Gift this Article Anyone can read, no subscription required

Wednesday is the first day that all athletes outside of football can begin signing binding national letters of intent. Listed are Minnesota high school athletes expected to sign with Division I or Division II schools.

BASEBALL

• Brady Baur, Prior Lake: Sioux Falls

• Jake Berkland, Wayzata: MSU Mankato

• Zak Brown, Wayzata: Minn. Duluth

• Cade Bruett, Delano: Minnesota

• Will Husemann, Eagan: Concordia (St. Paul)

• Trevor Lee, East Ridge: Wichita St.

• Jake Lundquist, New Prague: Augustana

• Michael Miller, St. Thomas Academy: Duke

• Max Pederson, Minnetonka: Winona State

• Jonathan Pribula, Wayzata: St. Cloud State

• Tanner Recchio, Lakeville North: St. Thomas

• Reagan Reeder, Anoka: Illinois

• Jackson Renz, Lakeville North: MSU Mankato

• Tyus Smith, Prior Lake: South Dakota State

• Jack Taxdahl, Cretin-Derham Hall: Minnesota

• Carter Theisen, Rosemount: Augustana

• Jack Thompson, Rosemount: Valparaiso

• Will Whelan, Centennial: Minnesota

BASKETBALL • BOYS

• Anish Ramlall, Rosemount: St. Cloud State

• Adam Tauer, Cretin-Derham Hall: St. Thomas

• Nolan Winter, Lakeville North: Wisconsin

BASKETBALL • GIRLS

• Shawna Bruha, Burnsville: Minot State

• Karlee Fisher, Armstrong: MSU Moorhead

• Shannon Fornshell, Wayzata: Drake

• Lexi Karlen, Stillwater: Minn. Duluth

• Abby Krzewinski, Wayzata: North Dakota St.

• Savannah McGowan, Armstrong: Illinois St.

• Sydnee Nelson, Park of Cottage Grove: Upper Iowa

• Nicole O'Neil, Rosemount: Minn. Duluth

• Zoey Washington, St. Croix Lutheran: St. Thomas

CROSS COUNTRY • BOYS

• Noah Breker, Armstrong: North Carolina

• Nick Gilles, Minnetonka: Wisconsin

CROSS COUNTRY • GIRLS

• Teegan Anderson, Wayzata: Tennessee

• Grace Mignone, Wayzata: Minnesota

• Abbey Nechanicky, Wayzata: Colorado

• Grace Weber, Wayzata: Minnesota

GOLF • BOYS

• Dawson Melbo, Anoka: Mary

• Kyler Schwamb, Farmington: Minnesota

GYMNASTICS • GIRLS

• Jordyn Lyden, Stillwater: Minnesota

• Ella Zirbes, Stillwater: Utah

HOCKEY • BOYS

• Jake Fisher, Cretin-Derham Hall: N. Michigan

• Colton Jamieson, Cretin-Derham Hall: St. Thomas

• Attila Lippai, Cretin-Derham Hall: St. Thomas

HOCKEY • GIRLS

• Hailey Eikos, Park Center: Vermont

• Ava Guillemette, Prior Lake: MSU Mankato

• Elly Klepinger, Minnetonka: Minnesota

• Ellah Hause, Hill-Murray: St. Thomas

• Josie Hemp, Minnetonka: Minnesota

• Ava Lindsay, Minnetonka: Minnesota

• Lauren O'Hara, Centennial: Minnesota

• Grace Sadura, Minnetonka: Minn. Duluth

LACROSSE • BOYS

• Tyler Ahlvers, Lakeville North: Catawba

• Brenden Bloedel, Park of Cottage Grove: Maryville

• Eli Herrmann, Prior Lake: Mars Hill

• Ben Mickett, Prior Lake: Maryville

• Riley Paulus, Eagan: Lewis

• Leo Piscitiello, Lakeville North: Rockhurst

• Colby Sanders, Minnetonka: Maryville

• Ben Schuster, Minnetonka: Mount St. Mary's

• Austin Winship, Lakeville North: Rutgers

LACROSSE • GIRLS

• Ruby Burandt, Prior Lake: Mount Olive

• Jenna Hamann, Armstrong: Concordia (St. Paul)

• Shelby Hansen, Park of Cottage Grove: Concordia (St. Paul)

• Clare Sondrall, Armstrong: Missouri Western

• Megan Sporney, Prior Lake: High Point

• Olivia Tilbury, Burnsville: Fort Lewis

• Nina Winter, Prior Lake: Marquette

SOCCER • BOYS

• Joe Highfield, Wayzata: Portland

• Jack Roach, Wayzata: Wisconsin

SOCCER • GIRLS

• Olivia Bohl, Rosemount, Northern Iowa

• Lauren Carpenter, Prior Lake: Northern State

• Jordan Hecht, Rosemount, Army

• Taylor Heimerl, Rosemount, Minnesota

• Olivia Opichka, Park of Cottage Grove: Sioux Falls

• Shay Payne, Rosemount, Denver

• Rilyn Rintoul, Rosemount, Kansas State

• Ella White, Burnsville: Louisiana Tech

• Lauren Youngquist, Anoka: Northern State

SOFTBALL

• Emma Amroz, Park of Cottage Grove: Minn. Duluth

• Kaylee Collins, Lakeville North: St. Cloud State

• Skyler Croker, Park of Cottage Grove: Loyola (Ill.)

• Bryleigh Dana, Park of Cottage Grove: Concordia (St. Paul)

• Brooklyn Jones, Anoka: Minnesota

• Breanna Kinney, Minnetonka: New Haven

• Sidney LaMotte, Burnsville: Wis.-Green Bay

• Mandy Pelatowski, Wayzata: Columbia

SWIMMING • GIRLS

• Grace Affeldt, Burnsville: Missouri State

• Isabel Ondracek, Prior Lake: Hillsdale

• Claire Reinke, Wayzata: Minnesota

TENNIS • BOYS

• Collin Beduhn, Wayzata: Wisconsin

TENNIS • GIRLS

• Sarah Shahbaz, Minnetonka: Coastal Carolina

TRACK AND FIELD • BOYS

• Andrew Casey, Lakeville North: Wisconsin

• Evan Laughridge, Prior Lake: MSU Mankato

• Bryce Stachewicz, Lakeville North: Minn. Duluth

TRACK AND FIELD • GIRLS

• Sofia Condon, Anoka: Minnesota

• Winnie Stone, Minnetonka: Dartmouth

VOLLEYBALL

• Ava Blascziek, Lakeville North: Temple

• Emily Ramsay, Lakeville North: MSU Moorhead

• Kaitlyn Sellner, Eagan: Northern Iowa

• Kate Simington, Minnetonka: Clemson

• Sidney Wissbord, Lakeville North: Bemidji State

WRESTLING

• Colton Bornholdt, New Prague: St. Cloud State

• Koy Buesgens, New Prague: North Carolina State

• Evan Farley, New Prague: MSU Mankato

• Zach Hanson, Lakeville North: Stanford

• Alan Koehler, Prior Lake: Nebraska

• Joey Novak, New Prague: Wyoming