THURSDAY

ADAPTED SOCCER

PI DIVISION

• Dakota United 8, Rochester 0

CROSS COUNTRY • BOYS

CLASS 3A

Section 1

At Brooktree G.C.

Team state qualifiers

• Lakeville North 19 (Andrew Casey 15:34.63, Bryce Stachewicz 15:52.47, Ethan Kimmel 15:57.00, Niko Angell 15:58.48, Matthew Hendricks 16:08.59, Chase Altergott 16:27.01, Charles Sery 16:40.50).

• Lakeville South 78 (Ethan Starfield 15:57.19, Aiden Jakubic 16:22.52, Owen Johnson 16:44.09, Angel Marcial-Torres 16:53.29, Quinn McManus 17:28.47, Logan Kluck 17:46.85, Adam Cavanaugh 17:54.47).

Other team scores

• Rochester Mayo 90, Owatonna 114, Northfield 124, Farmington 127, Rochester John Marshall 178, Rochester Century 183.

Individual state qualifiers

• Ryan Gwltney, Rochester Mayo, 16:02.70, Trevor Hiatt 16:05.29, Nathan Amundson, Northfield, 16:23.07, Lucas Cramer, Rochester Mayo, 16:32.11, Mason Sullivan, Farmington, 16:33.19, Lucas Olson, Rochester Mayo, 16:35.09.

Section 3

At Valleywood G.C.

Team state qualifiers

• Rosemount 20 (Andrew Schultz 15:43.1, Will Harder 15:44.0, George Edgar 15:44.1, Joe McNeil 15:45.0, Ryan Mulrooney 15:45.9, Austin Beaudette 16:45.1, Patrick Grunklee 16:47.4).

• Bloomington Jefferson 48 (Adam Lueth 15:31.6, Zach Tapajna 16:14.4, Ian Klein 16:30.5, Patrick Alstatt 16:45.6, Alexander Alstatt 16:46.2, Miles Bassett 16:53.1, Owen Woods 17:09.6).

Other team scores

• East Ridge 96, Burnsville 127, Eagan 149, Eastview 164, Apple Valley 166, Park of Cottage Grove 171, Hastings 242.

Individual state qualifiers

• Nathan Schultz, East Rige, 16:10.4; Lliam Merrel, Burnsville, 16:29.6; Ben Buckley, Eastview, 16:45.4; Quinn Hess, Burnsville, 16:45.5; Aaron Devine, East Ridge, 16:46.4; Tyler Mestery, East Ridge, 16:47.3.

Section 5

At Anoka H.S.

Team state qualifiers

• Mounds View 34 (Elliott McArthur 15:33.7, Owen Kalmes 16:05.4, Victor Lelinga 16:17.9, Levi Hammerbeck 16:21.0, Otto Coleman 16:23.0, Cayden Stoner 16:33.9, Canton Francisco 16:57.0).

• Roseville 59 (Robert Mechura 15:37.0, Bennett Harrison-Michaels 15:52.0, Owen Zupancich 16:55.4, Elijah Wolf 17:01.9, Brandon Vo 17:09.9, Maceo Young 17:27.1, Eliot Kramer 17:35.0).

Other team scores

• Osseo 83, Champlin Park 93, Maple Grove 112, Spring Lake Park 153, Irondale 192, Park Center 260.

Individual state qualifiers

• Cade Sanvik, Osseo, 15:37.33; GannoN Farrens, Maple Grove, 15:45.74, Charles Hibbs, Champlin Park, 16:14.86; Reilly Kopp, Spring Lake Park, 16:44.64; Ethan Ibarra, Champlin Park, 16:47.94; Quinlan Rundquist, Osseo, 16:57.70.

Section 7

At Anoka H.S.

Team state qualifiers

• Centennial 63 (Eli Berg 16:34.2, Alex Persing 16:43.2, Charles Bolkcom 16:47.8, Eva Pouliot 17:08.7, Jacob Podratz 17:35.2, Kavan Johnson 17:39.4, Matt Washburn 17:52.5).

• Blaine 66 (River Santiago 16:02.6, Ben Lewis 16:39.3, Tyler Bargman 17:03.2, Nathan Taylor 17:14.2, Connor Bialka 17:28.7, Evan Christopherson 17:38.9, Kentin Labeau 17:53.7).

Other team scores

• Andover 70, Duluth East 81, Coon Rapids 120, Anoka 140, Cambridge-Isanti 158, Forest Lake 179.

Individual state qualifiers

• Aidan Gomes, Andover, 16:09.69; Jack Jendro, Andover, 16:40.52; Peyton Martinek, Coon Rapids, 16:47.86; Oliver Miatke, Duluth East, 16:49.96; Mark Kaczmarczyk, Duluth East, 16:52.78; Sam Blascyk, Duluth East, 16:57.64.

