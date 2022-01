TUESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Lakeville North 397, Rosemount 382, Prior Lake 363. Medalist: Forrest Bowman, Burnsville, 41.3.

ALPINE SKIING • GIRLS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Prior Lake 338, Eagan 289, Lakeville North 260. Medalist: Abby Haas, Lakeville North, 52.54.

BASKETBALL • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Avail Academy 87, Sciences & Agriculture 19

LAKE

• Eden Prairie 79, Buffalo 69

• Edina 80, St. Michael-Albertville 64

• Wayzata 64, Hopkins 61, OT

METRO EAST

• South St. Paul 79, Tartan 62

METRO WEST

• Benilde-SM 48, Bloomington Jefferson 45

• Chanhassen 72, New Prague 51

• Chaska 64, Bloomington Kennedy 50

• Cooper 83, Orono 70

• Waconia 47, St. Louis Park 36

MINNEAPOLIS CITY

• North 75, Southwest 51

MISSISSIPPI 8

• Princeton 88, Chisago Lakes 71

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 70, Champlin Park 52

• Coon Rapids 92, Anoka 80

• Maple Grove 76, Blaine 61

• Osseo 72, Armstrong 70

• Park Center 66, Centennial 31

• Rogers 64, Spring Lake Park 61

• Totino-Grace 80, Elk River 50

ST. PAUL CITY

• Johnson 72, Highland Park 71

SOUTH SUBURBAN

• Shakopee 89, Burnsville 46

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 68, Mounds View 46

• East Ridge 47, Park of Cottage Grove 26

• Forest Lake 53, Woodbury 48

• Stillwater 74, Roseville 71

• White Bear Lake 64, Irondale 56

TRI-METRO

• Columbia Heights 95, Richfield 77

• DeLaSalle 62, Fridley 32

WRIGHT COUNTY

• Annandale 72, Rockford 58

• Dassel-Cokato 55, New London-Spicer 54

• Glencoe-Silver Lake 65, Litchfield 34

• Watertown-Mayer 57, Howard Lake-W-W 44

METROPOLITAN AREA

• Big Lake 85, Breck 76

• Concordia Academy 76, St. Paul Academy 63

• Hiawatha Collegiate 80, Mpls. Edison 63

• Holy Family 73, Mayer Lutheran 59

• Jordan 77, Waseca 55

• Lake Crystal-WM 71, Tri-City United 49

• Lester Prairie 90, Mankato Loyola 82

• Metro Collge Prep 61, Nova Classical 45

• Mound Westonka 57, Blake 42

• Norwood YA 61, Legacy Christian 49

• Providence Academy 79, Holy Angels 67

• Rochester Mayo 71, Northfield 62

• St. Agnes 83, Hope Academy 46

• Simley 63, North Branch 53

• West Lutheran 79, CHOF 57

• Zimmerman 57, Pierz 54

BASKETBALL • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Minnehaha Acad. 81, Providence Acad. 54

LAKE

• Eden Prairie 76, Buffalo 27

• Hopkins 77, Wayzata 43

METRO EAST

• South St. Paul 59, Tartan 49

METRO WEST

• Benilde-SM 65, Bloomington Jefferson 57

• Chanhassen 81, New Prague 47

• Chaska 86, Bloomington Kennedy 27

• Orono 69, Cooper 41

• St. Louis Park 65, Waconia 61

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 51, Sibley East 35?

• Lester Prairie 71, Tri-City United 51

• Mayer Lutheran 70, Le Sueur-Henderson 27

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 55, Monticello 38

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 51, Champlin Park 46

• Anoka 58, Coon Rapids 56

• Armstrong 68, Osseo 49

• Centennial 64, Park Center 63

• Elk River 46, Totino-Grace 33

• Maple Grove 65, Blaine 54

• Rogers 72, Spring Lake Park 67

ST. PAUL CITY

• Como Park 89, Central 45

SKYLINE

• St. Agnes 54, Nova Classical 23

SUBURBAN EAST

• East Ridge 53, Park of Cottage Grove 34

• Mounds View 54, Cretin-Derham Hall 47

• Stillwater 71, Roseville 56

• Woodbury 57, Forest Lake 50

TRI-METRO

• DeLaSalle 61, Fridley 53

• Richfield 83, Columbia Heights 32

WRIGHT COUNTY

• Annandale 46, Rockford 45

• Litchfield 38, Glencoe-Silver Lake 37

• New London-Spicer 81, Dassel-Cokato 48

• Watertown-Mayer 67, Howard Lake-W-W 25

METROPOLITAN AREA

• Breck 59, Cristo Rey Jesuit 38

• Delano 51, Sauk Rapids-Rice 48

• Duluth East 69, St. Francis 42

• Heritage Christian 65, St. Paul Academy 39

• Lakeville North 61, Edina 40

• Pierz 69, Zimmerman 62

• Rochester Mayo 59, Northfield 28

• St. Cloud 63, North Branch 39

• St. Michael-Albertville 63, Sartell-SS 31

• Southwest Christian 97, Brooklyn Center 18

• Willmar 56, Mound Westonka 36

GYMNASTICS • GIRLS

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville South 141.375, Prior Lake 136.7. All-around: Autumn Schmidt, Lakeville South, 36.125.

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Breck 8, Minnehaha Academy 2

• Providence Academy 8, St. Paul Academy 1

METRO WEST

• Bloomington Jefferson 6, Waconia 2

• Chanhassen 7, Bloomington Kennedy 2

• Chaska 2, Orono 0

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 4, Princeton 2

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 7, Burnsville 1

• Lakeville North 2, Farmington 0

• Lakeville South 4, Prior Lake 3

• Rosemount 4, Eagan 1

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 6, White Bear Lake 3

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 6, Hutchinson 5

METROPOLITAN AREA

• Anoka 5, Hopkins 2

• Benilde-SM 7, St. Thomas Academy 1

• Blaine 6, Blake 5, OT

• Hastings 3, Rochester Mayo 2, OT

• Hill-Murray 6, Stillwater 0

• Irondale 3, South St. Paul 2

• Litchfield/D-C 7, Morris/Benson Area 2

• Minneapolis 2, Delano 1

• New Ulm 6, Minnesota River 1

• New Prague 3, East Ridge 2

• Northfield 7, Mankato West 0

• Park of Cottage Grove 4, Eastview 2

• Red Wing 3, St. Paul Johnson 2

• St. Louis Park 5, SW Christian/Richfield 1

• St. Michael-Albertville 11, Brainerd 0

• Two Rivers 7, Northern Edge 1

HOCKEY • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Minnehaha United 6, Breck 4

LAKE

• Minnetonka 7, Eden Prairie 0

• Wayzata 4, North Wright County 0

METRO EAST

• Hastings 6, Mahtomedi 2

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 7, Pine City Area 1

• Northern Tier 4, Princeton 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 4, Blaine 0

• Elk River/Zimmerman 8, Armstrong/Cooper 2

• Maple Grove 2, Centennial/SLP 1, OT

• Rogers 5, Osseo/Park Center 0

SUBURBAN EAST

• East Ridge 7, Park of Cottage Grove 0

• Mounds View 4, Irondale/St. Anthony 1

• Roseville 6, Forest Lake 2

• Stillwater 6, Woodbury 0

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 13, Hutchinson 1

• Mound Westonka 6, Delano/Rockford 1

METROPOLITAN AREA

• Benilde-St. Margaret's 2, Hill-Murray 1

• Champlin Park/CR 5, White Bear Lake 2

• Edina 1, Proctor/Hermantown 0

• Holy Angels 1, Visitation 0

• Lakeville South 8, Dodge County 3

• New Prague 7, Mankato West 1

• River Lakes 3, Buffalo 0

• Simley 3, Blake 1

• South St. Paul 4, Anoka 1

NORDIC SKIING • BOYS

METROPOLITAN AREA

At Hyland Park Reserve

• Prior Lake 262, District #196 256, Eagan 226, Burnsville 219, Northfield 205, Lakeville 197. Medalist (5K): Evan O'Connor, Prior Lake, 14:19.2.

