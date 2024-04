Tap the bookmark to save this article.

ADAPTED SOFTBALL

PI DIVISION

• St. Paul Humbdolt 4, Minneapolis 3

BADMINTON

ST. PAUL CITY

• Washington 4, Harding 3

METROPOLITAN AREA

• Eden Prairie 5, St. Paul High. Park 2

BASEBALL

LAKE

• Eden Prairie 5, Hopkins 1

• Wayzata 10, Edina 0

METRO EAST

• Mahtomedi 3, Hill-Murray 1

METRO WEST

• Benilde-St. Marg. 12, Chanhassen 2

MINNEAPOLIS CITY

• Edison at Roosevelt

NORTHWEST SUBURBAN

• Elk River 4, Osseo 1

• Rogers 13, Totino-Grace 4

SKYLINE

• Concordia Academy 23, St. Agnes 18

• New Life Acad. 9, St. Croix Luth. 7

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 12, Apple Valley 2

• Prior Lake 8, Lakeville South 3

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 6, East Ridge 2

• Roseville 3, Park of Cottage Grove 2

• Woodbury 1, Stillwater 0

TRI-METRO

• Holy Angels 12, Fridley 2

• St. Anthony 8, DeLaSalle 4

METROPOLITAN AREA

• Park Center/Columbia Heights/Maranatha 13, Cooper 3

• Waconia 5, Minnetonka 3

MINNESOTA

• Bemidji 8-9, Duluth East 4-11

• Roch. Mayo 3, Roch. John Marshall 1

GOLF• BOYS

METROPOLITAN AREA

At Columbia G.C.

• St. Paul Academy 169, DeLaSalle 183. Medalist (par 35): Owen Johnson, DeLaSalle, 35.

GOLF • GIRLS

LAKE

At Bluff Creek G.C.

• St. Michael-Albertville 188, Eden Prairie 194, Buffalo 204. Medalist (par 36): Abby Labrador, St. Michael-Albertville, 42.

ST. PAUL CITY

At Roseville Cedarholm G.C.

• Highland Park 111, Como Park 120, Johnson 125, Central 130, Humboldt 135, Harding 147. Medalists: Gabriella Ishaq/Addie Corbett, Highland Park, 32; Hattie Hemthong/Uliana Holiandina, Como Park, 32.

LACROSSE • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 15, Blaine 4

• Anoka 7, Spring Lake Park/Coon Rapids 4

• Centennial 12, Champlin Park 5

• Maple Grove 13, Armstrong 9

• Rogers 18, Osseo/Park Center 1

SUBURBAN EAST

• East Ridge 12, Forest Lake 4

• Mounds View 18, Park of Cottage 4

• Stillwater 14, Roseville 4

• White Bear Lake 12, Cretin-Derham Hall 7

• Woodbury 8, Irondale 3

METROPOLITAN AREA

• Bloom. Jeff. 13, Bloom. Kennedy/Burnsville 0

• Lakeville South 7, New Prague 5

LACROSSE • GIRLS

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 16, Blaine 3

• Centennial 16, Spring Lake Park 4

• Champlin Park 18, Coon Rapids 2

• Elk River/Zimmerman 16, Totino-Grace/St. Anthony 4

• Maple Grove 19, Armstrong/Cooper 4

• Rogers 13, Osseo/Park Center 7

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 17, White Bear Lake 7

• East Ridge 15, Forest Lake 1

• Park of Cottage Grove 13, Mounds View 2

• Stillwater 16, Roseville 5

• Woodbury 15, Irondale 2

METROPOLITAN AREA

• Breck 11, Visitation 8

• Hastings 14, Roch. John Marshall/Lourdes 9

SOFTBALL

METRO WEST

• New Prague 11, Benilde-St. Margaret's 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Rogers 4, Champlin Park 2