CLASS 2A

Section 1

At Bancroft Bay Park

Team state qualifiers

• Albert Lea 60 (Gavin Hanke 16:37.05, Isaiah McGaffey 17:23.46, Ty Stout 17:42.21, Pacey Brekke 17:45.63, Luke Wangsness 18:22.37, Andrew Tscholl 18:35.42, Trey Shaw 19:30.50).

• Winona 61 (Leo Lohnes 17:10.22, Myles Rasmussen 17:28.55, Brady Benedict 17:44.09, Phineas Van Fossen 17:54.87, Jacob Sheridan 18:07.95, Kedrick Boucek 18:12.59, Jared Loos 18:22.39).

Other team scores

• Stewartville 101, Austin 124, Red Wing 126, Faribault 132, Waseca 151, Kasson-Mantorville/Tritnn 235, Byron 259, Plainview-Elgin-Millville 262, Zumbrota-Mazeppa/Kenyon-Wanamingo 297, Cannon Falls 346.

Individual state qualifiers

• David Obst, Kasson-Mantorville/Triton, 16:31.55; Aaron Freier, Red Wing, 17:05.79; Thomas Herrick, Austin, 17:13.01; Isaac Feldkamp, Waseca, 17:18.40; Josh Langseth, Stewartville, 17:26.81, Isaiah Fitzgerald, Stewartville, 17:30.07.

Section 3

At Valleywood G.C.

Team state qualifiers

• Two Rivers 49 (Patrick Donohoo 16:22.2, Lucas Esten 16:22.8, Zach Dietsch 16:41.0, Jon Wollan 17:08.2, Jackson Lane 17:10.5).

• St. Paul Highland Park 51 (Gavin Roberts 16:16.5, Davis Isom 16:20.7, Ben Martin 16:47.7, Mason Deegan 16:52.0, Max Reemtsma 17:36.7, Jack Douglas 17:42.2, Lance Georgeson 17:50.6).

Other team scores

• St. Thomas Academy 58, Holy Angels Academy 130, Richfield 136, Blake 144, Bloomington Kennedy 178, Simley 209, Mpls. Roosevelt 261, St. Paul Humboldt 279, South St. Paul 285, St. Paul Academy 323, Hiawatha Collegiate 414.

Individual state qualifiers

• Kaiden Schrandt, Simley, 16:35.1; Philly Solomon, St. Thomas Academy, 16:37.4; Henry Landsem, St. Thomas Academy, 16:37.7; Vincent Audette, St. Thomas Academy, 16:39.0; Colin Kaster, Holy Angels Academy, 16:41.9; Nathan Gay, Richfield, 16:42.4

Section 5

At Bertram Chain of Lakes Park

Team state qualifiers

• Big Lake 40 (Owen Layton 15:47.2, Kade Layton 15:58.1, Jack Leuer 16:04.0, Spencer Vold 17:14.2, David Guyse 17:54.2, Alton Ahamed 18:28.6, Tanon Jacobson 18:41.1).

• Monticello 46 (Noah Mahoney 15:52.8, Ty Brouwer 16:54.2, Paul Fasen 17:11.2, Chris Falk 17:14.2, Rocco Vasoli 17:42.2, Jacko Gieslinger 17;51.2, Ezra Pemberton 18:14.2).

Other team scores

• Becker 50, Foley 153, St. Cloud Tech 171, Spectrum 183, St. Cloud Apollo 204, Zimmerman 207, Princeton 223, Sauk Rapids-Rice 232, St. Francis 297, Milaca 314.

Individual state qualifiers

• Tyson Ricker, Becker, 16:07.2; Tanner Felton, Becker, 16:50.2; Parker Spindler, Becker, 17:07.2; Elijah Preisler, St. Cloud Apollo, 17:13.7; Weston Rolf, St. Francis, 17:27.3; Mason Becker, Becker, 17:32.1.

Section 6

At Litchfield

Team state qualifiers

• Delano 50 (Justin Zens 16:19.2, Caden Zens 16:39.0, Drew Houtari 16:44.4, Max Baker 16:55.6, Carter Jostock 17:00.7, Lincoln Morrisette 17:10.1, Henry Ulberg 17:32.1).

• Orono 63 (Owen Hirt 16:30.0, Gabe Hallen 16:46.0, Owen Chapman 16:55.8, Miles Miner 17:00.0, Jack Montgomery 17:07.1, Michael Rascher 17:24.5, Cooper Munsch 17:29.2).

Other team scores

• Dassel-Cokato and Annandale 89, Breck 125, Southwest Christian 147, Benilde-St. Margaret's 170, Litchfield 216, Mound Westonka 239, Rockford 253, Holy Family 340.

Individual state qualifiers

• Sal Wirth, Annandale, 15:26.1; Alden Keller, Breck, 15:40.8; Harris Gulbranson, Breck, 15:48.2; Soren Bortnem, Dassel-Cokato, 16:11.8; Oliver Foley, Benilde-St. Margaret's, 16:48.0; Will Massmann, Annandale, 16:49.9.