At Theodore Wirth Park

• Minneapolis Southwest 266, Minneapolis. Washburn 238, Bloomington 222, Minneapolis South 203, St. Louis Park 193, Orono 153, Benilde-St. Margaret's 142, Chaska/Chanhassen 129, Richfield 113, Mounds Park Academy 59, Minneapolis Henry 46, Cooper 11, Minneapolis North 10. Medalist (5K): Cooper Camp, Minneapolis Southwest, 12:33.2.

NORDIC SKIING • GIRLS

METROPOLITAN AREA

At Hyland Park Reserve

• Eagan/Eastview 265, Prior Lake 253, Rosemount 248, Lakeville 212, Burnsville 196, Northfield 191. Medalist (5K): Grete Engels, Lakeville, 16:29.2.

At Theodore Wirth Park

• Minneapolis Washburn 259, St. Louis Park 246, Chaska/Chanhassen 215, Minneapolis Southwest 191, Bloomington 185, Minneapolis South 184, Orono 160, Richfield 107, Mounds Park Academy 60, Benilde-St. Margaret's 43, Minneapolis North 42, Cooper 30, Minneapolis Henry 17. Medalist (5K): Margo Nightingale, Mounds Park Academy, 16:05.4.

SWIMMING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

• Prior Lake 94, Burnsville 72

METROPOLITAN AREA

• Chaska/Chanhassen 101, Wayzata 85

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Andover 70, Champlin Park 52

Champlin Park 21 31-52

Andover 36 34-70

Champlin Park: Taki 19, Graff 16, Peterson 5, Andrews 5, Zuo 3, Gamber 2, Shaffa 2. Andover: Kopetzki 20, Musungu 16, Angell 10, Nelson 7, Foy 6, Develice 4, Mallet 4, Jacobson 3.

Annandale 72, Rockford 58

Rockford 35 23-58

Annandale 35 37-72

Rockford: Zilmer 24, Perry 8, Eisentrager 7, Edwards 6, Pepin 4, Skinner 4, MacDonald 3, Johnson 2. Annandale: Spaulding 27, Gagnon 18, Miller 11, Neutz 9, Fobbe 7.

Benilde-SM 48, Bloomington Jefferson 45

Bloomington Jefferson 19 26-45

Benilde-St. Margaret's 19 29-48

Bloomington Jefferson: Freitag 23, Scott-Kobold 9, Jones 6, Holland 4, Mamalakis-Linderman 3. Benilde-St. Margaret's: Wilson 13, Warren 11, Best 7, Iljadimbola 7, Alipate 5, Keita 3, Daisy 2.

Big Lake 85, Breck 76

Breck 29 47-76

Big Lake 45 40-85

Breck: Koch 18, Walker 17, Lawal 16, Armstrong 9, Hofer 6, Koch 4, Newton 4, Aafedt 2. Big Lake: Layton 24, Hill 15, Stepp 11, O'Brien 10, Kunz 7, Layton 7, Terlinden 5, Siegriest 4, Maruska 2.

Chanhassen 72, New Prague 51

New Prague 27 24-51

Chanhassen 31 41-72

New Prague: Short 15, Chromy 14, Hemann 6, Kudrie 5, Washa 5, Lee 4, Giesen 2. Chanhassen: Woods 19, Barger 13, Williams 11, Brick 9, McDonald 8, Sthleicher 5, Sweeney 3, Johnson 2, Moffenbier 2.

Columbia Heights 95, Richfield 77

Richfield 35 42-77

Columbia Heights 46 49-95

Richfield: January 26, Patterson 19, Hollins 10, Wollmuth 8, Joerger 7, Hewitt 4, Jake 2, Gay 1. Columbia Heights: Brown 26, Hinsz 26, Burton 24, Davis 7, Scoggins 5, Wise 4, Hicks 3.

Cooper 83, Orono 70

Orono 28 42-70

Cooper 42 41-83

Orono: Loder 27, Farrell 11, Hagen 10, Kallenbach 8, Kellogg 8, Nelson 3, Gunderson 2, Kopesky 1. Cooper: Evans 31, Cooper 18, Massaquoi 10, Apiah 8, Dorley 7, Ward 5, Barton 2, Connors 2.

Concordia Academy 76, St. Paul Academy 63

St. Paul Academy 23 40-63

Concordia Academy 46 30-76

St. Paul Academy: C. Baskerville 23, B. Baskerville 19, Forsberg 7, Rizvi 7, Hayes 5, Wolff 2. Concordia Academy: Levy 23, Greene 20, Swanson 16, Raymond 8, Erickson 6, Olson 3.

Cretin-Derham Hall 68, Mounds View 46

Cretin-Derham Hall 19 49-68

Mounds View 24 22-46

Cretin-Derham Hall: Holloman 22, Cain 17, Bollinger 10, Tauer 5, Plum 4, Melchior 3, Owusu 3, Coyle 2, Oturu 2. Mounds View: Deluce 15, Kirk 13, Fretheim 8, Erickson 6, Ebben 2, Edelman 2.

DeLaSalle 62, Fridley 32

Fridley 18 14-32

DeLaSalle 34 28-62

Fridley: Williams 8, Smith 7, Kpou 6, Nelson 4, Marcus 3, Cooper 2, Dean 2. DeLaSalle: Whitlock 30, Hoban 10, Johnson 7, Chavis 6, Pounds 3, Blaylark 2, Everett 2, Todd 2.

East Ridge 47, Park of Cottage Grove 26

Park of Cottage Grove 18 8-26

East Ridge 19 28-47

Park of Cottage Grove: Payne 10, Ola-Kazim 5, Suh 5, Hatano 2, Perryman 2, Walker 2. East Ridge: Blue 28, Mattes 9, Koch 4, Theis 4, Wellmann 2.

Eden Prairie 79, Buffalo 69

Eden Prairie 30 49-79

Buffalo 35 34-69

Eden Prairie: Smith 27, Obiazor 26, Rapp 8, Kelley 6, Lorenson 5, Frisch 4, Flom 3. Buffalo: Bluiett 24, Dahl 14, Pool 11, Sorenson 9, Jackson 5, Karels 3, Wishart 3.

Edina 80, St. Michael-Albertville 64

St. Michael-Albertville 32 32-64

Edina 41 39-80

St. Michael-Albertville: Purcell 13, Riebel 13, Tennyson 13, Demarais 11, Hochstedler 9, Jans 3, Maynard 2. Edina: Helgren 26, Himley 13, Hanson 13, Jobe 12, Lusty 10, Deets 6.

Forest Lake 53, Woodbury 48

Woodbury 21 27-48

Forest Lake 28 25-53

Woodbury: Maier 17, Narum 11, Rohrer 10, Nele 6, Bolin 2, Cobb Butler 2. Forest Lake: Bartlett 22, Waldoch 15, Hoyt 6, Henry 5, Olson 5.

Glencoe-Silver Lake 65, Litchfield 34

Litchfield 14 20-34

Glencoe-Silver Lake 48 17-65

Litchfield: Weseloh 9, Dietel 8, Hoffman 4, Pennertz 4, Aller 3, King 3, Kohls 3. Glencoe-Silver Lake: Ehrke 21, Jaskowiak 19, Kaczmarek 13, Lemke 4, Baumgarten 2, Christensen 2, Mickolichek 2, Stoltenburg 2.

