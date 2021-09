WEDNESDAY

SOCCER • BOYS

LAKE

• Edina 1, Eden Prairie 1, tie

• Minnetonka 5, Hopkins 1

• Wayzata 2, St. Michael-Albertville 0

METRO WEST

• New Prague 1, Chaska 0

• St. Louis Park 5, Bloomington Jefferson 0

• Bloom. Kennedy at Benilde-St. Margaret's

• Cooper at Chanhassen

ST. PAUL CITY

• Johnson at Highland Park

WRIGHT COUNTY

• Mound Westonka 2, Delano 1

METROPOLITAN AREA

• Chesterton Academy 1, Nova Classical 0

• Cristo Rey Jesuit 3, Twin Cities Academy 3

• Hope Academy 3, Minneapolis Henry 0

SOCCER • GIRLS

LAKE

• Edina 1, Eden Prairie 0

• St. Michael-Albertville 4, Wayzata 3

• Hopkins at Minnetonka

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 2, Bloom. Kennedy 0

• Bloom. Jefferson 3, St. Louis Park 0

• Chanhassen 2, Cooper 0

• Chaska 1, New Prague 0

MCAA

• Legacy Christian 8, North Lakes 0

WRIGHT COUNTY

• Watertown-Mayer 6, Jordan 1

• Delano at Mound Westonka

METROPOLITAN AREA

• Minneapolis Henry at Hope Academy

MINNESOTA

• Esko 3, Hermantown 0

TENNIS • GIRLS

ST. PAUL CITY

• Central 5, Highland Park 2

METROPOLITAN AREA

• Blaine 7, Irondale 0

• Cretin-Derham Hall 5, St. Paul Academy 2

• Fridley 5, St. Paul Humboldt 2

VOLLEYBALL

MINNEAPOLIS CITY

• Southwest def. Roosevelt, 25-6, 25-12, 25-8

• Washburn def. Henry, 25-27, 25-18, 25-19, 22-25, 15-13

NORTHWEST SUBURBAN

• Osseo def. Armstrong, 25-13, 25-21, 21-25, 25-18

• Rogers def. Elk River, 25-12, 25-15, 25-17

• Totino-Grace def. Park Center, 27-29, 25-13, 25-20, 25-22

• Anoka at Blaine

• Champlin Park at Centennial

• Coon Rapids at Maple Grove

ST. PAUL CITY

• Highland Park at Harding

• Johnson at Como Park

METROPOLITAN AREA

• Kaleidoscope def. TCA/Great River, 25-17, 25-17, 25-7

• Minneapolis North at St. Paul Humboldt

THURSDAY

FOOTBALL

TWIN CITY

Gold

• St. Paul Central at St. Paul Highland Park, 5 pm

Maroon

• North St. Paul at Fridley, 6 pm

Red

• Minneapolis South at St. Paul Harding/Humboldt, 6 pm

Silver

• Minneapolis Southwest at Minneapolis Washburn, 6 pm

RANKINGS

FOOTBALL

BY THE ASSOCIATED PRESS

Note: First-place votes in parentheses.

Class 6A

Team Record Pts Prv

• 1. Lakeville South (5) 3-0 50 1

• 2. Rosemount 3-0 43 4

• 3. Wayzata 3-0 40 5

• 4. Shakopee 3-0 33 6

• 5. Maple Grove 3-0 30 7

• 6. Eden Prairie 2-1 24 2

• 7. St. Michael-Albertville 2-1 18 3

• 8. Stillwater 3-0 14 T9

• 8. Woodbury 3-0 14 T9

• 10. Prior Lake 2-1 5 NR

• Others receiving votes: Minnetonka 3, Lakeville North 1.

