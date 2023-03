Tap the bookmark to save this article.

WEDNESDAY

BASKETBALL • BOYS

MISSISSIPPI 8

• St. Francis 73, Becker 62

NORTHWEST SUBURBAN

• Champlin Park 61, Elk River 53

SKYLINE

• New Life Acad. 92, St. Croix Prep 51

ST. PAUL CITY

• Highland Park 91, Harding 81

• Johnson 75, Central 67

SUBURBAN EAST

• Roseville 51, Irondale 48

• Stillwater 84, Park of C.G. 73

TRI-METRO

• Cooper 83, Bloom. Kennedy 82, OT

METROPOLITAN AREA

• Hill-Murray 77, Eagle Ridge Acad. 58

• Minnetonka 89, Totino-Grace 80

• St. Cloud Cath. 64, Providence Acad. 53

• Winona 51, Northfield 49

BASKETBALL • GIRLS

CLASS 4A

Section 1 • quarterfinals

• Farmington 58, Roch. Century 46

• Lakeville North 70, Northfield 41

• Lakeville South 74, Owatonna 30

• Roch. Mayo 79, Roch. John Marshall 55

Section 2 • quarterfinals

• Chaska 67, Waconia 42

• Eden Prairie 68, Edina 37

• Minnetonka 71, Chanhassen 49

• Prior Lake 41, Shakopee 35

Section 3 • quarterfinals

• Burnsvlle 75, Bloom. Jefferson 73

• Eagan 57, Park of C.G. 36

• Eastview 49, Hastings 42

• Rosemount 84, Apple Valley 10

Section 4 • quarterfinals

• Cretin-D.H. 60, Tartan 53

• Stillwater 57, Woodbury 24

• White Bear Lake 70, St. Paul Central 18

Section 6 • quarterfinals

• Armstrong 54, Mpls. Southwest 45

• Cooper 80, St. Louis Park 41

• Hopkins 106, Mpls. Washburn 17

• Wayzata 66, Mpls. South 16

Section 7 • quarterfinals

• Andover 54, Cambridge-Isanti 41

• Anoka 79, Duluth East 61

• Blaine 59, Forest Lake 30

• Centennial 59, Coon Rapids 27

CLASS 3A

Section 1 • quarterfinals

• Austin 77, Kasson-Mantorville 59

• Byron 73, Winona 62

• Red Wing 81, Albert Lea 39

• Stewartville 72, Faribault 26

Section 3 • quarterfinals

• DeLaSalle 78, St. Paul High. Park 29

• South St. Paul 41, Two Rivers 36

• St. Paul Como Park 61, Simley 38

• Visitation 93, St. Paul Harding 22

Section 4 • quarterfinals

• North St. Paul 71, St. Anthony 62

• Totino-Grace 63, Fridley 61

Section 6 • quarterfinals

• Benilde-St. Marg. 67, Bloom. Kenndy 39

• Delano 50, Mound Westonka 43

• Holy Angels 71, Richfield 29

• Hutchinson 66, Orono 62

CLASS 1A

Section 7 • second round

• Bigfork 65, Cook County 21

• Cherry 66, North Woods 46

• Chisholm 84, Carlton 38

• Ely 101, Silver Bay 32

• Floodwood 50, Deer River 38

• Hill City/Northland 78, South Ridge 37

• Mtn. Iron-Buhl 95, Littlefork-BF 15

HOCKEY • BOYS

CLASS 2A

Section 3 • championship

• Cretin-D.H. 4, St. Thomas Academy 2

Section 4 • semifinals

• Gentry Academy 5, White Bear Lake 1

• Hill-Murray 3, Woodbury 1

Section 6 • championship

• Edina 2, Wayzata 1

Section 8 • championship

• Roseau vs. Moorhead, ppd.

