Tap the bookmark to save this article.

Anyone can read, no subscription required

Gift this Article

Gift this Article Anyone can read, no subscription required

THURSDAY

BASKETBALL • BOYS

CLASS 4A

Section 5 • quarterfinals

• Maple Grove 68, Champlin Park 44

• Mounds View 62, Roseville 57

• Osseo 57, Irondale 50

• Park Center 81, Spring Lake Park 66

CLASS 2A

Section 2 • quarterfinals

• Lake Crystal-WM 75, Waseca 64

• Maple River 60, Blue Earth Area 36

• Minn. Valley Luth. 77, Belle Plaine 70

• Norwood YA 81, Glencoe-SL 71

Section 4 • second round

• Mounds Park Acad. 86, Higher Ground 76

• St. Croix Lutheran 77, TCA/GR 33

• St. Croix Prep 51, Mpls. Roosevelt 49

• St. Paul Humboldt 72, St. Paul Wash. 68

Section 5 • first round

• Breck 90, Brooklyn Center 64

• Maranatha 48, Providence Academy 42

• Mpls. Edison 90, SW Christian 55

Section 8 • first round

• Barnesville 72, Fergus Falls 61

• Dilworth-G-F 74, Warroad 48

• Hawley 76, Crookston 40

• Pelican Rapids 64, Red Lake 63

• Perham 92, Roseau 39

• Thief River Falls 79, Menahga 45

• Wadena-DC 52, Park Rapids 50

CLASS 1A

Section 2 • quarterfinals

• Cedar Mtn. 62, Sleepy Eye St. Mary's 60

• Lester Prairie 66, BOLD 55

• Mankato Loyola 49, Mtn. Lake/Comfrey 45

• Martin Co. West 56, United So. Central 50

Section 4 • quarterfinals

• Avail Academy 67, Trinity 56

• CHOF 87, PACT 83

• Heritage Christian 90, North Lakes 58

• West Lutheran 81, United Christian 48

Section 5 • first round

• Browerville/EV 53, Upsala 30

• Cromwell-Wright 64, McGregor 49

• East Central 76, Braham 24

• Nevis 93, Walker-H-A 39

• Pine River-Backus 77, Bertha-Hewitt 42

• Swanville 69, Long Prairie-GE 50

Section 6 • first round

• NCE/U-H 62, Lake Park-Audubon 56

Setion 7 • second round

• Cherry 108, Floodwood 38

• Chisholm 55, South Ridge 54

• Ely 66, Bigfork 39

• Deer River 86, Hill City 36

• Fond du Lac Ojibwe 76, Carlton 74

• Mtn. Iron-Buhl 104, Wrenshall 44

• North Woods 89, Littlefork-BF 71

• Northland 104, Nashwauk-Keewatin 49

Section 8 • first round

• Ada-Borup 81, Blackduck 51

• Cass Lake-Bena 76, Mahnomen/Waubun 65

• Fertile-Beltrami 84, Win-E-Mac 65

• Fosston 63, Clearbrook-Gonvick 41

• Goodridge-G-G 70, Red Lake County 57

• Northern Freeze 76, Kittson Co. Cent. 54

• Sacred Heart 64, Badger-G-MR 33

• Warren-A-O 88, Stephen-Argyle 59

BASKETBALL • GIRLS

CLASS 4A

Section 3 • championship

• Eagan 63, Rosemount 52

Section 4 • championship

• Stillwater 60, East Ridge 55

Section 6 • championship

• Hopkins 70, Wayzata 68

Section 7 • championship

• Centennial 44, Blaine 29

Section 8 • championship

• St. Michael-Albertville 78, Elk River 43

CLASS 3A

Section 3 • championship

• DeLaSalle 67, Visitation 55

Section 4 • championship

• Hill-Murray 53, Totino-Grace 44

Section 5 • championship

• Becker 62, Monticello 49

Section 6 • championship

• Benilde-St. Marg. 71, Holy Angels 47

Section 7 • championship

• Grand Rapids 59, Cloquet 43

Section 8 • championship

• Alexandria 69, Sauk Rapids-Rice 44

WEDNESDAY

BASKETBALL • BOYS

CLASS 2A

Section 5 • first round

• Mpls. North 79, Cristo Rey Jesuit 58

CLASS 1A

Section 5 • first round

• Kaleidoscope 53, Ogilvie 42

STATE TOURNAMENT

HOCKEY • BOYS

CLASS 2A

Quarterfinals • Thursday

• Andover 5, Lakeville South 2

• Cretin-Derham Hall 3, Maple Grove 1

