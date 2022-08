CANTERBURY PARK WEDNESDAY'S RESULTS

1 1 mile. Turf. State-bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $36,000.

7 • Stagecoach Boys (C. Roman) 4.80 2.60 2.60

3 • Silver Dash (L. Fuentes) 3.20 2.60

2 • Talent and Tricks (K. Carter) 12.80

Time: 1:34.23. Scratched: Mr. D's Legend. Exacta: 7-3, $8.90. Trifecta: 7-3-2, $61.70. Superfecta: 7-3-2-4, $42.23.

2 5½ furlongs. State-bred. Fillies. 2-year-olds. Maiden special weight. Purse: $35,000.

1 • Lover Girl (K. Lopez) 4.80 2.60 2.60

4 • Mighty Madi (M. Arroyo) 5.20 3.40

6 • Dropped Cold (C. Lindsay) 3.00

Time: 1:06.11. Scratched: Ann Alee; Danzingwithroyalty; Northern Charmer; Wild Invasion. Exacta: 1-4, $8.70. Trifecta: 1-4-6, $13.15. Daily double: 7-1, $8.50.

3 7½ furlongs. Turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $20,000. Purse: $23,100.

2 • Rozey Cheeks (R. Eikleberry) 3.40 2.40 2.10

3 • Jewel Azul (L. Wade) 3.80 2.40

9 • Danzig Star (H. Hernandez) 2.80

Time: 1:28.13. Exacta: 2-3, $4.30. Trifecta: 2-3-9, $6.00. Superfecta: 2-3-9-6, $6.76. Pick 3: 5/7-1/3/5/7/9-2, $6.50. Daily double: 1-2, $5.00.

4 5½ furlongs. State-bred. Fillies. 2-year-olds. Maiden special weight. Purse: $35,000.

6 • Thunders Rocknroll (H. Hernandez) 5.20 2.80 2.20

4 • Cupids Crush (N. Goodwin) 3.00 2.40

2 • Elle's Lil Diva (C. Lindsay) 5.20

Time: 1:03.99. Scratched: Sharpened. Exacta: 6-4, $5.90. Trifecta: 6-4-2, $19.40. Superfecta: 6-4-2-9, $7.65. Pick 3: 1/3/5/7/9-2-6/8, $8.35. Pick 4: 5/7-1/3/5/7/9-2-6/8, $25.50. Daily double: 2-6, $5.90.

5 1 mile, 70 yards. Turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $20,000. Purse: $21,560.

12 • Whiskey Plank (J. Bridgmohan) 8.60 3.80 3.20

8 • Kid's Inheritance (R. Eikleberry) 4.00 3.20

5 • Joe Phillips (K. Lopez) 5.00

Time: 1:39.22. Scratched: Empty Holster; Magic Castle; Mark in Greeley; Mountain Pine. Exacta: 12-8, $13.50. Trifecta: 12-8-5, $37.00. Superfecta: 12-8-5-4, $21.11. Pick 3: 2-6/8-12, $14.10. Daily double: 6-12, $13.60.

6 5 furlongs. Turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $31,000.

5 • Optimal Coverage (L. Wade) 7.20 4.40 2.60

3 • Bayou Colonel (H. Hernandez) 5.00 3.80

9 • Lonely Private (K. Lopez) 4.00

Time: :55.73. Scratched: Can He Storm; Take Me Up Brady; Turn the Switch. Exacta: 5-3, $15.30. Trifecta: 5-3-9, $49.65. Superfecta: 5-3-9-2, $59.66. Pick 3: 6/8-12-5/6/8/11, $21.75. Daily double: 12-5, $13.20.

7 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $4,000. Purse: $11,600.

8 • Freiburg (A. Quinonez) 32.60 10.20 4.20

4 • Yesteryear (H. Hernandez) 3.80 2.40

2 • Sway Road (L. Wade) 4.80

Time: 1:10.27. Scratched: El Centenario. Exacta: 8-4, $60.20. Trifecta: 8-4-2, $171.60. Superfecta: 8-4-2-9, $164.22. Pick 3: 12-5/6/8/11-8, $98.95. Daily double: 5-8, $50.00.

8 5½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $7,500. Purse: $12,000.

5 • Half Scout (E. Gallardo) 11.60 6.20 3.60

4 • Miss Dutton (K. Harr) 4.20 2.40

6 • Grandiose Summer (C. Lindsay) 8.20

Time: 1:05.91. Scratched: Luna S. Exacta: 5-4, $18.60. Trifecta: 5-4-6, $112.30. Superfecta: 5-4-6-9, $128.58. Pick 3: 5/6/8/11-8-5, $420.15. Daily double: 8-5, $197.60.

9 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $20,000. Purse: $33,045.

6 • Bring Me a Check (L. Fuentes) 6.60 3.20 2.60

2 • Exxel (H. Hernandez) 2.80 2.40

3 • Prince Rama (R. Eikleberry) 3.80

Time: 1:09.79. Exacta: 6-2, $7.40. Trifecta: 6-2-3, $13.80. Superfecta: 6-2-3-4, $9.05. Pick 3: 8-5-6, $435.90. Pick 4: 5/6/8/11-8-5-6, $1,677.25. Pick 5: 12-5/6/8/11-8-5-6, $6,237.60. Daily double: 5-6, $32.80.

10 330 yards. State-bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $20,000.

5 • Pr Little Miss Guns (R. Garcia) 15.40 5.00 4.00

8 • Michael B (U. Cervantes) 3.00 2.40

4 • Averys Rocket (E. Escobedo) 2.80

Time: :17.04. Scratched: Find a Rider. Exacta: 5-8, $21.80. Trifecta: 5-8-4, $43.80. Superfecta: 5-8-4-2, $15.32. Pick 3: 5-6-5, $308.20. Daily double: 6-5, $45.70.

11 300 yards. Open. 2-year-olds. Maiden. Purse: $16,500.

5 • Sawyer Strange (K. Harr) 22.80 7.20 4.00

6 • Shine On Piloto (E. Escobedo) 2.60 2.20

1 • Apollitical Jim (A. Alvidrez) 3.20

Time: :15.73. Exacta: 5-6, $23.60. Trifecta: 5-6-1, $55.30. Superfecta: 5-6-1-3, $26.07. Pick 3: 6-5-5, $169.15. Pick 4: 5-6-5-5, $2,045.15. Daily double: 5-5, $68.70.

Total handle: $1,863,659. Live handle: $114,493.

Jay Lietzau's results: Wednesday: 2-11 (.182). Totals: 141-435 (.324). Lock of the day: 24-41 (.585).