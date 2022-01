WEDNESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

At Buck Hill

• Blake 390, Breck 332, St. Paul Academy 328. Medalist: Simon McMahon, Benilde-St. Margaret's, 47.54.

ALPINE SKIING • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

At Buck Hill

• Benilde-St. Margaret's 424, Blake 380, Visitation 222. Medalist: Ava Pihlstrom, Blake, 48.25.

BASKETBALL • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Providence Academy 66, Blake 43

METRO EAST

• South St. Paul 72, Mahtomedi 68

TRI-METRO

• Columbia Heights 110, Brooklyn Center 46

METROPOLITAN AREA

• Eagle Ridge 74, Nova Classical 41

• Spring Lake Park 85, Roseville 48

BASKETBALL • GIRLS

NORTHWEST SUBURBAN

• Totino-Grace 60, Centennial 42

METROPOLITAN AREA

• North St. Paul 75, TCA/Great River 17

• Spring Lake Park 66, Roseville 62

GYMNASTICS • GIRLS

ST. PAUL CITY

• Central 116.975, Johnson 105.525, Highland Park 105.15. All-around: Eden Hunt, Central, 30.825.

HOCKEY • BOYS

SUBURBAN EAST

• White Bear Lake 5, Forest Lake 1

HOCKEY • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Armstrong/Cooper 7, Mahtomedi 1

NORDIC SKIING • BOYS

LAKE

At Hyland Park Reserve

• Minnetonka 553, Wayzata 531, Eden Prairie 514, Hopkins 493, Edina 412. Medalist (5k): Daniel McCollor, Wayzata, 14:48.2.

NORDIC SKIING • GIRLS

LAKE

At Hyland Park Reserve

• Wayzata 539, Eden Prairie 515, Minnetonka 501, Edina 485, Hopkins 430. Medalist (5k): Maggie Wagner, Edina, 16:15.4.

SWIMMING • BOYS

ST. PAUL CITY

• Highland Park/SPA 78, Johnson 56

TUESDAY

GYMNASTICS • GIRLS

NORTHWEST SUBURBAN

• Rogers 131.25, Centennial 123.725. All-around: Gabby Haddad, Rogers, 31.525.

NORDIC SKIING • BOYS

METROPOLITAN AREA

At Wirth Park

• Mpls. Washburn 461.5, St. Paul Highland Park 444.5, Mpls. South/Roosevelt 439, Mpls. Southwest 408.5, St. Paul Central 402, St. Paul Como Park 251.5, Mound Westonka 234, Scott West 223.5, Holy Family 171, DeLaSalle 128.5, Avalon/GRS 31. Medalist (5k): Nico Alexander, Mpls. Washburn, 12.22.

NORDIC SKIING • GIRLS

METROPOLITAN AREA

At Wirth Park

• Mpls. Washburn 460.5, St. Paul Highland Park 459.5, St. Paul Central 420.5, Mpls. South/Roosevelt 413.5, Mpls. Southwest 337, Visitation 271.5, St. Paul Como Park 187, Scott West 180, Mound Westonka 176.5, Holy Family 150, Mpls. North 68, Mpls. Henry 33. Medalist (5k): Saylor Landrum, St. Paul Como Park, 14:31.

RANKINGS

BASKETBALL • BOYS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

• Class 4A: 1. Park Center; 2. Shakopee; 3. Wayzata; 4. Lakeville North; 5. East Ridge; 6. Hopkins; 7. Owatonna; 8. Osseo; 9. Minnetonka; 10. Armstrong.

• Class 3A: 1. Totino-Grace; 2. DeLaSalle; 3. South St. Paul; 4. Princeton; 5. Alexandria; 6. Columbia Heights; 7. Mankato West; 8. Benilde-St. Margaret's; 9. Winona; 10. Austin.

• Class 2A: 1. Mp North; 2. Caledonia; 3. Morris Area/Chokio-Alberta; 4. Minnehaha Academy; 5. Blake; 6. Rockford; 7. Perham; 8. Sauk Centre; 9. Albany; 10. Esko.

• Class 1A: 1. Sleepy Eye St. Mary's; 2. Cass Lake-Bena; 3. Martin County West; 4. Rushford-Peterson; 5. Hayfield; 6. New York Mills; 7. Cherry; 8. Fertile-Beltrami; 9. Ashby; 10. North Woods.

BASKETBALL • GIRLS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

• Class 4A: 1. Hopkins; 2. Minnetonka; 3. Chaska; 4. Eden Prairie; 5. Wayzata; 6. St. Michael-Albertville; 7. Roseville; 8. Stillwater; 9. Maple Grove; 10. Rosemount.

• Class 3A: 1. Austin; 2. Becker; 3. Holy Angels; 4. St. Paul Como Park; 5. Totino-Grace; 6. Benilde-St. Margaret's; 7. Mankato East; 8. DeLaSalle; 9. Mankato West; 10. Grand Rapids.

