THURSDAY

BASKETBALL • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Chanhassen 61, North St. Paul 58

• Hillcrest Lutheran 79, Legacy Christian 73

• Lakeville North 54, Austin 40

• Red Wing 76, Mankato East 62

• Rocori 67, New Life Academy 59

• St. Croix Luth. 53, Minn. Valley Luth. 45

• Watertown-Mayer 58, Norwood YA 52

MINNESOTA

• Battle Lake 76, Underwood 39

• Eveleth-Gilbert 63, Two Harbors 61

• Fillmore Central 65, Kingsland 58

• Hawley 77, Rothsay 36

• Hills-Beaver Creek 83, Canby 68

• Kasson-Mantorville 67, Faribault 42

• Mankato Loyola 69, Fairmont 60

• Maple River 76, New Richland-H-E-G 45

• Norman County East 65, Crookston 43

AUGSBURG HOLIDAY CLASSIC

Seventh place

• St. Paul Johnson 69, Cambridge-Isanti 58

Fifth place

• Mpls. Washburn 59, Duluth East 30

Third place

• Big Lake 66, Forest Lake 58

Championship

• Hopkins 62, Mpls. Southwest 55, OT

CAPITAL CITY CLASSIC

Second round

• Benilde-St. Margaret's 98, Richfield 81

• LaCrosse Central (Wis.) 63, Wayzata 54

• Owatonna 62, Osseo 54

• St. Thomas Academy 63, Mound W. 55

• South St. Paul 78, Mankato West 62

• Waconia 47, Holy Angels 36

CROSBY-IRONTON TOURNAMENT

Third round

• Breck 78, Fond du Lac Ojibwe 77

• Crosby-Ironton 77, Deer River 61

CRUSADER CLASSIC

Seventh place

• Melrose Area 71, Concordia Academy 49

Fifth place

• Litchfield 58, Royalton 39

Third place

• Milaca 72, St. Cloud Cathedral 56

Championship

• Moose Lake-WR 77, Spectrum 74

EAST RIDGE HOLIDAY CLASSIC

Second round

• Eastview 81, Cretin-Derham Hall 78

• Lakeville South 63, East Ridge 55

• Rosemount 72, Woodbury 64

GRANITE CITY CLASSIC

Second round

• Albany 70, Holy Family 63

• Alexandria 91, Cooper 66

• Annandale 57, St. Cloud Tech 54

• Ashby 63, North Woods 55

• Belgrade-Brooten-Elrosa 60, Nevis 57

• Brainerd 59, Champlin Park 54

• Buffalo 61, Sartell-St. Stephen 38

• Cass Lake-B. 81, Mountain Iron-Buhl 64

• Elk River 78, Delano 64

• Farmington 92, Blaine 79

• Minnetonka 68, Spring Lake Park 49

• North Branch 83, Southwest Christian 57

• Osakis 70, Providence Academy 65

• Prior Lake 67, Maple Grove 53

• Rockford 78, Becker 60

• Rogers 53, Hutchinson 47

• Sauk Rapids-Rice 69, Monticello 61

• Stillwater 79, St. Michael-Albertville 74

HASTINGS TOURNAMENT

Third place

• Prescott (Wis.) 75, Hastings 46

Championship

• St. Louis Park 72, Irondale 58

HOWARD LAKE-W-W TOURNAMENT

Third place

• Howard Lake-W-W 60, East Central 43

Championship

• Plainview-E-M 89, Hope Academy 63

NORTH STAR STATE SHOWCASE

Fifth place

• Warroad 57, Badger-Greenbush-MR 54

Third place

• Superior (Wis.) 79, Duluth Denfeld 77

Championship

• Columbia Heights 80, Hibbing 49

ST. AGNES TOURNAMENT

Third place

• West Lutheran 90, Comm. of Peace 53

Championship

• St. Agnes 90, St. Paul Humboldt 53

TARTAN TOURNAMENT

Blue Division • Second round

• White Bear Lake 59, Andover 55

Silver Division • Second round

• Northfield 67, Eagan 62

THE VILLAGE WINTER CLASSIC

Second round

• Mpls. Edison 93, Hill-Murray 70

• St. Anthony 72, St. Paul Highland Park 54

WILLMAR CLASSIC

First round

• Barnesville 72, MACCRAY 71

• Redwood Valley 74, C. Minn. Christian 67

• Willmar 63, New London-Spicer 52

BASKETBALL • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Austin 64, Farmington 53

• Benilde-St. Margaret's 70, Visitation 57

• Delano 67, Blake 30

• Menahga 43, Legacy Christian 28

• West Lutheran 34, Hope Academy 28

MINNESOTA

• Brandon-Evansville 58, Lakeview 33

• Fillmore Central 45, Kingsland 31

• Hancock 59, Parkers Prairie 12

• Jackson Co. C. 94, Truman/ML/GHEC 80

CRUSADER CHRISTMAS CLASSIC

Third place

• SC Cathedral 67, Concordia Academy 46

Championship

• Litchfield 46, Melrose Area 34

GRANITE CITY CLASSIC

Second round

• Becker 73, Providence Academy 64

• Belgrade-B-E 81, Cass Lake-Bena 57

• Buffalo 65, Armstrong 50

• Cambridge-Isanti 74, Anoka 48

• Champlin Park 60, Duluth East 52

• Duluth Marshall 61, Pierz 59, 2 OT

• Foley 48, St. Cloud 40

• Holy Family 66, Rocori 47

• Minnetonka 81, Albany 37

• Mountain Iron-Buhl 68, Rockford 21

• Pine City 73, Tartan 47

• Sartell-SS 70, Lakeville South 57

HILL-MURRAY TOURNAMENT

Third round

• Fridley 65, Mahtomedi 56

• Hutchinson 72, Forest Lake 46

• Wayzata 76, St. Paul Como Park 60

NORWOOD YA TOURNAMENT

Third place

• BOLD vs. Norwood Young America

Championship

• Jordan 45, Dassel-Cokato 33

PELICAN RAPIDS TOURNAMENT

Second round

• Badger-G-MR 58, Pelican Rapids 39

• Battle Lake 73, Norman Co. E./U-H 62

• Underwood 74, Lake Park-Audubon 39

• West Central Area 66, New York Mills 32

SOUTH ST. PAUL HOLIDAY SHOOTOUT

Second round

• Park of CG 58, South St. Paul 40

• Two Rivers 51, Woodbury 49

HOCKEY • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Armstrong/Cooper 4, Mounds View 3, OT

