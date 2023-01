Tap the bookmark to save this article.

THURSDAY

ALPINE SKIING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Lakeville North 331, Eastview 264, Prior Lake/Farmington 254. Medalist: Lou Bruccian, Lakeville North, 54.87.

ALPINE SKIING • GIRLS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Prior Lake/Farmington 292, Eagan 275, Lakeville South 235. Medalist: Caitlyn Bumpers, Eagan, 45.97.

BASKETBALL • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Avail Academy 54, Hmong Academy 12

• Liberty Classical 84, Math & Science 53

LAKE

• Minnetonka 59, Buffalo 57

MCAA

• Eagle Ridge Acad. 73, North Lakes 59

• Legacy Christian 84, PACT 48

• Spectrum 77, United Christian 56

MISSISSIPPI 8

• Becker 73, Chisago Lakes 67

• Big Lake 71, North Branch 57

• Princeton 94, Monticello 57

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 114, Coon Rapids 80

• Blaine 78, Anoka 70

• Champlin Park 75, Spring Lake Park 65

• Elk River 67, Rogers 64

• Maple Grove 63, Centennial 35

• Osseo 63, Armstrong 42

• Park Center 76, Totino-Grace 62

SOUTH SUBURBAN

• Prior Lake 74, Burnsville 60

ST. PAUL CITY

• Central 74, Como Park 55

• Harding 80, Humboldt 53

• Highland Park 60, Johnson 58

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 76, Watertown-Mayer 49

• Litchfield 56, Annandale 42

METROPOLITAN AREA

• Chanhassen 79, North St. Paul 61

• Delano 66, Sauk Rapids-Rice 60

• Farmington 76, Chaska 69

• Jordan 81, St. Peter 78

• Mpls. North 70, DeLaSalle 64

• New Ulm 78, New Prague 68

• Nova Classical 74, Chesterton Acad. 62

• Owatonna 88, Northfield 53

• Sibley East 75, Nicollet 39d

MINNESOTA

• Ada-Borup 78, Park Christian 55

• Albany 75, Eden Valley-Watkins 56

• Brainerd 81, Sartell-St. Stephen 70

• Breckenridge 49, Frazee 26

• Crosby-Ironton 67, Greenway 39

• Duluth East 56, Grand Rapids 33

• Fosston 94, Bagley 16

• Goodhue 67, Kingsland 33

• Hawley 57, Pelican Rapids 53

• Lake Crystal-WM 42, Maple River 38

• Lanesboro 87, Alden-Conger 64

• Laporte 67, Hill City 53

• Long Prairie-GE 74, Upsala 58

• Melrose 79, Benson 52

• Moorhead 56, Bemidji 54

• Sauk Centre 59, Morris/C-A 36

• Springfield 63, Sleepy Eye 55

• Wadena-DC 52, Aitkin 50, OT

BASKETBALL • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Breck 45, Blake 38

• Providence Acad. 71, Minnehaha Acad. 60

MCAA

• Liberty Classical 42, Comm. of Peace 11

MINNEAPOLIS CITY

• South 53, North 43

• Southwest 58, Edison 26

• Washburn 62, Henry 56

MINNESOTA RIVER

• Mayer Lutheran 74, LeSueur-Hend. 23

• Norwood YA 54, Belle Plaine 37

• Tri-City United 61, Lester Prairie 54

MISSISSIPPI 8

• Becker 84, Chisago Lakes 50

• Monticello 62, Princeton 58

• North Branch 59, Big Lake 56

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 72, Coon Rapids 39

• Anoka 66, Blaine 48

• Champlin Park 72, Spring Lake Park 56

• Elk River 54, Rogers 45

• Totino-Grace 75, Park Center 71

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 74, Eagan 47

• Shakopee 58, Apple Valley 9

ST. PAUL CITY

• Como Park 88, Central 63

• Harding 42, Humboldt 26

TRI-METRO

• Fridley 40, Bloom. Kennedy 30

WRIGHT COUNTY

• Watertown-Mayer 51, Rockford 20

METROPOLITAN AREA

• Delano 58, Sauk Rapids-Rice 52

• Edina 40, Eastview 29

• Jordan 59, St. Peter 50

• Mpls. Roosevelt 74, Richfield 48

• Nova Classical 43, St. Paul Wash. 32

• St. Francis 61, Mora 38

MINNESOTA

• Alexandria 81, Fergus Falls 46

• Badger-G-MR 49, Goodridge/G-G 39

• Barnum 59, Floodwood 55

• Braham 74, Mille Lacs Co-op 19

• Byron 66, Kasson-Mantorville 55

• Caledonia 61, Triton 34

• Dilworth-G-F 60, East Grand Forks 45

• Fertile-Beltrami 60, Win-E-Mac 29

• Hayfield 47, Randolph 42

• Henning 75, Ashby 19

• Kingsland 43, Grand Meadow 38

• Lac qui Parle Valley 70, Russell-T-R 52

• Lake Crystal-WM 62, Cleveland 23

• MACCRAY 44, Tracy-Milroy-Balaton 31

• Martin County West 65, Nicollet 39

• Minnewaska 36, Melrose 28

• Moorhead 46, Bemidji 32

• Moose Lake/WR 40, Carlton 33

• Mountain Lake 62, Adrian/Ellsworth 48

• Nashwauk-Keewatin 63, Hill City/Northland 50

• Park Christian 54, Ada-Borup 41

• Paynesville 60, Maple Lake 31

• Schaeffer Academy 47, Wabasha-Kellogg 32

• Sleepy Eye 83, Minnesota Valley Lutheran 19

• Sleepy Eye St. Mary's 66, Springfield 42

• South Ridge 59, Cromwell 58, OT

• Spring Grove 57, Mabel-Canton 45

• St. Clair 66, Madelia 23

• T/ML/GHEC 65, AC/GE 51

• Two Harbors 71, Wrenshall 21

• Warroad 60, Bagley 57

• Yellow Medicine East 65, Dawson-Boyd 54

GYMNASTICS • GIRLS

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 137.425, St. Francis 132.0. All-around: Abby Kryzer, Cambridge-Isanti, 34.675.