Class 5A

Team Record Pts Prv

• 1. Mankato West (6) 3-0 60 1

• 2. Andover 3-0 49 3

• 3. Moorhead 2-0 45 2

• 4. St. Thomas Academy 3-0 42 5

• 5. Mahtomedi 3-0 35 6

• 6. Rochester Mayo 3-0 25 T9

• 7. Chaska 3-0 23 8

• 8. Elk River 2-1 17 T9

• 9. Sauk Rapids-Rice 3-0 14 NR

• 10. Spring Lake Park 2-1 9 4

• Others receiving votes: Chanhassen 5, Rogers 4, Cooper 2.

Class 4A

Team Record Pts Prv

• 1. Hutchinson (6) 3-0 60 1

• 2. Becker 3-0 54 2

• 3. Rocori 3-1 42 4

• 4. Mound Westonka 3-0 41 5

• 5. Fridley 2-1 27 6

• 5. Stewartville 3-0 27 9

• 7. SPA/MA/Blake 3-0 25 8

• 8. Kasson-Mantorville 2-1 19 3

• 9. Winona 2-1 14 7

• 10. Holy Angels 2-1 8 NR

• Others receiving votes: North Branch 6, Faribault 4, Willmar 3.

Class 3A

Team Record Pts Prv

• 1. Pierz (5) 3-0 59 1

• 2. Cannon Falls 3-0 51 3

• 3. Lake City 3-0 44 4

• 4. Litchfield (1) 3-0 42 5

• 5. Dilworth-Glyndon-Felton 3-0 31 6

• 6. Fairmont 3-0 28 7

• 7. Dassel-Cokato 3-0 21 NR

• 7. Plainview-Elgin-Millville 3-0 21 10

• 9. Waseca 3-0 12 9

• 10. Annandale 2-1 9 2

• Others receiving votes: Watertown-Mayer 5, Breck 3, Fergus Falls 2, Aitkin 1, Albany 1.

Class 2A

Team Record Pts Prv

• 1. Blooming Prairie (5) 3-0 50 1

• 2. Blue Earth Area 3-0 45 2

• 3. Pipestone 3-0 40 3

• 4. Redwood Valley 3-0 32 4

• 5. Kimball 3-0 30 5

• 6. Minneapolis North 2-1 25 6

• 7. West Central-Ashby 3-0 16 8

• 8. Moose Lake-Willow River 3-0 7 NR

• 8. Chatfield 2-1 7 NR

• 8. Eden Valley-Watkins 3-0 7 NR

• Others receiving votes: Barnesville 4, Triton 4, Lewiston-Altura 2, Maple River 2, Osakis 1, Paynesville 1, Goodhue 1, Rush City 1.

Class 1A

Team Record Pts Prv

• 1. Mahnomen-Wau. (5) 3-0 50 1

• 2. Murray Co. Central 3-0 45 2

• 3. Minneota 3-0 40 3

• 4. BOLD 3-0 33 5

• 5. Dawson-Boyd 3-0 30 6

• 6. Gibbon-F-W 3-0 23 7

• 7. Polk County West 3-0 13 T8

• 8. Browerville-Eagle Valley 2-1 11 4

• 8. Pine River-Backus 3-0 11 10

• 10. Rushford-Peterson 3-0 5 NR

• Others receiving votes: Bethlehem Academy 4, Ada-Borup 3, Tracy-Milroy-Balaton 3, Mayer Lutheran 3, Russell-Tyler-Ruthton 1.

Nine-man

Team Record Pts Prv

• 1. Mtn. Lake Area (4) 3-0 47 1

• 2. Mtn. Iron-Buhl 3-0 43 2

• 3. Verndale (1) 3-0 40 3

• 4. Lanesboro 3-0 31 5

• 5. Spring Grove 2-0 30 4

• 6. Hills-Beaver Creek 3-0 29 6

• 7. Hancock 3-0 18 8

• 8. Sleepy Eye St. Mary's 3-0 10 NR

• 9. Wheaton/H-N 3-0 8 NR

• 10. Warren-Alvarado-Oslo 3-0 6 NR

Others receiving votes: Fertile-Beltrami 4, Win-E-Mac 3, Edgerton 2, Nevis 2, Red Rock Central 1, LeRoy-Ostrander 1.