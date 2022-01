TUESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Rosemount 312, Lakeville North 302, Prior Lake 259. Medalist: Riley Okubo, Lakeville North, 49.35.

ALPINE SKIING • GIRLS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Prior Lake 301, Eagan 240, Lakeville South 226. Medalist: Caitlyn Bumpers, Eagan, 46.58.

BASKETBALL • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Math & Science 72, Liberty Classical 69

LAKE

• Hopkins 71, Buffalo 63

METRO EAST

• North St. Paul 79, Hastings 50

• St. Thomas Academy 72, Mahtomedi 70

• Two Rivers 72, Hill-Murray 40

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 64, Chaska 58

• Bloomington Jefferson 62, Chanhassen 45

• Cooper 76, Bloomington Kennedy 54

• St. Louis Park 62, Orono 61, OT

• Waconia 58, New Prague 33

MCAA

• Legacy Christian 87, Heritage Christian 61

• West Lutheran 79, Eagle Ridge 57

MINNEAPOLIS CITY

• Southwest 65, Washburn 58

MINNESOTA RIVER

• Sibley East 37, LeSueur-Henderson 30

MISSISSIPPI 8

• Big Lake 82, Cambridge-Isanti 79, OT

• Monticello 100, Chisago Lakes 76

• North Branch 75, Becker 53

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 73, Maple Grove 62

• Centennial 70, Blaine 60

• Champlin Park 81, Anoka 60

• Coon Rapids 76, Spring Lake Park 67

• Osseo 69, Rogers 53

• Park Center 84, Elk River 66

• Totino-Grace 66, Armstrong 54

ST. PAUL CITY

• Johnson 84, Humboldt 38

SKYLINE

• Concordia Academy 72, St. Croix Prep 53

• Maranatha 71, St. Agnes 53

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 51, Apple Valley 42

• Eastview 80, Rosemount 40

• Farmington 95, Prior Lake 87

• Lakeville North 87, Burnsville 57

• Shakopee 80, Lakeville South 70

TRI-METRO

• Columbia Heights 75, DeLaSalle 60

• Holy Angels 95, Richfield 76

WRIGHT COUNTY

• Annandale 52, Litchfield 28

• Glencoe-Silver Lake 56, Dassel-Cokato 36

• New London-Spicer 64, Howard Lake-W-W 57

• Rockford 74, Watertown-Mayer 39

METROPOLITAN AREA

• Holy Family 70, Breck 64

• Hutchinson 78, New Ulm 74

• Mound Westonka 64, St. Anthony 62

• New Life Academy 90, CHOF 69

• Northfield 95, Albert Lea 52

• Rocori 73, Zimmerman 61

• St. Croix Lutheran 65, Cristo Rey Jesuit 56

• Sartell-SS 71, St. Michael-Albertville 55

• Sauk Rapids-Rice 59, Delano 47

• Twin Cities Academy/GR 75, Trinity 46

BASKETBALL • GIRLS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Liberty Classical 48, Math & Science 21

LAKE

• Hopkins 66, Buffalo 45

METRO EAST

• Hastings 76, North St. Paul 32

• Hill-Murray 85, Two Rivers 25

• Mahtomedi 82, South St. Paul 45

• Simley 53, Tartan 21

METRO WEST

• Bloomington Kennedy 43, Cooper 34

• Chanhassen 71, Bloomington Jefferson 59

• Chaska 73, Benilde-St. Margaret's 40

• Orono 70, St. Louis Park 69, OT

• Waconia 82, New Prague 77

MCAA

• Spectrum 77, PACT 13

• West Lutheran 58, Eagle Ridge 38

MISSISSIPPI 8

• Becker 82, North Branch 24

• Cambridge-Isanti 75, Big Lake 32

• Princeton 61, St. Francis 49

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial 61, Blaine 56

• Champlin Park 69, Anoka 58

• Maple Grove 63, Andover 51

• Rogers 63, Osseo 61

• Spring Lake Park 62, Coon Rapids 43

• Totino-Grace 72, Armstrong 48

SKYLINE

• Maranatha 89, St. Agnes 40

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 78, Apple Valley 50

• Lakeville North 58, Burnsville 43

• Prior Lake 73, Farmington 48

• Rosemount 43, Eastview 25

• Shakopee 47, Lakeville South 26

TRI-METRO

• DeLaSalle 111, Columbia Heights 25

• Holy Angels 72, Richfield 40

• Visitation 47, St. Anthony 44

WRIGHT COUNTY

• Annandale 39, Litchfield 31

• Glencoe-Silver Lake 47, Dassel-Cokato 30

• Holy Family 55, Delano 51

• Hutchinson 73, Mound Westonka 42

• New London-S. 78, Howard Lake-W-W 33

• Watertown-Mayer 61, Rockford 47

METROPOLITAN AREA

• Albany 85, Zimmerman 48

• Albert Lea 47, Northfield 34

• Eden Valley-Watkins 54, Monticello 53

• Minnehaha Academy 72, Mpls. Washburn 19

• Mounds Park 61, Heritage Christian 59, OT

• Providence Academy 69, Royalton 32

• River Falls (Wis.) 51, Woodbury 45

• Rochester John Marshall 48, Red Wing 38

• St. Clair 71, Tri-City United 33

• St. Croix Lutheran 78, Cristo Rey Jesuit 25

• St. Paul Highland Park 46, Mpls. South 40

GYMNASTICS • GIRLS

NORTHWEST SUBURBAN

• Elk River/Zimmerman 143.10, Anoka 142.55. All-around: Maren Merrick Melberg, Anoka, 36.375.

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville South 140.2, Farmington 139.675. All-around: Alexa Drew, Lakeville South, 35.675.

• Rosemount 140.475, Eagan 138.65. All-around: Hannah Maccarone, Eagan, 37.15.

METROPOLITAN AREA

• Glencoe-Silver Lake 126.6, Howard Lake-Waverly-Winsted 100.4.

• Owatonna 144.375, Lakeville North 137.575. All-around: Abby Kvale, Lakeville North, 36.85.

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 7, St. Paul Academy 0

METRO EAST

• Mahtomedi 2, Simley 1

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 3, Chaska 2, OT

• Bloomington Jefferson 6, St. Louis Park 4

• Chanhassen 5, Orono 2

• Waconia 8, New Prague 3

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 10, Becker/Big Lake 3

• Chisago Lakes 4, Northern Edge 1

• Monticello 3, Princeton 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong/Cooper 2, Totino-Grace 2, OT

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 6, Burnsville 2

• Prior Lake 5, Apple Valley 2

• Rosemount 2, Shakopee 0

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 5, Stillwater 1

• East Ridge 4, Irondale 1

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 8, Delano 4

• Litchfield/D-C 6, Mound Westonka 4

METROPOLITAN AREA

• Coon Rapids 7, South St. Paul 4

• Eastview 4, White Bear Lake 1

• Fairmont 3, Minnesota River 2

• Hastings 4, Owatonna 1

• Hutchinson 4, Marshall 1

• Roseville 4, SW Christian/Richfield 1

• Wayzata 4, Rogers 1

• Winona 4, Red Wing 3

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Edina 5, North Wright County 0

• Minnetonka 3, Wayzata 2

METRO EAST

• Hastings 4, Two Rivers/St. Paul 0

• Simley 6, North St. Paul/Tartan 1

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 11, Princeton 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 2, Maple Grove 1, OT

• Blaine 3, Anoka 0

• Centennial/SLP 2, Osseo/Park Center 1, OT

• Champlin Park/CR 9, Armstrong/Cooper 2

• Rogers 4, Elk River/Zimmerman 3, OT

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 3, Mounds View 2, OT

• Roseville 3, White Bear Lake 0

• Stillwater 12, Park of Cottage Grove 2

WRIGHT COUNTY

• Mound Westonka 10, Litchfield/D-C 1

METROPOLITAN AREA

• Breck 3, Pine City Area 2

• Duluth 2, Irondale/St. Anthony 1

• Eden Prairie 3, Prior Lake 0

• Minneapolis 6, South St. Paul 3

• Minnesota River 5, Mankato West 2

• Willmar 4, Hutchinson 2

NORDIC SKIING • BOYS

METRO WEST

At Elm Creek Park Reserve

• St. Louis Park 259, Bloomington 256, Benilde-St. Margaret's 229, Chaska/Chanhassen 196, Richfield 187, Orono 166. Medalist (5K): Anders Westanmo, Bloomington, 13:51.9.

