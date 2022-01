FRIDAY

BASKETBALL • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 78, Mounds Park Academy 21

• Providence Academy 72, Breck 65

METRO EAST

• Mahtomedi 61, Two Rivers 54

• Simley 48, St. Thomas Academy 47

• South St. Paul 100, Hill-Murray 44

• Tartan 61, Hastings 53

METRO WEST

• Chanhassen 60, Chaska 54

• New Prague 69, St. Louis Park 61

• Orono 72, Benilde-St. Margaret's 67

MCAA

• Eagle Ridge 54, Heritage Christian 38

• Spectrum 65, Legacy Christian 62

• West Lutheran 65, North Lakes 41

MISSISSIPPI 8

• Princeton 68, Monticello 65

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine 72, Anoka 65

• Champlin Park 62, Centennial 55

• Elk River 62, Rogers 39

• Maple Grove 79, Coon Rapids 76, OT

• Park Center 64, Osseo 49

• Totino-Grace 76, Spring Lake Park 66, OT

SKYLINE

• St. Agnes 74, Cristo Rey Jesuit 53

• St. Croix Prep 48, Trinity 43

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 61, Eagan 44

SUBURBAN EAST

• East Ridge 85, Forest Lake 40

• Irondale 81, Cretin-Derham Hall 80, 2 OT

• Stillwater 91, Mounds View 79

• White Bear Lake 91, Roseville 64

• Woodbury 51, Park of Cottage Grove 39

TRI-METRO

• DeLaSalle 104, Brooklyn Center 38

• Holy Angels 78, Fridley 62

• Richfield 78, St. Anthony 42

METROPOLITAN AREA

• Annandale 82, Becker 71

• Belle Plaine 49, Waterville-E-Morristown 46

• Hiawatha Collegiate 83, Liberty Classical 55

• Maranatha 81, St. Paul Harding 41

• Milaca 68, Zimmerman 64

• Royalton 68, Howard Lake-W-Winsted 57

• Watertown-Mayer 82, Sibley East 35

BASKETBALL • GIRLS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Liberty Classical 49, Hiawatha Collegiate 6

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Minnehaha Academy 121, St. Paul Academy 17

• Providence Academy 91, Breck 19

LAKE

• Hopkins 87, Edina 29

METRO EAST

• Hastings 60, Tartan 47

• Hill-Murray 82, South St. Paul 40

• Mahtomedi 81, Two Rivers 37

• Simley 45, North St. Paul 41

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 64, Orono 45

• Bloomington Jefferson 51, Cooper 35

• Chaska 63, Chanhassen 49

• St. Louis Park 86, New Prague 65

• Waconia 72, Bloomington Kennedy 63

MINNEAPOLIS CITY

• Roosevelt 48, North 28

• Washburn 44, South 20

MCAA

• Heritage Christian 49, Eagle Ridge 21

• West Lutheran 47, North Lakes 32

MINNESOTA RIVER

• Lester Prairie 56, Sibley East 38

• Norwood YA 63, Tri-City United 22

MISSISSIPPI 8

• North Branch 45, Big Lake 41

• Princeton 71, Monticello 62

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine 55, Anoka 38

• Centennial 70, Champlin Park 53

• Maple Grove 76, Coon Rapids 22

• Osseo 75, Park Center 50

• Rogers 68, Elk River 57

• Totino-Grace 63, Spring Lake Park 58

SKYLINE

• St. Agnes 74, Cristo Rey Jesuit 38

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 73, Apple Valley 28

• Lakeville North 46, Eagan 44

• Prior Lake 65, Lakeville South 55

• Rosemount 65, Farmington 33

• Shakopee 68, Burnsville 30

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 69, Irondale 51

• East Ridge 65, Forest Lake 28

• Park of Cottage Grove 47, Woodbury 33

• Stillwater 76, Mounds View 38

• White Bear Lake 58, Roseville 46

TRI-METRO

• Holy Angels 74, Fridley 63

WRIGHT COUNTY

• Glencoe-Silver Lake 43, Annandale 39, OT

• New London-Spicer 68, Rockford 36

• Watertown-Mayer 59, Dassel-Cokato 47

METROPOLITAN AREA

• Holy Family 59, Belle Plaine 46

• Maranatha 58, Southwest Christian 51

• New London-Spicer 68, Rockford 36

GYMNASTICS • GIRLS

SUBURBAN EAST

• Park of Cottage Grove 134.7, Cretin-Derham Hall 115.05. All-around: Leah Smith, Park of Cottage Grove, 34.675.

METROPOLITAN AREA

• Buffalo 139.575, Moorhead 123.2. All-around: Kaylee Dehmer, Buffalo, 36.325.

