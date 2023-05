Tap the bookmark to save this article.

thursday

BAdminton

STATE TOURNAMENT

Singles championship

• Sunshine Vang, St. Paul Highland Park, def. Kanlaya Thao, St. Paul Harding, 21-15, 21-23, 21-13.

Doubles championship

• Birdy Xiong/Alexis Xiong, St. Paul Johnson, def. Ivy Peterson/Sanna Coma, Edina, 21-13, 21-14.

BASeball

MCAA

• Legacy Chr. 13, Eagle Ridge/UC 1

• North Lakes 7, Spectrum 1

METRO EAST

• Simley 6, Tartan 1

METRO WEST

• Bloom. Jefferson 7-0, Waconia 1-1

• New Prague 7, Chanhassen 4

MINNESOTA RIVER

• Norwood YA 11-15, Lester Prairie 1-0

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 1, Big Lake 0

• Monticello 4, Becker 0

• St. Francis 10, North Branch 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 12, Coon Rapids 0

• Spring Lake Park 8, Park Center/CH 0

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 4, Burnsville 0

• Eagan 5, Rosemount 2

• Farmington 3, Prior Lake 0

• Lakeville South 5, Lakeville North 3

• Shakopee 5, Eastview 4

WRIGHT COUNTY

• Annandale 7, Howard Lake-W-W 6

• Holy Family 12, Jordan 6

• Hutchinson 6, SW Christian 4

• Water.-Mayer 8, Dassel-Cokato 4

METROPOLITAN AREA

• Concordia Acad. 6, St. Paul Acad. 3

• Eden Prairie 7, Rogers 3

• Fridley 5, Mpls. Edison 3

• Litchfield 7, Morris Area/C-A 6

• Maple Grove 2, Mpls. Southwest 1

• Mpls. South 4, Orono 2

• New Life Acad. 10, Minnehaha Acad. 0

• Northfield 6, Rochester Century 5

• St. Cloud Cathedral 16-4, Zimmerman 1-7

• St. Croix Prep 13, Brooklyn Center 3

• Totino-Grace 8, St. Anthony 6

MINNESOTA

• Aitkin 14, Greenway/N-K 3

• Albany 8-1, Milaca 1-14

• Albert Lea 7, Austin 6

• Barnesville 9, Frazee 5

• Benson 4, Hancock 2

• Blooming Prairie 11, Waterville-E-M 2

• Browerville 4, Long Prairie-GE 2

• Chatfield 2, Plainview-E-M 0

• Cook County 5, North Woods 1

• Detroit Lakes 7-12, Thief River Falls 6-2

• Eden Valley-Watkins 15, Paynesville 2

• Esko 2, Pequot Lakes 0

• Foley 5, Pierz 4

• Hayfield 5, LaCrescent-Hokah 4

• Holdingford 7, Maple Lake 4

• Int. Falls 9, Littlefork-BF 2

• Kerkhoven-M-S 9, Dawson-Boyd 2

• Lake of the Woods 10, Laporte 2

• Lewiston-Altura 2, Caledonia 1

• Little Falls 6, Mora 1

• Luverne 9, Windom 0

• Mabel-Canton 8, Houston 7

• Madelia 12-2, Mtn. Lake/Comfrey 0-8

• Mahnomen/Waubun 11-16, Fertile-Beltrami 4-4

• Mankato West 6, Owatonna 3

• Maple River 9, Randolph 8

• Marshall 7, Waseca 1

• Minneota 10, Lac qui Parle Valley 5

• Mtn. Iron-Buhl 13, Cook County 1

• Osakis 10, Upsala/Swanville 6

• Ottertail Central 2, Parkers Prairie 1

• Park Rapids 14, Fergus Falls 13

• Perham 11-7, Dilworth-G-F 1-5

• Pine Island 9, Byron 8

• Roch. Mayo 7, Rochester JM 6

• Rocori 6, Sartell-St. Stephen 5

• Royalton 8, Kimball 0

• Russell-T-R 3, Lakeview 2

• Sleepy Eye St. Mary's 4, ML/GHEC/T 1

• South Ridge 19, McGregor 4

• Springfield 5, Mankato Loyola 3

• Southland 5, Spring Grove 0

• St. Cloud 3-5, Brainerd 0-8

• Stewartville 6, Lake City 3

• Tracy-M-B 13, Renville Co. West 4

• United So. Central 14, Janesville-W-P 13

• Willmar 11, Sauk Rapids-Rice 5

• Yellow Medicine East 9, Cent. Minn. Chr. 4

• Zumbrota-Mazeppa 6, Cannon Falls 2

GOLF • BOYS

ST. PAUL CITY

At Phalen G.C.

• Harding 237, Humboldt 275. Medalist (par 35): Keenan McCall, Harding, 46.

METROPOLITAN AREA

At Oneka Ridge G.C.

• Concordia Academy 165, Liberty Classical 253. Medalist (par 36): Nolan Witham, Concordia Academy, 35.

DASSEL-COKATO INVITE

Second day • Oakdale G.C.

• Mound Westonka 299, New London-Spicer 306, Orono 307, Delano 313, Hutchinson 322, Watertown-Mayer 330, Howard Lake-W-W/Maple Lake, Rockford and New Prague 331, Dassel-Cokato 335, Glencoe-Silver Lake 340, Annandale 341, Litchfield 342. Medalist (par 72): Luke Maas, Watertown-Mayer, 70.

GOLF • GIRLS

METRO EAST

At Emerald Greens G.C.

• Two Rivers 166, Hastings 204. Medalist (par 36): Briana Simek, Two Rivers, 38.

NORTHWEST SUBURBAN

At Edinburgh USA

• Anoka 211, Champlin Park 224. Medalist (par 36): Lindsey Cerisier, Anoka, 48.

At Elk River G.C.

• Elk River 158, Rogers 202. Medalists: Lexi O'Donnell, Elk River, and Avery O'Donnell, Elk River, 38.

