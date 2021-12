THURSDAY

BASKETBALL • BOYS

MISSISSIPPI 8

• St. Francis 70, Chisago Lakes 33

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 79, Coon Rapids 78

• Osseo 69, Blaine 49

• Park Center 92, Anoka 62

• Rogers 52, Centennial 47

• Spring Lake Park 75, Andover 45

• Totino-Grace 83, Champlin Park 58

SUBURBAN EAST

• Park of CG 55, Cretin-Derham Hall 46

• Stillwater 59, White Bear Lake 58

METROPOLITAN AREA

• Albany 63, Annandale 58

• Concordia Academy 99, United Christian 19

• Cooper 78, Rosemount 64

• Edina 76, Eagan 61

• Glencoe-Silver Lake 82, St. Peter 64

• Lakeville North 63, Chaska 58

• Mankato East 78, Northfield 49

• Minnetonka 84, Eastview 68

• North Branch 68, Cloquet 59

• Orono 91, Monticello 54

• Paynesville Area 65, Dassel-Cokato 54

• Princeton 101, Zimmerman 82

• Rochester Century 59, New Prague 38

• St. Cloud Apollo 53, Hutchinson 50

• St. Michael-Albertville 90, Burnsville 63

• St. Thomas Acad. 74, Holy Angels 72, 2 OT

• South St. Paul 85, St. Paul Harding 40

• Southwest Christian 88, Belle Plaine 69

• Tartan 65, SP Como Park 59

• Waconia 48, Delano 36

• Waterville-E-M 40, Tri-City United 38

MINNESOTA

• Alma (Wis.) 65, Winona Cotter 53

• Bethlehem Academy 58, LeRoy-O. 50

• Byron 77, Cannon Falls 59

• Eden Valley-Watkins 60, Belgrade-B-E 54

• Goodridge-G-G 77, Clearbrook-G. 55

• Lake Crystal-WM 63, Mankato Loyola 47

• Lake Park-A. 63, Park Christian 51

• MACCRAY 77, Renville Co. West 63

• Maple River 73, Kenyon-Wanamingo 50

• Marshall 51, Luverne 42

• Martin Co. W. 74, Truman/ML/GHEC 58

• Mountain Lake Area 67, Hills-BC 44

• Murray Co. C. 66, Adrian/Ellsworth 38

• New London-Spicer 67, Melrose 32

• Nicollet 69, Cleveland 48

• North Woods 87, Moose Lake/WR 73

• Rochester Lourdes 49, Zumbrota-M. 42

• Sacred Heart 67, Thompson (N.D.) 55

• Tracy-Milroy-Balaton 77, Canby 58

• Warren-A-Oslo 73, Climax/Fisher 32

• Warroad 64, Roseau 43

BASKETBALL • GIRLS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Hmong Academy 32, Comm. of Peace 31

MINNEAPOLIS CITY

• Roosevelt 68, South 33

• Southwest 64, Washburn 22

MINNESOTA RIVER

• LeSueur-Henderson 47, Tri-City United 38

• Mayer-Lutheran 66, Sibley East 24

• Norwood YA 67, Lester Prairie 35

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 48, St. Francis 19

• Monticello 62, North Branch 20

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 66, Coon Rapids 33

• Blaine 57, Osseo 47

• Maple Grove 61, Elk River 50, OT

• Park Center 53, Anoka 48

• Rogers 75, Centennial 63

• Spring Lake Park 48, Andover 44

METROPOLITAN AREA

• Delano 39, Annandale 30

• Hope Academy 47, Trinity 14

• Jordan 62, New Ulm 52

• North St. Paul 85, Brooklyn Center 12

• Northfield 41, Mankato East 23

• St. Paul Como Park 98, Maranatha 62

• St. Peter 47, Glencoe-Silver Lake 37

• Shakopee 68, Holy Angels 62

• Southwest Christian 55, Belle Plaine 50

MINNESOTA

• Badger-G-MR 80, Northern Freeze 22

• Barnesville 60, Hawley 52

• Clearbrook-Gonvick 44, Blackduck 30

• Cleveland 45, Martin County West 35

• Cromwell-Wright 65, Floodwood 29

• Esko 84, Two Harbors 36

• Fergus Falls 90, Sauk Rapids-Rice 45

• Janesville-W-P 72, Mankato Loyola 41

• Kelliher/Northome 74, Warroad 64

• Kimball Area 45, Paynesville Area 40

• Lanesboro 64, LeRoy-Ostrander 45

• Lewiston-Altura 58, Mabel-Canton 33

• McGregor 39, Carlton 30

• Montevideo 68, New London-Spicer 54

• Pine City 62, Hinckley-Finlayson 40

• Pine River-Backus 45, Walker-H-A 41

• Red Lake 80, Nevis 57

• South Ridge 68, Barnum 24

• Underwood 46, Breckenridge 44

• Virginia 81, International Falls 41

• Warren-A-Oslo 64, Red Lake Falls 42

GYMNASTICS • GIRLS

LAKE

• Hopkins 139.825, Eden Prairie 130.275. All-around: Annabelle Speers, Hopkins, 36.025.

• Wayzata 141.475, Buffalo 129.30. All-around: Izzy Hayden, Wayzata, 35.55.

METRO EAST

• Hastings 127.975, Tartan 111.575. All-around: Ava Mamer, Hastings, 32.70.

• Simley 131.575, South St. Paul 112.525. All-around: Lucy Penttila, Simley, 33.95.

NORTHWEST SUBURBAN

• Elk River 136.575, Osseo 123.85. All-around: Abby Rekstad, Elk River, 34.125.