HOCKEY • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Blake 6, Bemidji 1

• Gentry Academy 2, Grand Forks R.R. (N.D.) 1

• Hopkins 3, New Prague 2, OT

• Proctor 3, Red Wing 2

• Rock Ridge 3, Bloomington Kennedy 0

HOCKEY • GIRLS

METRO EAST

• Simley 7, Mahtomedi 1

• Two Rivers/St. Paul 1, South St. Paul 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine 2, Rogers 2, OT

SUBURBAN EAST

• Mounds View 3, Park of Cottage Grove 0

WRIGHT COUNTY

• Hutchinson 4, Litchfield/Dassel-Cokato 4, OT

METROPOLITAN AREA

• Brainerd/LF 4, Elk River/Zimmerman 3

• Eden Prairie 7, Marshall 0

• Grand Rapids/Greenway 6, Northern Tier 0

• Hill-Murray 3, Holy Family 2

• North St. Paul/Tartan 3, Hudson (Wis.) 1

SWIMMING • BOYS

LAKE

• Eden Prairie 104, Hopkins 71

• Minnetonka 105.5, Buffalo 69

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 93, Burnsville 75

• Lakeville South 96, Prior Lake 90

• Shakopee 92, Rosemount 89

METROPOLITAN AREA

• Breck/Blake 102, Edina 83

WREStlING

LAKE

• Buffalo 41, Edina 34

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 68, Eagan 11

• Eastview 52, Lakeville North 26

• Farmington 58, Eagan 18

• Farmington 43, Lakeville North 32

THURSDAY

GYMNASTICS • GIRLS

LAKE

• St. Michael-Albertville 134.550, Minnetonka 125.550. All-around: Jackie Bergeron , St. Michael-Albertville, 35.300.

WREStlING

METRO EAST

• Hastings 64, South St. Paul 9

• Hastings 51, St. Thomas Academy 23

• St. Thomas Academy 39, South St. Paul 38

RANKINGS

HOCKEY • BOYS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Andover; 2. Edina; 3. Lakeville South; 4. Hill-Murray; 5. Cretin-Derham Hall; 6. Roseau; 7. Maple Grove; 8. Benilde-St. Margaret's; 9. St. Thomas Academy; 10. Grand Rapids.

Class 1A

• 1. Hermantown; 2. Warroad; 3. Little Falls; 4. Delano/Rockford; 5. Mahtomedi; 6. Duluth Denfeld; 7. Minneapolis; 8. St. Cloud Cathedral; 9. Providence Academy; 10. Detroit Lakes.

HOCKEY • GIRLS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Andover; 2. Minnetonka; 3. Edina; 4. Lakeville South; 5. Rosemount; 6. Holy Family; 7. Gentry Academy; 8. Blake; 9. Maple Grove; 10. Rogers.

Class 1A

• 1. Warroad; 2. Orono; 3. Mound Westonka; 4. Proctor/Hermantown; 5. Fergus Falls; 6. Holy Angels; 7. Duluth Marshall; 8. Simley; 9. Luverne; 10. Cloquet-Esko-Carlton.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Blaine 72, Anoka 65

Blaine 27 45-72

Anoka 33 32-65

Blaine: Tinsen-Jenkins 17, Schusted 14, Merrigan 10, Kaul 8, Moin 7, Pettis 7, Pelkey 6, Osmancevic 2, Beckman 1. Anoka: Rodriguez 23, Nyamari 20, Sherer 9, Ochwwangi 6, Anderson 2, Lakanen 2, Prah 2, Podany 1.

Blake 78, Mounds Park Academy 21

Mounds Park Academy 6 15-21

Blake 53 25-78

Mounds Park Academy: Hudock 6, Jasen 6, Kent-Landrum 5, Green 2, Said 2. Blake: Okoronkwo 17, Baker 14, Liu 14, Hubler 13, Gendler 4, Mehra 4, Dillon 3, Ramsey 3, Ganz 2, Griffin 2, Schnabel 2.

Champlin Park 62, Centennial 55

Centennial 22 33-55

Champlin Park 25 37-62

Centennial: Clark 17, Neudahl 14, Burgoon 7, Ball 6, Jansa 4, Johnson 3, Quick 2, Ward 2. Champlin Park: Graff 19, Taki 14, Andrews 5, Lukandwa 5, Peterson 5, Denedo 4, Gamber 4, Zuo 4, Shaffa 2.

DeLaSalle 104, Brooklyn Center 38

Brooklyn Center 23 15- 38

DeLaSalle 54 50-104

Brooklyn Center: Douglas 19, Navongsa 7, Powell 5, Wagner 4, Pongsak 3. DeLaSalle: Whitlock 26, Chavis 17, Moses 17, Johnson 11, Todd 11, James Jr. 10, Everett 7, Hoban 4, Dillon-Parks 1.

