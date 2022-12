Tap the bookmark to save this article.

Anyone can read, no subscription required

Gift this Article

Gift this Article Anyone can read, no subscription required

TUESDAY

BASKETBALL • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Hiawatha Collegiate 75, Grand Rapids 66

• Legacy Christian 91, Park Christian 59

• Lester Prairie 78, Nashwauk-Keewatin 47

• Martin County West 70, Kaleidoscope 37

• Owatonna 86, Southwest Christian 60

• Rushford-Peterson 86, Higher Ground 46

BASKETBALL • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Annandale 60, Spring Grove 34

• Duluth East 73, Coon Rapids 54

• Legacy Christian 75, Hiawatha Collegiate 14

• New London-Spicer 80, Central Minn. Chr. 31

• Park Christian 91, St. Paul Humboldt 40

• Perham 77, Waconia 57

• Rogers 68, Chanhassen 57

• Rushford-Peterson 67, West Lutheran 30

• St. Michael-Albertville 85, Edina 28

HOCKEY • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Elk River/Zimmerman 6, Armstrong/Cooper 4

METROPOLITAN AREA

• Andover 9, Benilde-St. Margaret's 3

• Champlin Park 4, St. Louis Park 1

• Chanhassen 6, Rosemount 2

• Chaska 3, Rogers 3, OT

• Cloquet-E-C 9, AV/Burnsville 3

• Eden Prairie 7, Lakeville North 5

• Edina 3, Moorhead 2

• Forest Lake 3, Blaine 1

• Gentry Academy 5, St. Michael-Alb. 2

• Holy Angels 5, Minneapolis 2

• Holy Family 6, Totino-Grace 0

• Irondale 3, Duluth Denfeld 2

• Lakeville South 5, Hill-Murray 4, OT

• Mankato West 5, Anoka 0

• Maple Grove 6, Cretin-Derham Hall 3

• New Prague 6, Proctor 2

• Osseo 5, Superior (Wis.) 2

• Park of Cottage Grove 4, Owatonna 1

• Princeton 1, St. Paul Academy 0

• Roseville 5, Breck 1

• Shakopee 4, Mounds View 3, OT

• Simley 3, SW Christian/Richfield 3, OT

• St. Thomas Academy 4, Prior Lake 1

• Two Rivers 7, Pine City 0

• Wayzata 4, Blake 1

HOCKEY • GIRLS

NORTHWEST SUBURBAN

• Champlin Park/CR 3, ER/Zimmerman 2

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 3, White Bear Lake 0

METROPOLITAN AREA

• Anoka 2, Bismarck Century (N.D.) 2

• Apple Valley 8, New Ulm 2

• Benilde-St. Marg. 3, N. Wright County 2

• Blaine 5, Fort Frances (Ont.) 0

• Buffalo 2, Waconia 1

• Centennial/SLP 5, Blake 3

• Delano/Rockford 4, Marshall 0

• Eagan 3, Hibbing/Chisholm 1

• Eden Prairie 4, Chaska/Chanhassen 2

• Edina 1, Holy Family 1, OT

• Gentry Academy 4, Rogers 1

• Grand Rapids/Greenway 3, Wayzata 2

• Hill-Murray 6, Roseau 3

• Hutchinson 4, Northern Lakes 2

• Lakeville North 3, Crookston 2

• Lakeville South 7, Fort Frances (Ont.) 0

• Maple Grove 5, Moorhead 1

• Minnetonka 4, Andover 2

• Mounds View/Irondale 3, Luverne 2

• Rock Ridge 4, Litchfield/D-C 3

• Roseville/Mahtomedi 2, South St. Paul 1, OT

• Shakopee 3, Cretin-Derham Hall 1

• Stillwater 2, Breck 0

SUMMARIES

BASKETBALL • GIRLS

Annandale 60, Spring Grove 33

Spring Grove 19 14-33

Annandale 26 34-60

Spring Grove: Konkel 9, McHugh 7, Hammel 7, VanMinsel 4, Solum 2, Kaufmann 2, Ingvalson 2, Annandale: Jones 10, Helget 10, Simon 8, Bishop 7, Jonas 7, Gagnon 6, Jerpseth 6, Fahey 3, Broich 2, Langbehn 1.

