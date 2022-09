WILD TRAINING CAMP ROSTER

Here's the roster for the Wild's 2022-23 training camp, which begins Thursday at Tria Rink in St. Paul:

FORWARDS HT WT 2021-22 TEAM

10 Tyson Jost 5-11 187 Colorado/Wild

12 Matt Boldy 6-2 201 Wild

13 Sam Steel 5-11 184 Anaheim

14 Joel Eriksson Ek 6-3 207 Wild

17 Marcus Foligno 6-3 223 Wild

18 Jordan Greenway 6-6 241 Wild

19 Nic Petan 5-9 175 Abbotsford (AHL)

21 Brandon Duhaime 6-2 200 Wild

23 Marco Rossi 5-9 182 Iowa (AHL)

26 Connor Dewar 5-10 176 Wild

28 Steven Fogarty 6-3 200 Providence (AHL)

36 Mats Zuccarello 5-8 181 Wild

37 Ty Ronning 5-9 185 Hartford (AHL)

38 Ryan Hartman 6-0 192 Wild

43 Hunter Haight 5-10 174 Barrie (OHL)

49 Mike O'Leary 6-1 200 Hartford (AHL)

53 Adam Beckman 6-2 182 Iowa (AHL)

54 Sam Hentges 6-0 190 St. Cloud State

56 Joseph Cramarossa 6-1 188 Iowa (AHL)

58 Mason Shaw 5-10 184 Iowa (AHL)

60 Michael Milne 5-10 185 Winnipeg (WHL)

63 Mitchell Chaffee 6-1 201 Iowa (AHL)

65 Vladislav Firstov 6-1 185 UConn

68 Damien Giroux 5-10 179 Iowa (AHL)

72 Nick Swaney 5-10 174 Iowa (AHL)

74 Sammy Walker 5-10 179 Gophers

76 Caedan Bankier 6-2 192 Kamloops (WHL)

78 Servac Petrovsky 5-10 181 Owen Sound (OHL)

79 Brandon Baddock 6-3 218 Laval/Iowa (AHL)

81 Tanner Kaspick 6-1 205 Springfield (AHL)

83 Josh Pillar 6-0 178 Kamloops/Saskatoon (WHL)

89 Frederick Gaudreau 6-0 179 Wild

97 Kirill Kaprizov 5-11 211 Wild

DEFENSEMEN HT WT 2021-22 TEAM

4 Jon Merrill 6-3 195 Wild

5 Jake Middleton 6-3 219 San Jose/Wild

24 Matt Dumba 6-0 185 Wild

25 Jonas Brodin 6-2 196 Wild

33 Alex Goligoski 5-11 185 Wild

41 Simon Johansson 6-2 170 Ilves (Finland)

44 Joe Hicketts 5-8 180 Iowa (AHL)

45 Ryan O'Rourke 6-0 178 Soo (OHL)

46 Jared Spurgeon 5-9 167 Wild

48 Daemon Hunt 6-1 203 Moose Jaw (WHL)

57 Dakota Mermis 6-0 196 Iowa (AHL)

59 Calen Addison 5-11 180 Iowa (AHL)

62 Andrej Sustr 6-7 217 T.B./Anaheim

70 Turner Ottenbreit 6-3 195 Iowa (AHL)

71 Carson Lambos 6-1 197 Winnipeg (WHL)

73 Kyle Masters 6-1 175 Red Deer (WHL)

82 David Spacek 6-0 174 Sherbrooke (QMJHL)

84 Benjamin Finkelstein 5-9 185 Newfoundland (ECHL)

GOALIES HT WT 2021-22 TEAM

29 Marc-Andre Fleury 6-2 185 Chicago/Wild

30 Jesper Wallstedt 6-3 214 Lulea HF (Sweden)

31 Zane McIntyre 6-2 206 Iowa/Tucson (AHL)

32 Filip Gustavsson 6-2 184 Ottawa

35 C.J. Motte 6-0 175 Coventry (ECHL)

92 Thomas Milic 6-0 175 Seattle (WHL)

95 Hunter Jones 6-4 194 Iowa (AHL)