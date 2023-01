Tap the bookmark to save this article.

Anyone can read, no subscription required

Gift this Article

Gift this Article Anyone can read, no subscription required

MONDAY

ALPINE SKIING • BOYS

METRO WEST

At Buck Hill

• Benilde-St. Margaret's 223, Orono 210, Bloomington 155. Medalist: Simon McMahon, Benilde-St. Margaret's, 48.14.

ALPINE SKIING • GIRLS

METRO WEST

At Buck Hill

• Benilde-St. Margaret's 194, Bloomington 155, Chaska/Chanhassen 113. Medalist: Grace Horejsi, Benilde-St. Margaret's, 53.81.

BASKETBALL • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Liberty Classical 81, AFSA 11

• Math & Science 85, Hmong Acad. 27

MINNEAPOLIS CITY

• Edison 82, Roosevelt 68

• North 59, Washburn 56

• Southwest 78, South 67

MINNESOTA RIVER

• Norwood YA 78, Le Sueur-Hend. 49

SKYLINE

• Maranatha Chr. 91, Concordia Acad. 75

• New Life Academy 68, Trinity 47

• St. Croix Lutheran 66, St. Agnes 64

TRI-METRO

• Bloom. Kennedy 95, Brooklyn Center 66

WRIGHT COUNTY

• Mound Westonka 75, Hutchinson 64

METROPOLITAN AREA

• BOLD 68, Mayer Lutheran 67

• Belle Plaine 73, Blake 69

• Lake Crystal-WM 72, Sibley East 46

• Morris/C-A 77, New London-Spicer 64

• Mounds Park Acad. 71, North Lakes 62

• Mounds View 98, Chisago Lakes 62

• Park Center 100, Holy Family 80

• Sauk Rapids-Rice 85, Monticello 62

• St. Paul Harding 102, Hope Acad. 56

• Venture Acad. 85, Recording Arts 67

MINNESOTA

• Albany 62, Rocori 54

• Austin 83, Albert Lea 71

• Browerville 60, New York Mills 46

• Caledonia 93, St. Charles 50

• Cass Lake-Bena 104, Mtn. Iron-Buhl 77

• Dawson-Byd 89, Canby 51

• Fillmore Central 68, Wabasha-Kellogg 53

• Foley 52, Aitkin 42

• Hayfield 57, United South Central 55

• Kerkhoven-M-S 62, Yellow Med. East 52

• Lac qui Parle Valley 76, Minneota 74

• Lakeview 62, Cent. Minn. Chr. 54

• Mahnomen/Wauburn 77, Bagley 45

• Minn. Valley Luth. 89, Gibbon-F-W 55

• Mora 71, Ryalton 44

• NCE/U-H 82, Climax-Fisher 39

• Northern Freeze 68, Badger-G-MR 34

• Owatonna 78, Winona 56

• Russell-T-R 89, SW Minn. Chr. 86

• Spring Grove 72, Kingsland 37

• Tracy-M-B 73, Renville Co. West 62

• Windom 98, Edgerton 78

• Worthington 75, Spirit Lake (Ia.) 64

BASKETBALL • GIRLS

SKYLINE

• St. Croix Lutheran 80, St. Agnes 30

METROPOLITAN AREA

• Annandale 77, Sibley East 42

• Columbia Heights 46, Apple Valley 44

• Glencoe-Silver Lake 55, Belle Plaine 36

• Heritage Chr. 61, St. Paul Academy 45

• Howard Lake-W-W 54, Cristo Rey Jesuit 18

• Mounds Park Acad. 50, North Lakes 6

• Mpls. Southwest 58, Rockford 51

• New London-Spicer 59, Paynesville 36

• New Rich.-H-E-G 48, Tri-City United 44

• Waterville-E-M 64, Le Sueur-Hend. 29

MINNESOTA

• Buffalo Lake-H-S 79, Atwater-C-GC 40

• Chatfield 59, Rushford-Peterson 51

• Chisholm 79, McGregor 28

• Cleveland 55, Alden-Conger/G-E 36

• Dawson-Boyd 60, Ortonville 44

• Dilworth-G-F 52, Mahnomen/Waubun 45

• Fairmont 56, GHEC/T/ML 36

