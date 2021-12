TUESDAY

BASKETBALL • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Austin 63, New Prague 50

AITKIN TOURNAMENT

First round

• Aitkin 47, Foley 44

• Pierz 74, Greenway 72, OT

AUGSBURG HOLIDAY CLASSIC

Quarterfinals

• Big Lake 82, Duluth East 79

• Forest Lake 68, St. Paul Johnson 55

• Hopkins 86, Mpls. Washburn 39

• Mpls. Southwest 83, Cambridge-I. 64

BETHANY LUTHERAN TOURNAMENT

Quarterfinals

• Fairmont 57, St. Croix Lutheran 49

• Lake Crystal-WM 54, Maple River 48

• Mankato Loyola 74, Minn. Valley Luth. 54

• St. Clair 68, New Richland-H-E-G 55

CROSBY-IRONTON TOURNAMENT

First round

• Crosby-Ironton 76, Fond du Lac O. 52

• Deer River 76, Breck 74, OT

CRUSADER CLASSIC

Quarterfinals

• Milaca 60, Litchfield 59

• Moose Lake-WR 86, Concordia Acad. 76

• St. Cloud Cathedral 68, Royalton 46

• Spectrum 41, Melrose Area 31

EDEN PRAIRIE TOURNAMENT

First round

• Eden Prairie 75, Chaska 58

• Shakopee 89, Edina 52

GEORGE FLOYD MEMORIAL CLASSIC

Semifinals

• Mpls. North 95, Hstn. Yates (Texas) 49

• Park Center 77, Chicago Orr (Ill.) 36

LEWISTON-ALTURA HOLIDAY CLASSIC

First round

• Caledonia 77, Waseca 49

• Chatfield 63, Zumbrota-Mazeppa 52

• Kaukauna (Wis.) 92, Winona 67

MOORHEAD TOURNAMENT

Semifinals

• Moorhead 70, Breckenridge 33

• Roseville 76, Zimmerman 57

MOUNDS PARK TOURNAMENT

First round

• Kaleidoscope 87, Nova Classical 52

NORTH STAR STATE SHOWCASE

Quarterfinals

• Columbia Heights 75, Grand Rapids 47

• Hibbing 94, Badger-Greenbush-MR 56

• Superior (Wis.) 75, Warroad 54

• Duluth Denfeld vs. Red Lake

ROCHESTER ROTARY CLASSIC

First round

• Lake City 67, Roch. Century 51

• Roch. JM 68, New Richmond (Wis.) 58

• Roch. Mayo 69, Byron 67

• St. Croix Prep 65, Roch. Lourdes 61

• Stewartville 63, St. Croix Central (Wis.) 53

TRI-CITY UNITED TOURNAMENT

Second round

• Janesville-W-P 65, Tri-City United 55

• Kenyon-Wanamingo 71, LeSueur-H. 57

• Lester Prairie 72, Houston 40

WINDOM TOURNAMENT

First round

• St. James 120, Tracy-M-Balaton 113

• Windom 75, Kerkhoven-M-Sunburg 57

BASKETBALL • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Brainerd 52, New Prague 35

• Maple Grove 78, Farmington 50

• St. Peter 63, Northfield 31

• Zimmerman 74, St. Agnes 37

ESKO COACHES CLASSIC

Semifinals

• Esko 89, Columbia Heights 27

• Hermantown 68, Cherry 50

HILL-MURRAY TOURNAMENT

First round

• Forest Lake 54, Fridley 50

• St. Paul Como Park 77, Hutchinson 46

• Wayzata 81, Mahtomedi 52

LEWISTON-ALTURA HOLIDAY CLASSIC

First round

• Caledonia 47, Waseca 38

• Goodhue 67, Chatfield 28

• Plainview-E-Millville 51, Maple River 44

MONTICELLO INVITATIONAL

First round

• Chisago Lakes 57, Proctor 46

• Grand Rapids 81, Monticello 55

• Orono 86, Princeton 55

• St. Francis 55, Sauk Rapids-Rice 52

MOUNDS PARK TOURNAMENT

Semifinals

• Mounds Park 46, Nova Classical 19

• St. Croix Prep 74, St. Paul Humboldt 50

PARK CENTER SHOWCASE

First round

• Chaska 67, Park Center 36

• Eden Prairie 80, Irondale 43

ROCHESTER ROTARY CLASSIC

First round

• Bl. Kennedy 50, Roch. John Marshall 45

• Byron 59, Bl. Jefferson 56

• Lake City 74, Totino-Grace 63

• Roch. Lourdes 51, White Bear Lake 37

• Roch. Mayo 73, N. Richmond (Wis.) 34

• Rosemount 65, Roch. Century 45

• Stewartville 52, Owatonna 51

ROSEVILLE HOLIDAY CLASSIC

First round

• Eagan 58, Hawley 50

• East Ridge 55, Centennial 54

• Maranatha 79, Coon Rapids 53

• Roseville 59, Eastview 42

ST. MICHAEL-A. TOURNAMENT

First round

• Rogers 54, Chanhassen 49

• St. Michael-Albertville 69, Edina 38

TRI-CITY UNITED TOURNAMENT

Second round

• Houston 58, Lester Prairie 51

• Luverne 87, LeSueur-Henderson 26

• Tri-City United 49, Janesville-W-P 31

HOCKEY • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Forest Lake 3, Chisago Lakes 2

