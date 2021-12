MONDAY

BASKETBALL • BOYS

MINNESOTA

• Caledonia 61, Prairie du Chien (Wis.) 44

• Chisholm 101, Carlton 44

• Goodhue 71, Alma/Pepin (Wis.) 36

TRI-CITY UNITED TOURNAMENT

First round

• Lester Prairie 72, Janesville-W-P 66

• LeSueur-Henderson 73, Houston 38

• Kenyon-W. 71, Tri-City United 44

BASKETBALL • GIRLS

MINNESOTA

• Chisholm 81, Duluth Denfled 27

• Hinckley-Finlayson 67, Nashwauk-K. 49

• Maple River 47, Caledonia 46

• Plainview-E-M 72, Alma/Pepin (Wis.) 29

TRI-CITY UNITED TOURNAMENT

First round

• Houston 72, LeSueur-Henderson 38

• Lester Prairie 47, Janesville-W-P 44

• Luverne 75, Tri-City United 17

HOCKEY • BOYS

HERB BROOKS HOLIDAY CLASSIC

Gold Division • Quarterfinals

• Breck 3, Park of Cottage Grove 2

• Holy Angels 8, Northfield 0

• Mankato East/Loyola 1, Roseville 0, forfeit

• Minneapolis 3, SW Christian/Richfield 2

Silver Division • Quarterfinals

• Eau Claire North (Wis.) 13, Marshall 1

• Pine City 14, Winona Cotter 0

• St. Paul Academy 3, Princeton 2

• Simley 6, Northern Edge 1

SOUTH ST. PAUL PREMIER

Quarterfinals

• Bl. Jefferson 3, St. Paul Johnson 0

• Eagan 4, Farmington 2

• Hastings 10, South St. Paul 0

• Woodbury 8, Hopkins 3

HOCKEY • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Irondale/St. Anthony 3, Visitation 2

MINNESOTA

• Warroad 7, Bismarck (N.D.) 1

BURNSVILLE HOLIDAY CLASSIC

First round

• Apple Valley 3, Hastings 1

• Burnsville 6, Park of Cottage Grove 2

HERB BROOKS HOLIDAY CLASSIC

Gold Division • Quarterfinals

• Delano/Rockford 1, Northern Tier 0

• Proctor/Hermantown 4, Mounds View 0

• River Lakes 4, Western Wisconsin 0

• Rogers 5, Duluth 0

Silver Division • Quarterfinals

• Luverne 8, Milwaukee University (Wis.) 1

• Marshall 1, Detroit Lakes 0, forfeit

• Moose Lake Area 2, Buffalo 1

• Pine City Area 4, Waconia 2

WALSER INVITATIONAL

Quarterfinals

• Andover 1, Alexandria 0, forfeit

• Edina 6, Moorhead 0

• Maple Grove 5, Wayzata 3

• Minnetonka 6, Grand Rapids/Greenway 0

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Kenyon-Wanamingo 71, Tri-City United 44

Tri-City United 19 25-44

Kenyon-Wanamingo 29 42-71

Tri-City United: Tandia 12, L. Holicky 10, Hurd 8, H. Holicky 3, Nightingale 3, Gonzalez 2, Jellum 2, Readmond 2, Schendel 2. Kenyon-Wanamingo: Nerison 26, Higginbortom 13, Sommer 11, Korkschy 6, Steberg 6, Leininger 5, Carroil 2, Lee 2.

Lester Prairie 72, Janesville-W-P 66

Lester Prairie 27 45-72

Janesville-Waldorf-Pemberton 29 37-66

Lester Prairie: Schauer 28, Behning 23, Scheevel 8, Hodny 5, Harrison 3, Radtke 3, Behning 1, Zebell 1. Janesville-Waldorf-Pemberton: Dimler 40, Lindsay 10, Schlueter 8, Kronbach 5, Westphal 3.

BASKETBALL • GIRLS

Lester Prairie 47, Janesville-W-P 44

Lester Prairie 32 15-47

Janesville-Waldorf-Pemberton 16 28-44

Lester Prairie: Hoof 21, Walstrom 6, B. Heimerl 5, Mallak 5, K. Lee 4, A. Heimerl 3, A. Lee 2, Christen 1. Janesville-Waldorf-Pemberton: Dahlberg 10, Adams 8, F. Olson 7, Olson 7, A. Olson 3, Walz 3, Bure 2, Strauss 2, Walz 2.

