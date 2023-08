Tap the bookmark to save this article.

Anyone can read, no subscription required

Gift this Article

Gift this Article Anyone can read, no subscription required

CANTERBURY PARK THURSDAY'S RESULTS

1 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up.Claiming: $10,000. Purse: $12,075.

1 • I'm Noble (Valenzuela) 11.80 6.60 2.60

4 • My Calante (Lopez) 5.20 2.60

3 • Glendale (Berrios-Lopez) 2.20

Time: 1:37.71. Scratched: Schmooze. Exacta: 1-4, $31.10. Trifecta: 1-4-3, $37.75. Superfecta: 1-4-3-5, $26.34.

2 5½ furlongs. State bred. Open. 2-year-olds. Maiden special weight. Purse: $31,000.

5 • Outofthedark (Quinonez) 4.20 3.20 2.20

4 • Got Ghosted (Santos) 10.60 4.20

6 • Kirill the Thrill (Gallardo) 2.00

Time: 1:06.75. Exacta: 5-4, $14.90. Trifecta: 5-4-6, $13.00. Superfecta: 5-4-6-7, $7.57. Daily Double: 1-5, $13.40.

3 7½ furlongs on turf. State bred. Fillies and mares. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden special weight. Purse: $31,000.

3 • Midnight Lane (Roman) 19.00 5.40 3.20

5 • Kookyberry (Bridgmohan) 2.40 2.10

1 • Strabella (H. Hernandez) 2.10

Time: 1:32.19. Exacta: 3-5, $19.00. Trifecta: 3-5-1, $17.35. Superfecta: 3-5-1-2, $10.16. Daily Double: 5-3, $16.20.

4 7½ furlongs on turf. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden special weight. Purse: $27,000.

7 • Stability (Bridgmohan) 4.60 2.80 2.20

2 • P R Call Me Maybe (Harr) 6.00 3.60

1 • Briartown (H. Hernandez) 2.60

Time: 1:30.60. Exacta: 7-2, $12.00. Trifecta: 7-2-1, $17.10. Superfecta: 7-2-1-6, $15.70. Pick 3: 5-3-7, $51.60. Pick 4: 1-5-3-7, $195.60. Daily Double: 3-7, $31.00.

5 5½ furlongs. State bred. Open. 2-year-olds. Maiden special weight. Purse: $31,000.

1 • Superstar Swank (Gallardo) 8.80 4.80 3.60

3 • Commissioner Oscar (Quinonez) 4.20 2.60

9 • Latin Force (Santos) 13.00

Time: 1:06.00. Exacta: 1-3, $14.80. Trifecta: 1-3-9, $111.05. Superfecta: 1-3-9-6, $120.52. Pick 3: 3-7-1, $128.40. Daily Double: 7-1, $10.50.

6 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $13,700.

1 • Loring Park (Wade) 2.40 2.10 2.10

3 • Mr Cougar (Gallardo) 3.00 2.20

7 • Star of Stars (Murray) 8.40

Time: 1:36.96. Exacta: 1-3, $2.20. Trifecta: 1-3-7, $9.50. Superfecta: 1-3-7-2, $12.67. Pick 3: 7-1-1, $14.60. Pick 5: 5-3-7-1-1, $184.45. Daily Double: 1-1, $5.90.

7 250 yards. State bred. Open. 2-year-olds. Maiden. Purse: $16,000.

3 • Little Zorrito (Ramirez) 4.00 2.60 2.10

4 • One New Year Boy Fly (Crvnts) 5.60 3.40

2 • Cathy Wagon (Alvidrez) 2.20

Time: 0:13.58. Scratched: Sneak Dont Streak. Exacta: 3-4, $14.80. Trifecta: 3-4-2, $16.20. Consolation Double: 1-6, $1.10. Daily Double: 1-3, $2.80.

8 350 yards. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $15,180.

3 • Famous Painted Wagon (Vlnzl) 5.40 3.40 2.10

6 • Phunatic (Ramirez) 3.00 2.00

2 • Iza B Quick (Smith) 2.00

Time: 0:17.67. Exacta: 3-6, $14.20. Trifecta: 3-6-2, $16.20. Superfecta: 3-6-2-1, $10.55. Pick 3: 1-3/6-3, $9.40. Pick 4: 1-1-3/6-3, $37.30. Pick 5: 7-1-1-3/6-3, $72.40. Daily Double: 3-3, $6.80.

Total handle: $785,782. Live handle: $89,453.

Jay Lietzau's results: Thursday: 3-8 (.375). Totals: 114-311 (.367). Lock of the day: 19-37 (.514).