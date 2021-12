SATURDAY

BASKETBALL • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Eagle Ridge 78, Chesterton 45

• Hastings 74, East Central 33

• Hudson (Wis.) 83, St. Croix Prep 40

• Jordan 87, Watertown-Mayer 80

• Minneapolis Southwest 73, Richfield 67

• North Branch 62, Duluth Denfeld 48

• River Falls (Wis.) 60, St. Paul Central 36

• Rockford 91, Burnsville 50

• St. Anthony 79, St. Paul Harding 49

• St. Louis Park 65, Holy Family 57

• St. Paul Academy 46, Trinity 23

• St. Paul Humboldt 60, Cristo Rey Jesuit 55

• Sartell-St. Stephen 84, Delano 72

• Two Rivers 59, St. Croix Lutheran 56

• White Bear Lake 75, Centennial 70

BASKETBALL • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Blaine 76, St. Francis 35

• Blake 43, St. Agnes 17

• Cambridge-Isanti 79, Forest Lake 45

• Centennial 62, White Bear Lake 50

• Cloquet 64, Princeton 54

• Dassel-Cokato 55, Maple Lake 47

• Elk River 48, Buffalo 40

• Holy Angels 57, Orono 46

• Lester Prairie 56, Randolph 51

• Maranatha 77, Minneapolis South 38

• Rochester Century 70, New Prague 48

• Simley 47, Hermantown 44

• Windom 69, Tri-City United 53

BREAKDOWN TIP OFF CLASSIC

• Appleton East (Wis.) 73, Becker 61

• Chanhassen 44, Lakeville South 30

• Eden Prairie 63, Lakeville North 45

• Goodhue 51, Sauk Centre 38

• Hill-Murray 59, Alexandria 56

• Hopkins 70, Chaska 45

• Minnehaha Academy 74, Albany 32

• Minnetonka 76, Maple Grove 64

• Mountain Iron-Buhl 90, SE St. Mary's 64

• Prior Lake 51, Champlin Park 42

• Providence Academy 56, Benilde-SM 48

• St. Croix Lutheran 67, Pine City 38

• St. Louis Park 86, Mankato East 61

• St. Paul Como Park 73, DeLaSalle 64

• Stillwater 70, St. Michael-Albertville 66

GYMNASTICS • GIRLS

SUBURBAN EAST

• White Bear Lake 134.65, Forest Lake 131.275. All-around: Grace Squires, White Bear Lake, 36.45.

ELK RIVER INVITATIONAL

• Big Lake 143.05, Wayzata 142.05, Elk River/Zimmerman 137.80, Anoka and Monticello 137.40; Rogers 129.25, Blaine 117.35, Princeton 116.65, Moorhead 111.35.

SIMLEY INVITATIONAL

• Simley 126.80, St. Anthony/Spring Lake Park 126.40, Two Rivers 126.10, Bloomington Jefferson 117.25, North St. Paul 89.30. All-around: Violet Urdahl, St. Anthony/Spring Lake Park, 34.45

HOCKEY • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine 1, Maple Grove 1, OT