Section 7

At Hibbing G.C.

Team state qualifiers

• Rock Ridge 25 (Cameron Stocke 15:55,2 Jake Bradach 17:06.5, Casey Aune 17:16.2, Jared Delich 17:21.6, Jack Kendall 17:32.1, Connor Matschiner 17:38.2, John Kendall 18:06.1).

• Grand Rapids 104 (Adrian Hanson-Kaasa 17:35.2, Nikolas Casper 18:11.3, Zane Poenix 18:21.2, Brenden Sylvester 18:21.6, Mason Adler 18:26.7, Seth Barton 18:28.2, Larson Curnow 19:32.2).

Other team scores

• North Shore 105, Pine City 123, Cloquet 131, Hibbing 157, Mora 180, Hermantown 186, North Branch 249, Proctor 261, Duluth Denfeld 265.

Individual state qualifiers

• Miles Fischer, Cloquet, 16:50.1; Ian Thorpe, North Shore, 16:57.8; Alex Williams, Mora, 17:23.2; Jordan Stumm, North Branch, 17:27.2; Cyrus Myers, North Shore, 17:45.2; Charles Juntunen, Duluth Denfeld, 17:52.2.

CLASS 1A

Section 1

At Northern Hills G.C.

Team state qualifiers

• Winona Cotter 75 (John Fritts 17:13.5, Erik Semling 17:29.4, Ryan Littlefield 17:50.4, Kellen Groth 18:20.5, Logan Granseth 18:33.6, Matthew Baumgartner 20:15.6, Sam Schmidt 20:32.5).

• Lewiston-Altura/R-P/H 84 (Ryan Prinsen 17:18.2, Tyler Betthauser 17:48.8, Aaron Ploetz 18:02.3, Brennan Kunst 18:08.9, Matthew Sprague 18:43.1, Isaac Rasmussen 18:43.6, Sam Adamcyk 19:23.1).

Other team scores

• Lake City 118, Pine Island 179, Kingsland 188, RAACHE 191, GM/L-O/S 210, Rochester Lourdes 280, Chatfield 284, Wabasha-Kellogg 289, St. Charles 300, La Crescent-Hokah 302, Scaheffer Academy 306, Austin Pacelli 337, Lanesboro/Fillmore 340, Dover-Eyota 357, Blooming Prairie 390, Hayfield 418, Medford 438, Goodhue 532.

Individual state qualifiers

• Garrison Hubka, Kinsgland, 16:55.4; Braxton Osterhaus, Pine Island, 17:06.1; Cole Kruegel, Kingsland, 17:09.4; Cole Arens, Wabasha-Kellogg, 17:11.3; Tim Cooper, Lake City, 17:14.5; Isaac Snyder, Lanesboro/Fillmore Central, 17:17.9.

Section 5

At Pierz G.C.

Team state qualifiers

• St. John's Prep 59 (Nick Hansen 16:28.2, Zach Meyer 16:28.4, Benjamin Suo 17:29.3, Will Vix 18:08.6, Po-Huan Lu 18:51.6, Aaron Ruesink 19:17.3, Brett Penk 19:54.5).

• St. Cloud Cathedral 64 (Griffen Ward 17:04.2, Owen Scanlon 17:36.7, Carson Rolph 17:53.9, Andrew Uy 18:06.3, Henry Ebel 18:06.6, Connor Hanson 18:07.3, Benjamin Fromelt 18:26.3).

Other team scores

• Holdingford 93, Northwest 100, Pierz 127, Howard Lake-Waverly-Winsted 199, Eden Valley-Watkins/Kimball 214, Royalton 246, St. Cloud Christian 262, Legacy Christian/PACT 267, North Lakes/LILA 287, Rush City 330, Maple Lake 340, Paynesville 349, Hinckley-Finlayson 412.

Individual state qualifiers

• Mark Swanson, Northwest, 16:52.8; Henry Lemke, Eden Valley-Watkins/Kimball, 16:58.5; Dawson Hofer, Holdingford, 17:21.7; Nathan Tax, Pierz, 17:29.8; Nick Lind, Maple Lake, 17:30.0; Ethan Kowalczyk, Pierz, 17:31.3.

CROSS COUNTRY • GIRLS

CLASS 3A

Section 1

At Brooktree G.C.

Team state qualifiers

• Farmington 64 (Mariah Fenske 18:49.94, Mackenzy Lippold 19:00.54, Lauren Lansing 19:18.85, SOphia Venning 19:37.46, Brylee Cavanaugh 20:34.91, Lillian Reuss 20:54.80, Marianah Scott 21:41.72).

• Northfield 71 (Caley Graber 19:07.71, Peyton Quaas 19:17.28, Makayah Petricka 19:51.28, Addison Enfield 19:52.76, Anna Forbord 19:56.25, Claire Casson 20:07.24, Claire Forbord 20:29.93).

Other team scores

• Owatonna 74, Lakeville South 76, Rochester Century 108, Lakeville North 123, Rochester John Marshall 209, Rochester Mayo 214.

