SATURDAY

BASKETBALL • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Armstrong 54, St. Louis Park 40

• Becker 66, Rocori 53

• Benilde-SM 52, La Crosse Central (Wis.) 38

• Bloomington Jefferson 70, Farmington 68

• Columbia Heights 77, St. Cloud Tech 67

• Duluth East 68, Blaine 66

• Elk River 75, Moorhead 56

• Glencoe-Silver Lake 80, Lester Prairie 51

• Hill-Murray 78, St. Paul Highland Park 72

• Lakeville South 76, Woodbury 55

• Richfield 65, Bl. Kennedy 57

• Roseville 80, St. Anthony 65

• St. Paul Academy 52, Cristo Rey Jesuit 50

• Southwest Christian 56, Maranatha 52

• Spring Lake Park 51, Eagan 41

• TC Academy/GR 60, CHOF 52

• Watertown-Mayer 79, LeSueur-H. 32

BREAKDOWN TIP OFF CLASSIC

• Alexandria 68, Austin 34

• Buffalo 62, Byron 49

• East Ridge 70, Hopkins 67

• Eastview 85, Maple Grove 68

• Lakeville North 56, Park of CG 43

• Maple River 51, Annandale 46

• Mpls. North 84, Minnehaha Academy 81

• Mpls. South 61, DeLaSalle 58

• Morris Area/Chokio-Alberta 84, Blake 71

• Mounds View 61, Eden Prairie 45

• Nevis 66 Mayer Lutheran 56

• Osseo 71, Edina 62

• Park Center 66, Wayzata 62

• Shakopee 87, Minnetonka 79

• South St. Paul 66, Mankato East 62

MINNESOTA

• Caledonia 79, Stewartville 61

• Central Lyon (Iowa) 90, Hills-BC 61

• Goodhue 47, Dover-Eyota 33

• Grand Meadow 64, Crestwood (Iowa) 61

• Henning 55, Staples-Motley 48

• Kindred (N.D.) 53, Dilworth-G-F 44

• LeRoy-Ostrander 51, Postville (Iowa) 47

• Marshall 63, St. Peter 58

• Minneota 64, Yellow Medicine East 61

• NY Mills 75, Mahnomen/Waubun 65

• North Linn (Iowa) 69, Spring Grove 36

• Proctor 84, International Falls 74

• SE St. Mary's 81, Red Rock Central 59

• Two Harbors 77, Ely 56

• Wabasha-Kellogg 52, Mabel-Canton 51

BASKETBALL • GIRLS

MINNESOTA RIVER

• Mayer Lutheran 66, Norwood YA 59

METROPOLITAN AREA

• Belle Plaine 62, Blue Earth Area 15

• Elk River 61, Moorhead 20

• Esko 55, Fridley 54

• Glencoe-SL 67, Minn. Valley Lutheran 54

• Hastings 55, New Life Academy 53

• Holy Family 81, Waterville-E-M 30

• Legacy Christian 63, Concordia 61, OT

• New Prague 63, Northfield 32

• North St. Paul 67, St. Croix Prep 35

• West Lutheran 64, Nova Classical 30

MINNESOTA

• Adrian 49, Martin Co. West 42

• Browerville/EV 60, Kerkhoven-M-S 49

• Central Lyon (Iowa) 69, Hills-BC 24

• Edgerton 63, Lakeview 32

• Grand Meadow 51, Crestwood (Iowa) 36

• Grand Rapids 95, Duluth Marshall 59

• Henning 64, Staples-Motley 57

• Hibbing 67, Duluth Denfeld 27

• Kindred (N.D.) 87, Dilworth-G-Felton 22

• Lac qui Parle Valley 62, Benson 15

• Mankato Loyola 66, Madelia 42

• Postville (Iowa) 44, LeRoy-Ostrander 36

• Proctor 69, Hermantown 60

• St. Peter 72, Redwood Valley 18

• Superior (Wis.) 55, Cloquet 48

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 6, Breck 1

• St. Paul Academy 5, Minnehaha Academy 1

METRO EAST

• Hill-Murray 4, Hastings 0

• Mahtomedi 3, St. Thomas Academy 2

• Simley 6, Tartan 3

NORTHWEST SUBURBAN

• Maple Grove 3, Centennial 2

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 2, Farmington 1

• Lakeville South 5, Apple Valley 0

• Prior Lake 4, Eagan 0

• Shakopee 6, Burnsville 1

SUBURBAN EAST

• Roseville 6, Mounds View 3

• Woodbury 5, Park of Cottage Grove 3

WRIGHT COUNTY

• Delano 2, Mound Westonka 1

METROPOLITAN AREA

• Andover 9, Holy Family 1

• Anoka 4, Northern Edge 3

• Blaine 4, Stillwater 3, OT

• Buffalo 2, Moorhead 1

• Eden Prairie 4, Duluth East 3

• Fergus Falls 7, Hutchinson 1

• Gentry Academy 7, Hudson (Wis.) 4

• Hermantown 6, Rosemount 3

• Holy Angels 9, Hopkins 2

• Litchfield/D-C 3, Bloomington Kennedy 2

• Minneapolis 4, Alexandria 2

• New Prague 6, Faribault 0

• Northern Lakes 8, Becker/Big Lake 0

• River Lakes 3, Coon Rapids 2

• Rochester Mayo 6, Red Wing 1

• St. Cloud 4, Rogers 2

• St. Michael-Albertville 6, Bemidji 2

• SP Highland Park 3, South St. Paul 1

• SW Christian/Richfield 3, Dodge County 1

• Worthington 5, Minnesota River 2

• Totino-Grace 3, Orono 1

MINNESOTA

• Ely 6, Moose Lake Area 0

• Mankato East/Loyola 2, Owatonna 0

• Mankato West 6, Winona 4

• Marshall 10, Waseca 1

• Mora/Milaca 7, Ashland (Wis.) 0

• Prairie Centre 5, Bagley/Fosston 3

