THURSDAY

BASKETBALL • BOYS

METRO WEST

• Bloomington Jefferson 82, Cooper 78

• Waconia 69, Bloomington Kennedy 52

MINNEAPOLIS CITY

• Washburn 75, Edison 54

MCAA

• West Lutheran 87, PACT 60

MINNESOTA RIVER

• Lester Prairie 66, Norwood YA 59

• LeSueur-H. 58, Tri-City United 43

MISSISSIPPI 8

• Becker 75, Chisago Lakes 58

• North Branch 66, Big Lake 55

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 77, Armstrong 62

ST. PAUL CITY

• Como Park 85, Harding 47

• Highland Park 72, Washington 49

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 81, Apple Valley 48

• Lakeville South 66, Prior Lake 61, OT

• Rosemount 66, Farmington 58

• Shakopee 84, Burnsville 48

WRIGHT COUNTY

• Hutchinson 72, Glencoe-Silver Lake 62

• SW Christian 72, Dassel-Cokato 35

METROPOLITAN AREA

• Buffalo 75, Brainerd 58

• Delano 72, New Prague 69

• Edina 71, Champlin Park 52

• Holy Family 68, Cristo Rey Jesuit 45

• Howard Lake-W-W 70, Sibley East 59

• Jordan 77, Breck 52

• New Life Academy 84, SP Humboldt 50

• Northfield 61, Austin 59

• Red Wing 55, Faribault 52

• Sartell-St. Stephen 90, St. Francis 75

• Watertown-Mayer 74, Belle Plaine 60

• Wayzata 68, Lakeville North 52

BASKETBALL • GIRLS

MCAA

• Spectrum 38, Legacy Christian 37

MISSISSIPPI 8

• Becker 71, Chisago Lakes 57

ST. PAUL CITY

• Como Park 94, Harding 37

• Highland Park 47, Washington 35

WRIGHT COUNTY

• Hutchinson 73, Glencoe-Silver Lake 60

METROPOLITAN AREA

• Annandale 48, Eden Valley-Watkins 34

• Austin 75, Northfield 43

• Holy Family 88, Cristo Rey Jesuit 20

• Mound Westonka 59, Two Rivers 51

• Park of Cottage Grove 71, Hastings 30

• Providence Academy 60, Jordan 24

• South St. Paul 65, St. Croix Prep 34

• United Christian 72, PACT 27

• Zimmerman 82, Mora 54

GYMNASTICS • GIRLS

LAKE

• Wayzata 143.25, Hopkins 140.275. All-around: Annabelle Speers, Hopkins, 36.15.

METRO EAST

• Hastings 123.25, South St. Paul 105.3. All-around: Linnea Hedin, Hastings, 31.975.

MISSISSIPPI 8

• Monticello 140.8, St. Francis 138.525. All-around: Raegan Bryant, Monticello, 36.450.

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 140.675, Champlin Park 130.15. All-around: Sarah Gatlin, Anoka, 35.825.

• Elk River/Zimmerman 141.15, Park Center 114.60. All-around: Abby Rekstad, Elk River/Zimmerman, 35.65.

SUBURBAN EAST

• East Ridge 138.65, White Bear Lake 130.85. All-around: Grace Squires, White Bear Lake, 37.175.

WRIGHT COUNTY

• Litchfield 126.35, Glencoe-Silver Lake 125.125.

• Watertown-Mayer/Mound Westonka 146.4, Rockford 121.375. All-around: Anna Mielke, Watertown-Mayer/Mound Westonka, 37.9.

HOCKEY • BOYS

LAKE

• Wayzata 6, Buffalo 0

METRO EAST

• Hill-Murray 9, Tartan 2

• St. Thomas Academy 11, So. St. Paul 0

• Simley 8, Two Rivers 0

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 3, Chisago Lakes 2, OT

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 7, Totino-Grace 3

• Blaine 6, Osseo 1

• Centennial 6, Maple Grove 3

• Champlin Park 3, Elk River/Zimmerman 2

• Coon Rapids 3, Armstrong/Cooper 2

• Spring Lake Park 6, Anoka 5

SUBURBAN EAST

• East Ridge 4, Woodbury 1

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 5, Mound Westonka 0

METROPOLITAN AREA

• Cretin-Derham Hall 4, Edina2

• Delano 2, Rosemount 1

• Eastview 5, Minnetonka 3

• Eden Prairie 6, Prior Lake 4

• Litchfield/D-C 3, Minneapolis 3, OT

• Mahtomedi 9, St. Paul Highland Park 1

• Orono 2, St. Cloud Cathedral 0

• Pine City Area 6, Becker/Big Lake 0

• Princeton 2, Northern Edge 1

• Providence Academy 4, Monticello 1

• Red Wing 6, Austin 2

• Shakopee 6, New Prague 1

• SW Christian/Richfield 9, Waconia 0

• Waseca 4, Minnesota River 2

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Minnetonka 8, Buffalo 1

METRO WEST

• Benilde-SM 4, Chaska/Chanhassen 0

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 6, Eagan 3

• Burnsville 2, Eastview 1

• Lakeville South 6, Shakopee 1

• Prior Lake 4, Lakeville North 3

• Rosemount 4, Farmington 2

SUBURBAN EAST

• Cretin-DH 6, White Bear Lake 2

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 6, Mound Westonka 1

METROPOLITAN AREA

• Austin 9, Red Wing 3

• Centennial/SLP 7, East Ridge 1

• Champlin Park/CR 7, Northern Tier 1

• Edina 9, Blake 1

• Elk River/Zimmerman 4, Roseville 0

• Holy Angels 6, Bloomington Jefferson 2

• Maple Grove 3, Gentry Academy 1

• Minneapolis 10, Waconia 5

• North St. Paul/Tartan 5, Irondale/SA 1

• Northfield 4, Rochester Century 1

• St. Croix Valley 1, Woodbury 0

NORDIC SKIING • BOYS

SUBURBAN EAST

At Les Bolstad G.C.