• Chisago Lakes 12, Red Wing 0

• East Ridge 5, Farmington 4

• Elk River/Zimmerman 10, Brainerd 1

• Hermantown 6, Delano 2

• Hudson (Wis.) 5, Gentry Academy 0

• Mound Westonka 9, Hutchinson 0

• Two Rivers 4, Red Wing 1

B.I.G. TRADITION

Third round

• Centennial 6, Blake 2

• Cretin-Derham Hall 7, Champlin Park 2

• Hill-Murray 6, Cloquet-Esko-Carlton 2

• Rosemount 3, Andover 2

BILL McGANN HOLIDAY CLASSIC

Third round

• Milwaukee University (Wis.) 10, Ely 0

• Mora/Milaca 6, Duluth Marshall 0

• Proctor 6, Minnehaha Academy 1

• Red Lake Falls 13, Moose Lake Area 2

• Somerset (Wis.) 6, North Shore 3

GRANITE CITY TOURNAMENT

Third round

• Litchfield/D-C 5, River Lakes 2

• Providence Academy 5, Sartell-SS 4, OT

• St. Cloud Cathedral 3, St. Cloud 0

• Sauk Rapids-Rice 3, Monticello 1

HIBBING TOURNAMENT

Third round

• Cambridge-I. 5, Hibbing/Chisholm 2

• Mound Westonka 5, Greenway 0

HERITAGE HOLIDAY CLASSIC

Seventh place

• Mankato West 3, Burnsville 1

Fifth place

• Spring Lake Park 3, Irondale 1

Third place

• Apple Valley 3, Owatonna 1

Championship

• Duluth Denfeld 8, Anoka 0

HOCKEY FOR LIFE CLASSIC

Third round

• Eden Prairie 3, Totino-Grace 2

• Lakeville North 5, Chaska 3

• Moorhead 4, Prior Lake 2

• St. Thomas Academy 4, Edina 1

HOCKEYTOWN HOLIDAY CLASSIC

Second round

• Grafton/PR (N.D.) 4, Int. Falls 3, OT

• Warroad 11, Osseo 1

ROCHESTER KIWANIS FESTIVAL

Blue Division • Third round

• Albert Lea 3, Rochester Lourdes 0

• Bloomington Kennedy 7, Luverne 2

ROSEAU HOLIDAY CLASSIC

Third round

• Mahtomedi 2, St. Louis Park 2, OT

• Roseau 9, Minot (N.D.) 0

SHAKOPEE HOLIDAY SHOWCASE

• East Ridge 4, Tartan 3

• Shakopee 3, Chanhassen 0

TRADITION AT THE PARK

Third round

• Benilde-St. Margaret's 2, Stillwater 1

• Lakeville South 4, Holy Family 3

• Maple Grove 7, St. Michael-Albertville 2

• Rogers 4, Wayzata 3

HOCKEY • GIRLS

METRO EAST

• North St. Paul/Tartan 8, Mahtomedi 0

WRIGHT COUNTY

• Mound Westonka 9, Hutchinson 0

METROPOLITAN AREA

• Chisago Lakes 12, Red Wing 0

ARMSTRONG/COOPER HOLIDAY CLASSIC

Semifinals

• Armstrong/Cooper 2, Bemidji 1

• Fergus Falls 4, Osseo/Park Center 2

Consolation semifinals

• North Shore 3, Princeton 0

• Two Rivers/SP 4, Bloomington Jefferson 1

BLAKE/BRECK HOLIDAY TOURNAMENT

Third round

• Blake 3, Gentry Academy 1

• Centennial 2, Hill-Murray 0

• Stillwater 4, Holy Family 3

KAPOSIA CLASSIC

Semifinals

• Champlin Park/CR 2, Roseville 2, OT

(Champlin Park/CR wins shootout)

• Woodbury 4, South St. Paul 2

Consolation semifinals

• Elk River/Zimmerman 4, Holy Angels 1

• Hibbing/Chisholm 2, Eagan 1

LOUIS SCHMITZ HOLIDAY CLASSIC

Third round

• East Ridge 4, Hudson (Wis.) 0

• Lakeville North 4, Owatonna 0

• New Prague 1, Simley 1, OT

• Northfield 3, Farmington 2, OT

MID-WINTER BORDER BATTLE

Fifth place

• White Bear Lake 6, Hopkins/SLP 2

Third place

• Forest Lake 3, Anoka 2, OT

Championship

• Lakeville South 7, Blaine 2

MID-WINTER MELTDOWN

Seventh place

• Shakopee 9, Minneapolis 5

Fifth place

• Cretin-DH 4, Chaska/Chanhassen 0

Third place

• Eden Prairie 3, Roseau 0

Championship

• Benilde-SM 3, North Wright County 0

WREStlING

ROGERS HOLIDAY MADNESS

• St. Michael-Albertville 241, Becker 187, Anoka 177, Apple Valley 154.5, Scott West 144, Farmington 139, Dover-Eyota 125.5, Blaine 111.5, Osseo 100, Princeton 85.5. • Minneota 84.5, Park of Cottage Grove 80, Grand Rapids 75, Grand Meadow/Leroy-Ostrander/Southland 65, Elk River 60, Park Center 55.5, Chaska/Chanhassen 49.5, Richfield 47, Rogers and White Bear Lake 44.

• Mankato East 41, Zimmerman 37.5, Trinity 21, Minneapolis Edison 20, Two Rivers 15, Minneapolis Henry 11, Wabasha-Kellgg 8.5, Minneapolis North 8, Armstrong 6, Champlin Park 3.

RUMBLE ON THE RED

At Fargo, N.D.

• Jackson County Central 156.5, Stillwater 145.5, Bismarck (N.D.) 111.5, Waconia 110.5, Big Lake 107, Royalton/Upsala 96.5, New Prague 95.5, Rapid City (S.D.) Stevens 79.5, Dawson-Boyd/Lac qui Parle Valley/Montevideo and Wayzata 76.5.

