Wednesday is the first day that all athletes outside of football can begin signing binding national letters of intent. Listed are Minnesota high school athletes expected to sign with Division I or Division II schools.

BASEBALL

• Kaden Amundson, St. Michael-Albertville: Nicholls State

• Quin Ask, Wayzata: Northern State

• Drew Benson, Chaska: Northern State

• Drew Berkland, Wayzata: Minnesota

• Henry Bushey, Chaska: Minn.-Duluth

• Joey Connelly, Eden Prairie: Minn.-Crookston

• T.J. Egan, Eastview: Minnesota

• Nick Ekstrom, Chaska: Bemidji State

• Zak Endres, Lakeville South: North Dakota St.

• Hayden Frank, St. Michael-Albertville: St. Cloud State

• Mike Gabbard, Prior Lake: Minn.-Duluth

• Blake Guerin, Mounds View: Iowa

• Kris Hokenson, St. Louis Park: Minnesota

• Nolan Kemp, Chaska: St. Thomas

• Will Kent, Rosemount: South Dakota St.

• Samuel Kennedy, North St. Paul: Minnesota

• Jackson Kruger, Belle Plaine: South Dakota St.

• Luke Luskey, Belle Plaine: South Dakota St.

• Troy Lynch, Holy Angels: Minn.-Duluth

• William Martin, Eagan: UC Santa Barbara

• Dayne McNaughton, Chaska: Northern State

• Maddox Mihalakis, Hopkins: Arizona

• Hayden Mileski, Lakeville South: Tulane

• Weber Neels, East Ridge: Minnesota

• Gabe Olson, Hopkins: Upper Iowa

• Logan Olson, Holy Angels: Oregon

• Hunter Palmer, St. Michael-Albertville: South Dakota St.

• Easton Richter, Rosemount: St. Louis U.

• Michael Rivera, Minnetonka: Minn.-Crookston

• Zach Romans, St. Michael-Albertville: MSU Mankato

• Jackson Schaffer, Hastings: Bemidji State

• Cooper Smith, Cretin-Derham Hall: St. Thomas

• Derrick Smith, White Bear Lake: North Carolina St.

• T.J. Swidorski, East Ridge: Cornell

• Johnny Tennyson, St. Michael-Albertville: Bemidjit St.

• Ryan Wattermann, Prior Lake: Minn.-Duluth

• Ben Weber, Cretin-Derham Hall: Air Force

• Cade Wiegert, SW Christian: Dallas Baptist

• Caden Wildman, East Ridge: Cornell

• Brock Zimmer, Hopkins: Upper Iowa

BASKETBALL • BOYS

• Carter Bjerke, Wayzata: St. Thomas

• Kendall Blue, East Ridge: St. Thomas

• Braeden Carrington, Park Center: Minnesota

• Brady Helgren, Edina: Augustana

• Tre Holloman, Cretin-Derham Hall: Michigan St.

• Danny Ijadimbola, Benilde-St. Margaret's: Bemidji State

• Malcolm Jones, Prior Lake: MSU Mankato

• Eli King, Caledonia: Iowa State

• Logan Kinsey, Spring Lake Park: MSU Moorhead

• Will Kinsey, Spring Lake Park: MSU Moorhead

• Judah Land, Holy Family: Mississippi College

• Ahjany Lee, Totino-Grace: St. Thomas

• Pharrel Payne, Park of Cottage Grove: Minnesota

• Kenji Scales, Eastview: Sioux Falls

• Leo Torbor, Park Center: San Jose State

• Demarion Watson, Totino-Grace: Iowa State

BASKETBALL • GIRLS

• Makayla Aumer, Cambridge-Isanti: North Dakota

• Amaya Battle, Hopkins: Minnesota

• Nicole Bowlin, Holy Family: Colorado Christian

• Mara Braun, Wayzata: Minnesota

• Ellie Buzzelle, Rogers: Grand Canyon

• Ella Campbell, Edina: Concordia (St. Paul)