• Roch. Lourdes 6, Roch. John Marshall 2

• Rock Ridge 6, Lake of the Woods 0

• St. Cloud Cathedral 6, Duluth Marshall 3

• Wadena-Deer Creek 5, Red Lake Falls 4

• Warroad 4, Grand Rapids 3

HOCKEY • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 6, Breck 0

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 8, Shakopee 1

• Eastview 2, Farmington 1

• Prior Lake 4, Eagan 3, OT

• Rosemount 6, Lakeville North 2

• Lakeville South 7, Apple Valley 2

SUBURBAN EAST

• East Ridge 1, Forest Lake 0

• Mounds View 7, Woodbury 2

• Park of CG 3, Irondale/St. Anthony 0

• Roseville 3, Cretin-Derham Hall 2

• Stillwater 3, White Bear Lake 0

WRIGHT COUNTY

• Mound Westonka 4, Delano/Rockford 1

METROPOLITAN AREA

• Blaine 6, Chisago Lakes 2

• Buffalo 1, Bemidji 0

• Holy Family 4, Moorhead 1

• Litchfield/D-C 12, Detroit Lakes 0

• Mankato West 4, Red Wing 3

• Minnehaha United 9, Fairmont 1

• Minnesota River 4, Worthington 0

• North Wright County 3, Elk River/Z. 2

• Osseo/Park Center 5, Northern Tier 2

• Orono 3, Eden Prairie 2, OT

• Visitation 8, Prairie Centre 0

MINNESOTA

• Crookston 7, International Falls 0

• Luverne 5, Mankato East 2

• Rochester Century 5, Windom 4

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Armstrong 54, St. Louis Park 40

St. Louis Park 23 17-40

Armstrong 32 22-54

St. Louis Park: Donesky 11, Anderson 7, Giovannelli 6, Piehl 5, Walsh 4, Ross 3, Delorme 2, Dvorak 2. Armstrong: Newbern 24, Skram 9, Mogire 7, Garner 5, Newbern 3, Rennie 3, Ware 3.

Becker 66, Rocori 53

Becker 37 29-66

Rocori 23 30-53

Becker: Seavert 25, Paumen 12, Weiss 10, Harmoning 9, Bengtson 7, Vogl 3. Rocori: Hibbison 13, Loesch 13, Spanier 10, Schafer 6, Andersen 4, Lieser 3, Acheson 2, Boos 2.

Benilde-SM 52, LaCrosse Central (Wis.) 38

Benilde-St. Margaret's 16 36-52

LaCrosse Central (Wis.) 14 24-38

Benilde-St. Margaret's: Warren 13, Wilson 12, Alipate 11, Best 3, Yusuf 3, Iljadimbola 3, Kirk 3, Carter 2, Keita 2. LaCrosse Central (Wis.): Pretasky 10, Fergot 9, Williams 8, Fried 5, Adams 4, Servais 2.

Duluth East 68, Blaine 66

Blaine 35 31-66

Duluth East 29 39-68

Blaine: Bohlman 16, Moin 16, Pettis 13, Tinsen-Jenkins 6, Kaul 5, Schusted 4, Merrigan 3, Pelkey 3. Duluth East: Van Scoy 24, Nyakundi 19, Jenneman 12, Miller 9, Kastelic 4.

Elk River 75, Moorhead 56

Moorhead 30 26-56

Elk River 37 38-75

Moorhead: Elmore 15, J. Jenkins 11, A. Jenkins 10, Hoff 9, Zimmerman 5, Altenbernd 4, Stumo 2. Elk River: Behne 26, Haack 17, Osterman 17, Benson 7, Gillquist 4, Lachniller 4.

Glencoe-Silver Lake 80, Lester Prairie 51

Glencoe-Silver Lake 42 38-80

Lester Prairie 23 28-51

Glencoe-Silver Lake: Ehrke 25, Jaskowiak 24, Lemke 9, Mickolichek 6, Kaczmarek 6, Karg 3, Stoltenburg 3, Christensen 2, Gens 2. Lester Prairie: Behning 9, Schauer 9, Eckstein 7, Gatlin-Coellner 7, Harrison 6, Radtke 6, Hodny 4, Otto 2, Teubert 1.

Hill-Murray 78, SP Highland Park 72

St. Paul Highland Park 33 39-72

Hill-Murray 33 45-78

St. Paul Highland Park: May 20, Powell 18, Jones 14, Baciglupi 10, Langer 4, Robinson 4, Vaughn 2. Hill-Murray: Montague 18, Daniels 14, Schoenecker 14, Nicholson 12, Nicholson 8, Berg 4, Duginske 4, Koch 4.

Lakeville South 76, Woodbury 55

Woodbury 26 29-55

Lakeville South 41 35-76

Woodbury: Rohrer 23, Narum 8, Brown 7, Jackson 6, Bolin 5, Mahoney 3, Maier 3. Lakeville South: Mast 31, Fliehe 15, Ressler 11, Baah-yeboah 7, Beauchamp 5, Swanson 5, Volk 2.

Maple River 51, Annandale 46

Maple River 22 29-51

Annandale 26 20-46

Maple River: Herrmann 17, Sellers 13, Schirmer 7, Fischer 6, Frank 4, Niebuhr 4. Annandale: Neutz 13, Jenniges 7, Zuehlke 7, Purcell 5, Spaulding 5, Olsen 4, Walter 3, Fobbe 2.

Mpls. North 84, Minnehaha Academy 81

Minnehaha Academy 33 48-81

Minneapolis North 38 46-84

Minnehaha Academy: P. Aligbe 27, Miller 22, Barnes 17, R. Aligbe 8, Caine 3, Lange 2, Dilliard 1, Thomas 1. Minneapolis North: Wilson 21, Stevens 14, Anderson 12, Sanders 10, McCrimmon 8, Washington 7, Rich 5, Butler 4, Sager 3.

Mounds View 61, Eden Prairie 45

Mounds View 29 32-61

Eden Prairie 24 21-45

Mounds View: Kirk 17, Becher 15, Erickson 11, Wheeler 6, Roe 5, Deluce 4, Edelman 3. Eden Prairie: Obiazor 14, Weisshaar 13, Frisch 9, Bojang 5, Taylor 4.