• Forest Lake 482, Stillwater 461, Irondale 392, White Bear Lake 391, Roseville 379, Mounds View 326.5, Park of Cottage Grove/Woodbury/East Ridge 299.5. Medalist (5K Classical): Noah Erickson, Forest Lake, 15:56.

NORDIC SKIING • GIRLS

SUBURBAN EAST

At Les Bolstad G.C.

• Forest Lake 485, Stillwater 462, Mounds View 393.5, Irondale 371, Roseville 354, White Bear Lake 324, Park of Cottage Grove/Woodbury/East Ridge 293. Medalist (5K Classical): Jordan Parent, Forest Lake, 18:27.

SWIMMING • BOYS

METRO EAST

• Hastings 96, Simley 89

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 102, Andover 84

• Maple Grove 88, Park Center 71

• Spring Lake Park 95, Centennial 83

ST. PAUL CITY

• Como Park 93, Central 77

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 94, Farmington 92

WREStlING

TRI-METRO

• Fridley 60, Brooklyn Center/CA 24

WRIGHT COUNTY

• Mound Westonka 40, Orono 33

• Watertown-Mayer 51, Mound Westonka 15

• Watertown-Mayer 66, Orono 9

METROPOLITAN AREA

• Northfield 52, Mankato East 15

• Northfield 37, St. Peter 27

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Andover 77, Armstrong 62

Armstrong 18 44-62

Andover 36 41-77

Armstrong: P. Newbern 18, Mogire 12, Jones 10, Skram 8, S. Newbern 7, Rennie 3, College 2, Kuempel 2. Andover: Musungu 22, Kopetzki 21, Foy 17, Angell 6, Nelson 6, VanVoorhis 3, Mallet 2.

Becker 75, Chisago Lakes 58

Becker 39 36-75

Chisago Lakes 27 31-58

Becker: Weiss 16, Hendricks 15, Seavert 15, Paumen 12, Berglund 7, Callahan 5, Harmoning 5. Chisago Lakes: Rowe 18, Marquardt 9, Griffin 8, Larsen 8, Schmidt 5, Beurmann 3, Urhammer 3, Olson 2, Thompson 2.

Bloomington Jefferson 82, Cooper 78

Cooper 32 46-78

Bloomington Jefferson 38 44-82

Cooper: Evans 25, Massaquoi 23, Apiah 15, Dorley 7, Cooper 4, Connors 2, Ward 2. Bloomington Jefferson: Freitag 22, Holland 17, Atkins 16, Scott-Kobold 15, Jones 6, Mamalakis-Linderman 6.

Delano 72, New Prague 69

Delano 32 40-72

New Prague 31 38-69

Delano: Strandemo 38, Techam 11, Iversen 10, Monke 7, Stewart 4, Krueger 2. New Prague: Chromy 19, Hemann 17, Kudrie 15, Short 12, Washa 6.

Eastview 81, Apple Valley 48

Apple Valley 22 26-48

Eastview 40 41-81

Apple Valley: Patterson 16, Gardner 8, Ocharo 8, Wyandt 6, Kang 4, Cunningham 3, Smith Jr. 2, Speights 1. Eastview: Kloss 13, Chearing 12, Bolger 12, Adams 10, Ambrose 8, Scales 8, Omweno 7, Hassan 5, Batala 3, McGrath 2, McKennon 1.

Edina 71, Champlin Park 52

Champlin Park 29 23-52

Edina 29 42-71

Champlin Park: Taki 15, Lukandwa 12, Graff 6, Peterson 5, Zuo 5, Gamber 4, Andrews 3, Shaffa 2. Edina: Helgren 38, Deets 9, Hanson 6, Himley 6, Dickey 5, Erlandson 3, Lusty 2, Molhoek 2.

Holy Family 68, Cristo Rey Jesuit 45

Holy Family 35 33-68

Cristo Rey Jesuit 22 23-45

Holy Family: Kapke 28, Land 21, Clifford 6, Kirsch 6, Wagner 3, Cummings 2, Finley Grice 2. Cristo Rey Jesuit: Hollowell 23, Akoussan 6, Campbell 6, Whittaker 6, Jackson 4.

Hutchinson 72, Glencoe-Silver Lake 62

Glencoe-Silver Lake 22 40-62

Hutchinson 33 39-72

Glencoe-Silver Lake: Jaskowiak 20, Kaczmarek 16, Ehrke 9, Baumgarten 8, Lemke 8, Stoltenburg 1. Hutchinson: Rensch 25, Verhasselt 18, Elliot 11, Hutson 9, Prokosch 5, Starke 4.