CLASS 1A

Section 1 • championship

• Northfield 6, New Prague 0

Section 3 • championship

• Luverne 4, New Ulm 2

Section 5 • championship

• St. Cloud Cathedral 4, Little Falls 3, 2 OT

Section 7 • championship

• Hermantown 3, Rock Ridge 1

TUESDAY

BASKETBALL • GIRLS

CLASS 4A

Section 8 • first round

• Buffalo 64, St. Cloud 50

CLASS 3A

Section 2 • quarterfinals

• Jordan 70, Worthington 31

• Mankato East 59, Mankato West 46

• Marshall 49, New Ulm 44

• St. Peter 61, New Prague 53

Section 5 • quarterfinals

• Monticello 60, Big Lake 35

• Princeton 57, Chisago Lakes 50

• Zimmerman 79, St. Francis 62

Section 7 • quarterfinals

• Hermantown 72, Duluth Denfeld 34

• Hibbing 53, North Branch 38

CLASS 2A

Section 1 • quarterfinals

• Caledonia 72, Lake City 31

• Rochester Lourdes 73, Dover-Eyota 41

Section 2 • first round

• Belle Plaine 43, Tri-City United 33

• Glencoe-SL 78, Le Sueur-Hend. 38

• Lake Crystal-WM 68, Medford 31

• New Richland-H-E-G 75, Maple River 47

• Norwood YA 54, Sibley East 37

• Waseca 62, Blue Earth Area 29

• Waterville-E-M 72, St. Clair 53

Section 3 • quarterfinals

• Fairmont 65, Pipestone 64

• Luverne 70, St. James 45

• Montevideo 57, West Central Area 49

• New London-Spicer 56, Litchfield 40

Section 4 • first round

• Columbia Heights 50, TCA/GR 22

• Mpls. Edison 33, North Lakes 29

• St. Paul Acad. 58, Math & Science 50

• St. Paul Humboldt 47, St. Paul Wash. 40

CLASS 1A

Section 1 • quarterfinals

• Hayfield 54, Fillmore Central 46

• Lanesboro 55, Kingsland 49

Section 2 • first round

• BOLD 67, Lester Prairie 42

• Buffalo Lake-H-S 83, Cleveland 26

• Gibbon-F-W 56, Central Minn. Chr. 36

• Mayer Lutheran 77, Cedar Mountain 62

• Mt. Lake/Com. 44, Martin Co. West 40

• Sleepy Eye 64, Janesville-W-P 27

• Sleepy Eye St. Mary's 83, New Ulm Cath. 23

• Springfield 66, GHEC/T/ML 51

Section 3 • quarterfinals

• Edgerton 53, Westbrook-WG 41

• Minneota 56, MACCRAY 46

• Lac qui Parle Valley 56, Russell-T-R 38

• SW Minn. Chr. 66, Tracy-M-B 52

Section 8 • first round

• Bagley 56, Clearbrook-Gonvick 45

• Northern Freeze 65, Climax-Fisher 41

• Red Lake Falls 63, Lake of the Woods 41

• Win-E-Mac 53, Blackduck 38

RANKINGS

BASKETBALL • BOYS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

Class 4A

• 1. Park Center; 2. Lakeville North; 3. Wayzata; 4. Minnetonka; 5. Eastview; 6. East Ridge; 7. Andover; 8. Hopkins; 9. Brainerd; 10. Edina.

Class 3A

• 1. Totino-Grace; 2. Benilde-St. Margaret's; 3. DeLaSalle; 4. Orono; 5. St. Thomas Academy; 6. Mahtomedi; 7. Alexandria; 8. Princeton; 9. South St. Paul; 10. Mankato East.

Class 2A

• 1. Holy Family; 2. Lake City; 3. Maranatha; 4. Lake Crystal-Wellcome Memorial; 5. Maple River; 6. Minneapolis North; 7. Albany; 8. Minnehaha Academy; 9. Esko; 10. Thief River Falls.

Class 1A

1. Goodhue; 2. Cass Lake-Bena; 3. New Life Academy; 4. Henning; 5. Cherry; 6. Russell-Tyler-Ruthton; 7. Spring Grove; 8. Hayfield; 9. Lyle/Austin Pacelli; 10. Northland.

BASKETBALL • GIRLS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

Class 4A:

• 1. Chaska; 2. Hopkins; 3. St. Michael-Albertville; 4. Wayzata; 5. Eden Prairie; 6. Minnetonka; 7. Maple Grove; 8. White Bear Lake; 9. East Ridge; 10. Stillwater.