Richfield 65, Bloomington Kennedy 57

Bloomington Kennedy 25 32-57

Richfield 34 31-65

Bloomington Kennedy: Martin 19, Walker 16, Smazal 14, Lane 4, Monroe 2, Wright-Ponder 2. Richfield: January 26, Wollmuth 21, Patterson 12, Armstrong 3, Hewitt 2, Joerger 1.

St. Paul Academy 52, Cristo Rey Jesuit 50

Cristo Rey Jesuit 37 13-50

St. Paul Academy 21 31-52

Cristo Rey Jesuit: Hollowell 18, Dotson 9, Campbell 7, Whittaker 6, Akoussan 4, Nelson 3, Ros 3. St. Paul Academy: Carter 16, Baskerville 14, Hayes 10, Baskerville 9, Rock 3.

South St. Paul 66, Mankato East 62

South St. Paul 34 32-66

Mankato East 29 33-62

South St. Paul: Newsome 28, Dodd 20, Jones 5, Romantr. Harmon 4, Moua 4, Romanta. Harmon 3, Moore 2. Mankato East: Omot 19, Othow 12, Eggert 11, Madson 10, Gong 6, Lancaster 2, Pemble 2.

Southwest Christian 56, Maranatha 52

Southwest Christian 24 32-56

Maranatha 19 33-52

Southwest Christian: Burke 23, Zimmerman 14, Krommendyk 6, Berg 4, Arnold 3, Newell 2, Riddle 2, Schmidt 2. Maranatha: LaVelle 17, Balentine 9, McDonald 9, M. Bluford 6, I. Bluford 5, Coleman 5, Anderson 1.

Spring Lake Park 51, Eagan 41

Eagan 20 21-41

Spring Lake Park 31 20-51

Eagan: Khazon 16, Carruthers 12, Foreman 6, Schmidt 4, Mitoro 3. Spring Lake Park: Thomsen 13, Kesti 12, Kinsey 7, Kinsey 6, Weier 4, Johnson 3, Leifker 3, Litke 3.

TC Academy/GR 60, CHOF 52

Christ's Household of Faith 24 28-52

Twin Cities Academy/GR 24 36-60

Christ's Household of Faith: Harms 30, Strandlund 7, Alleman 6, R. Bluhm 6, T. Bluhm 3. Twin Cities Academy/Great River: McNeal 21, Randle 21, Yang 11, Emelife 5, Alonso 2.

Watertown-Mayer 79, LeSueur-H. 32

LeSueur-Henderson 22 10-32

Watertown-Mayer 52 27-79

LeSueur-Henderson: Adams 11, Bishop 9, Luna 5, Gregerson 3, Gupton 2, Terwedo 2. Watertown-Mayer: McCabe 16, Mueller 14, Rundell 14, Rowan 7, Smith 6, Seefeldt 5, Foley 4, Sinsabaugh 4, Domjahn 3, Illies 3, Maas 3.

BASKETBALL • GIRLS

Belle Plaine 62, Blue Earth Area 15

Blue Earth Area 8 7-15

Belle Plaine 41 21-62

Blue Earth Area: Lindquist 9, Ferguson 3, Groe 1, Kiester 1, Schiltz 1. Belle Plaine: Eppen 10, Haefner 9, Mc. Ziemke 9, Fahey 7, Schmidt 7, Johnson 6, Lenz 6, Ma. Ziemke 6, Nordby 2.

Esko 55, Fridley 54

Fridley 28 26-54

Esko 29 26-55

Fridley: Harris 14, Washington 13, Gillispie 12, Karsten 8, Williamson 5, Johnson 2. Esko: Karppinen 19, Kuklinski 11, Adkins 8, Swanson 6, Johnson 4, Antonutti 3, Gabel 2, Sinnott 2.

Glencoe-SL 67, Minn. Valley Lutheran 54

Minnesota Valley Lutheran 29 25-54

Glencoe-Silver Lake 31 36-67

Minnesota Valley Lutheran: Riederer 19, Hunter 12, Schlei 8, Johnson 7, Dalueg 6, Kramer 2. Glencoe-Silver Lake: Monahan 22, Guerrero 14, Christianson 13, Graf 6, Petersen 5, Dietel 3, Bernstein 2, Lipke 2.

Hastings 55, New Life Academy 53

Hastings 31 24-55

New Life Academy 25 28-53

Hastings: Nuytten 16, Schlottman 10, McVicker 9, Caflisch 8, Strain 6, Bakker 4, Wagner 2. New Life Academy: Salgado 19, Groeneweg 10, Anderstrom 9, Hahn 7, Linton-Slettedahl 4, Moseman 4.

Holy Family 81, Waterville-E-M 30

Holy Family 56 25-81

Waterville-Elysian-Morristown 13 17-30

Holy Family: Bowlin 19, Zay 16, Land 13, Hall 11, Cizek 7, Hertel 7, Buchholz 3, Miller 3, Anseth 2. Waterville-Elysian-Morristown: Atherton 10, Pelant 6, Green 4, LaFrance 3, Ell 2, Pelant 2, Richards 2, Bohlen 1.

Legacy Christian 63, Concordia 61, OT

Legacy Christian 30 24 9-63

Concordia Academy 22 32 7-61

Legacy Christian: Compton 23, Stromberg 18, Demars 11, McBroom 8, Delich 3. Concordia Academy: Korinek 17, McTeague 13, Bonk 12, Landvik 10, Draack 9.

Mayer Lutheran 66, Norwood YA 59

Norwood Young America 32 27-59

Mayer Lutheran 35 31-66

Norwood Young America: Herrmann 18, Schmidt 18, Conser 10, Fox 7, Hallquist 4, Wischnack 2. Mayer Lutheran: Lade 26, Carns 12, Noerenberg 12, Guetzkow 8, Wachholz 6, Studer 2.

New Prague 63, Northfield 32

New Prague 36 27-63

Northfield 18 14-32

New Prague: Wedeking 12, Langeberg 10, Morris 8, Hamann 7, Hatlevig 7, Hintgen 6, Boulanger 5, Crawford 3, Hennen 3, Erickson 2. Northfield: Ims 14, Eddy 9, Quaas 4, Organ 2, Sand 2, Labenski 1.