Jordan 77, Breck 52

Breck 22 30-52

Jordan 46 31-77

Breck: Newton 11, Lawal 10, Hofer 8, Armstrong 6, Koch 6, Luebke 4, Dungey 3, Huss 2, Walker 2. Jordan: Young 18, Sivilay 16, Koch 14, Montreuil 10, Runge 5, Kes 4, Dyrhaug 3, Langheim 3, Hochschild 2, Schmidt 1, Ziegler 1.

Lakeville South 66, Prior Lake 61, OT

Lakeville South 24 31 11-66

Prior Lake 33 22 6-61

Lakeville South: Mast 24, Beauchamp 12, Ressler 11, Swanson 8, Baah-Yeboah 7, Coleman 4. Prior Lake: Jones 23, Hjerpe 10, McCullough 8, Miller 6, Dueffert 5, Krouse 5, Haas 4.

LeSueur-Henderson 58, Tri-City United 43

LeSueur-Henderson 32 26-58

Tri-City United 25 18-43

LeSueur-Henderson: Adams 22, Gregerson 13, Gupton 10, Luna 6, Kahlow 4, Bishop 3. Tri-City United: Henze 14, Readmond 8, Vosejpka 7, L. Holicky 6, Schendel 4, H. Holicky 2, Tandia 2.

North Branch 66, Big Lake 55

North Branch 28 38-66

Big Lake 24 31-55

North Branch: Rehm 23, Johnson 18, Murphy 11, Klein 8, Schoeberl 6. Big Lake: Kunz 15, Layton 10, Stepp 9, O'Brien 8, Hill 5, Terlinden 5, Layton 3.

Northfield 61, Austin 59

Northfield 19 42-61

Austin 30 29-59

Northfield: Richardson 21, Journell 11, Gustina 10, Koep 9, DiMaggio 5, Balvin 3, Schlaak 2. Austin: Murley 17, Idris 14, Manahan 12, Okey 6, Guy 4, Lang 3, Lillemon 3.

Rosemount 66, Farmington 58

Farmington 23 35-58

Rosemount 30 36-66

Farmington: Hrncir 16, Hoffman 15, Cochnauer 12, Bean 8, Ebel 5, Weed 2. Rosemount: Ramlall 21, Theisen 12, Young 11, Kuseske 9, Mohabir 5, Archer 4, Richter 4.

SP Highland Park 72, SP Washington 49

St. Paul Highland Park 47 25-72

St. Paul Washington 20 29-49

St. Paul Highland Park: Powell 17, May 15, Langer 9, Sundelius 8, Robinson 7, Vaughn 6, Baciglupi 5, Foster 5. St. Paul Washington: Birdsong 13, Kadir 11, Santiago 9, Allen 7, Dumas 6, Bergman 2, Khalif 1.

Shakopee 84, Burnsville 48

Shakopee 45 39-84

Burnsville 26 22-48

Shakopee: West 26, Katona 19, McGraw 11, Snell 9, Mohamud 6, Langsy 5, Snell 4, Boegeman 2, Magin 2. Burnsville: Bettis 28, Saykeo 8, Hatting 5, Buchanan 4, De La Luz 2, Pothini 1.

SW Christian 72, Dassel-Cokato 35

Dassel-Cokato 11 24-35

Southwest Christian 43 29-72

Dassel-Cokato: Clark 9, Lynk 7, Verhey 5, Aamot 4, Schrupp 4, Thinesen 4, Keith 2. Southwest Christian: Burke 18, Arnold 13, Beckering 7, Riddle 7, Berg 5, Newell 5, Streed 5, Schmidt 4, Simonson 4, Zimmerman 4.

Watertown-Mayer 74, Belle Plaine 60

Watertown-Mayer 42 32-74

Belle Plaine 28 32-60

Watertown-Mayer: Mueller 25, Rundell 15, Kind 14, Rowan 10, McCabe 8, Stucchi 2. Belle Plaine: Siegle 17, Kruger 13, Borenson 11, Tolbert 7, Retser 6, Brandonburg 4, Gerris 2.

BASKETBALL • GIRLS

Annandale 48, Eden Valley-Watkins 34

Eden Valley-Watkins 16 18-34

Annandale 24 24-48

Eden Valley-Watkins: Schutz 21, Jansen 8, Anderson 3, Ruhland 2. Annandale: Campbell 15, Helget 14, Simon 7, Lillehaug 6, Jones 4, Hoeft 2.

Austin 75, Northfield 43

Austin 38 37-75

Northfield 26 17-43

Austin: Dudycha 21, Shute 16, Dudycha 15, Schmitt 13, Agwa 4, Kvam 2, Oteng 2, Walsh 2. Northfield: Eddy 9, Balvin 8, Ims 8, Menssen 6, Thompson 6, Quaas 4, Organ 2.

Becker 71, Chisago Lakes 57

Becker 36 35-71

Chisago Lakes 24 33-57

Becker: Rose 19, Kent 17, Westin 16, Nuest 13, Mackedanz 6. Chisago Lakes: Erickson 19, Gillach 17, Hempel 13, Saueressig 5, Wille 3.

Hutchinson 73, Glencoe-Silver Lake 60

Glencoe-Silver Lake 28 32-60

Hutchinson 30 43-73

Glencoe-Silver Lake: Monahan 21, Christianson 11, Bernstein 10, Petersen 9, Simons 4, Guerrero 3, Graf 2. Hutchinson: Beffert 35, Stamer 17, Schlueter 10, Watzke 9, McGill 2.