Individual state qualifiers

• Claire Vukovics, Lakeville South, 18:36.98; Savanna Varbanov, Lakeville North, 18:42.55; Carsyn Brady, Owatonna, 18:54.60; Jazzlyn Hanenberger, Rochester Century, 19:04.09; Kendra Melby, Owatonna, 19:09.18; Ryana Mathis, Rochester John Marshall, 19:11.53.

Section 3

At Valleywood G.C.

Team state qualifiers

• Eastview 44 (Sonja Olson 19:34.0, Hadley Knight 19:52.4, Gracie Puit 20:01.0, Emily Percival 20:04.4, Kienna Loberg 20:12.2, Grace Chambers 20:16.3, Natalie Wees 21:18.7).

Eagan 51 (Norah Sjerven 18:55.4, Lilah Bartels 19:08.9, Lauren Boerger 19:34.3, Lauren Jordahl 20:16.9, Marissa Schumacher 20:57.2, Grace Ho 21:25.1, Danica Kellogg 21:32.8).

Other team scores

• Bloomington Jefferson 61, Rosemount 105, Hastings 148, Burnsville 160, Apple Valley 196, East Ridge 203.

Individual state qualifiers

• Megan Lee, Bloomington Jefferson, 17:42.5; Linnea Ronning, Hastings, 18:52.1; Carley LaMotte, Burnsville, 19:20.5; Caroline Hemann, Bloomington Jefferson, 20:14.2; Avery Rich, Bloomington Jefferson, 20:15.4; Lily Peterson, Rosemount, 20:28.2.

Section 5

At Anoka H.S.

Team state qualifiers

• Mounds View 24 (Linnea Ousdigian 18:29.8, Taylor Isabel 18:34.0, Emily Mehta 19:08.7, Wren Anderson 19:41.6, Laurin Isabel 19:49.0, Kate Roeber 20:21.6, Maya Surve 20:37.4).

• Roseville 61 (Francesca Geffre 19:34.1, Briar AnderJohn 19:57.5, Sara grosse 20:09.6, Samantha Mermelstein 20:11.8, Tilia Iverson 20:17.4, Camille Huntley 20:49.6, Amelie Nickel 21:18.6).

Other team scores

• Champlin Park 72, Maple Grove 85, Osseo 117, Irondale 174.

Individual state qualifiers

• Abby Hibbs, Champlin Park, 18:43.98; April Watson, Maple Grove, 19:04.01; Jules Davis, Osseo, 19:42.01; Brigid Keran, Champlin Park, 19:56.35; Kelsey Young, Maple Grove, 19:58.22; Mackenzie Laux, Maple Grove, 20:09.54.

Section 7

At Anoka H.S.

Team state qualifiers

• Forest Lake 60 (Norah Hushagen 17:29.1, Anna Vanacker 19:01.7, Molly McCarthy 19:45.4, Ellie Hanowski 19:52.9, Jordan Parent 20:11.3, Elsa Swenson 20:11.5, Madelein Bonnett 21:52.8).

• Centennial 60 (Kylie Nelson 18:53.5, Abby Smith 19:03.6, Abby Wood 19:32.1, Anna Swanson 19:55.7, Julia Zalewski 20:02.2, Annelise Offerdahl 20:38.7, Annabelle Steinhoff 20:45.3).

Other team scores

• Duluth East 76, Andover 85, Cambridge-Isanti 146, Anoka 155, Blaine 176, Coon Rapids 184.

Individual state qualifiers

• Kaelyn Nelson, Anoka, 18:43.8; Olivia Krafty, Andover, 18:58.95, Isabel Grant, Andover, 19:00.43; Sasha Wahman, Duluth East, 19:22.40; Shalom Sulungaine, Blaine, 19:25.87; Julia Babineau, ANdoer, 19:26.74.

CLASS 2A

Section 1

At Bancroft Bay Park

Team state qualifiers

• Waseca 81 (Ella Dufault 19:37.28, Callie Dufault 20:23.52; Stella Omtvedt 20:40.07, Maren Schimming 20:53.85, Taylor Markeson 22:48.49, Kelsey Draeger 22:49.19, Kya Hoof 23:03.79).

• Faribault 99 (Brynn Beardsley 19:54.81, Claire Linnemann 20:03.74, Cecelia Hoisington 21:39.25, Aubrie Newport 21:56.55, Lauren Bittenbender 22:07.30, Gabriella Banks 22:52.99, Nell Gibbs 23:15.81).

Other team scores

• Plainview-Elgin-Millville 100, Austin 104, Winona 131, Byron 135, Stewartville and Red Wing 156, Albert Lea 205, Zumbrota-Mazeppa/Kenyon-Wanamingo 251, Kasson-Mantorville/Triton 281.