• Kassandra Caron, Holy Angels: Mo. Western

• Mikaelah Counce, Champlin Park: Livingstone

• Acheampomaa Danso, Simley: Quincy

• Lily Fandre, Eagan: Lehigh

• Mallory Heyer, Chaska: Minnesota

• Lizzie Holder, Stillwater: Colorado

• Nia Holloway, Eden Prairie: Minnesota

• Tayah Leenderts, Rosemount: Sioux Falls

• Ki'Ani Lockett, Minnetonka: Creighton

• Maya Nnaji, Hopkins: Arizona

• Lily Niebuhr, Chaska: Indiana State

• Lilly Nuytten, Hastings: MSU Mankato

• Paige Peaslee, North Branch: Winona State

• Amber Scalia, Stillwater: St. Thomas

• Ally Schultz, Lakeville South: Concordia (St. Paul)

• Ava Stier, Waconia: MSU Mankato

• Audrey Swanson, Waconia: SW Minnesota State

• Desiree Ware, Minnetonka: Ala.-Birmingham

• Kaila Youngs, Orono: MSU Moorhead

CROSS-COUNTRY • BOYS

• Parker Hahn, Park of Cottage Grove: Sioux Falls

• Will Skelly, Mounds View: Duke

CROSS-COUNTRY • GIRLS

• Zoie Dundon, Burnsville: Minnesota

• Iris Guider, St. Paul Central: St. Cloud State

• Kyra Kusnierek, Eagan: SW Minnesota St.

• Kate LeBlanc, Minnetonka: North Dakota St.

• Halle Mestery, East Ridge: Iowa State

• Ali Weimer, St. Michael-Albertville: Minnesota

EQUESTRIAN

• Anna Thron, Hill-Murray: Baylor

GOLF • BOYS

• Mason Roloff, Spring Lake Park: Minnesota

GOLF • GIRLS

• Emma Davies, Eden Prairie: St. Thomas

• Isabella McCauley, Simley: Minnesota

• Caroline Monty, Stillwater: St. Thomas

• Sammy Youngquist, Chaska: MSU Mankato

HOCKEY • BOYS

• Trey Fechko, Edina: Arizona State

HOCKEY • GIRLS

• Samanta Bowlby, Burnsville: Quinnipiac

• Maddy Christian, Elk River: Penn State

• Claire Enright, Lakeville South: Wisconsin

• Avery Farrell, Rogers: Franklin Pierce

• Allie Franco, Hill-Murray: Minnesota

• Lily Geist, Cretin-Derham Hall: Stonehill

• Emma Hoen, Benilde-St. Margaret's: Lindenwood

• Kylie Huseth, Elk River: Franklin Pierce

• Ryane Kearns, Prior Lake: Long Island U.

• Jane Kuehl, Edina: Princeton

• Olivia LaRoche, Minnetonka: Sacred Heart

• Annika Lavender, Wayzata: Saint Michael's

• Sloane Matthews, Wayzata: Ohio State

• Haley Maxwell, Edina: St. Thomas

• Sophie Melsness, Benilde-St. Margaret's: Merrimack

• Taylor Otremba, Lakeville South: MSU Mankato

• Emma Peschel, Benilde-St. Margaret's: Ohio State

• Iyla Ryskamp, Orono: Sacred Heart

• Whitney Tuttle, Rosemount: MSU Mankato

• Paige Vreeman, Rogers: Long Island U.

• Mary Zavoral, Benilde-St. Margaret's: St. Thomas

LACROSSE • BOYS

• Hunter Bennett, Anoka: Adams State

• Carter Bies, Stillwater: Maryville

• Vincent Burkhart, Stillwater: Georgian Court

• Justin Dalum, Benilde-St. Margaret's: Cleveland State

• Cameron Gelling, Benilde-St. Margaret's: Detroit

• Kiernan Holmes, Minnetonka: Jacksonville

• Brock Ollila, White Bear Lake: Rockhurst

• Nathan Osborn, Holy Angels: Quincy

• Shea Raeburn, White Bear Lake: Rockhurst

• Sam Rodriguez, Centennial: Jacksonville

• Josh Tourville, St. Michael-Albertville: Newberry

• Nick Sheedy, Rosemount: Lewis

LACROSSE • GIRLS

• Hannah Beard, Stillwater: Liberty

• Erin Brown, Forest Lake: Upper Iowa

• Megan Brown, Forest Lake: Upper Iowa

• Isabelle Bukraba, Eagan: Concordia (St. Paul)

• Emma Duchscherer, Rosemount: South Dakota St.