• New Prague 5, Hutchinson 2

B.I.G. TRADITION

First round

• Andover 3, Cretin-Derham Hall 1

• Blake 6, Cloquet-Esko-Carlton 2

• Champlin Park 8, Centennial 4

• Hill-Murray 7, Rosemount 3

BILL McGANN HOLIDAY CLASSIC

Semifinals

• Minnehaha 3, Milwaukee U. (Wis.) 1

• Mora/Milaca 8, Ely 1

• North Shore 4, Moose Lake Area 2

• Proctor 6, Somerset (Wis.) 3

GRANITE CITY TOURNAMENT

First round

• Litchfield/D-C 3, St. Cloud 2

• Providence Academy 9, Sauk Rapids-R. 2

• St. Cloud Cathedral 2, River Lakes 1

• Sartell-St. Stephen 3, Monticello 2

HERB BROOKS HOLIDAY CLASSIC

Gold Division • Semifinals

• Holy Angels 5, Breck 1

• Minneapolis 3, Mankato East/Loyola 0

Consolation semifinals

• Park of Cottage Grove 5, Northfield 2

• SW Christian/Richfield 1, Roseville 0

Silver Division • Semifinals

• Eau Claire North (Wis.) 3, Simley 1

• Pine City Area 3, St. Paul Academy 1

Consolation semifinals

• Northern Edge 7, Marshall 2

• Princeton 10, Winona Cotter 3

HERITAGE HOLIDAY CLASSIC

Quarterfinals

• Anoka 5, Mankato West 2

• Apple Valley 7, Irondale 1

• Duluth Denfeld 7, Spring Lake Park 1

• Owatonna 4, Burnsville 2

HIBBING TOURNAMENT

First round

• Delano 2, Hibbing/Chisholm 1

• Rock Ridge 6, Mound Westonka 1

HOCKEY FOR LIFE CLASSIC

First round

• Lakeville North 5, Prior Lake 4

• Moorhead 2, Edina 1

• St. Thomas Academy 5, Eden Prairie 1

• Totino-Grace 1, Chaska 0, OT

LITTLE FALLS HOLIDAY CLASSIC

Semifinals

• Little Falls 12, Northern Lakes 2

• Wadena-Deer Creek 4, Windom 1

ROCHESTER KIWANIS FESTIVAL

Blue Division • First round

• Albert Lea 5, Bloomington Kennedy 1

• Rochester Lourdes 2, Luverne 1

Gold Division • First round

• Dodge County 5, Rochester Century 3

• Fargo So./Shanl. (N.D.) 3, Roch. Mayo 1

• New Richmond (Wis.) 6, Roch. JM 2

ROSEAU HOLIDAY CLASSIC

Semifinals

• Mahtomedi 10, Minot (N.D.) 2

• Roseau 8, St. Louis Park 1

SHAKOPEE HOLIDAY SHOWCASE

Semifinals

• Chanhassen 6, East Ridge 1

• Shakopee 2, Tartan 1

SOUTH ST. PAUL PREMIER

Semifinals

• Hastings 5, Bloomington Jefferson 1

• Woodbury 5, Eagan 3

Consolation semifinals

• Hopkins 6, Farmington 1

• South St. Paul 3, St. Paul Johnson 1

TRADITION AT THE PARK

Quarterfinals

• Benilde-St. Margaret's 5, Rogers 4, OT

• Maple Grove 3, Lakeville South 0

• Stillwater 5, St. Michael-Albertville 1

• Wayzata 7, Holy Family 1

HOCKEY • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Minnehaha United 5, Albert Lea 4, OT

• Visitation 8, Red Wing 2

BLAKE/BRECK HOLIDAY TOURNAMENT

First round

• Gentry Academy 6, Stillwater 2

• Hill-Murray 6, Breck 2

• Holy Family 1, Blake 0, OT

BURNSVILLE HOLIDAY CLASSIC

Second round

• Burnsville 8, Apple Valley 3

• Hastings 3, Park of Cottage Grove 1

HERB BROOKS HOLIDAY CLASSIC

Gold Division • Semifinals

• Proctor/Hermantown 6, Delano/R. 0

• Rogers 7, River Lakes 1

Consolation semifinals

• Duluth 4, Western Wisconsin 2

• Mounds View 7, Northern Tier 0

Silver Division • Semifinals

• Luverne 6, Moose Lake Area 3

• Marshall 3, Pine City Area 2

Consolation semifinals

• Buffalo 4, Milwaukee U. (Wis.) 1

• Waconia 9, Detroit Lakes 1

LOUIS SCHMITZ HOLIDAY CLASSIC

First round

• East Ridge 3, Northfield 3, OT

(East Ridge wins shootout, 1-0)

• Farmington 4, Owatonna 3

• New Prague 9, Hudson (Wis.) 0

• Simley 3, Lakeville North 2, OT

MID-WINTER BORDER BATTLE

First round

• Blaine 2, Hopkins/St. Louis Park 0

• Forest Lake 6, White Bear Lake 1

• Lakeville South 6, Anoka 0

MID-WINTER MELTDOWN

Quarterfinals

• Benilde-SM 3, Chaska/Chanhassen 0

• Eden Prairie 2, Minneapolis 1

• North Wright County 4, Shakopee 0

• Roseau 1, Cretin-Derham Hall 1, OT

(Roseau wins shootout, 2-1)

MORRIS/BENSON AREA TOURNAMENT

Semifinals

• Litchfield/D-C 5, Prairie Centre 3

• Morris/Benson Area 8, Int. Falls 1

WALSER INVITATIONAL

Semifinals

• Andover 6, Maple Grove 2

• Minnetonka 3, Edina 2, OT

Consolation semifinals

• Moorhead 4, Grand Rapids/Greenway 3

• Wayzata 5, Alexandria 1

NORDIC SKIING • BOYS

METROPOLITAN AREA

At Wirth Park

• Minneapolis Washburn 478, St. Paul Highland Park 475.5. Medalist (5.6K Classic): Nico Alexander, Minneapolis Washburn, 18:14.

NORDIC SKIING • GIRLS

METROPOLITAN AREA

At Wirth Park

• St. Paul Highland Park 488, Minneapolis Washburn 464. Medalist (5.6K Classic): Hanna Koch, St. Paul Highland Park, 21:42.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Austin 63, New Prague 50

New Prague 21 29-50

Austin 36 27-63

New Prague: Chromy 16, Hemann 12, Short 6, Kudrie 5, Giesen 4, Lee 4, Trygestad 3. Austin: Idris 22, Duop 18, Okey 10, Murley 5, Herrick 3, Lang 3, Manahan 2.

Big Lake 82, Duluth East 79

Big Lake 44 38-82

Duluth East 40 39-79

Big Lake: Hill 20, K. Layton 19, O'Brien 15, O. Layton 9, Kunz 8, Stepp 5, Maruska 3, Terlinden 3. Duluth East: Jenneman 30, Nyakundi 20, Meyer 9, Kastelic 8, Miller 8, Lieberz 4.

Eden Prairie 75, Chaska 58

Chaska 33 25-58

Eden Prairie 30 45-75

Chaska: Nicholson 26, Lyles 10, Rain 6, Kallman 4, Peterson 4, Rief 3, Walle 3, Foss 2. Eden Prairie: Smith 19, Obiazor 18, Weisshaar 15, Frisch 9, Kelley 7, Flom 3, Rapp 2, Taylor 2.

Forest Lake 68, St. Paul Johnson 55

St. Paul Johnson 31 24-55

Forest Lake 35 33-68

St. Paul Johnson: David 17, Jones 11, Thomas 10, Mays 6, Graham 5, Kabanuk 5, Tucker 1. Forest Lake: Waldoch 23, Dumonceaux 14, Babcock 9, Ry. Olson 9, Bartlett 7, Re. Olson 6.

Hopkins 86, Mpls. Washburn 39

Minneapolis Washburn 21 18-39

Hopkins 42 44-86

Minneapolis Washburn: K. Jorgensen 10, Ramberg 10, J. Jorgensen 7, Smith 5, Maegi 4, Young 2, Bergman 1. Hopkins: Nnaji 19, O'Hara 13, Pierce 9, Smith 9, Hillesheim 7, Moore 6, Wilson 6, Hoffman 5, Sappington 4, Bullock 2, Donley 2, Hopkins 2, Rothman 2.

Kaleidoscope 87, Nova Classical 52

Nova Classical 24 28-52

Kaleidoscope 40 47-87

Nova Classical: Frost 17, A. Ehlerbracht 10, Aamodt 9, M. Ehlerbracht 7, Peklo 3, Hupf 2, Lee 2, Tabrizi 2. Kaleidoscope: Jude 27, Kargel 24, M. Aasen 20, T. Aasen 11, Lesyinski 5.

Lester Prairie 72, Houston 40

Houston 20 20-40

Lester Prairie 38 34-72

Houston: Kubitz 13, Olson 10, Porter 6, Rohweder 5, Rodriguez 4, Grupe 2. Lester Prairie: Behning 20, Schauer 12, Harrison 11, Hodny 8, Gatlin-Coellner 5, Radtke 5, Aguilar 3, Bahr 3, Zebell 3, Scheevel 2.

Milaca 60, Litchfield 59

Litchfield 36 23-59

Milaca 19 41-60

Litchfield: Draeger 20, Dietel 12, Weseloh 7, Kohls 6, Pennertz 6, King 5, McCann 3. Milaca: Hunt 20, Hasz 18, Wolbert 10, Martin 5, Greninger 3, Ash 2, Boldt 2.

Mpls. North 95, Houston Yates (Texas) 49

Minneapolis North 70 25-95

Houston Yates (Texas) 20 29-49

Minneapolis North: Wilson 27, Stevens 22, Rich 12, Butler 11, Miamen 8, Sager 6, McCrimmon 4, Pettis 3, Perkins 2. Houston Yates (Texas): Lewis 16, Murphy 9, Ford 7, Scott 6, McKinney 5, Terrell 3, Brown 2, Smith 1.