Holy Family 73, Mayer Lutheran 59

Holy Family 35 38-73

Mayer Lutheran 23 36-59

Holy Family: Kapke 36, Clifford 12, Land 12, Cummings 7, Kirsch 4, Richelsen 2. Mayer Lutheran: Olsen 18, Nelson 14, Clark 7, Johnson 7, Jopp 7, Hoese 6.

Jordan 77, Waseca 55

Waseca 23 32-55

Jordan 36 41-77

Waseca: Russell 12, Parker 10, Pena 9, Hulscher 8, Reger 7, Schumacher 5, Potter 4. Jordan: Sivilay 34, Montreuil 15, Young 8, Parvey 5, Koch 3, Schmidt 3, Staple 3, Kes 2, Langheim 2, Runge 2.

Lester Prairie 90, Mankato Loyola 82

Mankato Loyola 48 34-82

Lester Prairie 49 41-90

Mankato Loyola: Godfrey 36, Kunz 32, Morgan 11, Sizer 3. Lester Prairie: Schauer 28, Behning 19, Radtke 13, Scheevel 11, Harrison 8, Zebell 5, Gatlin-Coellner 3, Hodny 3.

Maple Grove 76, Blaine 61

Maple Grove 38 38-76

Blaine 30 31-61

Maple Grove: Vaidya 15, Keomysy 12, Bowman 9, Jameson Jr. 9, Haakenson 8, Paurus 7, Hosmann 6, Norby 6, Anderson 4. Blaine: Merrigan 17, Pettis 12, Kaul 8, Bohlman 6, Pelkey 6, Tinsen-Jenkins 5, Osmancevic 3, Moin 2, Schusted 2.

Metro College Prep 61, Nova Classical 45

Metro College Prep 30 31-61

Nova Classical 25 20-45

Metro College Prep: Nour 17, Quasim 11, Hassan 6, Mohamed 6, S. Mohamed 6, Abdulah 4, Abdi 3, Amla 2, Dubow 2, M. Mohamed 2, Ma. Mohamed 2. Nova Classical: Borell 10, Frost 8, Revenaugh 8, Deroos 7, Ehlerbracht 5, Kleingarn 5, Engelking 2.

Mpls. North 75, Mpls. Southwest 51

Minneapolis Southwest 24 27-51

Minneapolis North 42 33-75

Minneapolis Southwest: Holter 12, Ford 10, Farniok 8, P. Engen 5, Boucher 4, Elias 4, Sullivan 4, D. Engen 2, Lieberman 2. Minneapolis North: Anderson 22, Sanders 9, McCrimmon 8, Wilson 8, Stevens 7, Butler 6, Rich 6, Hill 3, Miamen 2, Perkins 2, Ryan 2.

Mound Westonka 57, Blake 42

Blake 14 28-42

Mound Westonka 31 26-57

Blake: Okoronkwo 14, Liu 12, Baker 8, Dillon 2, Gendler 2, Park 2, Shidhe-Chokra 2. Mound Westonka: Eberhart 16, Swanson 12, Dallman 10, Vanderwilt 6, Von Bank 6, Spaeth 3, Christensen 2, Gaylord 2.

Norwood YA 61, Legacy Christian 49

Legacy Christian 23 26-49

Norwood Young America 26 35-61

Legacy Christian: Johnson 13, Wuollet 11, Bovee 10, Strand 7, Zoa 6, Mulvihill 2. Norwood Young America: O'Neil 31, Strickfaden 19, Druley 7, Druley 2, Wickenhauser 2.

Osseo 72, Armstrong 70

Armstrong 29 41-70

Osseo 40 32-72

Armstrong: P. Newbern 17, Mogire 12, S. Newbern 10, Skram 10, Garner 7, Rennie 7, Kuempel 5, Jones 2. Osseo: Waits 23, Smith 16, Johnson 15, Barhayiga 9, Omooria 4, Johnson 2, Swanson 2, Vinson 1.

Park Center 66, Centennial 31

Park Center 40 26-66

Centennial 23 8-31

Park Center: Pennebaker 17, Carrington 13, Spencer 8, Avery 6, Bethe 5, Torbor 5, Cook 4, Foster 3, Ware 3, Fowlkes 2. Centennial: Burgoon 7, D'Agostino 6, Ball 5, Jansa 5, Hosfield 3, Neudahl 3, Ward 2.

Princeton 88, Chisago Lakes 71

Chisago Lakes 40 31-71

Princeton 45 43-88

Chisago Lakes: Rowe 15, O. Larsen 13, Olson 13, Marquardt 11, Schmidt 9, Griffin 8, I. Larsen 2. Princeton: Hallberg 23, Drews 22, Keykal 10, Schimming 10, Nowak 8, Andresen 6, Williams 4, Peterson 3, Loshaw 2.

Providence Academy 79, Holy Angels 67

Holy Angels 36 31-67

Providence Academy 40 39-79

Holy Angels: Issa 23, Johnson 12, Boehm-Peterson 10, Boarman 9, Dittman 5, Scroggins 4, Smith 4. Providence Academy: Fafinski 24, Carney 20, Mokua 11, Wooden 11, McCarthy 7, Perrill 6.

Rochester Mayo 71, Northfield 62

Northfield 24 38-62

Rochester Mayo 35 36-71

Northfield: Gustina 16, Richardson 16, Schlaak 11, Journell 6, Koep 6, DiMaggio 4, Balvin 3. Rochester Mayo: Riek 26, Garson 20, Marial 16, Hanson 5, Frosthoffer 2, Gyarmaty 2.

Rogers 64, Spring Lake Park 61

Rogers 28 36-64

Spring Lake Park 26 35-61

Rogers: Belka 16, Gleason 16, Whitcomb 15, Kuhlman 13, Sanders 3, Dalluge 1. Spring Lake Park: Thomsen 24, Kinsey 17, Say 5, Weier 5, Anthony 4, Johnson 2, Leifker 2, Litke 2.

Shakopee 89, Burnsville 46

Burnsville 20 26-46

Shakopee 54 35-89

Burnsville: Bettis 16, Buchanan 10, Saykeo 9, Affana-Shanks 4, Sherlock 4, De La Luz 2, Belton 1. Shakopee: Mohamud 20, McGraw 19, Langsy 12, West 10, Rose Jr. 8, Magin 7, I. Snell 4, Q. Snell 4, Monroe 3, Miller 2.

South St. Paul 79, Tartan 62

Tartan 29 33-62

South St. Paul 41 38-79

Tartan: Yanz 20, Chelley 17, Burns 8, Hammons 7, Vukomanovich 6, Barrett 2, Radtke 2. South St. Paul: Newsome 22, Dodd 20, West-Zimpel 17, Moua 14, Ramonta. Harmon 3, Ramontr.Harmon 2, Moore 1.

Waconia 47, St. Louis Park 36

St. Louis Park 16 20-36

Waconia 26 21-47

St. Louis Park: Walsh 8, Anderson 5, Donesky 5, Dvorak 5, Ross 5, Giovannelli 4, Piehl 3, Hartford 1. Waconia: Meath 17, Miller 11, Hedtke 6, Bonick 5, Sonnek 4, Amrhein 2, Wisniewski 2.

Watertown-Mayer 57, Howard Lake-W-W 44

Howard Lake-Waverly-Winsted 24 20-44

Watertown-Mayer 24 33-57

Howard Lake-Waverly-Winsted: Mochinski 16, Helgeson 15, Burau 4, Fiecke 4, Murphy 3, Gilbert 2. Watertown-Mayer: Mueller 21, McCabe 14, Kind 7, Rundell 6, Stucchi 5, Rowan 2, Sinsabaugh 2.