METROPOLITAN AREA

• Anoka 4, Irondale 1

• Benilde-St. Margaret's 3, Eden Prairie 2

• Cambridge-Isanti 3, Waconia 2

• Centennial 7, Eastview 0

• Chisago Lakes 2, Osseo 2, OT

• Cloquet-E-C 2, Bloomington Jefferson 0

• Coon Rapids 4, Northern Edge 2

• Delano 8, Buffalo 1

• Duluth Denfeld 5, East Ridge 2

• Eagan 5, Roseville 1

• Edina 8, White Bear Lake 0

• Elk River/Zimmerman 5, St. Cloud 2

• Farmington 7, Owatonna 4

• Grand Rapids 6, Forest Lake 2

• Hermantown 4, Hill-Murray 1

• Little Falls 9, Becker/Big Lake 1

• Minneapolis 5, Burnsville 1

• Moorhead 4, Lakeville North 3, OT

• Mound Westonka 6, Armstrong/Cooper 2

• Mounds View 5, Spring Lake Park 2

• Northfield 5, Faribault 0

• Park Rapids 5, South St. Paul 3

• Princeton 4, Mora/Milaca 3

• Prior Lake 4, Chanhassen 1

• Providence Academy 12, Prairie Centre 3

• Roch. John Marshall 4, St. Paul Johnson 1

• Roch. Lourdes 3, St. Paul Highland Park 2

• Rogers 5, Minnetonka 4, OT

• St. Paul Academy 3, Somerset (Wis.) 2

• Shakopee 1, New Prague 0, OT

• SW Christian/Richfield 6, Litchfield/D-C 4

• Tartan 4, Hopkins 1

• Thief River Falls 4, Totino-Grace 3

• Wayzata 6, Duluth East 0

• Woodbury 3, Holy Angels 2

HOCKEY • GIRLS

METRO EAST

• Hill-Murray 3, Simley 2, OT

NORTHWEST SUBURBAN

• Maple Grove 4, Blaine 3

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 5, Lakeville North 4

• Lakeville South 6, Prior Lake 3

• Rosemount 4, Eagan 2

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 5, Park of CG 1

• Forest Lake 4, Irondale/St. Anthony 0

• Mounds View 2, White Bear Lake 0

• Stillwater 4, East Ridge 2

METROPOLITAN AREA

• Alexandria 2, Buffalo 2, OT

• Andover 4, Warroad 1

• Blake 5, Eden Prairie 3

• Bloomington Jefferson 5, Hopkins/SLP 2

• Champlin Park/CR 2, Cloquet-E-C 1

• Delano/Rockford 3, Crookston 1

• Holy Family 4, Wayzata 2

• Minnehaha United 9, Windom 3

• Minnetonka 8, Moorhead 2

• New Prague 5, Visitation 3

• North Wright County 4, Breck 0

• Orono 9, Thief River Falls 0

• Rochester Century 3, Red Wing 1

• Roseau 5, Osseo/Park Center 4, OT

• Shakopee 2, Grand Rapids/Greenway 1

WREStlING

FRIDLEY INVITATIONAL

• Irondale 145, Mound Westonka 128, Tartan 109, Zimmerman 91.5, Fridley 73, Delano 64, Richfield 51.5, Hopkins 47, Champlin Park 45, Armstrong and Minneapolis Washburn 41, North St. Paul 35

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Jordan 87, Watertown-Mayer 80

Watertown-Mayer 36 44-80

Jordan 43 44-87

Watertown-Mayer: Mueller 27, Rundell 20, Rowan 18, Kind 10, Maas 3, Stucchi 2. Jordan: Sivilay 25, Montreuil 16, Langheim 15, Young 13, Koch 6, Schmidt 5, Dyrhaug 3, Runge 3, Kes 1.

Mpls. Southwest 73, Richfield 67

Minneapolis Southwest 38 35-73

Richfield 36 31-67

Minneapolis Southwest: P. Engen 23, Elias 17, Senseman-Cassidy 11, Farniok 9, Holter 7, D. Engen 3, Gregerson 3. Richfield: Wollmuth 21, January 20, Patterson 12, Armstrong 4, Hollins 4, Hewitt 2, Joerger 2, Olson 2.

North Branch 62, Duluth Denfeld 48

North Branch 26 36-62

Duluth Denfeld 10 38-48

North Branch: Raim 19, Show-Burc 18, Johnson 12, Klein 6, Murphy 5, Hew-Set 2. Duluth Denfeld: Dzuck 11, Oliphant 11, Ferguson 9, Powell 6, Kilroy 5, Bulthuis 2, Fossum 2, Persson 2.

Rockford 91, Burnsville 50

Rockford 42 49-91

Burnsville 26 24-50

Rockford: Pepin 35, Perry 21, Zilmer 15, Skinner 9, Edwards 4, Mayfield 3, Johnson 2, MacDonald 2. Burnsville: Bettis 15, Hatting 11, Belton 8, Saykeo 8, De La Luz 3, Buchanan 2, Sherlock 2, Pothini 1.

St. Louis Park 65, Holy Family 57

St. Louis Park 33 32-65

Holy Family 28 29-57

St. Louis Park: Donesky 13, Dvorak 13, Anderson 12, Walsh 8, Ross 7, Delorme 4, Giovannelli 4, Piehl 4. Holy Family: Kapke 27, Clifford 8, Hertel 6, Kirsch 5, Richelsen 4, Williams 4, Cummings 3.

St. Paul Academy 46, Trinity 23

St. Paul Academy 23 23-46

Trinity 4 19-23

St. Paul Academy: Carter 10, B. Baskerville 9, C. Baskerville 8, Rock 8, Forsberg 5, Hayes 3, Johnson 2, Montague 1. Trinity: Rudquist 13, Groppel 7, Oberg 2, Knippel 1.

White Bear Lake 75, Centennial 70

Centennial 32 38-70

White Bear Lake 26 49-75

Centennial: Clark 23, Burgoon 17, Johnson 14, Neudahl 8, Quick 3, D'Agostino 2, Jansa 2, Pirner 1. White Bear Lake: Janicki 33, Hawks 17, Misgen 14, Kolb 8, Setterlund 3.

BASKETBALL • GIRLS

Appleton East (Wis.) 73, Becker 61

Becker 35 26-61

Appleton East 31 42-73

Becker: Nuest 19, Brown 11, Kent 11, Westin 11, Rose 9. Appleton East (Wis): LaChapell 20, Hansford 16, Neubauer 13, Lowry 9, Beyer 8, Gerard 4, Schaden 3.

Blaine 76, St. Francis 35

St. Francis 19 16-35

Blaine 35 41-76

St. Francis: Ogbemudia 12, Peterson 7, Dustman 6, Johnson 4, Lupinek 3, McDaniel 3. Blaine: Bryant 20, Terry 11, Garber 10, Schlomann 9, Davis 6, Bryant 5, Dominick 4, Meglen 3, Ramacher 3, Halseth 2, Lafreniere 2, Loyd 1.

Blake 43, St. Agnes 17

Blake 18 25-43

St. Agnes 10 7-17

Blake: Nixon 12, Deignan 11, Michael-Crushshon 7, Hardy 6, Michael-Crushshon 4, Bowles 3. St. Agnes: Muschenheim 5, DiPietro 3, Fischer 3, Hughes 3, Sandifer 3.

Centennial 62, White Bear Lake 50

Centennial 39 23-62

White Bear Lake 27 23-50

Centennial: Cummings 27, Littlefield 11, Pullman 8, Frost 7, McCall 4, Stacy 3, Perron 2. White Bear Lake: Adebisi 16, Eckerle 13, Bhakta 9, Post 5, Post 4, Molin 2, Bachmeier 1.