Duluth East 73, Coon Rapids 54

Duluth East 35 38-73

Coon Rapids 21 33-54

Duluth East: Guenther 18, Zwak 18, Hagen 17, Winesett 8, N. Fuller 4, S. Fuller 4, Kuettel 4. Coon Rapids: Green 21, Buerman 14, Beck 8, Graham 5, Schmidt 4, Tengwall 2.

Legacy Christian 75, Hiawatha Collegiate 14

Hiawatha Collegiate 11 3-14

Legacy Christian 45 30-75

Hiawatha Collegiate: Lopez 8, Dima 6. Legacy Christian: Stromberg 28, McBroom 16, Bates 7, Delich 6, Carlson 4, Rettke 4, B. Nydam 3, S. Nydam 3, Lindholm 2, Daum 2.

Park Christian 91, St. Paul Humboldt 40

St. Paul Humboldt 12 28-40

Park Christian 56 35-91

St. Paul Humboldt: Wilson 16, Moreno 13, Smith 5, Maefield 3, Cannon 3. Park Christian: L. Suckert 21, Endreson 11, H. Frueh 8, A. Johnson 8, Sandman 8, Peterson 8, Aakre 7, E. Johnson 7, Rogness 5, B. Suckert 5, A. Frueh 3.

Rogers 68, Chanhassen 57

Chanhassen 21 36-57

Rogers 31 37-68

Chanhassen: Ziembiec 13, Arnold 10, Sustacek 9, Jacobs 7, Naples 7, Charon 4, Linder 3, Charles 2, Miller 2. Rogers: Glad 21, Glass 16, Maciej 15, Netzinger 9, Daun 3, Jones 2, Moberg 2.

St. Michael-Albertville 85, Edina 28

Edina 14 14-28

St. Michael-Albertville 52 33-85

Edina: Thorsen 7, Burke 5, Willette 5, Richter 4, Vitt 3, Wulf 2, Carpenter 2. St. Michael-Albertville: Jahnke 15, Carlson 14, Craft 11, Haus 10, Johnson 9, Hoselton 8, Voigt 6, Lindeman 4, Diaz 3, Foster 2, Berg 2, Erickson 1.

HOCKEY • BOYS

Andover 9, Benilde-St. Margaret's 3

Andover 4 4 1-9

Benilde-St. Margaret's 2 1 0-3

First: B-Risteau (Koskie, Minor), 0:27. B-Stewart (Stenger, Berg), 1:24. A-Thoreson (Casey, Conway), 4:35, pp. A-Sauer (Law, Cogswell), 5:00, pp. A-Sauer (Yelle, Belisle), 10:41. A-Thoreson (Casey), 13:34. Second: A-Casey (Thoreson, Conway), 1:46. A-Thoreson (Conway, Casey), 7:00. A-Perry (Doll), 7:17. A-Casey (Thoreson), 13:02, sh. B-Risteau (Stewart, Reed), 14:19, pp. Third: A-Thoreson (Doll, Conway), 0:46, pp. Saves: Andover: Altman 6-9-1-16; Reinhart 0-0-2-2. Benilde-St. Margaret's: McElroy 12-5-0-17; Chapman 0-0-9-9.

Champlin Park 4, St. Louis Park 1

St. Louis Park 0 1 0-1

Champlin Park 1 1 2-4

First: C-Peterson (Belleson, Blodgett), 16:04. Second: C-Ronn (Soloman, Long), 2:46. S-Janssen (Hoenie, Hirte), 6:33. Third: C-Belleson (Anderson, Burnevik), 7:10. C-Anderson (Neu), 14:44. Saves: St. Louis Park: Middleton 5-11-5-21. Champlin Park: Neu 3-13-11-27.