• Fertile-Beltrami 59, Ada-Borup 45

• Grand Rapids 64, Duluth East 55

• Houston 72, Southland 55

• Janesville-W-P 71, Immanuel Luth. 20

• Kimball 68, St. Cloud Cathedral 27

• Lake Crystal-WM 81, Madelia 23

• Maple Lake 51, Long Prairie-GE 31

• Maple River 64, Blue Earth Area 41

• Murray Co. Central 51, HL-O/Fulda 27

• Nicollet 63, Mankato Loyola 49

• Randolph 54, Medford 21

• Roch. Lourdes 43, Zumb.-Mazeppa 28

• Royalton 44, Foley 23

• Sibley (Iowa) 78, Adrian/Ellsworth 37

• Sauk Centre 57, Milaca 43

• South Ridge 87, Carlton 19

• South Shore 88, Duluth Denfeld 33

• St. Clair 64, Martin County West 35

• SW Mn. Chr. 52, Western Chr. (Ia.) 47

• Upsala 40, Pierz 37

HOCKEY • BOYS

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville South 8, Shakopee 2

METROPOLITAN AREA

• Hastings 3, Farmington 2

• Monticello 9, Mound Westonka 1

HOCKEY • GIRLS

METRO WEST

• Bloom. Jeff. 4, Chaska/Chanhassen 1

• New Prague 5, Waconia 2

METROPOLITAN AREA

• Apple Valley 4, Breck 2

• Eagan 3, Hastings 1

• Litchfield/D-C 1, Marshall 1, OT

• Maple Grove 2, N. Wright County 2, OT

RANKINGS

GYMNASTICS • GIRLS

CLASS 2A

• 1. St. Cloud Tech 145.058; 2. New Prague 144.925; 3. Owatonna 143.767; 4. Hopkins 143.008; 5. Lakeville South 142.458; 6. Monticello 142.117; 7. Anoka 141.35; 8. East Ridge 141.15; 9. Minnetonka 141.075; 10. Cambridge-Isanti 139.525.

CLASS 1A

• 1. Big Lake 144.2; 2. Detroit Lakes 142.542; 3. Worthington 142.183; 4. Mankato West 141.517; 5. Melrose 141.408; 6. New London-Spicer 139.125; 7. Mahtomedi 137.808; 8. Watertown-Mayer/Mound Westonka 137.4; 9. Becker 137.125; 10. Byron 137.033.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Belle Plaine 73, Blake 69

Belle Plaine 48 25-73

Blake 29 40-69

Belle Plaine: Martin 21, Traxler 13, Retzer 13, Siegle 10, Sparby 8, Gerres 5, Kehr 3. Blake: Okoronkwo 26, Baker 12, McMichael 9, Kaba 7, Griffin 4, Schnabel 4, Ramsey 3, Wilson 2, Dillon 2.

Bloom. Kenn. 95, Brooklyn Center 66

Brooklyn Center 27 39-66

Bloomington Kennedy 42 53-95

Brooklyn Center: Douglas 24, Jones 20, Pongsak 10, Taylor 7, Johnson 3, Toure 2. Bloomington Kennedy: Monroe 21, Pearson 17, Starr 15, Sheehan 13, Tiehi 10, Bartick 9, Taylor-Simmons 4, Taylor 2, Lajeunesse-Wood 2, Davis 2.

BOLD 68, Mayer Lutheran 67

BOLD 26 42-68

Mayer Lutheran 28 39-67

BOLD: King 23, Penkert 17, Gross 15, Meyers 9, Gass 2, Boen 2. Mayer Lutheran: Johnson 20, Neitzel 15, Clark 14, Hahn 6, Arvig 5, Corey 3, Maass 2, Grimsley 2.

Mounds Park Acad. 71, North Lakes 62

North Lakes 39 23-62

Mounds Park Academy 40 31-71

North Lakes: Ozment 25, Somers 12, J. Dillard 6, D.J. Dillard 6, Zenkic 5, Dufour 5, Sherrard 3. Mounds Park Academy: Green 29, Srsen 26, Said 10, Bisanz 4, Hudock 2.

Mounds View 98, Chisago Lakes 62

Chisago Lakes 39 23-62

Mounds View 45 53-98

Chisago Lakes: Rowe 22, Olson 14, Walker 8, Larsen 8, Schmidt 5, Drury 3, Griffin 2. Mounds View: Deluce 22, Becher 19, Roe 11, Kahl 10, Sampson 10, Fretheim 8, Lee 6, Ebben 4, Hass 4, Kim 2, Janes 2.