Mound Westonka 59, Two Rivers 51

Two Rivers 19 32-51

Mound Westonka 27 32-59

Two Rivers: Parnell 19, Kirchner 15, Wilson 6, Gibson 4, Nogale 3, Amundson 2, Russell 2. Mound Westonka: Hatlestad 22, Hollenstein 11, Lawrence 9, Eidsness 6, Springer 6, Dallman 5.

Park of Cottage Grove 71, Hastings 30

Park of Cottage Grove 40 31-71

Hastings 18 12-30

Park of Cottage Grove: Jameson 24, Henderson 19, Ambroz 12, Nelson 9, Olson 3, Dana 2, Schwartz 2. Hastings: Schlottman 9, Nuytten 8, McVicker 5, Bakker 3, Wagner 3, Caflisch 2.

Providence Academy 60, Jordan 24

Jordan 6 18-24

Providence Academy 42 18-60

Jordan: Kluxdal 9, Borowicz 5, Dahmen 2, Olinger 2, Houdek 2, Staloch 2, Barth 1, Pedersen 1. Providence Academy: Greenway 20, M. Counts 12, G. Counts 11, Hohenecker 8, Millerbernd 5, Healy 4.

SP Como Park 94, SP Harding 37

St. Paul Harding 16 21-37

St. Paul Como Park 60 34-94

St. Paul Harding: Davis Chavez 28, Johnson 5, Burks 4. St. Paul Como Park: Porter 17, Walker 12, J. James 11, Dmytruk 10, K. James 9, Asberry 8, Tennison 8, Fairbanks 7, Singer 6, Wagner-Hernstad 6.

SP Highland Park 47, SP Washington 35

St. Paul Washington 8 27-35

St. Paul Highland Park 32 15-47

St. Paul Washington: Sims 19, Reed 9, Hardin 5, Tetevi 2. St. Paul Highland Park: Williams 17, Vaughn 13, Pundsack 9, Ishaq 4, Gilbert 2, Gliedman 2.

South St. Paul 65, St. Croix Prep 34

South St. Paul 23 42-65

St. Croix Prep 17 17-34

South St. Paul: Bauer 18, Skiwra 14, Sherry 8, McLaughlin 7, Johanson 6, Henry 3, Waska 3, Bonk 2, Johanson 2, Rosebur 2. St. Croix Prep: Lothenbach 11, Doely 8, Brown 6, Peterson 5, White 4.

Zimmerman 82, Mora 54

Mora 26 28-54

Zimmerman 41 41-82

Mora: Robb 14, Schritz 13, Steffen 9, Gravich 7, Kohlgraf 7, Sundey 2, Asmus 1, Quel 1. Zimmerman: McEachern 20, Haas 13, Paulsen 12, Larson 10, Rivers 8, Sayre 7, Christie 4, Larson 3, Rowley 2, Williams 2, Hupalo 1.

HOCKEY • BOYS

Andover 7, Totino-Grace 3

Totino-Grace 0 1 2-3

Andover 4 2 1-7

First: A-Thoreson, 1:21. A-Thoreson (Zinda), 3:23. A-Babb (Martin, Seward), 9:03. A-Casey (Gravink), 12:14. Second: A-Law (Casey, Conway), 2:26, pp. A-Gohman(Gravink , Casey), 5:32. TG-Quast (Adams, Mihelich), 7:16, pp. Third: TG-Adams (Thrasher), 10:13. A-Zinda (Babb, Thoreson), 14:54. TG-Adams (Thrasher), 16:57. Saves: Totino-Grace: Johnson 15-12-8-35. Andover: Brauns 4-10-7-21.

Blaine 6, Osseo 1

Osseo 1 0 0-1

Blaine 0 4 2-6

First: O-Paloranta (Sawicky), 6:25. Second: B-Mikan (Anderson, Penner), :39. B-Loftus (Steffen), 5:51, pp. B-Anderson, 9:54. B-Laager (Loftus, Dickman), 10:11. Third: B-Hauck (Shaffer, Swanson), 12:40. B-Dickman (Laager, Steffen), 12:58. Saves: Osseo: Betker 13-15-8-36. Blaine: Spaniol 9-1-11-21.

Cambridge-Isanti 3, Chisago Lakes 2, OT

Chisago Lakes 1 0 1 0-2

Cambridge-Isanti 1 1 0 1-3

First: CL-Bakken, 3:58. CI-Jones (Green), 7:52. Second: CI-O'Donovan, 14:25. Third: CL-Schmidt (Jinks, Bluhm), 1:10, pp. Overtime: CI-O'Donovan (Aljets, Brown), 3:32. Saves: Chisago Lakes: Hanson 7-8-8-3-26. Cambridge-Isanti: Sibell 7-8-8-2-25.

Champlin Park 3, Elk River/Z. 2

Champlin Park 1 1 1-3

Elk River/Zimmerman 0 1 1-2

First: CP-Williams (Olson), 2:49. Second: CP-Williams (Aberwald), 1:59. ERZ-George (Junker, Pilich), 4:34. Third: CP-Ronn, 2:30. ERZ-Schutt (Reinert, Davis), 4:24. Saves: Champlin Park: Neu 8-9-8-25. Elk River/Zimmerman: Stockman 9-9-6-24.

