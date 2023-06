Tap the bookmark to save this article.

Anyone can read, no subscription required

Gift this Article

Gift this Article Anyone can read, no subscription required

CANTERBURY PARK WEDNESDAY'S RESULTS

1 1 mile on turf. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden claiming: $10,000. Purse: $10,560.

4 • My Calante (Lara) 4.60 3.80 2.60

3 • Big Pete (Harr) 4.40 4.00 2.60

5 • Three Rough Shods (Bridgmohan) 3.00

Time: 1:38.06. Exacta: 3-4, $5.70. Exacta: 4-3, $6.00. Trifecta: 4-3-5, $11.85. Trifecta: 3-4-5, $11.00. Superfecta: 3-4-5-2, $9.18. Superfecta: 4-3-5-2, $9.04.

2 6½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $25,000. Purse: $32,900.

2 • She's My Warrior (Quinonez) 10.60 2.60 2.10

1 • Clickbait (Gallardo) 2.10 2.10

6 • Sugar Shack Queen (Birzer) 2.20

Time: 1:16.09. Scratched: Emily Smiles. Exacta: 2-1, $6.10. Trifecta: 2-1-6, $8.45. Daily Double: 4-2, $14.70. Daily Double: 3-2, $12.80.

3 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $3,500.

8 • Kurt's Choice (Gallardo) 7.40 3.60 2.80

1 • Glendale (Berrios-Lopez) 2.60 2.20

5 • Unique Path (Santos) 6.00

Time: 1:37.20. Exacta: 8-1, $7.60. Trifecta: 8-1-5, $29.70. Superfecta: 8-1-5-2, $25.38. Daily Double: 2-8, $17.80.

4 6 furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $32,000.

5 • Silver Dash (Valenzuela) 5.00 3.00 2.80

6 • Midnight Royal (Roman) 5.40 4.00

3 • Birdie Machine (Ulloa) 6.60

Time: 1:10.91. Exacta: 5-6, $8.90. Trifecta: 5-6-3, $25.10. Superfecta: 5-6-3-2, $8.32. Pick 3: 2-8-5, $65.80. Pick 4: 3/4-2-8-5, $115.95. Daily Double: 8-5, $15.60.

5 7½ furlongs on turf. State bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $32,000.

6 • Bubba Bob (Hernandez) 12.60 5.00 4.00

3 • Protonic and Gin (Gallardo) 4.60 3.20

1 • North Arm Bay (Wade) 3.40

Time: 1:28.17. Scratched: Tri Spot. Exacta: 6-3, $34.80. Trifecta: 6-3-1, $52.65. Superfecta: 6-3-1-8, $55.25. Daily Double: 5-6, $17.60.

6 6½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $16,000. Purse: $32,730.

7 • Hotasapistol (Quinonez) 17.60 6.40 4.20

1 • Sailing Along (Lopez) 4.00 2.60

4 • Unbridled Twister (Hernandez) 2.40

Time: 1:16.86. Scratched: Princess Livia. Exacta: 7-1, $30.30. Trifecta: 7-1-4, $48.50. Superfecta: 7-1-4-2, $50.37. Daily Double: 6-3, $5.70. Daily Double: 6-7, $75.20.

7 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $13,075.

4 • Zumurudee (Lopez) 13.40 5.60 3.40

5 • N.K. Rocket Man (Berrios-Lopez) 3.60 3.00

6 • Political Riot (Lindsay) 4.80

Time: 1:35.13. Exacta: 4-5, $22.80. Trifecta: 4-5-6, $61.40. Superfecta: 4-5-6-1, $40.91. Pick 3: 8-6-4, $103.90. Pick 3: 6-7-4, $667.40. Pick 4: 5-6-7-4, $749.50. Pick 5: 8-5-6-7-4, $6,780.95. Daily Double: 7-4, $42.80.

8 300 yards. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $14,500.

5 • Evilheartedwoman (Escobedo) 5.80 3.00 2.40

6 • My Vgw Hero (Alvidrez) 3.40 2.80

4 • Bv Im Already Taken (Frink) 6.20

Time: 0:15.68. Exacta: 5-6, $7.40. Trifecta: 5-6-4, $86.70. Superfecta: 5-6-4-2, $62.95. Pick 3: 7-4-5, $220.80. Daily Double: 4-5, $18.50.

9 300 yards. State bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $17,000.

5 • Eos Saving Interest (Ramirez) 6.20 3.20 2.60

1 • Iza B Quick (Smith) 3.00 2.60

6 • Db Quick Sam (Cervantes) 3.40

Time: 0:15.50. Scratched: Blu Bye U. Exacta: 5-1, $10.60. Trifecta: 5-1-6, $19.40. Pick 3: 4-5-5, $61.60. Daily Double: 5-5, $13.60.

10 330 yards. State bred. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden. Purse: $16,000.

3 • Ms Streakin Eyes (Harr) 38.20 14.60 6.60

6 • Dangerous Empress (Fonseca-Soto) 9.60 3.80

1 • Louee Blue (Garcia) 3.20

Time: 0:17.11. Exacta: 3-6, $129.50. Trifecta: 3-6-1, $299.85. Superfecta: 3-6-1-2, $226.40. Pick 3: 5-5-3, $235.90. Daily Double: 5-3, $54.00.

11 350 yards. Open. 2-year-olds. Trials. Purse: $7,440.

6 • Relentless Robin (Escobedo) 4.80 3.40 2.20

5 • Fabulous N Fiery (Valenzuela) 6.20 3.20

2 • Relentless Minnie (Alvidrez) 2.20

Time: 0:17.79. Exacta: 6-5, $10.60. Trifecta: 6-5-2, $11.10. Superfecta: 6-5-2-1, $11.77. Daily Double: 3-6, $26.10.

12 350 yards. Open. 2-year-olds. Trials. Purse: $8,240.

6 • Relentless Bay (Escobedo) 4.80 2.60 2.10

5 • Sugar Rushh (Alvidrez) 2.60 2.10

1 • Little Zorrito (Fonseca-Soto) 4.20

Time: 0:17.85. Exacta: 6-5, $4.00. Trifecta: 6-5-1, $21.70. Superfecta: 6-5-1-4, $10.94. Pick 3: 3-6-6, $106.40. Pick 4: 5-3-6-6, $332.15. Pick 5: 5-5-3-6-6, $929.25. Daily Double: 6-6, $4.20.

Total handle: $1,505,084. Live handle: $122,000.

Jay Lietzau's results: Wednesday: 3-12 (.250). Totals: 46-123 (.374). Lock of the day: 8-14 (.571).