Mpls. Edison 82, Mpls. Roosevelt 68

Minneapolis Roosevelt 34 34-68

Minneapolis Edison 52 30-82

Minneapolis Roosevelt: Alexander 29, Esparza 11, Wind 9, Peterson 7, Roberts Jr. 4, Hunter 4, Johnson Jr. 2, Morris 2. Minneapolis Edison: Young 22, Ayala 16, Lalley 10, James 7, Hassan 6, Wright 5, Taylor 4, Weh 2, Arneson 2, Woolridge 2, Endrizzi 2, Hampton 2, Young 2.

New Life Academy 68, Trinity 47

New Life Academy 40 28-68

Trinity 20 27-47

New Life Academy: Reader 14, Briggs 10, Huebsch 10, Hendricks 10, Hahn 6, Bryant 6, Stone 6, Woolf 4, Kirschling 2. Trinity: Groppel 12, Rudquist 11, Adbebe 5, Oberg 5, Laughery 5, Waldron 4, Bormann 3, Bowden 2.

Norwood YA 78, Le Sueur-Henderson 49

Le Sueur-Henderson 22 27-49

Norwood Young America 41 37-78

Le Sueur-Henderson: Adams 11, Berndt 10, Graff 9, Terwedo 7, Luna 5, Weber 4, Thelemann 3. Norwood Young America: O'Neil 30, Strickfaden 21, Mackenthun 5, Daugs 4, A. Druley 4, Fenney 4, M. Druley 3, Erickson 3, Dent 2, Heuer 2.

Park Center 100, Holy Family 80

Holy Family 39 41- 80

Park Center 46 54-100

Holy Family: Kapke 40, Hanson 18, Cummings 11, Mulholland 9, Dorr 2. Park Center: Ware 21, Fowlkes 17, O'Hara 15, Burgess 14, Ring 13, Chavis 13, Cook 7.

St. Croix Lutheran 66, St. Agnes 64

St. Agnes 35 29-64

St. Croix Lutheran 39 27-66

St. Agnes: Davis 23, Parker 10, Plasch 9, Weber 6, Flood 5, Kaardal 5, Rhein 4, Skidmore 2. St. Croix Lutheran: Neish 24, Brugos 11, Falardeaux 9, Carlson 6, Blumer 5, Valleau 5, Garcia 4, Barack 2.

BASKETBALL • GIRLS

Annandale 77, Sibley East 42

Sibley East 21 21-42

Annandale 42 35-77

Sibley East: Bauer 17, Bednarek 11, Schmidt 4, Arneson 3, Harens 2, Biron 2, Lundgren 2, Sell 1. Annandale: Helget 22, Jones 18, Simon 11, Henson 7, Langbehn 5, Jonas 3, Lillehaug 3, Gagnon 3, Bishop 2, Broich 2, Linn 1.

Glencoe-Silver Lake 55, Belle Plaine 36

Glencoe-Silver Lake 25 30-55

Belle Plaine 19 17-36

Glencoe-Silver Lake: Christianson 16, Simons 14, Graf 10, Monahan 6, Petersen 5, Lipke 2, Dietel 2. Belle Plaine: Eppen 11, Ziemke 8, Fahey 5, Schmidt 4, Haefner 4, Johnson 4.

Heritage Christian 61, St. Paul Acad. 45

St. Paul Academy 18 27-45

Heritage Christian 33 28-61

St. Paul Academy: Kempcke 18, Raya 6, Waibel 6, Hooley 4, Taylor 4, Ryan Bradley 4, Devine 3. Heritage Christian: Inmon 25, Jones 24, Dyrud 5, Mokosso 5, Henning 2.

Mpls. Southwest 58, Rockford 51

Minneapolis Southwest 34 24-58

Rockford 23 28-51

Mpls. Southwest: Johnson 34, Schoenke 11, Barnes 5, Gendler 4, Kramer 3, Green 1. Rockford: Houghton 15, Eilderts 12, Weiss 9, Ehlers 7, Gordee 4, Lowe 2, Blanchard 2.

St. Croix Lutheran 80, St. Agnes 30

St. Croix Lutheran 52 28-80

St. Agnes 17 13-30

St. Croix Lutheran: Oakland 20, Hauge 18, Washington 12, Avery 7, Penn 6, Little 6, Orvik 5, Bauer 4, Gosch 2. St. Agnes: Sandifer 12, DiPietro 5, Fischer 4, Clyde 4, Fischer 3, Lopez 2.