• Forest Lake 75, Albert Lea 73.5, Prior Lake 71.5, West Centra Area/Ashby/Brandon-Evansville 68.5, Dassel-Cokato/Litchfield 68, St. Thomas Academy 65.5, Aitkin 64, Thief River Falls 62.5, St. Francis 62, Kimball Area 60.

• Jamestown (N.D.) 56, Mounds View 51.5, Perham 49, Minot (N.D.) 48.5, New Salem-Almont (N.D.), Valley City (N.D.) and Woodbury 48, United North Central 47.5, Bismarck Legacy (N.D.) 47, Byron and Foley 46.5.

• Tri-City United 46, Lakeville North 44.5, Faribault 43.5, Crookston 41, Grand Island (Neb.) 39, Medford 36.5, Howard Lake-Waverly-Winsted and West Fargo (N.D.) 36, Bismarck Century (N.D.) 35.

• Dilworth-Glyndon-Felton 31, West Fargo Sheyenne (N.D.) 30, Sartell-St. Stephen 29, Carrington (N.D.) 28.5, Delano 21, Bishop Ryan (N.D.) 19, Bismarck St. Mary's (N.D.), Kindred (N.D.) and Mankato West 17, Dickinson (N.D.) 15.

• Coon Rapids 14, Fargo Davies (N.D.) 12.5, Fargo North (N.D.) 11, Mahnomen-Waubun 10, Minnetonka and Rugby (N.D.) 7, Eagan 6, Pine Island and Watford City (N.D.) 5, Fargo South (N.D.) 3, Ellendale-Edgeley-Kulm (N.D.) 2.

RANKINGS

BASKETBALL • BOYS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

Class 4A

• 1. Park Center; 2. Shakopee; 3. Wayzata; 4. Minnetonka; 5. Eastview; 6. East Ridge; 7. Hopkins; 8. Lakeville North; 9. Osseo; 10. Park of Cottage Grove.

Class 3A

• 1. Totino-Grace; 2. DeLaSalle; 3. South St. Paul; 4. Alexandria; 5. Columbia Heights; 6. Mankato West; 7. Princeton; 8. Benilde-St. Margaret's; 9. Winona; 10. Austin.

Class 2A

• 1. Minneapolis North; 2. Minnehaha Academy; 3. Caledonia; 4. Morris Area/Chokio-Alberta; 5. Blake; 6. Sauk Centre; 7. Albany; 8. Esko; 9. Minneapolis Edison; 10. Lake City.

Class 1A

• 1. Sleepy Eye St. Mary's; 2. Central Minnesota Christian; 3. Cass Lake-Bena; 4. Martin County West; 5. Rushford-Peterson; 6. Hayfield; 7. Cherry; 8. New York Mills; 9. Fertile-Beltrami; 10. Nevis.

BASKETBALL • GIRLS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

Class 4A

• 1. Hopkins; 2. Minnetonka; 3. Eden Prairie; 4. Chaska; 5. Wayzata; 6. St. Michael-Albertville; 7. Roseville; 8.Blaine; 9. Stillwater; 10. Maple Grove.

Class 3A

• 1. Becker; 2. Austin; 3. Holy Angels; 4. St. Paul Como Park; 5. St. Peter; 6. Grand Rapids; 7. Totino-Grace; 8. Benilde-St. Margaret's; 9. Mankato East; 10. Marshall.

Class 2A

• 1. Minnehaha Academy; 2. Providence Academy; 3. St. Croix Lutheran; 4. Montevideo; 5. Goodhue; 6. Lake City; 7. Fergus Falls; 8. Proctor; 9. Crosby-Ironton; 10. Holy Family.

Class 1A

• 1. Mountain Iron-Buhl; 2. Minneota; 3. Cass Lake-Bena; 4. Mayer Lutheran; 5. Sleepy Eye St. Mary's; 6. Hayfield; 7. Hancock; 8. Underwood; 9. Belgrade-Brooten-Elrosa; 10. Buffalo Lake-Hector-Stewart.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Albany 70, Holy Family 63

Albany 29 41-70

Holy Family 27 36-63

Albany: Grass 25, Barker 13, Hanby 11, Holm 6, Goebel 5, Birr 4, Borjerding 4, Imigite 2. Holy Family: Kapke 30, Kirsch 11, Land 11, Cummings 7, Charpentier 2, Hertel 2.

Big Lake 66, Forest Lake 58

Big Lake 26 40-66

Forest Lake 23 35-58

Big Lake: Stepp 20, Kunz 12, K. Layton 12, O'Brien 10, Hill 8, O. Layton 4. Forest Lake: Bartlett 21, Waldoch 19, Babcock 9, Olson 5, Sauvageau 3, Henry 1.

Chanhassen 61, North St. Paul 58

Chanhassen 32 29-61

North St. Paul 23 35-58

Chanhassen: Sweeney 17, Woods 16, McDonald 9, Schleicher 9, Brick 5, Johnson 3, Williams 2. North St. Paul: Edwards 12, Wright 11, Badio 10, Jackson 6, Suttles 6, Ajayi 5, Hale 3, Hammond 3, Gate 2.

Eastview 81, Cretin-Derham Hall 78, OT

Cretin-Derham Hall 32 40 6-78

Eastview 40 32 9-81

Cretin-Derham Hall: Holloman 27, Cain 25, Melchior 12, Tauer 9, Little 3, Bollinger 2. Eastview: Scales 24, Hassan 16, Ambrose 15, Bolger 11, Kloss 8, Batala 6, Adams 1.

Elk River 78, Delano 64

Delano 30 34-64

Elk River 37 41-78

Delano: Strandemo 27, Stewart 11, Krueger 8, Techam 7, Maschino 5, Iversen 2, Kramp 2, Monke 2. Elk River: Benson 23, Behne 18, Gillquist 16, Mattingley 9, Lachniller 6, Osterman 2, Rebrovich 2, Schuster 2.

Hillcrest Lutheran 79, Legacy Christian 73

Hillcrest Lutheran 34 45-79

Legacy Christian 33 40-73

Hillcrest Lutheran: S. Brumfield 21, N. Brumfield 18, Christensen 14, Fischer 10, Ha 10, Weinrich 4, Knutson 2. Legacy Christian: Johnson 35, Strand 14, Bovee 12, Wuollet 12.