SUBURBAN EAST

• White Bear Lake 137.225, Park of Cottage Grove 132.05. All-around: Grace Squires, White Bear Lake, 36.75.

WRIGHT COUNTY

• Glencoe-Silver Lake 126.625, Rockford 121.85.

MINNESOTA

• Owatonna 138.675, Austin 127.025. All-around: (tie) Emma Johnson, Owatonna, and Jozie Johnson, Owatonna, 34.35.

HOCKEY • BOYS

METRO EAST

• St. Thomas Academy 7, Hastings 1

• Tartan 7, South St. Paul 0

MISSISSIPPI 8

• Monticello 11, Becker/Big Lake 2

• Princeton 6, Chisago Lakes 4

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 5, Maple Grove 3

• Blaine 6, Champlin Park 3

• Rogers 5, Armstrong/Cooper 2

• Totino-Grace 7, Osseo 3

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 5, Apple Valley 1

SUBURBAN EAST

• Mounds View 7, Irondale 0

• Roseville 4, Forest Lake 3

• Stillwater 2, Woodbury 1

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 11, Litchfield/D-C 1

METROPOLITAN AREA

• Bloomington Jefferson 4, Two Rivers 2

• Cretin-Derham Hall 5, Benilde-SM 3

• Delano 5, Breck 2

• Eden Prairie 3, Elk River/Zimmerman 2, OT

• Edina 5, Grand Rapids 1

• Holy Angels 7, Burnsville 1

• Hutchinson 4, New Ulm 3

• Minnetonka 3, Chaska 2

• Northfield 6, Faribault 1

• St. Michael-Albertville 5, St. Cloud 2

MINNESOTA

• Ashland (Wis.) 4, Moose Lake Area 3

• Luverne 6, Worthington 3

• Marshall 7, Fairmont 1

• Owatonna 5, Albert Lea 1

• Pine City Area 5, Northern Edge 1

• Prairie Centre 8, Willmar 2

• Rochester Century 8, Mankato West 1

• Thief River Falls 10, Crookston 1

• Warroad 6, East Grand Forks 3

• Windom 6, Redwood Valley 1

HOCKEY • GIRLS

METRO WEST

• Chaska/Chanhassen 11, Waconia 1

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 3, Prior Lake 1

• Farmington 1, Eagan 0

• Lakeville South 3, Lakeville North 0

• Rosemount 3, Burnsville 2

• Shakopee 4, Apple Valley 2

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 6, Litchfield/D-C 0

METROPOLITAN AREA

• Armstrong/Cooper 3, Princeton 0

• Buffalo 2, Northern Tier 1, OT

• Edina 4, Stillwater 0

• Elk River/Zimmerman 7, Forest Lake 1

• Holy Angels 7, New Prague 3

• Hutchinson 9, Mankato West 1

• Mound Westonka 3, Cretin-Derham Hall 2

• Mounds View 6, Bloomington Jefferson 5

• Orono 7, Minneapolis 1

• Rochester Mayo 3, Red Wing 2

MINNESOTA

• Cloquet-E-C 1, Moose Lake Area 0

• Fergus Falls 4, Willmar 2

• Grand Forks (N.D.) 2, East Grand Forks 0

• Mankato East 6, Winona 1

• Marshall 3, Fairmont 1

• Owatonna 5, Albert Lea 1

• Rock Ridge 6, International Falls 0

SWIMMING • BOYS

METRO EAST

• Hastings 97, Tartan 82

WREStlING

METRO WEST

• Chaska/Chanhassen 42, Benilde-SM 15

NORTHWEST SUBURBAN

• Rogers 57, Elk River 23

WRIGHT COUNTY

• Dassel-Cokato/Litch. 60, Delano 24

• Mound Westonka 69, Rockford 12

• Watertown-M. 42, Dassel-Cokato/Litch. 27

• Watertown-M. 64, Delano 12

METROPOLIAN AREA

• Northfield 66, Austin 13

• Northfield 75, Winona 6

• Totino-Grace 78, Benilde-SM 6

• Totino-Grace 50, Chaska/Chanhassen 16

SOUTH ST. PAUL QUADRANGULAR

• Mpls. North 48, Cooper 9

• Mpls. North 39, St. Croix Lutheran 35

• St. Croix Lutheran 51, Cooper 30

• South St. Paul 66, Cooper 18

• South St. Paul 66, Mpls. North 18

• South St. Paul 70, St. Croix Lutheran 11

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Armstrong 79, Coon Rapids 78

Coon Rapids 41 37-78

Armstrong 35 44-79

Coon Rapids: Cummings-Coleman 18, Ellingson 15, Smith 15, Galimah 14, Deng 8, Hettwer 3, Himley 3, Thom 2. Armstrong: Skram 15, P. Newbern 12, Garner 11, College 10, S. Newbern 9, Rennie 9, Jones 7, Kuempel 4, Sherman 2.

Edina 76, Eagan 61

Edina 40 36-76

Eagan 21 40-61

Edina: Jobe 28, Helgren 24, Hanson 9, Presthus 8, Dickey 7. Eagan: Schmitter 25, Mitoro 9, Schmidt 8, Carruthers 6, Foreman 5, Anderson 2, Ford 2, Jafferi 2, Syring 2.

Lakeville North 63, Chaska 58

Lakeville North 26 37-63

Chaska 26 32-58

Lakeville North: Robison 24, Winter 13, Thornton 8, Nolan 5, Vaith 5, Manning 4, Hernandez 2, Warner 2. Chaska: Nicholson 21, Lyles 15, Foss 9, Kallman 5, Rief 4, Born 2, Walle 2.