HOCKEY • BOYS

Hastings 3, Farmington 2

Hastings 2 1 0-3

Farmington 0 0 2-2

First: H-Vandehoef (Peine, Millner), 8:22, pp. H-Zaruba (Peine, Harris), 16:28. Second: H-Carlson (Iovino, Harris), 11:47. Third: F-Bennett (Miller), 4:29. F-Schwamb (Risch), 9:27. Saves: Hastings: Niederkorn 11-13-5-29. Farmington: Getting 8-6-9-23.

Lakeville South 8, Shakopee 2

Shakopee 0 1 1-2

Lakeville South 5 1 2-8

First: L-Pritchard (Lafferty), 2:21. L-Pritchard (Willis, Lafferty), 4:59, pp. L-Dahms (Willis, Pritchard), 5:58. L-Dahms (Pritchard, Patterson), 11:37. L-Dahms (Willis, Lafferty), 15:22, pp. Second: S-Simpson (Huson), 2:01, pp. L-Billins, 13:43. Third: L-Ernst (Kortan), 4:20. L-Patterson (Pritchard, Willis), 9:33. S-Simpson (Steinhoff, Vogel), 13:46, pp. Saves: Shakopee: Huson 12-10-1-23; Pherson 0-0-4-4. Lakeville South: Hochsprung 7-11-0-18.

Monticello 9, Mound Westonka 1

Monticello 3 6 0-9

Mound Westonka 0 0 1-1

First: Mon-Roff, 6:09. Mon-Harris (Brooks, Mayer), 10:10. Mon-Scherber, 12:32. Second: Mon-Scherber (Simon, Thompson), 3:34. Mon-Harris, 4:26. Mon-Mayer (Thompson), 7:07. Mon-Mich (Schmitz, Dunn), 7:42. Mon-Larson (Bitz, Miller), 8:14. Mon-Bitz (Miller), 11:37. Third: MW-Novack (Pouchnik), 1:16. Saves: Monticello: Soderholm 9-10-4-23. Mound Westonka: Moch 11-12-15-38.

HOCKEY • GIRLS

Apple Valley 4, Breck 2

Apple Valley 2 2 0-4

Breck 1 1 0-2

First: A-Moran (Cozy), 9:46. B-Zakrajsheck (Milchman), 14:37, pp. A-Cozy (Cozy, Vonderhaar), 16:30, pp. Second: B-Wallander (Milchman, Ulrich), 4:08, pp. A-Hentges (Moran, Ryan), 15:22, pp. A-Hentges (Ryan), 16:23. Saves: Apple Valley: Carlson 6-9-5-20. Breck: Peterson 8-17-14-39.

Eagan 3, Hastings 1

Eagan 0 1 2-3

Hastings 0 1 0-1

Second: H-Muhl (Berquist, Seleski), 3:56, pp. E-Anderson (Sears, Bauman), 16:29, pp. Third: E-Bauman (Anderson, Sears), 6:36. E-Heutmaker (Sears, Wedum), 15:06. Saves: Eagan: Whitehead 10-11-8-29. Hastings: Balster 8-12-8-28.

Litchfield/D-C 1, Marshall 1 [OT]

Marshall 0 0 1 0-1

Litchfield/Dassel-Cokato 0 1 0 0-1

Second: L-Braaten (Tormanen), 1:46. Third: M-Mauch, 12:49. Saves: Marshall: Deutz 10-7-16-8-41. Litchfield/Dassel-Cokato: Kuechle 11-6-7-10-34.

Maple Grove 2, N. Wright Co. 2 [OT]

North Wright County 0 0 2 0-2

Maple Grove 1 1 0 0-2

First: M-Retrum (Shipley, Olson), 0:42. Second: M-Olson (Erickson, Olson), 6:51, pp. Third: N-Hansen (VanKuyk), 4:42. N-Nelson (Landkammer), 12:36. Saves: North Wright County: Weiser 10-7-10-9-36. Maple Grove: Strom 2-7-7-4-20.

New Prague 5, Waconia 2

New Prague 0 1 4-5

Waconia 0 2 0-2

Second: W-Schluck (Mielke, Kelley), 0:53. N-Hansen, 4:53, sh. W-Kelley (Schluck), 14:36. Third: N-O'Brien (Hansen), 5:33. N-Kroska, 6:11. N-Picka (Hansen, Olson), 16:14. N-Hansen, 16:59, sh. Saves: New Prague: Schmidt 10-9-8-27. Waconia: Elvebak 3-8-9-20.