TWIN CITIES CONFERENCE

At Highland Park G.C.

• St. Paul Highland Park 487, St. Paul Central 459, Mound Westonka 395, Scott West 368, St. Paul Como Park 360, Holy Family 323, Avalon/GRS 200. Medalist (4.4K freestyle): Davis Isom, St. Paul Highland Park, 11:36.

NORDIC SKIING • GIRLS

METRO WEST

At Elm Creek Park Reserve

• St. Louis Park 275, Bloomington 248, Chaska/Chanhassen 241, Orono 205, Richfield 95, Benilde-St. Margaret's 76, Cooper 60. Medalist (5K): Victoria Schmelzle, St. Louis Park, 15:39.6.

TWIN CITIES CONFERENCE

At Highland Park G.C.

• St. Paul Highland Park 488, St. Paul Central 448, Visitation 359, Scott West 334, Holy Family 309, Mound Westonka 304, Avalon/GRS 286, St. Paul Como Park 276. Medalist (4.4K freestyle): Hanna Koch, St. Paul Highland Park, 13:49.

SWIMMING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 96, Farmington 84

• Lakeville South 94, Lakeville North 83

METROPOLITAN AREA

• Shakopee 92, Waconia 89

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Andover 73, Maple Grove 62

Andover 28 45-73

Maple Grove 27 35-62

Andover: Angell 19, Musungu 19, Foy 11, Nelson 11, Kopetzki 9, Jacobson 2, Mallet 2. Maple Grove: Haakenson 15, Hosmann 12, Jameson Jr. 11, Palbicki 7, Bowman 6, Vaidya 5, Anderson 4, Keomysy 2.

Annandale 52, Litchfield 28

Annandale 25 27-52

Litchfield 19 9-28

Annandale: Miller 10, Spaulding 10, Fobbe 9, Neutz 8, Olsen 8, Purcell 4, Walter 3. Litchfield: Aller 9, Dietel 6, Draeger 4, Pennertz 3, King 2, Thiel 2, Weseloh 2.

Benilde-St. Margaret's 64, Chaska 58

Chaska 24 34-58

Benilde-St. Margaret's 39 25-64

Chaska: Walle 21, Nicholson 14, Rief 8, Peterson 7, Kallman 4, Lyles 4. Benilde-St. Margaret's: Warren 19, Iljadimbola 13, Wilson 8, Alipate 5, Best 5, Daisy 4, Carter 2, Keita 2, Lee 2, Wells 2, Yusuf 2.

Big Lake 82, Cambridge-Isanti 79, OT

Cambridge-Isanti 25 49 5-79

Big Lake 35 39 8-82

Cambridge-Isanti: Jones 27, Karels 10, Troolin 10, Skoglund 9, Bickford 8, Dee 7, Shrider 5, Gusk 3. Big Lake: O'Brien 22, Layton 16, Layton 14, Kunz 11, Stepp 11, Hill 3, Thieke 3, Terlinden 2.

Bloomington Jefferson 62, Chanhassen 45

Bloomington Jefferson 42 20-62

Chanhassen 27 18-45

Bloomington Jefferson: Freitag 19, Holland 15, Scott-Kobold 14, Atkins 8, Jones 2, Luick 2, Thorman 2. Chanhassen: Barger 11, Woods 10, Sweeney 10, Brick 5, McDonald 4, Sthleicher 4, Johnson 1.

Centennial 70, Blaine 60

Blaine 30 30-60

Centennial 33 37-70

Blaine: Kaul 16, Tinsen-Jenkins 13, Bohlman 9, Ruth 8, Merrigan 4, Pettis 4, Osmancevic 3, Pelkey 2, Schusted 1. Centennial: Clark 23, J. Ball 17, Burgoon 11, Neudahl 9, Johnson 7, Hosfield 2, T. Ball 1.

Champlin Park 81, Anoka 60

Champlin Park 37 44-81

Anoka 37 23-60

Champlin Park: Graff 19, Taki 19, Lukandwa 14, Gamber 6, Zuo 6, Andrews 4, Peterson 4, Shaffa 4, Plunkett 3, Denedo 2. Anoka: Nyamari 15, Sherer 10, Rodriguez 9, Ochwwangi 7, Podany 7, Prah 5, Howze 4, Anderson 3.

Columbia Heights 75, DeLaSalle 60

DeLaSalle 38 22-60

Columbia Heights 32 43-75

DeLaSalle: Whitlock 20, Johnson 16, Everett 10, Chavis 8, Dillon-Parks 2, Hoban 2, Moses 2. Columbia Heights: Brown 22, Burton 21, Hinsz 16, Davis 12, Scoggins 4.

Concordia Academy 72, St. Croix Prep 53

St. Croix Prep 14 39-53

Concordia Academy 41 31-72

St. Croix Prep: Schultz 16, Gremmels 11, Benson 9, Hanson 9, Myers 5, Brown 3. Concordia Academy: Greene 17, Swanson 17, Levy 14, Erickson 10, Raymond 10, Olson 2, Ortiz 2.

Cooper 76, Bloomington Kennedy 54

Bloomington Kennedy 20 34-54

Cooper 31 45-76

Bloomington Kennedy: Walker 14, Smazal 12, Martin 11, Pearson 6, Lane 3, Nguyen 3, Wright-Ponder 3, Walker 2. Cooper: Evans 30, Massaquoi 15, Apiah 6, Barton 6, Connors 6, Cooper 5, Lee 2, Ward 2, Cook 2, Wood 2.

Eagan 51, Apple Valley 42

Eagan 20 31-51

Apple Valley 25 17-42

Eagan: Schmitter 17, Khazon 11, Schmidt 11, Carruthers 7, Mitoro 3, Ford 2. Apple Valley: Ewald 14, Gardner 9, Patterson 6, Ocharo 5, Speights 3, Wyandt 3, Kang 2.

Eastview 80, Rosemount 40

Eastview 33 47-80

Rosemount 20 20-40

Eastview: Ambrose 24, Hassan 16, Adams 15, Scales 8, Kloss 6, Batala 3, Bolger 2, Jordan 2, McKennon 2, Omweno 2. Rosemount: Ramlall 19, Kuseske 9, Leenherts 4, Theisen 4, Mohabir 3, Danner 1.

Farmington 95, Prior Lake 87

Prior Lake 36 51-87

Farmington 42 53-95

Prior Lake: Jones 28, Dueffert 21, Hjerpe 14, Haas 8, McCullough 6, Krouse 5, Lien 5. Farmington: Hrncir 31, Bean 18, Ebel 12, Hoffman 11, Dohrmann 9, Cochnauer 6, Todd 3, Weed 3, Halverson 2.

