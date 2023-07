Tap the bookmark to save this article.

CANTERBURY PARK SATURDAY'S RESULTS

1 5½ furlongs. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden claiming: $10,000. Purse: $10,500.

5 • Water to Wine (Harr) 10.60 3.40 2.60

7 • Tap That Dial (Berrios-Lopez) 2.40 2.10

3 • Blue Paradise (Lopez) 2.20

Time: 1:06.65. Scratched: Cowboy Jack, Northern Cocktail. Exacta: 5-7, $11.60. Trifecta: 5-7-3, $14.45.

2 4½ furlongs. Fillies. 2-year-olds. Maiden special weight. Purse: $27,250.

1 • Bringonthebubbly (Barajas) 8.00 3.80 2.40

3 • Short Stretch (Wade) 6.00 3.60

5 • Cressons Lil Charm (I. Hernandez) 4.60

Time: 0:53.94. Exacta: 1-3, $18.80. Trifecta: 1-3-5, $45.75. Superfecta: 1-3-5-2, $32.10. Daily Double: 5-1, $21.70.

3 7½ furlongs on turf. State bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $32,000.

2 • Jose Patio (Lopez) 13.20 5.20 5.20

5 • Protonic and Gin (Gallardo) 3.20 2.60

7 • Color Me Legendary (Wade) 6.00

Time: 1:29.10. Exacta: 2-5, $20.20. Trifecta: 2-5-7, $90.50. Superfecta: 2-5-7-6, $90.23. Daily Double: 1-2, $28.50.

4 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $12,850.

1 • Geaux Yoshka (I. Hernandez) 5.80 3.20 2.20

5 • Hightail Cowboy (Valenzuela) 6.00 3.20

7 • Bugler (Wade) 2.40

Time: 1:10.80. Exacta: 1-5, $12.80. Trifecta: 1-5-7, $16.45. Superfecta: 1-5-7-3, $10.94. Pick 3: 1-2-1, $94.20. Pick 4: 5-1-2-1, $291.30. Daily Double: 2-1, $19.70.

5 1 mile on turf. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $31,000.

4 • Diggs Won (Murray) 15.60 6.00 4.00

5 • Kookyberry (Bridgmohan) 6.60 4.80

6 • Strabella (Quinonez) 3.40

Time: 1:37.02. Exacta: 4-5, $52.30. Trifecta: 4-5-6, $89.70. Superfecta: 4-5-6-3, $55.31. Pick 3: 2-1-4, $371.20. Daily Double: 1-4, $16.50.

6 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $35,000. Purse: $28,320.

3 • Holden the Lute (Berrios-Lopez) 4.80 3.40 —

2 • Bigfoot City (Lopez) 4.20 —

5 • Unified Dreams (Wade) —

Time: 1:36.89. Scratched: Albizu. Exacta: 3-2, $9.30. Pick 3: 1-4-3, $68.30. Daily Double: 4-3, $18.20.

7 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $13,850.

8 • Zumurudee (Lopez) 12.00 6.20 2.80

7 • Just Blaze (Murray) 10.40 4.60

3 • N.K. Rocket Man (Berrios-Lopez) 2.20

Time: 1:34.72. Exacta: 8-7, $45.60. Trifecta: 8-7-3, $82.05. Superfecta: 8-7-3-4, $110.58. Daily Double: 3-8, $17.90.

8 6 furlongs. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden special weight. Purse: $27,580.

4 • Big Muckity (Roman) 5.20 3.20 2.80

1 • P R Call Me Maybe (Gallardo) 3.80 3.00

6 • Alcazaba (Wade) 4.60

Time: 1:11.24. Exacta: 4-1, $9.00. Trifecta: 4-1-6, $14.80. Superfecta: 4-6-1-5, $10.12. Pick 3: 3-8-4, $47.90. Pick 4: 4-3-8-4, $157.25. Pick 5: 1-4-3-8-4, $701.25. Daily Double: 8-4, $20.80.

Total handle: $668,497. Live handle: $155,820.

Jay Lietzau's results: Saturday: 0-8 (.000). Totals: 86-224 (.384). Lock of the day: 15-26 (.577).