Mpls. Southwest 83, Cambridge-Isanti 64

Cambridge-Isanti 32 32-64

Minneapolis Southwest 32 51-83

Cambridge-Isanti: Karels 16, Troolin 16, Bickford 10, Jones 7, Shrider 5, Skoglund 4, Gusk 3, Ludwig 3. Minneapolis Southwest: Ford 17, Engen 16, Senseman-Cassidy 8, Sullivan 8, Farniok 7, Holter 7, Gleason 5, Boucher 4, Engen 4, Gregerson 4, Elias 3.

Moose Lake-WR 86, Concordia Academy 76

Moose Lake-Willow River 43 43-86

Concordia Academy 40 36-76

Moose Lake-Willow River: Watrim 27, Overdahl 20, Sheetz 14, Broughton 13, Dewey 11, Lunde 1. Concordia Academy: Greene 38, Levy 23, Swanson 8, Erickson 4, Olson 3.

Shakopee 89, Edina 52

Shakopee 47 42-89

Edina 24 28-52

Shakopee: Langsy 16, Katona 14, Mohamud 14, West 10, McGraw 9, Snell 8, Rose Jr. 6, Kasper 5, Snell 4, Braxton 3. Edina: Helgren 16, Jobe 13, Molhoek 9, Hanson 6, Ingram 4, Lusty 4.

BASKETBALL • GIRLS

Bl. Kennedy 50, Roch. John Marshall 45

Rochester John Marshall 27 18-45

Bloomington Kennedy 20 30-50

Rochester John Marshall: Li. Meister 33, Haglund 5, Hurt 2, La. Meister 2, St. Mullenbach 2, Sa. Mullenbach 1. Bloomington Kennedy: Burchette 18, Dismukes 10, Singleton-Buchanan 10, Buchanan 6, Green 3, Williams 3.

Brainerd 52, New Prague 35

New Prague 21 14-35

Brainerd 33 19-52

New Prague: Morris 9, K. Boulanger 8, Hennen 7, M. Boulanger 3, Langeberg 3, Hatlevig 2, Wedeking 2, Mattern 1. Brainerd: Nelson 22, Smith 12, Stadum 7, E. Tautges 7, O. Tautges 3, Johnson 1.

Byron 59, Bl. Jefferson 56

Byron 27 32-59

Bloomington Jefferson 24 32-56

Byron: Harvey 26, Halder 8, Nelson 8, Schroeder 7, Simon 4, Klunder 3, Finney 2, Schnell 1. Bloomington Jefferson: Roach 28, Felt 17, Chapple 8, Andersen 2, Nelson 1.

Chaska 67, Park Center 36

Chaska 38 29-67

Park Center 14 22-36

Chaska: Heyer 24, Sanders 23, Lenzen 8, Schuelke 5, Karrmann 4, Dardis 3. Park Center: Saidu 11, Crushshon 8, Loyd 7, Ben 4, Chatman 4, Brown 2.

Chisago Lakes 57, Proctor 46

Chisago Lakes 26 31-57

Proctor 21 25-46

Chisago Lakes: Gillach 17, Erickson 11, Hempel 9, Saueressig 8, Wille 7, Hilber 3, Aldrich 2. Proctor: Jauitoia 13, Rodberg 10, Carlson 8, Smith 5, Evans 4, Yost 4, Thangan 2.

East Ridge 55, Centennial 54

East Ridge 17 38-55

Centennial 24 30-54

East Ridge: Knupp 17, Christenson 15, Sanneh 10, Ritzer 8, Rekstad 4, Wildman 1. Centennial: Cummings 18, Kubes 10, Frost 8, Littlefield 8, Tharp 8, McCall 2.

Eden Prairie 80, Irondale 43

Eden Prairie 47 33-80

Irondale 23 20-43

Eden Prairie: Holloway 18, Moorjani 15, Jones 13, Lenz 9, Schlagel 7, Fritz 4, Timmerman 4, Anderson 3, Bamlett 3, Jordan 2, Rice 2. Irondale: Gallagher 12, Kiani 8, Morris 6, Chapman 5, Lapoint 5, Herlofsky 3, Caldwell 2, Hansen 2.

Esko 89, Columbia Heights 27

Esko 54 35-89

Columbia Heights 21 6-27

Esko: Johnson 24, Kuklinski 15, Karppinen 14, Gabel 11, Sinnott 11, Rengo 4, Adkins 3, Randa 3, McConnell 2, Swanson 2. Columbia Heights: Bergan 8, Dunn 6, Kyseth 6, Bergan 3, Lewis 2, Winkelman 2.

Forest Lake 54, Fridley 50

Fridley 22 28-50

Forest Lake 27 27-54

Fridley: Washington 13, Cochran 11, Karsten 9, Gillispie 6, Johnson 5, Jensen 4, Williamson 2. Forest Lake: Krieger 19, Espelien 13, Pitzl 13, Thill 7, Joesting 2.

Grand Rapids 81, Monticello 55

Grand Rapids 49 32-81

Monticello 28 27-55

Grand Rapids: Hamling 37, Jamtgaard 9, LaPlant 9, Hostetter 8, Lofstrom 8, Scherping 5, Brink 3, Burggraf 1, Linder 1. Monticello: Manning 16, Hanson 15, Smith 8, Roubinek 6, Lindberg 4, Nebben 3, Carson 2, Voll 1.

Maple Grove 78, Farmington 50

Maple Grove 43 35-78

Farmington 23 27-50

Maple Grove: Klick 19, Overskei 15, Stern 15, Ode 13, Cossette 6, Kanz 3, Lamker 3, Hoag 2, Nygaard 2. Farmington: Wille 18, Scott 8, Bjornson 5, Schaffer 4, Douglas 3, Boyd 2, Hansen 2, Smith 2.

Maranatha 79, Coon Rapids 53

Maranatha 48 31-79

Coon Rapids 20 33-53

Maranatha: Salberg-Thornton 23, Simmons 21, Jarnot 14, Dehler 6, A. Lanari 5, O. Lanari 3, Thomas 3, Ash-Johnson 2, Sathre 2. Coon Rapids: Ntambwe 20, Washburn 16, Washburn 10, Schmidt 4, Beck 3.

Mounds Park Acad. 46, Nova Classical 19

Mounds Park Academy 36 10-46

Nova Classical 4 15-19

Mounds Park Academy: Jakway 21, Pederson 17, Garrity 4, Binstadt 2, Espinosa Splichalova 1, Hawley 1. Nova Classical: Winslow 9, Akinmusire 6, Arco 2, Blood 2.

Orono 86, Princeton 55

Orono 48 38-86

Princeton 23 32-55

Orono: Youngs 28, Kompelien 15, Knudson 10, Moore 10, Pearce 9, McKown 6, Kallenbach 3, Knooihuizen 2, Abed 1, Lundell 1, Solie 1. Princeton: James 22, Griesert 11, Quickstrom 10, Waytashek 4, Ellingson 3, Jungroth 3, Adickes 2.

Roch. Lourdes 51, White Bear Lake 37

Rochester Lourdes 29 22-51

White Bear Lake 25 12-37

Rochester Lourdes: Adamsen 20, Hopkins 14, Bretton 8, Browon 6, Restovich 3. White Bear Lake: Hughes 8, Eckerle 6, Bachmeier 5, Barber 5, O'Brien 4, Av. Post 4, Ad. Post 3, Molin 2.