Class 3A

• 1. Becker; 2. Benilde-St. Margaret's; 3. Grand Rapids; 4. Stewartville; 5. Jordan; 6. DeLaSalle; 7. Holy Angels; 8. Alexandria; 9. Mahtomedi; 10. Detroit Lakes.

Class 2A

• 1. Providence Academy; 2. Albany; 3. Goodhue; 4. New London-Spicer; 5. St. Croix Lutheran; 6. Rochester Lourdes; 7. Minnehaha Academy; 8. Pequot Lakes; 9. Lake Crystal-Wellcome Memorial; 10 Crosby-Ironton.

Class 1A

• 1. Mountain Iron-Buhl; 2. Mayer Lutheran; 3. Buffalo Lake-Hector-Stewart; 4. Hayfield; 5. BOLD; 6. Badger-Greenbush-Middle River; 7. Grand Meadow; 8. Underwood; 9. Henning; 10. Belgrade-Brooten-Elrosa.

HOCKEY • BOYS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Minnetonka; 2. Edina; 3. Chanhassen; 4. Maple Grove; 5. Andover; 6. Rogers; 7. Wayzata; 8. St. Thomas Academy; 9. Duluth East; 10. White Bear Lake.

Class 1A

• 1. Warroad; 2. Hermantown; 3. Orono; 4. Mahtomedi; 5. East Grand Forks; 6. Hibbing/Chisholm; 7. Detroit Lakes; 8. Northfield; 9. Delano; 10. New Ulm.

STATE meetS

SWIMMING • BOYS

AT JEAN K. FREEMAN AQUATIC CENTER

• Thursday: Diving prelims: Class 1A, noon; Class 2A, 6 pm

• Friday: Swimming prelims: Class 1A, noon; Class 2A, 6 pm

• Saturday: Swimming and diving finals: Class 1A, noon; Class 2A, 6 pm

WRESTLING

AT XCEL ENERGY CENTER

Team tournament • Thursday

Class 3A

Quarterfinals • 9 am

• Anoka vs. St. Michael-Albertville

• Apple Valley vs. Stillater

• Hastings vs. Willmar

• Rochester Mayo vs. Waconia

Consolation semifinals

• Quarterfinal losers, 11 am

Semifinals

• Quarterfinal winners, 1 pm

Consolation final

• Consolation semis winners, 5 pm

Third place

• Semifinals losers, 5 pm

Championship

• Semifinal winners, 7 pm

Class 2A

Quarterfinals • 11 am

• Becker vs. Pequot Lakes/PR-B

• D-B/LGPV/Mont. vs. Kasson-Mant.

• Mora vs. New Prague

• Simley vs. Totino-Grace

Consolation semifinals

• Quarterfinal losers, 1 pm

Semifinals

• Quarterfinal winners, 1 pm

Consolation final

• Consolation semis winners, 5 m

Third place

• Semifinals losers, 5 pm

Championship

• Semifinal winners, 7 pm

Class 1A

Quarterfinals • 9 am

• Caledonia/Houston vs. United North Central

• Belgrade-B-E vs. Medford

• Howard Lake-W-W vs. Royalton/Upsala

• Jackson Co. Central vs. West Central Area

Consolation semifinals

• Quarterfinal losers, 11 am

Semifinals

• Quarterfinal winners, 1 pm

Consolation final

• Consolation semis winners, 5 pm

Third place

• Semifinals losers, 5 pm

Championship

• Semifinal winners, 7 pm

Individual tournament

Friday

• First round, 9 am

• Quarterfinals and wrestlebacks, 4 pm

Saturday

• Consolation quarterfinals and semifinals, 9 am

• Girls quarterfinals, semifinals and consolation semifinals, 9 am

• Finals, 4 pm

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Cooper 83, Bloom. Kennedy 82 (OT)

Cooper 36 37 10-83

Bloomington Kennedy 29 44 9-82

Cooper: Cooper 29, Massaquoi 19, Wicks 13, Cook 11, Wise 7, Mulbah 2, Nason 2. Bloomington Kennedy: Walker 38, Monroe 15, Starr 12, Bush 11, Taylor-Simmons 6.