North St. Paul 67, St. Croix Prep 35

St. Croix Prep 16 19-35

North St. Paul 41 26-67

St. Croix Prep: Lothenbach 11, Doely 8, Schutz 6, White 6, Lothenbach 2, Peterson 2. North St. Paul: Bradford 19, Miller 14, Thomas 12, Jones 8, As. Horton 5, Walker 4, Al. Horton 3, Anthony 2.

West Lutheran 64, Nova Classical 30

West Lutheran 28 36-64

Nova Classical 11 19-30

West Lutheran: Gunderman 13, Schmidt 13, Sherwood 13, Menges 5, Shink 5, Vik 5, Weber 4, Aldermann 2, Dale 2, Tusler 2. Nova Classical: Adelsman 14, Arco 7, Winslow 5, Grubac 2, Scanlon 2.

HOCKEY • BOYS

Andover 9, Holy Family 1

Holy Family 0 0 1-1

Andover 3 4 2-9

First: A-Conway (Casey, Doll), 9:56. A-Thoreson (Conway, Casey), 13:46. A-Thoreson (Casey, Conway), 13:57. Second: A-Conway (Casey), 3:49. A-Thoreson (Knox), 4:05. A-Gravink(Gohman, Stringfellow), 5:35. A-Doll (Zinda, Knox), 6:02. Third: A-May-Robinson (Doll, Knox), 2:50. HF-Osborn (Hussey, Roelofs), 5:22, pp. A-Zinda (Doll, Seward), 6:02. Saves: Holy Family: Hendrickson 10-19-x-29, Reinhard x-x-9-9. Andover: Brauns 5-5-4-14.

Anoka 4, Northern Edge 3, OT

Northern Edge 2 0 1 0-3

Anoka 0 2 1 1-4

First: NE-Thorson (Dubois), 6:09. NE-Thorson (Dubois), 15:15. Second: A-Ceaser (Provoncha), :15. A-Ceaser (Maloney, Huebner), :30. Third: NE-Dubois, 4:20, sh. A-Ceaser (Reinholz, Huebner), 7:06. Overtime: A-Lang (Ceaser), 7:24. Saves: Northern Edge: Kolb 8-10-8-4-30. Anoka: Olson 4-10-10-2-26.

Blaine 4, Stillwater 3, OT

Blaine 3 0 0 1-4

Stillwater 1 1 1 0-3

First: B-Loftus (Puder, Anderson), 2:47. B-Mikan (Penner, Puder), 7:25. S-Anderson(Lindeberg , Spetz), 11:01. B-Anderson (Penner, Shaffer), 16:38, pp. Second: S-Bies, 14:28. Third: S-Bies (Lindeberg ), 9:32. Overtime: B-Laager (Steffen, Steffen), 2:01. Saves: Blaine: Wallin 11-10-7-1-29. Stillwater: Anderson 12-9-8-1-30.

Blake 6, Breck 1

Breck 0 1 0-1

Blake 2 2 2-6

First: Bl-Svenddal (Heithoff, Krenke), 10:39. Bl-Heithoff (Krenke, Svenddal), 15:56. Second: Bl-Heithoff (Clark, Daniel), 4:01, pp. Br-Miller, 7:00. Bl-Heithoff (Matzke, Krenke), 16:57. Third: Bl-Matzke (Krenke, Heithoff), 3:48. Bl-Rannow (Heithoff, Svenddal), 11:47. Saves: Breck: Thomson 18-14-16-48. Blake: Spaeth 5-7-6-18.

Buffalo 2, Moorhead 1

Moorhead 0 1 0-1

Buffalo 1 1 0-2

First: B-Marr (Winter, Roethke), 9:45, pp. Second: B-Valli (Ward), 3:39. M-Reierson (Bentz, Triggs), 16:07, pp. Saves: Moorhead: Weigel 1-9-6-16. Buffalo: Varner 14-13-6-33.

Delano 2, Mound Westonka 1

Mound Westonka 1 0 0-1

Delano 1 0 1-2

First: D-Peterson (Paulson, Schmidt), 5:27, pp. MW-Kantola (Krebsbach), 9:36, pp. Third: D-Brown (Peterson, Halonen), 9:49, pp. Saves: Mound Westonka: Evenson 7-8-13-28. Delano: Huotari 3-7-7-17.

Eastview 2, Farmington 1

Eastview 1 0 1-2

Farmington 0 1 0-1

First: E-Kronberg (Opgrand), 5:49. Second: F-Sanborn (Walton), 12:58. Third: E-Larkee (Tritschler), 16:42. Saves: Eastview: Svaren 6-7-7-20. Farmington: McGregor 6-6-10-22.

Eden Prairie 4, Duluth East 3

Eden Prairie 2 1 1-4

Duluth East 2 0 1-3

First: EP-Johnson (Schulze), :27. DE-Teng (Olson), 2:49. DE-Teng (Olson, Donovan), 4:55, pp. EP-Andor (Dobchuk, Daylor), 6:50. Second: EP-Schulze (Luloff, Andor), :45, pp. Third: DE-Christian (Berg, Murray), 2:07. EP-Luloff (Koering), 4:11, pp. Saves: Eden Prairie: Schowalter 7-8-10-25. Duluth East: Ziemski 7-11-9-27.

Fergus Falls 7, Hutchinson 1

Hutchinson 0 1 0-1

Fergus Falls 3 2 2-7

First: FF-Johnson (DeBrito, Thacker), 3:15. FF-Thielke (Zierden, Johnson), 6:50. FF-Stenstrom (Johnson), 16:57. Second: FF-DeBrito (Johnson), 3:11, pp. H-Reiter (Knorr), 4:00. FF-Buckmeier (Katzenmeyer), 9:24. Third: FF-Zierden (Johnson), 2:53, pp. FF-Johnson (DeBrito, Johnson), 13:53, pp. Saves: Hutchinson: Croatt 9-7-9-25. Fergus Falls : Swanson 8-14-3-25.