Luverne 75, Tri-City United 17

Luverne 42 33-75

Tri-City United 8 9-17

Luverne: Wagner 26, Beyer 9, Ver Steeg 8, Wagner 8, Stegenga 7, Hart 4, Sehr 4, Hansen 3, Huiskes 2, John 2, Schmuck 2. Tri-City United: Krochk 6, Marcussen 6, Dahlke 2, Saemrow 2, Lang 1.

HOCKEY • BOYS

Bl. Jefferson 3, St. Paul Johnson 0

St. Paul Johnson 0 0 0-0

Bloomington Jefferson 2 1 0-3

First: B-Baker (Dawson, Schmitz), 4:43. B-Baker (Hatton, Wang), 9:00, pp. Second: B-Wang (Kubas, Ringquist), 15:32, pp. Saves: St. Paul Johnson: VanDanacker 12-13-12-37. Bloomington Jefferson: Swanson 4-3-3-10.

Breck 3, Park of Cottage Grove 2

Park of Cottage Grove 0 1 1-2

Breck 0 0 3-3

Second: P-Strand, 14:06. Third: B-Theissen (Kern, Hanson), :32. P-Janski (Bloedel, Gutzman), 4:21. B-Blake (O'Neill, Greene), 6:55. B-Miller (O'Neill, Kadue), 8:37. Saves: Park of Cottage Grove: Harden 6-12-6-24. Breck: Thomson 14-6-9-29.

Eagan 4, Farmington 2

Eagan 0 1 3-4

Farmington 1 1 0-2

First: F-Dodson (Walton), 7:59. Second: E-Wedward (Roth, Lachenmayer), 9:01, pp. F-Sanborn, 12:57, sh. Third: E-Olson (Wedward), 1:21. E-Phillips (Murray, Krahn), 4:12. E-Jensen (Wedward, LaVallie), 7:10. Saves: Eagan: LaVallie 7-9-4-20. Farmington: Fuller 13-10-14-37.

Hastings 10, South St. Paul 0

Hastings 3 4 3-10

South St. Paul 0 0 0- 0

First: H-Savage (Reifenberger, Chorlton), 1:43. H-Gelhar (Stewart, Harris), 3:33. H-Harris (Gelhar, Chorlton), 16:43. Second: H-Reifenberger (Stewart, DeBettignies), 11:10. H-Stewart (Savage), 11:58. H-Stoffel (Harris, Chorlton), 13:34. H-Iovino (Harris, Stewart), 15:45. Third: H-Vandehoef (Stewart), 3:25. H-Savage (Chorlton), 6:35. H-Sweeney, 14:10, sh. Saves: Hastings: Richardson 3-3-x-6, Harelson x-x-3-3. South St. Paul: Cheney 10-12-x-22, Bangura x-x-9-9.

Holy Angels 8, Northfield 0

Northfield 0 0 0-0

Holy Angels 2 4 2-8

First: HA-Nelson (Johnson, Margarit), 3:47, pp. HA-Nelson (Margarit), 8:57. Second: HA-Johnson (Bartfield, Hermanson), 3:58, pp. HA-Schmitz (Hermanson, Lesnar), 4:30, pp. HA-Larson (Schmitz, Hermanson), 6:33, pp. HA-Margarit (Lesnar, Lechner), 6:58, pp. Third: HA-Welsch (Hermanson, Hermanson), :56. HA-Cline, 16:40. Saves: Northfield: Walock 16-10-3-29. Holy Angels: Hess 6-10-5-21.

St. Paul Academy 3, Princeton 2

St. Paul Academy 1 1 1-3

Princeton 0 1 1-2

First: SPA-Peltier, 1:26. Second: SPA-Strafelda (Dieperink), 2:19. P-Baumann (Nelson), 12:38. Third: SPA-Strafelda (Lynn, Beeman-Trelstad), 5:19. P-Dufner, 9:41. Saves: St. Paul Academy: Johnson 11-11-7-29. Princeton: Koecher 7-16-8-31.