Mankato East 78, Northfield 49

Northfield 24 25-49

Mankato East 45 33-78

Northfield: Gustina 10, DiMaggio 8, Richardson 8, Sand 7, Koep 5, Schlaak 4, Journell 3, Thompson 2, Balvin 1, Edwards 1. Mankato East: Omot 19, Pemble 12, Gong 11, Hayes 10, Clement 7, Othow 4, Eggert 3, Lancaster 3, Peterson-Pennington 3, Schweim 3, Hayes 2, Madson 1.

Minnetonka 84, Eastview 68

Minnetonka 37 47-84

Eastview 24 44-68

Minnetonka: Ja. Cain 22, Jo. Cain 22, Stefonowicz 16, El-Amin 12, Simonsen 8, Jones 2, Liu 2. Eastview: Scales 21, Hassan 14, Ambrose 12, Kloss 9, Bolger 5, Chearing 3, Omweno 3, Batala 1.

Osseo 69, Blaine 49

Osseo 28 41-69

Blaine 28 21-49

Osseo: Waits 24, Omooria 15, Barhayiga 13, Cargeor 6, Swanson 5, Johnson 2, Smith 2, Vinson 2. Blaine: Tinsen-Jenkins 14, Merrigan 9, Moin 7, Bohlman 6, Pettis 5, Kaul 3, Beckman 2, Pelkey 2, Payne 1.

Park Center 92, Anoka 62

Anoka 29 33-62

Park Center 36 56-92

Anoka: Howze 16, Nyamari 14, Rodriguez 14, Ochwwangi 8, Anderson 3, Kamanda 3, Podany 2, Reeder 2. Park Center: Torbor 26, Berthe 19, Carrington 15, Pennebaker 12, Spencer 12, Burgess 4, Cook 2, Iwuchukwu 2.

Park of CG 55, Cretin-Derham Hall 46

Park of Cottage Grove 21 34-55

Cretin-Derham Hall 29 17-46

Park of Cottage Grove: Bearth 27, Hatano 14, Omot 6, Fick 5, Ola-Kazim 3. Cretin-Derham Hall: Cain 17, Holloman 15, Edwards 4, Koopmeiners 4, Melchior 4, Bollinger 2.

Rochester Century 59, New Prague 38

Rochester Century 35 24-59

New Prague 22 16-38

Rochester Century: Wysocki 19, Deedrick 9, Olm 9, Wills 7, Collins 5, Kotten 5, Johnson 3, Bancroft 2. New Prague: Hemann 9, Short 9, Chromy 5, Kudrie 5, Giesen 3, McBroom 3, Hemann 2, Washa 2.

Rogers 52, Centennial 47

Rogers 23 29-52

Centennial 23 24-47

Rogers: Whitcomb 15, Gleason 12, Belka 11, Kuhlman 6, Sanders 4, Dalluge 2, Jezierski 2. Centennial: Neudahl 11, Clark 10, Johnson 10, Ball 7, Jansa 4, Burgoon 3, D'Agostino 2.

St. Cloud Apollo 53, Hutchinson 50

Hutchinson 32 18-50

St. Cloud Apollo 20 33-53

Hutchinson: Rensch 19, Verhassalt 10, Elliot 9, Starke 5, Hutson 4, Verhasselt 3. St. Cloud Apollo: Washington 15, Doumbia 13, Diew 10, Watkins 8, Abston 6, Hansen 1.

St. Michael-Albertville 90, Burnsville 63

Burnsville 34 29-63

St. Michael-Albertville 42 48-90

Burnsville: Bettis 29, Saykeo 21, Affana-Shanks 4, De La Luz 4, Buchanan 2, Sherlock 2, Hatting 1. St. Michael-Albertville: Tennyson 29, Hochstedler 20, Purcell 19, Riebel 14, Luongvan 3, Ross 3, Demarais 2.

St. Thomas Acad. 74, Holy Angels 70, 2 OT

St. Thomas Academy 29 32 4 9-74

Holy Angels 32 29 4 5-70

St. Thomas Academy: Chamberlain 26, Kirchner 21, Johnson 16, Dobbs 9, Thompson 2. Holy Angels: Johnson 22, Boarman 18, Issa 17, Boehm-Peterson 6, Smith 3, Dittman 2, Hillstrom 2.

South St. Paul 85, St. Paul Harding 40

South St. Paul 58 27-85

St. Paul Harding 19 21-40

South St. Paul: Newsome 16, Moore 13, Ramontr. Harmon 8, Moua 8, McCampbell 6, Jones 6, Dodd 5, Fitch 5, Ramonta. Harmon 5, Sutherlin 4, Carter Jr. 3, Hussein 3, Jarman 2, Pendergast 1. St. Paul Harding: Douglas 14, Wesley 10, Htoo 7, Bryant 4, Hood 2, Walker 2, Knight 1.

Southwest Christian 88, Belle Plaine 69

Belle Plaine 33 36-69

Southwest Christian 55 33-88

Belle Plaine: Kruger 18, Luskey 12, Retser 11, Tolbert 10, Borenson 7, Brandonburg 4, Gerris 3, Kehr 2, Siegle 2. Southwest Christian: Burke 26, Krommendyk 14, Berg 10, Zimmerman 10, Riddle 9, Arnold 7, Br. Beckering 4, C. Beckering 3, Newell 3, Washington 2.

Spring Lake Park 75, Andover 45

Andover 24 21-45

Spring Lake Park 29 46-75

Andover: Kopetzki 16, Jacobson 8, Foy 7, Mallet 6, Musungu 5, Angell 3. Spring Lake Park: Thomsen 22, Kinsey 20, Ojile 9, Anthony 6, Kinsey 5, Weier 5, Litke 3, Say 3, Shaw 2.