Chanhassen 44, Lakeville South 30

Lakeville South 11 19-30

Chanhassen 18 26-44

Lakeville South: Trettin 8, Schultz 7, Coleman 6, Goodman 6, Ohnstad 3. Chanhassen: Hake 22, Hicks 7, Seubert 6, Sweetser 4, Linder 3, Giles 2.

Eden Prairie 63, Lakeville North 45

Eden Prairie 30 33-63

Lakeville North 29 16-45

Eden Prairie: Holloway 20, Moorjani 14, Anderson 10, Lenz 10, Jones 6, Schlagel 3. Lakeville North: Wilson 11, Ruhland 8, Wolkow 8, Boe 5, Bryant 5, Betton 4, Juaire 4.

Hill-Murray 59, Alexandria 56

Alexandria 23 33-56

Hill-Murray 28 31-59

Alexandria: H. Thul 16, Haabala 11, McGrane 10, L. Thul 8, Scholl 6, Heydt 3, Linow 2. Hill-Murray: Runyon 19, Giese 9, Werner 9, Mackley 6, Wolgamot 6, Nachtsheim 5, Perkins 2, Rymal 2, Sikiru 1.

Holy Angels 57, Orono 46

Holy Angels 25 32-57

Orono 18 28-46

Holy Angels: Massaquoi 14, O'Rourke 14, Kas. Caron 11, Kay. Caron 5, Buer 4, Pierce 4, Pritchard 3, Carter 2. Orono: Knudson 18, Kompelien 10, Youngs 7, Knooihuizen 5, Kallenbach 4, McKown 2.

Hopkins 70, Chaska 45

Chaska 15 30-45

Hopkins 36 34-70

Chaska: Sanders 17, Heyer 13, Karrmann 4, Niebuhr 3, Dardis 3, Lenzen 3, Schuelke 2. Hopkins: Nnaji 17, McGill 12, Agara 12, Battle 11, Woodson 11, Boyle 4, Copeland 3.

Minnehaha Academy 74, Albany 32

Albany 19 13-32

Minnehaha Academy 38 36-74

Albany: Herkenhoff 7, Findley 6, Keske 5, Carlson 4, Gerads 2, Sand 2, Vanteel 2, Voigt 2, Eiynck 1, Findley 1. Minnehaha Academy: Mack 28, Lewis 12, Al-Hameed 11, Graham 6, Hill 5, Parten 4, Cupito 3, Allen 2, Reuben 2, Schroeder 1.

Minnetonka 76, Maple Grove 64

Minnetonka 44 32-76

Maple Grove 26 38-64

Minnetonka: Lockett 20, Dasovich 17, Crump 14, Ware 13, Arndt 4, Lewis 3, McKinney 3, Hamdorf 2. Maple Grove: Gordon 10, Cossette 9, Kormann 8, Overskei 8, Stern 7, Kanz 6, Hoag 4, Klick 4, Nygaard 4, Ode 4.

Prior Lake 51, Champlin Park 44

Champlin Park 17 27-44

Prior Lake 29 22-51

Champlin Park: Counce 16, John 6, Jackson 5, Mehl 5, Pates 4, Bates 2, Lillard 2, Spann 2, Worwa 2. Prior Lake: Moeller 12, Pawlyshyn 12, Bowmon 8, Van-Helden 7, Carter 4, Holmberg 2, McNair 2, Thoms 2, Trachsel 2.

Providence Academy 56, Benilde-SM 48

Providence Academy 32 24-56

Benilde-St. Margaret's 25 23-48

Providence Academy: Greenway 18, Counts 15, Hohenecker 12, Counts 10, Millerbernd 1. Benilde-St. Margaret's: Olson 17, Bishop 11, Lumpkin 8, Kaspoor 5, Reliford 3, Wells 2, Puhl 1, McGee 1.

St. Croix Lutheran 67, Pine City 38

Pine City 16 22-38

St. Croix Lutheran 26 41-67

Pine City: Jusczak 13, Sell 9, Lind 8, Berglund 5, Boland 3. St. Croix Lutheran: Hauge 21, Penn 11, Washington 10, Avery 9, Washington 8, Oakland 6, Rosin 2.

St. Louis Park 86, Mankato East 61

Mankato East 33 28-61

St. Louis Park 45 41-86

Mankato East: Schweim 20, Karge 15, Birkholz 12, Edberg 8, Stevermer 3, Reuter 2, Petzel 1. St. Louis Park: Maher 35, Hegdahl 21, Schmitz 20, McMahon 5, Harden 3, Massie 2.

St. Paul Como Park 73, DeLaSalle 64

St. Paul Como Park 37 36-73

DeLaSalle 26 38-64

St. Paul Como Park: Porter 28, Asberry 22, James 9, Dmytruk 8, Walker 4, Childs 2. DeLaSalle: White 15, Baylark 12, Runsewe 11, Salaam 10, Moeschter 7, Scott 5, Johnson 2, McNeil 2.

Simley 47, Hermantown 44

Simley 12 35-47

Hermantown 20 24-44

Simley: Osman 14, Renslow 8, Larson 6, Thoemice 6, Danso 5, Gorter 4, Bosin 3, Miller 1. Hermantown: Birkeland 17, Farrell 14, Cornelius 5, Hersted 4, Biondi 2, Kukowski 2.

Stillwater 70, St. Michael-Albertville 66

Stillwater 40 30-70

St. Michael-Albertville 32 34-66

Stillwater: Scalia 31, Holder 18, Karlen 8, Thompson 8, Knutson 5. St. Michael-Albertville: Johnson 29, L. Hoselton 11, Miller 10, Craft 7, Carlson 4, A. Hoselton 3, Diaz 2.