Gentry Academy 7, Hudson (Wis.) 4

Hudson (Wis.) 0 1 3-1

Gentry Academy 0 4 3-7

Second: GA-Hammer (Krueger), 2:09, sh. GA-Rickey (Milles), 6:34. H-Kochendorfer (Mauer, Mears), 7:30. GA-Milles (Hall, Rickey), 11:04, pp. GA-Hyland (Hall), 14:37. Third: H-Kochendorfer (Mauer, Mears) :13. H-Mears, 4:50. GA-Dean (Rickey), 8:51. H-Mauer (Giblin, Richardson), 12:39. GA-Hall (Hammer), 14:05, sh. GA-Vonklinggraeff, 16:24. Saves: Hudson (Wis.): Tepper-Engh 14-3-15-32. Gentry Academy: Zolezzi 3-5-8-16.

Hermantown 6, Rosemount 3

Rosemount 1 2 0-3

Hermantown 2 2 2-6

First: H-Peterson (Blomdahl, Carlson), 9:05, pp. R-Peterson (Retka), 11:18, pp. H-M. Kauppinen (J. Kauppinen, Rother), 16:24. Second: R-Liebaert (Hendrikson, Hegarty), :37. H-Thomas, 10:31. H-Vieau (Peterson, Blomdahl), 14:05, pp. R-Hedlund (Campbell, Liebaert), 15:09, sh. Third: H-Vieau (Blomdahl, Thomas), :42. H-Janzig (Vieau, Plante), 9:04, pp. Saves: Rosemount: Pasch 10-9-18-37. Hermantown: Opsahl 1-2-7-10.

Hill-Murray 4, Hastings 0

Hastings 0 0 0-0

Hill-Murray 3 1 0-4

First: HM-Hensler, 3:50, sh. HM-Seidl (Karr, Hensler), 13:02. HM-Erickson (Begley, Karr), 16:09. Second: HM-Ingebritson (Luger, Godbout), 7:32. Saves: Hastings: Richardson 11-10-17-38. Hill-Murray: Erickson 7-7-8-22.

Holy Angels 9, Hopkins 2

Hopkins 1 0 1-2

Holy Angels 5 4 0-9

First: HA-Schmitz (Johnson), 4:44. H-Barry, 8:00. HA-Hermanson (Hermanson, Welsch), 12:08. HA-Cline (Daravingas), 13:47. HA-Bartfield, 14:34. HA-Larson (Cline), 16:22. Second: HA-Larson (Lesnar, Lechner), 4:06, pp. HA-Hermanson (Nelson, Johnson), 5:53, pp. HA-Welsch (Hermanson), 8:54. HA-Hermanson (Hermanson, Daravingas), 12:48. Third: HA-White, 5:41. Saves: Hopkins: Davis 7-4-7-18. Holy Angels: Hess 11-16-8-35.

Lakeville South 5, Apple Valley 0

Lakeville South 3 1 1-5

Apple Valley 0 0 0-0

First: LS-Dahms (Ludtke, Willis), 9:01, pp. LS-Pritchard (Johnson, Guentzel), 15:53. LS-Ernst (Pritchard, Lafferty), 16:58. Second: LS-Ohlund (Stoneking, Lafferty), 16:19. Third: LS-Ludtke (Dahms, Johnson), 12:17. Saves: Lakeville South: Havlicek 2-3-6-11. Apple Valley: Gilmore 11-8-14-33.

Litchfield/D-C 3, Bloomington Kennedy 2

Bloomington Kennedy 0 0 2-2

Litchfield/Dassel-Cokato 0 2 1-3

Second: LDC-Zwilling, :08. LDC-Zwilling (Schutz, Hanson), 3:26. Third: BK-Thornburg (Danielson), 1:17. BK-Manning (Jost, Dosan), 7:17. LDC-Schutz (Lund), 13:08. Saves: Bloomington Kennedy: Skophammer 10-19-12-41. Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 9-7-5-21.

Mahtomedi 3, St. Thomas Academy 2

St. Thomas Academy 0 1 1-2

Mahtomedi 2 0 1-3

First: M-Drage (Haycraft, Harris), 14:12. M-Gulenchyn (Wolsfeld), 16:59. Second: STA-Candon (Bond), 14:06. Third: M-Drage (Dardis, Wolsfeld), :33. STA-Grahme (Skahan), 1:11. Saves: St. Thomas Academy: Magozzi 11-3-8-22. Mahtomedi: Dardis 10-16-9-35.

Maple Grove 3, Centennial 2

Centennial 1 0 1-2

Maple Grove 1 1 1-3

First: C-Blair (Everson, Van Tassel), 7:33, pp. MG-Steenerson (Skanson, Brink), 11:20. Second: MG-Kernan, 12:19. Third: C-Blair (Carls), 9:39, pp. MG-Gunderson (Kernan, Giuliani), 16:33. Saves: Centennial: Fuller 17-10-10-37. Maple Grove: Hopp 5-4-14-23.

Minneapolis 4, Alexandria 2

Minneapolis 2 2 0-4

Alexandria 0 0 2-2

First: M-Conway, :25. M-Hanson (Hanson, Bebler), 16:47. Second: M-Lacher (Zoia), 0:23. M-Soderberg (Pankratz, Gilbertson), 1:32. Third: A-Kompelien (Gronholz, Berg), :40. A-Gronholz (Berg, Kompelien), 11:22. Saves: Minneapolis: Lamont 6-14-7-27. Alexandria: Pfeffer 8-6-8-22.

New Prague 6, Faribault 0

Faribault 0 0 0-0

New Prague 0 3 3-6

Second: NP-Portner, 4:51, sh. NP-Portner, 8:16, sh. NP-Turnberg (Beckius, Wilkins), 10:49. Third: NP-Turnberg (Wilkins), 8:32. NP-Woitas (O'Rourke), 11:32. NP-Portner (Goggins), 16:45. Saves: Faribault: OConnor 15-9-9-33. New Prague: Puente 4-13-11-28.