Eagle Ridge 54, Heritage Christian 38

Eagle Ridge 27 27-54

Heritage Christian 25 13-38

Eagle Ridge: LaFavor 14, Relan 12, Musoke 10, Habel 8, LaFavor 7, Howard 3. Heritage Christian: Moulton 13, Sokeye 13, Haag 4, Berry 3, Hamilton 3, Tarawallie 2.

East Ridge 85, Forest Lake 40

East Ridge 40 45-85

Forest Lake 19 21-40

East Ridge: Blue 24, Mattes 20, Koch 12, Wellmann 11, Johnston 6, Koland 3, Tomes 3, Burns 2, Miley 2, Theis 2. Forest Lake: Waldoch 21, Olson 6, Bartlett 5, Dumonceaux 3, Henry 3, Olson 2.

Elk River 62, Rogers 39

Rogers 22 17-39

Elk River 26 36-62

Rogers: Whitcomb 13, Belka 11, Gleason 11, Dalluge 2, Kuhlman 2. Elk River: Behne 16, Haack 14, Osterman 9, Gillquist 6, Lachmiller 5, Benson 3, Rebrovich 3, Bono 2, Langley 2, Pederson 2.

Irondale 81, Cretin-Derham Hall 80, 2 OT

Irondale 31 28 11 11-81

Cretin-Derham Hall 26 33 11 10-80

Irondale: Anthony 22, Gomez 19, Izuora 17, Tieh 9, Marcellus 8, Herlofsky 4, O'Brien 2. Cretin-Derham Hall: Holloman 36, Cain 22, Little 8, Melchior 6, Koopmeiners 4, Plum 4.

Mahtomedi 61, Two Rivers 54

Two Rivers 22 32-54

Mahtomedi 29 32-61

Two Rivers: Morgan 14, Michaels 12, Mogelson 9, Christiansen 5, Lail 4, Lutz 3, Woubishet 3, Colon 2, Powell 2. Mahtomedi: Carlson 20, Harvey 13, McCleery 13, Ecker 8, Armitage 5, Muetzel 2.

Maranatha 81, St. Paul Harding 41

St. Paul Harding 22 19-41

Maranatha 45 36-81

St. Paul Harding: Douglas 8, Htoo 8, Walker 7, Hood 5, Wesley 5, Adams 3, Bryant 3, Wyatt 2. Maranatha: LaVelle 21, Coleman 14, Purnell 12, Lanari 9, M. Bluford 7, Balentine 6, Legesse 6, I. Bluford 2, Moscoso 2, Rolseth 2.

New Prague 69, St. Louis Park 61

St. Louis Park 28 33-61

New Prague 31 38-69

St. Louis Park: Anderson 16, Giovannelli 16, Donesky 15, Dvorak 14. New Prague: Chromy 20, Short 14, Washa 11, Kudrie 6, Hemann 5, Lee 5, Pieper 3, Trygestad 3, Giesen 2.

Park Center 64, Osseo 49

Park Center 24 40-64

Osseo 20 29-49

Park Center: Carrington 26, Torbor 18, Pennebaker 16, Spencer 4. Osseo: Waits 14, Omooria 13, Barhayiga 8, Johnson 8, Cargeor 4, Smith 2.

Princeton 68, Monticello 65

Princeton 46 22-68

Monticello 36 29-65

Princeton: Drews 25, Stay 20, Schimming 11, Hallberg 5, Nowak 5, Peterson 2. Monticello: Kolles 27, Thompson 20, Sawatzke 12, Emmerich 6.

Providence Academy 72, Breck 65

Providence Academy 29 43-72

Breck 33 32-65

Providence Academy: Fafinski 24, Perrill 16, McCarthy 14, Carney 13, Mokua 4, Wooden 1. Breck: Koch 19, Walker 17, Lawal 12, Armstrong 9, Newton 8.

Richfield 78, St. Anthony 42

St. Anthony 24 18-42

Richfield 35 43-78

St. Anthony: Lucas 20, Culhane 4, Randle 4, Asai 3, Niemi 3, Hauser 2, Igherighe 2, Kitila 2, Martin 2. Richfield: January 19, Patterson 19, Armstrong 13, Wollmuth 13, Hollins 4, Gay 2, Hewitt 2, Joerger 2, Petersen 2, Sanneh 2.

Royalton 68, Howard Lake-W-Winsted 57

Royalton 46 22-68

Howard Lake-Waverly-Winsted 27 30-57

Royalton: Carlson 15, Albright 12, Swenson 11, Brezinka 8, Ollman 8, Archer 7, Pesta 5, Wanhala 2. Howard Lake-Waverly-Winsted: Burau 19, Helgeson 11, Fiecke 11, Mochinski 6, Gilbert 6, Fasching 4.