Hill-Murray 77, Eagle Ridge Acad. 58

Hill-Murray 32 45-77

Eagle Ridge Academy 20 38-58

Hill-Murray: Daniels 43, McGurran 12, Ricker 8, Kelly 6, Kohler 4, Brown 2, Pietruszewski 2. Eagle Ridge Academy: Relan 14, Crowley 13, Jafar 12, Kelash 9, Johansson 4, Lindsay 4, Jenkins 2.

Minnetonka 89, Totino-Grace 80

Minnetonka 41 48-89

Totino-Grace 39 41-80

Minnetonka: Jo. Cain 24, Stefonowicz 23, Richardson 10, Jones 8, Ja. Cain 8, El-amin 8, Uelmen 8. Totino-Grace: Bath 31, Chatman 19, Johnson 18, Livingston 6, Wagner 4, Watley 2.

New Life Acad. 92, St. Croix Prep 41

New Life Academy 41 51-92

St. Croix Prep 25 26-51

New Life Academy: Stone 19, Woolf 16, Kirschling 13, Reader 12, Briggs 10, Hendricks 9, Huebsch 8, Rogg 3, Hahn 2. St. Croix Prep: Ch. Hanson 16, Brown 14, C. Nelson 6, Ca. Hanson 5, B. Nelson 4, Weeldryer 4, Myers 2.

St. Francis 73, Becker 62

St. Francis 34 39-73

Becker 26 36-62

St. Francis: Bothun 25, Schoenrock 11, Povlitski 8, Johnson 8, Stone 7, Skogquist 6, Johnson 6, Odumakin 2. Becker: Hendricks 15, Vogl 9, Bengtson 8, Duncan 7, Groskreutz 7, Brown 6, A. Weiss 4, N. Weiss 3, Soltau 3.

St. P. Highland Park 91, St. P. Harding 81

St. Paul Harding 43 38-81

St. Paul Highland Park 44 47-91

St. Paul Harding: Douglas 25, Chea 17, Donmonique 10, Walker 10, Htoo 9, Ibrahim 8, Kamara 2. St. Paul Highland Park: Yohannes 27, May 25, Duncan 15, Mensah 8, Bacigalupi 7, Mathew 5, Powell 2, Jones 2.

Stillwater 84, Park of C.G. 73

Stillwater 30 54-84

Park of Cottage Grove 29 44-73

Stillwater: Shikenjanski 33, Thomson 19, Zollar 13, de Jongh 10, Wiese 4, Hilde 3, Benning 2. Park of Cottage Grove: Omot 25, Ola-Kazim 14, Giadyu 14, Kennedy 10, Esayas 6, Batts 4.

Winona 51, Northfield 49

Winona 26 25-51

Northfield 17 32-49

Winona: Cassellius 17, VandeBerg 14, Bell 9, Langowski 7, Blackmond-Joswick 2, Wollan 2. Northfield: Richardson 12, Mahal 11, Koep 10, Scherer 6, Dimaggio 4, Thompson 4, Rauk 2.

BASKETBALL • GIRLS

Anoka 79, Duluth East 61

Duluth East 37 24-61

Anoka 46 33-79

Duluth East: Hagen 22, Guenther 21, Zwak 5, Kuettel 4, Fuller 4, Winesett 3, Kuklock 2. Anoka: Youngquist 22, Eppinga 18, Mucangi 12, Kuyon 8, Lakanen 8, Freking 4, McKay 4, Schoknecht 3.

Armstrong 54, Mpls. Southwest 45

Armstrong 29 25-54

Minneapolis Southwest 20 25-45

Armstrong: Dille-Starks 16, Fisher 12, McGowan 12, Fondow 7, Jones 5, Peterson 2. Minneapolis Southwest: Johnson 13, Schoenke 10, Green 7, Gendler 4, Barnes 4, Youngdahl 4, Ewert 3.