• Edina 7, Moorhead 6, 2 OT

• Minnetonka 4, Hill-Murray 3, OT

Games Friday

Cons. semifinals • 3M Arena at Mariucci

• Maple Grove vs. Moorhead, 10 am

• Hill-Murray vs. Lakeville South, noon

Semifinals • Xcel Energy Center

• Cretin-Derham Hall vs. Edina, 6 pm

• Andover vs. Minnetonka, 8 pm

Games Saturday

Consolation final • 3M Arena at Mariucci

• Consolation semifinal winners, 2 pm

Third place • Xcel Energy Center

• Semifinals losers, 4 pm

Championship • Xcel Energy Center

• Semifinals winners, 7 pm

CLASS 1A

Quarterfinals • Wednesday

• Hermantown 6, Luverne 1

• Mahtomedi 6, Alexandria 3

• Orono 2, Northfield 1, OT

• Warroad 5, St. Cloud Cathedral 1

Results Thursday

Consolation semifinals

• Alexandria 7, Luverne 1

• St. Cloud Cathedral 3, Northfield 1

Games Friday

Semifinals • Xcel Energy Center

• Hermantown vs. Mahtomedi, 11 am

• Orono vs. Warroad, 1 pm

Games Saturday

Consolation final • 3M Arena at Mariucci

• Alexandria vs. St. Cloud Cathedral, noon

Third place • Xcel Energy Center

• Semifinals losers, 9 am

Championship • Xcel Energy Center

• Semifinals winners, noon

RANKINGS

BASKETBALL • BOYS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

• Class 4A: 1. Park Center; 2. Lakeville North; 3. Wayzata; 4. Minnetonka; 5. Eastview; 6. East Ridge; 7. Andover; 8. Hopkins; 9. Edina; 10. Brainerd.

• Class 3A: 1. Totino-Grace; 2. Benilde-St. Margaret's; 3. DeLaSalle; 4. Orono; 5. St. Thomas Academy; 6. Mahtomedi; 7. Alexandria; 8. Princeton; 9. South St. Paul; 10. Mankato East.

• Class 2A: 1. Holy Family; 2. Lake City; 3. Maranatha; 4. Lake Crystal-Wellcome Memorial; 5. Maple River; 6. Minneapolis North; 7. Albany; 8. Minnehaha Academy; 9. Esko; 10. Thief River Falls.

• Class 1A: 1. Goodhue; 2. Cass Lake-Bena; 3. New Life Academy; 4. Henning; 5. Cherry; 6. Russell-Tyler-Ruthton; 7. Spring Grove; 8. Dawson-Boyd; 9. Hayfield; 10. Northland.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Breck 90, Brooklyn Center 64

Brooklyn Center 26 38-64

Breck 51 39-90

Brooklyn Center: Douglas 24, Jones 16, Pongsak 8, Taylor 5, Powell 4, Lor 3, Johnson 2, Nzimi 2. Breck: Lawal 22, H. Muhammed 21, Armstrong II 15, Newton 10, Koch 9, Musoke 8, Walker III 2, Steinbeck 2, M. Muhammed 1.

CHOF 87, PACT 83

CHOF 50 37-87

PACT 46 37-83

CHOF: Harms 34, Bluhm 25, S. Alleman 18, E. Alleman 3, Strandlund 6, Okerstrom 1. PACT: Nyabuto 28, Chornkevich 12, Bosso 11, Girand 10, Kapas 9, Gaustad 8, Karlen 3, Anderson 2.

Heritage Christian 90, North Lakes 58

North Lakes 26 32-58

Heritage Christian 35 55-90

North Lakes: Somers 14, Zenkic 10, Ozment 10, Jakob 8, DJ Dillard 5, Poncelet 5, J. Dillard 4, Sherrard 2. Heritage Christian: Sokeye 15, Moulton 15, Booms 13, Berry 12, Tarawallie 9, Haag 7, Hultgren 5, Wicht 4, Synstelien 4, Palmer 4, Mayhew 2.

Maple Grove 68, Champlin Park 44

Champlin Park 17 27-44

Maple Grove 35 33-68

Champlin Park: Thielke 17, Komara 8, Graff 7, Cummings 6, Peterson 4, Thielke 2. Maple Grove: Palbicki 12, Dorbor 11, Vaidya 11, Laliberte 9, Bowman 8, Stang 7, Anderson 3, Anbassa 3, McGuire 3, Femrite 1.

Mounds View 62, Roseville 57

Roseville 19 38-57

Mounds View 34 28-62

Roseville: Mensah 16, Fischer 14, Ivy 8, Lowe 7, Aabdi 5, DeVries 3, Letts 2, Hatteberg 2. Mounds View: Fretheim 22, Becher 14, Deluce 11, Kahl 6, Brey 4, Hass 2, Ebben 2, Roe 1.