Glencoe-Silver Lake 56, Dassel-Cokato 36

Glencoe-Silver Lake 24 32-56

Dassel-Cokato 13 23-36

Glencoe-Silver Lake: Ehrke 17, Jaskowiak 12, Lemke 11, Mickolichek 10, Schwartz 3, Stoltenburg 2, Kaczmarek 1. Dassel-Cokato: Thinesen 11, Aamot 6, Keith 5, Gillman 4, Verhey 4, Aamot 2, Clark 2, Schrupp 2.

Holy Angels 95, Richfield 76

Richfield 40 36-76

Holy Angels 44 51-95

Richfield: Patterson 27, Wollmuth 15, January 14, Hewitt 12, Armstrong 4, Hollins 3, Olson 1. Holy Angels: Issa 28, Johnson 21, Boarman 15, Dittman 10, Scroggins 8, Boehm-Peterson 7, Smith 6.

Holy Family 70, Breck 64

Holy Family 37 33-70

Breck 34 30-64

Holy Family: Kapke 36, Land 11, Clifford 7, Wagner 7, Richelsen 5, Charpentier 2, Kirsch 2. Breck: Lawal 16, Walker 15, Koch 14, Hofer 13, Armstrong 6.

Hopkins 71, Buffalo 63

Hopkins 36 35-71

Buffalo 20 43-63

Hopkins: Moore 16, Nnaji 16, Wilson 15, O'Hara 14, Hoffman 5, Bullock 3, Sappington 2. Buffalo: Bluiett 24, Dahl 18, Sorenson 9, Pool 6, Jackson 4, Zrust 2.

Hutchinson 78, New Ulm 74

New Ulm 30 44-74

Hutchinson 31 47-78

New Ulm: Osborne 23, Osborne 21, Benson 19, Fischer 9, Foley 2. Hutchinson: Rensch 43, Starke 10, Elliot 8, Verhasselt 6, Hutson 6, Prieve 2, Verhasselt 2, Prokosch 1.

Lakeville North 87, Burnsville 57

Lakeville North 52 35-87

Burnsville 27 30-57

Lakeville North: Robison 35, Boe 13, Winter 13, Vaith 12, Drake 5, Nolan 4, Winship 3, Thornton 2. Burnsville: Bettis 23, Saykeo 8, Buchanan 7, Affana-Shanks 6, De La Luz 6, Belton 5, Sherlock 2.

Legacy Christian 87, Heritage Christian 61

Legacy Christian 44 43-87

Heritage Christian 33 28-61

Legacy Christian: Johnson 19, Strand 19, Wuollet 13, Lindholm 9, Mulvihill 8, Zoa 7, Strand 5, Kardell 3, Briggity 2, Kersey-Schutta 2. Heritage Christian: Haag 21, Sokeye 14, Tarawallie 8, Berry 5, Moulton 5, Madler 3, Hamilton 2, Mayhew 2, Wicht 1.

Maranatha 71, St. Agnes 53

Maranatha 38 33-71

St. Agnes 29 24-53

Maranatha: Coleman 23, LaVelle 15, McDonald 9, Balentine 6, M. Bluford 4, Purnell 4, I. Bluford 3, Moscoso 3, Anderson 2, Lanari 2. St. Agnes: Weber 15, Plasch 14, Davis 10, Ca. Flood 5, Lopez 4, Ce. Flood 3, Koontz 2.

Mpls. Southwest 65, Mpls. Washburn 58

Minneapolis Washburn 26 32-58

Minneapolis Southwest 30 35-65

Minneapolis Washburn: Maegi 13, Smith 13, Jorgensen 9, Husby 7, Ramberg 7, Jorgensen 4, Heinemann 3, Bergman 2. Minneapolis Southwest: Ford 13, Holter 13, Engen 12, Gregerson 12, Senseman-Cassidy 7, Elias 4, Farniok 4.

Monticello 100, Chisago Lakes 76

Monticello 49 51-100

Chisago Lakes 33 43- 76

Monticello: Kolles 40, Thompson 24, Schluender 16, Emmerich 14, Sawatzke 6. Chisago Lakes: Schmidt 16, Marquardt 10, Griffin 9, Larsen 8, Urhammer 8, Walker 8, Larsen 6, Thompson 6, Wille 3, Olson 2.

Mound Westonka 64, St. Anthony 62

Mound Westonka 22 42-64

St. Anthony 30 32-62

Mound Westonka: Dallman 21, Spaeth 17, Eberhart 13, Swanson 10, Christensen 3. St. Anthony: Hauser 17, Asai 15, Culhane 13, Lucas 6, Rodkewich 6, Igherighe 3, Randle 2.

New Life Academy 90, CHOF 69

Christ's Household of Faith 32 37-69

New Life Academy 60 30-90

Christ's Household of Faith: Harms 22, Bluhm 15, Eckman 10, Bluhm 8, Alleman 8, Strandlund 6. New Life Academy: Reader 21, Kaemingk 13, Briggs 10, Hendricks 10, Huebsch 9, Woolf 9, Wall 6, Stone 6, Hahn 4, Bertram 2.

New London-Spicer 64, Howard Lake-W-W 57

New London-Spicer 34 30-64

Howard Lake-Waverly-Winsted 28 29-57

New London-Spicer: Christensen 22, Corhran 11, Anderson 7, Meier 7, Garhardson 6, Delzer 4, Poffrath 3, Rohman 2, Smith 2. Howard Lake-Waverly-Winsted: Fiecke 14, Gilbert 11, Helgeson 11, Burau 9, Mochinski 8, Zimmerman 2, Murphy 2.

North St. Paul 79, Hastings 50

Hastings 28 22-50

North St. Paul 43 36-79

Hastings: Arnold 18, Maher 9, Easterling 9, Krick 6, Watson 5, Siebenaler 3. North St. Paul: Hale 12, Edwards 12, Jackson 12, Wright 11, Gate 10, Johnson 5, Conway 5, Suttles 4, Ceaser 4, Hammond 2, Badio 2.

Northfield 95, Albert Lea 52

Northfield 65 30-95

Albert Lea 29 23-52

Northfield: Richardson 36, Schlaak 19, Journell 16, Stanton 10, Gustina 9, Thompson 3, Koep 2. Albert Lea: Guen 16, Strom 12, Conn 6, Moller 6, Teeter 5, Nhial 4, Skinness 2, Skinness 1.

Osseo 69, Rogers 53

Osseo 36 33-69

Rogers 32 21-53

Osseo: Johnson 17, Denedo 13, Waits 12, Olagbaju 10, Dukowitz 8, Vinson 6, Swanson 3. Rogers: Belka 16, Whitcomb 14, Gleason 10, Kuhlman 5, Sanders 5, Dalluge 3.

Park Center 84, Elk River 66

Elk River 29 37-66

Park Center 42 42-84

Elk River: Behne 25, Osterman 25, Mattingley 5, Benson 5, Haack 2, Gillquist 2, Lachmiller 2. Park Center: Carrington 19, Pennebaker 15, Bethe 13, Torbor 12, Ware 12, Spencer 8, Fowlkes 3, Lawson 2.

Rockford 74, Watertown-Mayer 39

Rockford 48 26-74

Watertown-Mayer 25 14-39

Rockford: Pepin 19, Zilmer 19, Perry 14, MacDonald 11, Eisentrager 6, Edwards 2, Skinner 2, Richards 1. Watertown-Mayer: Mueller 11, Rowan 9, Kind 6, Maas 3, Rundell 3, Stucchi 3, McCabe 2, Sinsabaugh 2.