Tartan 65, St. Paul Como Park 59

St. Paul Como Park 25 34-59

Tartan 36 29-65

St. Paul Como Park: Plair 17, Kibble 15, Clinton 12, M. Aarness 7, Gibson 4, D. Aarness 2, Nichols 2. Tartan: Chelley 18, Burns 14, Vukomanovich 8, Barrett 7, Radtke 7, Porter 5, Richmond 5, Hammons 1.

Waconia 48, Delano 36

Waconia 22 26-48

Delano 20 16-36

Waconia: Miller 13, Bonick 10, Meath 10, Sonnek 10, Hayes 3, Amrhein 2. Delano: Strandemo 16, Stewart 6, Iversen 3, Schultz 3, Maschino 2, Monke 2, Schneider 2, Techam 2.

BASKETBALL • GIRLS

Armstrong 66, Coon Rapids 33

Armstrong 35 31-66

Coon Rapids 21 12-33

Armstrong: McGowan 25, Dille-Starks 12, Parsons 12, Fisher 10, Fisher 3, Fondow 3, Peterson 1. Coon Rapids: Washburn 16, Ntambwe 5, Washburn 5, Beck 4, Schmidt 2, Brownell 1.

Blaine 57, Osseo 47

Blaine 27 30-57

Osseo 32 15-47

Blaine: Davis 16, Garber 13, Bryant 11, Terry 11, Lafreniere 4, Schlomann 2. Osseo: Wilson 21, Choi 6, Hargrove 4, Mitchell 4, Miller 3, White 3, Abolade 2, Brack 2, Frazier 2.

Delano 39, Annandale 30

Delano 21 18-39

Annandale 24 6-30

Delano: Pietila 8, Stowman 8, Tool 7, Beeler 6, Danielson 5, T. Peterson 3, K. Peterson 2. Annandale: Jones 8, Simon 7, Hoeft 5, Campbell 4, Jerpseth 4, Helget 2.

Jordan 62, New Ulm 52

Jordan 30 32-62

New Ulm 30 22-52

Jordan: Dahmen 19, Kluxdal 14, Borowicz 7, Olinger 6, Briese 4, Vogel 4, Duis 3, Pedersen 3, Barth 2. New Ulm: Lewis 18, Enter 11, Hopp 9, Hulke 8, Backer 2, Bianchi 2, Dennis 2.

LeSueur-Henderson 47, Tri-City United 38

LeSueur-Henderson 19 28-47

Tri-City United 19 19-38

LeSueur-Henderson: Wilbright 20, Fritz 13, Biedscheid 4, Gregersen 4, Terwedo 4, Wetzel 2. Tri-City United: Lang 17, Marcussen 12, Krochk 6, Skluzacek 3.

Maple Grove 61, Elk River 50, OT

Elk River 22 26 2-50

Maple Grove 20 28 13-61

Elk River: Christy 17, Demar 13, Langbehn 10, Johnson 4, Murphy 3, Berg 2, Hidde 1. Maple Grove: Klick 12, Stern 11, Gordon 10, Kanz 8, Overskei 6, Cossette 5, Ode 5, Kormann 4.

Mayer Lutheran 66, Sibley East 24

Mayer Lutheran 34 32-66

Sibley East 11 13-24

Mayer Lutheran: Lade 22, Guetzkow 11, Carns 10, Martin 8, Maetzold 4, Martin 4, Noerenberg 4, Maass 2, Maetzold 1. Sibley East: Bauer 6, Halquist 4, Bednarek 3, Sell 3, Bode 2, Harens 2, Widmer 2, Ziegler 2.

Mpls. Roosevelt 68, Mpls. South 33

Minneapolis Roosevelt 31 37-68

Minneapolis South 15 18-33

Minneapolis Roosevelt: Wren 16, Davis 12, Reichert-Giron 11, Walker 11, Chatman 10, Hartman 4, Maly 4. Minneapolis South: McArthur 14, Athanasellis 8, Amundson 6, Carlson 3, Cox 2.

Mpls. Southwest 64, Mpls. Washburn 22

Minneapolis Washburn 8 14-22

Minneapolis Southwest 36 28-64

Minneapolis Washburn: Larsen 8, Stevens 4, Jorgensen 3, Ordaz 3, Crane 2, Spellmon 2. Minneapolis Southwest: Hill 12, London 11, Youngdahl 9, Johnson 8, Barnes 6, Gendler 6, Kramer 5, Olson 2, Schoenke 2, Spanier 2, Ewert 1.

Monticello 62, North Branch 20

North Branch 3 17-20

Monticello 44 18-62

North Branch: Kuhlman 7, Lattimore 5, Bistodeau 3, Lattimore 3, Peaslee 2. Monticello: Manning 16, Voll 11, Hanson 10, Lindberg 9, Nebben 5, Erb 3, Anderson 2, Roubinek 2, Skistad 2, Smith 2.

North St. Paul 85, Brooklyn Center 12

Brooklyn Center 9 3-12

North St. Paul 43 42-85

Brooklyn Center: Thompson 5, Adams 3, Gabor 2, Gibson 2. North St. Paul: Miller 25, Bradford 14, Thomas 12, Horton 10, Lee 7, Jones 5, Anthony 4, Briley 4, Funches 2, Horton 2.

Northfield 41, Mankato East 23

Mankato East 9 14-23

Northfield 20 21-41

Mankato East: Russell 10, Beaty 5, Full 4, Njeru 2, Stangl 2. Northfield: Mostad 13, Mahal 9, Sand 8, Sawyer 5, McBroom 4, Rosenhamer 2.