Rogers 54, Chanhassen 49

Chanhassen 28 21-49

Rogers 32 22-54

Chanhassen: Hicks 18, Hake 16, Arnold 13, Linder 2. Rogers: Maciej 16, Glad 11, Buzzelle 9, Glass 9, Heinen 4, Brockberg 3, Moberg 2.

Rosemount 65, Rochester Century 45

Rochester Century 29 16-45

Rosemount 39 26-65

Rochester Century: Sutton 19, Zmolek 10, Clarey 9, Klote 3, Lynch 2, Whitney 2. Rosemount: O'Neil 22, Ratziaff 17, Leenderts 12, Thompson 10, Tauer 2, Wilson 2.

Roseville 59, Eastview 42

Roseville 29 30-59

Eastview 27 15-42

Roseville: Johnston 19, Heffernan 12, Kopp 11, Anderson 5, Barnes 5, Mae DeVries 5, Peper 1, Sundberg 1. Eastview: Schaefer 14, Gardner 8, Maull 7, Dayton 4, Smith 4, Hacker 3, Morris 2.

St. Croix Prep 74, St. Paul Humboldt 50

St. Croix Prep 28 46-74

St. Paul Humboldt 23 27-50

St. Croix Prep: Peterson 17, Schutz 16, Doely 15, I. Lothenbuch 12, L. Lothenbuch 6, White 4, Brown 3, Kittleson 1. St. Paul Humboldt: Wilson 19, Hobday 16, Soe 9, Mann 6.

St. Francis 55, Sauk Rapids-Rice 52

Sauk Rapids-Rice 29 23-52

St. Francis 24 31-55

Sauk Rapids-Rice: Paulsen 17, Rogholt 13, Petermeier 10, Felchle 5, Miller 3, Roesch 3, Schloe 1. St. Francis: Comfort 16, Peterson 16, Ogbemudia 8, Mak. Rothbauer 7, Hass 4, Mad. Rothbauer 3, McDaniel 1.

St. Michael-Albertville 69, Edina 38

Edina 15 23-38

St. Michael-Albertville 35 34-69

Edina: Stotts 18, Campbell 10, Nelson 5, Fairbanks 3, Fullerton 2. St. Michael-Albertville: Johnson 16, Craft 15, Miller 13, Carlson 7, Lindman 7, Haus 6, Hoselton 3, Diaz 2.

St. Paul Como Park 77, Hutchinson 46

St. Paul Como Park 47 30-77

Hutchinson 20 26-46

St. Paul Como Park: Porter 19, Nichols-VanNett 17, Dmytruk 11, Walker 10, Asberry 8, James 8, James 4. Hutchinson: Beffert 21, Stamer 10, Schlueter 6, McGill 4, Peterson 2, Broersma 1, Martinez 1, Verhasselt 1.

St. Peter 63, Northfield 31

Northfield 14 17-31

St. Peter 35 28-63

Northfield: Eddy 12, Ims 4, Labenski 4, Sawyer 4, Balvin 3, Rosenhamer 2, Thompson 2. St. Peter: Wiebusch 20, Holmgren 18, Southworth 15, Maloney 4, Ruffin 4, Kamm 2.

Wayzata 81, Mahtomedi 52

Mahtomedi 36 16-52

Wayzata 46 35-81

Mahtomedi: Kletti 14, Greene 11, Potthoff 9, Centers 8, Stockness 5, Seevers 3, Wilson 2. Wayzata: Fornshell 25, Senden 14, Hawkinson 12, Prosser 11, Weber 10, Adams 2, Bokovitz 2, Krzewinski 2, Leick 2, Oberlander 1.

Zimmerman 74, St. Agnes 37

St. Agnes 22 15-37

Zimmerman 37 37-74

St. Agnes: Sandifer 10, Fischer 9, Muschenheim 9, Schmitz 5, Damm 2, McCoy 2. Zimmerman: McEachern 25, Rivers 13, Paulsen 11, Kuker 6, S. Larson 6, Haas 4, Williams 3, A. Larson 2, Rowley 2, Sayre 2.

HOCKEY • BOYS

Albert Lea 5, Bloomington Kennedy 1

Albert Lea 3 1 1-5

Bloomington Kennedy 0 0 1-1

First: AL-Yoon (Chalmers), 3:42, pp. AL-Ladlie (Studier, Turrubiartes), 6:47. AL-Chalmers (Edwin), 12:42. Second: AL-Edwin, 4:40. Third: BK-Deutsch (Dosan, Dosan), 3:34, pp. AL-Chalmers, 15:26. Saves: Albert Lea: Jahnke 12-7-10-29. Bloomington Kennedy: Walton 5-9-11-25.

Andover 3, Cretin-Derham Hall 1

Andover 0 2 1-3

Cretin-Derham Hall 0 1 0-1

Second: A-Gravink (Law), 5:13. A-Pierson (Gravink), 11:54. CDH-Lippai (Sondreal, Houge), 16:09, pp. Third: A-Gohman (Law), 16:50. Saves: Andover: Brauns 12-9-7-28. Cretin-Derham Hall: Belak 11-12-10-33.

Anoka 5, Mankato West 2

Anoka 2 1 2-5

Mankato West 1 1 0-2

First: MW-Schmidt, 4:32. A-Ceaser (Provoncha, Maloney), 6:30. A-Maloney (Palmquist), 9:22. Second: MW-Wittenberg (O'Neil), 13:48. A-Iacarella (McGonigal), 15:02. Third: A-Provoncha (McKay, Iacarella), 12:04, pp. A-McGonigal (Ceaser), 16:08. Saves: Anoka: Olson 3-5-7-15. Mankato West: Lund 11-7-3-21.

Apple Valley 7, Irondale 1

Apple Valley 2 2 3-7

Irondale 0 1 0-1

First: AV-Arendt (Ranning), 1:52. AV-Lind (Wiggins), 15:07. Second: AV-Britt (McIntosh), 7:31. AV-Hatfield (Britt, Pries), 14:20. I-Slack (Mancino), 15:56. Third: AV-Larson (Wiggins, Lind), 2:47. AV-Cobb (Christopherson), 6:05. AV-McIntosh (Mickelson, Lynch), 11:26. Saves: Apple Valley: Gilmore 3-9-9-21. Irondale: Sabev 16-14-6-36.

Benilde-St. Margaret's 5, Rogers 4, OT

Rogers 1 1 2 0-4

Benilde-St. Margaret's 1 2 1 1-5

First: R-Cheslock (Ranallo, Sinjem), 10:58. BSM-Stewart (Reed), 12:48. Second: BSM-Stewart (Risteau, Norris), 1:55. R-Sinjem (Ranallo), 4:55, pp. BSM-Giertsen (Sarsland), 5:31. Third: BSM-Marshall (McMorrow, Dokman), 3:21. R-Ranallo (Melquist, Sinjem), 9:39. B-Ranallo, 14:33. Overtime: BSM-Marshall (Stewart), 6:14, pp. Saves: Rogers: Chapman 9-21-9-12-51. Benilde-St. Margaret's: McElroy 12-7-11-2-32.

Blake 6, Cloquet-Esko-Carlton 2

Blake 2 2 2-6

Cloquet-Esko-Carlton 2 0 0-2

First: CEC-Dunaiski (Knutson), :22. B-Krenke (Daniel), 1:37. CEC-Antonutti (Moran, Killichowski), 5:47, pp. B-Matzke, 9:49. Second: B-Matzke (Clark), 1:37, sh. B-Chebaclo (Heithoff), 6:57. Third: B-Rannow (Krenke), 1:43, sh. B-Heithoff (Chebaclo), 13:29. Saves: Blake: Doran 5-8-2-15. Cloquet-Esko-Carlton: Walsh 10-10-15-35.