St. Agnes 74, Cristo Rey Jesuit 53

Cristo Rey Jesuit 16 37-53

St. Agnes 31 43-74

Cristo Rey Jesuit: Hollowell 9, Akoussan 8, Campbell 8, Dotson 7, Whittaker 7, Roberts 6, Jackson 4, Waller 4. St. Agnes: D. Simmons 20, Elo. Simmons 18, Davis 12, Lopez 9, Weber 9, Kurschner 4, Eli. Simmons 2.

St. Croix Prep 48, Trinity 43

Trinity 16 27-43

St. Croix Prep 30 18-48

Trinity: Martin 17, Bormann 10, Rudquist 9, Knippel 4, Cudd 3. St. Croix Prep: Gremmels 19, Benson 16, Schultz 8, Myers 3, Miller 2.

Simley 48, St. Thomas Academy 47

St. Thomas Academy 22 25-47

Simley 24 24-48

St. Thomas Academy: Johnson 26, Fahning 8, Chamberlain 6, Dobbs 4, El-Amin 3. Simley: Jioklow 21, Wormer 10, Reid 9, Robinson 6, Williams 2.

South St. Paul 100, Hill-Murray 44

Hill-Murray 19 25- 44

South St. Paul 61 39-100

Hill-Murray: Reece 12, Daniels 7, Nicholson 7, McGurran 4, Nicholson 3, Bessman 2, Brown 2, Harris 2, Koch 2, Montague 2, Daley 1. South St. Paul: Moua 15, Newsome 15, Sutherlin 15, Jarman 10, Hussein 9, McCampbell 9, West-Zimpel 8, Dodd 5, Moore 4, Ramonta. Harmon 3, Pendergast 3, Ramontr. Harmon 2, Jones 2.

Tartan 61, Hastings 53

Tartan 23 38-61

Hastings 18 35-53

Tartan: Chelley 20, Burns 12, Yanz 11, Vukomanovich 7, Hammons 5, Barrett 4, Richmond 2. Hastings: Watson 18, Maher 11, Siebenaler 7, Arnold 5, Krick 5, Wolken 5, Foss 2.

Watertown-Mayer 82, Sibley East 35

Watertown-Mayer 41 41-82

Sibley East 26 9-35

Watertown-Mayer: Mueller 23, McCabe 16, Kind 13, Rundell 10, Maas 4, Sinsabaugh 4, Domjahn 3, Rowan 2, Seefeldt 2, Ragner 2, Foley 2, Ritter 1. Sibley East: Pazdernik 9, Bauer 8, Ballalatak 5, Serbus 5, Cruz-Iliff 4, Nevarez-Ramirez 2, Kettner 2.

Woodbury 51, Park of Cottage Grove 39

Park of Cottage Grove 17 22-39

Woodbury 23 28-51

Park of Cottage Grove: Walker 15, Bearth 13, Payne 6, Omot 4, Perryman 1. Woodbury: Rohrer 22, Maier 12, Jackson 8, Narum 4, Mahoney 3, Cobb Butler 2.

BASKETBALL • GIRLS

Benilde-St. Margaret's 64, Orono 45

Orono 18 27-45

Benilde-St. Margaret's 31 33-64

Orono: Knudson 9, Kallenbach 7, McKown 7, Moore 7, Kompelien 5, Youngs 5, Pearce 3, Lundell 2. Benilde-St. Margaret's: Olson 14, McGee 13, Reliford 9, Layton 8, Kaspoor 6, Wells 6, Lumpkin 4, Bishop 2, Miller 2.

Blaine 55, Anoka 38

Anoka 19 19-38

Blaine 25 30-55

Anoka: Freking 7, Tommerdahl 7, Youngquist 7, Moran 5, Mucangi 5, Lakanen 4, Eppinga 3. Blaine: Bryant 13, Terry 12, Lafreniere 10, Garber 8, Davis 6, Halseth 2, Loyd 2, Meglen 2.

Bloomington Jefferson 51, Cooper 35

Bloomington Jefferson 25 26-51

Cooper 24 11-35

Bloomington Jefferson: Roach 11, Felt 10, Nelson 10, Chapple 8, Hemann 6, Anderson 4, Bock 2. Cooper: Igherighe 10, Kamara 10, Frazier 7, Sheehy 3, Davison 2, MacCarthy 2, Cooke 1.

