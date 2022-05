Post time: 5:57 p.m. Saturday. Weights: 126 pounds. Distance: 1¼ miles. Purse: $3 million. First place: $1.86 million. Second place: $600,000. Third place: $300,000. Fourth place: $150,000. Fifth place: $90,000.

Post position, horse, jockey, trainer (odds)

1. Mo Donegal, Irad Ortiz Jr., Todd Pletcher (10-1)

2. Happy Jack, Rafael Bejarano, Doug O'Neill (30-1)

3. Epicenter, Joel Rosario, Steve Asmussen (7-2)

4. Summer Is Tomorrow, Mickael Barzalona, Bhupat Seemar (30-1)

5. Smile Happy, Corey Lanerie, Kenny McPeek (20-1)

6. Messier, John Velazquez, Tim Yakteen (8-1)

7. Crown Pride, Christophe Lemaire, Koichi Shintani (20-1)

8. Charge It, Luis Saez, Todd Pletcher (20-1)

9. Tiz the Bomb, Brian Hernandez Jr., Kenny McPeek (30-1)

10. Zandon, Flavien Prat, Chad Brown (3-1)

11. Pioneer of Medina, Joe Bravo, Todd Pletcher (30-1)

12. Taiba, Mike Smith, Tim Yakteen (12-1)

13. Simplification, Jose Ortiz, Antonio Sano (20-1)

14. Barber Road, Reylu Gutierrez, John Ortiz (30-1)

15. White Abarrio, Tyler Gaffalione, Saffie Joseph Jr. (10-1)

16. Cyberknife, Florent Geroux, Brad Cox (20-1)

17. Classic Causeway, Julien Leparoux, Brian Lynch (30-1)

18. Tawny Port, Ricardo Santana Jr., Brad Cox (30-1)

19. Zozos, Manny Franco, Brad Cox (20-1)

20. Ethereal Road, Luis Contreras, D. Wayne Lukas (30-1)