Hopkins 62, Mpls. Southwest 55, OT

Hopkins 31 19 12-62

Minneapolis Southwest 20 30 5-55

Hopkins: Nnaji 15, O'Hara 15, Sappington 11, Moore 8, Wilson 8, Hoffman 5. Minneapolis Southwest: Engen 15, Ford 15, Elias 11, Holter 10, Senseman Cassidy 4.

Howard Lake-W-W 60, East Central 43

East Central 17 26-43

Howard Lake-W-Winsted 29 31-60

East Central: Zielinski 18, Colton 11, Carlin 6, McDonald 5, Dixon 3. Howard Lake-Waverly-Winsted: Gilbert 21, Fiecke 10, Burau 9, Helgeson 9, Karels 3, Mochinski 3, Zimmerman 3, Fasching 2.

Lakeville North 54, Austin 40

Lakeville North 24 30-54

Austin 22 18-40

Lakeville North: Winter 17, Robison 12, Thornton 6, Vaith 6, Drake 5, Boe 4, Hernandez 4. Austin: Duop 12, Murley 11, Okey 10, Idris 4, Lang 3.

Litchfield 58, Royalton 39

Litchfield 28 30-58

Royalton 18 21-39

Litchfield: Draeger 21, Dietel 14, King 8, Kohls 4, Pennertz 4, Huhner 3, McCann 2, Schacher 2. Royalton: Albright 11, Swenson 10, Archer 7, Carlson 5, Psyck 4, Yourczek 2.

Mpls. Edison 93, Hill-Murray 70

Hill-Murray 35 35-70

Minneapolis Edison 40 53-93

Hill-Murray: Montague 14, Reece 14, M. Nicholson 10, Daniels 9, Koch 8, B. Nicholson 5, Brown 4, Schoenecker 4, Duginske 2. Minneapolis Edison: Young 40, Tushar 37, Hassan 5, Abshir 4, Abdi 3, Arneson 2, Lalley 2.

Mpls. Washburn 59, Duluth East 30

Duluth East 13 17-30

Minneapolis Washburn 26 33-59

Duluth East: Kastelic 8, Jenneman 6, Meyer 6, Nyakundi 5, Lieberz 2, Paulson 2, Smith 1. Minneapolis Washburn: Jorgensen 16, Husby 9, Ramberg 8, Smith 6, Jorgensen 5, Bergman 4, Heinemann 4, Maegi 3, Young 3, Gustafson 1.

Minnetonka 68, Spring Lake Park 49

Minnetonka 28 40-68

Spring Lake Park 21 28-49

Minnetonka: Ja. Cain 18, Jo. Cain 16, Ciubotaru 12, Stefonowicz 12, El-Amin 7, Simonsen 3. Spring Lake Park: L. Kinsey 20, Weier 7, Johnson 6, W. Kinsey 6, Anthony 4, Say 4, Litke 2.

Moose Lake-Willow River 77, Spectrum 74

Spectrum 37 37-74

Moose Lake-Willow River 38 39-77

Spectrum: Siegel 23, Fermrite 20, Alloza 16, Skisted 10, Lawrence 2, Horgan 2, Miller 1. Moose Lake-Willow River: Orvedahl 27, Sheetz 20, Dewey 13, Watrin 13, Lunde 4.

Osakis 70, Providence Academy 65

Osakis 30 40-70

Providence Academy 28 37-65

Osakis: Jones 25, Klimeh 20, Watnaas 10, Mages 9, Mages 6. Providence Academy: Fafinski 17, McCarthy 11, Wooden 9, Carney 8, Mokua 8, Perrill 7, Wachholz 5.

Rosemount 72, Woodbury 64

Woodbury 29 35-64

Rosemount 43 29-72

Woodbury: Narum 17, Rohrer 17, Bolin 7, Cobb Butler 7, Nele 6, Maier 5, Mahoney 3, Jackson 2. Rosemount: Kuseske 22, Ramlall 17, Young 15, Theisen 8, Leenherts 4, Richter 4, Archer 2.

St. Paul Johnson 69, Cambridge-Isanti 58

St. Paul Johnson 29 40-69

Cambridge-Isanti 30 28-58

St. Paul Johnson: David 19, Jones 12, Mays 12, Thomas 12, Hale 6, Graham 4, Kabanuk 2, Tucker 2. Cambridge-Isanti: Karels 21, Jones 17, Bickford 12, Skoglund 4, Dee 2, Troolin 2.

Sauk Rapids-Rice 69, Monticello 61

Monticello 28 33-61

Sauk Rapids-Rice 29 40-69

Monticello: Thompson 18, Kolles 16, Harley 12, Sawatzke 10, Marquette 3, Emmerich 2. Sauk Rapids-Rice: Harren 12, Omoke 11, Walrath 11, Lund 10, Harren 8, Moilanen 8, Rudolph 5, Loesch 4.

Watertown-Mayer 58, Norwood YA 52

Watertown-Mayer 26 32-58

Norwood Young America 18 34-52

Watertown-Mayer: Mueller 24, Rundell 12, McCabe 11, Rowan 5, Kind 4, Sinsabaugh 2. Norwood Young America: M. O'Neil 21, Strickfaden 14, Druley 7, Wickenhauser 4, A. Druley 3, Grady 2, Alar 1.

West Lutheran 90, Community of Peace 53

Community of Peace 28 25-53

West Lutheran 52 38-90

Community of Peace: Allen 17, Taylor Jr. 17, Terrell 11, Madison 7, Lor 1. West Lutheran: Ronning 35, Schmidt 17, Veach 10, Sahlin 8, Nelson 6, Olmanson 4, Ritari 4, Schuler 4, Bursch 2.

White Bear Lake 59, Andover 55

White Bear Lake 21 38-59

Andover 34 21-55

White Bear Lake: Janicki 39, Nelson 8, Setterlund 3, Hawks 3, Lockwood 2, Kirschling 2, Gibson 2. Andover: Kopetzki 12, Foy 11, Angell 9, Nelson 8, Mallet 6, Musungu 6, Jacobson 3.

BASKETBALL • GIRLS

Austin 64, Farmington 53

Austin 33 31-64

Farmington 36 17-53

Austin: Schmitt 18, Shute 18, Walsh 14, H. Dudycha 12, E. Dudycha 2. Farmington: Wille 12, Schaffer 11, Hansen 7, Scott 7, Blom 6, Mogensen 6, Bjornson 4.