Centennial 70, Champlin Park 53

Champlin Park 26 27-53

Centennial 31 39-70

Champlin Park: Holman 15, Bates 6, Lillard 6, Simone-Simmons 5, Tolentino 5, Counce 4, A. Mehl 3, O. Mehl 3, Valentino 3, John 2, Pates 1. Centennial: Cummings 27, McCall 10, Frost 8, Pullman 8, Kubes 7, Littlefield 4, Stacy 4, Mulberry 2.

Chaska 63, Chanhassen 49

Chaska 31 32-63

Chanhassen 27 22-49

Chaska: Sanders 19, M. Heyer 18, Schuelke 9, Karrmann 7, Lenzen 5, Dardis 2, Niebuhr 2, A. Heyer 1. Chanhassen: Hake 16, Hicks 13, Arnold 9, Sweetser 5, Seubert 4, Kurzhal 2.

Cretin-Derham Hall 69, Irondale 51

Cretin-Derham Hall 35 34-69

Irondale 27 24-51

Cretin-Derham Hall: Bengtson 24, Robinson 14, Caruso 13, Kronschnabel 6, Halderman 5, Edwards 3, Dornan 2, Nunez-Willams 2. Irondale: Morris 11, Lapoint 9, Hiatt 7, Casey 6, Gallagher 6, Kiani 6, Dockter 3, Gibbons 3.

East Ridge 65, Forest Lake 28

Forest Lake 13 15-28

East Ridge 29 36-65

Forest Lake: Pitzl 12, Espelien 8, Thill 4, Frechette 2, Joesting 2. East Ridge: Christenson 21, Ritzer 15, Knupp 10, Broberg 8, Cook 7, Wildman 4.

Eastview 73, Apple Valley 28

Eastview 43 30-73

Apple Valley 20 8-28

Eastview: Han 17, Gardner 16, Matthews 13, Morris 9, Maull 5, Flemmons 4, Walcker 4, Erickson 2, Purcell 2, Dayton 1. Apple Valley: Jensen 26, Mohammed 2.

Heritage Christian 49, Eagle Ridge 21

Eagle Ridge 6 15-21

Heritage Christian 23 26-49

Eagle Ridge: DeMoss 7, McEwan 6, Melendez 6, Willcock 2. Heritage Christian: Jones 20, Inmon 10, Sandager 8, Henning 3, Guggenberger 2, Sheets 2, Thompson 2, Williams 2.

Hill-Murray 82, South St. Paul 40

South St. Paul 19 21-40

Hill-Murray 49 33-82

South St. Paul: Rosebur 13, S. Johanson 5, Sherry 5, Waska 5, G. Johanson 3, Labore 3, Skiwra 3, McLaughlin 2, Bauer 1. Hill-Murray: Runyon 27, Wolgamot 10, E. Vaske 9, Rymal 8, Werner 6, McGrath 5, Giese 4, Perkins 4, Nachtsheim 3, Groppoli 2, O'Neill 2, M. Vaske 2.

Holy Angels 74, Fridley 63

Fridley 25 38-63

Holy Angels 32 42-74

Fridley: Washington 18, Karsten 12, Gillispie 11, Harris 8, Johnson 5, Jensen 4, Williamson 4, Cochran 1. Holy Angels: Massaquoi 22, Buer 13, Caron 12, Pierce 11, O'Rourke 9, Pritchard 7.

Hopkins 87, Edina 29

Edina 14 15-29

Hopkins 44 43-87

Edina: Stotts 14, Grussing 5, Campbell 4, Fullerton 2, Nelson 2, LaFrenz 1. Hopkins: Agara 23, Tay. Woodson 23, Battle 16, McGill 12, Tat. Woodson 6, Hillsheim 3, Copeland 2, Harris 2.

Lakeville North 46, Eagan 44

Lakeville North 16 30-46

Eagan 18 26-44

Lakeville North: Wilson 11, Bryant 9, Betton 6, Boe 6, Wolkow 5, Juaire 4, Ruhland 3, Titus 2. Eagan: D. Buslee 13, Iten 12, Fandre 7, E. Buslee 6, Schmitter 6.

Mahtomedi 81, Two Rivers 37

Mahtomedi 46 35-81

Two Rivers 27 10-37

Mahtomedi: Wilson 13, Potthoff 12, Greene 11, Kletti 11, Centers 8, Frazier 6, Seevers 6, Muetzel 5, Prose 5, Stockness 4. Two Rivers: Parnell 11, Amundson 6, Waters 6, G. Kirchner 5, Gibson 4, I. Kirchner 3, Wilson 2.