• Brielle Fannon, Lakeville South: Colo.-Colorado Springs

• Claire Flahaven, Elk River: Concordia (St.Paul)

• Cordelia Flemming, Edina: Columbia

• Lindsey Grove, Prior Lake: Iona

• Morgan Haapala, Lakeville South: Concordia (St. Paul)

• Sara Kaiser, Andover: McKendree

• Kendra Knutson, Prior Lake: Colo.-Colorado Springs

• Taylor Kotschevar, Eden Prairie: Marquette

• Josie Lillquist, Eden Prairie: California

• Sayla Lotysz, Rosemount: Marquet

• Gretchen McCann, Prior Lake: E. Michigan

• Hannah Melander, Forest Lake: N. Michigan

• Susan Monson, Bloomington Kennedy: Concordia (St. Paul)

• Claire Nelson, Andover: Michigan

• Kayleigh Nelson, Elk River: Concordia (St. Paul)

• Olivia Purdy, Lakeville North: Saint Leo

• Ava Rajala, Minnetonka: Liberty

• Jaylen Rosga, Two Rivers: Maryland

• Luci Selander, Cretin-Derham Hall: Butler

• Lauren Sheets, Lakeville South: Concordia (St. Paul)

• Sydney Smith, Armstrong: Concordia (St. Paul)

• Mya Snyder, Lakeville North: N. Michigan

• Annika Wozney, Elk River: E. Michigan

• Courtney Youngquist, Minnetonka: Kent State

ROWING

• Anna Golbus, Wayzata: George Washington

• Ella Heckman, Eden Prairie: Villanova

SOCCER • GIRLS

• Annabelle Abruzzo, Eastview: Concordia (St. Paul)

• Lauren Ahles, Centennial: Northeastern

• Ramira Ambrose, Wayzata: Northwestern

• Ashley Bennett, Lakeville North: CSU-Pueblo

• Alma Beaton, St. Louis Park: Minnesota

• Brooklyn Bordson, Centennial: South Dakota

• Ella Clow, Holy Angels: St. Thomas

• Maddie Dahlien, Edina: North Carolina

• Sydney Drees, Benilde-St. Margaret's: Creighton

• Lauren Eckerle, White Bear Lake: South Dakota St.

• C.J. Fredkove, Stillwater: St. Thomas

• Mara Ganje, Eagan: CSU-Pueblo

• Olivia Gette, Mounds View: Michigan Tech

• Ally Hamski, Centennial: Augustana

• Mykenzie Harer, Park of Cottage Grove: Bemidji State

• Allie Hartig, Champlin Park: MSU Mankato

• Abbey Johnson, Spring Lake Park: MSU Moorhead

• Lexi Johnson, East Ridge: Bemidji State

• Lilly Johnson, North Branch: MSU Moorhead

• Molly Knoblauch, Coon Rapids: St. Thomas

• Anna Koepke, Coon Rapids: St. Thomas

• Sydney Kubes, Centennial: UNLV

• Shannon Lee, Visitation: U. of Manitoba

• McKenna Lehman, Lakeville North: St. Thomas

• Jessica Machovec, East Ridge: North Dakota

• Bella Meier, Hastings: St. Thomas

• Sara Osborne, Armstrong: Minn.-Duluth

• Alexis Phillips, St. Michael-Albertville: Northern St.

• Madison Poor, East Ridge: Wisconsin

• Brooke Quam, Lakeville North: St. Cloud State

• Brynn Quick, East Ridge: Southern Indiana

• Jocelyn Rowe, Lakeville North: Colgate

• Abby Ruhland, Lakeville North: Marquette

• Maddie Shannon, Benilde-St. Margaret's: Minnesota

• Elaina Shromoff, Lakeville North: NW Missouri St.

• Alexis Smith, White Bear Lake: Stetson

• Bri Stocke, Andover: Bemidji State

• Sarah Strating, Centennial: Winona State

• Tatum Trettel, Centennial: St. Thomas

• Hallie White, Lakeville North: Minn.-Duluth

• Macy Zins, Lakeville North: MSU Mankato

SOFTBALL

• Audrey Benderski, Spring Lake Park: LeMoyne

• Ruth Freiberg, Hopkins: Minn.-Crookston

• Lauren Granger, Hopkins: West Texas A&M

• Madison Helin, North Branch: MSU Mankato

• Kendal Jenkins, Hastings: Minn.-Duluth

• Sophie Juntenen, St. Michael-Albertville: Minn.-Crookston

• Gabriella LaFavor, Stillwater: Mo.-Kansas City

• Abby Meads, Champlin Park: Northern State

• Jordyn Meyer, White Bear Lake: Creighton

• Kiera Murphy, Stillwater: St. Thomas

• Emma Vike, St. Michael-Albertville: South Dakota St.

