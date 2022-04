THURSDAY

BADMINTON

ST. PAUL CITY

• Washington 7, Central 0

METROPOLITAN AREA

• Edina 4, St. Paul Harding 3

BASEBALL

METRO EAST

• Hastings 12, South St. Paul 2

MINNEAPOLIS CITY

• Southwest 15, Roosevelt 0

MCAA

• West Lutheran 6, Legacy Christian 5

MINNESOTA RIVER

• LeSueur-Henderson 10, Lester Prairie 2

• Norwood YA 1, Tri-City United 0

• Sibley East 6, Mayer Lutheran 2

MISSISSIPPI 8

• Becker 5, Big Lake 0

• Chisago Lakes 9, Cambridge-Isanti 6

• Monticello 6, North Branch 3

• Princeton 6, St. Francis 3

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 10, Andover 5

• Champlin Park 3, Spring Lake Park 0

• Coon Rapids 8, Armstrong 4

• Elk River 3, Blaine 0

• Maple Grove 7, Totino-Grace 4

• Rogers 4, Centennial 3

ST. PAUL CITY

• Highland Park 21, Washington 0

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 8, Apple Valley 1

• Eastview 1, Lakeville South 0, 8 inn.

• Lakeville North 6, Farmington 5, 8 inn.

• Prior Lake 7, Eagan 0

• Rosemount 5, Shakopee 4

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 11, Irondale 1

• Mounds View 7, Forest Lake 0

• Park of Cottage Grove 4, East Ridge 3

• Stillwater 8, Roseville 3, 8 inn.

• Woodbury 9, White Bear Lake 3

WRIGHT COUNTY

• Annandale 7, Litchfield 6

• Glencoe-SL 8, Howard Lake-W-W 2

• Jordan 7, Hutchinson 6

• New London-Spicer 3, Rockford 2

• Southwest Christian 3, Delano 2

• Watertown-Mayer 5, Dassel-Cokato 4

METROPOLITAN AREA

• Benilde-SM 13, Mound Westonka 0

• Blake 10, United Christian/ER 2

• Bloomington Kennedy 10, Richfield 0

• Brooklyn Center 18, Sciences & Ag. 17

• Chanhassen 17, Tartan 1

• Edina 9, Bloomington Jefferson 6

• Liberty Classical 5, Minnehaha 0

• Minnetonka 6, Waconia 1

• Mounds Park Acad. 5, Heritage Christian 3

• New Ulm 11, Belle Plaine 1

• Northfield 6, Faribault 0

• Orono 6, St. Cloud Cathedral 1

• Osseo 11, Cooper 1

• Red Wing 15, Owatonna 9

• St. Anthony 4, St. Paul Academy 0

• Zimmerman 8-5, Pierz 7-15

GOLF • BOYS

METRO EAST

At The Royal G.C.

• St. Thomas Academy 162, Hastings 163, Tartan 183.

NORTHWEST SUBURBAN

At Links at Northfork

• Maple Grove 293, Spring Lake Park and Totino-Grace 306, Blaine 314, Rogers 315, Centennial 323, Elk River 325, Anoka 328, Champlin Park 331, Armstrong 334, Coon Rapids 335, Andover and Osseo 341. Medalist (par 72): Andrew Ramos, Totino-Grace, 70.

ST. PAUL CITY

At Highland G.C.

• Highland Park 181, Central 193, Johnson 197, Humboldt 234, Harding 302, Como Park 303. Medalist (par 35): Myles Jarrett, Central, 39.

BECKER INVITATIONAL

At Pebble Creek G.C.

• West Fargo (N.D.) Sheyenne 317, New London-Spicer and Waconia 327, Sartell-St. Stephen 331, St. Cloud Cathedral 334, Willmar 337, Detroit Lakes and Delano 339, Monticello 341, Mound Westonka 344, Minnewaska Area 353, Blake 354, Heritage Christian 363, West Fargo (N.D.) 364, Becker 365, Sauk Rapids-Rice 370, Annandale 389, Dassel-Cokato 406, BOLD 420, Legacy Christian 423. Medalist (par 72): Peyton Coahran, New London-Spicer, 70.

GOLF • GIRLS

LAKE

At Cedar Creek G.C.

• Wayzata 169, St. Michael-Albertville 178, Buffalo 202. Medalist (par 35): Saachi Deshmukh, Wazyata, 36.

METRO EAST

At Hidden Greens G.C.

• Simley 178, Hastings 182, Hill-Murray 194, Mahtomedi 200, Two Rivers 210, South St. Paul 242, North St. Paul/Tartan 247. Medalist (par 36): Isabella McCauley, Simley, 34.

NORTHWEST SUBURBAN

At Edinburgh USA

• Maple Grove 169, Champlin Park 226. Medalist (par 36): Amelia Morton, Maple Grove, 41.

ST. PAUL CITY

At Roseville Cedarholm G.C.

• Central 170, Highland Park 190, Como Park 206, Harding 227, Johnson 270, Humboldt 287. Medalist (par 30): Gabriella Ishaq, Highland Park, 32.

SUBURBAN EAST

At Highland National G.C.

• Forest Lake 176, Mounds View and Roseville 178, East Ridge and Stillwater 182, Park of Cottage Grove 186, White Bear Lake 189, Woodbury 209, Cretin-Derham Hall 219. Medalist (par 35): Caroline Monty, Stillwater, 35.