lacrosse • BOYS

LAKE

• Eden Prairie 9, St. Michael-Albertville 8

• Edina 8, Wayzata 7

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine 8, SpLP/Coon Rapids 6

• Elk River/Zimm. 9, Champlin Park 6

SOUTH SUBURBAN

• Eastview/Apple Valley 11, Eagan 10

• Prior Lake 12, Rosemount 11

• Shakopee 12, Lakeville South 1

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 10, SW Christian/Jordan 7

METROPOLITAN AREA

• Bloom. Jefferson 14, Blake 2

• Brainerd 12, Big Lake/Princeton 4

• Chanhassen 4, Buffalo 3

• Chaska 16, Hutchinson 2

• Chisago Lakes 16, Sartell/Sauk Rap. 6

• Delano/Rockford 13, Minneapolis 9

• Forest Lake 8, Grand Rapids/Greenway 5

• Hopkins/StLP 9, Bloom. Kenn./Burnsville 5

• Mahtomedi 15, Northfield 1

• Monticello 7, Rocori 3

• Mound Westonka 12, Providence Acad. 5

• St. Thomas Acad. 17, Holy Angels 1

• TrIMAC 23, Simley 1

lacrosse • GIRLS

LAKE

• Eden Prairie 18, St. Michael-Alb. 3

• Edina 15, Wayzata 7

METRO EAST

• Tartan/NSP 11, Hastings 9

NORTHWEST SUBURBAN

• Spring Lake Park 16, Blaine 10

SOUTH SUBURBAN

• Eastview/Eagan 14, AV/Burnsville 6

• Lakeville South 20, Shakopee 4

• Prior Lake 19, Rosemount 6

WRIGHT COUNTY

• SW Christian 11, Holy Family 6

METROPOLITAN AREA

• Blake 12, Bloomington Jefferson 8

• Chisago Lakes 10, Mounds View 8

• Gentry Academy 19, Waconia 0

• Hill-Murray 17, Forest Lake 5

• Hutchinson 11, Chaska 5

• Minnetonka 17, Breck 10

• Monticello 23, Rocori 2

• Roch. JM/Lourdes 9, Northfield 8

MINNESOTA

• Owatonna 6, Roch. Century 5

SOFTBALL

LAKE

• Hopkins 11, Wayzata 10

METRO EAST

• Simley 3, Hill-Murray 2

METRO WEST

• New Prague 10, Orono 0

MINNEAPOLIS CITY

• Washburn 10, South 2

MINNESOTA RIVER

• Sibley East 11, Belle Plaine 1

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 9, Prior Lake 7

• Rosemount 6, Farmington 2

• Shakopee 3, Eagan 0

SUBURBAN EAST

• Park of C.G. 2, East Ridge 1

WRIGHT COUNTY

• Annandale 17-10, Howard Lake-W-W 2-0

• Delano 18, Mound Westonka 0

• Hutchinson 10, SW Christian 2

METROPOLITAN AREA

• Andover 8, St. Francis 7

• Big Lake 10, Buffalo 5

• Bloom. Kennedy 9, Two Rivers 8

• Cambridge-Isanti 10, Zimmerman 0

• Edina 3, Osseo 2

• Elk River 11, Sartell-St. Stephen 9

• Holy Angels 4, Cretin-Derham Hall 3

• Maple Grove 1, St. Michael-Alb. 0