HOCKEY • BOYS

Benilde-St. Margaret's 3, Eden Prairie 2

Eden Prairie 2 0 0-2

Benilde-St. Margaret's 1 1 1-3

First: EP-Luloff (Schulze, Daylor), 3:49. BSM-Sarsland (Stewart, Marshall), 4:38. EP-Luloff (Koering), 16:49, pp. Second: BSM-Reed (Norris, Risteau), 3:25. Third: BSM-Sarsland, 16:28. Saves: Eden Prairie: Schowalter 9-12-5-26. Benilde-St. Margaret's: McElroy 7-8-6-21.

Blaine 1, Maple Grove 1, OT

Blaine 0 0 1 0-1

Maple Grove 0 0 1 0-1

Third: MG-Brink (Jaglo, Picconatto), 3:26. B-Puder (Loftus, Swanson), 12:19. Saves: Blaine: Wallin 12-13-12-5-42. Maple Grove: Hopp 13-5-9-5-32.

Cambridge-Isanti 3, Waconia 2

Waconia 0 1 1-2

Cambridge-Isanti 1 2 0-3

First: CI-Pierson (Nutt), 16:34. Second: CI-Green (Jones, Lindell), 3:42, pp. W-Siddons, 4:43. CI-Andrews, 9:57. Third: W-Atkinson (Molinari, Mielke), 13:13. Saves: Waconia: Beckwith 5-7-6-18. Cambridge-Isanti: Sibell 12-8-11-31.

Centennial 7, Eastview 0

Eastview 0 0 0-0

Centennial 4 2 1-7

First: C-Carls (Searles, Blair), :38. C-Schmeck (Ramirez, Pass), 6:43. C-Pass (Anderson, Schmeck), 9:32. C-Hemr (Carls, Blair), 16:19. Second: C-Ramirez (Searles, Everson), 10:52, pp. C-Schmeck (Van Tassel, Carls), 16:43. Third: C-Menne (Ramirez, Johnson), 13:43. Saves: Eastview: Svaren 10-13-5-28. Centennial: Fuller 4-3-2-9.

Cloquet-E-C 2, Bloomington Jefferson 0

Cloquet-Esko-Carlton 1 0 1-2

Bloomington Jefferson 0 0 0-0

First: C-Stewart (Knutson, Dunaiski), 11:02. Third: C-Antonutti (Young), 15:55. Saves: Cloquet-Esko-Carlton: Abrahamson 10-10-10-30. Bloomington Jefferson: Swanson 7-14-9-30.

Coon Rapids 4, Northern Edge 2

Coon Rapids 0 2 2-4

Northern Edge 1 1 0-2

First: NE-Reintjes (Husby), 4:44. Second: NE-Croal (Baumgardt, Langevin), 12:01, pp. CR-Barsness (Bresnahan, Klinsing), 12:50, pp. CR-Kish (Klinsing), 13:24. Third: CR-Clark (Barsness), 3:41, pp. CR-Clark (Covel), 14:34. Saves: Coon Rapids: Durkop 7-17-7-31. Northern Edge: Kolb 3-6-12-21.

Delano 8, Buffalo 1

Delano 2 3 3-8

Buffalo 1 0 0-1

First: D-Brown, 6:58, sh. D-Halonen, 8:07, sh. B-Hansen (Gunia), 11:39, pp. Second: D-Paulson, 2:37. D-Halonen, 13:27. D-Schmidt, 14:01, pp. Third: D-Halonen, 4:07, pp. D-Brown, 13:47, sh. D-Paulson (Peterson, Leaver), 15:14. Saves: Delano: Huotari 10-11-4-25. Buffalo: Altman 6-8-x-14, Varner x-x-7-7.

Eagan 5, Roseville 1

Eagan 1 3 1-5

Roseville 0 1 0-1

First: E-Phillips (Krahn, Picha), 3:18. Second: E-Goihl (Picha), 2:56. R-Macklem, 14:02. E-Roth, 14:19. E-Roth (Gleich, Martin), 16:24. Third: E-Goihl, 8:39. Saves: Eagan: Gleich 8-11-11-30. Roseville: Heiple 11-5-10-26.

Elk River/Zimmerman 5, St. Cloud 2

St. Cloud 1 0 1-2

Elk River/Zimmerman 1 3 1-5

First: ERZ-Pilich (Hansberger, Grassel), 7:15. SC-Garden (Cumming, Rieland), 16:36. Second: ERZ-Grassel (Junker, Davis), 4:54. ERZ-Foss (Fritel), 6:04. ERZ-Davis (Junker, Pilich), 16:53. Third: SC-Fitch (Baker, Garden), 14:02, pp. ERZ-Johnson (Skyberg, Davis), 16:36. Saves: St. Cloud: Condon 10-9-5-24. Elk River/Zimmerman: Stockman 9-5-7-21.

Grand Rapids 6, Forest Lake 2

Forest Lake 0 1 1-2

Grand Rapids 0 2 4-6

Second: FL-Blanchard (Maas, McKinnon), :55, pp. GR-DelGreco (Drotts, Young), 3:13. GR-Young (DelGreco, Nelson), 16:30, sh. Third: FL-Middendorf (McKinnon, Dzurik), 1:05. GR-Drotts (DelGreco, Young), 9:23, pp. GR-DelGreco (Drotts), 10:33. GR-Sterle (Sterle), 10:56. GR-Sterle (Young, Morque), 11:58. Saves: Forest Lake: Ford 13-14-17-44. Grand Rapids: Gunderson 3-6-4-13.