Coon Rapids 3, Armstrong/Cooper 2

Armstrong/Cooper 1 1 0-2

Coon Rapids 1 0 2-3

First: AC-Rausch, 6:21. CR-Marty (Bush, Espinosa), 6:21. Second: AC-Cook, 2:41. Third: CR-Clark (Bresnahan), 9:21. CR-Boden (Klinsing), 9:31. Saves: Armstrong/Cooper: Lucas11-5-4-20. Coon Rapids: Wagner 6-13-8-27.

Cretin-Derham Hall 4, Edina 2

Cretin-Derham Hall 1 2 1-4

Edina 1 0 1-2

First: CDH-Sondreal, :17. E-Fechko (Clark), 9:00. Second: CDH-Houge, 4:17. CDH-Sondreal (Siegfried), 14:11, pp. Third: CDH-Rasmussen (Sylvester), 8:43. E-Johnson (VanderVort, Morgan), 16:26. Saves: Cretin-Derham Hall: Belak 6-11-5-22. Edina: Clarkowski 11-8-7-26.

Delano 2, Rosemount 1

Delano 0 2 0-2

Rosemount 1 0 0-1

First: R-Hendrikson (Hedlund), 16:22. Second: D-Peterson (Paulson), 3:31, pp. D-Paulson (Brown, Peterson), 12:18. Saves: Delano: Dorsey 8-7-16-31. Rosemount: Murphy 6-6-4-16.

Eden Prairie 6, Prior Lake 4

Prior Lake 1 1 2-4

Eden Prairie 2 2 2-6

First: EP-Andor (Schulze), 1:03. EP-Dobchuk (Townsend, Schulze), 11:26, pp. PL-Dicke (Rice), 15:38. Second: EP-Andor (Townsend, Schulze), 1:28. PL-Eiter (Rice, Pavek), 6:32. EP-Schulze, 9:56. Third: PL-Eiter, 6:49. PL-Dicke (Schumacher), 7:01. EP-Andor (Townsend, Schulze), 7:20. EP-Townsend (Stansberry), 14:31. Saves: Prior Lake: Boschee 7-x-x-7, Mickett x-13-10-23. Eden Prairie: Schowalter 8-9-10-27.

Holy Family 5, Mound Westonka 0

Holy Family 3 0 2-5

Mound Westonka 0 0 0-0

First: HF-Grinnell (Blood, Osborn), 8:08. HF-Osborn, 10:02. HF-Blood (Osborn, Hall), 13:43, pp. Third: HF-Grinnell (Charchenko, Hall), 5:05, pp. HF-Paidosh (Friedrich, Charchenko), 13:43. Saves: Holy Family: Hendrickson 8-9-7-24. Mound Westonka: Evenson 13-7-21-41.

Litchfield/D-C 3, Minneapolis 3, OT

Minneapolis 1 0 2 0-3

Litchfield/Dassel-Cokato 1 0 2 0-3

First: M-Zoia (Soderberg), 12:05, pp. LDC-Zwilling (Grochow), 13:21. Third: M-Grimm (Snodgrass), 2:06. LDC-Schutz (Hanson, Zwilling), 11:01. M-Warner, 12:13. LDC-Lund (Hillmann, Woelfel), 15:40. Saves: Minneapolis: Lamont 11-8-5-4-28. Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 8-9-8-3-28.

Mahtomedi 9, St. Paul Highland Park 1

St. Paul Highland Park 0 1 0-1

Mahtomedi 3 4 2-9

First: M-Hodd-Chlebeck (Harris, Nelson), 4:42. M-Nelson (Doggett), 14:36. M-Gulenchyn (Wolsfeld, Dardis), 16:09. Second: M-Wolsfeld (Dardis), :52. M-Poganski (Beiersdorf, Egan), 2:45. M-Haycraft (Harris), 6:59. M-Egan (Bruner, Dardis), 13:10. S-Howatt (Bradford, Waud), 13:45. Third: M-Drage (Gulenchyn), 2:15. M-Bohmert (Grove, Haycraft), 3:25. Saves: St. Paul Highland Park: Olson 14-19-11-44. Mahtomedi: Dardis 7-11-1-19.

Pine City Area 6, Becker/Big Lake 0

Pine City Area 1 3 2-6

Becker/Big Lake 0 0 0-0

First: P-Mikyska (Broz), 8:45. Second: P-Welch (Lindblom, Youngbauer), 1:20. P-Mikyska (Broz, Rydberg), 2:55, pp. P-Broz (Welch, Mikyska), 9:51, pp. Third: P-Haug, 4:17. P-Thurman (Martfeld, Klein), 4:41. Saves: Pine City Area: Olson 2-8-7-17. Becker/Big Lake: Weber 15-9-10-34.

Princeton 2, Northern Edge 1

Northern Edge 0 0 1-1

Princeton 2 0 0-2

First: P-Nelson (Donnay), 4:26. P-Stenslie (Donnay, Baumann), 12:14. Third: NE-Baumgardt, 16:17. Saves: Northern Edge: Kolb 7-7-7-21. Princeton: Nelson 4-10-7-21.