Rocori 73, Zimmerman 61

Rocori 31 42-73

Zimmerman 23 38-61

Rocori: Boos 24, Schafer 20, Loesch 12, Acheson 6, Thompson 5, Lieser 2, Hibbison 2, Andersen 2. Zimmerman: Spence 27, Rivers 12, Dipprey 9, Artisensi-Skime 8, Yonak 3, Artisense-Skime 2.

St. Croix Lutheran 65, Cristo Rey Jesuit 56

St. Croix Lutheran 33 32-65

Cristo Rey Jesuit 32 24-56

St. Croix Lutheran: Collignon 23, Brugos 12, Mbuyi 7, Gawrisch 5, Fantini 5, Blumer 5, Garcia 5, Falardeaux 3. Cristo Rey Jesuit: Hollowell 20, Akoussan 15, Dotson 10, Campbell 6, Roberts 5.

St. Louis Park 62, Orono 61, OT

Orono 30 27 4-61

St. Louis Park 31 26 5-62

Orono: Farrell 20, Loder 17, Kallenbach 10, Kopesky 8, Hagen 4, Nelson 2. St. Louis Park: Donesky 15, Walsh 12, Anderson 8, Dvorak 7, Giovannelli 7, Ross 6, Delorme 3, Piehl 2, Hartford 2.

St. Paul Johnson 84, St. Paul Humboldt 38

St. Paul Humboldt 13 25-38

St. Paul Johnson 53 31-84

St. Paul Humboldt: Ivizary 11, Witt 7, Sturm 6, Mohammed 6, Hobday 4, Mohammed 4. St. Paul Johnson: David 16, Thomas 15, Jones 14, Mays 9, Graham 8, Tucker 8, Kabanuk 6, Hale 4, Vazquez 4.

Sauk Rapids-Rice 59, Delano 47

Delano 23 24-47

Sauk Rapids-Rice 28 31-59

Delano: Strandemo 18, Techam 9, Stewart 7, Krueger 4, Monke 4, Schultz 3, Iversen 2. Sauk Rapids-Rice: Moilanen 21, Rudolph 9, Harren 9, Harren 5, Lund 5, Walrath 4, Omoke 3, Mathies 3.

Shakopee 80, Lakeville South 70

Lakeville South 27 43-70

Shakopee 44 36-80

Lakeville South: Fliehe 18, Mast 12, Ressler 10, Beauchamp 9, Swanson 9, Volk 7, Burks 2, Coleman 2, Baah-Yeboah 1. Shakopee: West 19, Katona 13, Q. Snell 12, McGraw 11, I. Snell 10, Rose Jr. 8, Langsy 5, Mohamud 2.

Totino-Grace 66, Armstrong 54

Totino-Grace 27 39-66

Armstrong 28 26-54

Totino-Grace: Bath 17, Lee 17, Humphries 12, Watson 10, Chatman 5, Spencer 3, Stewart 2. Armstrong: Skram 20, Rennie 11, P. Newbern 9, Kuempel 5, S. Newbern 5, Jones 2, Mogire 2.

Twin Cities Academy/GR 75, Trinity 46

Trinity 21 25-46

Twin Cities Academy/Great River 43 32-75

Trinity: Bormann 22, Rudquist 13, Cudd 9, Martin 2. Twin Cities Academy/Great River: Randle 22, Carm. McNeal 18, Carr. McNeal 15, Alonso 13, Normil 7.

Two Rivers 72, Hill-Murray 40

Hill-Murray 24 16-40

Two Rivers 42 30-72

Hill-Murray: Nicholson 13, Daniels 8, Reece 7, Duginske 5, Montague 4, Lewis 2, Bessman 1. Two Rivers: Michaels 16, Morgan 13, Lail 9, Christiansen 8, Woubishet 8, Mogelson 6, Powell 5, Boyken 4, Rislove 3.

Waconia 58, New Prague 33

New Prague 14 19-33

Waconia 29 29-58

New Prague: Chromy 13, Short 9, Hemann 5, Washa 4, Kudrie 2. Waconia: Bonick 19, Miller 12, Meath 10, Amrhein 7, Sonnek 4, Hedtke 4, Hayes 2.

West Lutheran 79, Eagle Ridge 57

West Lutheran 31 48-79

Eagle Ridge 28 29-57

West Lutheran: Koosman 20, Ronning 18, Schmidt 15, Veach 9, Bursch 8, Schmidt 5, Schuler 4. Eagle Ridge: Musoke 18, Habel 12, LaFavor 10, Crowley 8, LaFavor 8, Ortmeier 1.

BASKETBALL • GIRLS

Albany 85, Zimmerman 48

Zimmerman 28 20-48

Albany 54 31-85

Zimmerman: McEachern 18, Paulsen 11, Larson 10, Sayre 5, Haas 2, Rivers 2. Albany: Sand 16, Gerads 13, Herkenhoff 13, Keske 13, Findley 6, Vanteel 5, Carlson 4, Pelzer 4, Voigt 4, Findley 3, Holthaus 2, Zierden 2.

Albert Lea 47, Northfield 34

Albert Lea 24 23-47

Northfield 14 20-34

Albert Lea: Jeffrey 17, Kenis 11, Veldman 8, Wacholz 7, Juveland 2, Luhring 2. Northfield: Ims 11, Eddy 9, McBroom 5, Menssen 3, Balvin 2, Quaas 2, Labenski 1, Thompson 1.

Becker 82, North Branch 24

North Branch 12 12-24

Becker 42 40-82

North Branch: Kuhlman 9, Lattimore 9, Peaslee 6. Becker: Kent 29, Nuest 13, Rose 13, Westin 13, Brown 11, Croal 2, Hausmann 1.

Bloomington Kennedy 43, Cooper 34

Cooper 20 14-34

Bloomington Kennedy 22 21-43

Cooper: Igherighe 12, Frazier 9, Davison 7, Kamara 6. Bloomington Kennedy: Green 15, Singleton-Buchanan 7, Burchette 6, Dismukes 6, Buchanan 5, Harris 2, Sheehan 2.

Cambridge-Isanti 75, Big Lake 32

Big Lake 23 9-32

Cambridge-Isanti 50 25-75

Big Lake: Moen 10, Steen 9, Sternquist 4, Moyer 3, Dilger 2, Knapp 2, Polocec 2. Cambridge-Isanti: Aumer 29, Vavra 14, Wiltrout 11, Wiltrout 7, Knight 6, Jerde 4, Davis 2, Lawrence 2.

Centennial 61, Blaine 56

Centennial 31 30-61

Blaine 28 28-56

Centennial: McCall 16, Cummings 13, Frost 13, Kubes 8, Pullman 8, Tharp 2, Mulberry 1. Blaine: Terry 15, Bryant 13, Lafreniere 10, Schlomann 7, Davis 6, Garber 3, Meglen 2.

Champlin Park 69, Anoka 58

Anoka 34 24-58

Champlin Park 36 33-69

Anoka: Freking 19, Tommerdahl 13, Lakanen 9, Youngquist 9, Eppinga 6, Moran 2. Champlin Park: Holman 17, Mehl 12, Lillard 9, Counce 8, John 6, Bates 5, Valentino 4, Mehl 3, Pates 3, Tolentino 2.