• Lexie Wilson, Rosemount: MSU Moorhead

• Avery Wukawitz, East Ridge: St. Thomas

SWIMMING • BOYS

• Jackson Kehler, Eagan: Utah

• Evan Kindseth, Rosemount: Miami (Ohio)

• Luke Leonidas, Cretin-Derham Hall: Minnesota

• James Pan, Breck: Princeton

• Tyler Schultze, Coon Rapids: Cleveland State

SWIMMING • GIRLS

• Julia Bartell, Waconia: BYU

• Emily Booth, Lakeville South: Midland

• Zoe Bresnahan, Armstrong: Air Force

• Sydney Davids, Eastview: Ohio State

• Lauren Garrity, East Ridge: Holy Cross

• Caitlyn Greenwalt, Park of Cottage Grove: Wis.-Green Bay

• Ella Hacker, Coon Rapids: Rhode Island

• Nadia Helm, Minnetonka: N. Michigan

• Avamarie Hopewell, Eagan: W. Colorado

• Yvonne Jia, Breck: Brown

• Eva Johns, Stillwater: Minnesota

• Maija Kangas, Minnetonka: Augustana

• Yoo Mi Tomberlin Kim, Eagan: Augustana

• Kiera Liesinger, Eagan: Connecticut

• Elli Moss, East Ridge: Washington St.

• Grace Netz, Prior Lake: American U.

• Katherine Randall, Eagan: Arizona State

• Ella Swanson, Waconia: SW Minnesota State

• Serena Urevig, Chaska: St. Cloud State

TENNIS • BOYS

• Bjorn Swenson, Mounds View: Michigan

TENNIS • GIRLS

• Georgia Deml, Lakeville South: MSU Mankato

• Karin Young, Eastview: Oregon

TRACK AND FIELD • GIRLS

• Ava Cinnamo, Rosemount: Iowa State

• Jenna Johnson, Rosemount: South Dakota State

• Adison Kapitzke, Champlin Park: North Dakota St.

• Victoria LaBerge, Spring Lake Park: Dartmouth

• Julia Matthews, Eden Prairie: North Dakota

• Hadley Streit, Mounds View: Minnesota

VOLLEYBALL

• Simara Amador, Eagan: South Dakota State

• Emma Berran, Eagan: St. Cloud State

• Jayna Bredenberg, SW Christian: Palm Beach Atlantic

• Maria Chapman, East Ridge: St. Thomas

• Elle Cotton, Elk River: Boise State

• Tiara Diamond, Eastview: Bemidji State

• Emma Goerger, Wayzata: St. Thomas

• Camryn Greenwald, East Ridge: Montana State

• Julia Hanson, Prior Lake: Minnesota

• Estelle Haugen, SW Christian: Georgia

• Cynphany Henderson, St. Michael-Albertville: Alaska-Fairbanks

• Keya Hunt, Breck: St. Thomas

• Sienna Ifill, Eagan: Marquette

• Abby Jandro, Lakeville North: Fairfield

• Kendall Kemp, Eagan: Auburn

• Allie Kopp, Champlin Park: St. Thomas

• Mya Krystosek, St. Michael-Albertville: Palm Beach Atlantic

• Kendall Minta, Eden Prairie: Bradley

• Sierra Moore, Wayzata: Md.-Baltimore County

• Kaitlynn Peterson, Lakeville North: Bradley

• Brooke Ramsey, Andover: Daemen

• Kay Riviere, Wayzata: North Dakota

• Caleigh Schroeder, St. Croix Lutheran: Roberts Wesleyan

• Emma Slusser, Park of Cottage Grove: Davidson

• Abby Stanwood, Minnetonka: Stony Brook

• Ella Voegele, Wayzata: N.C.-Greensboro

• Lilly Wachholz, Mayer Lutheran: Iowa State

WRESTLING

• Chase DeBlaere, Simley: Oregon State

• Brendan Howes, Anoka: North Dakota St.

• Zach Silvis, Park of Cottage Grove: N. Dakota St.

• Caleb Thoennes, St. Michael-Albertville: South Dakota St.

• Jore Volk, Lakeville North: Wyoming