Providence Academy 4, Monticello 1

Monticello 1 0 0-1

Providence Academy 2 2 0-4

First: PA-Lewis (Anderson, Hendrickson), 10:02. PA-Owen, 15:03. M-Thompson (Dahlheimer), 15:43. Second: PA-Hendrickson, 1:18. PA-Lewis (Wehmann), 12:18. Saves: Monticello: Biller 6-13-10-29. Providence Academy: Villagomez 9-2-6-17.

Red Wing 6, Austin 2

Austin 0 1 1-2

Red Wing 3 1 2-6

First: RW-Bryant (Schlichting), 11:58, pp. RW-Ulvenes (Ahern), 14:02, sh. RW-Ahern (Peterson), 16:58. Second: A-Guttormson (Stromlund), 4:40. RW-Tripp (Larson), 13:59. Third: RW-Ulvenes (Ahern), 6:00. A-Carney (Regenscheid), 12:46, pp. RW-Bryant (Tripp), 16:44, sh. Saves: Austin: Knox 18-21-4-43. Red Wing: Ehlers 13-11-15-39.

St. Thomas Academy 11, South St. Paul 0

South St. Paul 0 0 0- 0

St. Thomas Academy 2 4 5-11

First: STA-O'Brien (Wischmeier, Skahan), 3:32. STA-O'Brien (Wischmeier, Skahan), 16:31. Second: STA-Cronin (Skahan, Tacheny), :44. STA-Dose (Savino, Howard), 6:03. STA-Johannson (Kickhofel, Candon), 8:50, pp. STA-Savino (Cronin, Grahme), 14:36. Third: STA-Williams (Grahme), 1:51. STA-Strobel (Grahme), 4:32. STA-Dose (Cronin, Williams), 5:42, sh. STA-Kickhofel (Johannson), 7:50, sh. STA-Howard (Zavoral ), 16:25. Saves: South St. Paul: Nelson 21-25-11-57. St. Thomas Academy: Eigner 1-3-0-4.

Shakopee 6, New Prague 1

Shakopee 3 3 0-6

New Prague 0 1 0-1

First: S-Vogel (Huson), 8:48. S-Simpson (Vogel), 12:31. S-Simpson (Vogel, Orchard), 14:43, pp. Second: NP-Schmidt (Andersen), 3:30. S-Simpson (Vogel), 11:55. S-Toward (Roder, Canny), 13:02. S-Vogel (Simpson), 14:44. Saves: Shakopee: Huson 15-11-5-31. New Prague: Scherf 8-6-12-26.

Simley 8, Two Rivers 0

Two Rivers 0 0 0-0

Simley 2 5 1-8

First: S-Luedke (Renslow), 2:16. S-Anderson (Milner, Binsfeld), 8:31. Second: S-Luedke (Stanton), 2:03. S-Painter (Roitman), 7:17. S-Milner (Difronzo), 8:45. S-Seidl, 13:45. S-Stanton (Renslow, Milner), 14:50. Third: S-Luedke (McKnight), 11:10. Saves: Two Rivers: Altier 4-10-x-14, Ouren x-x-6-6. Simley: Suchy 2-5-6-13.

SW Christian/Richfield 9, Waconia 0

Southwest Christian/Richfield 2 3 4-9

Waconia 0 0 0-0

First: SCR-Bendell, 9:06. SCR-Erhart (Greiner, Haugen), 14:07. Second: SCR-Greiner (Anderson), :45, pp. SCR-Bendell (Erhart, Greiner), 3:15. SCR-Michelizzi (Swenson, Hornor), 5:58. Third: SCR-Erhart (Anderson), 3:49. SCR-Johnson, 7:00, pp. SCR-Bendell (Greiner, Hardacre), 8:39, pp. SCR-Greiner (Hardacre), 12:04. Saves: Southwest Christian/Richfield: Haugen 3-1-6-10. Waconia: Johnson 11-11-6-28.

Spring Lake Park 6, Anoka 5

Anoka 3 1 1-5

Spring Lake Park 1 2 3-6

First: SLP-Theisen (Sonmore), 1:11. A-Ficocello, 1:49. A-Ceaser, 2:05. A-Ceaser (Maloney, McGonigal), 4:21, pp. Second: SLP-Lueck (Larsen), :50. SLP-Wackman (Theisen), 5:53, pp. A-Ceaser (Byrnes, Phelps), 11:50, pp. Third: SLP-Lueck (Theisen), 2:20, pp. SLP-Theisen (Romaker), 6:20. SLP-Lueck (Ross, Theisen), 10:43, pp. A-Ceaser (Lewis), 16:57. Saves: Anoka: Haglund 10-4-10-24. Spring Lake Park: Bergdahl 9-11-5-25.

Wayzata 6, Buffalo 0

Buffalo 0 0 0-0

Wayzata 3 2 1-6

First: W-Tovb (Sauer, Canevari), 2:46. W-Canevari (Hill, Lesser), 13:23. W-Tovb (Naeve, McCollins), 16:33. Second: W-Sauer (Streeter, Mattson), 9:02, pp. W-Gardner, 10:28. Third: W-Streeter (Gardner, Naeve), 4:34. Saves: Buffalo: Altman 7-13-9-29. Wayzata: Ingemann 4-4-x-8, Hanson x-x-2-2.