Maple Grove 76, Coon Rapids 22

Coon Rapids 9 13-22

Maple Grove 45 31-76

Coon Rapids: Ntambwe 13, Schmidt 4, Smith 3, Beck 2. Maple Grove: Overskei 18, Klick 10, Ode 8, Stern 8, Gordon 6, Kormann 6, Cossette 4, Hoag 3, Holmquist 3, Kanz 3, Lamker 3, Hanna 2, Misoi 2.

Maranatha 58, Southwest Christian 51

Maranatha 28 30-58

Southwest Christian 25 26-51

Maranatha: Salberg-Thornton 24, Simmons 15, Jarnot 7, Nash 5, Ash-Johnson 4, Lanari 3. Southwest Christian: Brunsberg 19, Straub 9, Burkhart 8, Rediger 7, Nicklaus 6, Schmidt 2.

Mpls. Washburn 44, Mpls. South 20

Minneapolis Washburn 26 18-44

Minneapolis South 7 13-20

Minneapolis Washburn: Ordaz 10, Stevens 10, Harrell 6, Carroll 5, Spellmon 5, Percy 4, Priede Von Herber 4. Minneapolis South: Athanasellis 6, Luhmann 6, Cox 5, Amundson 2, McArthur 1.

Minnehaha Academy 121, St. Paul Academy 17

St. Paul Academy 7 10- 17

Minnehaha Academy 73 48-121

St. Paul Academy: Hooley 4, Moser 3, Rivers 3, Taylor 3, Browne 2, Raya 2. Minnehaha Academy: Mack 30, Lewis 26, Cupito 17, Allen 16, Graham 11, Parten 9, Thiesen 6, Schroeder 3, Thurow 3.

North Branch 45, Big Lake 41

Big Lake 24 17-41

North Branch 16 29-45

Big Lake: Steen 14, Moen 12, Sternquist 9, Dilger 4, Polocec 2. North Branch: Kuhlman 25, Peaslee 17, Lattimore 2, Runk 1.

Osseo 75, Park Center 50

Osseo 39 36-75

Park Center 27 23-50

Osseo: Wilson 27, Miller 9, Choi 7, Davis 7, Hargrove 7, Abolade 6, Bennett 5, White 4, Buerman 3. Park Center: Ben 16, Crushshon 10, Saidu 6, Williams 6, Carver 5, Chatman 4, Mayberry 2, Safack 1.

Park of Cottage Grove 47, Woodbury 33

Woodbury 16 17-33

Park of Cottage Grove 28 19-47

Woodbury: Orbel 10, Henry 9, Bungarden 6, Halunen 3, Buckhalton 2, McCarthy 2, Rosenthal 1. Park of Cottage Grove: Jameson 15, Nelson 12, Olson 9, Ambroz 7, Henderson 3, Dana 1.

Princeton 71, Monticello 62

Monticello 26 36-62

Princeton 32 39-71

Monticello: Hanson 13, Manning 13, Voll 11, Olson 7, Smith 5, Nebben 4, Skistad 4, Lindberg 3, Roubinek 2. Princeton: Griesert 20, James 19, Grudem 14, Meyer 4, Sautter 4, Adickes 3, Ellingson 3, Hallberg 2, Jungroth 2.

Prior Lake 65, Lakeville South 55

Prior Lake 34 31-65

Lakeville South 25 30-55

Prior Lake: Van-Helden 19, Pawlyshyn 17, Trachsel 9, McNair 8, Carter 6, Bowman 3, Thoms 2, Holmberg 1. Lakeville South: Ohnstad 21, Goodman 7, Coleman 6, Schultz 6, Trettin 6, Cuddigan 4, Harvey 3, Ronn 2.

Rogers 68, Elk River 57

Elk River 35 22-57

Rogers 31 37-68

Elk River: Christy 12, Kanenwisher 12, Langbehn 12, Demar 10, Johnson 7, Berg 2, Murphy 2. Rogers: Buzzelle 23, Born 10, Maciej 10, Glad 9, Heinen 9, Glass 5, Moberg 2.

Rosemount 65, Farmington 33

Rosemount 37 28-65

Farmington 16 17-33

Rosemount: O'Neil 15, Ratziaff 15, Leenderts 11, Thompson 7, Tauer 6, Teko-Folly 4, Wilson 4, Ang 3. Farmington: Wille 14, Hansen 7, Mogensen 6, Boyd 2, Schaffer 2, Scott 2.

St. Agnes 74, Cristo Rey Jesuit 38

St. Agnes 29 45-74

Cristo Rey Jesuit 23 15-38

St. Agnes: Muschenheim 23, Sandifer 21, T. Fischer 16, M. Fischer 9, DiPietro 4, Damm 1. Cristo Rey Jesuit: Hoskin 15, Anderson 7, Akoussan 5, Evans 5, Perkins 5, Menchaca 1.