Becker 73, Providence Academy 64

Providence Academy 39 25-64

Becker 31 42-73

Providence Academy: G. Counts 30, M. Counts 13, Greenway 12, Millerbernd 7, Hohenencker 2. Becker: Brown 22, Nuest 16, Westin 14, Kent 11, Rose 10.

Benilde-St. Margaret's 70, Visitation 57

Visitation 30 27-57

Benilde-St. Margaret's 39 31-70

Visitation: Wills 17, Fenlon 12, Johanns 12, Slawin 6, Breyen 4, Abbott 2, Gerend 2, Rome 2. Benilde-St. Margaret's: McGee 33, Olson 24, Wells 4, Bishop 3, Lumpkin 3, Miller 2, Layton 1.

Buffalo 65, Armstrong 50

Armstrong 33 17-50

Buffalo 33 32-65

Armstrong: McGowan 18, Fisher 8, Parsons 8, Dille-Starks 5, Fondow 5, Purifoy 5, Jones 1. Buffalo: Hartman 18, Gunderson 13, M. Guida 12, B. Guida 9, Feddema 6, Noble 5, Burke 2.

Cambridge-Isanti 74, Anoka 48

Cambridge-Isanti 39 35-74

Anoka 24 24-48

Cambridge-Isanti: Aumer 34, Wiltrout 17, Jerde 9, Vavra 6, Wiltrout 6, Knight 2. Anoka: Youngquist 14, Mucangi 11, Freking 10, Lakanen 8, Tommerdahl 5.

Fridley 65, Mahtomedi 56

Fridley 32 33-65

Mahtomedi 31 25-56

Fridley: Washington 19, Gillispie 14, Jensen 14, Johnson 10, Karsten 8. Mahtomedi: Stockness 12, Potthoff 10, Centers 9, Greene 8, Kletti 7, Wilson 7, Gile 3.

Hutchinson 72, Forest Lake 46

Hutchinson 36 36-72

Forest Lake 21 25-46

Hutchinson: Schlueter 17, Stamer 16, Beffert 15, McGill 7, Broersma 5, Watzke 5, Verhasselt 3, Caldwell 2, Martinez 2. Forest Lake: Pitzl 15, Krieger 9, Jerde 6, Thill 5, Carson 4, Warner 4, Ryan 3.

Park of CG 58, South St. Paul 40

Park of C.G. 25 33-58

South St. Paul 14 26-40

Park of Cottage Grove: Jameson 25, Nelson 13, Dana 6, Olson 6, Henderson 5, Ambroz 2, Taschner 1. South St. Paul: McLaughlin 13, Bauer 10, Skwira 7, Waska 3, Johanson 3, Henry 2, Sherry 1, Anderson 1.

SC Cathedral 67, Concordia Academy 46

Concordia Academy 24 22-46

St. Cloud Cathedral 43 24-67

Concordia Academy: Draack 13, Esboldt 12, Bonk 6, Johnson 5, Korinek 5, McTeague 5. St. Cloud Cathedral: Pelzel 21, Sand 12, Rothstein 9, Voth 7, E. Voit 5, R. Voit 5, Streit 4, Dingmann 2, Hughes 2.

Wayzata 76, St. Paul Como Park 60

Wayzata 46 30-76

St. Paul Como Park 28 32-60

Wayzata: Fornshell 18, Hawkinson 18, Krzewinski 17, Senden 13, Oberlander 8, Weber 2. St. Paul Como Park: Nichols-VanNett 16, Porter 16, Asberry 14, James 9, Walker 5.

HOCKEY • BOYS

Apple Valley 3, Owatonna 1

Apple Valley 1 1 1-3

Owatonna 0 1 0-1

First: AV-Pries (Lind, Benolkin), 7:07, pp. Second: AV-Hatfield (Arendt), 14:59, pp. O-Stendhal (Pederson, Vereide), 16:33, pp. Third: AV-McIntosh (Benolkin, Pries), 15:23, pp. Saves: Apple Valley: Gilmore 3-7-4-14. Owatonna: Meier 10-8-15-33.

Benilde-St. Margaret's 2, Stillwater 1

Stillwater 1 0 0-1

Benilde-St. Margaret's 0 1 1-2

First: S-Skuza (Mosley, Dustin), 6:43. Second: BSM-Thompson (Marshall, Dokman), 16:11. Third: BSM-McMorrow (Dokman), 9:45. Saves: Stillwater: Anderson 14-12-17-43. Benilde-St. Margaret's: McElroy 11-6-5-22.

Bloomington Kennedy 7, Luverne 2

Bloomington Kennedy 2 3 2-7

Luverne 1 0 1-2

First: BK-Dosan (Jost, Hauch), 3:51. BK-Dosan (Danielson, Coady), 7:47. L-Behrend (Sudenga, Kroski), 16:33. Second: BK-Coady (Deutsch, Brandt), 4:30. BK-Keaveny (Magnusson, Danielson), 13:48. BK-Manning (Manning, Vodovnik), 14:22. Third: L-Bork (Behrend,Hartquist), 2:20, pp. BK-Dosan (Deutsch, Jost), 14:02, pp. BK-Keaveny, 16:06. Saves: Bloomington Kennedy: Skophammer 17-21-10-48. Luverne: Arends 4-3-1-8.

Centennial 6, Blake 2

Blake 1 0 1-2

Centennial 0 1 5-6

First: B-Matzke, 13:29. Second: C-Blair (Searles), 7:58. Third: C-Carls (Searles, Blair), 1:15. B-Heithoff (Daniel, Chebaclo), 4:07. C-Searles (Hoylo), 6:33, sh. C-Pass (Van Tassel, Anderson), 7:00. C-Blair (Van Tassel), 11:53, pp. C-Van Tassel, 16:12. Saves: Blake: Spaeth 14-8-3-25. Centennial: Fuller 9-14-6-29.