Champlin Park 8, Centennial 4

Centennial 1 3 0-4

Champlin Park 3 1 4-8

First: CP-Mus (Ronn, Johnson), 5:25. CP-Mus (Blodgett), 8:23. CP-Ronn (Blodgett), 8:48. C-Searles (Anderson, Everson), 10:12. Second: C-Van Tassel (Everson, Searles), :25, pp. C-Pass (Hemr), 9:07. CP-Aberwald (Peterson), 10:36. C-Van Tassel, 13:23. Third: CP-Anderson (Lange, Belleson), :45. CP-Aberwald (Williams, Trombley), :58. CP-Peterson (Ronn), 5:51, pp. CP-Blodgett, 15:17. Saves: Centennial: Fuller 9-4-11-24. Champlin Park: Neu 6-14-9-29.

Chanhassen 6, East Ridge 1

East Ridge 0 1 0-1

Chanhassen 3 2 1-6

First: C-Miller (Christ, Nicholson), 9:21. C-Risch (Buesgens, Gerebi), 12:47, pp. C-Lee (Risch), 14:30. Second: C-Nicholson (McNeely), 1:26. ER-Kohnen (Kremer), 6:00, pp. C-Miller (Christ, Gerebi), 9:37. Third: C-Bosch (Baker, Lee), 16:17. Saves: East Ridge: Lanahan 13-9-12-34. Chanhassen: Gates 2-4-3-9.

Delano 2, Hibbing/Chisholm 1

Delano 0 2 0-2

Hibbing/Chisholm 0 1 0-1

Second: D-Peterson (Paulson, Schmidt), 11:04. D-Coppin (Brown), 11:41. HC-Frider, 14:17, sh. Saves: Delano: Dorsey 6-4-3-13. Hibbing/Chisholm: Boyer 7-11-10-28.

Duluth Denfeld 7, Spring Lake Park 1

Spring Lake Park 1 0 0-1

Duluth Denfeld 2 1 4-7

First: DD-Larson (McGinn, McClure), 5:09. DD-Larson (Heart), 5:40. SLP-Theisen (Roell, Ross), 14:12, pp. Second: DD-Larson (Larson), 4:39, sh. Third: DD-Larson, 1:36. DD-Postal (McClure, Larson), 2:59. DD-McClure, 6:52. DD-McClure (Larson), 9:32, sh. Saves: Spring Lake Park: Bergdahl 11-8-4-23. Duluth Denfeld: Wick 8-12-3-23.

Forest Lake 3, Chisago Lakes 2

Chisago Lakes 1 0 1-2

Forest Lake 2 0 1-3

First: FL-Speidel (Saltness, Goehner), 4:06. CL-Schmidt (Helland), 8:37, pp. FL-Dzurik (Maas), 16:47. Third: FL-McKinnon (Middendorf, Dzurik), :21. CL-Schmidt (Bluhm), 2:51, pp. Saves: Chisago Lakes: Hanson 9-10-8-27. Forest Lake: Ford 8-6-5-19.

Hastings 5, Bloomington Jefferson 1

Bloomington Jefferson 0 0 1-1

Hastings 2 2 1-5

First: H-Savage (Stoffel, Nicklay), 8:23, pp. H-Reifenberger (Savage, Stoffel), 10:01, pp. Second: H-Harris (Reifenberger, Savage), 4:32, pp. H-Harris (Nicklay), 15:18. Third: H-Harris (Reifenberger, Peine), :15. B-Hatton (Gombold, Wang), 2:23, pp. Saves: Bloomington Jefferson: Swanson 12-9-9-30. Hastings: Niederkorn 9-9-8-26.

Hill-Murray 7, Rosemount 3

Rosemount 0 0 3-3

Hill-Murray 2 3 2-7

First: HM-Godbout (Hardy), 12:04. HM-Godbout (Hardy), 13:46, pp. Second: HM-Senden (Madigan, Hensler), 11:16, pp. HM-Ingebritson (Godbout, Hensler), 14:04. HM-Madigan (Karr, Hensler), 14:18. Third: R-Sweitzer (Sabo, Durigan), 4:53. R-Sweitzer (Hegarty), 8:39. HM-Mann (Miller, Seidl), 10:40. HM-Gruba (Begley, Ingebritson), 11:06. R-Liebaert (Toll, Sweitzer), 13:25, pp. Saves: Rosemount: Pasch 5-9-x-14, Murphy x-x-7-7. Hill-Murray: Erickson 4-7-7-18.

Holy Angels 5, Breck 1

Holy Angels 1 2 2-5

Breck 1 0 0-1

First: B-Miller (Theissen), :13. HA-Garcia (Margarit), 14:41. Second: HA-Johnson (Nelson), 9:34. HA-Larson (McDonough), 15:57. Third: HA-Nelson (Margarit), :37. HA-Lesnar (Hermanson), 7:26. Saves: Holy Angels: Hess 2-4-1-7. Breck: Thomson 18-13-15-46.

Hopkins 6, Farmington 1

Farmington 0 1 0-1

Hopkins 2 2 2-6

First: H-DeSt.Hubert (DeGiulio), 9:25. H-Geiser (Junker), 15:22, sh. Second: H-DeGiulio (DeSt.Hubert, Greeley), :40. F-Holmstrom (Shoyat, Dodson), 2:24. H-DeSt.Hubert (DeGiulio, Greeley), 11:19. Third: H-Greeley (DeSt.Hubert, DeGiulio), 1:59, pp. H-Shaver, 11:20. Saves: Farmington: McGregor 9-4-12-25. Hopkins: Davis 4-3-6-13.

Lakeville North 5, Prior Lake 4

Lakeville North 1 2 2-5

Prior Lake 2 1 1-4

First: LN-Camilli (Doll, Enebak), :40. PL-Dueber (Bump, Eiter), 10:28. PL-Dueber (Eiter, Bump), 13:23. Second: LN-Enebak (Kranz, Wolf), 8:30. PL-Anderson (Rice), 8:41. LN-Camilli (Doll), 10:33. Third: PL-Dueber (Bump), 1:48. LN-Enebak (Albrecht), 9:30. LN-Camilli (Braasch, Doll), 12:36. Saves: Lakeville North: Jacques 6-10-6-22. Prior Lake: Boschee 3-2-5-10.

Litchfield/Dassel-Cokato 3, St. Cloud 2

Litchfield/Dassel-Cokato 1 1 1-3

St. Cloud 1 0 1-2

First: LDC-Zwilling (Schutz, Woelfel), 3:39. S-Cumming, 8:06. Second: LDC-Zwilling (Schutz), 1:07. Third: LDC-Taber (Besemer, Hillmann), 1:35. S-Matanich (Baker), 16:26. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 9-5-7-21. St. Cloud: Bulson 8-7-4-19.

Mahtomedi 10, Minot (N.D.) 2

Minot (N.D.) 2 0 0- 2

Mahtomedi 5 2 3-10

First: Ma-Grove (Beiersdorf, Nelson), 4:45. Ma-Gulenchyn (Drage), 5:33. Ma-Wolsfeld (Drage, Ruppel), 9:40. Ma-Appert (Doggett), 11:03. Mi-Luck (Diehl, Morelli), 12:04, pp. Ma-Haycraft (Wolsfeld, Drage), 13:47, pp. Mi-Luck (Morelli), 16:51. Second: Ma-Haycraft (Wolsfeld), 11:45, sh. Ma-Nelson (Grove), 16:35. Third: Ma-Drage (Harris, Harrod), 1:22. Ma-Gulenchyn (Haycraft, Bruner), 5:50. Ma-Nelson (Grove, Dardis), 11:15. Saves: Minot (N.D.): Conklin 10-13-2-25. Mahtomedi: Dardis 2-3-3-8.