Hermantown 4, Hill-Murray 1

Hermantown 1 1 2-4

Hill-Murray 0 1 0-1

First: H-Plante (Kohanski, Peterson), 5:36. Second: H-Carlson (Blomdahl), 11:13. HM-Madigan (Ingebritson, Begley), 13:56, pp. Third: H-Plante (Hanson), 1:09. H-Kohanski (Plante, Hanson), 16:16. Saves: Hermantown: Callaway 9-10-5-24. Hill-Murray: Erickson 7-9-5-21.

Little Falls 9, Becker/Big Lake 1

Becker/Big Lake 1 0 0-1

Little Falls 6 3 0-9

First: LF-Welinski (Johnson), 1:31. LF-Johnson (Cooper, Oothoudt), 4:34, pp. LF-Jendro, 5:21, sh. LF-Johnson, 6:32, sh. LF-Jendro (Welinski), 8:31. BBL-Rusin (Tobako, Graning), 12:23. LF-Kray (Moore), 16:25. Second: LF-Oothoudt, 9:40. LF-Avery (Welinski), 14:16. LF-Filippi (Kray), 15:24. Saves: Becker/Big Lake: Weber 11-11-4-26, Holm 1-x-x-1. Little Falls: Varriano 6-3-8-17.

Minneapolis 5, Burnsville 1

Minneapolis 2 0 3-5

Burnsville 0 0 1-1

First: M-Zoia (Soderberg), 3:50. M-Pankratz (Lybeck), 7:23. Third: M-Hanson (Hanson, Pitts), 2:33, pp. M-Pitts (Zoia, Hanson), 5:33, pp. B-Stowbridge (Lutz), 5:59. M-Pitts (Zoia, Hanson), 9:28, pp. Saves: Minneapolis: Shroat 3-4-8-15. Burnsville: Reylek 10-13-17-40.

Moorhead 4, Lakeville North 3, OT

Lakeville North 1 1 1 0-3

Moorhead 3 0 0 1-4

First: M-Triggs (Bentz, Lindberg), :13. M-Bentz (Lindberg), 2:17, sh. M-Tweet (Gramer), 11:01. LN-Brodin (Konik), 14:28. Second: LN-Jech, 3:14, pp. Third: LN-Camilli (Braasch), 5:02. Overtime: M-Schiller, 1:57. Saves: Lakeville North: Jacques 5-5-10-2-22. Moorhead: Weigel 6-9-6-0-21.

Mound Westonka 6, Armstrong/Cooper 2

Armstrong/Cooper 1 0 1-2

Mound Westonka 1 2 3-6

First: MW-Krebsbach (Doshan), 2:02. AC-Yeager, 7:26. Second: MW-Kantola, 4:35. MW-Dominy (Swanson, Hruby), 11:57. Third: MW-Swanson (Krebsbach), 6:49, sh. AC-Essen, 9:55. MW-Krebsbach (Doshan, Kantola), 13:06, pp. MW-Swanson (Kantola, Doshan), 16:28, pp. Saves: Armstrong/Cooper: Dimich 12-9-x-21, Lucas x-x-11-11. Mound Westonka: Evenson 8-13-12-33.

Mounds View 5, Spring Lake Park 2

Mounds View 3 1 1-5

Spring Lake Park 1 0 1-2

First: MV-Xiong (Collier, Koch), 4:36. SLP-Ross (Wackman, Theisen), 10:06, pp. MV-Koch (Collier), 11:39. MV-Collier (Xiong), 14:39. Second: MV-Dean (Durant), 16:59, pp. Third: SLP-Lueck (Hollen), 1:03. MV-Dean (Schulte), 8:52, pp. Saves: Mounds View: Petrich 12-11-5-28. Spring Lake Park: Bergdahl 10-15-10-35.

Northfield 5, Faribault 0

Faribault 0 0 0-0

Northfield 1 0 4-5

First: N-Klotz (Kaiser, Monson), 7:27. Third: N-Geiger (Frank, Olsen), 2:16. N-Klotz (Monson, Frank), 7:22. N-Monson (Klotz, Frank), 7:38, pp. N-Vogt (Sawyer, DeBuse), 13:57. Saves: Faribault: OConnor 14-11-15-40. Northfield: Walock 4-8-4-16.

Park Rapids 5, South St. Paul 3

South St. Paul 1 2 0-3

Park Rapids 2 1 2-5

First: SSP-Simons (Heimerl), 3:51. PR-Mitchell (Lund), 4:27. PR-Hagen (Vinge), 14:42. Second: SSP-Elsner, 11:47, pp. PR-Lund (Mitchell, Jantz), 13:36. SSP-Maurer (Rosales, McLaughlin), 14:31. Third: PR-Lund (Mitchell, Hillukka), :16. PR-Torola, 1:52. Saves: South St. Paul: Bangura 14-10-12-36. Park Rapids: Hoyt 15-10-7-32.

Princeton 4, Mora/Milaca 3

Princeton 0 3 1-4

Mora/Milaca 1 1 1-3

First: MM-Mitchell (Kahle, Kritzeck), 7:12. Second: P-Baumann (Donnay), 9:16. P-Patnode (Lindquist, Nelson), 9:36, pp. P-Wood (Donnay), 10:39, pp. MM-Fore (Prokosch, Kahle), 13:22, pp. Third: MM-Mitchell (Fore), 6:40, pp. P-Wille (Lindquist), 16:06. Saves: Princeton: Roth 8-7-5-20. Mora/Milaca: Patrin 9-8-4-21.

