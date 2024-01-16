Metro wrestling honor roll
Listed are metropolitan-area wrestlers with 18 or more victories. Submissions for the weekly honor roll are accepted Sundays and Mondays until noon at james.paulsen@startribune.com
107 POUNDS
Owen Larose, Mounds View, 30-3
Logan Refsnider, Totino-Grace, 28-2
Turner Ross, Simley, 27-1
Anthony Heim, Shakopee, 24-2
Kale Westergaard, Big Lake, 24-5
Brett Kiecker, Orono, 24-7
Liam Collins, Prior Lake, 21-1
Noah Lund, Rogers, 20-9
Brayden Fobbe, Annandale/ML, 19-4
Saitaro Kong, Apple Valley, 19-9
Eli Schultz, St. Michael-Alb., 18-5
Cade Elzen, Stillwater, 18-7
114 POUNDS
Joe Dauffenbach, Stillwater, 27-7
Brett Swenson, Mounds View, 26-1
Dylan St. Germain, Eagan, 25-1
Lincoln Robideau, St. Michael-Alb., 25-2
Austin Grzywinski, Simley, 25-3
Ian Lessard, Elk River, 23-3
Wyatt Wald, Cambridge-Isanti, 23-8
Anthony Nichols, Edina, 22-3
Cassen Brumm, Annandale/ML, 22-1
Aidan Carlson, Mahtomedi, 21-7
Grady Connelly, New Prague, 21-8
Joel Friederichs, Watertown-Mayer, 20-2
Zach Kellogg, Rogers, 20-6
Gavin Lambert, Hastings, 18-8
121 POUNDS
Brandon Board, Andover, 28-1
Blake Beissel, Hastings, 27-1
Leo Edblad, Cambridge-Isanti, 27-2
Jackson Refsnider, Totino-Grace, 27-3
Lawson Eller, New Prague, 25-2
Noah Nicholson, Stillwater, 24-9
Luke Koenen, Wayzata, 23-3
Gabriel Michels, Howard Lake-W-W, 23-6
Stephen Dragos, Chaska/Chan, 23-7
Titan Friederichs, Watertown-Mayer, 22-0
Shane Schwab, South St. Paul, 21-2
Alex Gau, Champlin Park, 21-4
Carter Katherman, Waconia, 21-5
Porter Pribyl, Annandale/ML, 20-3
Will Schneider, Mounds View, 20-9
Brody Bergeron, St. Michael-Alb., 19-7
Tyler Chenevert, Farmington, 18-8
127 POUNDS
Jake Kos, Simley, 30-3
Trey Beissel, Hastings, 29-1
Tegan Sherk, St. Francis, 25-2
Tyler Turzinski, Shakopee, 25-4
Raydon Graham, Howard Lake-W-W, 24-6
Sean O'Brien, Totino-Grace, 24-6
Grady Weinbrenner, Rogers, 23-8
Grant Marr, Forest Lake, 22-5
Kaleb Mead, Watertown-Mayer, 20-3
Chase Mills, St. Michael-Alb., 20-5
Jack Bridenstine, Coon Rapids, 20-6
Zach Mayo, Champlin Park, 20-10
Micah Gregory, Trinity, 19-6
Caleb Howe, Woodbury, 19-13
133 POUNDS
Chase Stortz, Big Lake, 26-2
Justus Heeg, Simley, 26-6
Logan Swensen, Wayzata, 25-1
Ayden Ripplinger, Burnsville, 21-5
Finn Bloomquist, Prior Lake, 21-7
Dino Tokin, Woodbury, 21-9
Dane Krull, Chaska/Chan, 20-6
Tate Olson, Delano, 20-7
Aiden Enderlein, Eastview, 20-8
Mason Lund, Rogers, 20-9
Gavin Jackson, St. Michael-Alb., 19-9
139 POUNDS
Parker Lyden, Forest Lake, 28-3
Jayden Haueter, Apple Valley, 28-4
Davis Parrow, Farmington, 27-1
Austin Herbst, Totino-Grace, 25-7
Ian Schultz, St. Michael-Alb., 23-4
Jonah Coffey, Woodbury, 23-8
Amilio Salas, Simley, 22-10
Jack Bainbridge, Hastings, 21-13
Gunnar Hostetter, St. Francis, 20-7
Navarro Kornwolf, Rogers, 19-10
Isaac Leonard, Stillwater, 19-13
Connor Warren, Shakopee, 18-2
145 POUNDS
Alex Braun, Woodbury, 34-0
Ethan Sylvester, Totino-Grace, 31-0
Riley Clark, Lakeville South, 24-3
Noah Trottier, Apple Valley, 23-9
Brady Swenson, Mounds View, 22-8
Andrew Schwab, South St. Paul, 21-3
Jackson Marr, Forest Lake, 22-11
Brandon Michel, New Prague, 20-10
Shay McClory, Annandale/ML, 18-3
Tyson Charmoli, St. Francis, 18-1
152 POUNDS
Brad Little, Woodbury, 31-5
Tyler Laudenbach, Apple Valley, 28-8