Elk River/Zimmerman 10, Brainerd 1

Brainerd 0 0 1- 1

Elk River/Zimmeran 4 3 3-10

First: ERZ-Foss (Schutt, Skyberg) 8:10, pp. ERZ-Pilich (Christian, Reinert) 8:39. ERZ-Rinehart (Schutt, Davis) 15:46. ERZ-Johnson (Foss, Reinert) 16:38. Second: ERZ-Foss (Johnson, Hughes) :20. ERZ-Reinert (George, Hughes) 6:24. ERZ-Fritel (Reinert, Pilich) 16:28. Third: B-Jones :34. ERZ-Davis (Pilich) 5:45. ERZ-Pilich (George, Rinehart) 12:15. ERZ-Schutt (Reinert) 13:50. Saves: Brainerd: Gerlich 19-13-8-40. Elk River/Zimmerman: Greniuk 3-2-1-6.

Hermantown 6, Delano 2

Delano 0 2 0-2

Hermantown 2 2 2-6

First: H-Thomas (Janzig, Blomdahl), :48. H-Hanson (Vieau), 8:24. Second: H-Hanson (Kohanski), 5:15. D-Brown (Halonen), 6:07. H-Kohanski (Plante), 14:23. D-Paulson, 14:50. Third: H-Esterbrooks (Janzig, Blomdahl), 4:03. H-Olson (Plante), 5:51. Saves: Delano: Huotari 6-10-15-31. Hermantown: Callaway 6-3-1-10.

Hill-Murray 6, Cloquet-Esko-Carlton 2

Hill-Murray 1 2 3-6

Cloquet-Esko-Carlton 0 1 1-2

First: HM-Seidl (Miller, Hensler), 16:19. Second: CEC-Killichowski (Knutson, Salo), 3:18, pp. HM-Hensler (Ingebritson), 8:09. HM-Bonin (Senden), 16:27. Third: HM-Ingebritson (Godbout, Hardy), 2:00, pp. HM-Sampair (Kaufman, Begley), 2:07. CEC-Painovich (Young, Ermatinger), 14:42, pp. HM-Godbout (Begley), 16:42. Saves: Hill-Murray: Erickson 1-4-5-10. Cloquet-Esko-Carlton: Walsh 14-9-13-36.

Lakeville South 4, Holy Family 3

Lakeville South 1 3 0-4

Holy Family 1 1 1-3

First: HF-Blood (Melek, Rahn), :28. LS-Dahms (Ludtke, Johnson), 9:13, pp. Second: LS-Pritchard (Lafferty), 1:09. LS-Willis (Ludtke, Dahms), 3:50. HF-Osborn (Grinnell, Melek), 6:36. LS-Miller (Pritchard), 14:23. Third: HF-Blood (Roelofs, Osborn), 12:13. Saves: Lakeville South: Hochsprung 4-11-13-28. Holy Family: Reinhard 8-10-8-26.

Litchfield/D-C 5, River Lakes 2

Litchfield/Dassel-Cokato 2 2 1-5

River Lakes 1 1 0-2

First: RL-Blaschko (Schultz, Philippi), 4:07. LDC-Zwilling (Schutz, Woelfel), 14:59. LDC-Jones (Hillmann), 15:26. Second: RL-Philippi (King), 1:13. LDC-Jones (Taber, Haataja), 4:57. LDC-Estrada (Haataja), 12:28. Third: LDC-Taber, 16:52. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 4-3-6-13. River Lakes: Cronquist 6-9-10-25.

Mahtomedi 2, St. Louis Park 2, OT

St. Louis Park 0 2 0 0-2

Mahtomedi 0 1 1 0-2

Second: SLP-Schultz, 2:02. M-Wolsfeld, 3:24. SLP-Fuller (Krone, Amelse), 13:27, pp. Third: M-Grove, 8:52. Saves: St. Louis Park: Middleton 10-8-3-3-24. Mahtomedi: Dardis 11-3-12-3-29.

Mankato West 3, Burnsville 1

Mankato West 0 2 1-3

Burnsville 0 0 1-1

Second: MW-Brunmeier (Schmidt, Essay), :25. MW-Benson (Janzen), 5:06. Third: MW-Janzen, 13:05. B-Price (Gregersen), 15:48. Saves: Mankato West: Birkmaier 14-2-5-21. Burnsville: Konrath 5-13-5-23.

Moorhead 4, Prior Lake 2

Prior Lake 0 2 0-2

Moorhead 2 0 2-4

First: M-Gramer (Searls), 6:43. M-Bentz (Lindberg, Triggs), 14:31. Second: PL-Dueber (Anderson, Simonson), 3:35. PL-Bump (Dueber, Eiter), 10:04. Third: M-Reierson (Krier, Kortan), 9:28. M-Bentz, 16:17, sh. Saves: Prior Lake: Mickett 6-4-11-21. Moorhead: Weigel 11-4-8-23.

Mound Westonka 5, Greenway 0

Mound Westonka 1 2 2-5

Greenway 0 0 0-0

First: MW-Krebsbach (Kantola), 12:09. Second: MW-Swanson (Hruby), 4:11. MW-Erickson (Peterson, Kantola), 14:10. Third: MW-Doshan (Kantola, Swanson), 8:33, pp. MW-Kantola (Krebsbach, Doshan), 10:08, pp. Saves: Mound Westonka: Evenson 11-12-8-31. Greenway: Jurganson 7-9-6-22.

Providence Academy 5, Sartell-SS 4, OT

Providence Academy 1 3 0 1-5

Sartell-St. Stephen 1 2 1 0-4

First: PA-Sattler (Mogeni, Reller), 1:48. SSS-Lund (Vogt), 9:28. Second: PA-Reller, 6:35. SSS-Lund, 11:54. PA-Wehmann (Lewis, Owen), 13:31, pp. SSS-Schmitz (Vogt, Franke), 14:33. PA-Anderson (Owen), 15:31. Third: SSS-Lund, :27, sh. Overtime: PA-Larson, 2:32. Saves: Providence Academy: Miest 5-8-13-1-27. Sartell-St. Stephen: Hacker 3-3-3-1-10.

St. Thomas Academy 4, Edina 1

Edina 0 1 0-1

St. Thomas Academy 1 2 1-4

First: STA-Bond (Strobel), 2:26, pp. Second: STA-Skahan (Grahme), 1:57. E-Nevers (Spindler), 13:18. STA-Cronin (Grahme, Skahan), 15:18, pp. Third: STA-Candon, 14:12. Saves: Edina: Clarkowski 6-9-7-22. St. Thomas Academy: Magozzi 6-5-4-15.