• Monticello 143.175, Princeton 116.35. All-around: Lauren Hansen, Monticello, 36.325.

SUBURBAN EAST

• Stillwater 143.65, Roseville 129.35. All-around: Liberty Quast, Stillwater, 36.85.

WRIGHT COUNTY

• Annandale 123.25, Rockford 119.15

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 6, St. Paul Academy 1

LAKE

• Minnetonka 8, Buffalo 0

• Wayzata 9, St. Michael-Albertville 0

METRO EAST

• Mahtomedi 7, Tartan 1

• St. Thomas Academy 3, Hill-Murray 1

• Two Rivers 3, Simley 0

MISSISSIPPI 8

• Monticello 4, Chisago Lakes 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial 4, Andover 1

• Elk River/Zimmerman 7, Anoka 1

• Maple Grove 6, Armstrong/Cooper 3

• Osseo 3, Blaine 1

• Rogers 6, Champlin Park 5

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 2, Eastview 0

• Rosemount 4, Lakeville South 3

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 7, Mounds View 1

• Park of C.G. 6, Forest Lake 2

• Roseville 5, Stillwater 1

• White Bear Lake 3, East Ridge 0

WRIGHT COUNTY

• SWC/Richfield 6, Mound Westonka 3

METROPOLITAN AREA

• Chanhassen 4, Prior Lake 1

• Faribault 7, Red Wing 5

• Gentry Academy 4, Holy Angels 2

• Holy Family 3, Eden Prairie 2

• Little Falls 7, Princeton 6, OT

• Minneapolis 7, Irondale 0

• Orono 5, Delano 1

• Roch. John Marshall 4, South St. Paul 1

• Shakopee 6, Hopkins 0

• Spring Lake Park 1, Bloom. Jeff. 0, OT

• Windom 5, Minnesota River 4

MINNESOTA

• Bemidji 3, Detroit Lakes 0

• Cloquet-E-C 3, Duluth Marshall 1

• Dodge County 6, Waseca 3

• Duluth East 4, Brainerd 1

• Greenway 4, Northern Lakes 3

• LaCrescent-Hokah 12, W. Salem (Wis.) 0

• Luverne 7, Redwood Valley 0

• Marshall 4, Fairmont 11

• MayPort (N.D.) 1, Bagley/Fosston 0

• Moorhead 3, St. Cloud 1

• Park Rapids 5, Red Lake Falls 3

• Warroad 7, Crookston 0

HOCKEY • GIRLS

METRO WEST

• Chaska/Chanhassen 4, New Prague 1

• Orono 11, Bloomington Jefferson 1

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 6, Prior Lake 3

• Eagan 3, Metro-South 1

• Lakeville South 3, Farmington 2

• Rosemount 4, Shakopee 3

SUBURBAN EAST

• White Bear Lake 4, Cretin-D.H. 2

METROPOLITAN AREA

• Armstrong/Cooper 5, Hopkins/StLP 1

• Benilde-St. Margaret's 4, Eden Prairie 0

• Blaine 2, Forest Lake 1

• East Ridge 4, NSP/Tartan 1

• Holy Angels 5, Minneapolis 2

• Holy Family 9, Wayzata 1

• Mound Westonka/SWC 7, St. Cloud 1

• Northern Tier 2, Pine City Area 1

• Northfield 3, Owatonna 0

• Proctor/Hermantown 3, Chisago Lakes 1

MINNESOTA

• Duluth Marshall 3, Moose Lake 2

• Fergus Falls 1, Willmar 0

• Marshall 3, Fairmont 1

• Moorhead 6, Sartell/Sauk Rapids 1

• Morris/Benson 8, Windom 5

• North Shore 6, Int. Falls 0

• Northern Lakes 8, Prairie Centre 0

SWIMMING • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial 99, Osseo 73

WRESTLING

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 38, Monticello 34

METROPOLITAN AREA

• Bloom. Kenn. 48, Brooklyn Ctr./CA 30

• Bloom. Kenn. 54, Mpls. Edison 28

• Brooklyn Ctr./CA 42, Mpls. Edison 33

WEDNESDAY

BASKETBALL • BOYS

MINNEAPOLIS CITY

• North 94, Roosevelt 91

GYMNASTICS • GIRLS

ST. PAUL CITY

• Highland Park 115.875, Johnson 110.225. All-around: Anna Lothrop, Johnson, 31.475.

WRESTLING

ST. PAUL CITY

• Highland Park 59, Johnson 24

METROPOLITAN AREA

• St. Paul High. Park 48, Trinity 25

• Trinity 54, St. Paul Johnson 30

RANKINGS

WRESTLING • BOYS

BY THE GUILLOTINE

Class 3A

• 1. St. Michael-Albertville; 2. Stillwater; 3. Waconia; 4. Eden Prairie; 5. Hastings; 6. Apple Valley; 7. Bemidji; 8. Mounds View; 9. Wayzata; 10. Forest Lake.

Class 2A

• 1. Simley; 2. New Prague; 3. Becker; 4. Kasson-Mantorville; 5. Scott West; 6. Hutchinson/Buffalo Lake-Hector-Stewart; 7. Watertown-Mayer; 8. Fairmont/Martin County West; 9. Pequot Lakes/Pine River-Backus; 10. Mora.

Class 1A

• 1. Dover-Eyota; 2. Jackson County Central; 3. Royalton/Upsala; 4. Holdingford; 5. Belgrade-Brooten-Elrosa; 6. Minneota; 7. Caledonia/Houston; 8. Chatfield; 9. Long Prairie-Grey Eagle/Browerville; 10. Medford.