Chanhassen 6, Rosemount 2

Rosemount 1 0 1-2

Chanhassen 3 1 2-6

First: C-Uhlenkamp, 9:42. C-Willis (Smith, Bosch), 11:01. R-Campbell (Toll, Hegarty), 15:11, pp. C-Willis (Smith, Buesgens), 16:47. Second: C-Willis (Risch, Baker), 7:24. Third: C-Christ (Lee, Uhlenkamp), 0:45. R-Campbell, 3:16. C-Christ (Uhlenkamp), 6:14, sh. Saves: Rosemount: Denny 3-7-11-21. Chanhassen: Hendrickson 4-11-7-22.

Chaska 3, Rogers 3 [OT]

Rogers 1 1 1 0-3

Chaska 0 1 2 0-3

First: R-Ranallo (Jenson, Geerdes), 7:53. Second: R-Swanson (Deschene), 5:42. C-Hinze, 8:49. Third: R-Ranallo (Cheslock, Geerdes), 0:10, pp. C-Chase (Markwell), 10:21, pp. C-Chase (Hinze), 16:14. Saves: Rogers: Chapman 9-4-3-4-20. Chaska: Hutchings 12-16-8-6-42.

Cloquet-Esko-Carlton 9, AV/Burnsville 3

Apple Valley/Burnsville 0 2 1-3

Cloquet-Esko-Carlton 1 4 4-9

First: C-Painovich (Antonutti, Young), 7:14, sh. Second: C-Jones (Painovich), 2:08. C-Painovich (Stewart, Jones), 7:01, pp. C-Kilichowski (Painovich, Stewart), 10:58, pp. C-Knutson (Young, Rauner), 12:12. A-Arendt (Lind, Hatfield), 13:22, pp. A-Hatfield (Ranning), 16:25. Third: C-Painovich (Antonutti), 1:12. C-Antonutti (Dunaiski, Knutson), 4:07. A-Hatfield (Ranning), 5:28. C-Antonutti (Painovich), 14:15. C-Dunaiski (Knutson, Stewart), 15:49. Saves: Apple Valley/Burnsville: Gilmore 6-15-1-22; Johnson 0-0-6-6. Cloquet-Esko-Carlton: Sickmann 8-3-12-23.

Edina 3, Moorhead 2

Moorhead 1 1 0-2

Edina 0 1 2-3

First: M-Arnold (Kraft), 14:31. Second: E-Nevers (Revenig), 4:39. M-Reierson, 7:45. Third: E-Nevers, 0:16. E-West (Nevers), 3:38. Saves: Moorhead: Weigel 8-11-11-30. Edina: Clarkowski 9-5-6-20.

Eden Prairie 7, Lakeville North 5

Lakeville North 1 2 2-5

Eden Prairie 3 3 1-7

First: E-Crowley (Earl, Jacobson-Couch), 1:28. E-Townsend (Moe), 5:02. L-Thompson, 7:03. E-Koering (Townsend, Moe), 16:59. Second: L-Griffin (Arneson), 0:51. E-Earl (Vornwald, Crowley), 8:10. E-Moen (Treharne, Kleis), 8:52. E-Earl (Bloch, Townsend), 11:05. L-Kranz (Wolf, Griffin), 14:48. Third: L-Brunello (Griffin), 10:05, pp. L-Schultz (Wolf), 13:48. E-Klute (Saterdalen), 16:57. Saves: Lakeville North: Mayfield 9-11-6-26. Eden Prairie: Paulnock 2-3-8-13.

Forest Lake 3, Blaine 1

Blaine 0 1 0-1

Forest Lake 0 2 1-3

Second: B-Gilbertson (Shaughnessy), 12:58. F-McKinnon (Rivard, Middendorf), 13:16. F-Bright (Saltness, Hauer), 14:19. Third: F-McKinnon, 16:26. Saves: Blaine: Spaniol 8-8-4-20. Forest Lake: Saxe 7-5-5-17.

