thursday

BAdminton

ST. PAUL CITY

• Johnson 7, Central 0

• Washington 5, Harding 2

METROPOLITAN AREA

• Burnsville 7, Eden Prairie 0

• Minneapolis Roosevelt 7, Fridley 0

BASeball

LAKE

• Minnetonka 6, Buffalo 3

MCAA

• Legacy Christian 4, Eagle Ridge/United 3

• West Lutheran 12, Heritage Christian 1

METRO EAST

• South St. Paul 7, Tartan 1

• St. Thomas Acad. 5, North St. Paul 2

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 13-13, Lester Prairie 3-10

• LeSueur-Hend. 6-8, Sibley East 5-3

• Norwood YA 6-12, Tri-City United 1-7

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 7-20, Becker 3-9

• Monticello 13-1, Cambridge-Isanti 2-0

• Monticello 1, Cambridge-Isanti 0

• North Branch 11, St. Francis 6

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 8, Champlin Park 7

• Armstrong 6, Totino-Grace 5

• Blaine 7, Maple Grove 3

• Coon Rapids 7, PC/Col. Hgts. 1

• Elk River 3, Anoka 1

• Osseo 6, Centennial 4

• Rogers 6, Spring Lake Park 2

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 5, Burnsville 1

• Farmington 8, Prior Lake 7

• Lakeville South 2, Lakeville North 0

• Rosemount 7, Eagan 5

• Shakopee 9, Eastview 3

ST. PAUL CITY

• Highland Park 10, Johnson 0

SUBURBAN EAST

• Stillwater 12, Irondale 4

WRIGHT COUNTY

• Annandale 4-2, Rockford 2-6

• Delano 8, Mound Westonka 6

• Glencoe-SL 11-12, Dassel-Cokato 1-2

• Holy Family 6, Jordan 4

• Litchfield 2-10, Howard Lake-W-W 0-4

• NL-Spicer 11-2, Watertown-Mayer 6-9

METROPOLITAN AREA

• Benilde-St. Marg. 12, Mpls. Edison 2

• Blake 13, Nova Classical 1

• LMAC 27, AFSA 1

• Mora 3, Zimmerman 0

• New Prague 5, Mankato East 2

• Northfield 6, Rochester Century 3

• Randolph 21, Trinity 4

MINNESOTA

• Ada-Borup 15, Fertile-Beltrami 2

• Deer River 3, Hill City/Northland 2

• East Grand Forks 10, Thief River Falls 0

• Ely 6, Deer River 5

• Int. Falls 6, Hibbing 5

GOLF • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

At Brookview G.C.

• Breck 157, Providence Academy 168. Medalist (par 36): Teddy Koch, Breck, 36.

ST. PAUL CITY

At Highland National G.C.

• Highland Park 161, Central 183. Medalist (par 36): Caden Malek, Highland Park, 37.

At Como Park G.C.

• Johnson 187, Como Park 315. Medalist: Elijah Knox, Johnson, 39

TRI-METRO

At Highland National G.C.

• Holy Angels 156, Bloomington Kennedy 165, St. Anthony 168, DeLaSalle 179, Richfield 181, Fridley 201. Medalists (par 36): Jack Bartfield, Holy Angels, and Tommy Joseph, St. Anthony, 37.

WRIGHT COUNTY CONFERENCE

At Litchfield G.C.

• New London-Spicer 152, Watertown-Mayer 153, Rockford 168, Dassel-Cokato and Glencoe-Silver Lake 169, Annandale 174, Howard Lake-W-W 175, Litchfield 178. Medalist (par 35): Luke Maas, Watertown-Mayer, 32.

At Little Crow G.C.

• New London-Spicer 151, Dassel-Cokato and Rockford 168, Watertown-Mayer 170, Howard Lake-W-W 171, Annandale 172, Glencoe-Silver Lake 174, Litchfield 177. Medalist (par 36): Nixon Harrier, New London-Spicer, 34.

BUNKER HILLS INVITATIONAL

At Bunker Hills G.C.

• Maple Grove 284, Spring Lake Park 290, White Bear Lake 295, Blaine 299, Totino-Grace 301, Anoka 302, Mounds View 303, Prior Lake and Hastings 305, Elk River and Centennial 307, Rogers and Eagan 308, Chanhassen and St. Michael-Albertville 309, Detroit Lakes 310, Shakopee 311, Stillwater and Minnetonka 312, Roseville 313, Champlin Park 317, Osseo 319, Wayzata 322, Andover and Armstrong 322, Irondale 325, Coon Rapids and Princeton 328, Forest Lake 329. Medalists: Jake Birdwell, Spring Lake Park, and Ryan Stendahl, Maple Grove, 68.