Norwood YA 67, Lester Prairie 35

Lester Prairie 17 18-35

Norwood Young America 30 37-67

Lester Prairie: Heimerl 13, Hoof 8, Lee 8, Christen 3, Lee 3. Norwood Young America: Conser 18, Hallquist 14, Fox 11, Herrmann 9, Wischnack 4, Erickson 3, Schmidt 3, Johnson 2, Lueck 2, Beneke 1.

St. Peter 47, Glencoe-Silver Lake 37

Glencoe-Silver Lake 20 17-37

St. Peter 24 23-47

Glencoe-Silver Lake: Monahan 19, Graf 9, Christianson 6, Simons 3. St. Peter: Holmgren 25, Southworth 9, Ruffin 5, Wiebusch 4, Kamm 2, Remmert 2.

Shakopee 68, Holy Angels 62

Holy Angels 27 35-62

Shakopee 30 38-68

Holy Angels: Massaquoi 22, Buer 11, Kas. Caron 11, Pierce 9, O'Rourke 5, Kay. Caron 2, Pritchard 2. Shakopee: Pawlicki 19, Cordes 12, Hale 10, Maenke 9, Broze 8, Ross 8, Mitchell 2.

Southwest Christian 55, Belle Plaine 50

Southwest Christian 24 31-55

Belle Plaine 25 25-50

Southwest Christian: Brunsberg 15, Burkhart 13, Rediger 10, Straub 6, Bengston 5, Breckering 4, Deckers 2. Belle Plaine: Lenz 15, Schmidt 14, Nordby 9, Ziemke 6, Fahey 4, Haefner 2.

Spring Lake Park 48, Andover 44

Spring Lake Park 19 29-48

Andover 17 27-44

Spring Lake Park: Nusbaum 14, Smith 12, Kesti 8, Sutch 6, Kloubec 4, Dunbar 3, Thomas 1. Andover: Vaaler 18, Miller 10, Castillo 8, Forfor 5, Engelby 2, Imdieke 1.

HOCKEY • BOYS

Andover 5, Maple Grove 3

Andover 1 0 4-5

Maple Grove 0 1 2-3

First: A-Zinda (Gravink ), 7:00, pp. Second: MG-Brink (Gunderson), 14:16. Third: A-Conway (Thoreson, Stringfellow), 1:53. A-Casey (Thoreson), 3:55. A-Pierson (Stringfellow, Gravink), 5:55. MG-Kernan (Gunderson, Margenau), 6:57, pp. A-Zinda, 11:09. MG-Brink (Gunderson), 15:42. Saves: Andover: Brauns 5-16-13-34. Maple Grove: Hopp 7-9-6-22.

Bloomington Jefferson 4, Two Rivers 2

Bloomington Jefferson 2 2 0-4

Two Rivers 0 2 0-2

First: B-Wang (Gombold, Hatton), 3:25. B-Gombold (Noble, Wang), 8:12. Second: TR-Rohrer (Karlen), 1:48. TR-Ball (Schuele, Eckman), 9:05, sh. B-Fetzer (Lahl, Mickelson), 15:28. B-Hatton, 16:00. Saves: Bloomington Jefferson: Swanson 9-3-13-25. Two Rivers: Altier 5-20-11-36.

Cretin-Derham Hall 5, Benilde-SM 3

Benilde-St. Margaret's 2 1 0-3

Cretin-Derham Hall 3 1 1-5

First: BSM-Yakesh, 6:10. CDH-Sylvester (Cardenas), 6:31. CDH-Rasmussen (Spaniol, Odlaug), 8:01. CDH-Cardenas (Lippai), 11:29. BSM-Stenger, 15:10. Second: BSM-Risteau, 5:33, pp. CDH-Sondreal (Fisher), 13:08. Third: CDH-Fisher, 4:16. Saves: Benilde-St. Margaret's: McElroy 10-9-8-27. Cretin-Derham Hall: Belak 7-11-11-29.

Delano 5, Breck 2

Breck 1 0 1-2

Delano 2 1 2-5

First: D-Brown (Peterson), :22. B-Hanson (Miller), 10:44. D-Halonen (Peterson, Paulson), 15:35. Second: D-Paulson (Peterson), 2:10. Third: D-Brown (Halonen, Kruse), :41, pp. D-Leaver (Halonen), 3:09. B-Theissen, 13:07, pp. Saves: Breck: Thomson 13-8-8-29. Delano: Huotari 5-6-10-21.

Eden Prairie 3, Elk River/Zimmerman 2, OT

Eden Prairie 0 2 0 1-3

Elk River/Zimmerman 0 1 1 0-2

Second: ERZ-Schutt (Pilich), 1:22. EP-Andor (Townsend, Luloff), 5:18. EP-Townsend (Andor, Luloff), 7:57. Third: ERZ-Foss (Johnson), 10:32. Overtime: EP-Smith (Stansberry, Shultz), 2:40. Saves: Eden Prairie: Paulnock 5-10-13-0-28. Elk River/Zimmerman: Stockman 7-12-5-2-26.

Edina 5, Grand Rapids 1

Grand Rapids 1 0 0-1

Edina 2 3 0-5

First: E-Whittlef (Halverson, Sexton), 2:59. GR-Nelson (Drotts, DelGreco), 8:48, pp. E-Clark, 11:03, sh. Second: E-VanderVort (Nevers, Revenig), 7:04, pp. E-VanderVort (Johnson, Nevers), 12:57. E-VanderVort (Johnson), 14:53. Saves: Grand Rapids: Gunderson 6-17-8-31. Edina: Clarkowski 7-6-9-22.