Providence Academy 12, Prairie Centre 3

Providence Academy 4 4 4-12

Prairie Centre 0 2 1- 3

First: PA-Reller (Anderson), :20. PA-Reller (Wehmann, Hendrickson), 2:23. PA-Wehmann (Anderson, Hendrickson), 9:05, pp. PA-Anderson (Vos), 9:47. Second: PA-Vos (Anderson, Mogeni), 2:35, pp. PA-Carroll (Mogeni, Larson), 2:54. PA-Lewis (Hendrickson, Wehmann), 5:32. PC-Hoffman (Hanson, Deters), 9:19, pp. PC-Fletcher (Hoffman), 11:33. PA-Owen (Mogeni), 14:50. Third: PA-Damberg (Carroll), 9:34. PC-Fletcher, 10:20. PA-Hendrickson (Wehmann, Mogeni), 12:34. PA-Owen (Mogeni, Vos), 16:20. PA-Mogeni (Owen, Vos), 16:58. Saves: Providence Academy: Villagomez 6-10-8-24. Prairie Centre: Nedoroscik 10-13-5-28.

Roch. John Marshall 4, St. Paul Johnson 1

Rochester John Marshall 1 1 2-4

St. Paul Johnson 0 0 1-1

First: RJM-Decker, 11:50, pp. Second: RJM-Hus, 13:58. Third: SPJ-Henderson, 1:34. RJM-Ahlstrom, 5:02. RJM-Hus, 16:02, sh. Saves: Rochester John Marshall: Vlasaty 15-10-8-33. St. Paul Johnson: VanDanacker 13-8-13-34.

St. Paul Academy 3, Somerset (Wis.) 2

Somerset (Wis.) 0 0 2-2

St. Paul Academy 0 2 1-3

Second: SPA-Karelitz (Lynn, Thomas), 4:02, pp. SPA-Lynn (Dieperink, Thomas), 12:43. Third: S-DeFoe (McDonough, Rose),12:14. SPA-Peltier, 16:12, en. S-Sawicki, 16:26, sh. Saves: Somerset (Wis.): Abitz 11-13-6-30. St. Paul Academy: Johnson 11-3-11-25.

Tartan 4, Hopkins 1

Tartan 0 1 3-4

Hopkins 0 1 0-1

Second: H-DeGiulio (White, Sullivan), 8:23. T-Buche (Milan), 16:53, sh. Third: T-Duggan (Laska), :45. T-Ashton (Axberg), 4:59. T-Tuccitto (Sachs), 8:45. Saves: Tartan: Kelley 10-17-7-34. Hopkins: Davis 6-15-5-26.

Wayzata 6, Duluth East 0

Duluth East 0 0 0-0

Wayzata 2 1 3-6

First: W-McCollins (Gardner, Punzenberger), 4:31. W-Wallin (Naeve), 5:26. Second: W-Wallin (Gardner), 14:21. Third: W-Miller (Johnson), 2:28, pp. W-Miller (Wallin, Naeve), 7:49, pp. W-Mattson (Streeter), 11:35. Saves: Duluth East: Ziemski 12-15-18-45. Wayzata: Ingemann 5-0-11-16.

Woodbury 3, Holy Angels 2

Holy Angels 1 0 1-2

Woodbury 1 1 1-3

First: W-Fotopoulos (Altman, Gordon), 12:12. HA-Lechner (Nelson), 16:48. Second: W-Erickson (Olafson), 11:53. Third: HA-Hermanson (Hermanson, Bartfield), 3:54. W-Pelke (Hansen), 11:24. Saves: Holy Angels: Hess 6-11-11-28. Woodbury: Carlson 9-9-13-31.

HOCKEY • GIRLS

Andover 4, Warroad 1

Warroad 1 0 0-1

Andover 0 2 2-4

First: W-Johnson (Harren, Chamernick), 15:31, pp. Second: A-Boerger (Kaiser), 7:53. A-Kaiser (Little, Jones), 16:49. Third: A-Engler (Kaiser, Christenson), 3:48. A-Olson (Little), 11:50. Saves: Warroad: Nordick 5-14-9-28. Andover: Stagman 10-7-7-24.

Bloomington Jefferson 5, Hopkins/SLP 2

Bloomington Jefferson 2 2 1-5

Hopkins/St. Louis Park 2 0 0-2

First: B-Longhenry (Schuck), 8:32. HSLP-Shaw (Bolen, Hoffman), 8:57. B-Schuck, 13:04. H-Hayes (Shaw, Hoffman), 16:45. Second: B-Schuck (Wozniak, Rash), 12:16. B-Longhenry, 15:00, sh. Third: B-Goedderz (Johnson, Miller), 12:25. Saves: Bloomington Jefferson: Rash 2-4-7-13. Hopkins/St. Louis Park: Bosch 12-12-6-30.

Champlin Park/CR 2, Cloquet-E-C 1

Champlin Park/Coon Rapids 0 2 0-2

Cloquet-Esko-Carlton 0 0 1-1

Second: CPCR-Strouse (DelCastillo, Ness), 15:01. CPCR-Johnson (Terebayza, Scott), 16:01. Third: CEC-Dostal (Martin, Lilly), 15:47. Saves: Champlin Park/Coon Rapids: Wostrel 8-5-5-18. Cloquet-Esko-Carlton: Kiminski 5-8-5-18.