Chanhassen 71, Bloomington Jefferson 59

Chanhassen 41 30-71

Bloomington Jefferson 20 39-59

Chanhassen: Hake 23, Hicks 14, Arnold 12, Linder 8, Sweetser 5, Giles 4, Seubert 4, Kurzhal 1. Bloomington Jefferson: Roach 17, Felt 14, Chapple 11, Hemann 11, Bock 3, Clay 3.

Chaska 73, Benilde-St. Margaret's 40

Benilde-St. Margaret's 24 16-40

Chaska 40 33-73

Benilde-St. Margaret's: Bishop 15, Olson 14, McGee 4, Kaspoor 3, Wells 3, Miller 1. Chaska: Heyer 22, Sanders 21, Schuelke 11, Niebuhr 8, Lenzen 7, Lakosky 4.

DeLaSalle 111, Columbia Heights 25

Columbia Heights 17 8- 25

DeLaSalle 76 35-111

Columbia Heights: Bergan 13, Howard Reynolds 6, Kyseth 2, Miranda 2, Winkelman 2. DeLaSalle: Salaam 26, Runsewe 19, J. Johnson 18, White 17, Houle 8, E. Johnson 7, Scott 6, Starks 4, Bass 2, Jhocson 2, Rivers 2.

Eagan 78, Apple Valley 50

Apple Valley 21 29-50

Eagan 46 32-78

Apple Valley: Jensen 18, Mackins 13, Erickson 7, Baksness 4, Myers 4, Rutten 4. Eagan: Fandre 19, Iten 8, E. Buslee 6, McCullum 6, Morin 6, Schmitter 6, D. Buslee 5, Ligtenberg 5, Meisinger 4, O'Brien 3, Boyle 2, McClary 2, Pankratz 2 Redetzke 2, Sanchez 2.

Glencoe-Silver Lake 47, Dassel-Cokato 30

Dassel-Cokato 14 16-30

Glencoe-Silver Lake 28 19-47

Dassel-Cokato: Quern 11, Kraemer 5, Mayfield 5, Quern 5, Aho 2, Quern 2. Glencoe-Silver Lake: Guerrero 17, Petersen 11, Christianson 5, Monahan 4, Graf 3, Bernstein 2, Malz 2, Lipke 1, Radke 1, Simons 1.

Hastings 76, North St. Paul 32

North St. Paul 23 9-32

Hastings 40 36-76

North St. Paul: Bradford 13, Thomas 4, Jones 3, Briley 2, Cannon 2, Horton 2, Horton 2, Lee 2, Miller 2. Hastings: Nuytten 29, Bakker 18, Strain 11, McVicker 6, Notch 4, Schlottman 4, Swanson 2, Wagner 2.

Hill-Murray 85, Two Rivers 25

Two Rivers 14 11-25

Hill-Murray 48 37-85

Two Rivers: Russell 7, Kirchner 6, Gibson 4, Aweke 2, Charles 2, Taurinskas 2, Wilson 2. Hill-Murray: Runyon 34, Vaske 9, Mackley 8, Nachtsheim 6, Perkins 6, Wolgamot 5, Giese 3, Groppoli 3, Rymal 3, Werner 3, C. McGrath 2, K. McGrath 2, Johnson 1.

Holy Angels 72, Richfield 40

Richfield 21 19-40

Holy Angels 41 31-72

Richfield: Hamlin 10, Johnson 9, Whittaker Hill 5, Anderson 4, Holloway 4, Chappell 3, Colbert 3, Joerger 2. Holy Angels: Massaquoi 23, Buer 14, Caron 11, Pierce 9, Carter 5, O'Rourke 5, Pritchard 3, Henry 2.

Holy Family 55, Delano 51

Holy Family 28 27-55

Delano 22 29-51

Holy Family: Land 27, Hertel 9, Hall 8, Zay 8, Anseth 2, Cizek 1. Delano: Pietila 15, Stowman 12, K. Peterson 7, Danielson 6, T. Peterson 6, Beeler 3, Fobbe 2.

Hopkins 66, Buffalo 45

Buffalo 23 22-45

Hopkins 34 32-66

Buffalo: Gunderson 17, Hartman 10, B. Guida 9, Feddema 5, M. Guida 4. Hopkins: Battle 20, Agara 17, Boyle 9, Tat. Woodson 5, Tay. Woodson 5, Nnaji 4, Tubbs 4, Dupree 2.

Lakeville North 58, Burnsville 43

Burnsville 15 28-43

Lakeville North 23 35-58

Burnsville: Bruha 16, Servais 11, Malecha 7, Handzija 4, King 3, Islam 2. Lakeville North: Ruhland 16, Betton 13, Wilson 11, Wolkow 9, Titus 5, Boe 2, Westerman 2.

Mahtomedi 82, South St. Paul 45

South St. Paul 24 21-45

Mahtomedi 54 28-82

South St. Paul: Skiwra 10, Sherry 7, Bauer 6, Johanson 6, Johanson 4, Rosebur 4, Bonk 3, Ebert 3, McLaughlin 2. Mahtomedi: Wilson 18, Kletti 16, Centers 11, Potthoff 10, Greene 8, Frazier 7, Stockness 7, Gile 5.

Maranatha 89, St. Agnes 40

Maranatha 44 45-89

St. Agnes 19 21-40

Maranatha: Salberg-Thornton 31, Jarnot 23, Simmons 15, Dehler 6, O. Lanari 4, Thomas 3, Alm 2, Nash 2, Sathre 2, A. Lanari 1. St. Agnes: Sandifer 13, DiPietro 10, T. Fischer 8, M. Fischer 6, Muschenheim 2, Schmitz 1.

Mounds Park 61, Heritage Christian 59, OT

Heritage Christian 18 37 4-59

Mounds Park Academy 26 29 6-61

Heritage Christian: Jones 38, Henning 12, Inmon 7, Sheets 2. Mounds Park Academy: Jakway 32, Mulvihill 14, Pederson 8, Springer 7.

Orono 70, St. Louis Park 69, OT

St. Louis Park 22 38 9-69

Orono 39 21 10-70

St. Louis Park: Hegdahl 25, McMahon 14, Alexander 12, Harden 10, Maher 8. Orono: Youngs 19, Knudson 18, Moore 14, Kompelien 9, McKown 8, Knooihuizen 2.

Prior Lake 73, Farmington 48

Farmington 23 25-48

Prior Lake 43 30-73

Farmington: Wille 13, Blom 11, Hansen 9, Mogensen 5, Schaffer 4, Scott 4, Boyd 2. Prior Lake: McNair 18, Bowman 15, Pawlyshyn 14, Carter 8, Moeller 8, Shaver 3, Van-Helden 3, Holmberg 2, Thoms 2.

Providence Academy 69, Royalton 32

Royalton 23 9-32

Providence Academy 32 37-69

Royalton: Waytashek 14, Wolbeck 9, Schoenrock 6, Wolbeck 2, Yourczek 1. Providence Academy: Greenway 29, G. Counts 11, Hohenecker 11, M. Counts 8, Healy 6, H. Counts 2, Young 2.

Rogers 63, Osseo 61

Rogers 30 33-63

Osseo 29 32-61

Rogers: Maciej 20, Buzzelle 16, Glad 16, Born 4, Moberg 3, Glass 2, Heinen 2. Osseo: Wilson 30, Bennett 9, Choi 9, Miller 5, White 4, Hargrove 3, Davis 1.

Rosemount 43, Eastview 25

Rosemount 22 21-43

Eastview 8 17-25

Rosemount: Leenderts 16, Tauer 12, Ratziaff 8, O'Neil 5, Wilson 2. Eastview: Dayton 8, Gardner 5, Schaefer 5, Maull 4, Smith 3.