SKYLINE

• Concordia Academy 11, St. Croix Lutheran 0

• St. Agnes 10, New Life Academy 0

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 18, Apple Valley 1

• Lakeville South 1, Rosemount 0

ST. PAUL CITY

• Harding 20, Como Park 10

• Highland Park 17, Humboldt 0

SUBURBAN EAST

• East Ridge 10, Mounds View 2

• Forest Lake 15, Irondale 5

• Stillwater 17, Park of Cottage Grove 9

• Woodbury 2, Roseville 1

METROPOLITAN AREA

• Chanhassen 5, DeLaSalle 1

• Holy Angels 6, Minnetonka 5

• St. Anthony 2, St. Francis 1

MINNESOTA

• Mtn. Iron-Buhl 18, Duluth East 12

TENNIS • BOYS

ST. PAUL CITY

• Central 7, Humboldt 0

• Highland Park 6, Como Park 1

METROPOLITAN AREA

• South St. Paul 7, St. Paul Washington 0

• Wayzata 4, Mahtomedi 3

RANKINGS

GOLF • BOYS

BY MINNESOTA GOLF ASSOCIATION

• Team: 1. Totino-Grace; 2. Spring Lake Park; 3. Edina; 4. Maple Grove; 5. Holy Family; 6. Benilde-St. Margaret's; 7. Cretin-Derham Hall; 8. Mahtomedi; 9. Alexandria; 10. Rochester Mayo. • Individual: 1. Jake Birdwell, Spring Lake Park; 2. Sam Udovich, Cretin-Derham Hall; 3. Joe Honsa, Cretin-Derham Hall; 4. Torger Ohe, Edina; 5. Tyler Gandrud, Anoka; 6. Ryan Stendahl, Maple Grove; 7. Peyton Savageau, Totino-Grace; 8. Carson Boe, Lakeview; 9. Landon Miller, St. Louis Park; 10. Carter Spalding, Woodbury.

GOLF • GIRLS

BY MINNESOTA GOLF ASSOCIATION

• Team: 1. Maple Grove; 2. Wayzata; 3. Minnetonka; 4. Lake City; 5. Edina; 6. Pequot Lakes; 7. Detroit Lakes; 8. Elk River; 9. Alexandria; 10. East Ridge. • Individual: 1. Reese McCauley, Simley; 2. Saachi Deshmukh, Wayzata; 3. Amelia Morton, Maple Grove; 4. Lily Vincelli, Cretin-Derham Hall; 5. Ava Hanneman, Orono; 6. Jovie Ordal, Lakeville South; 7. Emerson Garlie, Northfield; 8. Jordana Windhorst-Knudsen, Lake City; 9. Hanna Knoop, Detroit Lakes; 10. Kieley Hanson, Minnetonka.

SOFTBALL

BY COACHES ASSOCITATION

Class 4A • 1. Forest Lake; 2. Rosemount; 3. Farmington; 4. Shakopee; 5. Stillwater; 6. Maple Grove; 7. Centennial; 8. White Bear Lake; 9. (tie) Eden Prairie and Lakeville South. Class 3A • 1. Mankato East; 2. Winona; 3. Cretin-Derham Hall; 4. Chisago Lakes; 5. Delano; 6. Mankato West; 7. (tie) Holy Angels and New Ulm; 9. Simley; 10. Byron. Class 2A • 1. Dilworth-Glyndon-Felton; 2. Belle Plaine; 3. Winona Cotter; 4. Randolph; 5. St. Agnes; 6. Hawley; 7. Le Sueur-Henderson; 8. Rockford; 9. Pipestone; 10. Lake Crystal-Wellcome Memorial. Class 1A • 1. Edgerton/SW Minn. Christian; 2. Badger/GB-MR; 3. Moose Lake/Willow River; 4. Russell-Tyler-Ruthton; 5. New Ulm Cathedral; 6. Upsala; 7. (tie) Mille Lacs and Red Lake Falls; 9. (tie) Sleepy Eye St. Mary's and Southland.