Cretin-Derham Hall 5, Park of CG 1

Park of Cottage Grove 0 0 1-1

Cretin-Derham Hall 1 2 2-5

First: CDH-Anderson (Ahern), 1:00. Second: CDH-Geist (Anfang, Dolan), 11:54. CDH-Ahern (Muetzel), 13:25, pp. Third: P-Miller, 2:09. CDH-Murphy (Crain, Dolan), 2:27. CDH-Anfang (Anderson), 9:30, pp. Saves: Park of Cottage Grove: Stepka 16-11-7-34. Cretin-Derham Hall: Fritz 4-7-7-18.

Delano/Rockford 3, Crookston 1

Crookston 1 0 0-1

Delano/Rockford 1 1 1-3

First: DR-Schmidt (Reierson), 10:39. C-Nelson (Tull, Fee), 14:01, pp. Second: DR-Wittwer (Schmidt, McClurg), 1:17. Third: DR-McClurg, 14:56. Saves: Crookston: Larson 4-6-3-13. Delano/Rockford: Simonson 8-11-2-21.

Farmington 5, Lakeville North 4

Lakeville North 0 4 0-4

Farmington 2 1 2-5

First: F-Kadrlik (Gehrke, Moehle), 8:23. F-Gehrke (Kadrlik, Moehle), 14:19. Second: F-Gehrke (Kadrlik, Johnson), 13:17, pp. LN-Gasparini (Hanson), 14:16, pp. LN-Hanson, 14:18. LN-Hanson (Swanson, Wagenbach), 14:38. LN-Wagenbach, 16:17, pp. Third: F-Moehle (Kadrlik, Gehrke), 2:43. F-Kadrlik (Moehle, Johnson), 13:10, pp. Saves: Lakeville North: Boughan 6-9-12-27. Farmington: Curow 7-15-7-29.

Forest Lake 4, Irondale/St. Anthony 0

Forest Lake 1 2 1-4

Irondale/St. Anthony 0 0 0-0

First: FL-Bateman (Melander), 1:44. Second: FL-McKinnon (Walesheck), 6:00. FL-Bateman (Melander), 6:00. Third: FL-Pool (Melander), 7:00, pp. Saves: Forest Lake: Decker 8-9-4-21. Irondale/St. Anthony: Rupp 17-14-15-46.

Hill-Murray 3, Simley 2, OT

Hill-Murray 0 2 0 1-3

Simley 2 0 0 0-2

First: S-Arneson (Ralston, Ries), 3:16, pp. S-Boughton (Tuccitto), 5:43. Second: HM-Boreen (Hause, Franco), 5:24, pp. HM-Hause (Boyer), 10:01. Overtime: HM-Franco (Boreen, Hause), 2:22. Saves: Hill-Murray: Anderson 8-3-7-2-20. Simley: Gibson 3-8-6-2-19.

Holy Family 4, Wayzata 2

Holy Family 1 1 2-4

Wayzata 1 0 1-2

First: W-Hackley, 4:31. HF-Charchenko (Paidosh), 7:00. Second: HF-Knewtson (Kaiser), 5:12. Third: W-Matthews (Jacobs), 4:48. H-Paidosh, 6:35. H-Limke (Kaiser), 15:32. Saves: Holy Family: Blair 9-8-9-26. Wayzata: Lavender 5-13-1-19.

Lakeville South 6, Prior Lake 3

Lakeville South 2 4 0-6

Prior Lake 2 0 1-3

First: PL-Guillemette (Swanson), 7:17, pp. PL-Guillemette (Ginkel), 10:05. LS-Otremba (Enright), 12:04. LS-Enright (Otremba, Wright), 13:42. Second: LS-Enright (Soltys, Hunst), 9:49, pp. LS-Fowler (Grossman, Hwong), 10:53. LS-Enright (Otremba, Hwong), 11:48. LS-Bouman (Grossman), 16:45, pp. Third: PL-Kashmark (Swanson), 5:31. Saves: Lakeville South: Lang 3-5-2-10. Prior Lake: Hansen 14-12-13-39.

Maple Grove 4, Blaine 3

Maple Grove 1 2 1-4

Blaine 1 2 0-3

First: B-Chapman (Andrle, Ronn), 3:01. MG-Olson (Retrum, Brandt), 16:32, pp. Second: MG-Wilhelmy (Erickson ), 3:22, pp. MG-Olson (Holm, Johnson), 6:50. B-Janssen (Dean, Nowicki), 12:15, pp. B-Andrle (Dean, Chapman), 15:27. Third: MG-Olson, 15:54. Saves: Maple Grove: Strom 6-12-5-23. Blaine: Hansen 12-10-10-32.

Minnehaha United 9, Windom 3

Windom 1 2 0-3

Minnehaha United 3 3 3-9

First: MU-Deuel (Bond, Goings), 1:44. MU-Wasserman (Meza), 5:47, pp. W-Bang (Robillard), 15:34. MU-Wasserman (Goings, Berthiaume), 16:11. Second: W-Haugen (Fredin), 1:04. MU-Bond (Frenkel, Deuel), 2:23. MU-Wasserman (Bond), 3:59, pp. W-Docktor, 4:07. MU-Lynn (Berthiaume), 13:42. Third: MU-Wasserman (Meza), 1:17, pp. MU-Goings (Wasserman, Anderson), 5:42. MU-Wasserman (Bond), 10:41. Saves: Windom: Baerg 13-14-6-33. Minnehaha United: Wasserman 3-7-3-13.