St. Clair 71, Tri-City United 33

St. Clair 34 37-71

Tri-City United 13 20-33

St. Clair: Khinze 30, Khinze 24, Cink 14, Ward 3. Tri-City United: Krochk 12, G. Dahlke 8, Tiede 6, Turek 3, L. Dahlke 2, Houn 2.

SP Highland Park 46, Mpls. South 40

Minneapolis South 19 21-40

St. Paul Highland Park 24 22-46

Minneapolis South: Cox 25, Athanasellis 7, Amundson 3, McArthur 3, Luhmann 2. St. Paul Highland Park: Williams 21, Riemenschneider 9, Gilbert 8, Ishaq 6, Coleman 2.

Shakopee 47, Lakeville South 26

Shakopee 32 15-47

Lakeville South 10 16-26

Shakopee: Broze 12, Pawlicki 8, Hale 7, Cordes 6, Maenke 6, Mitchell 6, Ross 2. Lakeville South: Schultz 11, Goodman 7, Ohnstad 6, Trettin 2.

Spring Lake Park 62, Coon Rapids 43

Coon Rapids 23 20-43

Spring Lake Park 32 30-62

Coon Rapids: Ntambwe 27, Beck 8, Washburn 4, Schmidt 2, Washburn 2. Spring Lake Park: Smith 14, Sutch 13, Nusbaum 9, Dunbar 7, Thomas 7, Bergstrom 4, Goerish 4, Remme 2, Schoeman 2.

Totino-Grace 72, Armstrong 48

Armstrong 21 27-48

Totino-Grace 36 36-72

Armstrong: Fisher 16, McGowan 16, Dille-Starks 11, Fondow 3, Jones 2. Totino-Grace: Dengerud 28, Herzig 26, Etuko 6, Lord 4, Terhaar 4, Riegel 2, Spencer 2.

Visitation 47, St. Anthony 44

St. Anthony 17 27-44

Visitation 23 24-47

St. Anthony: Przybilla 12, Timmins 11, Zielsdorf 10, Bauman 5, Schumann 5, Maile 1. Visitation: Rome 16, Wills 16, Breyen 8, Sexton 3, Abbott 2, Gerend 2.

Waconia 82, New Prague 77

Waconia 42 40-82

New Prague 42 35-77

Waconia: Swanson 30, Stier 25, Sazama 11, Amundson 6, Keaveny 3, Seim 3, Cravens 2, Lauwagie 2. New Prague: Wedeking 26, Morris 22, K. Boulanger 9, Hatlevig 9, Hamann 8, Hennen 2, M. Boulanger 1.

West Lutheran 58, Eagle Ridge 38

Eagle Ridge 16 22-38

West Lutheran 28 30-58

Eagle Ridge: Willcock 16, Melendez 9, Willcock 6, DeMoss 5, Whaley 2. West Lutheran: Vik 12, Schmidt 10, Menges 9, Sherwood 9, Gunderman 6, A. Dale 4, Shink 4, E. Dale 2, Aldermann 2.

HOCKEY • BOYS

Benilde-St. Margaret's 3, Chaska 2, OT

Benilde-St. Margaret's 1 1 0 1-3

Chaska 1 0 1 0-2

First: C-Nahan, 3:13. BSM-Gatti, 9:10. Second: BSM-Risteau (McMorrow, Reed), 10:17, pp. Third: C-Magnuson (Markwell, Jax), 10:09. Overtime: BSM-Norris, 4:12. Saves: Benilde-St. Margaret's: McElroy 8-7-10-1-26. Chaska: Wishart 5-16-9-4-34.

Blake 7, St. Paul Academy 0

St. Paul Academy 0 0 0-0

Blake 4 1 2-7

First: B-Krenke, 4:34. B-Rannow (Carlson, Witzke), 7:11. B-Heithoff (Chebaclo, Heithoff), 9:35. B-Hack (Clark), 9:52. Second: B-Daniel (Clark, Heithoff), 8:18. Third: B-Heithoff (Svenddal), 3:50. B-Heithoff (Chebaclo, Hughes), 13:19. Saves: St. Paul Academy: Schanno 17-15-9-41. Blake: Doran 3-6-6-15.

Cambridge-Isanti 10, Becker/Big Lake 3

Cambridge-Isanti 5 3 2-10

Becker/Big Lake 1 1 1- 3

First: CI-Jones (Boughton, Andrews), 4:10. CI-O'Donovan, 5:58. BBL-Bordson, 6:58. CI-Brown (Aljets, Jones), 10:01. CI-Overby (Terhell), 11:23. CI-Lindell (Green), 14:13. Second: BBL-Scheideman (Lillemo), 5:00. CI-Lindell (Green), 7:23. CI-Overby (Terhell), 10:33. CI-O'Donovan (Schibilla, Lundberg), 15:19. Third: CI-Green (Pierson), 6:02. BBL-Dietsch, 15:23. CI-Green (Jones), 16:47. Saves: Cambridge-Isanti: Sibell 7-3-6-16. Becker/Big Lake: Holm 11-14-15-40.

Chanhassen 5, Orono 2

Chanhassen 1 0 4-5

Orono 1 0 1-2

First: C-Nicholson (Miller, Baker), 2:43. O-Setnicker (Lang), 4:47. Third: C-Lee (Risch), 1:16. C-Uhlenkamp (Lee), 10:00. C-Smith (Christ, Jensen), 12:41. C-Lee (Risch, Uhlenkamp), 13:19. O-Walker (Anderson), 16:05. Saves: Chanhassen: Gates 5-8-3-16. Orono: Peyton 17-13-12-42.

Chisago Lakes 4, Northern Edge 1

Northern Edge 0 1 0-1

Chisago Lakes 1 0 3-4

First: CL-Helland (Garvey), 3:13. Second: NE-Thorson (Dubois), 15:35. Third: CL-Edson (Dorcas, Madden), 12:48. CL-Helland (Schmidt, Stangl), 15:42. CL-Schmidt, 16:18. Saves: Northern Edge: Kolb 8-5-8-21. Chisago Lakes: Hanson 5-5-10-20.

Cretin-Derham Hall 5, Stillwater 1

Cretin-Derham Hall 1 1 3-5

Stillwater 1 0 0-1

First: S-Mosley (Lindeberg , Roeske), 7:30. CDH-Sondreal, 8:03. Second: CDH-Lippai (Rasmussen), 13:39. Third: CDH-Lippai (Houge), 6:02. CDH-J. Fisher (D. Fisher, McCarthy), 7:38. CDH-Sondreal (Houge, Sondreal), 9:38, pp. Saves: Cretin-Derham Hall: Belak 4-11-8-23. Stillwater: Anderson 14-13-6-33.

Eagan 6, Burnsville 2

Eagan 1 3 2-6

Burnsville 1 0 1-2

First: E-Wedward (Lachenmayer, Goihl), 8:47. B-Wells (Mishica), 14:20. Second: E-Lachenmayer (Goihl, Gleich), 3:35, pp. E-Wedward (Martin), 3:47. E-Lachenmayer (Krahn, Goihl), 9:27. Third: E-Goihl (Lachenmayer, Picha), 7:11. B-Hull (Wells, Machacek), 10:52, pp. E-Lachenmayer, 13:53. Saves: Eagan: Gleich 4-7-4-15. Burnsville: Konrath 10-13-26-49.