Holy Angels 5, Minneapolis 2

Minneapolis 1 1 0-2

Holy Angels 1 2 2-5

First: M-Walsh (Hanson, Bebler), 12:44. A-Lechner (Cheeseman, Cline), 16:42, pp. Second: A-Lechner (Cheeseman, Daravingas), 1:25. M-Davis (Bebler, Snodgrass), 2:58. A-Lechner (Cheeseman), 13:25, sh. Third: A-Hanley (McDonough), 5:09, pp. A-Cline (Perron), 9:49. Saves: Minneapolis: Simpson 8-5-13-26. Holy Angels: Marsalek 11-14-8-33.

Holy Family 6, Totino-Grace 0

Holy Family 1 2 3-6

Totino-Grace 0 0 0-0

First: H-Gleason (Wiitala, Laaksonen), 13:27. Second: H-Wiitala (Sessa), 15:08. H-Grinnell (Osborn, Pajor), 16:59. Third: H-Osborn (Pajor, Charchenko), 5:38. H-Wiitala (Osborn, Hall), 8:28. H-Grinnell, 11:39. Saves: Holy Family: Reinhard 6-8-3-17. Totino-Grace: Johnson 11-7-6-24.

Mankato West 5, Anoka 0

Anoka 0 0 0-0

Mankato West 0 3 2-5

Second: M-Langworthy (King), 0:53. M-Wittenberg (Essay, Zimmerman), 8:23. M-Langworthy (Schmidt), 13:23. Third: M-Langworthy (Schmidt), 2:22. M-Rigdon (Murphy, King), 3:13. Saves: Anoka: Rosenau 11-5-9-25. Mankato West: Hogan 8-8-9-25.

New Prague 6, Proctor 2

New Prague 1 1 4-6

Proctor 0 1 1-2

First: N-Beckius (Woitas, Wilkins), 4:01. Second: N-Seymour (Schmidt, Wilkins), 10:16, pp. P-Meineheine (Amendola, Pavlowich), 15:08. Third: N-Wilkins (Beckius, Woitas), 0:16. P-Bryant (Ross), 11:01, pp. N-Borwege (Seymour, Schmidt), 11:31. N-Schmidt (Seymour), 16:04. N-Williams (Christenson), 16:56. Saves: New Prague: Lowy 11-7-8-26. Proctor: Imhoff 11-13-11-35.

Princeton 1, St. Paul Academy 0

St. Paul Academy 0 0 0-0

Princeton 1 0 0-1

First: P-Baumann (Patnode, Stenslie), 13:28. Saves: St. Paul Academy: Bildtsen 8-10-10-28. Princeton: Koecher 9-6-15-30.

Roseville 5, Breck 1

Roseville 1 1 3-5

Breck 0 1 0-1

First: R-Steffen (Steffen, Hites), 4:00. Second: R-Lackner (Steffen, Steffen), 7:50. B-Drawz (Miller), 13:41. Third: R-Steffen (Steffen, Maier), 1:10. R-Villella, 6:23. R-Rivard (Hites, Figgins), 16:25. Saves: Roseville: Stevens 3-5-9-17. Breck: Blake 8-11-8-27.

Shakopee 4, Mounds View 3 [OT]

Mounds View 1 2 0 0-3

Shakopee 3 0 0 1-4

First: S-Steinhoff (Toward), 0:28. S-Siegert (Simpson), 8:21. M-Schulte (Bale, Conlin), 10:26, pp. S-Simpson (Haug, Kultgen), 11:36. Second: M-Dean (Xiong, Mazzocco), 5:11. M-Conlin (Schulte, Bale), 9:37, pp. OT: S-Vogel (Toward), 0:05. Saves: Mounds View: Petrich 6-14-13-0-33. Shakopee: Huson 10-8-5-0-23.

St. Thomas Academy 4, Prior Lake 1

St. Thomas Academy 0 0 4-4

Prior Lake 0 1 0-1

Second: P-Erickson (Stephany), 12:29. Third: S-Zavoral (Kertz, Mikan), 4:46. S-Howard (T. Cronin, P. Cronin), 5:06. S-Howard (Deitz, Magozzi), 6:23. S-Tacheny (P. Cronin, T. Cronin), 15:04, pp. Saves: St. Thomas Academy: Magozzi 6-5-4-15. Prior Lake: Mickett 5-15-9-29.