Landon Robideau, St. Michael-Alb., 26-0
Cash Raymond, Simley, 26-2
Kyler Walters, Shakopee, 25-5
Caden Grenier, Mounds View, 25-9
Bradee Dwinell, Waconia, 23-7
Cole LaFave, Annandale/ML, 21-2
John Graham, Prior Lake, 18-8
160 POUNDS
Nate Berchtold, South St. Paul, 29-1
Colton Loween, Mounds View, 28-4
Cael Olson, Delano, 27-2
Vristol Short, Simley, 27-6
Carter Skradski, Coon Rapids, 24-6
Charlie Petit, Wayzata, 22-6
Lindson Turner, Stillwater, 22-9
Edon Davis, Farmington, 20-8
Russell Gillette, Chaska/Chan, 19-4
Tyler Ruff, Lakeville North, 19-6
A.J. Garcia, Apple Valley, 19-17
172 POUNDS
Daunte Sasse-Doering, Elk River, 27-2
Jackson Barron, Shakopee, 26-2
Brady Westall, New Prague, 26-3
Bryce Burkett, Watertown-Mayer, 23-0
Jed Wester, St. Michael-Alb., 23-0
Jacob McLaughlin, St. Agnes, 23-3
Michael Gillette, Chaska/Chan, 23-6
Apollo Ashby, Mounds View, 22-3
Charles Mikely, Big Lake, 22-9
Max Hultmann, Orono, 21-12
Mitch Knight, Champlin Park, 20-1
Isaac Hunter, Stillwater, 20-11
Ethan Swenson, Mounds View, 20-6
Jeff Ritter, Delano, 19-9
189 POUNDS
Marcell Booth, Apple Valley, 27-3
Ethan Swenson, Mounds View, 26-6
Danny Martin, Simley, 25-8
Joe Kruse, Totino-Grace, 23-10
Kenny Wells, Coon Rapids, 21-5
Charlie Witzel, St. Agnes, 20-3
Tyler Graczyk, Howard Lake-W-W, 18-7
215 POUNDS
Quin Morgan, Mounds View, 30-0
Cy Kruse, Totino-Grace, 29-1
Cooper Jahnke, Waconia, 28-5
Derrick Steinke, Hastings, 28-6
Cito Tuttle, Stillwater, 27-2
Brady McPherson, Orono, 25-9
Brock Zurn, Prior Lake, 24-3
Nathan Klatt, Annandale/ML, 23-0
Hunter Gruba, Forest Lake, 21-7
Jacob Henderson, Cambridge-Isanti, 19-5
Dominic Heim, Shakopee, 18-4
285 (Heavyweight)
Jack Bauer, Eastview, 22-5
Gavin Maxey, Mounds View, 21-5
Brody Perry, Edina, 21-5
Brady Anderson, Cambridge-Isanti, 21-7
Will Sather, Eden Prairie, 20-1
Brandon Kropuenske, Simley, 20-9
Hayden Skillings, Coon Rapids, 19-6
Andrew Olson, Stillwater, 19-9
Mark Rendl, Forest Lake, 18-1
Prentiss Derrick Jr., Chaska/Chan, 18-5
Owen Swedberg, Totino-Grace, 18-8
Brady Gregory, New Prague, 18-9
Trajan Mussehl, Big Lake, 18-12
GIRLS
100 POUNDS: Zoe Roddis, South St. Paul, 21-8
106: Vivian Diaz, South St. Paul, 23-9
112: Hannah Schuster, Apple Valley, 22-3; Gisele Gallegos, South St. Paul, 20-7
124: Andrea Quinones, Apple Valley, 22-3
130: Riley Meyers, Eastview, 15-1
136: Cassy Gonzales, Apple Valley, 20-0
148: Esperanza Calvillo, Apple Valley, 22-3
170: Grace Alagbo, Apple Valley, 18-1
190: Gloriann Vigniavo, Apple Valley, 20-3
235: Lily Wolke, Apple Valley, 18-5
Team wrestling state rankings
Rankings are compiled by theguillotine.com.
Class 3A
1. St. Michael-Albertville; 2. Mounds View; 3. Shakopee; 4. Stillwater; 5. Hastings; 6. Wayzata; 7. Waconia; 8. Albert Lea; 9. Willmar; 10. Anoka; 11. Apple Valley; 12. Forest Lake.
Class 2A
1. Simley; 2. Kasson-Mantorville; 3. Totino-Grace; 4. Zumbrota-Mazeppa; 5. Watertown-Mayer; 6. Scott West; 7. Becker; 8. Dawson-Boyd/Lac qui Parle/Montevideo United; 9. Marshall; 10. Little Falls (7); 11. Dilworth-Glyndon-Felton; 12. Rocori.
Class 1A
1. Chatfield; 2 Belgrade-Brooten-Elrosa; 3 Holdingford; 4 Jackson County Central; 5 Staples-Motley; 6 Kenyon-Wanamingo; 7 Royalton/Upsala; 8 Frazee; 7. Lake Crystal-Wellcome Memorial Area (2); 10 Dover-Eyota; 11 Paynesville Area; 12 Bertha-Hewitt/Verndale/Parkers Prairie.