Individual state qualifiers

• Nora Hanson, Red Wing, 18:58.1; Natasha Sortland, Zumbrota-Mazeppa/Kenyon-Wanamingo, 19:27.62, Marissa Shute, Austin, 19:46.14, Sydney Lewis, Austin, 20:33.81; Annika Johnson, Red Wing, 20:37.79; Olivia Becker, Winona, 20:41.17.

Section 3

At Valleywood G.C.

Team state qualifiers

• St. Paul Highland Park 26 (Luna Scorzelli 18:11.2, Delia Johnson 18:49.7, Ellie Moore 19:17.1, Hanna Koch 19:51.1, Ingrid Haaland 19:59.3, Grace Lewis-Moser, 20:18.3; Samantha Palm, 21:05.9).

• Two Rivers 60 (Maggie McEllistrom 19:22.8, Charlotte Chandler 19:48.7, Maria Becker 20:16.2, Nina Kanavati 20:16.8, Gabriela Walz 20:25.6, Josie Miller 21:41.0, Ella Hoffman 22:45.8).

Other team scores

• Blake 99, St. Paul Academy 126, Visitation 136, Holy Angels Academy 177, Bloomington Kennedy 191, Simley 203, Mpls. Roosevelt 226, Richfield 295, South St. Paul 300, St. Paul Humboldt 329, Hiawatha Collegiate 380.

Individual state qualifiers

• Callie Arthur, Blake, 19:14.3; Megan Gullerud, Simley, 19:20.1; Abigail Lindquist, Simley, 19:47.2; Paloma Camara-Good, St. Paul Academy, 20:07.4; Cleo Kilpatrick, Blake, 20:13.9; Ava Kirr, Visitation, 20:16.4

Section 5

At Bertram Chain of Lakes Park

Team state qualifiers

• Becker 50 (Adele Changamire 18:54.2, Ella McDonald 19:34.0, Alexis Rose 19:54.8, Alea Briggs 20:47.09, Olivia Babler 20:47.2, Brooklyn Karel 20:56.9, Bella Duncombe 21:43.3).

• Monticello 55 (Isabel Mahoney 18:39.0, Josey Nygaard 18:54.1, Alexis Rimmer 21:14.2, Hope Guertin 21:35.1, Anabella Witschen 21:35.2, Katrina Hellman 22:14.2, Phoebe Figenshau 22:32.6).

Other team scores

• Spectrum 70, Zimmerman 88, Big Lake 178, Princeton 181, St. Cloud Tech 188, Foley 193, Milaca 198.

Individual state qualifiers

• Hailee Zimpel, Zimmerman, 18:49.9; Molly Novotny, Spectrum, 19:21.1; Zili Lenzner, St. Cloud Apollo, 19:22.2, Julia Daubner, Princeton, 19:23.2; Hannah Boese, Spectrum, 19:27.4; Emily Baker, Zimmerman, 19:41.2.

Section 6

At Litchfield

Team state qualifiers

• Delano 75 (Mya Werner 19:12.2, Erica Kazin 19:32.1, Ava Werner 19:58.7, Sierra Ingle 20:29.7, Irene Eskola 20:44.3, Lila Ford 22:17.4, Alexis Zens 22:36.8).

• Benilde-St. Margaret's 80 (Vivienne Larson 18:53.7, Sofie Rokala 19:17.1, Genevieve Larson 19:36.7, Mira Wismer 20:42.0, Lily Peterson 21:45.2, Claire Hamill 22:37.3, Charlotte Feller 22:54.1).

Other team scores

• Annandale 91, Mound Westonka 114, Dassel-Cokato 129, Orono 156, Rockford 166, Litchfield 183, Holy Family 198, Breck 217, Southwest Christian 290, Watertown-Mayer 341.

Individual state qualifiers

• Ruby Gifford, Rockford, 19:04.4; Emily Trocke, Dassel-Cokato, 19:10.3, Annabelle Ellenbogen, Breck, 19:10.4, Esme Gulbranson, Breck, 19:19.5; Olivia Minear, Annandale, 19;3.67; Sindri Bonner, Orono, 19:46.9.

Section 7

At Hibbing G.C.

Team state qualifiers

• Hibbing 47 (Mileena Sullivan 19:44.1, Abigail Theien 20:33.0, Avery Kukowski 20:45.2, Jocelyn Strukel 20:49.2, Gianna Figueroa 20:49.4, Hannah Farnsworth 20:50.9, Jorie Anderson 21:46.2).

• Rock Ridge 51 (Maija Lamppa 19:35.2, Nora Stark 19:58.6, Alexis Lamppa 20:13.3, Miia Johnson 20:58.5, Brynley Heisel 21:31.2, Avah Kraushaar 21:52.5, Katelyn Torrel 22:02.2).

Other team scores

• North Shore 87, Proctor 93, Cloquet 131, Pine City 182, Hermantown 187, Duluth Denfeld 198, Mora 237, Grand Rapids 246, North Branch 330

Individual state qualifiers

• Olya Wright, North Shore, 19:45.2; Lizzy Harnell, Proctor, 20:08.2; Eva Johnson, Pine City, 20:22.2; Grace McCormick, Duluth Denfeld, 20:28.7; Lamar Gordon, North Shore, 20:43.3; Carlie Blevins, Proctor, 21:00.3.