HOCKEY • GIRLS

Apple Valley 6, Eagan 3

Apple Valley 1 3 2-6

Eagan 1 1 1-3

First: E-Drugge (Schoeberl), 7:53. AV-Mak. Moran (Coleman), 16:07, sh. Second: AV-Ryan (Jensen), 1:31. E-Schoeberl (Cooper), 9:50. AV-Mak. Moran (Ryan), 12:20. AV-Mak. Moran (Ryan), 12:20, sh. Third: E-Cooper (Anderson, Schoeberl), 2:23. AV-Mak. Moran, 15:39. AV-Mak. Moran, 16:11. Saves: Apple Valley: Cozy 11-5-8-24. Eagan: Kimel 4-8-11-23.

Austin 9, Red Wing 3

Red Wing 0 1 2-3

Austin 4 2 3-9

First: A-Schultz (Hemann, Holtz), :25. A-Squier (Rumsey, Schaefer), 1:33. A-Squier (Schultz), 8:22. A-Hemann (Holtz), 10:34. Second: A-Hemann (Schultz, Squier), 9:17. A-Schaefer (Barrera, Rumsey), 10:07. RW-Chaska (Kruger), 16:20. Third: RW-Zylka (Snyder, Chaska), 4:11. RW-Bluhm (Roe, Handwerk), 5:21. A-Holtz (Schultz, Hemann), 5:50. A-Schaefer (Davidson, Davidson), 6:33. A-Rumsey (Barrera), 16:58. Saves: Red Wing: Meyer 11-6-2-19. Austin: Radford-Garcia 4-9-8-21.

Benilde-SM 4, Chaska/Chanhassen 0

Chaska/Chanhassen 0 0 0-0

Benilde-St. Margaret's 1 0 3-4

First: BSM-Melsness (Peschel), 11:16, sh. Third: BSM-Mortenson (Juckniess, Hoen), 7:23. BSM-Hassler (Melsness, Garvin), 7:35. BSM-Hoen (Cronin, Peschel), 9:55. Saves: Chaska/Chanhassen: Margraf 9-9-16-34. Benilde-St. Margaret's: Van Stelten 3-3-2-8.

Burnsville 2, Eastview 1, OT

Burnsville 1 0 0 1-2

Eastview 0 0 1 0-1

First: B-Dundon (Colin), 5:13. Third: E-Chesek (Hayward, Stepan), 9:06, pp. Overtime: B-Katzmarek (Colin), 6:06. Saves: Burnsville: Oettinger 10-6-12-0-28. Eastview: Lombardi 4-12-5-10-31.

Centennial/SLP 7, East Ridge 1

Centennial/Spring Lake Park 1 4 2-7

East Ridge 0 0 1-1

First: CSLP-Hemr (O'Hara, Thompson), 6:59, pp. Second: CSLP-Goodreau (O'Hara), :58. CSLP-Larsen (O'Hearn), 1:27. CSLP-Hemr (Torma, Laager), 7:25. CSLP-Goodreau (O'Hara, Wlaschin), 9:58, pp. Third: CSLP-O'Hara (Thompson, Wlaschin), 5:17, pp. ER-Downie (Barry), 15:11, pp. CSLP-Goodreau (O'Hara, Newpower), 15:59. Saves: Centennial/Spring Lake Park: Groess 12-2-6-20. East Ridge: Garrity 5-8-7-20.

Champlin Park/CR 7, Northern Tier 1

Champlin Park/Coon Rapids 2 3 2-7

Northern Tier 0 0 1-1

First: CPCR-Terebayza (Johnson), :31. CPCR-Bolander (Strouse), 5:04. Second: CPCR-McKenzie (Qualley, Julien), 5:50, pp. CPCR-Bolander (Johnson, Pajunen), 12:14, pp. CPCR-Terebayza (Milton), 14:23. Third: NT-Hari (Sanders), :47. CPCR-Bolander (Terebayza, Ness), 8:06, pp. CPCR-Bolander (Nikolaus, Johnson), 13:36. Saves: Champlin Park/Coon Rapids: Wostrel 3-7-10-20. Northern Tier: Gibb 19-18-13-50.

Cretin-DH 6, White Bear Lake 2

Cretin-Derham Hall 1 2 3-6

White Bear Lake 0 0 2-2

First: CDH-Ahern (Broz, Anderson), 13:59. Second: CDH-Anfang (Muetzel, Vance), 7:54. CDH-Anderson (Anfang), 12:31. Third: CDH-Muetzel (Ahern, Evans), 1:45, pp. CDH-Murphy (Sherry), 2:33. W-Hofeld (Dawe), 3:05. CDH-Anfang (Haycraft), 14:35, pp. W-Dawe, 16:41. Saves: Cretin-Derham Hall: Fritz 4-6-5-15. White Bear Lake: Marston 5-14-22-41.

Edina 9, Blake 1

Edina 3 3 3-9

Blake 0 1 0-1

First: E-Zawoyski (Jungels, Kuehl), :23. E-Halverson, 5:28. E-Jungels (Halverson, Lindborg), 7:45. Second: E-Zawoyski, 3:20. E-Maxwell (Kuehl), 3:48. B-Morrison (Higuchi), 6:24. E-Chapman (Hankinson, Zawoyski), 11:00. Third: E-Lindborg, 6:45. E-Jungels (Lindborg, Zawoyski), 9:19. E-Hankinson (Jungels, Kuehl), 12:08. Saves: Edina: Corniea 2-10-4-16. Blake: Ziehl 13-8-9-30.