Northern Lakes 8, Becker/Big Lake 0

Northern Lakes 2 3 3-8

Becker/Big Lake 0 0 0-0

First: NL-Seeling (Berg, Ehnstrom), 6:41. NL-Craig, 7:16. Second: NL-Verville (Seeling, Ehnstrom), 5:44. NL-Berg (Seeling), 8:33. NL-Seeling, 13:37. Third: NL-St. Clair (Craig), 6:36. NL-Craig, 7:28. NL-Berg, 15:45. Saves: Northern Lakes: Thull 4-11-9-24. Becker/Big Lake: Weber 12-6-7-25.

River Lakes 3, Coon Rapids 2

Coon Rapids 1 0 1-2

River Lakes 0 1 2-3

First: CR-Covel (Klinsing, Clark), 11:30, pp. Second: RL-Fink (Zeiher, Sowada), 11:28. Third: RL-Pientka, 8:23, sh. CR-Covel (Bresnahan), 8:54, pp. RL-Schultz (Zeiher, Blaschko), 11:19, pp. Saves: Coon Rapids: Danek 5-6-9-20. River Lakes: Fischer 6-12-5-23.

Rochester Mayo 6, Red Wing 1

Rochester Mayo 0 2 4-6

Red Wing 0 0 1-1

Second: RM-Dripps (Hodge, Black), 12:25. RM-Lester (Jacobson), 15:48. Third: RM-Jacobson, :11, sh. RM-Siems (Sexton, Jacobson), 3:10, pp. RM-Beavers (Brown), 10:55, sh. RW-Ulvenes (Larson), 11:21, pp. RM-Jacobson (Dennis), 11:46. Saves: Rochester Mayo: Weick 5-5-9-19. Red Wing: Ehlers 24-27-19-70.

Roseville 6, Mounds View 3

Mounds View 1 1 1-3

Roseville 2 1 3-6

First: R-Heffernan (Bartel, Sundeen), 7:23. MV-Koch (Westerman), 12:18. R-Heffernan (Pederson, Sundeen), 12:36. Second: R-Tschida (Bartel, Gale), 1:21, sh. MV-Witham (Conlin), 5:03. Third: MV-Westerman, 6:45. R-Cox (Heffernan), 8:31. R-Pederson (Schmitt, Cox), 14:36. R-Sundeen, 16:59. Saves: Mounds View: Petersen 10-6-9-25. Roseville: Heiple 6-9-6-21.

St. Michael-Albertville 6, Bemidji 2

Bemidji 0 1 1-2

St. Michael-Albertville 0 3 3-6

Second: STMA-Miller (Jordan), 3:35. B-Gladen (Pickett, Mattfield), 7:40. STMA-Raymond (Waller, Jordan), 9:43, pp. STMA-Johnson (Waller, Hansen), 9:58. Third: STMA-Johnson (Waller, Johnson), 1:55. B-Mattfield (Gladen), 14:38, pp. STMA-Jordan (Miller), 15:57. STMA-Rokala (Dunton), 16:32. Saves: Bemidji: Hill 9-13-6-28. St. Michael-Albertville: Deitrich 13-7-9-29.

St. Paul Academy 5, Minnehaha Academy 1

Minnehaha Academy 1 0 0-1

St. Paul Academy 0 3 2-5

First: MA-Mellesmoen (Eide, Huddleston), 6:34. Second: SPA-Hoiland (Dieperink, Lynn), 10:48. SPA-Peltier (Karelitz, Lynn), 13:07, pp. SPA-Peltier (Dieperink, Hoiland), 16:32. Third: SPA-Johnson (Peltier, Sheridan), 11:07. SPA-Bloomquist (Olson), 15:51. Saves: Minnehaha Academy: Anderson 10-8-15-33. St. Paul Academy: Schanno 3-7-3-13.

SP Highland Park 3, South St. Paul 1

St. Paul Highland Park 1 2 0-3

South St. Paul 1 0 0-1

First: SSP-Dobmeyer (McClellan), 8:05. SPHP-Hamlin (Howatt), 14:18. Second: SPHP-Waud (Bullard), :47, pp. SPHP-Hamlin (Cornell, Howatt), 13:15. Saves: St. Paul Highland Park: Olson 4-7-5-16. South St. Paul: Cheney 8-9-6-23.

Shakopee 6, Burnsville 1

Burnsville 0 1 0-1

Shakopee 1 4 1-6

First: S-Vogel, 3:50. Second: S-Bumgarner (Orchard), 2:07. S-Vogel (Huson), 7:24, sh. S-Huson (Vogel, Steinhoff), 9:06, pp. B-Mishica (Gregersen, Lutz), 10:41. S-Vogel (Larson), 14:15. Third: S-Steinhoff (Langemo), 5:28. Saves: Burnsville: Konrath 9-7-5-21. Shakopee: Huson 7-5-7-19.

Simley 6, Tartan 3

Simley 0 2 4-6

Tartan 0 1 2-3

Second: S-Difronzo (Renslow, Milner), 1:38. S-Painter (Roitman), 8:16. T-Duggan (Axberg, Resch), 10:00, pp. Third: S-Renslow (McKnight), 7:48. T-Ashton (Milan, Resch), 9:35, pp. S-Luedke (McKnight), 9:48. T-Kammerer, 12:25. S-Luedke, 15:44. S-Renslow (Binsfeld), 16:41. Saves: Simley: Suchy 5-10-8-23. Tartan: Kelley 6-3-6-15.

SW Christian/Richfield 3, Dodge County 1

Dodge County 1 0 0-1

Southwest Christian/Richfield 0 3 0-3

First: DC-Jacobson (Hamill, Donovan), 5:06, pp. Second: SCR-Hardacre (Greiner, Michelizzi), 3:44, pp. SCR-Feltmann (Bendell), 14:19, pp. SCR-Feltmann (Michelizzi, Bendell), 16:26. Saves: Dodge County: Dale 8-6-12-26. Southwest Christian/Richfield: Haugen 8-11-7-26.