Maple Grove 3, Lakeville South 0

Maple Grove 1 0 2-3

Lakeville South 0 0 0-0

First: MG-Nelson (Brink), 4:37, pp. Third: MG-Giuliani (Brink, Gunderson), 5:55. MG-Skanson, 16:23, sh. Saves: Maple Grove: Hopp 9-3-8-20. Lakeville South: Hochsprung 6-10-2-18.

Minneapolis 3, Mankato East/Loyola 0

Minneapolis 1 2 0-3

Mankato East/Loyola 0 0 0-0

First: M-Lacher (Zoia, Bebler), 13:04. Second: M-Hanson (Hanson), :55. M-Lacher (Bebler, Zoia), 15:23. Saves: Minneapolis: Lamont 4-6-8-18. Mankato East/Loyola: Brueske 13-12-10-35.

Minnehaha Acad. 3, Milwaukee U. (Wis.) 1

Minnehaha Academy 1 0 2-3

Milwaukee University (Wis.) 0 0 1-1

First: MA-Degan (Giacomin, Degan), 2:32. Third: MU-Anderson (McGregor, Gurney), 7:24. MA-Eads, 13:11. MA-James, 16:36, en. Saves: Minnehaha Academy: Santiago 11-13-20-44. Milwaukee University (Wis.): Polston 5-10-1-16.

Moorhead 2, Edina 1

Moorhead 1 0 1-2

Edina 1 0 0-1

First: E-Wurst (Whittlef), 3:05. M-Bentz (Lindberg, Triggs), 3:54. Third: M-Tweet (Reierson), 12:55. Saves: Moorhead: Weigel 9-7-11-27. Edina: Clarkowski 4-5-12-21.

New Prague 5, Hutchinson 2

Hutchinson 0 1 1-2

New Prague 3 1 1-5

First: NP-Brinkhaus, 3:27. NP-Seymour (Portner), 10:10. NP-Becker (Schmidt), 13:45. Second: H-Thode (Renning), 10:31. NP-Hagen, 13:03. Third: NP-Turnberg (Andersen, Schmidt), 13:40, pp. H-Knorr (Starrett), 16:00. Saves: Hutchinson: Telecky 15-17-14-46. New Prague: Puente 6-23-9-38.

Park of Cottage Grove 5, Northfield 2

Northfield 0 1 1-2

Park of Cottage Grove 3 2 0-5

First: P-Strand (Wohnoutka, Rudh), :58. P-Lucio (Strand, Rudh), 4:21, pp. P-Schult (Donlon, Schwartz), 12:45. Second: N-Kaiser (Klotz), 5:00. P-Bloedel (Rudh), 8:23. P-Wohnoutka (Donlon, Forys), 11:52. Third: N-Monson (Kaiser), 6:32. Saves: Northfield: Walock 15-13-10-38. Park of Cottage Grove: Frost 2-9-16-27.

Pine City Area 3, St. Paul Academy 1

Pine City Area 1 1 1-3

St. Paul Academy 1 0 0-1

First: PCA-Lindblom (Linnell), 1:31. SPA-Peltier (Peltier, Wodarz), 15:00, pp. Second: PCA-Mikyska (Linnell, Leger), 14:58, pp. Third: PCA-Sinn, 16:09. Saves: Pine City Area: Olson 9-11-11-31. St. Paul Academy: Schanno 5-8-9-22.

Princeton 10, Winona Cotter 3

Winona Cotter 1 1 1- 3

Princeton 4 3 3-10

First: P-Patnode, :47. WC-Michaels (Coda), 4:14, pp. P-Baumann (Nelson), 7:35. P-Grant, 11:14. P-Patnode (Bratulich), 12:42. Second: P-Wille (Dufner), 3:15. P-Nelson (Donnay), 4:42. P-Wood (Dufner), 11:06. WC-Coda (Rouleau), 13:13, pp. Third: P-Patnode (Lindquist), 1:05. P-Nelson (Wood), 1:58. WC-Michaels (Coda), 2:40. P-Wille (Patnode), 3:53. Saves: Winona Cotter: Kehren 14-15-12-41. Princeton: Nelson 2-5-4-11.

Providence Academy 9, Sauk Rapids-R. 2

Providence Academy 3 1 5-9

Sauk Rapids-Rice 1 1 0-2

First: PA-Owen (Wehmann, Anderson), 10:30. PA-Reller (Wehmann, Anderson), 11:45. SRR-Portner (Arndt), 12:35. PA-Wehmann (Anderson), 14:06. Second: PA-Wehmann (Peterson), 6:58. SRR-Euteneur (Daniels, White), 12:46. Third: PA-Wehmann (Reller), 2:10, pp. PA-Wehmann (Owen), 3:47. PA-Wehmann (Reller, Owen), 7:25, pp. PA-Sattler (Hughes), 9:35, sh. PA-Larson, 11:18. Saves: Providence Academy: Miest 5-16-7-28. Sauk Rapids-Rice: Parker 11-9-4-24, Jennings x-x-1-1.

Roseau 8, St. Louis Park 1

St. Louis Park 0 0 1-1

Roseau 4 2 2-8

First: R-Byfuglien, 1:20, pp. R-Murphy (Gunderson, Severson), 5:35. R-Severson (Wensloff, Murphy), 6:49. R-Urness (Strand, Kvien), 8:38. Second: R-Helgeland (Strand, Urness), 6:19. R-Strand (Jenson, Byfuglien), 11:37. Third: R-Wensloff (Gunderson, Lundbohm), 1:00. SLP-Regguinti (Amelse), 3:04. R-Strand (Urness, Bjerk), 6:08. Saves: St. Louis Park: Middleton 12-13-9-34. Roseau: Woidke 2-4-4-10.

Sartell-St. Stephen 3, Monticello 2

Sartell-St. Stephen 0 3 0-3

Monticello 0 1 1-2

Second: M-Dahlheimer (Simon), :36. SSS-Franke (Lund, Bollinger), 2:47. SSS-Lund, 10:54. SSS-Franke (Lund), 16:41. Third: M-Miller (Bergstrom), 13:44. Saves: Sartell-St. Stephen: Hacker 6-4-8-18. Monticello: Biller 6-12-8-26.

Shakopee 2, Tartan 1

Tartan 0 1 0-1

Shakopee 1 1 0-2

First: S-Vogel, 13:21. Second: S-Huson (Vogel, Bumgarner), 4:33. T-Kammerer (Laska, Milan), 11:57, pp. Saves: Tartan: Kelley 21-8-10-39. Shakopee: Huson 17-26-6-49.

South St. Paul 3, St. Paul Johnson 1

St. Paul Johnson 0 0 1-1

South St. Paul 1 0 2-3

First: SSP-Ogren (Heimerl, Schaefer), 13:55, pp. Third: SSP-Simons, 9:42. SPJ-Maidl (Henderson), 13:27. SSP-McLaughlin, 16:45. Saves: St. Paul Johnson: Weldon 7-7-8-22. South St. Paul: Cheney 5-5-6-16.