Holy Angels 7, Burnsville 1

Burnsville 0 1 0-1

Holy Angels 3 2 2-7

First: HA-Welsch (Margarit, Johnson), 5:31. HA-Hermanson (Bartfield, Hermanson), 6:39. HA-Larson (Hermanson, Hermanson), 9:37. Second: HA-Johnson (Welsch), 7:52, pp. B-Stowbridge (Price, Gregersen), 12:46. HA-Hermanson, 15:02. Third: HA-Johnson (Hermanson, Welsch), 5:00. HA-Hermanson, 10:32, pp. Saves: Burnsville: Konrath 14-23-13-50. Holy Angels: Hess 4-4-3-11.

Holy Family 11, Litchfield/D-C 1

Litchfield/Dassel-Cokato 0 1 0 -1

Holy Family 3 5 3-11

First: HF-Agerland (Melek, Hussey), 2:24. HF-Hall (Blood, Reinhard), 8:24. HF-Blood (Osborn, Friedrich), 14:04, pp. Second: HF-Schugel (Osborn, Blood), :30. LDC-Larson (Johnson), :49. HF-Schugel (Friedrich, Roelofs), 2:10, sh. HF-Osborn (Blood, Schugel), 5:25. HF-Osborn, 11:50. HF-Melek (Fahey, Friedrich), 13:40. Third: HF-Melek (Agerland, Hussey), 11:10. HF-Blood (Osborn, Schugel), 13:40. HF-Agerland (Hussey, Sorrentino), 16:30. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 13-10-10-33. Holy Family: Reinhard 6-11-6-23.

Hutchinson 4, New Ulm 3

Hutchinson 2 1 1-4

New Ulm 1 1 1-3

First: NU-Zins (Gulden), 12:12. H-Knorr (Starrett), 13:27. H-Starrett (Knorr), 13:54. Second: H-Starrett (Reiter), 1:10. NU-Hoffmann (Steffensmeier), 3:28. Third: NU-Hoffmann (Kraus), 6:36. H-Starrett, 7:27. Saves: Hutchinson: Telecky 12-10-5-27. New Ulm: Sellner 7-10-6-23.

Minnetonka 3, Chaska 2

Chaska 0 2 0-2

Minnetonka 1 1 1-3

First: M-Chartier (Shepherd), 14:46. Second: C-Seltun (Knapp, Jax), 5:31. C-Rinzel (Kleber, Knapp), 12:08, pp. M-Shepherd (Hupka, Moore), 15:25, pp. Third: M-Lagerback (Shepherd), :11. Saves: Chaska: Wishart 13-12-5-30. Minnetonka: Motzko 2-6-3-11.

Monticello 11, Becker/Big Lake 2

Becker/Big Lake 1 1 0- 2

Monticello 1 6 4-11

First: M-Wilson (Russell, Dunn), 11:32. BBL-Polacec, 13:04. Second: M-Dunn (Homsombath), 4:24. M-Thompson (Dahlheimer), 7:18, sh. BBL-Dietsch (Toulouse, Scheideman), 7:43, pp. M-Russell (Peterson), 7:55. M-Larson (Bitz, Brooks), 8:30. M-Bitz (Brooks), 14:06. M-Dahlheimer (Mayer, Mich), 14:41. Third: M-Thompson (Dahlheimer), 5:02. M-Russell (Dunn), 6:46. M-Nelson (Simon, Simon), 10:10. M-Bitz (Brooks), 14:06. Saves: Becker/Big Lake: Weber 13-12-x-25, Holm x-2-2-4. Monticello: Biller 10-2-7-19.

Mounds View 7, Irondale 0

Irondale 0 0 0-0

Mounds View 3 3 1-7

First: MV-Witham (Conlin, Westerman), 1:27. MV-Dean (Conlin, Witham), 11:12, pp. MV-Olson (Dean, Xiong), 14:36. Second: MV-Dean (Witham, Schulte), 9:42, pp. MV-Conlin (Countz), 10:29. MV-Durant (Witham, Dean), 16:16, pp. Third: MV-Dean (Mazzocco, Streeter), 3:16. Saves: Irondale: Sabev 8-17-2-27. Mounds View: Petrich 6-10-2-18.

Princeton 6, Chisago Lakes 4

Princeton 0 3 3-6

Chisago Lakes 1 1 2-4

First: CL-Edson, 4:42. Second: P-Donnay (Nelson), 1:21. P-Baumann (Donnay), 8:34. P-Wille (Wood, Lindquist), 10:11. CL-Jinks (Helland, Schmidt), 12:12. Third: P-Nelson (Bratulich, Donnay), 2:48, pp. P-Donnay, 3:45. CL-Schmidt, 6:10, pp. CL-Stangl (Jinks), 7:00, pp. P-Wille (Patnode), 12:03. Saves: Princeton: Koecher 10-8-17-35. Chisago Lakes: Hanson 10-13-8-31.

Roseville 4, Forest Lake 3

Forest Lake 1 1 1-3

Roseville 0 3 1-4

First: FL-McKinnon (Goehner), 6:02. Second: R-Heffernan (Sundeen, Macklem), :49. R-Hibber (Molloy, Bartel), 8:56. R-Heffernan (Molloy, Bartel), 10:22, pp. FL-Linder (Speidel, Hauer), 12:58. Third: FL-McKinnon (Middendorf, Middendorf), 3:52, pp. R-Heffernan, 10:56. Saves: Forest Lake: Ford 9-7-14-30. Roseville: Heiple 5-11-7-23.

St. Thomas Academy 7, Hastings 1

Hastings 1 0 0-1

St. Thomas Academy 1 4 2-7

First: STA-Grahme (Howard), 8:50. H-Reifenberger (DeBettignies), 11:25. Second: STA-Grahme, :56. STA-Grahme, 3:27. STA-Wischmeier (O'Brien, Cronin), 9:29. STA-O'Brien (Stattine, Johannson), 13:11. Third: STA-Tacheny (Cronin, O'Brien), 7:07. STA-Kickhofel (Dose, Cronin), 9:02. Saves: Hastings: Niederkorn 4-10-15-29. St. Thomas Academy: Eigner 7-8-4-19.