• Maranatha 3, Minnehaha Acad. 2

• North Branch 8, Cloquet 7

• Northfield 10, Rochester Century 1

• Rockford 10, Visitation 0

• St. Cloud 6, Monticello 4

• Tartan 4, Becker 1

• Tri-City United 4, Waseca 3

• White Bear Lake 3, Blaine 0

MINNESOTA

• Aitkin 7, Mora 3

• Albert Lea 9, Austin 8

• Atwater-C-GC 3-12, Royalton 2-2

• Bemidji 9, Grand Rapids 8

• Bethlehem Academy 8, Hayfield 1

• Blackduck 10, Nevis 2

• Blooming Prairie 9, Waterville-E-M 8

• Caledonia 10, Lewiston-Altura 0

• Cannon Falls 9, Kasson-Mantorville 0

• Chatfield 11, Plainview-E-M 1

• Cromwell-Wright 11, Floodwood 1

• Dilworth-G-F 16-11, Perham 1-0

• Fergus Falls 7, Willmar 5

• Greenway/N-K 16, Duluth Denfeld 3

• Hancock 13-13, Rothsay 9-6

• Hibbing 13, Esko 3

• Holdingford 11, Belgrade-B-E 6

• Kenyon-Wanamingo 10, Triton 6

• Kimball 4, Upsala 3

• Lake City 12, Goodhue 1

• Little Falls 9, Rocori 5

• Mankato Wet 5, Owatonna 1

• Maple Lake 5, Eden Valley-Watkins 2

• Menahga 10-11, Pillager 6-0

• Minn. Valley Luth. 12, ML/GHEC/T 1

• Mtn. Lake/Comfrey 7, Madelia 0

• New Ulm 5, St. Peter 0

• North Woods 12, Cook County 0

• Randolph 14, Maple River 0

• Pequot Lakes 10, Milaca 1

• Red Lake Falls 15, Northern Freeze 0

• Roch. Mayo 16, Rochester JM 1

• Rushford-Peterson 11, Fillmore Central 6

• Russell-T-R 1, Murray Co. Cnetral 0

• Sleepy Eye 14, Martin Co. West 7

• Sleepy Eye 7, ML/GHEC/T 3

• South Ridge 21, McGregor 0

• Southland 22, Schaeffer Academy 1

• Springfield 11, Lac qui Parle Valley 0

• St. Charles 4, Blair-Taylor (Wis.) 0

• St. James 10, Worthington 0

• Stewartville 11, Roch. Lourdes 6

• Swanville 9, Clinton-G-B 8

• Wabasso 8, Tracy-Milroy-Balaton 0

• Windom 6, RRC/WWG 1

• Winona 9, Faribault 0

• Yellow Medicine East 5, Montevideo 3

• Zumbrota-Mazeppa 2, Byron 1

CLASS 2A

Section 4 • play-in

• St. Croix Prep 14, St. Croix Prep 2

CLASS 1A

Section 4 • play-in

• Mayer Lutheran 17, Ogilvie 4

TENNIS • BOYS

CLASS 2A

Section 2 • quarterfinals

• Minnetonka 7, Mound Westonka 0

• Shakopee 6, Prior Lake 1

Section 6 • semifinals

• Edina 7, Bloomington Jefferson 0

track and field • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Minnehaha Academy 148, Blake 138, Providence Academy 131, Breck 81, Mounds Park Academy 43, St. Paul Academy 11