WRESTLING • GIRLS

BY THE GUILLOTINE

• 1. Bemidji; 2. Hastings; 3. Apple Valley; 4. South St. Paul; 5. GMLOS; 6. St. Michale-Albertville; 7. Mora; 8. Stillwater.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Becker 73, Chisago Lakes 67

Chisago Lakes 39 28-67

Becker 38 35-73

Chisago Lakes: Rowe 38, Schmidt 12, O. Larsen 6, Olson 4, I. Larsen 4, Walker 3. Becker: Hendricks 19, Paumen 19, Blomquist 13, Soltau 7, Weiss 5, Bengtson 5, Brown 3, Vogl 2.

Blaine 78, Anoka 70

Anoka 23 47-70

Blaine 37 41-78

Anoka: Borchers 28, Prah 14, Reeder 14, Cooper 10, Farah 2, Nkwenti 2. Blaine: Pettis 28, Schusted 15, Payne 14, Bohlman 13, Lyon 3, Terry 3, Pekos 2.

Champlin Park 75, Spring Lake Park 65

Champlin Park 43 32-75

Spring Lake Park 28 37-65

Champlin Park: Graff 23, Peterson 18, Komara 12, Kiros 7, Cummings 7, Wallace 6, Hanson 2. Spring Lake Park: Johnson 18, Say 12, Remme 9, King 8, Thomsen 6, Talso 5, Shaw 4, West 2, Ononium 1.

Delano 66, Sauk Rapids-Rice 60

Sauk Rapids-Rice 33 27-60

Delano 28 38-66

Sauk Rapids-Rice: Hanson 14, Omoke 14, Rudolph 13, Harren 9, Loesch 7, Kunz 3. Delano: Strandemo 22, Iversen 18, Stewart 8, Schneider 6, Schultz 5, Maschino 3, Nau 3, Longstreet 1.

Eagle Ridge Acad. 73, North Lakes 59

North Lakes 42 17-59

Eagle Ridge Academy 33 40-73

North Lakes: Ozment 20, Jensen 14, Dillard 9, Somers 9, Zenkic 4, Christian 3. Eagle Ridge Academy: Relan 23, Crowley 16, Johansson 10, Kelash 10, Jafar 6, Jenkins 6, Sukochev 2.

Elk River 67, Rogers 64

Rogers 33 31-64

Elk River 34 33-67

Rogers: Fuller 17, Dalluge 14, Whitconb 14, Cespedes 7, Kane 7, Watson 4, Mix 1. Elk River: Osterman 31, Haack 19, Stenerson 6, Caouette 6, Lachmiller 2, Van Drehle 2, Badio 1.

Farmington 76, Chaska 69

Chaska 23 46-69

Farmington 29 47-76

Chaska: Rief 16, Rain 15, Born 14, Lenzen 9, Forrest 8, Peterson 5, Tangen 2. Farmington: Hrncir 20, Todd 13, Bean 12, Conover 12, Wilcek 7, Beckwith 6, Domier 6.

Holy Family 76, Watertown-Mayer 49

Watertown-Mayer 21 28-49

Holy Family 34 42-76

Watertown-Mayer: McCabe 10, Ragner 10, Kind 10, Foley 5, Rowan 5, Behrens 3, Sinsabaugh 2, Rundell 2, Ritter 1, Maas 1. Holy Family: Hanson 30, Cummings 24, Kapke 11, Richlsen 7, Frost 2, Mulholland 2.

Liberty Classical 84, Math & Science 53

Math and Science 20 33-53

Liberty Classical 47 37-84

Math and Science: Balami 28, Girma 9, Musherure 9, Shefa 3, Ngue 2, Moche 2. Liberty Classical: Verbeek 24, Levin 23, Richter 12, Miles 10, Rupnow 6, Buum 6, Schleusener 3.

Maple Grove 63, Centennial 35

Centennial 18 17-35

Maple Grove 34 29-63

Centennial: Burgoon 11, Quick 5, Ball 5, Kenney 5, Driessen 3, Gunderman 2, D'Agostino 2, Binder 2. Maple Grove: Palbicki 14, Dorbor 12, Vaidya 9, Stang 7, Anderson 6, Anbassa 5, McGuire 5, Bowman 2, Femrite 2, Laliberte 1.

Minnetonka 59, Buffalo 57

Minnetonka 18 41-59

Buffalo 23 34-57

Minnetonka: Jo. Cain 15, El-amin 13, Stefonowicz 11, Richardson 8, Jones 6, Ja. Cain 6. Buffalo: Dahl 26, Guida 14, Wishart 8, Johnson 6, Penney 3.

Mpls. North 70, DeLaSalle 64

Minneapolis North 31 39-70

DeLaSalle 29 35-64

Minneapolis North: Perkins 16, Rich 14, Sager 12, Wilson 11, Redd 9, Gilmer 4, Williams 2, Hurd 2. DeLaSalle: Whitlock 24, Moses V 11, Gelin 11, Morgan 6, Pounds 5, James Jr. 3, Irvin 2, Higgins 2.

New Ulm 78, New Prague 68

New Ulm 38 40-78

New Prague 34 34-68

New Ulm: Benson 25, Horning 19, Osborne 17, Firle 12, Jensen 3, Clark 2. New Prague: Weichert 27, Burkhardsmeier 16, Novak 11, Washa 10, Cavanaugh 2, Songe 2.

Nova Classical 74, Chesterton Acad. 62

Chesterton Academy 30 32-62

Nova Classical 34 40-74

Chesterton Academy: Farnhom 27, Horecker 25, Jurke 8, Boulay 2. Nova Classical: Taylor 19, Engelking 17, Tabrizi 11, Feldbrugge 10, Ehlebracht 8, Borell 5, Aamodt 4.

Osseo 63, Armstrong 42

Armstrong 22 20-42

Osseo 23 40-63

Armstrong: Newbern 10, Freeman 8, Ware 6, Skram 6, Barnes 4, College 3, Scott 3, Kuempel 2. Osseo: Larkins 18, Smith 16, Williams 11, Swanson 5, Smith 3, Denado 2, Omotoyinbo 2, Kuoh 2, Jones 2, Hawthrone 2.

