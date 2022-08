CANTERBURY PARK THURSDAY'S RESULTS

1 4½ furlongs. Open. 2-year-olds. Maiden claiming: $16,000. Purse: $15,495.

6 • Flying Sun (Lopez) 9.00 5.00 2.60

4 • Big Time Rob (Lindsay) 7.00 3.80

3 • Tatum's Journey (Harr) 3.60

Time: 0:53.75. Exacta: 6-4, $47.30. Trifecta: 6-4-3, $103.50. Superfecta: 6-4-3-2, $65.50.

2 5 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $5,000. Purse: $17,300.

3 • Roman Pharoah (Lara) 7.60 4.20 2.40

1 • Rusty Cage (H. Hernandez) 6.20 3.00

5 • Texas Long Bow (Fuentes) 2.40

Time: 0:57.57. Exacta: 3-1, $24.20. Trifecta: 3-1-5, $23.10. Superfecta: 3-1-5-4, $17.48. Daily Double: 6-3, $24.20.

3 1 mile, 70 yards on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $40,000. Purse: $35,100.

6 • Medalla Match (Wade) 7.60 4.40 2.40

5 • Lady Hideaway (Roman) 6.40 3.60

1 • Let's Skedaddle (Fuentes) 2.20

Time: 1:39.21. Exacta: 6-5, $23.40. Trifecta: 6-5-1, $29.25. Superfecta: 6-5-1-3, $24.11. Pick 3: 6-3-6, $59.40. Daily Double: 3-6, $15.90.

4 5½ furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $36,000.

7 • Hap Hot (H. Hernandez) 6.40 4.40 2.60

3 • Johnny Up (Roman) 6.60 3.00

4 • Blame Bishop (Arroyo) 2.10

Time: 1:03.59. Scratched: K C's First B M W, Silver Dash. Exacta: 7-3, $19.90. Trifecta: 7-3-4, $19.20. Superfecta: 7-3-4-5, $21.26. Pick 3: 3-6-7, $33.20. Pick 4: 6-3-6-7, $218.60. Daily Double: 6-7, $17.70. Daily Double: 6-2, $3.90.

5 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $5,000. Purse: $17,000.

10 • Papa Rizzo (Lara) 11.20 5.00 3.40

9 • Bob's All In (Lopez) 6.20 3.40

4 • Sierra Hotel (Wade) 3.20

Time: 1:28.81. Scratched: Chocolateicecream, Optimal Courage. Exacta: 10-9, $33.30. Trifecta: 10-9-4, $54.90. Superfecta: 10-9-4-3, $48.22. Pick 3: 6-7-10, $45.90. Daily Double: 7-10, $15.20.

6 1 mile. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $4,000. Purse: $11,000.

6 • Merlin's Sister (Lara) 34.00 14.80 7.20

10 • Indawin (Bridgmohan) 12.20 6.60

8 • Tiz Wonderfully (H. Hernandez) 4.00

Time: 1:39.30. Scratched: Nofansinthestands, Iknowyourface. Exacta: 6-10, $536.90. Trifecta: 6-10-8, $2,024.45. Superfecta: 6-10-8-ALL, $1,022.26. Pick 3: 7-10-6, $398.45. Daily Double: 10-6, $116.10.

7 5 furlongs on turf. Open. Claiming: $7,500. Purse: $14,635.

9 • Hurts So Good (Eikleberry) 4.20 2.80 2.60

2 • Remember the Maine (Bridgmohan) 4.80 3.80

6 • Liam's Pride (Harr) 4.80

Time: 0:55.79. Exacta: 9-2, $11.40. Trifecta: 9-2-6, $49.75. Superfecta: 9-2-6-3, $54.40. Pick 3: 10-6-9, $212.05. Pick 4: 7-10-6-9, $714.30. Pick 5: 6-7-10-6-9, $3,905.15. Daily Double: 6-9, $70.60.

8 330 yards. State bred. Open. 2-year-olds. Maiden. Purse: $19,000.

2 • Blu Bye U (Escobedo) 4.60 3.00 2.60

3 • Lupito (Frink) 15.40 7.80

8 • Rocking the World (Harr) 6.40

Time: 0:17.20. Exacta: 2-3, $24.00. Trifecta: 2-3-8, $117.25. Superfecta: 2-3-8-4, $47.89. Pick 3: 6-9-2, $76.30. Daily Double: 9-2, $5.60.

9 330 yards. Open. 3-year-olds and up. Maiden. Purse: $16,500.

5 • Illtakeitfromhere (Escobedo) 9.00 4.00 3.20

3 • Apocalltical James (Suarez Ricardo) 3.40 2.40

2 • Bv I Am a Rock (Smith) 2.40

Time: 0:17.08. Exacta: 5-3, $21.40. Trifecta: 5-3-2, $26.60. Superfecta: 5-3-2-6, $19.85. Pick 3: 9-2-5, $17.85. Daily Double: 2-5, $12.70.

10 300 yards. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $17,500.

5 • Dugan Chapel Baby (Harr) 5.60 3.00 2.80

2 • Maudest Maven (Escobedo) 4.40 3.00

4 • Voodoo Vinnie (Beverly Jr.) 3.40

Time: 0:15.53. Exacta: 5-2, $13.30. Trifecta: 5-2-4, $23.30. Superfecta: 5-2-4-7, $6.33. Pick 3: 2-5-5, $29.10. Daily Double: 5-5, $20.70.

11 Skip Zimmerman Memorial Stakes. 350 yards. Open. 3-year-olds and up. Purse: $28,000.

4 • Dickey Bob (Garcia) 5.20 2.10 2.10

3 • Jess Rocket Man (Escobedo) 2.10 2.10

6 • She's Already Famous (Alvarado) 2.10

Time: 0:17.36. Exacta: 4-3, $4.10. Trifecta: 4-3-6, $4.70. Superfecta: 4-3-6-5, $2.64. Pick 3: 5-5-4, $34.40. Pick 4: 2-5-5-4, $99.25. Daily Double: 5-4, $12.10.

Total handle: $1,362,991. Live handle: $133,467. Jay Lietzau's results: Thursday: 1-11 (.091). Totals: 132-405 (.326). Lock of the day: 22-39 (.564).