Wayzata 64, Hopkins 61, OT

Wayzata 31 28 5-64

Hopkins 24 35 2-61

Wayzata: Bjerke 15, Hall 12, Tibbits 12, Berkland 9, Harvey 7, McAndrew 5, Barnette 4. Hopkins: Sappington 18, Nnaji 17, O'Hara 10, Moore 8, Wilson 4, Hillesheim 2, Hoffman 2.

West Lutheran 79, CHOF 57

Christ's Household of Faith 27 30-57

West Lutheran 43 36-79

Christ's Household of Faith: Harms 22, Eckman 12, Bluhm 10, Alleman 5, Harris 3, Strandlund 3, Bluhm 2. West Lutheran: Ronning 30, Koosman 16, Bursch 10, Schmidt 10, Veach 7, Sahlin 4, Olmanson 2.

BASKETBALL • GIRLS

Andover 51, Champlin Park 46

Andover 18 33-51

Champlin Park 25 21-46

Andover: Miller 12, Engelby 10 Imdieke 10, , Peterson 6, Vaaler 5, Castillo 3, Frost 3, Beckman 2. Champlin Park: Holman 13, Lillard 13, Counce 8, Pates 8, John 4.

Anoka 58, Coon Rapids 56

Coon Rapids 19 37-56

Anoka 27 31-58

Coon Rapids: Ntambwe 32, Beck 12, Washburn 4, Christie 3, Washburn 3, Schmidt 2. Anoka: Freking 31, Youngquist 12, Lakanen 6, Mucangi 5, Fedor 2, Moran 2.

Armstrong 68, Osseo 49

Osseo 18 31-49

Armstrong 28 40-68

Osseo: Wilson 16, Miller 11, Mitchell 6, Choi 5, Bennett 4, Hargrove 3, Davis 2, White 2. Armstrong: McGowan 16, Dille-Starks 15, Fisher 15, Jones 7, Parsons 6, Hamann 5, Fondow 4.

Benilde-SM 65, Bloomington Jefferson 57

Benilde-St. Margaret's 27 38-65

Bloomington Jefferson 25 32-57

Benilde-St. Margaret's: Olson 26, McGee 21, Lumpkin 8, Bishop 6, Reliford 2, Wells 2. Bloomington Jefferson: Felt 15, Roach 14, Hemann 14, Chapple 5, Bock 4, Clay 3, Nelson 2.

Breck 59, Cristo Rey Jesuit 38

Cristo Rey Jesuit 10 28-38

Breck 22 37-59

Cristo Rey Jesuit: Hoskin 13, Anderson 11, Evans 10, Akoussan 2, Fuentes Garcia 2. Breck: Blake 26, Welsh 10, Walker 8, Nelson 6, Banks 4, Murray 3, Augdahl 2.

Chanhassen 81, New Prague 47

Chanhassen 35 46-81

New Prague 28 19-47

Chanhassen: Hake 21, Seubert 18, Hicks 10, Arnold 8, Drury 7, Sweetser 6, Kurzhal 4, Linder 3, Giles 2, Sustacek 2. New Prague: Wedeking 12, Hatlevig 9, Morris 9, K. Boulanger 4, M. Boulanger 4, Hamann 4, Hennen 4, Simon 1.

Chaska 86, Bloomington Kennedy 27

Chaska 49 37-86

Bloomington Kennedy 13 14-27

Chaska: Sanders 26, Heyer 22, Schuelke 12, Cutler 5, Karrmann 4, Lenzen 4, Niebuhr 4, Reineke 3, Wurtz 3, Silus 2, Dardis 1. Bloomington Kennedy: Buchanan 6, Miller 5, Burchette 3, Dismukes 3, Williams 3, Green 2, Kimborough 2, Mitchell 2, Singleton-Buchanan 1.

Chisago Lakes 55, Monticello 38

Chisago Lakes 33 22-55

Monticello 23 15-38

Chisago Lakes: Hempel 16, Gillach 13, Erickson 11, Saueressig 9, Sufka 3, B. Wille 2, K. Wille 1. Monticello: Hanson 16, Lindberg 5, Manning 5, Voll 4, Anderson 3, Nebben 3, Roubinek 2.

Delano 51, Sauk Rapids-Rice 48

Sauk Rapids-Rice 19 29-48

Delano 22 29-51

Sauk Rapids-Rice: Roesch 20, Rogholt 8, Petermeier 7, Felchle 6, Miller 5, Paulsen 2. Delano: T. Peterson 14, Danielson 10, K. Peterson 10, Beeler 8, Pietila 6, Stowman 3.

DeLaSalle 61, Fridley 53

DeLaSalle 31 30-61

Fridley 19 34-53

DeLaSalle: Runsewe 17, White 14, Salaam 10, Moeschter 8, Johnson 6, Scott 5, White 1. Fridley: Washington 19, Gillispie 11, Williamson 8, Harris 7, Jensen 5, Karsten 3.

East Ridge 53, Park of Cottage Grove 34

East Ridge 31 22-53

Park of Cottage Grove 11 23-34

East Ridge: Christenson 14, Knupp 11, Ritzer 11, Rekstad 8, Sanneh 7, Wildman 2. Park of Cottage Grove: Jameson 8, Ambroz 7, Nelson 7, Corrigan 4, Dana 3, Henderson 3, Taschner 2.

Eden Prairie 76, Buffalo 27

Buffalo 15 12-27

Eden Prairie 45 31-76

Buffalo: Burke 6, B. Guida 6, Feddema 5, M. Guida 5, McNamara 3, Hartman 2. Eden Prairie: Holloway 14, Jones 12, Moorjani 12, Schlagel 12, Anderson 6, Lenz 6, Gmitro 4, Fritz 3, Bamlett 2, Dennin 2, Rice 2, Ehrman 1.

Elk River 46, Totino-Grace 33

Totino-Grace 9 24-33

Elk River 29 17-46

Totino-Grace: Herzig 17, Dengerud 9, Etuko 2, Riegel 2, Spencer 2, Lord 1. Elk River: Christy 14, Johnson 10, Demar 7, Kanenwisher 7, Hidde 4, Langbehn 4.

Heritage Christian 65, St. Paul Academy 39

Heritage Christian 40 25-65

St. Paul Academy 21 18-39

Heritage Christian: Jones 24, Inmon 19, Mokosso 8, Williams 6, Hartel 4, Henning 4. St. Paul Academy: Kempcke 14, Browne 12, Hooley 6, Thomas 3, Moser 2, Ryan Bradley 2.

Hopkins 77, Wayzata 43

Hopkins 37 40-77

Wayzata 22 21-43

Hopkins: Nnaji 21, Tay. Woodson 19, Boyle 13, Agara 9, Battle 7, Dupree 3, McGill 3, Tat. Woodson 2. Wayzata: Fornshell 12, Senden 9, Krzewinski 8, Weber 5, Hawkinson 4, Adams 2, Prosser 2, Oberlander 1.

Lakeville North 61, Edina 40

Edina 21 19-40

Lakeville North 27 34-61

Edina: Stotts 10, Campbell 9, Nelson 9, Grussing 7, LaFrenz 3, Flemming 2. Lakeville North: Wilson 19, Wolkow 15, Juaire 10, Titus 9, Betton 4, Ruhland 4.