East Ridge 4, Irondale 1

Irondale 0 1 0-1

East Ridge 1 3 0-4

First: ER-Landin (Benolken), 8:59. Second: ER-Kremer, 3:56. ER-Polifka, 4:33. I-Loahr, 12:26. ER-Tomaska, 14:39. Saves: Irondale: Sabev 13-6-11-30. East Ridge: Hodgins 5-7-11-23.

Eastview 4, White Bear Lake 1

White Bear Lake 1 0 0-1

Eastview 0 2 2-4

First: WBL-Roed (Akins, O'Brien), 3:28. Second: E-Wooten (Larkee, Tritschler), 2:32, pp. E-Brothers (Ortman, Tritschler), 13:28. Third: E-Wooten, 15:28. E-Kisch (Wooten), 16:12. Saves: White Bear Lake: Pettman 6-8-7-21. Eastview: Svaren 9-5-19-33.

Fairmont 3, Minnesota River 2

Minnesota River 0 2 0-2

Fairmont 0 3 0-3

Second: F-Anderson (Lutterman), 4:39. F-Teveldal (Flohrs), 6:06. MR-O'Keefe (Hunt, Schaffer), 12:23. MR-Simonette, 13:30. F-Claeys (Teveldal), 14:56. Saves: Minnesota River: Kotek 11-9-7-27. Fairmont: Johnson 8-10-11-29.

Hastings 4, Owatonna 1

Hastings 1 2 1-4

Owatonna 0 1 0-1

First: H-Nicklay (Sweeney, Stoffel), 14:36. Second: O-Pederson, 2:21. H-Reifenberger (Harris), 10:26, sh. H-Harris (Savage, Stoffel), 16:50. Third: H-Iovino (Reifenberger, DeBettignies), 2:39. Saves: Hastings: Niederkorn 4-9-4-17. Owatonna: Pfieffer 13-14-17-44.

Hutchinson 4, Marshall 1

Hutchinson 2 2 0-4

Marshall 0 0 1-1

First: H-Starrett (Knorr, Hoppe), 12:13, pp. H-Niska, 13:59. Second: H-Knorr (Starrett, Hutchins), 7:05. H-Hoppe (Knorr), 10:31. Third: M-Plante, :52. Saves: Hutchinson: Telecky 6-6-5-17. Marshall: Maurice 6-8-8-22.

Mahtomedi 2, Simley 1

Mahtomedi 1 0 1-2

Simley 1 0 0-1

First: M-Grove (Gulenchyn), 6:26. S-Milner, 11:32. Third: M-Wolsfeld (Bruner), 5:37. Saves: Mahtomedi: Dardis 7-10-4-21. Simley: Suchy 9-9-4-22.

Monticello 3, Princeton 1

Princeton 0 0 1-1

Monticello 0 3 0-3

Second: M-Simon (Dahlheimer, Simon), 1:11, pp. M-Dahlheimer, 3:46. M-Mayer (Dunn, Russell), 6:40. Third: P-Lindquist (Nelson), 8:58. Saves: Princeton: Koecher 13-12-10-35. Monticello: Biller 7-10-12-29.

Prior Lake 5, Apple Valley 2

Apple Valley 1 1 0-2

Prior Lake 2 1 2-5

First: AV-McIntosh (Martinson, Lind), 5:57. PL-Dicke, 6:12. PL-Bump (Pfannenstein, Rice), 13:20. Second: AV-Pries (Britt), 1:00. PL-Dicke (Pfannenstein, Eiter), 16:30. Third: PL-Bump (Schumacher, Rice), :17. PL-Bump (Schumacher), :26. Saves: Apple Valley: Johnson 12-15-9-36. Prior Lake: Boschee 3-7-8-18.

Roseville 4, Southwest Christian/Richfield 1

Southwest Christian/Richfield 0 0 1-1

Roseville 2 1 1-4

First: R-Hibber (Heffernan, Pederson), 0:54. R-Bartel (Heffernan, Krey), 2:00. Second: R-Scott (Sundeen, Tschida), 3:59. Third: SCR-Bendell (Erhart, Best), 7:42, pp. R-Heffernan (Hibber), 13:44. Saves: Southwest Christian/Richfield: Haugen 13-12-8-33. Roseville: Heiple 6-4-11-21.

Waconia 8, New Prague 3

New Prague 1 0 2-3

Waconia 3 1 4-8

First: NP-Brinkhaus (Portner, Seymour), 4:15. W-Vacek (Siddons), 7:04. W-Siddons, 10:12, sh. W-Machtemes (Mielke, Nessa), 14:58. Second: W-Vacek (Siddons), 3:20. Third: W-Hayes (Nessa, Molinari), 1:43. NP-Woitas (Turnberg), 2:01. W-Siddons (Vacek, Machtemes), 3:51, pp. W-Sorenson (Molinari, Steffen), 5:18. NP-Andersen (Goggins), 7:30. W-Wiese (Hayes, Rieck), 9:17, pp. Saves: New Prague: Puente 13-4-5-22. Waconia: Johnson 7-10-6-23.

Wayzata 4, Rogers 1

Rogers 0 0 1-1

Wayzata 1 2 1-4

First: W-Naeve (Miller, Osberg), 5:12. Second: W-Sauer (Gardner), 11:04. W-Miller (Mattson, Johnson), 11:33, pp. Third: R-Eliason (Frederickson), 2:13. W-McCollins (Alstead, Naeve), 2:53. Saves: Rogers: Chapman 14-15-5-34. Wayzata: Ingemann 3-8-5-16.

Winona 4, Red Wing 3

Winona 0 1 3-4

Red Wing 1 0 2-3

First: RW-Larson, :18. Second: W-Prodzinski (Larsen, Dalenberg), 5:05. Third: W-Ruesgen (Larsen, Larsen), 1:24, pp. W-Kronebusch (Kronebusch), 4:08. RW-Tripp (Peterson, Ahern), 13:34. W-Larsen, 15:35, sh. RW-Ahern, 16:46, pp. Saves: Winona: Brickner 8-13-10-31. Red Wing: Ehlers 15-12-8-35.

HOCKEY • GIRLS

Andover 2, Maple Grove 1, OT

Andover 0 0 1 1-2

Maple Grove 0 0 1 0-1

Third: A-Boerger (Goettl), 3:29. MG-Holm (Retrum), 16:42. Overtime: A-Boerger (Goettl), 3:29. Saves: Andover: Stagman 4-4-6-5-19. Maple Grove: Strom 17-9-18-2-46.

Blaine 3, Anoka 0

Blaine 2 1 0-3

Anoka 0 0 0-0

First: B-Sandberg (Bautch), 1:07. B-Singh (Nowicki), 11:49. Second: B-Anderson, 10:27. Saves: Blaine: Hansen 4-5-10-19. Anoka: Paaverud 19-12-11-42.

Breck 3, Pine City Area 2

Pine City Area 1 1 0-2

Breck 1 0 2-3

First: B-Sims (Strothman, Milchman), 1:15. PCA-Hermanson, 3:18. Second: PCA-Aagaard (Rydberg), 1:10. Third: B-Strothman (Oberlies), 5:53. B-Strothman (Milchman, Berman), 8:19, pp. Saves: Pine City Area: Olson 6-8-10-24. Breck: Kelly 11-10-5-26.

Centennial/SLP 2, Osseo/Park Center 1, OT

Centennial/Spring Lake Park 0 0 1 1-2

Osseo/Park Center 1 0 0 0-1

First: OPC-Sherner (Smuk, Lewis), 11:49. Third: CSLP-O'Hara (Wlaschin), 14:56. Overtime: CSLP-O'Hara (Goodreau), 5:42. Saves: Centennial/Spring Lake Park: Groess 3-13-5-3-24. Osseo/Park Center: White 12-13-4-4-33.