Simley 6, Northern Edge 1

Northern Edge 0 1 0-1

Simley 1 4 1-6

First: S-Luedke, 13:45, sh. Second: S-Seidl (Renslow, Painter), 2:39, pp. S-Renslow (Luedke), 6:57. S-Renslow (Luedke), 10:43. S-Roitman (Seidl, Stanton), 11:53. NE-Dubois (Thorson, Stokes), 15:32. Third: S-Difronzo (Stanton, Milner), 7:06. Saves: Northern Edge: Kolb 3-9-4-16. Simley: Davidson 7-5-6-18.

Woodbury 8, Hopkins 3

Woodbury 3 3 2-8

Hopkins 2 1 0-3

First: W-Zimmerman (Bradley, Myers-Beck), 1:05. W-Pelke (Gordon), 9:51. H-Greeley (Wright), 11:38. W-Zimmerman (Gordon, Fotopoulos), 12:07. H-Geiser (Riefsteck), 13:55. Second: W-Fotopoulos (Zimmerman), 1:40. W-Pelke (Hansen, Miller), 2:22. W-Kraft (Olafson, Miller), 6:25. H-DeGiulio (Greeley, DeSt.Hubert), 15:09, pp. Third: W-Pelke (Bradley), 1:03, sh. W-Shaback (Fotopoulos, Mishacoff), 15:18. Saves: Woodbury: Altman 3-3-x-6, Carlson x-x-8-8. Hopkins: Davis 7-8-8-23.

HOCKEY • GIRLS

Apple Valley 3, Hastings 1

Hastings 0 0 1-1

Apple Valley 0 0 3-3

Third: AV-Dougan (Mar. Moran, Ryan), :58, pp. AV-Hentges (Priester, Mak. Moran), 2:10. H-Gruden (Zaccardi), 12:27. AV-Dougan (Mak. Moran), 16:41. Saves: Hastings: Vander Heyden 10-8-9-27. Apple Valley: Cozy 9-8-8-25.

Burnsville 6, Park of Cottage Grove 2

Park of Cottage Grove 1 0 1-2

Burnsville 3 1 2-6

First: B-Dundon (Tilbury), 1:11. B-Katzmarek, 11:10. B-Bowlby, 12:48. P-Tait (Schumacher, Moen), 14:58, pp. Second: B-Katzmarek (Carlson, Tilley), 12:53. Third: P-Osland (Post), 3:52. B-Bowlby, 5:33. B-Bowlby (Katzmarek, Procko), 14:29. Saves: Park of Cottage Grove: Stepka 15-15-12-42. Burnsville: Tilbury 4-3-6-13.

Edina 6, Moorhead 0

Moorhead 0 0 0-0

Edina 2 2 2-6

First: E-Kilberg (Kuehl), 9:21. E-Lindborg (Chapman), 15:46. Second: E-Jungels (Lindborg, Kuehl), 1:05, pp. E-Kuehl (Lindborg, Jungels), 11:54, pp. Third: E-Halverson (Chapman), 6:27. E-Nelson (Jungels, Keeley), 12:37. Saves: Moorhead: Kressin 10-9-11-30. Edina: Corniea 9-11-11-31.

Maple Grove 5, Wayzata 3

Maple Grove 2 0 3-5

Wayzata 0 3 0-3

First: MG-Rice (Retrum, Shipley), 2:12. MG-Holm (Olson, Oakland), 5:59. Second: W-Coffin (Lindahl), 6:50. W-Peters (Coffin, Lavender), 8:59. W-Hackley (Britz, Mathe), 16:52, pp. Third: MG-Retrum (Erickson , Shipley), 1:25. MG-Retrum (Rice, Shipley), 1:45. MG-Retrum (Rice, Olson), 7:36, pp. Saves: Maple Grove: Strom 8-8-9-25. Wayzata: Lavender 5-13-13-31.

Rogers 5, Duluth 0

Duluth 0 0 0-0

Rogers 1 3 1-5

First: R-Achterkirch (Ohlgren, Hatcher), 16:29, pp. Second: R-Scherling (Bailey, Johansson), 4:26. R-Vreeman (Scherling), 8:09. R-Achterkirch, 12:13. Third: R-Johansson (Achterkirch, Hatcher), 2:53. Saves: Duluth: Brisbois 12-14-8-34. Rogers: Larson 2-3-6-11.