Stillwater 5, St. Michael-Albertville 1

Stillwater 1 4 0-5

St. Michael-Albertville 0 1 0-1

First: S-Dustin (Mosley), 14:59. Second: S-Mosley (Dustin), 4:25. STMA-Raymond (Smithknecht, Jordan), 4:50. S-Lindeberg, 6:44. S-Bies (Briere), 9:53. S-Mosley (Anderson, Mehta), 10:47, pp. Saves: Stillwater: Anderson 6-5-7-18. St. Michael-Albertville: Deitrich 6-9-10-25.

Totino-Grace 1, Chaska 0, OT

Totino-Grace 0 0 0 1-1

Chaska 0 0 0 0-0

Overtime: TG-Derr (Johnson, Mihelich), 2:31, pp. Saves: Totino-Grace: Johnson 9-8-13-1-31. Chaska: Girard 1-3-1-2-7.

HOCKEY • GIRLS

Andover 6, Maple Grove 2

Maple Grove 0 2 0-2

Andover 1 3 2-6

First: A-Christenson, 16:47. Second: A-Goettl (Brown, Boerger), :27. A-Goettl (Brown, Kasick), 1:59, pp. A-Goettl (Boerger, Brown), 2:20. MG-Mlekoday (Stensgard , Wilhelmy), 4:10. MG-Retrum (Shipley), 4:34. Third: A-Christenson (Kaiser, Engler), 7:55. A-Goettl (Boerger, Brown), 9:48. Saves: Maple Grove: Strom 9-12-26-47. Andover: Stagman 2-15-6-23.

Benilde-SM 3, Chaska/Chanhassen 0

Benilde-St. Margaret's 1 0 2-3

Chaska/Chanhassen 0 0 0-0

First: BSM-Melsness (Peschel, Hoen), 9:17. Third: BSM-Hassler (Mortenson, Peschel), 3:08. BSM-Garvin (Gray), 16:20. Saves: Benilde-St. Margaret's: Walsma 2-2-1-5. Chaska/Chanhassen: Margraf 15-18-19-52.

Blaine 2, Hopkins/St. Louis Park 0

Hopkins/St. Louis Park 0 0 0-0

Blaine 0 2 0-2

Second: B-Ronn, 3:44. B-Sandberg (Singh), 14:48. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Bosch 23-17-13-53. Blaine: Hansen 4-5-6-15.

Buffalo 4, Milwaukee University (Wis.) 1

Buffalo 0 1 3-4

Milwaukee University (Wis.) 0 0 1-1

Second: B-Swartzer, 9:07. Third: M-Guenther (Carey, Lagenfeld), 6:58, pp. B-Swartzer (Reynolds, Kubu), 7:29, pp. B-Kubu (Johnson), 9:22. B-Toussaint (Adams), 13:16. Saves: Buffalo: Jovan 8-6-10-24. Milwaukee University (Wis.): Schultz 5-10-11-26.

Burnsville 8, Apple Valley 3

Apple Valley 1 2 0-3

Burnsville 4 4 0-8

First: B-Bowlby, :43. B-Hatton (Krumholz, Keefe), 3:31. AV-Mak. Moran (Hentges, Ryan), 5:59. B-Bowlby (Krumholz, Keefe), 9:36. B-Katzmarek (Dundon, Keefe), 10:35. Second: B-Katzmarek, :40. B-Hatton (Carlson, Bowlby), 1:32. AV-Dougan (Mak. Moran, Ryan), 8:41. B-Bowlby, 12:15. B-Dundon (Carlson), 13:13. AV-Mak. Moran (Ryan), 14:53. Saves: Apple Valley: Cozy 9-14-8-31. Burnsville: Tilbury 8-6-15-29.

East Ridge 3, Northfield 3, OT

(East Ridge wins shootout, 1-0)

East Ridge 1 1 1 0-3

Northfield 0 1 2 0-3

First: ER-Fetch (Roth, Barry), 12:29, pp. Second: ER-Meyer (Ferrell, Groch), 4:36, pp. N-McCoschen (Puppe), 16:17. Third: ER-Roth (Barry), :54. N-Puppe, 12:01. N-Puppe (McCoschen, Garlie), 14:48, pp. Saves: East Ridge: Garrity 3-5-9-1-18. Northfield: Malecha 17-6-11-7-41.

Eden Prairie 2, Minneapolis 1

Minneapolis 0 0 1-1

Eden Prairie 1 0 1-2

First: EP-Hirsch (Benson, Brown), 10:58, pp. Third: EP-Brown (Pergande), 10:36. M-Davis (Midtbo), 11:36. Saves: Minneapolis: Taylor 11-8-11-30. Eden Prairie: Knuth 12-4-4-20.

Farmington 4, Owatonna 3

Owatonna 0 1 2-3

Farmington 1 0 3-4

First: F-Moehle, 14:43. Second: O-Oien, 2:45. Third: O-Oien, 2:36. F-Moehle, 4:05, pp. F-Kadrlik (Moehle, Kadrlik), 6:50, pp. O-Bogen (Radel), 7:11. F-Moehle (Kadrlik, Bethke), 12:25, pp. Saves: Owatonna: Wolfe 8-11-14-33. Farmington: Moudry 4-6-4-14.

Forest Lake 6, White Bear Lake 1

White Bear Lake 0 0 1-1

Forest Lake 3 1 2-6

First: FL-Pool (Brown, McKinnon), 2:10, pp. FL-Hanowski (Hayek), 11:22. FL-McKinnon (Hayek, Pool), 15:34, pp. Second: FL-Hayek (Hayek), 8:27. Third: WBL-Dawe (Domschot), 5:33. FL-Kuny (Pool), 10:33. FL-Pool, 12:23. Saves: White Bear Lake: Marston 14-14-10-38. Forest Lake: Haley 1-9-2-12.

Gentry Academy 6, Stillwater 2

Stillwater 0 1 1-2

Gentry Academy 3 3 0-6

First: GA-Dornself, 5:38. GA-Gazdik (Agerter, Hanrahan), 7:06. GA-Sajevic (Agerter), 16:17. Second: GA-Sajevic (Salscheider, Gazdik), 2:01, pp. GA-Sajevic (Agerter, Hanrahan), 7:48. S-Braunshausen (Williams), 8:31. GA-Agerter, 14:09. Third: S-March (Braunshausen, Williams), 13:13. Saves: Stillwater: Timmons 8-11-6-25. Gentry Academy: Laming 6-7-5-18.

Hastings 3, Park of Cottage Grove 1

Hastings 1 2 0-3

Park of Cottage Grove 0 1 0-1

First: H-Hubbart (Schauer, Hanson), 8:57. Second: H-Radant (Thompson), 5:56. H-Schauer (Hanson), 6:03. P-Leonard (Miller), 9:10. Saves: Hastings: Vander Heyden 10-8-8-26. Park of Cottage Grove: Stepka 7-5-6-18.

Hill-Murray 6, Breck 2

Hill-Murray 1 1 4-6

Breck 0 2 0-2

First: HM-Vennemann, 11:23. Second: B-Theissen (Strothman, Luoma), 6:40. HM-Stinnett (Petronack), 9:15. B-Sims, 10:53, sh. Third: HM-Franco (Boyer, Boreen), 1:48. HM-Stinnett (Weyandt, Jerylo), 3:54. HM-Hause (Stinnett, Dochniak), 10:42. HM-Boreen (Franco, Hause), 15:21. Saves: Hill-Murray: Zhan 1-7-1-9. Breck: Kelly 11-23-12-46.

Holy Family 1, Blake 0, OT

Holy Family 0 0 0 1-1

Blake 0 0 0 0-0

Overtime: HF-Limke (Linn, Valentini), 7:40, pp. Saves: Holy Family: Blair 2-6-11-3-22. Blake: Haag 12-7-15-8-42.