GOLF • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

At Woodhill C.C.

• Providence Academy 182, Blake 226. Medalist (par 36): Grace Petzold, Providence Academy, 43.

MISSISSIPPI 8

At Chisago Lakes G.C.

• Becker 362, Monticello 367, Chisago Lakes 368, St. Francis 394, Cambridge-Isanti 418, Big Lake 422. Medalist (par 72): Kali Hanson, Chisago Lakes, 81.

METROPOLITAN AREA

At Inver Wood G.C.

• Visitation 189, Holy Family 216. Medalist (par 36): Sarah Kodama, Visitation, 43.

lacrosse • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• TrIMAC 22, Providence Academy 8

METRO WEST

• Bloom. Jefferson 10, New Prague 7

• Chanhassen 19, Chaska 4

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 11, Eagan 8

WRIGHT COUNTY

• Mound Westonka 16, Delano/Rockford 5

METROPOLITAN AREA

• Anoka 6, Holy Family 5

• Benilde-St. Marg. 15, Prior Lake 9

• Chisago Lakes 9, Champlin Park 4

• Eastview/AV 18, Bloom. Kenn./Burnsville 1

• Holy Angels 12, Minneapolis 6

• Lakeville North 12, Eden Prairie 11

• Moorhead 8, Shakopee 7

• Northfield 15, Owatonna 9

• Wayzata 16, Breck 3

MINNESOTA

• Sartell/Sauk Rapids 13, Rocori 1

lacrosse • GIRLS

LAKE

• St. Michael-Albertvlle 9, Buffalo 7

METRO WEST

• Benilde-St. Marg. 16, St. Louis Park 3

• Bloom. Jefferson 16, New Prague 3

• Chanhassen 19, Chaska 3

• Orono 16, Waconia 4

MISSISSIPPI 8

• Becker 9, Big Lake 8

• Chisago Lakes 10, Monticello 8

TRI-METRO

• Visitation 11, Holy Angels 9

METROPOLITAN AREA

• Eastview/Eagan 17, Bloom. Kenn. 5

• Owatonna 15, Northfield 3

• Prior Lake 14, Edina 8

• Rosemount 16, Simley 6

• SW Christian 17, Tartan/NSP 5

MINNESOTA

• Roch. Century 15, Mankato 3

• Roch. Mayo 19, Roch. JM/Lourdes 5

• St. Cloud 6, Brainerd 5

SOFTBALL

LAKE

• Edina 21, Wayzata 15

MCAA

• Heritage Christian 18, United Christian 8

• Spectrum 3-6, PACT 2-2

• West Lutheran 19, North Lakes 2

METRO EAST

• Hastings 14, Mahtomedi 1

• North St. Paul 9, Simley 3

• South St. Paul 5, Hill-Murray 4

• Two Rivers 5, Tartan 4

METRO WEST

• Chaska 2, Chanhassen 1

MINNEAPOLIS CITY

• South 14, Edison 7

• Southwest 16, Henry 0

• Washburn 20, Roosevelt 4

MINNESOTA RIVER

• Mayer Lutheran 5-13, Sibley East 3-20

• Tri-City United 9-10, Lester Prairie 8-1

MISSISSIPPI 8

• Becker 4-2, Chisago Lakes 3-7

• Big Lake 3, Princeton 2

• Monticello 10-3, Cambridge-Isanti 1-1

• St. Francis 8, North Branch 5

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 2, Champlin Park 1

• Anoka 7, Elk River 5

• Armstrong 5, Totino-Grace 1

• Centennial 4, Osseo 1

• Maple Grove 2, Blaine 0

• Rogers 7, Spring Lake Park 2

SKYLINE

• St. Agnes 11, New Life Academy 1

SOUTH SUBURBAN

• Rosemount 11, Lakeville North 1

• Shakopee 7, Burnsville 1

ST. PAUL CITY

• Harding 18, Humboldt 2

• Highland Park 5, Central 3

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 8, East Ridge 0

• Stillwater 6, Woodbury 0

TRI-METRO

• Bloomington Kennedy 11, Cooper 0

• DeLaSalle 9, Visitation 7

• Richfield 3, Fridley/Col. Hgts. 2

• St. Anthony 11, Holy Angels 1