Two Rivers 7, Pine City 0

Pine City 0 0 0-0

Two Rivers 3 4 0-7

First: T-Ball (Auran, Shepherd), 7:11. T-Rohrer (Gamer), 8:59. T-Shepherd (Gamer, Auran), 16:15. Second: T-Auran , 0:29. T-Shepherd (Ball), 1:21. T-Ball (Auran, Rash), 5:12. T-Ball (Eckmann, Shepherd), 11:31. Saves: Pine City: Rootkie 6-0-0-6; Gribauval 0-16-6-22. Two Rivers: Ouren12-8-7-27.

Wayzata 4, Blake 1

Blake 1 0 0-1

Wayzata 1 3 0-4

First: B-Woerner, 11:39. W-Kuhl (Wallin, Alstead), 16:06. Second: W-Kuhl (Wallin, Kvasnicka), 2:03. W-Gengler (Mattson, Score), 3:06. W-Mattson (White, De St. Hubert), 16:15. Saves: Blake: Spaeth 15-16-12-43. Wayzata: Ingemann 4-4-6-14.

HOCKEY • GIRLS

Anoka 2, Bismarck Century (N.D.) 2

Anoka 0 1 1 0-2

Bismarck Century (N.D.) 0 1 1 0-2

Second: B-Huber (Dirk), 7:38. A-Mitshulis (Franzwa, Amsler), 14:41. Third: A-Alm (Reinholz, Amsler), 1:51. B-Curl (Kuennen), 6:00. Saves: Anoka: Olson 8-5-10-4-27. Bismarck Century (N.D.): Horner 11-10-3-2-26.

Apple Valley 8, New Ulm 2

New Ulm 2 0 0-2

Apple Valley 3 2 3-8

First: A-Cozy (Priester, Ryan), 3:47. N-Wolner, 6:17. N-Rahe, 14:14. A-Ryan, 15:07. A-Moran (Moran), 16:11. Second: A-Moran (Moran), 5:27. A-Dougan (Hentges), 8:50. Third: A-Moran, 3:37. A-Moran, 11:23. A-Moran (Moran, DeFauw), 13:47. Saves: New Ulm: Brennan 10-11-10-31. Apple Valley: Carlson 5-10-8-23.

Benilde-St. Margaret's 3, N. Wright County 2

Benilde-St. Margaret's 1 0 2-3

North Wright County 0 1 1-2

First: B-Mikkelson (Duffy), 2:50. Second: N-Landkammer (VanKuyk), 12:40. Third: N-Weiland, 4:22. B-Koopman (Hassler), 4:59. B-Stewart (Pasqua), 7:26. Saves: Benilde-St. Margaret's: Walsma 4-4-10-18. North Wright County: Weiser 13-14-8-35.

Blaine 5, Fort Frances (Ont.) 0

Fort Frances (Ont.) 0 0 0-0

Blaine 3 1 1-5

First: B-Knowles, 1:28. B-Chapman (Knowles, Nowicki), 12:19. B-Janssen, 12:50. Second: B-Chapman, 10:51. Third: B-Ledeen, 3:28. Saves: Fort Frances (Ont.): Schram 10-6-10-26. Blaine: Hansen 1-4-3-8.

Centennial/SLP 5, Blake 3

Blake 1 2 0-3

Centennial/Spring Lake Park 1 1 3-5

First: C-Hemr (Laager), 6:58. B-Broz (Higuchi), 7:28. Second: B-Broz (Higuchi), 8:43, sh. C-O'Hara (Kulenkamp), 10:39, pp. B-Broz (Higuchi), 12:15, sh. Third: C-Chatleain (Laager, Hemr), 12:38. C-Ball (Thompson, O'Hara), 13:42. C-Laager (Chatleain), 15:48. Saves: Blake: Ziehl 5-15-13-33. Centennial/SLP: Groess 11-4-11-26.