Minnetonka 8, Moorhead 2

Minnetonka 2 2 4-8

Moorhead 0 2 0-2

First: Mi-Mack (LaRoche), 6:09. Mi-Sadura (Ryan, Klepinger), 16:06, pp. Second: Mo-Dronen (Holm), 1:24, pp. Mo-Brueske (Kosobud, Dronen), 3:01. Mi-Avar (Lindsay, Zakrajsheck), 11:41. Mi-Sadura (Distad, Klepinger), 16:39, sh. Third: Mi-Sadura, 1:12, sh. Mi-Lindsay (Ryan, Sadura), 5:45. Mi-Hemp (Sadura, Ryan), 15:17. Mi-LaRoche (Distad, Sadura), 15:46. Saves: Minnetonka: Johnson 4-8-10-22. Moorhead: Kressin 16-2-7-25.

Mounds View 2, White Bear Lake 0

White Bear Lake 0 0 0-0

Mounds View 1 1 0-2

First: MV-Brownlee (Valois, Berggren), 4:07. Second: MV-Bullert (Berggren, Sprague), 13:26, pp. Saves: White Bear Lake: Marston 10-16-9-35. Mounds View: Norlinger 6-6-2-14.

New Prague 5, Visitation 3

Visitation 1 1 1-3

New Prague 2 1 2-5

First: NP-O'Brien (Calliguri, Moravchik), 5:22. V-Reppenhagen (Munoz), 9:51. NP-Hansen, 16:03. Second: V-Hemauer (Reppenhagen), 2:04. NP-Hansen (Madsen, Skaja), 16:52. Third: NP-Skaja (Prochaska), 1:04. NP-Moravchik (Anderson, O'Brien), 2:52. V-Doran (Oslon), 5:14. Saves: Visitation: Pagel 19-15-14-48. New Prague: Marek 6-12-6-24.

North Wright County 4, Breck 0

Breck 0 0 0-0

North Wright County 0 2 2-4

Second: NWC-Finnerty (Nelson, Petersen), 11:11, pp. NWC-VanKuyk (Petersen), 12:45. Third: NWC-Weiland (Petersen, Finnerty), 1:00. NWC-Petersen (Finnerty, Gillespie), 3:11, pp. Saves: Breck: Peterson 12-12-15-39. North Wright County: Weiser 3-3-1-7.

Orono 9, Thief River Falls 0

Thief River Falls 0 0 0-0

Orono 2 4 3-9

First: O-Ryskamp, 5:10. O-Koopman, 14:47. Second: O-Ryskamp (Paulsen), 1:32. O-Koopman, 2:13. O-Rasmussen (Ryskamp), 9:37. O-Rasmussen (Pleimann, Ryskamp), 16:54, pp. Third: O-Ryskamp (Niccum), :57. O-Niccum (Ryskamp), 2:20. O-Ryskamp (Rasmussen), 6:50. Saves: Thief River Falls: Hamre 17-18-11-46. Orono: Hills 3-1-4-8.

Rosemount 4, Eagan 2

Eagan 0 1 1-2

Rosemount 1 1 2-4

First: R-Edgar (Hadac), 4:34. Second: E-Cooper (Anderson), 1:15. R-Hadac (Edgar, Shandorf), 7:40. Third: R-Tuttle (Stramel, Nelson), 8:24. E-Cooper (Schoeberl), 14:54. R-Edgar (Stramel), 16:39. Saves: Eagan: Whitehead 11-13-11-35. Rosemount: Chittajallu 1-6-9-16.

Roseau 5, Osseo/Park Center 4, OT

Roseau 1 3 0 1-5

Osseo/Park Center 1 1 2 0-4

First: OPC-Albers (Sticha, Eikos), 7:27. R-Erickson (Remick), 12:19. Second: R-Mertens (Johnson, Bjerk), 3:47. OPC-Smuk (Sticha, Smith), 4:53. R-Mertens (Johnson, Peterson), 7:00. R-Erickson (Remick, Hovda), 14:00. Third: OPC-Kraemer (Smuk), 11:07. OPC-Kraemer (Lewis), 14:24, pp. Overtime: R-Remick (Bjerk, Erickson), 4:30. Saves: Roseau: Pelowski 7-10-9-4-30. Osseo/Park Center: Schmaltz 6-3-9-1-19.

Shakopee 2, Grand Rapids/Greenway 1

Grand Rapids/Greenway 1 0 0-1

Shakopee 0 1 1-2

First: GRG-Bischoff, 3:05. Second: S-Peterson (Grabianowski, Berens), 13:00. Third: S-Grabianowski (Nash), 14:24. Saves: Grand Rapids/Greenway: Cole 3-7-4-14. Shakopee: Boots 9-6-7-22.

Stillwater 4, East Ridge 2

East Ridge 0 0 2-2

Stillwater 2 1 1-4

First: S-Lang, 11:08. S-DeJarnett, 13:37. Second: S-St. Martin (Braunshausen, Finn), 2:28, pp. Third: ER-Barry, 5:51. S-Krueger (St. Martin, March), 7:00. ER-Downie (Barry, Fetch), 14:13, pp. Saves: East Ridge: Garrity 19-9-10-38. Stillwater: Timmons 5-4-3-12.