LACROSSE • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 11, TriMAC 2

• Providence Academy 12, Breck 8

LAKE

• Buffalo 19, Wayzata 5

• Eden Prairie 13, Hopkins 2

• Minnetonka 11, St. Michael-Albertville 10

METRO WEST

• Bloomington Jefferson 10, Chaska 1

• Bl. Kennedy/Burnsville 16, Benilde-SM 1

• Chanhassen 16, Waconia 1

MISSISSIPPI 8

• Monticello 14, Becker 3

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 11, Farmington 6

• Prior Lake 14, Lakeville North 7

• Rosemount 13, Lakeville South 3

WRIGHT COUNTY

• Delano/Rockford 13, Holy Family 7

METROPOLITAN AREA

• Chisago Lakes 13, Hill-Murray 11

• Eastview/Apple Valley 14, Simley 3

• Rogers 11, Duluth 8

• St. Paul 8, Southwest Christian 7

LACROSSE • GIRLS

LAKE

• Eden Prairie 19, Hopkins 3

• Minnetonka 17, St. Michael-Albertville 10

• Wayzata 15, Buffalo 2

METRO WEST

• Benilde-SM 17, St. Louis Park 1

• Bloomington Jefferson 21, Cooper 0

• Chanhassen 19, Waconia 0

MISSISSIPPI 8

• Monticello 13, Becker 4

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville South 10, Rosemount 8

• Prior Lake 18, Lakeville North 1

WRIGHT COUNTY

• Delano/Rockford 16, Holy Family 3

METROPOLITAN AREA

• Centennial 15, Chisago Lakes 5

• Mound Westonka 12, Big Lake 1

• Orono 10, Hutchinson 9

• St. Croix Prep 13, Tartan/North St. Paul 4

• St. Paul Academy 9, Hastings 8

• Two Rivers 24, St. Paul 0

SOFTBALL

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Mounds Park Acad. 11, St. Paul Acad. 0

LAKE

• St. Michael-Albertville 10, Edina 0

METRO EAST

• Hastings 5, Simley 1

• Hill-Murray 7, North St. Paul 6

• Two Rivers 4, South St. Paul 0

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 13-17, Sibley East 0-0

MISSISSIPPI 8

• Big Lake 2, Becker 1

• Chisago Lakes 11, Cambridge-Isanti 0

• North Branch 14, Monticello 2

• St. Francis 8, Princeton 5

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 14, Andover 4

• Armstrong 10, Coon Rapids 6

• Blaine 9, Elk River 4

• Centennial 4, Rogers 3

• Champlin Park 12, Spring Lake Park 2

• Maple Grove 13, Totino-Grace 0

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 13, Apple Valley 2

• Farmington 11, Lakeville North 1

• Prior Lake 7, Eagan 6

• Rosemount 8, Shakopee 0

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 15, Roseville 14

• White Bear Lake 2, Forest Lake 0

TRI-METRO

• St. Anthony 15, DeLaSalle 0

WRIGHT COUNTY

• Dassel-Cokato 2, Watertown-Mayer 0

• Delano 16, Southwest Christian 6

• Glencoe-SL 16, Howard Lake-W-W 1

• Holy Family 10, Mound Westonka 3

• Rockford 18, New London-Spicer 1

METROPOLITAN AREA

• Chaska 10, Buffalo 7

• Cooper 10, St. Paul Highland Park 7

• Fridley/CH 16, Mpls. Roosevelt 11

• LeSueur-Henderson 4, New Prague 0

• Mpls. Edison 11, St. Paul Harding 10

• Minnehaha Academy 7, St. Agnes 4

• Northfield 12, Faribault 0

• Owatonna 4, Red Wing 3

• St. Louis Park 15, Mpls. Southwest 3

• St. Paul Como Park 15, Mpls. South 14

TENNIS • BOYS

METRO WEST

• Chanhassen 4, Bl. Jefferson 3

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial 7, Andover 0

• Maple Grove 7, Coon Rapids 0

• Totino-Grace 6, Spring Lake Park 1

ST. PAUL CITY

• Highland Park 4, Harding 3

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 7, Burnsville 0

• Lakeville North 6, Shakopee 1

TRI-METRO

• Holy Angels 6, Richfield 1

METROPOLITAN AREA

• Delano 6, Monticello 1

• Mound Westonka 5, Providence Acad. 2

• Northfield 5, Austin 2

• Northfield 4, Winona 3

• St. Paul Central 4, White Bear Lake 3

• Tartan 6, St. Paul Johnson 1

TRACK AND FIELD • BOYS

METRO EAST RELAYS

• Hastings 104, Two Rivers 61, Tartan 41, North St. Paul 22, Simley 6

ST. PAUL CITY

• Central 167, Como Park 77, Johnson 39, Humboldt 20

HEIDI KUNZ INVITATIONAL

• Mahtomedi 191, Richfield 141, St. Francis 101, Hill-Murray 93, Northwest 51, South St. Paul 48, Mounds Park Academy 38, St. Paul Academy 22

OSSEO INVITATIONAL

• Andover 178.5, Coon Rapids 94, Osseo 76, Elk River 75, Armstrong 71, Minneapolis Southwest 69, Spring Lake Park 67.5, Centennial 61, Silver Bay 9

TRACK AND FIELD • GIRLS

METRO EAST RELAYS

• Tartan 62, Hastings 60, Two Rivers 55.5, North St. Paul 40.5, Simley 10

ST. PAUL CITY

• Central 188, Johnson 40, Como Park 32, Humboldt 15

HEIDI KUNZ INVITATIONAL

• Mahtomedi 247.75, Hill-Murray 108, South St. Paul 78, Richfield 63.5, Mounds Park Academy 61, St. Paul Academy 59, St Francis 56.75, Northwest 19

OSSEO INVITATIONAL

• Rosemount 188, Spring Lake Park 114.5, Centennial 95.5, Armstrong 69.5, Andover 65.5, Osseo 63, Minneapolis Southwest 62, Coon Rapids 39, Silver Bay 3