CLASS 1A

Section 1

At Northern Hills G.C.

Team state qualifiers

• Lake City 61 (Olivia Yotter 19:47.4, Jacey Majerus 19:58.1, Peyton Meincke 20:52.0, Eden Olson 21:23.4, Natalie Gross 21:53.2, Natalie Anderson 22:01.4, Willa Field 23:27.6).

• Rochester Lourdes 90 (Anna Peikert 20:18.8, Olivia Timbers 20:53.5, Abigail Oxentenko 21:36.6, Greta Deick 22:18.2, Vanessa Brooks 22:23.8, Sophia Peikert 22:28.6).

Other team scores

• Chatfield 100, Winona Cotter 103, Pine Island 136, RAACHE 157, Lewiston-Altura/R-P/H 241, Goodhue 253, Austin Pacelli 299, St. Charles 309, Lanesboro/Fillmore Central 314, GM/L-O/S 351, Wabasha-Kellogg 362, La Crescent-Hokah 366, Kingsland378, Hayfield 386, Blooming Prairie 388, Schaeffer Academy 412, Medford 515.

Individual state qualifiers

• Sonja Semling, Winona Cotter, 19:07.1; Lexi Kivimagi, Chatfield, 20:01.9; Hazel Freyre, Winona Cotter, 20:14.0; Aletta Strande, Chatfield, 20:19.2; McKenna Hendrickson, GM/L-O/S, 20:24.5; Alivia Levi, Pine Island, 20:40.9.

Section 5

At Pierz G.C.

Team state qualifiers

• St. Cloud Cathedral 28 (Ella Voit 18:55.2, Clara Schad 19:10.2, Addie Mondloch 19:50.8, Katelyn Waldoch 20:03.6, Enya Scanlon 20:13.9, Emma Jamison 20:45.6, Cecilia Jamison 20:32.2).

• Northwest 81 (Kendra Swanson 19:42.4, Salina Michael 20:12.7, Taylor Bourgoine 20:37.0, Katie Calcamuggio 21:12.4, Lily Winters 21:36.5, Maria Jose Plotts 22:25.9, Grace Hutchinson 23:47).

Other team scores

• Pierz 103, Eden Valley-Watkins/Kimball 153, Howard Lake-Waverly-Winsted 167, St. John's Prep 170, Hinckley-Finlayson 187, Legacy Christian/PACT 200, East Central 225, Holdingford 245, Maple Lake 249, Paynesville 258, Rush City 378.

Individual state qualifiers

• Olivia Pauly, St. John's Prep, 19:41.6, Madison LeSage, Howard Lake-Waverly-Winsted, 19:47.7, Madison Wendlandt, Paynesville, 19:54.2, Reanna Cruz, Legacy Christian/PACT, 20:08.9, Brookelyn Kuechle, Eden Valley-Watkins/Kimball, 20:14.3; Carissa Andres, Pierz, 20:22.4.