Lester Prairie 71, Tri-City United 51

Lester Prairie 29 42-71

Tri-City United 21 30-51

Lester Prairie: Jes. Heimerl 22, Hoof 22, K. Lee 14, Walstrom 6, Mallak 3, Jen. Heimerl 2, A. Lee 2. Tri-City United: Krochk 12, Lang 9, Skluzacek 8, Closser 7, Dahlke 6, Botschen 3, Dahlke 2, Finch 2, Whip 2.

Litchfield 38, Glencoe-Silver Lake 37

Litchfield 13 25-38

Glencoe-Silver Lake 17 20-37

Litchfield: Michels 21, Pennertz 6, Hansen 4, Brown 3, Boerema 2, Steinhaus 2. Glencoe-Silver Lake: Christianson 11, Monahan 10, Petersen 9, Graf 3, Malz 2, Simons 2.

Maple Grove 65, Blaine 54

Blaine 25 29-54

Maple Grove 27 38-65

Blaine: Garber 13, Bryant 12, Terry 11, Davis 8, Lafreniere 6, Meglen 2, Pelkey 2. Maple Grove: Overskei 20, Gordon 18, Ode 11, Kanz 5, Cossette 4, Hoag 3, Kormann 2, Stern 2.

Minnehaha Acad. 81, Providence Acad. 54

Providence Academy 26 28-54

Minnehaha Academy 50 31-81

Providence Academy: Greenway 25, G. Counts 15, M. Counts 7, Millerbernd 3, H. Counts 2, Hohenecker 2. Minnehaha Academy: Mack 26, Lewis 22, Schroeder 13, Graham 8, Hill 8, Cupito 4.

Mounds View 54, Cretin-Derham Hall 47

Mounds View 30 24-54

Cretin-Derham Hall 22 25-47

Mounds View: Peterson 16, Abed 11, Hanson 8, Stenstrom 8, Solfest 6, Bone 2, Nelson 2, Redlinger 1. Cretin-Derham Hall: Bengtson 12, Hahs 8, Kronschnabel 6, Robinson 6, Caruso 5, Dornan 5, Halderman 3, Edwards 2.

Orono 69, Cooper 41

Cooper 23 18-41

Orono 28 41-69

Cooper: Igherighe 15, Frazier 12, Turner-Stensrud 5, Kamara 4, Simmons 3, Newman 2. Orono: Youngs 18, Kallenbach 16, Knudson 11, Kompelien 10, Moore 7, McKown 3, Knooihuizen 2, Pearce 2.

Pierz 69, Zimmerman 62

Pierz 36 33-69

Zimmerman 23 39-62

Pierz: Kimman 19, Olesch 14, Schommer 9, Leidenfrost 8, Otte 6, Riley 6, Sadlovsky 6, Olesch 1. Zimmerman: Paulsen 17, Larson 14, McEachern 10, Rowley 10, Rivers 6, Haas 5.

Rochester Mayo 59, Northfield 28

Rochester Mayo 31 28-59

Northfield 9 19-28

Rochester Mayo: Miller 16, Koth 14, Hill 11, Hanson 9, Ruskell 9. Northfield: Thompson 9, Eddy 7, Quaas 5, Balvin 2, Ims 2, McBroom 2, Menssen 1.

Rogers 72, Spring Lake Park 67, OT

Spring Lake Park 34 26 7-67

Rogers 35 25 12-72

Spring Lake Park: Sutch 20, Nusbaum 17, Dunbar 11, Thomas 7, Smith 6, Kesti 4, Goerish 2. Rogers: Buzzelle 32, Glad 18, Glass 6, Maciej 6, Heinen 4, Born 2, Moberg 2, Strandness 2.

St. Agnes 54, Nova Classical 23

Nova Classical 8 15-23

St. Agnes 31 23-54

Nova Classical: Adelsman 10, Winslow 6, Arco 5, Blood 2. St. Agnes: Muschenheim 11, Sandifer 11, DiPietro 9, M. Fischer 8, T. Fischer 7, Schmitz 6, Damm 2.

St. Louis Park 65, Waconia 61

Waconia 27 34-61

St. Louis Park 29 36-65

Waconia: Swanson 18, Stier 17, Hanson 5, Seim 5, Amundson 4, Roitenberg 4, Keaveny 3, Sazama 3, Lauwagie 2. St. Louis Park: Harden 28, Maher 18, Hegdahl 6, McMahon 6, Massie 4, Alexander 3.

St. Michael-Albertville 63, Sartell-SS 31

Sartell-St. Stephen 12 19-31

St. Michael-Albertville 29 34-63

Sartell-St. Stephen: Driste 12, Templin 10, Crandall 4, Gainsforth 2, McClure 2, Turner 1. St. Michael-Albertville: Johnson 33, Miller 15, Craft 6, Carlson 4, Hoselton 3, Voigk 2.

St. Paul Como Park 89, St. Paul Central 45

St. Paul Como Park 47 42-89

St. Paul Central 19 26-45

St. Paul Como Park: Porter 20, Dmytruk 19, Walker 18, Asberry 17, James 9, James 3, Seppanen 2, Singer 1. St. Paul Central: Rynkiewich 16, Cordes 10, Murdoch Meyer 9, Freberg 4, Thompson 4, Northrop-Kiel 2.

South St. Paul 59, Tartan 49

South St. Paul 44 15-59

Tartan 18 31-49

South St. Paul: Skiwra 11, Rosebur 10, Johanson 9, McLaughlin 8, Sherry 8, Johanson 7, Erickson 3, Waska 3. Tartan: Murray 15, Hernandez 12, Shodin 11, Murray 9, Hurley 2.

Stillwater 71, Roseville 56

Stillwater 37 34-71

Roseville 36 20-56

Stillwater: Scalia 32, Holder 13, Thompson 12, Karlen 11, Buckhalton 3. Roseville: DeVries 22, Heffernan 13, Johnston 12, Kopp 8, Sundberg 1.

Watertown-Mayer 67, Howard Lake-W-W 25

Watertown-Mayer 40 27-67

Howard Lake-Waverly-Winsted 22 3-25

Watertown-Mayer: Czinano 34, Penegor 14, Killian 6, Otterness 4, Demer 3, Rundell 3, Barden 2, Baker 1. Howard Lake-Waverly-Winsted: E. Bobrowske 9, Bloch 5, Remer 5, Fasching 2, McLeod 2, L. Bobrowske 1, Remer 1.

Willmar 56, Mound Westonka 36

Mound Westonka 17 19-36

Willmar 24 32-56

Mound Westonka: Eidsness 15, Lawrence 11, Hatlestad 7, Dallman 2, Christensen 1. Willmar: Lange 19, Shinn 13, Christoffer 9, Reiman 7, Laidlan 6, Schroeder 2.

HOCKEY • BOYS

Apple Valley 7, Burnsville 1

Burnsville 0 1 0-1

Apple Valley 3 2 2-7

First: AV-Kreutzmann (McIntosh), 7:45. AV-Arendt (Wiggins), 8:55. AV-McIntosh (Britt, Pries), 9:08. Second: AV-Ranning (Hatfield), 2:32. AV-Arendt (Wiggins), 11:48. B-Gregersen (Machacek), 12:24. Third: AV-Wiggins (Larson, Hatfield), 11:45, pp. AV-McIntosh (Pries, Britt), 13:41, pp. Saves: Burnsville: Konrath 14-10-18-42. Apple Valley: Johnson 6-3-5-14.