Mpls. Edison 90, SW Christian 55

Southwest Christian 29 26-55

Minneapolis Edison 41 49-90

SW Christian: Beckering 21, Molin 14, Arnold 7, Tollefson 4, Holloway 4, Krommendyk 3, Streed 2. Minneapolis Edison: Taylor 27, Ayala 19, Weh 14, Wright 11, Young 10, Lalley 8, Hassan 1.

Park Center 81, Spring Lake Park 66

Spring Lake Park 35 31-66

Park Center 32 49-81

Spring Lake Park: King 16, Tucker 12, Remme 9, Shaw 9, Say 7, Johnson 4, West 4, Talso 3, Anthony 2. Park Center: Chavis 25, O'Hara 17, Fowlkes 14, Ware 8, Burgess 7, Cook 6, Ring 4.

St. Croix Lutheran 77, TCA/GR 33

Twin Cities Academy/GR 19 14-33

St. Croix Lutheran 43 34-77

TCA/GR: Randle 10, Stiele 8, Mkali 3, Emelife 3, Mohamed 3, Alonso 2, Normil 2, Whyte 2. St. Croix Lutheran: Garcia 15, Brugos 13, Neish 12, Valleau 10, Barack 6, Falardeaux 6, Beekman 5, Carlson 4, Blumer 3.

St. Croix Prep 51, Mpls. Roosevelt 49

Minneapolis Roosevelt 20 29-49

St. Croix Prep 30 21-51

Mpls. Roosevelt: Esparza 18, Wells 12, Peterson 10, Alexander 6, Johnson Jr. 3. St. Croix Prep: C. Nelson 22, Harbinson 15, B. Nelson 6, Hanson 5, Myers 3.

St. Paul Humb. 72, St. Paul Wash. 68

St. Paul Washington 46 22-68

St. Paul Humboldt 36 36-72

St. Paul Washington: Birdsong 27, Santiago 26, Allen 7, Gray 4, Ahmed 2, Kadir 2. St. Paul Humboldt: Irizarry 18, Wellington 15, Stewart 10, Hobday 8, Williams 7, Alabi 6, Witt 5, Elphage 3.

West Lutheran 81, United Christian 48

United Christian 28 20-48

West Lutheran 43 38-81

United Christian: Hendley 14, Kerr 12, Rich 8, Webster 6, Hilgenberg 4, Jensen 4. West Lutheran: Ronning 23, Nelson 15, Schuler 11, Koosman 11, Bursch 7, Arps 7, Olmanson 4, Valleau 2, Davis 1.

BASKETBALL • GIRLS

Becker 62, Monticello 49

Monticello 19 30-49

Becker 28 34-62

Monticello: Voll 18, Hanson 11, Haase 7, Smith 6, Manning 5, May 2. Becker: Westin 24, Nuest 18, Mackedanz 11, Dierkes 6, Brown 3.

Benilde-St. Marg. 71, Holy Angels 47

Holy Angels 16 31-47

Benilde-St. Margaret's 36 35-71

Holy Angels: Pritchard 14, Buer 14, Lind 5, O'Rourke 4, Carter 3, Delsing 3, Caron 2, Kennedy 2. Benilde-St. Margaret's: Olson 32, Lumpkin 11, Bishop 10, Friedly 5, McGee 5, Nnaji 5, Wismer 2, Kapsner 1.

DeLaSalle 67, Visitation 55

Visitation 27 28-55

DeLaSalle 26 41-67

Visitation: Wills 27, Joerger 9, Breyen 8, Gerend 5, Meschke 3, Sexton 3. DeLaSalle: Scott 26, Johnson 17, Blaylark 12, McNeil 4, Bass 3, Whittaker-Hill 3, Moeschter 2.

Eagan 63, Rosemount 52

Eagan 25 38-63

Rosemount 19 33-52

Eagan: Buslee 20, McCullum 14, McClary 14, Ligtenberg 6, Schmitter 5, Cahill 3, Redetzke 1. Rosemount: Ang 24, Thompson 10, Moeller 8, P. Teko-Folly 5, Ramlall 3, A. Teko-Folly 2.

Hill-Murray 53, Totino-Grace 44

Totino-Grace 30 14-44

Hill-Murray 29 24-53

Totino-Grace: Nuss 12, Riegel 10, Etuko 9, Lord 7, Radabaugh 6. Hill-Murray: Groppoli 25, Wolgamot 9, Perkins 7, McGrath 4, Mackley 4, Vaske 4.

Hopkins 70, Wayzata 68 (OT)

Wayzata 36 26 6-68

Hopkins 32 30 8-70

Wayzata: Vaughn 16, Fornshell 15, Amelotte 14, Senden 12, Hawkinson 7, Oberlander 4. Hopkins: Woodson 21, McGill 18, Boyle 12, Agara 11, Copeland 2, Dupree-Hebert 2, Harris 2, Walker 2.