Delano/Rockford 4, Marshall 0

Marshall 0 0 0-0

Delano/Rockford 0 1 3-4

Second: D-Olson (Pettit, Chock), 10:13. Third: D-Wittwer, 3:22. D-Wittwer, 13:14. D-Olson (Treptau), 14:34, sh. Saves: Marshall: Deutz 9-11-9-29. Delano/Rockford: Simonson 8-9-4-21.

Eden Prairie 4, Chaska/Chanhassen 2

Chaska/Chanhassen 1 1 0-2

Eden Prairie 1 2 1-4

First: C-McPartland (Klein, Mach), 3:33. E-Konrad (Pottinger, McNeil), 7:54. Second: C-Mach (McPartland), 6:40, pp. E-Konrad (Mitchell), 8:00, pp. E-Mitchell, 13:31. Third: E-Pinnow, 16:18. Saves: Chaska/Chanhassen: Margraf 13-14-8-35. Eden Prairie: Lorton7-2-2-11.

Edina 1, Holy Family 1 [OT]

Holy Family 1 0 0 0-1

Edina 1 0 0 0-1

First: E-Zawoyski, 0:10. H-Linn (Helmstetter, Koeppl), 12:56. Saves: Holy Family: Blair 4-18-16-8-46. Edina: Corniea 5-7-7-5-24.

Forest Lake 3, White Bear Lake 0

Forest Lake 1 1 1-3

White Bear Lake 0 0 0-0

First: F-Hanowski, 2:55. Second: F-Kissell (Hanowski), 16:25. Third: F-McKinnon, 4:26, pp. Saves: Forest Lake: Haley 5-4-10-19. White Bear Lake: Marston 4-9-2-15.

Gentry Academy 4, Rogers 1

Rogers 0 0 0-1

Gentry Academy 3 1 0-4

First: R-Achterkirch (Sandberg), 2:05. G-Salscheider (Hanrahan, Sajevic), 3:41. G-Heger (Agerter, Delmonico), 8:18. G-Delmonico (Agerter, Gazdik), 12:01. Second: G-Gazdik (Sajevic), 13:01. Saves: Rogers: Larson 11-16-5-32. Gentry Academy: Laming 7-9-6-22.

Grand Rapids/Greenway 3, Wayzata 2

Wayzata 2 0 0-2

Grand Rapids/Greenway 0 2 1-3

First: W-Sanders (Leach), 1:35. W-Jacobs (Sanders, Fults), 12:52. Second: G-Bischoff (DeBay, Pierce), 6:42. G-Bischoff (Rajala), 13:11. Third: G-Reed (Bischoff), 7:34. Saves: Wayzata: Podiak 10-3-6-19. Grand Rapids/Greenway: Toivonen 5-12-8-25.

Hill-Murray 6, Roseau 3

Hill-Murray 1 2 3-6

Roseau 0 1 2-3

First: H-Boreen (Dochniak), 3:27. Second: R-Remick, 2:29. H-Dochniak (Stinnett), 8:07, pp. H-Pohl (Berglund), 8:21. Third: R-Remick (Hovda), 2:18. H-Berglund (Pohl, Skoogman), 4:17, pp. R-Ketring (Hedlund), 5:18. H-Olson (Hause, Senden), 12:59. H-Hause (Stinnett), 16:18. Saves: Hill-Murray: Zhan 1-3-3-7. Roseau: Pelowski 11-12-6-29.

Hutchinson 4, Northern Lakes 2

Northern Lakes 0 1 1-2

Hutchinson 1 2 1-4

First: H-Nelson, 10:53. Second: H-Nelson (Docken, Hauan), 11:35. N-McLaughlin (Merta, Stoerzinger), 12:02. H-Longie (White, Schweim), 15:01. Third: H-Schweim (Longie), 0:36. N-Aldridge (Deemer, Lee), 1:28. Saves: Northern Lakes: Deemer 10-4-9-23. Hutchinson: Fitterer 4-11-0-15.