Owatonna 88, Northfield 53

Owatonna 53 35-88

Northfield 27 26-53

Owatonna: Walter 25, Burmeister 15, Ginskey 10, Klecker 9, Kleeberger 8, Ginskey 8, Vick 4, Williams 3, Dahl 3, Gantert 2, Elstad 1. Northfield: Koep 15, Oakland 11, Richardson 9, Dimaggio 6, Mahal 5, Thompson 4, Scherer 3.

Park Center 76, Totino-Grace 62

Totino-Grace 28 34-62

Park Center 35 41-76

Totino-Grace: Johnson 15, Humphries 11, Watley 10, Bath 9, Chatman 6, Stewart 6, Wagner 3, Brands 2. Park Center: Ware 19, O'Hara 17, Chavis 14, Ring 9, Fowlkes 7, Burgess 6, Memene 2, Cook 2.

Princeton 94, Monticello 56

Princeton 66 28-94

Monticello 26 30-56

Princeton: Drews 22, Peterson 18, Keykal 18, Andresen 8, Pettit 8, Williams 6, Lupkes 5, Strube 3, Zarletti 3, Ostendorf 3. Monticello: Soroko 12, Dollard 10, Schyma 7, Obiri 6, Sanchez 5, Hangsleben 4, Disch 4, Katzenberger 2, Shobe 2, Schlangen 2.

Spectrum 77, United Christian 56

United Christian Academy 26 30-56

Spectrum 37 40-77

United Christian: Kerr 17, Jensen 11, Webster 10, Hendley 9, Hilgenberg 7, Rich 2. Spectrum: Greig 19, Femrite 16, Miller 15, Lawrence 11, Williams 8, Nelson 5, Thompson 3.

St. P. High. Park 59, St. P. Johnson 57

St. Paul Johnson 34 23-57

St. Paul Highland Park 25 34-59

St. Paul Johnson: Tensley 14, Mays 10, Givens 9, Jordan 8, Turner 8, Jett 4, Moore 4. St. Paul Highland Park: May 20, Yohannes 16, Powell 10, Bacigalupi 5, Mensah 4, Jones 2, Duncan 2.

BASKETBALL • GIRLS

Andover 72, Coon Rapids 39

Andover 23 49-72

Coon Rapids 15 24-39

Andover: Vaaler 23, Engelby 14, Frost 13, Miller 9, Fields 7, Heppell 2, Hermann 2, Winter 2. Coon Rapids: Green 22, Beck 4, Buerman 4, Glenn 3, Smith 2, Flynn 2, Schmidt 2.

Anoka 66, Blaine 48

Blaine 27 21-48

Anoka 43 23-66

Blaine: Garber 16, Dominick 10, LaFreniere 6, Tieden 4, Holle 4, Davis 4, Ramacher 2, Pelkey 2. Anoka: Eppinga 17, Lakanen 11, Freking 11, Youngquist 8, Mucangi 6, Kuyon 5, McKay 4, Schoknecht 4.

Becker 84, Chisago Lakes 50

Chisago Lakes 30 20-50

Becker 49 35-84

Chisago Lakes: Erickson 9, Wille 8, Hilber 8, Aldrich 6, Peterson 6, Barrett 5, Sufka 5, Larsen 3. Becker: Nuest 20, Bass 13, Westin 12, Brown 12, Hausmann 7, Dierkes 6, Mackedanz 5, Johnson 5, Kreft 2, Changdmeyer 2.

Breck 45, Blake 38

Blake 22 16-38

Breck 21 24-45

Blake: Bowles 12, Michael-Crushshon 10, Mithun 8, Vandersall 6, Gregor 2. Breck: Murray 15, Welsh 14, Walker 14, Tanaka 2.

Champlin Park 72, Spring Lake Park 56

Spring Lake Park 23 33-56

Champlin Park 27 45-72

Spring Lake Park: Sutch 22, Thomas 12, Nusbaum 10, Smith 8, Kesti 4. Champlin Park: Holman 23, Tolentino 14, Lillard 7, Mehl 7, Burchette 7, Giles 7, Jackson 3, Pates 2, Spann 2.

Delano 58, Sauk Rapids-Rice 52

Delano 28 30-58

Sauk Rapids-Rice 21 31-52

Delano: Tool 18, Wegman 10, Danielson 9, Balsiger 7, Schmit 7, Pietila 7. Sauk Rapids-Rice: Jevne 14, Paulsen 11, Roesch 8, Rogholt 8, Felchle 7, Schloe 4.

Fridley 40, Bloom. Kennedy 30

Fridley 18 22-40

Bloomington Kennedy 12 18-30

Fridley: Washington 10, Jensen 10, Cochran-Starr 7, Freels 6, Henrikson 4, Williamson 2, Bleichner 1. Bloomington Kennedy: Miller 9, Harris 9, Sheehan 4, Williams 3, Ortiz 3, Bogott 2.

Jordan 81, St. Peter 78

St. Peter 40 38-78

Jordan 41 40-81

St. Peter: Bosacker 23, Olson 14, Guida 13, Soderlund 12, Odland 9, Volk 3, Gilbertson 2, Spessard 2. Jordan: S. Young 19, Runge 17, Kes 15, Schmidt 8, Noyes 7, Koch 7, Olson 3, L. Young 3, Bakeberg 2.

Lakeville North 74, Eagan 47

Eagan 20 27-47

Lakeville North 37 37-74

Eagan: McCullum 9, Buslee 9, Ligtenberg 8, Meisinger 6, Iten 5, Schmitter 4, Triplett 2, McClary 2, Boyle 2. Lakeville North: Wilson 18, Betton 12, Boe 10, Winge 9, Bryant 8, Ojullu 5, DeHaan 4, Schwieters 3, Grange 3, Wolkow 2.