Elk River/Zimmerman 4, Roseville 0

Elk River/Zimmerman 1 1 2-4

Roseville 0 0 0-0

First: ERZ-Wilson (Mattson), 4:06. Second: ERZ-Christian (Henrichsen), 6:18. Third: ERZ-Henrichsen (Huseth, Henrichsen), 3:09. ERZ-Amme-Keller, 16:13, sh. Saves: Elk River/Zimmerman: Hess 6-9-8-23. Roseville: Wagner 10-5-6-21.

Holy Angels 6, Bloomington Jefferson 2

Bloomington Jefferson 0 2 0-2

Holy Angels 1 2 3-6

First: HA-Garton (Brama), 7:32. Second: HA-LaMere (Poehling, Garton), :27. HA-Lesnar (Anderson), 1:17. B-Schuck, 1:37. B-Lesch (Larson), 6:36. Third: HA-Clow (LaMere, Poehling), :33. HA-Anderson (Brama, Lesnar), 6:54. HA-Loichle (Lacher, Clements), 8:26. Saves: Bloomington Jefferson: Rash 11-8-6-25. Holy Angels: Rimstad 6-12-3-21.

Holy Family 6, Mound Westonka 1

Mound Westonka 0 1 0-1

Holy Family 2 2 2-6

First: HF-Messner (Limke), 12:49. HF-Kaiser (Moss, Knewtson), 16:26. Second: HF-Kaiser (Valentini), 2:46. HF-Limke (Koeppl, Paidosh), 9:32. MW-Wendorf (Pioske), 14:13, pp. Third: HF-Messner (Valentini), 3:46, pp. HF-Kaiser, 14:30. Saves: Mound Westonka: Roth 10-19-2-31. Holy Family: Blair 3-15-6-24.

Lakeville South 6, Shakopee 1

Lakeville South 2 2 2-6

Shakopee 1 0 0-1

First: LS-Enright (Bouman, Hunst), 1:58. LS-Otremba (Wright), 3:51. S-Peterson (Grabianowski, Parker), 7:44. Second: LS-Otremba (O'Neill, Wright), :48. LS-Enright, 6:49. Third: LS-Otremba (Bendickson), 10:27. LS-Enright (Soltys), 16:35. Saves: Lakeville South: Lang 9-4-4-17. Shakopee: Boots 7-7-8-22.

Maple Grove 3, Gentry Academy 1

Gentry Academy 0 1 0-1

Maple Grove 0 2 1-3

Second: MG-Olson (Holm, Soukup), 4:59. MG-Retrum, 5:57. GA-Sajevic (Gazdik, Gazdik), 6:44, pp. Third: MG-Erickson(Olson, Rice), 7:00, pp. Saves: Gentry Academy: Laming 3-10-3-16. Maple Grove: Strom 4-13-10-27.

Minnetonka 8, Buffalo 1

Minnetonka 3 3 2-8

Buffalo 0 1 0-1

First: M-Sadura (Lindsay, Finnegan), 13:08. M-Lindsay (Sadura, Ryan), 16:28. M-Rauk (Mack), 16:36. Second: M-Mack (Rauk, Klepinger), 3:31. M-Finnegan (Lindsay, Sadura), 5:58. M-Ryan (Lindsay, Sadura), 9:50. B-Wurm (Kubu), 15:41. Third: M-Mack (Karl), 10:29. M-Ryan (Lindsay, Sadura), 15:55. Saves: Minnetonka: Hazlett 3-5-3-11. Buffalo: Mootz 20-26-19-65.

North St. Paul/Tartan 5, Irondale/SA 1

Irondale/St. Anthony 1 0 0-1

North St. Paul/Tartan 2 2 1-5

First: NSPT-Roesler (Lambert), 4:19. ISA-Fagerlee (Townsend), 16:09, pp. NSPT-Tabaka (Novak), 16:51. Second: NSPT-Tabaka (Hackman), 4:28. NSPT-Tabaka (Schwantes, Novak), 14:23. Third: NSPT-Roesler (Tabaka, Schwantes), 5:05. Saves: Irondale/St. Anthony: Rupp 8-10-13-31. North St. Paul/Tartan: Bigwood 8-5-5-18.

Prior Lake 4, Lakeville North 3

Prior Lake 2 2 0-4

Lakeville North 2 0 1-3

First: LN-Swierczek (Gasparini), 6:59, sh. LN-Hanson (Jensen, Gibbons), 11:11. PL-Kashmark (Zollman), 11:23. PL-Grove (Kashmark), 16:13. Second: PL-Swanson (Guillemette, Holmes), 2:23. PL-Kashmark (Guillemette, Holmes), 3:35. Third: LN-Hanson (Wagenbach), 7:59, pp. Saves: Prior Lake: Hansen 5-7-9-21. Lakeville North: Boughan 3-2-1-6, Weiland x-x-4-4.

Rosemount 4, Farmington 2

Rosemount 1 1 2-4

Farmington 0 1 1-2

First: R-Tuttle, 4:34, pp. Second: R-Tuttle (Stramel), 6:53. F-Mitchell (Mahowald), 9:07. Third: F-Kadrlik (Mitchell, Gehrke), 2:15. R-Tuttle (Hanson), 4:13. R-Tuttle (Webster), 9:11. Saves: Rosemount: Burton 11-6-8-25. Farmington: Curow 11-5-8-24.