Tartan 7, South St. Paul 0

South St. Paul 0 0 0-0

Tartan 3 2 2-7

First: T-Laska (Axberg), 6:15, pp. T-Buche (Sachs, Laska), 8:45. T-Tvedt (Axberg, Tuccitto), 12:28. Second: T-Milan (Resch, Buche), 4:59. T-Milan (Bertelsen, Clark), 6:35. Third: T-Tvedt (Buche, Remackel), :55. T-Laska, 4:35. Saves: South St. Paul: Bangura 15-12-3-30. Tartan: Kelley 8-6-5-19.

Totino-Grace 7, Osseo 3

Totino-Grace 3 2 2-7

Osseo 1 0 2-3

First: TG-Johnson, 7:39, sh. TG-Adams (Delaforest), 8:54. TG-Border (Moore, Quast), 13:21, pp. O-Sawicky, 16:42. Second: TG-Derr (Delaforest, Gallivan), 5:52. TG-Quast (Adams, Delaforest), 11:44. Third: O-Sawicky, 1:08. TG-Box (Munnelly, Border), 6:16. O-Bjork (Prokop, Deckmann), 8:31. TV-Adams, 10:00, sh. Saves: Totino-Grace: Ruohonen 4-4-7-15. Osseo: Regan 9-8-7-24.

HOCKEY • GIRLS

Armstrong/Cooper 3, Princeton 0

Armstrong/Cooper 1 0 2-3

Princeton 0 0 0-0

First: AC-College (Riestenberg), 1:41. Third: AC-Riestenberg (Vigen, Monogue), 7:25. AC-Johnson, 10:44. Saves: Armstrong/Cooper: Kahl 1-7-1-9. Princeton: Ulm 12-17-17-46.

Buffalo 2, Northern Tier 1, OT

Northern Tier 0 1 0 0-1

Buffalo 0 1 0 1-2

Second: NT-Szafranski (Sanders, Grant), 8:40. B-Reynolds (Hoepner, Bergstrom), 13:07, pp. Overtime: B-Kubu (Enderson, Wurm), 6:29, sh. Saves: Northern Tier: Gibb 3-10-9-5-27. Buffalo: Mootz 6-19-6-2-33.

Chaska/Chanhassen 11, Waconia 1

Waconia 0 1 0- 1

Chaska/Chanhassen 2 4 5-11

First: CC-Roberts, 6:55. CC-Roberts (Bimberg), 12:23. Second: W-Braverman (Mielke), :09. CC-McPartland, 4:18. CC-Lendzyk, 5:32. CC-Lendzyk (Whalen, Evans), 7:46. CC-Gerebi (Splett), 9:56. Third: CC-Roberts, :36. CC-Westerhaus (Roberts), 1:57. CC-Zielinski (Klein), 2:15. CC-Beise (McPartland, Bimberg), 4:40. CC-Velasco (Beise), 7:46. Saves: Waconia: Elvebak 13-8-x-21, Pena x-x-18-18. Chaska/Chanhassen: Margraf 10-5-1-16.

Eastview 3, Prior Lake 1

Eastview 0 2 1-3

Prior Lake 0 0 1-1

Second: E-Chesek (Wilhelm), 4:33. E-Farrington (Chesek, Wilhelm), 11:46, pp. Third: E-Stepan (Wilhelm, Chesek), 9:25, pp. PL-Holmes (Hallberg, Grove), 16:39, pp. Saves: Eastview: Lombardi 5-1-7-13. Prior Lake: Hansen 10-6-13-29.

Edina 4, Stillwater 0

Edina 2 2 0-4

Stillwater 0 0 0-0

First: E-Nelson (Chapman), 3:50, pp. E-Horton (Zawoyski, Chapman), 9:06. Second: E-Chapman (Zawoyski), 8:00, sh. E-Horton (Chapman), 15:29. Saves: Edina: Corniea 8-6-14-28. Stillwater: Timmons 7-5-9-21.

Elk River/Zimmerman 7, Forest Lake 1

Forest Lake 0 1 0-1

Elk River/Zimmerman 2 0 5-7

First: ERZ-Flahaven (Christian, Lassek), 1:40. ERZ-Huselid (Humphrey), 9:08. Second: FL-Hanowski (Hayek, McKinnon), 2:43. Third: ERZ-Flahaven (Westgaard, Christian), 2:52. ERZ-Humphrey (Amme-Keller, Hansberger), 9:08, pp. ERZ-Carlson (Jussila, Hess), 13:05, pp. ERZ-Humphrey (Jussila, Huselid), 13:17. ERZ-Flahaven (Amme-Keller, Hansberger), 15:48, pp. Saves: Forest Lake: Haley 5-17-10-32. Elk River/Zimmerman: Hess 6-8-9-23.

Farmington 1, Eagan 0

Farmington 1 0 0-1

Eagan 0 0 0-0

First: F-Moehle (Kadrlik, Kadrlik), 3:38. Saves: Farmington: Moudry 6-4-6-16. Eagan: Whitehead 2-23-4-29.