Sauk Rapids-Rice 3, Monticello 1

Sauk Rapids-Rice 0 2 1-3

Monticello 0 1 0-1

Second: SRR-Pakkala (Portner), 4:08. M-Mayer (Thompson, Dahlheimer), 5:44. SRR-White (Portner), 16:38. Third: SRR-Arndt, 9:11. Saves: Sauk Rapids-Rice: Young 6-5-4-15. Monticello: Soderholm 5-10-6-21.

HOCKEY • GIRLS

Armstrong/Cooper 2, Bemidji 1

Armstrong/Cooper 0 2 0-2

Bemidji 0 1 0-1

Second: AC–Hansen (College, Monogue), 1:16. AC–Riestenberg (College, Monogue), 9:49. B-Berg, 15:25. Saves: Armstrong/Cooper: Kahl 7-5-5-17. Bemidji: Weidemann 10-21-13-44.

Benilde SM 3, North Wright County 0

Benilde-St. Margaret's 1 1 1-3

North Wright County 0 0 0-0

First: BSM-Gray (Melsness), 9:55. Second: BSM-Mortenson (Peschel), 14:92. Third: BSM-Hoen (Junker, Peschel), 7:37, pp. Saves: Benilde-St. Margaret's: Walsma 5-6-4-15. North Wright County: Weiser 17-9-8-34

Blake 3, Gentry Academy 1

Gentry Academy 1 0 0-1

Blake 1 2 0-3

First: B-Higuchi, 4:42. GA-Sajevic, 8:26. Second: B-Morrison (Broz), 10:57. B-Morrison (Higuchi), 16:26. Saves: Gentry Academy: Laming 6-10-4-20. Blake: Haag 11-8-11-30.

Centennial/SLP 2, Hill-Murray 0

Centennial/Spring Lake Park 0 1 1-2

Hill-Murray 0 0 0-0

Second: CSLP-Goodreau (O'Hara, Booth), 10:04. Third: CSLP-Goodreau (Thompson, O'Hearn), 15:48. Saves: Centennial/Spring Lake Park: Groess 5-7-12-24. Hill-Murray: Zhan 6-1-6-13.

Chisago Lakes 13, Red Wing 0

Red Wing 0 0 0- 0

Chisago Lakes 5 5 3-13

First: CL-Klemz (Brunette), 9:29, sh. CL-Burgen (Brunette), 10:02, sh. CL-Schmidt (Winters, Brunette), 11:34. CL-Bluhm (Winters, Brunette), 12:23. CL-Ritter (Burgen, Vogelsang), 13:24. Second: CL-Brunette (DeVries), 1:55. CL-Brunette (Eickman), 4:45. CL-Burgen (Kerkow), 6:27. CL-Vogelsang (Burgen), 6:40. CL-Vogelsang, 11:16. Third: CL-Bluhm, 5:46. CL-DeVries (Klemz), 13:20, sh. C-Hanson, 14:33. Saves: Red Wing: Meyer 14-9-7-30. Chisago Lakes: Ritter 2-3-3-8.

Cretin-DH 4, Chaska/Chanhassen 0

Chaska/Chanhassen 0 0 0-0

Cretin-Derham Hall 2 1 1-4

First: CDH-Muetzel (Geist), :21. CDH-Geist, 1:06. Second: CDH-Ahern (Anderson, Broz), 4:36. Third: CDH-Fisher (Sherry), 16:10. Saves: Chaska/Chanhassen: Margraf 14-16-13-43. Cretin-Derham Hall: Fritz 6-7-4-17.

Eden Prairie 3, Roseau 0

Eden Prairie 0 2 1-3

Roseau 0 0 0-0

Second: EP–Brown (Pergande), 2:03. EP-Benson (Brown), 15:05. Third: EP-Benson, 8:03. Saves: Eden Prairie: Knuth 4-8-5-17. Roseau: Pelowski 5-9-7-21.

Elk River/Zimmerman 4, Holy Angels 1

Elk River/Zimmerman 2 1 1-4

Holy Angels 1 0 0-1

First: ERZ-Jussila (Lassek, Wilson), 1:25. ERZ-Huselid (Jussila), 10:44. HA-LaMere (Loichle, Poehling), 13:22, pp. Second: ERZ-Jussila (Flahaven, Hansberger), 16:56. Third: ERZ-Jussila (Hansberger), 6:02. Saves: Elk River/Zimmerman: Brandt 6-11-4-21. Holy Angels: Rimstad 9-9-11-29.

Forest Lake 3, Anoka 2, OT

Anoka 0 1 1 0-2

Forest Lake 1 0 1 1-3

First: FL-Pool (McKinnon), 14:34. Second: A-Christoff, 1:32. Third: FL-Hayek (Brown, Pool), 13:19, pp. A-Beaver, 14:42. Overtime: FL-Monette (Stanius), 3:06. Saves: Anoka: Paaverud 10-6-9-3-28. Forest Lake: Decker 2-5-12-2-21.

Holy Family 4, Stillwater 3

Holy Family 1 1 2-4

Stillwater 0 2 1-3

First: HF-Kaiser, 4:58. Second: S-St. Martin, 1:31, pp. S-St. Martin (Lang), 2:43. HF-Kaiser, 10:46, sh. Third: S-St. Martin (Ligday, Schuster), 4:27, pp. HF-Valentini (Kelly), 6:01. HF-Messner (Koeppl, Kamp), 14:54. Saves: Holy Family: McDonald 13-14-11-38. Stillwater: Hanlon 8-11-8-27.

Lakeville North 4, Owatonna 0

Owatonna 0 0 0-0

Lakeville North 1 0 3-4

First: LN-Jensen (Wagenbach), 13:36. Third: LN-Wagenbach (Weckman, Jensen), :52, pp. LN-Weckman (Wagenbach, Jensen), 9:08, pp. LN-Jensen (Swierczek, Wagenbach), 16:08. Saves: Owatonna: Wolfe 10-8-10-28. Lakeville North: Weiland 7-7-5-19.