Liberty Classical 42, Comm. of Peace 11

Liberty Classical 25 17-42

Community of Peace 8 3-11

Liberty Classical: Anderson 13, Gebauer 11, Schleusener 8, Granger 4, Otis 4, Nelson 2. Community of Peace: Olive 3, Xiong 2, Sanchez 2, Nguyen 2, Ero 2.

Maple Grove 75, Centennial 50

Maple Grove 42 33-75

Centennial 26 24-50

Maple Grove: Klick 21, Ode 19, Kormann 13, Stern 12, Steiner 6, Hanna 3, Lamker 1. Centennial: Metz 14, Frost 13, Littlefield 8, McCall 7, Walsh 6, Tharp 2.

Monticello 62, Princeton 58

Monticello 24 38-62

Princeton 33 25-58

Monticello: Hanson 17, Voll 14, Haase 11, Manning 9, Roubinek 4, Carson 3, Olson 2, Smith 2. Princeton: Griesert 15, Tidrick 15, Waytashek 11, Ellingson 6, Meyer 5, Noble 4, Meyer 2.

Mpls. Roosevelt 74, Richfield 48

Richfield 19 29-48

Minneapolis Roosevelt 41 33-74

Richfield: Chappell 18, Anderson 9, Hamlin 8, Ingebretson 4, Johnson 4, Felder 3, Laduke 2. Minneapolis Roosevelt: Wren 18, Behl 14, Davis 10, Walker 10, Behl 9, A. Maly 7, O. Maly 6.

Mpls. South 53, Mpls. North 43

Minneapolis North 21 22-43

Minneapolis South 31 22-53

Minneapolis North: Pettis 18, Brown 10, Robinson 6, Hardeman 5, Carroll 3, Fleming 1. Minneapolis South: Longs 25, Kimbrough 6, Luhmann 6, Mitchell 5, Moss 4, Amundson 4, Carlson 2, Vazquez-Fragoso 1.

Mpls. Southwest 58, Mpls. Edison 26

Minneapolis Southwest 41 17-58

Minneapolis Edison 16 10-26

Minneapolis Southwest: Johnson 17, Barnes 10, Green 10, Youngdahl 6, Ewert 5, Olson 3, Thousand 2, Henry 2, Schoenke 2, Kramer 1. Minneapolis Edison: Carpenter-Morrow 14, Craig 10, Benedict 2.

Mpls. Washburn 62, Mpls. Henry 56

Minneapolis Henry 30 26-56

Minneapolis Washburn 33 29-62

Minneapolis Henry: Jones-Riley 22, Lee 13, Crite 13, Ballard 4, Hart 4. Minneapolis Washburn: Stevens 24, Jorgensen 13, Hopkins 5, Hartney 4, Ordaz 4, Meckey 4, Percy 3.

North Branch 59, Big Lake 56

North Branch 27 32-59

Big Lake 20 36-56

North Branch: Kuhlman 30, Bartkey 11, Diaz 8, Lattimore 5, Lattimore 5. Big Lake: Fitzgibbons 23, Jacobs 14, Sternquist 11, Moyer 4, Knapp 2, White 2.

Norwood YA 54, Belle Plaine 37

Belle Plaine 17 20-37

Norwood Young America 24 30-54

Belle Plaine: Schmidt 14, Eppen 7, Ziemke 6, Johnson 5, Ruud 3, Murphy 2. Norwood Young America: Herrmann 18, Erickson 11, L. Schmidt 7, V. Schmidt 7, Neumann 6, Fox 3, Smith 2.

Nova Classical 43, St. Paul Wash. 32

Nova Classical 20 23-43

St. Paul Washington 12 20-32

Nova Classical: Winslow 19, Arco 11, Wolff 6, Lair 4, Akinmusire 3. St. Paul Washington: Tetevi 12, Hardin 10, Commodore 4, Bonner 4, Hardin 2.

Providence Acad. 71, Minnehaha Acad. 60

Minnehaha Academy 21 39-60

Providence Academy 37 34-71

Minnehaha Academy: Mack 34, Hill 9, Reuben 8, Griefenhagen 5, Cupito 4. Providence Academy: Greenway 25, Hohenecker 12, H. Counts 11, G. Counts 9, Miller 8, Millerbernd 4, Flies-Peterson 2.

St. P. Como Park 88, St. P. Central 63

St. Paul Central 28 35-63

St. Paul Como Park 54 34-88

St. Paul Central: Rynkiewich 36, Freberg 10, Northrop-Kiel 7, Roste 5, Nelson 3, Dang-Knox 2. St. Paul Como Park: Nichols VanNett 27, Singer 14, Wagner-Hemstad 12, James 11, Davis 10, Hinton 7, VanNett 5, Mohamed 2.

Totino-Grace 75, Park Center 71

Park Center 29 42-71

Totino-Grace 41 34-75

Park Center: Ben 18, Loyd 18, Crushshon 9, Diggs 7, Anderson 7, Taylor 5, Foster 3, Doebler 2. Totino-Grace: Nuss 26, Etuko 12, Lord 10, Riegel 9, Radabaugh 8, Cloud 4, Thompson 3, Spencer 2, Schrader 1.

Tri-City United 61, Lester Prairie 54

Lester Prairie 38 16-54

Tri-City United 41 20-61

Lester Prairie: Hoof 28, Heimerl 9, Heimerl 5, Lee 4, Heimerl 3, Christen 2, Mallak 2, Walstrom 1. Tri-City United: Dahlke 12, Marcussen 10, Vosejpka 9, Whipps 6, Krocak 6, Hennen 5, Tiede 5, Schmiesing 5, Skluzacek 3.