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 259.5, Tri-City United 130, Sibley East 94, LeSueur-Henderson 63, Norwood Young America 57, Mayer Lutheran 43.5, Lester Prairie 35

track and field • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Minnehaha Academy 211, Providence Academy 96.5, Breck 77, Blake 68.5, Mounds Park Academy 52, St. Paul Academy 49

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 261, Tri-City United 141, Sibley East 136, Norwood Young America 48.5, LeSueur-Henderson 45, Mayer Lutheran 25.5, Lester Prairie 25

RANKINGS

SOFTBALL

BY THE COACHES ASSOCIATION

Class 4A

• 1. Rosemount; 2. Stillwater; 3. Forest Lake; 4. Maple Grove; 5. Park of Cottage Grove; 6. Shakopee; 7. St. Michael-Albertville; 8. Hopkins; 9. Brainerd; 10. White Bear Lake.

Class 3A

• 1. Winona; 2. Mankato East; 3. Mankato West; 4. Chisago Lakes; 5. Byron; 6. Delano; 7. St. Anthony; 8. Hermantown; 9. Becker; 10. Big Lake.

Class 2A

• 1. St. Charles; 2. Proctor; 3. LeSueur-Henderson; 4. Mounds Park Academy; 5. Chatfield; 6. Fairmont; 7. Pequot Lakes; 8. Lake Crystal-Wellcome Memorial; 9. Pipestone; 10. New Ulm.

Class 1A

• 1. Randolph; 2. Edgerton/SW Minn. Christian; 3. Sleepy Eye St. Mary's; 4. Moose Lake/Willow River; 5. Red Lake Falls; 6. New Ulm Cathedral; 7. Bethlehem Academy; 8. Upsala; 9. Badger/G-MR; 10. New York Mills.

TENNIS • BOYS

BY THE COACHES ASSOCIATION

Class 2A(tie)

• Team: 1. Wayzata; 2. Rochester Mayo; 3. Edina; 4. Blake; 5. Minnetonka; 6. Maple Grove; 7. Mpls. Washburn; and Mahtomedi; 9. Elk River 10. (tie) Lakeville North, Eden Prairie and Becker.

• Individual: 1. Collin Beduhn, Wayzata; 2. Matthew Fullerton, Edina; 3. Ashton Adesoro, St. Paul Harding; 4. Kai Chen, Blake; 5. Tej Bhagra, Rochester Mayo; 6. (tie) Nolan Ranger, Edina, and Sam Rathmanner, Mahtomedi; 8. Brandon Pham, Mahtomedi; 9. (tie) Anthony Scheglowski, Lakeville, and Bode Campbell, Bloomington Jefferson.

Class 1A

• Team: 1. St. Paul Academy; 2. Schaeffer Academy; 3. Rochester Lourdes; 4. Rock Ridge; 5. (tie) Mounds Park Academy and Litchfield; 7. St. Peter; 8. (tie) Foley and Thief River Falls; 10. (tie) Holy Angels and St. Anthony.

• Individual: 1. Evan Fraser, Mounds Park Academy; 2. Isaac Maddock, Osaki; 3. Marjan Veldic, Rochester Lourdes; 4. Max Sampson, Mora; 5. Alex Draeger, Litchfield; 6. Jared Delich, Rock Ridge; 7. (tie) Marty Anderson, St. Peter, and Aidan Schlichting, Totino-Grace; 9. Michael Frost, Holy Family; 10. (tie) Joshua Cook, Minnehaha Academy, and Asher Monson, Schaeffer Academy.