St. Louis Park 86, New Prague 65

New Prague 24 41-65

St. Louis Park 40 46-86

New Prague: Wedeking 14, Morris 11, Boulanger 8, Hatlevig 7, Hennen 7, Hamann 6, Mattern 4, Boulanger 2, Erickson 2, Hintgen 2, Simon 2. St. Louis Park: Maher 31, Schmitz 16, Hegdahl 15, Harden 12, Massie 4, McMahon 3, Fadden 2, Spates 2, Alexander 1.

Shakopee 68, Burnsville 30

Burnsville 7 23-30

Shakopee 48 20-68

Burnsville: King 11, Malecha 8, Servais 4, Handzija 3, Bruha 2, Islam 2. Shakopee: Cordes 15, Hale 12, Broze 9, Maenke 9, Mitchell 7, Ross 6, Moore 5, Pawlicki 3, Smith 2.

Simley 45, North St. Paul 41

Simley 25 20-45

North St. Paul 14 27-41

Simley: Danso 13, Larson 12, Bosin 6, Buck 4, Renslow 4, Thoemice 4, Miller 2. North St. Paul: Thomas 9, Jones 8, Horton 7, Miller 7, Bradford 6, Walker 3, Lee 1.

Stillwater 76, Mounds View 38

Mounds View 13 25-38

Stillwater 38 38-76

Mounds View: Stenstrom 14, Hanson 8, Kirk 4, Peterson 3, Solfest 3, Abed 2, Redlinger 2, Thompson 2. Stillwater: Holder 20, Thompson 16, Knutson 14, Karlen 12, Peper 5, Hardtke 3, Buckhalton 2, Dieterle 2, Shaffer 2.

Totino-Grace 63, Spring Lake Park 58

Spring Lake Park 35 23-58

Totino-Grace 30 33-63

Spring Lake Park: Nusbaum 15, Sutch 10, Dunbar 9, Smith 8, Thomas 8, Bergstrom 6, Goerish 2. Totino-Grace: Herzig 27, Dengerud 24, Schlaefer 5, Etuko 3, Lord 3, Terhaar 1.

West Lutheran 47, North Lakes 32

North Lakes 22 10-32

West Lutheran 29 18-47

North Lakes: G. Timm 11, Beimert 6, L. Timm 5, E. Peterson 4, V. Peterson 4, Pratt 2. West Lutheran: Sherwood 13, Gunderman 12, Vik 10, Schmidt 7, Menges 3, Tusler 2.

White Bear Lake 58, Roseville 46

White Bear Lake 20 38-58

Roseville 23 23-46

White Bear Lake: Eckerle 16, Schmittdiel 15, O'Brien 9, Bachmeier 4, Hughes 4, Av. Post 4, Ad. Post 3, Adebisi 2, Molin 1. Roseville: Kopp 13, Barnes 10, Johnston 8, Heffernan 6, Mae DeVries 6, Jackson 3.

HOCKEY • BOYS

Blake 6, Bemidji 1

Blake 0 2 4-6

Bemidji 0 0 1-1

Second: Bl-Hack (Svenddal), 5:07. Bl-Krenke, 13:32. Third: Bl-Heithoff, :12. Bl-Rannow (Krenke), :52. Bl-Heithoff (Heithoff, Clark), 5:24. Be-Rupp, 15:21. Bl-Krenke (Rannow), 16:28, sh. Saves: Blake: Spaeth 11-10-5-26. Bemidji: Hill 7-10-10-27.

Gentry Academy 2, G. Forks Red River (N.D.) 1

Gentry Academy 0 2 0-2

Grand Forks Red River (N.D.) 0 0 1-1

Second: GA-Berg (Anderson, Hall), 1:05. GA-Berg (Geyer, Rickey), 6:40, pp. Third: GFRR-Grandstrand (Sproule), 10:26, pp. Saves: Gentry Academy: Zolezzi 4-11-11-26. Grand Forks Red River (N.D.): Burger 10-13-7-30.

Hopkins 3, New Prague 2, OT

Hopkins 0 0 2 1-3

New Prague 0 0 2 0-2

Third: NP-Schmidt (Andersen, Johnson), 2:21. H-DeSt.Hubert (White), 3:20. H-Greeley, 15:26. NP-Andersen (Turnberg), 16:34. Overtime: H-Sullivan, :30. Saves: Hopkins: Davis 7-12-11-0-30. New Prague: Puente 13-16-13-0-42.

Proctor 3, Red Wing 2

Proctor 2 1 0-3

Red Wing 0 0 2-2

First: P-Reyelts (Haala, Olson), 7:08. P-Solem (Bartlam), 8:15. Second: P-Mineheine (Solem, Bartlam), 11:38. Third: RW-Ahern (Ulvenes), 1:45. RW-Larson (Ahern, Tripp), 16:39. Saves: Proctor: Johnson 5-9-13-27. Red Wing: Ehlers 23-22-20-65.