Benilde-SM 7, St. Thomas Academy 1

St. Thomas Academy 0 0 1-1

Benilde-St. Margaret's 1 3 3-7

First: BSM-Marshall (Yakesh), 3:04. Second: BSM-Marshall (McMorrow, Dokman), 5:21. BSM-Marshall (Yakesh), 7:57. BSM-Reed (Thompson, Marshall), 14:26. Third: BSM-Yakesh (McMorrow), :28, sh. BSM-Dokman (Marshall, Yakesh), 4:10. STA-Candon (Dose), 13:04, pp. BSM-Gearen (Stewart), 13:27. Saves: St. Thomas Academy: Magozzi 2-7-x-9, Schoephoerster x-1-6-7. Benilde-St. Margaret's: McElroy 8-9-8-25.

Blaine 6, Blake 5, OT

Blaine 0 3 2 1-6

Blake 2 1 2 0-5

First: Blak-Krenke (Matzke), 15:55. Blak-Chebaclo (Heithoff, Clark), 16:11. Second: Blain-Loftus (Steffen, Laager), 3:24. Blain-Laager (Steffen, Loftus), 5:27. Blain-Steffen (Steffen, Laager), 7:55. Blak-Hack (Rannow), 12:09. Third: Blak-Krenke, 2:43. Blak-Heithoff (Clark, Daniel), 5:47. Blain-Steffen (Puder, Loftus), 9:40. Blain-Mikan (Steffen, Steffen), 16:26. OT: Blain-Laager, 5:54. Saves: Blaine: Wallin 12-12-14-2-40. Blake: Doran 4-13-4-4-25.

Breck 8, Minnehaha Academy 2

Minnehaha Academy 2 0 0-2

Breck 2 2 4-8

First: B-Huotari (Kadue, Theissen), :52. MA-McKane (James, Eads), 8:46. B-Miller (Hanson, Theissen), 13:00, pp. MA-Huddleston (Eide, Mellesmoen), 14:30, pp. Second: B-Theissen (Munsie, Nordseth), 2:01. B-Kern, 15:46. Third: B-Theissen (Greene, Drawz), 2:46. B-Blake (Greene, Kern), 10:31. B-Hanson (Theissen, Kadue), 11:45. B-Theissen (Martin, Munsie), 14:44. Saves: Minnehaha Academy: Anderson 20-9-6-35. Breck: Thomson 9-7-11-27.

Chanhassen 7, Bloomington Kennedy 2

Bloomington Kennedy 1 1 0-2

Chanhassen 2 4 1-7

First: BK-Manning (Deutsch, Dosan), 8:01. C-McNeely (Parker, Christ), 9:29. C-Risch (Lee, Uhlenkamp), 11:34, pp. Second: C-Lee (Uhlenkamp, Curtis), 1:16. C-Hanson (Parker, Montang), 3:10. C-Uhlenkamp (Lee), 5:30. C-Lee (Uhlenkamp), 6:03. BK-Manning (Dosan, Deutsch), 9:41. Third: C-Smith (Marsh), 8:53. Saves: Bloomington Kennedy: Skophammer 10-5-9-24. Chanhassen: Marsh 7-6-5-18.

Chaska 2, Orono 0

Orono 0 0 0-0

Chaska 1 0 1-2

First: C-Seltun (Jax), 6:36. Third: C-Seaverson, :17. Saves: Orono: Peyton 15-18-16-49. Chaska: Girard 15-10-3-28.

Chisago Lakes 4, Princeton 2

Chisago Lakes 2 2 0-4

Princeton 0 1 1-2

First: CL-Bluhm (Helland), :47. CL-Thyen (Bakken, Palewicz), 1:36. Second: CL-Edson (Dorcas), 2:46. CL-Dorcas (Helland, Schmidt), 5:25, pp. P-Donnay (Wille, Baumann), 15:02, pp. Third: P-Wille (Baumann, Donnay), 13:30, pp. Saves: Chisago Lakes: Hanson 6-10-2-18. Princeton: Koecher 7-17-8-32.

Cretin-Derham Hall 6, White Bear Lake 3

White Bear Lake 1 1 1-3

Cretin-Derham Hall 0 3 3-6

First: WBL-Bishop (Borgestad), 7:41. Second: CDH-Sondreal, 1:22, sh. CDH-J. Fisher, 2:51, sh. WBL-Welch(Borgestad), 8:49. CDH-D. Fisher (J. Fisher, Lippai), 14:51. Third: CDH-Smith (Jamieson, Odlaug), 5:25. WBL-Welch (Bishop), 7:42. CDH-Sylvester (Sondreal, Lippai), 9:06. CDH-Sondreal, 16:27. Saves: White Bear Lake: Pettman 10-7-10-27. Cretin-Derham Hall: Belak 5-5-8-18.

Hastings 3, Rochester Mayo 2, OT

Hastings 1 1 0 1-3

Rochester Mayo 1 1 0 0-2

First: H-Stoffel (Harris), 7:20. RM-Siems (Brown, Dripps), 16:20. Second: RM-Dripps (Beavers), 4:09. H-Reifenberger (Nicklay), 15:38, pp. Overtime: H-Nicklay (Stewart, Zgoda), 1:17. Saves: Hastings: Richardson 4-6-9-0-19. Rochester Mayo: Cothern 15-19-14-1-49.

Irondale 3, South St. Paul 2

Irondale 2 1 0-3

South St. Paul 1 0 1-2

First: I-Loahr, 6:58. I-Kvaal (Diebold, Rockwell), 14:17. SSP-Heimerl (Schaefer, Bann), 15:55. Second: I-Ballot (Loahr), 3:57. Third: SSP-Heimerl (Dobmeyer, Bann), 14:26. Saves: Irondale: Remore 9-11-10-30. South St. Paul: Cheney 12-13-10-35.

Lakeville North 2, Farmington 0

Farmington 0 0 0-0

Lakeville North 0 1 1-2

Second: LN-Albrecht (Poehling, Klein), 2:25. Third: LN-Jech (Gibbons), 16:15. Saves: Farmington: Fuller 13-13-9-35. Lakeville North: Jacques 2-1-3-6.

Litchfield/D-C 7, Morris/Benson Area 2

Litchfield/Dassel-Cokato 1 3 3-7

Morris/Benson Area 0 1 1-2

First: LDC-Estrada (Grochow), 8:36, sh. Second: LDC-Zwilling, :29. LDC-Taber (Gustafson, Hanson), 5:57. MBA-Blume, 10:57. LDC-Estrada (Haataja), 15:32. Third: LDC-Larson (Zwilling, Lund), 3:15. LDC-Zwilling (Schutz, Lund), 3:40. MBA-Rajewsky (Pederson), 9:58. LDC-Lund, 10:36. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 6-4-1-11. Morris/Benson Area : Danielson 10-11-9-30.

Minneapolis 2, Delano 1

Minneapolis 2 0 0-2

Delano 0 1 0-1

First: M-Pankratz (Pitts), 3:56. M-Grimm (Zoia), 14:45, sh. Second: D-Halonen (Peterson), 6:26, pp. Saves: Minneapolis: Lamont 9-7-5-21. Delano: Dorsey 1-6-2-9.

Park of Cottage Grove 4, Eastview 2

Park of Cottage Grove 1 1 2-4

Eastview 0 2 0-2

First: P-Strand (Janski, Porter), 8:12. Second: P-Donlon (Strand, Rudh), :49, pp. E-Ortman (Larkee), 4:24, pp. E-Wooten (Kisch, Ortman), 13:36, pp. Third: P-Janski (Strand), 10:27. P-Janski (Porter, Strand), 12:09, pp. Saves: Park of Cottage Grove: Harden 10-10-8-28. Eastview: Svaren 6-10-3-19.