Watertown-Mayer 51, Rockford 20

Rockford 12 8-20

Watertown-Mayer 32 19-51

Rockford: Houghton 8, Weiss 5, Lowe 2, Piela 2, Eilderts 2, Johnson 1. Watertown-Mayer: Penegor 10, Frisbie 10, Burmeister 7, Derner 6, Onell 6, Otterness 5, Rundell 4, Baker 3.

HOCKEY • BOYS

Blake 6, St. Paul Academy 1

Blake 2 2 2-6

St. Paul Academy 1 0 0-1

First: B-Hack (Krenke), 2:18, sh. B-Heithoff (Duininck, Krenke), 7:19, pp. S-Armada (Wodarz), 11:08. Second: B-Duininck (Clark), 4:56, pp. B-Matushak (Duininck, Heithoff), 7:22. Third: B-Clark (Erickson), 2:27, sh. B-Duininck (Matushak, Sabre), 12:56. Saves: Blake: Spaeth 0-7-4-11. St. Paul Academy: Johnson 17-17-13-47.

Chanhassen 4, Prior Lake 1

Chanhassen 2 1 1-4

Prior Lake 0 1 0-1

First: C-Willis (Risch, Buesgens), 7:18. C-Smith (Willis, Christ), 14:39. Second: P-Emerson, 10:59. C-Buesgens (Uhlenkamp, Christ), 14:51, pp. Third: C-Lee (Uhlenkamp, Bosch), 8:18. Saves: Chanhassen: Hendrickson 3-1-6-10. Prior Lake: Mickett 9-5-10-24.

Cretin-D.H. 7, Mounds View 1

Cretin-Derham Hall 4 2 1-7

Mounds View 0 1 0-1

First: C-Scanlan (Fisher, Houge), 4:11, pp. C-Saumweber (Cantwell, Scanlan), 7:19. C-Kloek (Bennett, Swift), 8:33. C-Bennett (Siegfried, Houge), 14:46. Second: C-Swift (Bennett, Gnetz), 2:38. M-Dean (Conlin), 4:06. C-Fisher (Chorlton, Dodig), 6:21. Third: C-Houge (Fisher, Scanlan), 4:17, pp. Saves: Cretin-Derham Hall: Nelson 6-8-0-14. Mounds View: Petrich 17-11-19-47.

Faribault 7, Red Wing 5

Faribault 2 2 3-7

Red Wing 2 2 1-5

First: F-Kunze (Linnemann, Nesburg), 4:18, pp. F-Nesburg (Linnemann), 12:07, pp. R-Ramstad (Knowlton), 15:38. R-Peterson (Anderson, Knowlton), 16:15. Second: R-Preston (Wooden), 0:30. F-Linnemann, 4:43, sh. F-Velishek (Amundson), 10:30. R-Peterson (Preston, Wooden), 16:36. Third: F-Linnemann (Peroutka, Kunze), 3:50, pp. F-Velishek (Wasilowski, Nesburg), 8:25. R-Ramstad (Anderson, Schlichting), 10:49, pp. F-Linnemann (Peroutka, Amundson), 12:14. Saves: Faribault: Boyd 6-2-17-25. Red Wing: Petersmeyer 10-19-14-43.

Gentry Academy 1, Holy Angels 0

Gentry Academy 0 1 0-1

Holy Angels 0 0 0-0

Second: G-Shaw (Geyer, Whiterabbit), 4:27, pp. Saves: Gentry Academy: . Holy Angels: .

Holy Family 3, Eden Prairie 2

Holy Family 1 2 0-3

Eden Prairie 2 0 0-2

First: E-Bloch (Kleis), 0:59. E-Townsend (Moen), 6:13. H-Osborn (Pajor, Laaksonen), 9:21. Second: H-Pajor, 10:15. H-Roelofs (Osborn), 14:59. Saves: Holy Family: Reinhard 7-0-0-7. Eden Prairie: Paulnock 4-0-0-4.

Lakeville North 2, Eastview 0

Eastview 0 0 0-0

Lakeville North 0 0 2-2

Third: L-Benson (Albrecht), 8:56. L-Kranz, 15:21. Saves: Eastview: Svaren 7-6-10-23. Lakeville North: Eigner 13-12-8-33.

Little Falls 7, Princeton 6 [OT]

Little Falls 1 2 3 1-7

Princeton 2 2 2 0-6

First: P-Stenslie (Nelson), 4:36. P-Donnay (Patnode), 9:50. L-Lindberg, 16:14. Second: L-Avery (Johnson, Lindberg), 0:36, pp. L-Welinski (Oothoudt, Avery), 1:57. P-Bratulich (Skarohlid, Nichols), 15:19. P-Patnode (Baumann, Kok), 16:59. Third: P-Patnode (Kok, Christopher), 0:40. L-Oothoudt, 2:53. L-Oothoudt (Filippi, Johnson), 8:49. L-Filippi (Oothoudt, Avery), 11:30, sh. P-Donnay (Patnode), 16:38. OT: L-Oothoudt (Filippi), 7:57. Saves: Little Falls: Varriano 9-3-10-7-29. Princeton: Koecher 6-14-5-10-35.

Mahtomedi 7, Tartan 1

Tartan 0 0 1-1

Mahtomedi 2 2 3-7

First: M-Wolsfeld (Drage, Swanson), 6:14. M-Tarnowski (Swanson, Bohmert), 8:33. Second: M-Nelson (Bohmert), 7:17. M-Tarnowski (Wolsfeld), 12:31. Third: T-Laska (Joyce), 8:37. M-Drage (Wolsfeld), 13:31. M-Egan (Hodd-Chlebeck, Swanson), 16:03. M-Tarnowski (Haycraft, Nelson), 16:25. Saves: Tartan: Bangura 16-14-0-30; Hennagir 0-0-10-10. Mahtomedi: Brandt 1-7-4-12.