Benilde-St. Marg. 67, Bloom. Kennedy 39

Bloomington Kennedy 18 21-39

Benilde-St. Margaret's 29 38-67

Bloomington Kennedy: Miller 17, Sheehan 8, Harris 7, Williams 5, Aboody 2. Benilde-St. Margaret's: McGee 25, Bishop 11, Kapsner 10, Lumpkin 8, Wismer 5, Nnaji 3, Friedly 2, Pohl 2, Wilson 1.

Blaine 59, Forest Lake 30

Forest Lake 19 11-30

Blaine 29 30-59

Forest Lake: Pitzl 12, Jerdie 8, Fearing 6, Dereu 4. Blaine: Dominick 18, Davis 11, Holle 11, Garber 8, Ramacher 5, Pelkey 2, Bryant 2, Wozniak 2.

Burnsville 75, Bloom. Jefferson 73

Burnsville 49 26-75

Bloomington Jefferson 27 46-73

Burnsville: Bruha 17, Malecha 14, King 13, Johnson 13, Wooten 11, Krumwiede 6, Vohnoutka 1, Bloomington Jefferson: Hemann 21, Chapple 21, Felt 18, Nelson 9, Anderson 4.

Centennial 59, Coon Rapids 27

Coon Rapids 13 14-27

Centennial 36 23-59

Coon Rapids: Green 7, Beck 7, Buerman 5, Schmidt 4, Glenn 2, Krick 2. Centennial: McCall 15, Frost 13, Littlefield 8, Metz 8, Gray 7, Skalicky 3, Tharp 3, Walsh 2.

Chaska 67, Waconia 42

Waconia 12 30-42

Chaska 31 36-67

Waconia: Ad. Bryfczynski 9, Hanson 8, Roitenberg 8, Keaveny 5, As. Bryfczynski 5, Lauwagie 5, Smith 2. Chaska: Schuelke 20, Sanders 12, Keenan 12, Lakosky 5, Schaefer 5, Heyer 4, Silus 4, Schneider 3, Lenzen 2.

Cooper 80, St. Louis Park 41

St. Louis Park 25 16-41

Cooper 49 31-80

St. Louis Park: Pawlyshyn 15, Massie 11, Alexander 5, Schmitz 5, Frank 2, Spates 2, Miller 1. Cooper: Frazier 25, Saidu 16, Kamara 13, Davison 8, Simmons 6, Turner-Stensrud 5, Clark 4, Montgomery 2, MacCarthy 1.

Cretin-Derham Hall 60, Tartan 53

Tartan 26 27-53

Cretin-Derham Hall 22 38-60

Tartan: Murray 14, Stroman 12, Hernandez 11, Funches 10, Vu 4, Murray 2. Cretin-Derham Hall: Hahs 22, Bengtson 18, Kronschnabel 7, Edwards 4, Gilbert 4, Hodges 3, Gorman 2.

Delano 50, Mound Westonka 43

Mound Westonka 22 21-43

Delano 21 29-50

Mound Westonka: A. Hatlestad 15, Hollenstein 10, K. Hatlestad 7, Eidsness 6, Dallman 5. Delano: Tool 24, Schmit 7, Beeler 5, Pietila 5, Champeau 4, Beeler 3, Danielson 2.

DeLaSalle 78, St. Paul High. Park 29

St. Paul Highland Park 10 19-29

DeLaSalle 42 36-78

St. Paul Highland Park: Vaughn 13, Gliedman 11, Bradford 2, Carrillo Caleron 2, Ramirez 1. DeLaSalle: Johnson 15, Scott 13, Houle 9, Moeschter 7, Whittaker-Hill 6, Bass 5, McNeil 5, Starks 4, Blaylark 4, Strowder 4, Samuels 4, Krocak 2.

Eagan 57, Park of C.G. 36

Park of Cottage Grove 14 22-36

Eagan 35 22-57

Park of Cottage Grove: Henderson 11, Ambroz 10, Nelson 6, Dana 6, Walton 3. Eagan: McCullum 15, Schmitter 14, Buslee 14, McClary 7, Iten 5, Ligtenberg 2.