St. Michael-Alb. 78, Elk River 44

Elk River 29 15-44

St. Michael-Albertville 47 31-78

Elk River: Langbehn 14, Demar 11, Christy 11, Osterman 3, Murphy 3, Johnson 2. St. Michael-Albertville: Johnson 25, Craft 25, Carlson 14, Jahnke 4, Haus 3, Hoselton 3, Lindeman 3, Voigt 1.

Stillwater 60, East Ridge 55

Stillwater 28 32-60

East Ridge 26 29-55

Stillwater: Thompson 22, Karlen 11, Buckhalton 11, Dieterle 8, F. DeLeon 4, L. DeLeon 3, Shaffer 1. East Ridge: Christenson 19, Sanneh 17, Klauer 9, Rekstad 6, Knupp 4.

HOCKEY • BOYS

CLASS 2A • QUATERFINALS

Andover 5, Lakeville South 2

Lakeville South 0 1 1-2

Andover 0 3 2-5

Second: L-Lafferty (Dahms), 0:41, pp. A-Thoreson, 8:17. A-Doll (Thoreson, Pardo), 11:30. A-Thoreson (Casey, Conway), 13:32, pp. Third: L-Kortan (Ernst, Hofmann), 0:56. A-Cogswell (Stringfellow, Doll), 10:54. A-Thoreson (Doll, Casey), 15:36. Saves: Lakeville South: Hochsprung 13-15-6-34. Andover: Altman 13-8-10-31.

Cretin-Derham Hall 3, Maple Grove 1

Cretin-Derham Hall 1 1 1-3

Maple Grove 1 0 0-1

First: C-Owens (Scanlan), 3:19. M-Ellingson, 3:33. Second: C-Saumweber (Cernohous, Lippai), 11:32. Third: C-Anderson, 15:34. Saves: Cretin-Derham Hall: Miller 6-9-5-20. Maple Grove: Roach 5-8-8-21.

Edina 7, Moorhead 6 (OT)

Moorhead 1 1 4 0 0-6

Edina 1 3 2 0 1-7

First: M-Gast, 5:24. E-Flaherty (Cowan, Revenig), 12:27. Second: E-Cowan (Flaherty, Nevers), 0:55. E-Cole, 4:29. M-Lindberg, 6:09. E-Nevers (Cowan, Flaherty), 8:37. Third: E-Cowan (Flaherty, Sandven), 0:43. M-Reierson (Kraft, Baumgartner), 1:02. E-Cowan, 8:20. M-Carlson (Cullen, Simonich), 8:50. M-Alderson (Lindberg, Krier), 14:11, pp. M-Krier (Kraft, Alderson), 16:02. Second OT: E-Sandven (Vander Vort, Mason), 2:02. Saves: Moorhead: Weigel 6-7-6-1-3-23. Edina: Clarkowski 6-3-12-3-0-24.

Minnetonka 4, Hill-Murray 3 (OT)

Hill-Murray 1 1 1 0-3

Minnetonka 1 1 1 1-4

First: M-Burrows (Stout, Hupka), 5:32. H-Cottingham, 9:24. Second: M-Krebsbach (Sand, Klaers), 6:57. H-Bonin (Sampair, Cottingham), 7:27. Third: H-Cottingham (Sampair, Mann), 4:46. M-Burrows (Garry, Hupka), 15:59. OT: M-Stout (Schultz, Scheetz), 7:21. Saves: Hill-Murray: Erickson 16-7-13-4-40. Minnetonka: Nelson 3-3-4-2-12.

CLASS 1A • CONSOLATION SEMIFINALS

Alexandria 7, Luverne 3

Alexandria 1 3 3-7

Luverne 0 1 2-3

First: A-Kludt (ramstorf), 2:14. Second: A-Kompelien (Olson, Anderson), 2:05. A-Kompelien (Muscha), 4:31. L-Domagala (Kroski, Bork), 7:23. A-Muscha (Kompelien, Lamski), 10:45. Third: A-Ja. Lamski (Jo. Lamski), 8:58. L-Bork (Kroski, Domagala), 10:07. A-Kludt (Jo. Lamski), 14:29, en. L-Serie (Sudenga, Kroski), 15:40, pp. A-Loch (Ja. Lamski, Anderson), 16:35. Saves: Alexandria: Rasmussen 7-8-5-20; Luverne: Arends 13-10-9-32.

St. Cloud Cathedral 3, Northfield 1

St. Cloud Cathedral 1 0 2-3

Northfield 0 0 1-1

First: S-Hirchfeld (Gillespie), 8:52. Third: S-Dwinnell (Hirschfeld, Sturm), 6:06, pp. N-Olsen (Riley), 12:08, pp. S-Hirschfeld, 16:42, en. Saves: St. Cloud Cathedral: Hansen 6-8-12-26. Northfield: Walock 13-9-7-29.