WRIGHT COUNTY

• Annandale 10-2, Rockford 2-5

• Delano 15, Mound Westonka 2

• Glencoe-SL 10-18, Dassel-Cokato 8-0

• Holy Family 10-6, Jordan 4-4

• Litchfield 14-12, Howard Lake-W-W 2-7

• NL-Spicer 6-1, Watertown-Mayer 5-16

METROPOLITAN AREA

• Eden Prairie 9, Eastview 6

• Hopkins 6, Lakeville South 2

• Prior Lake 7, Belle Plaine 2

• Red Wing 9, Lake City 1

• Rochester Century 1, Northfield 0

• Zimmerman 8, Foley 0

TENNIS • BOYS

LAKE

• Minnetonka 5, Eden Prairie 2

METRO WEST

• St. Louis Park 4, Waconia 3

MISSISSIPPI 8

• Becker 7, North Branch 0

SOUTH SUBURBAN

• Shakopee 7, Farmington 0

MINNESOTA

• Hibbing 4, Hermantown 1

track and field • BOYS

METRO EAST

• St. Thomas Academy 178, Hastings 157, Mahtomedi 89, Simley 69, Tartan 62.5, Two Rivers 60, North St. Paul 47.5, Hill-Murray 23, South St. Paul 12

BIG LAKE INVITATIONAL

• Princeton 153, Big Lake 138, Spectrum 134, Legacy Christian 84, NW Nighthawks 24, Parnassus Prep 15

LAKEVILLE SOUTH INVITE

• Wayzata 635, Blaine 606.5, Stillwater 599.5, Owatonna 567, Lakeville South 486, Rochester Mayo 395, Prior Lake 355

MINNESOTA

• Fairmont 86, St. Peter 46, Jackson County Central 41, Martin County West 17

track and field • GIRLS

METRO EAST

• Two Rivers 168.5, Simley 129, Hastings 126, Mahtomedi 88, South St. Paul 61.5, Hill-Murray 53, Tartan 37, North St. Paul 36

BIG LAKE INVITATIONAL

• Spectrum 124, Legacy Christian 117, Big Lake 107, Princeton 102, NW Nighthawks 56, Parnassus Prep 50

MINNESOTA

• St. Peter 72, Fairmont 66, Jackson County Central 47, Martin County West 5

RANKINGS

GOLF • BOYS

BY THE MGA

• Team: 1. Maple Grove; 2. Edina; 3. Alexandria; 4. Holy Family; 5. Lakeville North; 6. Totino-Grace; 7. Farmington; 8. Eastview; 9. Pine Island/Zumbrota-Mazeppa; 10. Eden Prairie.

• Individual: 1. Sam Udovich, Cretin-Derham Hall; 2. Ryan Stendahl, Maple Grove; 3. Kyler Schwamb, Farmington; 4. Braeden Sladek, Alexandria; 5. Torger Ohe, Edina; 6. Jake Birdwell, Spring Lake Park; 7. Charlie Moen, Benilde-St. Margaret's; 8. Zach Rouleau, Farmington; 9. Tyler Gandrud, Anoka; 10. Carter Spalding, Woodbury.

GOLF • GIRLS

BY THE MGA

• Team: 1. Maple Grove; 2. Edina; 3. Lake City; 4. Eastview; 5. Minnetonka; 6. Lakeville South; 7. Alexandria; 8. Wayzata; 9. Elk River; 10. Forest Lake.

• Individual: Kathryn VanArragon, Blaine; 2. Reese McCauley, Simley; 3. Jordana Windhorst-Knudsen, Lake City; 4. Rose Baynes, Eden Prairie; 5. Hannah Boraas, Alexandria; 6. Avery O'Donnell, Elk River; 7. Kate Burke, Edina; 8. Bella Leonhart, Forest Lake; 9. Victoria Woytassek, Jordan; 10. Amelia Morton, Maple Grove.

LACROSSE • BOYS

BY THE COACHES ASSOCIATION

• 1. Benilde-St. Margaret's; 2. Chanhassen; 3. Prior Lake; 4. Shakopee; 5. Lakeville North; 6. Eastview/Apple Valley; 7. Maple Grove; 8. Wayzata; 9. Rosemoutn; 10. Edina.

LACROSSE • GIRLS

BY THE COACHES ASSOCIATION

• 1. Lakeville South; 2. Chanhassen; 3. Prior Lake; 4. Benilde-St. Margaret's; 5. Edina; 6. Stillwater; 7. Minnetonka; 8. Rosemount; 9. Blake; 10. Eden Prairie.