Holy Angels 7, New Prague 3

New Prague 1 2 0-3

Holy Angels 3 2 2-7

First: HA-Garton (Clow, Poehling), 2:58. NP-Picka (Olson, Hansen), 12:20. HA-Garton (LaMere, Clow), 13:01. HA-Anderson (Dean, Lesnar), 14:11. Second: HA-LaMere (Loichle, Clow), 3:01. HA-Garton (Loichle, Poehling), 3:22. NP-Madsen (Hansen, Schneider), 6:05. NP-Hansen, 9:02. Third: HA-Loichle (Lacher), 2:49. HA-Anderson (Jung, Lacher), 15:23. Saves: New Prague: Marek 12-19-19-50. Holy Angels: Rimstad 1-1-1-3.

Holy Family 6, Litchfield/D-C 0

Holy Family 2 1 3-6

Litchfield/Dassel-Cokato 0 0 0-0

First: HF-Messner (Limke, Koeppl), 11:59. HF-Kaiser, 14:05. Second: HF-Moss (Messner, Valentini), 6:35. Third: HF-Valentini (Knewtson, Charchenko), 2:34. HF-Messner (Kelly), 14:00, pp. HF-Limke (Morgan, Kelly), 14:58. Saves: Holy Family: McDonald 3-4-3-10. Litchfield/Dassel-Cokato: Quast 10-13-21-44.

Hutchinson 9, Mankato West 1

Mankato West 1 0 0-1

Hutchinson 2 3 4-9

First: MW-Hvinden (Jordan, Bloemke), 3:09. H-Hauan (Nelson), 8:42, pp. H-Hanson (Hauan), 10:37. Second: H-Hauan (Roling), :34. H-Hanson (Longie), 1:59. H-Petersen (Hanson), 6:13. Third: H-Nelson, 3:52. H-Roling (Hauan), 5:17. H-Hauan (Longie), 11:34. H-Briggman (Hauan, Roling), 14:00. Saves: Mankato West: Smith 7-15-10-32. Hutchinson: Docken 5-4-1-10.

Lakeville South 3, Lakeville North 0

Lakeville North 0 0 0-0

Lakeville South 1 1 1-3

First: LS-Enright (Wright), 6:41. Second: LS-Enright (Enright), :06, sh. Third: LS-Enright (McKinney, Wright), 8:54. Saves: Lakeville North: Boughan 10-4-4-18. Lakeville South: Lang 12-4-10-26.

Mound Westonka 3, Cretin-Derham Hall 2

Cretin-Derham Hall 1 0 1-2

Mound Westonka 1 0 2-3

First: MW-Hardacre (Leonard), 9:33. CDH-Geist (Evans), 14:16, pp. Third: MW-Courneya (Harder, Lacomy), 2:39. CDH-Muetzel (Geist), 14:44, pp. MW-Hardacre (Lundquist, Pioske), 16:23. Saves: Cretin-Derham Hall: Fritz 11-11-8-30. Mound Westonka: Roth 7-10-13-30.

Mounds View 6, Bloomington Jefferson 5

Mounds View 1 4 1-6

Bloomington Jefferson 2 2 1-5

First: B-Longhenry, 2:41. B-Schuck (Longhenry), 4:24. MV-Ballinger (Bullert), 9:12. Second: MV-Hudson (McAlpine, Ballinger), :45, pp. MV-Brownlee (Bullert), 3:02. MV-Berggren, 8:20. B-Longhenry, 9:04. B-Schuck, 11:41. MV-Bullert (Ballinger), 12:17. Third: B-Longhenry (Wozniak), 1:56. MV-Ballinger (Bullert, Towle), 14:51. Saves: Mounds View: Norlinger 4-5-12-21. Bloomington Jefferson: Rash 3-7-3-13.

Orono 7, Minneapolis 1

Orono 3 3 1-7

Minneapolis 0 1 0-1

First: O-Lopez (E. Ryskamp, Lopez), 7:49. O-Koopman (Pleimann), 8:50. O-I. Ryskamp (Paulsen, Niccum), 16:34, sh. Second: M-Davis (Midtbo), 2:20. O-Niccum, 4:57. O-I. Ryskamp (Paulsen, Niccum), 8:51, sh. O-Rasmussen (Lopez, Pleimann), 13:52, sh. Third: O-E. Ryskamp (Niccum, I. Ryskamp), 10:52. Saves: Orono: Dahl 4-6-6-16. Minneapolis: Taylor 11-6-10-27.

Rochester Mayo 3, Red Wing 2

Red Wing 2 0 0-2

Rochester Mayo 0 3 0-3

First: RW-Vogel (Chaska, Roe), 4:20, pp. RW-Cordes (Campbell), 10:20. Second: RM-Campbell, 1:17. RM-Cummings (Siems, Lester), 8:48, pp. RM-Arendt (Arendt, Boesch), 13:10. Saves: Red Wing: Meyer 5-9-10-24. Rochester Mayo: Kober 6-6-3-15.

Rosemount 3, Burnsville 2

Rosemount 0 3 0-3

Burnsville 0 2 0-2

Second: R-Tuttle (Pomeroy, Stramel), 2:38. B-Katzmarek (Carlson, Dundon), 2:58. R-Tuttle (Stramel), 3:31, sh. R-Tuttle, 7:26. B-Thomas (Krumholz), 15:09, pp. Saves: Rosemount: Chittajallu 9-13-13-35. Burnsville: Oettinger 11-8-11-30.

Shakopee 4, Apple Valley 2

Shakopee 1 0 3-4

Apple Valley 1 0 1-2

First: AV-Mar. Moran (Jensen, Ryan), 16:25. S-Heyer (Nash), 16:48. Third: S-Willmert (Brook), 3:48. S-Heyer (Willmert, Nash), 6:30, pp. AV-Mak. Moran (Ryan), 10:44. S-Heyer, 15:34. Saves: Shakopee: Boots 15-9-11-35. Apple Valley: Cozy 5-16-7-28.