Minneapolis 7, Irondale 0

Irondale 0 0 0-0

Minneapolis 4 2 1-7

First: M-Bebler (Pankratz), 4:42. M-Snodgrass (Pankratz), 5:09. M-Snodgrass, 13:52. M-Snodgrass (Bebler), 16:58, pp. Second: M-Anderson, 10:15. M-Snodgrass (Bebler, Kelker), 16:19, pp. Third: M-Anderson (Anderson), 16:02, pp. Saves: Irondale: Sabev 7-16-7-30. Minneapolis: Shroat 4-7-2-13.

Minnetonka 8, Buffalo 0

Minnetonka 3 2 3-8

Buffalo 0 0 0-0

First: M-McCuskey, 3:34. M-Burrows (Garry), 6:33. M-Scheetz, 10:35. Second: M-Schultz (Klaers), 6:30. M-Garry (Klaers), 11:40. Third: M-Garry (Hupka, Moore), 8:50. M-Pasqua (Schultz, Scheetz), 11:36, pp. M-Moore, 13:40. Saves: Minnetonka: Bauer 8-5-5-18. Buffalo: Varner 16-19-16-51.

Monticello 4, Chisago Lakes 1

Chisago Lakes 0 1 0-1

Monticello 1 1 2-4

First: M-Simon (Thompson, Scherber), 11:26. Second: C-Jinks (Bakken, Bluhm), 4:17. M-Bitz (Mayer), 11:25. Third: M-Simon (Scherber), 13:25. M-Larson (Bergstrom, Miller), 16:53. Saves: Chisago Lakes: Hanson 7-9-12-28. Monticello: Soderholm 6-15-16-37.

Osseo 3, Blaine 1

Osseo 2 0 1-3

Blaine 0 0 1-1

First: O-Sawicky, 3:37. O-Larson (Bjork, Wick), 3:58. Third: B-Lyons (Bethel), 13:30. O-Sawicky, 16:56. Saves: Osseo: Otieno 4-8-6-18. Blaine: Spaniol 13-14-0-27.

Roseville 5, Stillwater 1

Stillwater 0 1 0-1

Roseville 2 2 1-5

First: R-Steffen (Molloy, Steffen), 14:12. R-Steffen (Steffen), 14:44, pp. Second: R-Gale (Steffen), 2:51. R-Steffen (Steffen, O'Rourke), 8:59, pp. S-Einan (Vanek), 16:57. Third: R-Villella (Gale), 15:20. Saves: Stillwater: Reedy5-9-3-17. Roseville: Keeley 9-16-7-32.

Shakopee 6, Hopkins 0

Shakopee 2 2 2-6

Hopkins 0 0 0-0

First: S-Simpson (Steinhoff, Toward), 1:27. S-Larson (Simpson, Vogel), 3:52. Second: S-Vogel (Simpson), 11:04. S-Simpson (Vogel, Toward), 14:14. Third: S-Simpson (Haug, Toward), 4:01. S-Pederson (Marschall), 12:11. Saves: Shakopee: Huson 7-7-8-22. Hopkins: Hauger 15-14-11-40.

Wayzata 9, St. Michael-Alb. 0

St. Michael-Albertville 0 0 0-0

Wayzata 2 2 5-9

First: W-Wallin (Kvasnicka, Alstead), 7:07. W-Miller (De St. Hubert, De St. Hubert), 12:29. Second: W-De St. Hubert (Miller, De St. Hubert), 7:43, pp. W-De St. Hubert (Miller, Hartle), 8:38. Third: W-Bierman (Huff, Canevari), 3:44. W-Kvasnicka (White, Wallin), 4:23. W-Sauer (Kvasnicka, Huff), 7:29, pp. W-Miller (Mattson), 10:25. W-Mattson (Miller, Hartle), 12:53. Saves: St. Michael-Albertville: Westerman 13-12-12-37. Wayzata: Ingemann 6-3-1-10.

HOCKEY • GIRLS

Apple Valley 6, Prior Lake 3

Prior Lake 1 1 1-3

Apple Valley 1 2 3-6

First: A-Ryan (Mak. Moran, Mar. Moran), 3:18. P-Holmes, 14:27. Second: P-Swanson (Holmes), 0:08. A-Moran, 14:24. A-Dougan (Mak. Moran, Mar. Moran), 16:56. Third: P-Swanson (Grove, Neist), 4:41, pp. A-Mar. Moran (Ryan, Mak. Moran), 12:16, pp. A-Mak. Moran, 15:10. A-Ryan, 15:44. Saves: Prior Lake: Hansen 15-7-12-34. Apple Valley: Carlson 5-13-7-25.

Arm./Cooper 5, Hopkins/StLP 1

Hopkins/St. Louis Park 0 0 1-1

Armstrong/Cooper 2 2 1-5

First: R-College (Monogue, Hanson), 6:00. R-College (Hanson, Hanson), 8:51. Second: R-Cook (Mack), 4:02, pp. R-Sondrall (Hanson, Cook), 10:20. Third: R-Riestenberg, 5:29, sh. H-Jansen (Shaw), 9:16. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Osland 8-8-13-29. Armstrong/Cooper: Kahl 9-9-6-24.

Benilde-St. Margaret's 4, Eden Prairie 0

Benilde-St. Margaret's 2 1 1-4

Eden Prairie 0 0 0-0

First: B-Koopman (Hamel), 9:26. B-Juckniess (Hamel), 15:08. Second: B-Koopman (Juckniess, Hamel), 9:50, pp. Third: B-Mikkelson (Gray, Koopman), 9:00, pp. Saves: Benilde-St. Margaret's: Rooney 4-5-2-11. Eden Prairie: Swanson10-13-11-34.

Blaine 2, Forest Lake 1

Blaine 1 1 0-2

Forest Lake 0 1 0-1

First: B-Janssen (Ledeen), 2:15. Second: F-Saxe (Monette), 9:10. B-Wallin (Chapman), 15:16. Saves: Blaine: Hansen 9-10-8-27. Forest Lake: Haley 7-9-7-23.