Two Rivers 9, Crookston 1

Two Rivers 2 3 4-9

Crookston 0 1 0-1

First: TR-Knoll (Schuele), 3:30. TR-Eckman, 16:07. Second: TR-Shepherd (Schuele, Auran), 1:07, pp. C-Doda (Tahran, Kelly), 8:00, pp. TR-Rohrer (Eckman), 10:28. TR-Perrault, 13:09. Third: TR-Woolsey (Eckman), 8:23, pp. TR-Perrault (Bergstrom), 9:46. TR-Herschbach (Perrault, Knoll), 11:36. TR-Auran (Ball), 12:25. Saves: Two Rivers: Altier 11-2-2-15. Crookston: Bailey 8-14-14-36.

Woodbury 5, Park of Cottage Grove 3

Park of Cottage Grove 1 1 1-3

Woodbury 4 1 0-5

First: W-Pelke (Belak, Hansen), 6:01. W-Gordon, 9:13. W-Shaback (Bradley), 10:05, pp. P-Schult (Donlon, Chilton), 12:44, pp. W-Altman (Fotopoulos), 16:37. Second: P-Strand (Rudh), 6:38. W-Olafson, 13:32, sh. Third: P-Gutzman, 10:25, pp. Saves: Park of Cottage Grove: Harden 10-8-8-26. Woodbury: Carlson 5-7-8-20.

Worthington 5, Minnesota River 2

Worthington 0 3 2-5

Minnesota River 1 0 1-2

First: MR-Reicks (Stensrud), 14:12. Second: W-Langerud (Ahrenstorff), :10. W-VanBriesen (Benson), 5:39. W-Langerud (Benson), 12:48, pp. Third: W-Luinenburg (Langerud), 3:17, pp. MR-O'Keefe (Hunt), 5:31. W-Honius (Langerud), 11:44. Saves: Worthington: Adams 10-10-7-27. Minnesota River: Kotek 10-6-11-27.

HOCKEY • GIRLS

Blaine 6, Chisago Lakes 2

Blaine 4 0 2-6

Chisago Lakes 0 1 1-2

First: B-Sandberg (Ronn), 2:30. B-Enlow (Sandberg), 8:22. B-Janssen (Ronn), 9:55. B-Sandberg (Ronn), 12:00. Second: CL-Brunette (DeVries), 13:50. Third: B-Sandberg (Ronn), 1:32. B-Sandberg (Chapman, Andrle), 3:52. C-DeVries (Bluhm), 15:31. Saves: Blaine: Hansen 4-8-12-24. Chisago Lakes: Ritter 11-3-4-18.

Blake 6, Breck 0

Breck 0 0 0-0

Blake 1 4 1-6

First: Bl-Higuchi (Wethington, Opp), 13:22. Second: Bl-Broz (Morrison), 4:22, pp. Bl-Blum (Broz, Higuchi), 6:14. Bl-Morrison (Higuchi, Broz), 6:51. Bl-Morrison (Higuchi), 15:21. Third: Bl-Negaard (Jung), 5:31. Saves: Breck: Peterson 17-9-10-36. Blake: Haag 3-1-3-7.

Buffalo 1, Bemidji 0

Buffalo 0 0 1-1

Bemidji 0 0 0-0

Third: Bu-Reynolds (Hoepner), 3:30. Saves: Buffalo: Mootz 5-4-9-18. Bemidji: Weidemann 8-8-6-22.

Burnsville 8, Shakopee 1

Burnsville 4 3 1-8

Shakopee 0 0 1-1

First: B-Katzmarek (Dundon), 5:24. B-Hatton, 7:00. B-Krumholz (Glassen), 8:17. B-Katzmarek (Dundon), 10:15, pp. Second: B-Thomas, 4:56. B-Thomas (Carlson), 8:24. B-Katzmarek (Dundon, Procko), 16:02, pp. Third: S-Grabianowski (Grabianowski), 2:46, sh. B-Keefe, 16:19. Saves: Burnsville: Tilbury 3-5-1-9. Shakopee: Boots 11-5-x-16, Sinnem x-x-3-3.

East Ridge 1, Forest Lake 0

East Ridge 0 1 0-1

Forest Lake 0 0 0-0

Second: ER-Barry (Roth), 6:49, pp. Saves: East Ridge: Garrity 12-5-2-19. Forest Lake: Decker 7-5-7-19.

Eastview 2, Farmington 1

Eastview 0 1 1-2

Farmington 1 0 0-1

First: F-Kadrlik (Johnson, Kadrlik), 3:23, pp. Second: E-Chesek (Hayward), 8:41. Third: E-Dihel (Farrington), 2:47. Saves: Eastview: Lombardi 9-6-13-28. Farmington: Curow 4-7-5-16.

Holy Family 4, Moorhead 1

Moorhead 0 0 1-1

Holy Family 4 0 0-4

First: HF-Linn (Kaiser, Helmstetter), 1:59. HF-Helmstetter (Linn), 2:03. HF-Woytcke (Kamp, Limke), 8:01. HF-Helmstetter (Moss, Kaiser), 14:15. Third: M-Kludt (Holm, Holm), 5:36, pp. Saves: Moorhead: Janke 11-6-9-26. Holy Family: Blair 14-5-13-32.

Lakeville South 7, Apple Valley 2

Lakeville South 5 1 1-7

Apple Valley 0 0 2-2

First: LS-Otremba (Wright), 10:35. LS-Enright (Otremba, Wright), 13:19. LS-Wright (Enright, Otremba), 13:52. LS-Enright (Wright, Otremba), 16:22. LS-Grossman (O'Neill), 16:59, pp. Second: LS-Enright (Wright), :24. Third: AV-Mak. Moran, 1:11. LS-Enright (Wright), 3:35. AV-Ryan (Mar. Moran), 10:39, pp. Saves: Lakeville South: Bronson 11-9-1-21. Apple Valley: Cozy 7-12-12-31.

Litchfield/D-C 12, Detroit Lakes 0

Detroit Lakes 0 0 0- 0

Litchfield/Dassel-Cokato 5 5 2-12

First: LDC-Hillman (Iverson), 1:37. LDC-Haataja (Robertson, Johnson), 6:38. LDC-Braaten (Schultz, Erickson), 13:08, pp. LDC-Robertson, 14:16. LDC-Holcomb (Haataja, Robertson), 16:58. Second: LDC-Robertson (Haataja), :18. LDC-Peter (Braaten, Iverson), 2:35. LDC-Haataja (Johnson), 14:54. LDC-Robertson (Braaten), 15:07. LDC-Iverson, 15:25. Third: LDC-Schultz (Erickson, Benson), 11:35. LDC-Johnson, 14:59. Saves: Detroit Lakes: Wahl 18-11-8-37. Litchfield/Dassel-Cokato: Quast 5-6-1-12.