Providence Academy 8, St. Paul Academy 1

St. Paul Academy 0 0 1-1

Providence Academy 2 2 4-8

First: PA-Vos (Peterson), :14. PA-Wehmann (Vos, Anderson), 10:36. Second: PA-Wehmann (Owen, Reller), 15:32. PA-Hendrickson, 16:38. Third: SPA-Dieperink (Strafelda), :17. PA-Wehmann (Hendrickson, Lewis), 2:51. PA-Hendrickson (Damberg), 5:42. PA-Lewis (Hendrickson, Reller), 8:52. PA-Wehmann (Owen, Peterson), 14:30. Saves: St. Paul Academy: Johnson 12-3-11-26. Providence Academy: Villagomez 10-10-12-32.

Red Wing 3, St. Paul Johnson 2

St. Paul Johnson 0 1 1-2

Red Wing 1 2 0-3

First: RW-Ahern (Larson), 6:41. Second: RW-Larson, 12:41, pp. RW-Ramstad (Bryant), 12:54, pp. SPJ-Pelletier (Maidl), 15:12, pp. Third: SPJ-Pelletier, 14:10, sh. Saves: St. Paul Johnson: Weldon 5-12-12-29. Red Wing: Ehlers 10-13-13-36.

Rosemount 4, Eagan 1

Rosemount 2 2 0-4

Eagan 1 0 0-1

First: R-Hegarty (Durigan, Liebaert), 1:18. R-Campbell (Sabo, Lewis), 8:50. E-Wedward (Olson, Krahn), 10:35. Second: R-Hegarty (Liebaert), 6:40. R-Heim (Hendrikson, Liebaert), 13:11, sh. Saves: Rosemount: Pasch 6-6-1-13. Eagan: LaVallie 6-6-9-21.

St. Louis Park 5, SW Christian/Richfield 1

St. Louis Park 2 2 1-5

Southwest Christian/Richfield 1 0 0-1

First: SLP-Regguinti, 1:05, pp. SLP-Krone, 8:54. SCR-Hardacre (Larson, Michelizzi), 11:29, pp. Second: SLP-Krone, :29. SLP-Schultz, 5:05. Third: SLP-Krone, 12:32. Saves: St. Louis Park: McCarren 5-12-5-22. Southwest Christian/Richfield: Haugen 18-12-8-38.

St. Michael-Albertville 11, Brainerd 0

Brainerd 0 0 0- 0

St. Michael-Albertville 3 5 3-11

First: STMA-Johnson (Waller), 8:09, pp. STMA-Waller, 9:21, pp. STMA-Jordan (Miller, Raymond), 12:38, pp. Second: STMA-Rokala (Miller, Lobitz), 1:52. STMA-Johnson (Johnson), 4:57, sh. STMA-Jordan (Miller, Hansen), 8:04. STMA-Raymond (Jordan, Waller), 10:06. STMA-Jordan (Raymond, Rokala), 11:50, pp. Third: STMA-Punton (Johnson, Stich), 12:00. STMA-Smithknecht (Mogard, Lobitz), 14:50. STMA-Mogard (Jordan, Robeck), 15:45. Saves: Brainerd: Lund 5-11-x-16; Luther x-1-17-18. St. Michael-Albertville: Deitrich 1-1-1-3.

Two Rivers 7, Northern Edge 1

Northern Edge 1 0 0-1

Two Rivers 1 5 1-7

First: TR-Shepherd (Schuehle), :41. NE-Ripley (Langevin), 13:30. Second: TR-Shepherd (Schuehle), :56. TR-Karlen (Rohrer, Schuehle), 1:54. TR-Ball (Eckman, Schuehle), 4:09. TR-Ball (Schuehle, Woolsey), 8:18. TR-Schuehle (Shepherd, Schuehle), 16:29, pp. Third: TR-Schuehle, :25. Saves: Northern Edge: Opdahl 7-8-3-18. Two Rivers: Altier 4-8-7-19.

HOCKEY • GIRLS

Andover 4, Blaine 0

Blaine 0 0 0-0

Andover 2 0 2-4

First: A-Brown (Boerger, Kaiser), 12:01. A-Thoreson (Christenson), 14:06. Third: A-Boerger (Thoreson, Mumm), 6:48. A-Brown (Boerger, Kaiser), 13:17. Saves: Blaine: Hansen 12-13-15-40. Andover: Stagman 5-2-7-14.

Benilde-St. Margaret's 2, Hill-Murray 1

Hill-Murray 0 0 1-1

Benilde-St. Margaret's 0 1 1-2

Second: BSM-Garvin (Hassler), 9:33. Third: HM-Hause (Dochniak, Boreen), 2:59. BSM-Juckniess (Mortenson, Hoen), 6:00. Saves: Hill-Murray: Zhan 9-10-6-25. Benilde-St. Margaret's: Van Stelten 7-6-6-19.

Champlin Park/CR 5, White Bear Lake 2

White Bear Lake 1 0 1-2

Champlin Park/Coon Rapids 0 3 2-5

First: WBL-Domschot (Dawe), 10:46. Second: CPCR-McKenzie (Milton), 1:38, pp. CPCR-McKenzie (Delcastillo, Strouse), 3:45. CPCR-Ness (Johnson, Bolander), 7:09. Third: WBL-Domschot (Smythe), 3:51, pp. CPCR-DelCastillo (McKenzie), 14:24. CPCR-Bolander, 16:12. Saves: White Bear Lake: Marston 15-11-9-35. Champlin Park/Coon Rapids: Boshea 4-7-9-20.

Chisago Lakes 7, Pine City Area 1

Pine City Area 0 0 1-1

Chisago Lakes 1 4 2-7

First: CL-DeVries (DeVries), 1:42. Second: CL-Burgen (DeVries, Vogelsang), 1:31. CL-Brunette (Burgen), 2:26. CL-Brunette (Burgen), 4:57, pp. CL-Brunette (Burgen), 12:07. Third: PCA-Valvoda (Rydberg, Youngbauer), 9:40. CL-Burgen (Hanson, Brunette), 16:16. CL-Burgen (Winters, Hanson), 16:38. Saves: Pine City Area: Olson 17-14-9-40. Chisago Lakes: Ritter 3-4-5-12.

East Ridge 7, Park of Cottage Grove 0

Park of Cottage Grove 0 0 0-0

East Ridge 3 1 3-7

First: ER-Schmidt (Fetch), 8:29. ER-Fetch, 11:37. ER-Fetch (Schmidt, Ferrell), 13:33. Second: ER-Barry (Andre), 6:44, pp. Third: ER-Andre (Fetch), 3:49. ER-Schmidt (Barry, Downie), 7:18, pp. ER-Schmidt (Barry, Ferrell), 15:00. Saves: Park of Cottage Grove: Stepka 11-16-14-41. East Ridge: Limpert 5-10-2-17.

Edina 1, Proctor/Hermantown 0

Proctor/Hermantown 0 0 0-0

Edina 0 0 1-1

Third: E-Horton (Nelson), 3:10. Saves: Proctor/Hermantown: Pajari 14-17-15-46. Edina: Corniea 5-2-8-15.

Hastings 6, Mahtomedi 2

Mahtomedi 0 1 1-2

Hastings 0 4 2-6

Second: M-Nelson (Hanson, Fussy), 1:07, pp. H-Muhl (Berquist), 5:02. H-Hubbart (Gruden, Radant), 10:55. H-Erickson (Muhl), 12:10. H-Hanson, 13:37. Third: H-Schauer, 6:02. M-Fussy (Nelson), 6:39, pp. H-Thompson (Hanson), 15:03. Saves: Mahtomedi: Galeazzi 13-9-13-35. Hastings: Steinke 5-8-8-21.

