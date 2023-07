Tap the bookmark to save this article.

Anyone can read, no subscription required

Gift this Article

Gift this Article Anyone can read, no subscription required

CANTERBURY PARK WEDNESDAY'S RESULTS

1 6 furlongs. State-bred. 3-year-olds and up. Claiming: $25,000. Purse: $14,000.

6 • Sam Sez (E. Lara) 4.00 2.40 2.10

2 • Burning Leaves (L. Valenzuela) 2.80 2.10

3 • Eyes Flying Bye (I. Hernandez) 2.20

Time: 1:11.79. Scratched: Passing Time; Withstandthestorm. Exacta: 6-2, $5.20. Trifecta: 6-2-3, $5.50.

2 5 furlongs. Turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $16,000. Purse: $17,400.

1 • Noel's Angel (K. Lopez) 2.40 2.10 2.10

6 • O'Babe (L. Wade) 2.80 2.40

3 • Because (L. Valenzuela) 5.60

Time: x. Scratched: Moonshine Moxy. Claimed: Noel's Angel, by David Van Winkle. Exacta: 1-6, $3.50. Trifecta: 1-6-3, $16.85. Daily double: 6-1, $2.70.

3 1 mile. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $16,000. Purse: $26,880.

2 • Flatout Winner (L. Wade) 6.40 2.60

5 • Surprsinglyperfect (H.Hernandez) 2.60

3 • Line to Gain (E. Gallardo)

Time: 1:37.63. Scratched: Fury Kap. Exacta: 2-5, $7.60. Daily double: 1-2, $6.70.

4 5 furlongs. Turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $16,000. Purse: $28,165.

1 • Mayzee (L. Wade) 5.20 3.20 2.20

5 • Morgs World (E. Lara) 4.60 2.20

3 • Essential Bella (H. Hernandez) 2.10

7 • Yankee Agate (S. Barandela) 4.60

Time: :56.51. Exacta: 1-5, $11.90. Trifecta: 1-5-7, $92.20; 1-5-3, $6.05. Superfecta: 1-5-7-3, $35.33; 1-5-3-7, $12.04. Pick 4: 1/4/6-2/4-2-1, $17.40. Daily double: 2-1, $10.80.

5 6½ furlongs. 3-year-olds and up. Claiming: $20,000. Purse: $19,500.

2 • Gray Magician (H. Hernandez) 3.80 2.60 2.20

6 • Macho Rocco (A. Quinonez) 6.80 4.00

4 • Fire Sword (C. Ulloa) 3.60

Time: 1:16.49. Exacta: 2-6, $12.00. Trifecta: 2-6-4, $22.10. Superfecta: 2-6-4-1, $11.34. Pick 3: 2-1-2, $17.80. Daily double: 1-2, $6.70.

6 7½ furlongs. Turf. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $8,000. Purse: $16,800.

5 • Thick Haze (H. Hernandez) 13.80 6.00 3.00

4 • Skippy's Strike (J. Bridgmohan) 6.00 2.60

7 • Bigfoot City (K. Lopez) 2.20

Time: 1:28.25. Exacta: 5-4, $29.50. Trifecta: 5-4-7, $39.85. Superfecta: 5-4-7-2, $72.95. Pick 3: 1/4-1-5, $45.50; 1-2-5, $50.80. Pick 5: 1/4-2-1-2-5, $133.30. Daily double: 2-5, $16.30.

7 330 yards. State-bred. 2-year-olds. Maiden. Purse: $16,000.

6 • Averys Treasure (R. Garcia) 7.40 4.20 3.20

8 • Saturday Nite Gamble (Fonseca-Soto) 11.20 5.00

4 • Valiant Speed (A. Ramirez) 2.80

Time: :17.26. Scratched: Rippin Guns. Exacta: 6-8, $52.70. Trifecta: 6-8-4, $73.65. Superfecta: 6-8-4-7, $380.47. Pick 3: 2-5-6, $85.90. Daily double: 5-6, $33.40.

8 Bob Morehouse Stakes. 350 yards. State-bred. 3-year-olds and up. Purse: $22,400.

7 • Dickey Bob (R. Garcia) 4.40 3.40 2.60

1 • Relentless Babe (L. Valenzuela) 6.20 3.40

5 • Western Reserve (C. Esqueda) 5.00

Time: :17.47. Scratched: Michael B; Myownersbroke. Exacta: 7-1, $23.60. Trifecta: 7-1-5, $64.40. Daily double: 6-7, $10.90.

9 350 yards. State-bred. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden. Purse: $16,000.

5 • L Gallito (Fonseca-Soto) 4.00 2.20 2.20

3 • Louee Blue (R. Garcia) 3.60 2.80

2 • Jjs Blue Moon (G. Estrada) 3.20

Time: :17.56. Exacta: 5-3, $5.20. Trifecta: 5-3-2, $7.15. Superfecta: 5-3-2-6, $4.29. Pick 3: 6-4/6/7-5, $31.20. Pick 4: 5-6-4/6/7-5, $115.20. Pick 5: 2-5-6-4/6/7-5, $285.15. Daily double: 7-5, $4.90.

Total handle: $768,518. On-track handle: $107,254.

Jay Lietzau's results: Wednesday: 3-9 (.333). Totals: 68-173 (.393). Lock of the day: 12-20 (.600).