Mankato West 4, Red Wing 3

Red Wing 0 2 1-3

Mankato West 1 1 2-4

First: MW-Jackson (Hvinden, Bloemke), 7:09. Second: RW-Pauzauskie (Handwerk, Campbell), 10:11. MW-Jackson (Petersen, Hvinden), 10:53. RW-Kruger (Meyer), 13:57. Third: MW-Pockrandt (Jackson, Rickbiel), 3:15. MW-Hvinden (Giesen, Pockrandt), 7:35, pp. RV-Zylka (Kruger, Chaska), 7:53. Saves: Red Wing: Meyer 9-12-6-27. Mankato West: Smith 6-7-11-24.

Minnehaha United 9, Fairmont 1

Fairmont 0 0 1-1

Minnehaha United 6 1 2-9

First: MU-Bond (Deuel), 5:21. MU-Bond (Meza), 11:23, sh. MU-Bond (Goings), 12:55. MU-Goings, 15:01, sh. MU-Bond (Anderson), 16:04. MU-Ehlen (Goings, Bond), 16:57. Second: MU-Berthiaume (Bond, Frenkel), 15:58. Third: MU-Bond (Anderson), 6:18, pp. F-Militello (Hoefker), 6:47. MU-Bond (Anderson, Ehlen), 15:45. Saves: Fairmont: Artz 11-9-11-31. Minnehaha United: Magnuson 5-7-10-22.

Minnesota River 4, Worthington 0

Worthington 0 0 0-0

Minnesota River 1 2 1-4

First: MR-Cruz (Maas, Kelschlut), 12:20. Second: MR-Pavlo (Dunning, Kelschlut), 8:00. MR-Bixby (Pavlo), 12:59. Third: MR-Voeltz (Dunning), 0:23. Saves: Worthington: Newman 7-21-4-32. Minnesota River: Messer 10-2-8-20.

Mound Westonka 4, Delano/Rockford 1

Mound Westonka 2 1 1-4

Delano/Rockford 0 0 1-1

First: MW-Pioske (Wendorf), 9:08, pp. MW-Pioske, 9:30. Second: MW-Leonard (Hargreaves), 6:37. Third: DR-Mauch, 3:10, pp. MW-Lundquist (Pioske, Hardacre), 4:03. Saves: Mound Westonka: Roth 3-2-4-9. Delano/Rockford: Simonson 11-8-5-24.

Mounds View 7, Woodbury 2

Woodbury 1 1 0-2

Mounds View 3 2 2-7

First: MV-Berggren (Bullert, Bullert), 2:45, pp. MV-McAlpine (Ballinger), 4:26, pp. W-Aune (Nelson), 10:56, pp. MV-Berggren (Towle), 16:09. Second: MV-Towle (Ballinger, Sprague), 4:10. MV-McAlpine, 7:55. W-Mischacoff (Mischacoff, Fasching), 15:20, pp. Third: MV-Ballinger (Towle), 1:02. MV-Ballinger (Bullert), 8:43. Saves: Woodbury: Tuman 5-10-x-15, Ambright x-x-9-9. Mounds View: Norlinger 6-8-6-20.

Orono 3, Eden Prairie 2, OT

Eden Prairie 0 1 1 0-2

Orono 0 0 2 1-3

Second: EP-Mitchell, 6:14. Third: O-Koopman (Niccum, Paulsen), 9:06, pp. EP-Pergande, 9:19. O-Niccum (Niccum, Ryskamp), 9:34. Overtime: O-Ryskamp, 6:01. Saves: Eden Prairie: Knuth 9-7-7-4-27. Orono: Dahl 6-6-11-10-33.

Park of CG 3, Irondale/St. Anthony 0

Park of Cottage Grove 2 1 0-3

Irondale/St. Anthony 0 0 0-0

First: P-Miller, 7:44, pp. P-Nadler (Villas), 12:43. Second: P-Villas, 15:38. Saves: Park of Cottage Grove: Stepka 5-2-4-11. Irondale/St. Anthony: Rupp 8-7-8-23.

Prior Lake 4, Eagan 3, OT

Prior Lake 1 2 0 1-4

Eagan 1 1 1 0-3

First: PL-Swanson (Guillemette), 6:33, pp. E-Cooper (Schoeberl), 16:11. Second: PL-Grove (Holmes, Cammerrer), 5:36. PL-Neist (Swanson), 9:00. E-Bauman (Drugge), 14:16. Third: E-Anderson (Schoeberl, Drugge), :20, pp. Overtime: PL-Grove (Hallberg), 2:34. Saves: Prior Lake: Larson 7-5-3-3-18. Eagan: Kimel 4-6-10-5-25.

Rosemount 6, Lakeville North 2

Rosemount 1 3 2-6

Lakeville North 0 0 2-2

First: R-Tuttle, 10:32. Second: R-Stramel (Sundgren, Pomeroy), 4:30, pp. R-Hanson (Stramel), 4:42. R-Hadac (Shandorf), 7:57, sh. Third: R-Tuttle (Hanson), 2:48. R-Shandorf (Hadac, Snippes), 5:22. LN-Jensen (Lee), 13:14. LN-Lee (Jensen, Wagenbach), 15:35, pp. Saves: Rosemount: Chittajallu 5-6-8-19. Lakeville North: Boughan 4-5-x-9, Weiland x-2-3-5.

Stillwater 3, White Bear Lake 0

Stillwater 1 2 0-3

White Bear Lake 0 0 0-0

First: S-Finn (Ligday, Krueger), 1:18. Second: S-St. Martin (Ligday), 2:35, pp. S-Johnson (Scheel, March), 6:27. Saves: Stillwater: Hanlon 3-7-3-13. White Bear Lake: Marston 14-12-20-46.