Holy Angels 1, Visitation 0

Holy Angels 0 0 1-1

Visitation 0 0 0-0

Third: HA-Anderson (Dean, Lesnar), 1:25. Saves: Holy Angels: Rimstad 1-4-1-6. Visitation: Pagel 11-14-10-35.

Holy Family 13, Hutchinson 1

Holy Family 7 4 2-13

Hutchinson 0 0 1- 1

First: HF-Kaiser, :15. HF-Kelly (Kamp, Woytcke), 2:30. HF-Koeppl (Limke), 6:28. HF-Kaiser (Koeppl, Linn), 7:06. HF-Messner (Helmstetter), 8:02, sh. HF-Limke (Kaiser, Koeppl), 10:00. HF-Kelly (Kaiser), 12:06. Second: HF-Paidosh (Valentini), 6:32, pp. HF-Paidosh (Kelly), 10:16. HF-Limke (Koeppl), 10:37. HF-Messner (Kamp), 12:36. Third: HF-Linn (Koeppl, Valentini), 6:01. HF-Kamp (Cronin), 14:08. H-Fitterer (Piehl, Petersen), 16:40. Saves: Holy Family: McDonald 3-4-2-9. Hutchinson: Docken 12-13-12-37.

Maple Grove 2, Centennial/SLP 1, OT

Maple Grove 0 0 1 1-2

Centennial/Spring Lake Park 0 0 1 0-1

Third: MG-Olson (Shipley, Retrum), 6:24. CSLP-O'Hearn (Goodreau, Cody), 15:56. Overtime: MG-Rice (Shipley, Retrum), 0:31. Saves: Maple Grove: Strom 3-11-6-0-20. Centennial/Spring Lake Park: Groess 7-8-15-0-30.

Minnehaha United 6, Breck 4

Breck 2 2 0-4

Minnehaha United 2 3 1-6

First: MU-Goings (Bond), 2:30. B-Strothman (Sims), 3:32. MU-Bond (Berthiaume), 10:44. B-MacKinnon (Strothman, Berman), 11:41, pp. Second: MU-Berthiaume (Deuel), 2:05. MU-Wasserman (Goings), 10:03. B-Sims (Strothman), 10:32. MU-Frenkel (Lynn), 11:39. B-Berman (Sims), 13:05, pp. Third: MU-Bond (Goings, Wasserman), 8:31, pp. Saves: Breck: Kelly 7-1-x-8, Peterson x-8-11-19. Minnehaha United: Magnuson 8-12-10-30.

Minnetonka 7, Eden Prairie 0

Minnetonka 2 3 2-7

Eden Prairie 0 0 0-0

First: M-Rauk, 2:47. M-Lindsay, 13:38. Second: M-Distad (Klepinger), 7:19. M-LaRoche (Leeper, Rauk), 12:40. M-Mack (Rauk), 12:58. Third: M-Ryan (Sadura, LaRoche), 4:21. M-Lindsay (Sadura, Hemp), 8:20. Saves: Minnetonka: Johnson 4-8-2-14. Eden Prairie: Knuth 11-20-9-40.

Mound Westonka 6, Delano/Rockford 1

Delano/Rockford 0 0 1-1

Mound Westonka 2 3 1-6

First: MW-Hardacre (Wendorf, Miner), 3:11. MW-Lacomy (Courneya, Miner), 16:04. Second: MW-Pioske, 9:39. MW-Lacomy (Miner), 10:57. MW-Hardacre (Lundquist), 13:32. Third: MW-Hardacre (Pioske), 2:47. DR-Wittwer, 13:18. Saves: Delano/Rockford: Simonson 26-18-11-55. Mound Westonka: Roth 5-3-3-11.

Mounds View 4, Irondale/St. Anthony 1

Mounds View 1 2 1-4

Irondale/St. Anthony 0 1 0-1

First: MV-Bullert (Chervany), 9:01. Second: MV-Bullert (McAlpine, Ballinger), 2:41, sh. MV-Tinkle (Sprague, Brownlee), 5:39. ISA-Lammi (Rupp, Kunza), 15:40, sh. Third: MV-Berggren, 5:50, sh. Saves: Mounds View: Nelson 8-3-5-16. Irondale/St. Anthony: Rupp 7-13-12-32.

New Prague 7, Mankato West 1

Mankato West 1 0 0-1

New Prague 3 1 3-7

First: NP-Hansen (Peterson), 1:23. NP-Skaja, 4:06. MW-Bloemke, 4:26. NP-Hansen (Robasse, Moravchik), 15:23. Second: NP-Robasse (Prochaska, Moravchik), 4:39. Third: NP-Skaja (Hansen, O'Brien), :58. NP-Madsen (Skaja, Hansen), 11:57, pp. NP-Madsen (Naig, Robasse), 16:50, pp. Saves: Mankato West: Smith 18-16-x-34, Olinger x-x-22-22. New Prague: Smith 7-4-x-11, Marek x-x-5-5.

River Lakes 3, Buffalo 0

River Lakes 1 0 2-3

Buffalo 0 0 0-0

First: RL-Storms (McLellan, Wileman), 1:58. Third: RL-Roeske (Bebus, Hess), :35. RL-Bebus (Hess), 14:10. Saves: River Lakes: Roeske 8-6-7-21. Buffalo: Mootz 17-13-19-49.

Roseville 6, Forest Lake 2

Roseville 4 0 2-6

Forest Lake 1 1 0-2

First: FL-Monette (Bateman), 3:33. R-Martin (Moriarty), 4:12. R-Jones (Haug, Byrnes), 12:54. R-Jakaboski (Haug), 15:01, pp. R-Ray (Haug), 15:24. Second: FL-Halweg (Pool), 2:40. Third: R-Jones (Eskin), 8:15. R-Martin (Eskin), 10:30, pp. Saves: Roseville: Jones 5-6-4-15. Forest Lake: Decker 9-10-10-29.

Simley 3, Blake 1

Blake 0 1 0-1

Simley 2 0 1-3

First: S-DuVal (Ries, Arneson), 13:02. S-Sanders (Ralston, Patnode), 14:56, pp. Second: B-Broz (Higuchi), :53, pp. Third: S-Ralston, 16:28. Saves: Blake: Haag 7-5-6-18. Simley: Ries 7-8-4-19.

South St. Paul 4, Anoka 1

Anoka 0 0 1-1

South St. Paul 2 1 1-4

First: SSP-Ramirez (Felton), 15:37. SSP-Jerikovsky (Ramirez, Wincentsen), 15:55. Second: SSP-Vesper (Pachl, Ramirez), 11:49, pp. Third: A-Beaver (Hennes), 6:16, pp. SSP-Pachl (Wincentsen, Jerikovsky), 15:36. Saves: Anoka: Paaverud 18-17-19-54. South St. Paul: Norman 1-4-3-8.

Stillwater 6, Woodbury 0

Woodbury 0 0 0-0

Stillwater 1 3 2-6

First: S-St. Martin (Lang), 5:40. Second: S-Lang (St. Martin, Ligday), 5:33, pp. S-St. Martin (Krueger, Lang), 9:03. S-St. Martin, 13:36, sh. Third: S-St. Martin (Ligday), 10:35, pp. S-DeJarnett, 16:50. Saves: Woodbury: Tuman 12-8-10-30. Stillwater: Hanlon 3-3-4-10.

Wayzata 4, North Wright County 0

North Wright County 0 0 0-0

Wayzata 2 2 0-4

First: W-Mathe (Britz), 3:28. W-Britz (Matthews), 9:39. Second: W-Matthews (Coffin), 5:32. W-Lindahl (Peters), 14:54. Saves: North Wright County: Weiser 8-2-10-20. Wayzata: Lavender 5-5-4-14.