Lakeville North 3, Crookston 2

Crookston 0 1 1-2

Lakeville North 2 1 0-3

First: L-Wagenbach, 10:27. L-Carlson, 15:56. Second: C-Tull (Solheim), 2:40. L-Bowlby (Hanson), 7:13, pp. Third: C-Fee (Coleman), 3:02, sh. Saves: Crookston: Freije 7-7-17-31. Lakeville North: Weiland 6-8-3-17.

Lakeville South 7, Fort Frances (Ont.) 0

Fort Frances (Ont.) 0 0 0-0

Lakeville South 4 1 2-7

First: L-Fowler (Grossman, Fowler), 2:43. L-Kuhns, 9:19. L-Kuhns (Soltys, O'Neill), 12:46. L-O'Neill (McKinney, Soltys), 15:05. Second: L-Aguilera (Johnson, Kuhns), 4:11. Third: L-Grossman (Fowler), 0:24. L-Fowler (Fowler, Grossman), 4:52. Saves: Fort Frances (Ont.): Bliss 13-19-10-42. Lakeville South: Bronson 1-0-0-1.

Maple Grove 5, Moorhead 1

Maple Grove 2 1 2-5

Moorhead 0 1 0-1

First: MG-Retrum, 14:16, sh. MG-Shipley (Olson, Mlekoday), 16:50, pp. Second: MG-Retrum (Erickson), 12:06, pp. Moor-Holm (Holm, Kortan), 13:33, pp. Third: MG-Erickson, 13:12. MG-Shipley, 15:51. Saves: Maple Grove: Strom 12-4-10-26. Moorhead: Kressin 10-20-5-35.

Minnetonka 4, Andover 2

Minnetonka 1 2 1-4

Andover 2 0 0-2

First: A-Engler, 3:48. A-Sauer (Goettl), 6:26. M-Rauk (Ryan), 11:36. Second: M-Rauk (Distad, Ryan). M-Mack (Hemp), 16:14. Third: M-Distad (Klepinger), 15:48, sh. Saves: Minnetonka: Hemp 14-8-7-29. Andover: Stagman 4-7-11-22.

Rock Ridge 4, Litchfield/Dassel-Cokato 3

Litchfield/Dassel-Cokato 1 2 0-3

Rock Ridge 1 1 2-4

First: L-Hillmann, 0:46, sh. R-Scott, 14:49, sh. Second: R-Troutwine (Scott, Bergman), 0:33, pp. L-Schultz (Kuechle), 9:46. L-Iverson (Tormanen, Hillmann), 16:25, pp. 3rd Period:(Troutwine, Scott), 7:02. R-Troutwine, 7:08. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Kuechle 2-4-2-8. Rock Ridge: Kwiatkowski 6-12-13-31.

Roseville/Mahtomedi 2, S. St. Paul 1 [OT]

Roseville/Mahtomedi 0 0 1 1-2

South St. Paul 0 0 1 0-1

Third: S-Beck (Ahern, Pachl), 4:33, pp. R-Jones (Martin), 9:24. OT: R-Nelson (Bogren), 2:52. Saves: Roseville/Mahtomedi: Peterfeso9-6-10-1-26. South St. Paul: Norman 4-7-10-3-24.

Shakopee 3, Cretin-Derham Hall 1

Cretin-Derham Hall 0 0 1-1

Shakopee 1 0 2-3

First: S-Docteur (Rylance, McCarvel), 6:23. Third: S-Willmert (Grabianowski, Heyer), 2:20, pp. C-Anfang (Coffey), 4:16, pp. S-Grabianowski (Heyer, Nash), 11:03, pp. Saves: Cretin-Derham Hall: Kemp 5-6-6-17. Shakopee: Sinnen 6-9-8-23.

Stillwater 2, Breck 0

Stillwater 1 0 1-2

Breck 0 0 0-0

First: S-St. Martin (Krueger, Ligday), 7:17. Third: S-Krueger (Ligday, Finn), 15:35. Saves: Stillwater: Timmons 0-1-4-5. Breck: Peterson 18-12-16-46.