VOLLEYBALL

CLASS 4A

Section 2 • semifinals

• Chaska def. Chanhassen, 25-9, 25-13, 23-15

• Minnetonka def. Eden Prairie, 25-10, 19-25, 25-23, 17-25, 15-8

Section 3 • semifinals

• East Ridge def. Park of Cottage Grove, 25-17, 25-22, 25-10

• Rosemount def. Eagan, 23-25, 19-25, 27-25, 25-21, 15-11

Section 5 • semifinals

• Champlin Park def. Maple Grove, 25-10, 26-24, 22-25, 25-18

• Wayzata def. Hopkins, 25-9, 25-14, 25-17

Section 7 • semifinals

• Centennial def. Blaine, 25-15, 25-14, 18-25, 25-19

• Forest Lake def. Andover, 25-17, 25-20, 28-26

Section 8 • quarterfinals

• Buffalo def. Bemidji, 25-23, 25-20, 25-21

• Rogers def. Moorhead, 25-10, 25-9, 25-16

• Sartell-St. Stephen def. Elk River, 27-25, 25-18, 23-25, 25-12

• St. Michael-Albertville def. Brainerd, 25-22, 27-25, 25-7

CLASS 3A

Section 7 • quarterfinals

• Cloquet def. Duluth Denfeld, 25-10, 25-15, 25-13

• Hermantown def. Hibbing, 25-10, 25-15, 25-9

• North Branch def. Princeton, 25-17, 25-11, 25-15

Section 8 • quarterfinals

• Rocori def. Becker, 25-18, 25-12, 25-11

CLASS 2A

Section 2 • first round

• Belle Plaine def. Sibley East, 25-16, 25-11, 25-10

• Glencoe-Silver Lake def. Holy Family, 25-20, 25-20, 22-25, 25-22

• Norwood Young America def. Tri-City United, 25-27, 25-10, 25-12, 25-16

• SW Christian def. LeSueur-Henderson, 25-9, 25-11, 25-6

Section 4 • quarterfinals

• Mounds Park Academy def. Math & Science, 25-7, 25-7, 25-8

• Mpls. Roosevelt def. St. Agnes, 15-25, 25-15, 25-17, 25-19

• Richfield def. St. Paul Academy, 25-19, 25-18, 25-20

• St. Croix Prep def. LILA, 25-8, 25-15, 25-14

CLASS 1A

Section 2 • first round

• Mayer Lutheran def. Nicollet, 25-10, 25-6, 25-14

Section 4 • second round

• Avail Academy def. Liberty Classical, 25-16, 25-21, 18-25, 23-25, 15-8

• Heritage Christian def. St. Paul Humboldt, 25-18, 23-25, 25-19, 26-28, 15-13

• Trinity def. Eagle Ridge Academy, 21-25, 25-22, 25-13, 25-18

• United Christian def. Chesterton Academy, 25-22, 25-22, 21-25, 25-21

FRIDAY

FOOTBALL

Note: All games at 7 p.m.

CLASS 6A

First round

• Anoka at White Bear Lake

• Brainerd at Stillwater

• Coon Rapids at Prior Lake

• Eastview at Eden Prairie

• Edina at Blaine

• Farmington at Shakopee

• Forest Lake at Eagan

• Hopkins at Maple Grove

• Lakeville North at Minnetonka

• Lakeville South at Burnsville

• Mounds View at Champlin Park

• Osseo at Woodbury

• Park of Cottage Grove at Centennial

• Roseville at Rosemount

• St. Michael-Albertville at Wayzata

• Totino-Grace at East Ridge

CLASS 3A

Section 4 • semifinal

• Academy Force at Hill-Murray

STATE TOURNEYS

SOCCER • BOYS

CLASS 3A

Quarterfinals

Results Tuesday

• Maple Grove 1, Rochester Mayo 0

• Wayata 3, St. Michael-Albertville 0

Results Wednesday

• Andover 1, Edina 0

• Woodbury 1, Rosemount 0

CLASS 2A

Quarterfinals

Result Tuesday

• Hill-Murray 4, Austin 0

Results Wednesday

• DeLaSalle 2, Princeton 1

• Richfield 2, Worthington 1

Result Thursday

• Cloquet-E-C 3, St. Cloud Tech 1

CLASS 1A

Quarterfinals

Result Tuesday

• Legacy Christian 1, Roch. Lourdes 0

Results Thursday

• Maranatha 3, SW Christian 2

• St. Anthony 2, Pine Island/Z-M 1, OT

• St. Paul Academy 6, St. Cloud Cathedral 0

SOCCER • GIRLS

CLASS 3A

Quarterfinals

Results Tuesday

• Mounds View 3, Wayzata 2, SO

• Stillwater 1, Lakeville South 0

Results Wednesday

• Edina 4, Centennial 0

• Rosemount 2, St. Michael-Albertville 1

CLASS 2A

Quarterfinals

Result Tuesday

• Holy Angels 5, Zimmerman 0

Result Wednesday

• Mahtomedi 6, Winona 1

Results Thursday

• Benilde-St. Margaret's 5, Alexandria 1

• Mankato East 1, Cloquet-Carlton 0

CLASS 1A

Quarterfinals

Result Tuesday

• Breck 3, Rochester Lourdes 0

Result Wednesday

• Providence Acad. 6, St. Cloud Cath. 1

Results Thursday

• St. Anthony 4, Esko 2

• St. Paul Academy 1, St. Charles 0

TENNIS • GIRLS

CLASS 2A

At Baseline Tennis Center

Individual tournament

Results Thursday

Singles • first round

• Kelsey Phillips, Minnetonka, def. Claire Keller, Hastings, 6-0, 6-0.

• Nicola Santoni, Edina, def. Ana Medina, Rochester Mayo, 6-0, 6-1.

• Lucy Nabedrick, Wayzata, def. Mari Meger, Mahtomedi, 6-0, 6-0.

• Ava Nelson, Elk River, def. Katryna Hansen, Moorhead, 6-1, 6-0.

• Sarah Shahbaz, Minnetonka, def. Sami Hankinson, Edina, 6-0, 6-0.

• Brooklyn Broadwell, Thief River Falls, def. Lydia Delich, Rock Ridge, 7-5, 6-4.

• Katerina Smiricinschi, Mounds View, def. Kiera Kelly, Lakeville North, 6-2, 6-3.

• Cassandra Li, Eagan, def. Alex Repplier, Champlin Park, 6-0, 6-2.

Singles • quarterfinals

• Phillips def. Santoni, 6-1, 6-0.

• Nelson def. Nabedrick, 6-4, 6-2.

• Shahbaz def. Broadwell, 6-0, 6-0.