• Class 2A: 1. Minnehaha Academy; 2. Providence Academy; 3. St. Croix Lutheran; 4. Montevideo; 5. Goodhue; 6. Lake City; 7. Holy Family; 8. New London-Spicer; 9. Perham; 10. Sauk Centre.

• Class 1A: 1. Mountain Iron-Buhl; 2. Mayer Lutheran; 3. Sleepy Eye St. Mary's; 4. Hayfield; 5. Hancock; 6. Minneota; 7. Sleepy Eye; 8. Belgrade-Brooten-Elrosa; 9. Buffalo Lake-Hector-Stewart; 10. Cass Lake-Bena.

GYMNASTICS • GIRLS

BY THE COACHES ASSOCIATION

• Class 2A: 1. Stillwater 143.233; 2. Wayzata 141.650; 3. New Prague 141.092; 4. Cambridge-Isanti 139.717; 5. Anoka 138.833; 6. Monticello 138.567; 7. Elk River/Zimmerman 138.475; 8. Brainerd 138.142; 9. Lakeville South 137.900; 10. Prior Lake 136.450.

• Class 1A: 1. Watertown-Mayer/Mound Westonka 144.917; 2. Worthington 142.925; 3. Big Lake 142.892; 4. Mankato West 141.475; 5. New London-Spicer 141.467; 6. Melrose Area 141.100; 7. Detroit Lakes 139.833; 8. Perham 139.775; 9. New Ulm/New Ulm Cathedral/Minnesota Valley Lutheran 135.925; 10. Benson/Kerkhoven-Murdock-Sunburg 135.317.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Col. Heights 110, Brooklyn Center 46

Columbia Heights 57 53-110

Brooklyn Center 21 25- 46

Columbia Heights: Brown 28, Burton 26, Hinsz 15, Scoggins 14, Davis 7, Oman 6, Morke 6, Hardict 4, Manjo 4. Brooklyn Center: Flowers 17, Douglas 14, Pongsak 5, Powell 4, Jones 2, Nzimi 2, Wagner 2.

South St. Paul 72, Mahtomedi 68

Mahtomedi 34 34-68

South St. Paul 35 37-72

Mahtomedi: McCleery 27, Breien 9, Armitage 9, Harvey 9, Ecker 8, McKeown 6. SSP: Dodd 19, Ramontay Harmon 16, West-Zimpel 11, Newsome 7, Ramontre Harmon 6, Moore 5, Moua 3, Fitch 3, Hussein 2.

Spring Lake Park 85, Roseville 48

Roseville 22 26-48

Spring Lake Park 42 43-85

Roseville: Abdi 13, Fischer 8, Letts 7, Issack 5, DeVries 5, Broussard 4, Alvarez 4, Pierce 2. Spring Lake Park: L. Kinsey 28, Thomsen 17, Weier 8, W. Kinsey 7, Shaw 5, Ojile 5, Thomsen 5, Talso 3, Say 3, King 2, Leifker 2.

BASKETBALL • GIRLS

Spring Lake Park 66, Roseville 62

Roseville 23 39-62

Spring Lake Park 31 35-66

Roseville: Johnston 18, DeVries 14, Heffernan 12, Kopp 10, Barnes 8. Spring Lake Park: Sutch 17, Smith 15, Thomas 14, Nusbaum 11, Goerish 8, Bergstrom 1.

HOCKEY • BOYS

White Bear Lake 6, Forest Lake 1

White Bear Lake 1 3 2-6

Forest Lake 0 0 1-1

First: W-Hoover (Delaney), 2:04. Second: W-Bishop (Welch , Akins), 4:37. W-Welch(Bishop, Belisle), 10:30, sh. W-Borgestad (Olsen), 12:01. Third: F-Middendorf (Maas), 0:32. W-Borgestad (Belisle, Welch ), 10:29. W-Belisle (Akins, Villella), 16:23. Saves: White Bear Lake: Pettman 12-6-9-27. Forest Lake: Saxe 7-5-0-12; Ford 0-0-6-6.

HOCKEY • GIRLS

Armstrong/Cooper 7, Mahtomedi 1

Armstrong/Cooper 3 2 2-7

Mahtomedi 0 0 1-1

First: A/C-Loidolt, 6:30. A/C-Rausch (Loidolt), 14:30. A/C-College (Loidolt, Vigen), 15:37. Second: A/C-Monogue (College), 9:04. A/C-Riestenberg (College), 16:43. Third: M-Nelson, 0:37. A/C-Riestenberg, 1:07. A/C-Loidolt (Cook, Rausch), 3:51. Saves: Armstrong/Cooper: Kahl 13-11-6-30. Mahtomedi: Galeazzi 7-15-5-27.