Lakeville South 6, Anoka 0

Anoka 0 0 0-0

Lakeville South 2 2 2-6

First: LS-Enright (O'Neill), 6:06. LS-Enright, 8:29. Second: LS-Enright, 2:17. LS-Enright (Hunst), 5:00. Third: LS-Enright, 3:09. LS-Grossman (Otremba, Wright), 13:39. Saves: Anoka: Olson 5-x-x-5, Paaverud x-8-9-17. Lakeville South: Lang 10-4-2-16.

Minnehaha United 5, Albert Lea 4, OT

Albert Lea 3 0 1 0-4

Minnehaha United 1 2 1 1-5

First: MU-Bond (Byron, Goings), 3:45. AL-Goskeson (Evans, Ellsworth), 5:06, pp. AL-Yoon (Cichosz, Stay), 8:55. AL-Yoon (Hernandez), 14:15. Second: MU-Wasserman (Ehlen, Deuel), 4:25. MU-Bond (Ehlen, Meza), 4:46. Third: AL-Goskeson (Evans), 4:34, pp. MU-Ehlen (Bond, Deuel), 12:42. Overtime: MU-Bond (Wasserman, Goings), 1:11. Saves: Albert Lea: Doppelhammer 7-13-6-3-29. Minnehaha United: Wasserman 8-7-3-0-18.

Minnetonka 3, Edina 2, OT

Minnetonka 1 1 0 1-3

Edina 1 0 1 0-2

First: E-Kuehl (Lindborg), 2:44. M-Avar (Lindsay), 11:07. Second: M-Sadura (Distad), 5:12. Third: E-Jungels (Halverson, Kuehl), 13:52, pp. Overtime: M-Ryan, 1:52. Saves: Minnetonka: Johnson 14-12-9-2-37. Edina: Corniea 10-10-5-1-26.

Mounds View 7, Northern Tier 0

Northern Tier 0 0 0-0

Mounds View 3 3 1-7

First: MV-Brownlee (Valois), 1:42. MV-Bullert (Tinkle, Towle), 2:59. MV-Bullert (Hudson), 11:38. Second: MV-Berggren, 7:11. MV-Berggren, 8:54. MV-Towle (Tinkle, Ballinger), 11:09. Third: MV-Tinkle (Sprague), 6:07. Saves: Northern Tier: Gibb 10-12-7-29. Mounds View: Norlinger 5-4-x-9, Peltier x-x-3-3.

New Prague 9, Hudson (Wis.) 0

Hudson (Wis.) 0 0 0-0

New Prague 8 1 0-9

First: NP-O'Brien (Skaja), 1:43, pp. NP-Moravchik (Peterson, Robasse), 3:00. NP-Skaja (Madsen), 3:50. NP-Moravchik (Prochaska, Olson), 10:33, pp. NP-Moravchik (Robasse), 13:20. NP-Madsen (Hansen, Skaja), 14:14. NP-Madsen (Naig, Skaja), 16:12. NP-Hansen (Madsen, Skaja), 16:33. Second: NP-Skaja (Picka), 5:24. Saves: Hudson (Wis.): Donna 18-6-4-28. New Prague: Smith 2-7-6-15.

North Wright County 4, Shakopee 0

North Wright County 1 0 3-4

Shakopee 0 0 0-0

First: NWC-Gillespie, 3:23. Third: NWC-Kyono (Allen), 8:19, pp. NWC-Gillespie, 14:55. NWC-Weiland, 16:37. Saves: North Wright County: Weiser 4-6-6-16. Shakopee: Boots 7-7-8-22.

Proctor/Hermantown 6, Delano/R. 0

Delano/Rockford 0 0 0-0

Proctor/Hermantown 1 3 2-6

First: PH-Gilbertson, 3:20. Second: PH-Graves (Gunderson), 2:34. PH-Fairchild (Sieger, Anick), 11:32. PH-Sieger (Burke, Heitzman), 14:35. Third: PH-Gilbertson (Kehtel, Fairchild), 13:55. PH-Sieger (Heitzman), 16:53. Saves: Delano/Rockford: Simonson 24-18-9-51. Proctor/Hermantown: Pajari 2-5-5-12.

Rogers 7, River Lakes 1

River Lakes 1 0 0-1

Rogers 2 2 3-7

First: R-Farrell (Vreeman), 1:38. RL-Bebus (Hess, Storms), 3:54. R-Farrell (Vreeman, Scherling), 10:54. Second: R-Johansson (Sandberg), 11:25. R-Ohlgren (Hatcher, Johansson), 12:08. Third: R-Sandberg (Hatcher), 1:01. R-Johansson (Sandberg, Hatcher), 3:59. R-Sandberg (Ohlgren), 8:25. Saves: River Lakes: Roeske 13-6-19-38. Rogers: Backmann 9-7-4-20.

Roseau 1, Cretin-Derham Hall 1, OT

(Roseau wins shootout, 2-1)

Cretin-Derham Hall 0 1 0 0-1

Roseau 0 1 0 0-1

Second: CDH-Ahern (Muetzel), 1:12. R-Mertens, 2:11. Saves: Cretin-Derham Hall: Fritz 7-5-14-1-27. Roseau: Pelowski 11-16-10-12-49.

Simley 3, Lakeville North 2, OT

Simley 0 0 2 1-3

Lakeville North 0 1 1 0-2

Second: LN-Jensen, 15:25, pp. Third: LN-Hanson (Wagenbach), 4:37. S-Tuccitto (Jeffers), 7:47, pp. S-Sanders (Jeffers), 15:59. Overtime: S-Sanders (Fredeen, Patnode), 1:59. Saves: Simley: Gibson 7-5-5-0-17. Lakeville North: Weiland 6-6-9-0-21.

Visitation 8, Red Wing 2

Red Wing 0 1 1-2

Visitation 1 4 3-8

First: V-Munoz (Hemauer), 16:15. Second: V-Munoz (Hinds), :18, sh. V-Munoz (Allen), 15:17. V-Hemauer (Munoz, Allen), 15:37. V-Doran (Killian), 16:21. RW-Handwerk, 16:58. Third: V-Doran (Killian), 6:15. V-Munoz (Hemauer), 8:49. V-Killian, 9:02, sh. RW-Zylka (Cordes), 14:20. Saves: Red Wing: Meyer 13-7-5-25. Visitation: Pagel 4-7-9-20.

Waconia 9, Detroit Lakes 1

Detroit Lakes 0 1 0-1

Waconia 3 3 3-9

First: W-Kelley (Borland), 2:35. W-Lindstrom (Schluck), 2:41. W-Lindstrom, 9:06. Second: DL-Coley (Strand), 7:03. W-Kelley (Braverman, Mielke), 11:25. W-Miller, 12:44. W-Kelley (Braverman, Mielke), 15:36, pp. Third: W-Mielke, :57. W-Lindstrom, 3:36. W-Wozniak (Heyer), 3:36. Saves: Detroit Lakes: Wahl 11-11-9-31. Waconia: Elvebak 7-6-4-17.

Wayzata 5, Alexandria 1

Wayzata 1 1 3-5

Alexandria 0 0 1-1

First: W-Britz (Coffin), 9:41. Second: W-Jacobs (Britz), 2:38. Third: W-Lindahl (Pfleider, Knight), 2:27. W-Matthews (Reem), 6:25. A-Brown, 14:33. W-Fults (Matthews, Coffin), 16:31. Saves: Wayzata: Podiak 12-10-14-36. Alexandria: Sellnow 3-5-8-16.