Chaska/Chanhassen 4, New Prague 1

Chaska/Chanhassen 2 1 1-4

New Prague 0 1 0-1

First: C-Borner (Clay), 14:05. C-Lawler (Klein), 14:20. Second: N-Hansen (Olson), 12:37, pp. C-Borner (Mindt, Stewart), 14:09. Third: C-McPartland, 16:03. Saves: Chaska/Chanhassen: Margraf 13-12-11-36. New Prague: Lock 9-6-7-22.

Eagan 3, Metro-South 1

Metro-South 0 1 0-1

Eagan 0 3 0-3

Second: M-Bond (Krumholz), 4:54, sh. E-Sears (Anderson), 8:00, pp. E-Bauman (Sears, Anderson), 9:28, pp. E-Anderson (Sears, Drugge), 11:45, pp. Saves: Metro-South: Farrington 11-12-6-29. Eagan: Whitehead 4-4-7-15.

East Ridge 4, NSP/Tartan 1

North St. Paul/Tartan 0 1 0-1

East Ridge 0 3 1-4

Second: E-Ferrell (Andre), 0:08. N-Hedberg (Schwantes), 5:19, pp. E-Latta (Roth, Paul), 6:46. E-Walz, 14:58, sh. Third: E-Meyers (Schmidt), 5:00. Saves: North St. Paul/Tartan: James 14-16-11-41. East Ridge: Limpert 1-11-6-18.

Holy Angels 5, Minneapolis 2

Minneapolis 1 0 1-2

Holy Angels 1 1 3-5

First: A-Lesnar (Poehling), 7:56. M-Midtbo, 12:41. Second: A-Garton, 3:58. Third: A-Lesnar, 5:48. A-Anderson, 11:06. A-LaMere, 12:03. M-McKinney (Davis), 16:42. Saves: Minneapolis: Fider 13-11-14-38. Holy Angels: Bentley 6-8-6-20.

Holy Family 9, Wayzata 1

Wayzata 0 1 0-1

Holy Family 4 5 0-9

First: H-Valentini (Box, Koeppl), 3:25, pp. H-Linn (Valentini), 9:20, pp. H-Linn (Helmstetter, Sander), 10:22. H-Limke (Box, Linn), 11:06, pp. Second: H-Limke (Koeppl, Knewtson), 0:18. H-Knewtson (Sander), 0:36. H-Allen (Cowan), 6:49. W-Britz (Britz, Fults), 8:19, pp. H-Linn (Koeppl, Limke), 12:27. H-Koeppl (Limke), 12:47. Saves: Wayzata: Erickson 11-6-5-22; Podiak 0-8-9-17. Holy Family: Blair 3-15-1-19; McDonald 0-0-6-6.

Lakeville South 3, Farmington 2 [OT]

Farmington 1 0 1 0-2

Lakeville South 0 2 0 1-3

First: F-Gehrke (Kadrlik, Kadrlik), 15:50. Second: L-Grossman (McKinney), 14:35. L-Fowler (Fowler), 15:55. Third: F-Kadrlik, 3:00. OT: L-Bouman (Hunst), 6:12. Saves: Farmington: Curow 4-5-5-2-16. Lakeville South: Bronson 12-9-10-2-33.

Northern Tier 2, Pine City Area 1

Northern Tier 1 1 0-2

Pine City Area 0 0 1-1

First: N-Larson (Szafranski), 13:39, pp. Second: N-Miller (Kozak, Cusick), 3:52. Third: P-Rydberg (Ashworth, Rydberg), 14:36. Saves: Northern Tier: Thurmer 5-1-13-19. Pine City Area: Olson 4-10-2-16.

Northfield 2, Owatonna 0

Northfield 2 0 0-2

Owatonna 0 0 0-0

First: N-Puppe (Garlie), 6:47, pp. N-Garlie (Puppe), 15:47, pp. Second: N-Puppe, 1:52. Saves: Northfield: Mueller 8-0-0-8. Owatonna: Spencer 8-0-0-8.

Orono 11, Bloomington Jefferson 1

Orono 2 3 6-11

Bloomington Jefferson 0 0 1-1

First: O-Lopez (Bickett), 7:02. O-Lopez (Rasmussen), 14:58. Second: O-Niccum (Kimbrel, Pleimann), 4:16. O-Kimbrel, 4:22. O-Lopez (Raiche), 16:17. Third: O-Kimbrel (Niccum, Schmidt), 0:50. O-Lopez (Pleimann), 1:10. O-Raiche (Paulsen, Pleimann), 5:39, pp. O-Fortin (Schmidt), 7:36. O-Lopez (Schmidt, Fortin), 8:28. B-Carlson (Wrase), 11:00, pp. O-Bickett (Pleimann), 16:34, pp. Saves: Orono: Dahl 6-1-4-11. Bloomington Jefferson: Rash 15-10-10-35.

Rosemount 4, Shakopee 3

Rosemount 1 1 1-4

Shakopee 1 0 2-3

First: S-Heyer (Willmert), 5:38. R-Stramel (Erickson), 13:20. Second: R-Juncker (Finn, Snippes), 4:08. Third: S-Skattum (Willmert), 10:54. R-Juncker (Hanson), 13:34.(Snowden), 15:15. OT: R-Hanson (Shandorf), 12:22. Saves: Rosemount: Kendhammer 8-5-2-15. Shakopee: Sinnen 7-12-10-30.

White Bear Lake 4, Cretin-D.H. 2

Cretin-Derham Hall 0 1 1-2

White Bear Lake 1 1 2-4

First: W-Johnson (Domschot, Beck), 14:01. Second: C-Broz (Schwab), 7:52. W-Johnson (Domschot, Belisle), 16:22, pp. Third: W-Domschot (Smythe, Johnson), 7:35. C-Coffey (Broz), 13:21, pp. W-Smythe, 15:28, sh. Saves: Cretin-Derham Hall: Kemp 10-7-9-26. White Bear Lake: Marston 7-11-22-40.