Eden Prairie 68, Edina 37

Edina 16 21-37

Eden Prairie 31 37-68

Edina: Nelson 14, Richter 7, Moe 4, Meitz 3, Thorsen 3, Vitt 2, Willette 2, Wulf 2. Eden Prairie: Fritz 22, Lenz 14, Ehrman 7, Schlagel 5, Dennin 4, Valiton 4, Hardwick 4, Anderson 2, Bamlett 2, Jordan 2, Johnson 2.

Holy Angels 71, Richfield 29

Richfield 21 8-29

Holy Angels 30 41-71

Richfield: Grindeland-Brown 12, Laduke 5, Johnson 4, Nickell 3, Anderson 3, Olson 2. Holy Angels: Caron 13, Lind 12, Pritchard 8, O'Rourke 8, Buer 7, Carter 5, Kennedy 5, Vessel 5, Pierce 4, O'Malley 2, Dahl 2.

Hutchinson 66, Orono 62

Hutchinson 31 35-66

Orono 32 30-62

Hutchinson: Beffert 35, Schlueter 19, Verhasselt 6, Watzke 2, Bjorngeld 2, McGill 2. Orono: Moore 29, Knudson 13, Kallenbach 10, Lundell 4, Kompelien 4, Miller 2.

Lakeville North 70, Northfield 41

Northfield 16 25-41

Lakeville North 36 34-70

Northfield: Mostad 17, Organ 8, Sawyer 5, McBroom 3, Sand 3, Eddy 3, Mahal 2. Lakeville North: Wilson 18, Betton 14, Wolkow 8, Bryant 8, Boe 5, Winge 4, DeHaan 4, Perry 4, Grange 3, Westerman 2.

Lakeville South 74, Owatonna 30

Owatonna 20 10-30

Lakeville South 42 32-74

Owatonna: Coleman 13, Shornock 5, Olson 4, Schammel 3, Hodgman 3, Moran 2. Lakeville South: Goodman 14, Ohnstad 13, Ronn 13, Beck 9, Flicek 9, Beauchamp 5, Bjorklund 4, Eastling 3, Schomburg 2, Schmidtke 2.

Minnetonka 71, Chanhassen 49

Chanhassen 27 22-49

Minnetonka 36 35-71

Chanhassen: K. Arnold 19, Sustacek 10, L. Arnold 8, Jacobs 4, Ziembiec 2, Charles 2, Drury 2, Linder 2. Minnetonka: Crump 27, Corkery 12, Cade 11, Reed 10, Wright 9, Hamdorf 2.

North St. Paul 71, St. Anthony 62

St. Anthony 32 30-62

North St. Paul 31 40-71

St. Anthony: Timmins 23, Przybilla 15, Cassidy 12, Schumann 7, Bauman 4, Kiemele 1. North St. Paul: Briley 23, McGrane 14, Thomas 10, Bradford 8, Anthony 8, Walker 5, Jones 3.

Prior Lake 41, Shakopee 35

Shakopee 21 14-35

Prior Lake 25 16-41

Shakopee: Singleton-Buchanan 14, Maenke 7, Ross 6, Moore 5, Skattum 2, Pawlicki 1. Prior Lake: McNair 15, Horner 8, Trachsel 5, Carter 5, Thoms 3, Van-Helden 3, Bowman 2.

Rosemount 84, Apple Valley 10

Apple Valley 5 5-10

Rosemount 51 33-84

Apple Valley: Gardner 3, Myers 3, Erickson 2, Mackins 2. Rosemount: Moeller 11, Sheedy 10, Am. Ramlall 9, Thompson 8, Ang 8, Silk 7, Zimmer 5, Stanek 5, Theisen 4, As. Ramlall 4, Ar. Ramlall 3, Modrynski 3, Ebeling 3, Chappauis 2, Teko-Folly 2.

South St. Paul 41, Two Rivers 36

Two Rivers 21 15-36

South St. Paul 17 24-41

Two Rivers: Amundson 9, G. Kirchner 9, Taurinskas 6, Russell 5, Waters 4, Wilson 2, I. Kirchner 1. South St. Paul: S. Johanson 10, Bauer 10, Ebert 8, Skwira 5, G. Johanson 5, Waska 2, Anderson 1.