Chisago Lakes 11, Princeton 1

Chisago Lakes 1 6 4-11

Princeton 0 1 0- 1

First: CL-Burgen (Bluhm), 4:35. Second: CL-Olson, :20, sh. CL-Winters (Vogelsang, Klemz), 5:19. CL-Burgen (DeVries, Vogelsang), 9:59, pp. CL-Brunette (Hanson), 10:49. P-Knaack, 12:27. CL-Burgen (Bluhm, Brunette), 13:15. CL-Ritter (Westland, Olson), 13:56. Third: CL-Brunette, :10. CL-Bluhm (Brunette), 1:05. CL-Westland (DeVries, Olson), 2:43. CL-DeVries (Bluhm, Ritter), 6:31. Saves: Chisago Lakes: Reedy 3-1-1-5. Princeton: Ulm 23-21-11-55.

Duluth 2, Irondale/St. Anthony 1

Irondale/St. Anthony 1 0 0-1

Duluth 1 1 0-2

First: ISA-Lammi (Townsend, RUPP), 2:29. D-Schipper (Fellman), 15:41, pp. Second: D-Schipper (Martin, Karakas), 5:53. Saves: Irondale/St. Anthony: Rupp 8-17-5-30. Duluth: Brisbois 7-7-7-21.

Edina 5, North Wright County 0

Edina 1 0 4-5

North Wright County 0 0 0-0

First: E-Halverson (Jungels), 13:52. Third: E-Halverson, 1:29. E-Jungels (Lindborg, Zawoyski), 6:37, pp. E-Halverson, 15:34. E-Nelson (Horton, Jungels), 16:44. Saves: Edina: Corniea 4-6-4-14. North Wright County: Weiser 4-18-7-29.

Forest Lake 3, Mounds View 2, OT

Forest Lake 1 0 1 1-3

Mounds View 0 1 1 0-2

First: FL-Pool (Hanowski), 5:02. Second: MV-Towle (Ballinger), 14:48. Third: FL-McKinnon (Hayek), 9:14, sh. MV-Chervany (Bullert, Bair), 12:41. Overtime: FL-Monette (Bateman), 6:58. Saves: Forest Lake: Haley 10-4-7-5-26. Mounds View: Norlinger 9-8-4-2-23.

Minneapolis 6, South St. Paul 3

South St. Paul 1 1 1-3

Minneapolis 0 4 2-6

First: SSP-Vesper (Ramirez), 7:58, pp. Second: M-Lieb (Forrest, Goodale), 5:20. M-Midtbo (Christman, Sorock), 8:25, pp. M-Davis (Lieb, Christman), 10:45, pp. M-Midtbo, 12:25. SSP-Jerikovsky (Vesper, Ramirez), 15:12, pp. Third: M-Midtbo (McKinney), 13:47. SSP-Wincentsen (Pachl), 15:34, pp. M-McKinney (Sorock), 16:24. Saves: South St. Paul: Norman 2-5-1-8. Minneapolis: Taylor 7-14-14-35.

Minnesota River 5, Mankato West 2

Mankato West 1 1 0-2

Minnesota River 2 3 0-5

First: MW-Giesen (Pockrandt, Petersen), 3:10. MR-Bishop (Cruz, Haugen), 5:14. MR-Bixby (Pavlo), 6:08. Second: MR-Pavlo (Bixby), :40. MW-Hvinden (Jordan, Jackson), 2:30. MR-Portner (Hathaway, Doherty), 6:20. MR-Doherty (Dunning), 10:46. Saves: Mankato West: Smith 13-13-9-35. Minnesota River: Messer 6-6-10-22.

Minnetonka 3, Wayzata 2

Wayzata 1 1 0-2

Minnetonka 0 1 2-3

First: W-Coffin (Matthews), 4:09. Second: M-Karl (Mack, Ryan), 4:03, pp. W-Britz (Pfleider), 6:30. Third: M-Sadura (Ryan), :20. M-Lindsay (Lindemann), 3:44. Saves: Wayzata: Lavender 11-6-8-25. Minnetonka: Johnson 6-5-5-16.

Mound Westonka 10, Litchfield/D-C 1

Litchfield/Dassel-Cokato 0 1 0- 1

Mound Westonka 2 5 3-10

First: MW-Wendorf (Pioske), 12:42. MW-Courneya (Lacomy), 16:30. Second: MW-Hargreaves (Courneya), :59. MW-Pioske (Courneya, Wendorf), 4:20, pp. MW-Leonard (Wendorf), 5:53. MW-Hardacre, 7:13. MW-Hardacre (Pioske), 12:15. LDC-Tormanen (Braaten), 13:08. Third: MW-Pioske (Courneya, Hardacre), 2:28. MW-Courneya, 10:10, sh. MW-Leonard, 16:50, pp. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Quast 12-7-10-29. Mound Westonka: Roth 5-4-6-15.

Roseville 3, White Bear Lake 0

White Bear Lake 0 0 0-0

Roseville 0 1 2-3

Second: R-Byrnes (Jakaboski, Martin ), 3:38, pp. Third: R-Zarembinski (Ray, Wiltse), :40. R-Ray (Haug), 14:04. Saves: White Bear Lake: Marston 17-17-18-52. Roseville: Wagner 3-5-6-14.

Simley 6, North St. Paul/Tartan 1

Simley 3 1 2-6

North St. Paul/Tartan 0 0 1-1

First: S-McGown (Tuccitto, DuVal), :24. S-Ries (Arneson), 7:56. S-Ries (Sanders), 10:09. Second: S-Arneson (Tuccitto, Juers), 9:46. Third: S-Ralston (Ries), 7:07. NSPT-Tabaka (Novak, Hackman), 10:00. S-Tuccitto (Sanders, DuVal), 16:11, pp. Saves: Simley: Gibson 8-12-7-27. North St. Paul/Tartan: James 4-13-6-23.

Stillwater 12, Park of Cottage Grove 2

Stillwater 6 4 2-12

Park of Cottage Grove 1 1 0- 2

First: S-St. Martin (Ligday), 4:12, sh. S-Schuster (Reardon), 5:31. S-Scheel (Krueger), 6:20. S-Krueger (Ligday), 9:33. S-St. Martin (March), 10:23. P-Post, 10:51. S-Lang (Hoff), 11:38. Second: S-Krueger (Hoff, Nelson), 4:17. S-Reardon, 5:13. P-Jensen, 6:25. S-Finn (St. Martin), 9:29, pp. S-Finn (Scheel, March), 16:49. Third: S-Krueger (Nelson), 7:43. S-Schuster (Roeske, Cheney), 8:20. Saves: Stillwater: Hanlon 3-6-1-10. Park of Cottage Grove: Stepka 16-5-x-21, Laska x-8-17-25.

Willmar 4, Hutchinson 2

Willmar 0 2 2-4

Hutchinson 1 0 1-2

First: H-Hauan (Docken), 8:53. Second: W-Quinn (Lownsbury, Eilers), 8:31. W-Dawson (Dawson, Mara), 9:31. Third: H-Fitterer (White, Petersen), :41, pp. W-Dawson (Mara, Dawson), 4:56, pp. W-Lownsbury (Eilers), 14:38. Saves: Willmar: Grieger 1-6-6-13. Hutchinson: Docken 8-8-6-22.