Lakeville South 7, Blaine 2

Lakeville South 2 3 2-7

Blaine 1 0 1-2

First: LS-Enright (O'Neill), :51. LS-Soltys (Otremba, Enright), 4:12, pp. B-Janssen (Andrle), 8:56, pp. Second: LS-Wright (Otremba), 7:43. LS-Enright, 12:00. LS-Wright (Fowler), 14:51. Third: LS-O'Neill, :32. B-Andrle (Sandberg), 15:43. LS-Otremba (Wright, Buesgens), 16:32. Saves: Lakeville South: Bronson 3-7-6-16. Blaine: Hansen 9-5-11-25.

Minnehaha United 11, Irondale/SA 4

Irondale/St. Anthony 0 2 2- 4

Minnehaha United 3 5 3-11

First: MU-Wasserman (Bond, Goings), 2:38. MU-Bond (Wasserman), 5:59, pp. MU-Wasserman (Bond, Anderson), 7:11. Second: ISA-Fagerlee (Gombold, Lane), :27, pp. MU-Wasserman (Bond, Meza), 1:02. MU-Wasserman (Bond), 4:14, sh. MU-Wasserman (Goings, Bond), 7:15. MU-Frenkel (Bond), 8:29. ISA-Lammi (Fagerlee, Townsend), 8:51. MU-Berthiaume (Wasserman, Goings), 9:30. Third: ISA-Lammi (Fagerlee, Gombold), :17, pp. ISA-Fagerlee, 9:50, sh. MU-Wasserman (Goings, Bond), 10:17, pp. MU-Frenkel (Deuel), 10:46. MU-Bond, 15:25. Saves: Irondale/St. Anthony: Rupp 15-12-15-42. Minnehaha United: Wasserman 4-13-12-29.

Mound Westonka 9, Hutchinson 0

Hutchinson 0 0 0-0

Mound Westonka 3 4 2-9

First: MW-Finck (Erickson, Lacomy), 4:25. MW-Leonard (Harmer, Stuessi), 10:51. MW-Erickson (Wendorf, Lacomy), 12:42. Second: MW-Leonard (Stuessi, Courneya), :17. MW-Leonard (Hargreaves, Wendorf), 4:41. MW-Pioske, 4:58. MW-Peterson (Leonard), 15:44. Third: MW-Hardacre (Pioske, Lundquist), 9:39. MW-Hargreaves (Courneya), 14:45. Saves: Hutchinson: Docken 15-26-11-52. Mound Westonka: Roth 8-3-x-11, McQuillan x-x-1-1.

New Prague 1, Simley 1, OT

New Prague 0 0 1 0-1

Simley 0 0 1 0-1

Third: NP-Robasse (Prochaska), 2:24. S-Juers, 8:16, pp. Saves: New Prague: Marek 20-13-20-11-64. Simley: Gibson 7-3-3-2-15.

North St. Paul/Tartan 8, Mahtomedi 0

North St. Paul/Tartan 3 4 1-8

Mahtomedi 0 0 0-0

First: NSPT-Tabaka (Schwantes, Roseler), 9:25. NSPT-Young (Hedberg, Lambert), 12:15. NSPT-Wold (Hedberg), 16:18. Second: NSPT-Tabaka (Roseler), 2:44. NSPT-Novak, 3:33, sh. NSPT-Hedberg, 4:40, sh. NSPT-Wold (Hedberg), 13:12. Third: NSPT-Tabaka (Novak), 16:36. Shots: North St. Paul/Tartan: NA 9-7-7-23. Mahtomedi: NA 1-12-2-15.

North Shore 3, Princeton 0

North Shore 0 2 1-3

Princeton 0 0 0-0

Second: NS-Hoff (Bentler, Velcheff), 5:00. NS-Benvie, 15:58. Third: NS-Velcheff (Benvie, Bentler), 5:35. Saves: North Shore: Larson 10-9-5-24. Princeton: Ulm 16-9-9-34.

Northfield 3, Farmington 2, OT

Northfield 1 1 0 1-3

Farmington 1 0 1 0-2

First: F-Gehrke (Bethke), 6:59, pp. N-Snyder (Garlie), 12:51. Second: N-Puppe, 6:10. Third: F-Kadrlik (Gehrke, Moehle), 15:31. Overtime: N-Puppe (Snyder), 7:42, es. Saves: Northfield: Malecha 6-14-17-9-44. Farmington: Moudry 9-5-6-5-25.

Shakopee 9, Minneapolis 5

Minneapolis 0 2 3-5

Shakopee 2 4 3-9

First: S-Peterson, 4:45. S-Skattum (Willmert, Schmidt), 12:39. Second: M-Midtbo (Christman), :50, sh. S-Nash (Parker, Nash), 1:34, pp. S-Peterson (Grabianowski), 8:06. S-Skattum (Willmert), 12:12. S-Nash (Schmidt, Willmert), 14:30. M-McKinney, 15:45. Third: S-Parker (Peterson), :54. S-Peterson (Schmidt), 1:34. M-Midtbo, 2:01. S-Nash (Willmert), 8:20, pp. M-Anderson (McKinney), 10:07. M-Midtbo (Davis), 10:37. Saves: Minneapolis: Taylor 6-7-x-13, Bruening x-4-5-9. Shakopee: Boots 13-3-12-28.

Two Rivers/SP 4, Bloomington Jefferson 1

Two Rivers/St. Paul 1 2 1-4

Bloom. Jefferson 0 1 0-1

First: TRSP-Van Siclen (Leitner), 1:09. Second: TRSP-Halverson (Cheesbrough, Leitner), 3:05, pp. TRSP-Berg-Messerole (Hernandez), 5:44. B-Longhenry (Ryan), 12:10. Third: TRSP-Johnson, 2:18. Saves: Two Rivers: Graham 7-6-17-30. Bloomington Jefferson-Rash 4-4-2-10.

White Bear Lake 6, Hopkins/SLP 2

White Bear Lake 1 2 3-6

Hopkins/St. Louis Park 1 0 1-2

First: HSLP-Hoffman (Witham), 2:03. WBL-Domschot (Dawe, Roeser), 6:46. Second: WBL-Dawe (Bailey), 10:42. WBL-Dawe (Roeser), 14:21. Third: WBL-Domschot (Roeser, Bailey), 9:27. WBL-Hofeld (Roeser), 10:01. WBL-Dawe (Hofeld), 14:01. HSLP-Shaw, 14:22. Saves: White Bear Lake: Marston 6-21-7-34. Hopkins/St. Louis Park: Osland 13-9-15-37.