St. Paul Como Park 61, Simley 38

Simley 19 19-38

St. Paul Como Park 35 26-61

Simley: Bosin 12, Gorter 8, Renslow 6, Lorentz 4, Maynard 3, Buck 2, Gorter 2, Blevins 1. St. Paul Como Park: Singer 16, Kenney 10, Davis 9, Nichols VanNett 7, Wagner-Hemstad 5, Seppanen 4, Mohamed 3, Hinton 3, VanNett 2, Tetevi 2.

Stillwater 57, Woodbury 24

Woodbury 10 14-24

Stillwater 35 22-57

Woodbury: Orbell 4, Brown 4, Halunen 4, Henry 4, Pelke 3, Morris 3, Scanlan 2. Stillwater: Karlen 20, Dieterle 17, Peper 11, Thompson 5, Buckhalton 2, Shaffer 2.

Visitation 93, St. Paul Harding 22

St. Paul Harding 6 16-22

Visitation 52 41-93

St. Paul Harding: Vang 13, Rollins 6, Silva 2, Brown 1. Visitation: Wills 27, Joerger 12, Sexton 11, Gerend 11, Breyen 10, Phillips 9, Abbott 6, Meschke 4, Springer 2, DelVacchio 1.

White Bear Lake 70, St. Paul Central 18

St. Paul Central 4 14-18

White Bear Lake 48 22-70

St. Paul Central: Dang-Knox 10, Northrop-Kiel 6, Easley 2. White Bear Lake: Poepard 13, Sommerhause 11, Schmittdiel 10, Av. Post 6, Bosman 6, Wallek 5, Barber 5, Adebisi 4, Brown 4, O'Brien 3, Ad. Post 2, Tocko 1.

HOCKEY • BOYS

Cretin-D.H. 4, St. Thomas Academy 2

Cretin-Derham Hall 3 0 1-4

St. Thomas Academy 0 1 1-2

First: C-Anderson (Fisher, Jamieson), 3:33, pp. C-Fisher (Anderson), 5:18. C-Fisher (Lippai, Houge), 13:15. Second: S-Cronin (Deitz), 7:27. Third: S-Kickhofel (Cronin), 3:33, pp. C-Anderson (Gnetz, Houge), 9:59. Saves: Cretin-Derham Hall: Miller 9-6-8-23. St. Thomas Academy: Magozzi 15-12-7-34.

Edina 2, Wayzata 1

Edina 1 0 1-2

Wayzata 0 0 1-1

First: E-Vander Vort (Halverson), 1:19. Third: E-Flaherty, 15:47. W-Wallin (Alstead, Kuhl), 16:29. Saves: Edina: Clarkowski 6-12-11-29. Wayzata: Ingemann 8-5-7-20.

Gentry Academy 5, White Bear Lake 1

Gentry Academy 2 2 1-5

White Bear Lake 1 0 0-1

First: W-Gallatin (Welch, Roed), 0:19. G-Shaw (Betzold), 2:04. G-Betzold (Obrochta, Shaw), 4:52. Second: G-Vonklinggraeff (Rooney, Obrochta), 7:33. G-Rooney (Whiterabbit), 13:04. Third: G-Bailey (Shaw, Betzold), 10:27. Saves: Gentry Academy: Zolezzi 12-11-10-33. White Bear Lake: Gabriel 3-12-11-26.

Hill-Murray 3, Woodbury 1

Woodbury 0 0 1-1

Hill-Murray 0 1 2-3

Second: H-Greeder (Sampair, Sampair), 9:33, pp. Third: H-Sampair, 6:21, sh. W-Tarlton (Hansen), 15:51. H-Sampair (Lang), 16:44. Saves: Woodbury: Carlson 12-9-13-34. Hill-Murray: Erickson 3-8-13-24.

Northfield 6, New Prague 0

New Prague 0 0 0-0

Northfield 4 2 0-6

First: Nor-Fossum, 2:10. Nor-Monson, 5:31. Nor-Geiger, 5:52. Nor-Monson, 14:43, pp. Second: Nor-Olsen, 2:50. Nor-Monson, 15:57, pp. Saves: New Prague: Murphy 13-0-0-13; Pomerenke 0-12-4-16. Northfield: Walock 9-7-8-24.