HOCKEY • GIRLS

Blaine 2, Rogers 2, OT

Rogers 1 1 0 0-2

Blaine 0 0 2 0-2

First: R-Vreeman (Messer, Farrell), 6:44. Second: R-Vreeman (Bailey, Farrell), 7:42. Third: B-Ronn (Sandberg), 3:19. B-Nowicki (Sandberg), 7:42. Saves: Rogers: Larson 8-4-12-4-28. Blaine: Hansen 10-8-9-12-39.

Brainerd/LF 4, Elk River/Zimmerman 3

Elk River/Zimmerman 0 1 2-3

Brainerd/Little Falls 2 2 0-4

First: BLF-Peterson (LeMieur), 10:22, pp. BLF-Baillif, 16:47. Second: BLF-LeMieur (Folden), 6:00. ERZ-Hansberger (Christian, Humphrey), 6:33. BLF-Peterson (Stroot), 9:33, pp. Third: ERZ-Christian, 4:33. ERZ-Humphrey (Hansberger), 7:30, pp. Saves: Elk River/Zimmerman: Brandt 13-2-7-22. Brainerd/Little Falls: Sawyer 1-4-12-17.

Grand Rapids/Greenway 6, Northern Tier 0

Grand Rapids/Greenway 0 2 4-6

Northern Tier 0 0 0-0

Second: GRG-LeClaire (Pierce, Reed), 14:40, pp. GRG-Reed, 16:49. Third: GRG-Bischoff, 5:00, pp. GRG-Reed (Bischoff), 14:05. GRG-Pierce (Rohloff), 14:57, pp. GRG-Pierce (Bischoff, Bischoff), 16:57. Saves: Grand Rapids/Greenway: Cole 6-6-5-17. Northern Tier: Gibb 16-17-19-52.

Hill-Murray 3, Holy Family 2

Holy Family 0 1 1-2

Hill-Murray 1 1 1-3

First: HM-Boreen (Senden), 13:35. Second: HM-Boreen (Vennemann), 3:01. HF-Kaiser (Messner), 11:18. Third: HF-Kaiser (Kelly, Messner), 7:01, pp. HM-Boreen (Franco, Hause), 14:12, pp. Saves: Holy Family: Blair 9-8-12-29. Hill-Murray: Anderson 4-5-9-18.

Hutchinson 4, Litchfield/Dassel-Cokato 4, OT

Litchfield/Dassel-Cokato 0 3 1 0-4

Hutchinson 1 0 3 0-4

First: H-Roling (Hauan, Petersen), 14:46. Second: LDC-Kuechle (Robertson), 5:06. LDC-Kuechle (Schultz), 10:24. LDC-Kuechle (Holcomb), 11:46. Third: H-Forcier (Hanson, Hauan), 2:16. LDC-Schultz (Robertson, Benson), 3:27. H-Forcier (White, Fitterer), 8:52. H-Petersen, 9:59. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Kuechle 1-3-3-6-13. Hutchinson: Docken 13-8-7-3-31.

Mounds View 3, Park of Cottage Grove 0

Mounds View 0 2 1-3

Park of Cottage Grove 0 0 0-0

Second: MV-Berggren (Hudson), 1:41. MV-Sprague (Tinkle, Valois), 14:38, pp. Third: MV-Ballinger, 16:53, sh. Saves: Mounds View: Norlinger 6-7-5-18. Park of Cottage Grove: Stepka 7-9-8-24.

Simley 7, Mahtomedi 1

Mahtomedi 0 1 0-1

Simley 2 2 3-7

First: S-Jeffers (McGown, Tuccitto), 3:11. S-Ralston (Patnode), 15:18. Second: S-Ries (McGown, Tuccitto), 1:59. S-McGown (Jeffers, Tuccitto), 3:39. M-Nelson (Hanson, Irvine), 5:09, pp. Third: S-Sanders (Tuccitto, Juers), 5:28, pp. S-Tuccitto, 9:28. S-Tuccitto (Jeffers), 14:36. Saves: Mahtomedi: Galeazzi 9-11-15-35. Simley: Gibson 1-2-2-5.

Two Rivers/St. Paul 1, South St. Paul 0

Two Rivers/St. Paul 1 0 0-1

South St. Paul 0 0 0-0

First: TRSP-Van Siclen (Berg-Messerole, Leitner), 10:14, pp. Saves: Two Rivers/St. Paul: Graham 12-12-11-35. South St. Paul: Norman 9-5-4-18.