• Li def. Smiricinschi, 6-2, 6-2.

Doubles • first round

• Karina Elvestrom/Meghan Jurgens, Minnetonka, def. Keely Ryder/Malea Diehn, Rochester Mayo, 6-3, 6-2.

• Brittney Nguyen/Ashley Nguyen, Woodbury, def. Dani Nuest/Ayla Brown, Becker, 6-3, 6-2.

• Kate Perbix/Mya Nelson, Elk River, def. Bethany Smith/Avery Spratt, Maple Grove, 7-6 (5), 7-6 (4).

• Allyson Jay/Nana Vang, Blake, def. Kate Hoffman/Campbell Albers, Mahtomedi, 6-3, 6-0.

• Emilija Medziukaite/Maddie Prondzinski, Minnetonka, def. Addie Bowlby/Shawna Bruha, Burnsville, 6-2, 6-2.

• Summer Ode/Maddie Larsen, Maple Grove, def. Paite Johnson/Leah Skogquist-Berg, Elk River, 0-6, 7-5, 6-4.

• Amanda Diao/Avery Schifsky, Mounds View, def. Ella Marohl/Paige Tarrolly, St. Cloud Tech, 6-3, 6-3.

• Claire Loftus/Aoife Loftus, Rochester Mayo, def. Reese Keller/Brooklyn Keller, Hastings, 6-2, 6-0.

Doubles • quarterfinals

• Elvestrom/Jurgens def. Nguyen/Nguyen, 6-3, 6-1.

• Jay/Vang def. Perbix/Nelson, 6-2, 6-1.

• Medziukaite/Prondzinski def. Ode/Larsen, 6-3, 6-2.

• Loftus/Loftus def. Diao/Schifsky, 6-2, 6-0.

Friday

• Semifinals and consolation semifinals, 8 am

• Consolation championship, third place and championship, 11:30 am

CLASS 1A

At Reed-Sweatt Tennis Center

Individual tournament

Results Thursday

Singles • first round

• Isabelle Einess, Breck, def. Annika Harberts Ott, Providence Academy, 6-0, 6-0.

• Addison Armstrong, Blue Earth Area, def. Addison Sell, Pine City, 6-1, 6-4.

• Leah Maddock, Osakis, def. Elle Kietscher, Benson/K-M-S, 6-0, 6-0.

• Lauren Rutten, Staples-Motley, def. Olivia Moore, Winona Cotter, 6-0, 6-1.

• Ryann Witter, Rochester Lourdes, def. Ronnies Noska, Staples-Motley, 6-0, 6-1.

• Chloe Brandt, LeSueur-Henderson, def. Olivia Dutton, Blue Earth, 6-3, 6-3.

• Isla Dille, Litchfield, def. Toryn Woelber, Pipestone, 6-2, 6-3.

• Ella Sella, Pine City, def. Freya Rahm, Mounds Park Academy, 6-0, 6-0.

Singles • quarterfinals

• Einess def. Armstrong, 6-0, 6-0.

• Rutten def. Maddock, 6-1, 6-4.

• Witter def. Brandt, 6-0, 6-0.

• Sell def. Dille, 2-6, 6-4, 6-3.

Doubles • first round

• Petra Lyon/Witt Mehbod, Breck, def. Mickey Clark/Macy Goochey, Park Rapids, 6-1, 6-2.

• Lisey Langhus/Katelyn Clements, Providence Academy, def. Meredith Boettcher/Danica Mark, 7-5, 6-4.

• Elyse Palen/Caroline Daly, Rochester Lourdes, def. Claire Lowry/Kayla Jahn, LQPV/D-B, 6-0, 6-1.

• Karlee Prahl/Ryanna Steinhause, Litchfield, def. Hope Klanderud/Anika Haugen, Fairmont, 6-2, 6-4.

• Allison Unverzagt/Sophia Lahti, Pine City, def. Courtney Eppen/Josie Schmidt, Belle Plaine, 6-1, 6-2.

• Delany Hanson/Brook Adelman, New London-Spicer, def. Elise Duncan/Greta Multhauf, Benson/K-M-S, 6-1, 6-1.

• Allison Bluedorn/Keyana Haler, St. James, def. Halle Winjum/Emma Gunderson, Crookston, 7-5, 6-3.

• Greta Johnson/Chloe Alley, Minnehaha Academy, def. Taylor Elliott/Erin Witter, Rochester Lourdes, 6-1, 6-0.

Doubles • quarterfinals

• Lyon/Mehbod def. Langhus/Clements, 6-1, 7-5.

• Palen/Daley def. Prahl/Steinhaus, 5-7, 6-2, 6-3.

• Unverzagt/Lahti def. Hanson/Adelman, 6-1, 6-3.

• Johnson/Alley def. Bluedorn/Haler, 6-2, 6-2.

Friday

• Semifinals and consolation semifinals, 8 am

• Consolation championship, Third place and championship, 11:30 am