SATURDAY

CROSS COUNTRY • BOYS

ALEXANDRIA INVITATIONAL

At Arrowwood Resort

• Mounds View 91, Roseville 125, Edina 132, St. Paul Highland Park 133, White Bear Lake 169, Stillwater 180, Buffalo 208, St. Thomas Academy 285, Farmington 314, Staples-Motley and Willmar 350, Chaska 358, Marshall 384, Sartell-St. Stephen 388, Sioux Falls (S.D.) Washington 394, Chanhassen 406, Pequot Lakes 461, Alexandria 467, Albany 502, East Grand Forks 521, Rocori 527, Becker 548, Windom 560, Little Falls 647, Thief River Falls 677, New London-Spicer 706, Detroit Lakes 722. Medalist (5K): Elliott McArthur, Mounds View, 15:59.3.

SIMLEY INVITATIONAL

At Simley H.S.

• Two Rivers 66, Woodbury 69, Mahtomedi and Park of Cottage Grove 85, Burnsville 121, Trinity 203, Cretin-Derham Hall 205, Simley 206, Richfield 224, St. Paul Humboldt 239, South St. Paul 250. Medalist (5,000 meters): Magnus Herschbach, Two Rivers, 17:03.6.

CROSS COUNTRY • GIRLS

ALEXANDRIA INVITATIONAL

At Arrowwood Resort

• Edina 74, St. Paul Highland Park 102, Alexandria 132, Farmington 173, Willmar 206, Mounds View 211, Rocori 214, Stillwater 233, Chanhassen 240, Staples-Motley 251, Marshall 268, Becker 340, Sioux Falls (S.D.) Washington 361, Roseville 375, Pequot Lakes 393, Chaska 414, Albany 471, Little Falls 500, Sartell-St. Stephen 508, Detroit Lakes 530, Thief River Falls 571, New London-Spicer 575, Windom 629, East Grand Forks 660. Medalist (5K): Molly Moening, St Paul Highland Park, 18:23.2.

SIMLEY INVITATIONAL

At Simley H.S.

• Woodbury 42, Two Rivers 55, Visitation 73, Mahtomedi 86, Math & Science 95, Richfield 198, Trinity 204, St. Paul Humboldt 214. Medalist (5,000 meters): Greta Hansen, Math & Science, 20:06.9.

FOOTBALL

BIG SOUTHEAST

Blue

• Byron 50, Red Wing 13

METRO

Maroon South

• Eagan 27, Hopkins 14

SUBURBAN

Grey

• Simley 27, Tartan 21

Maroon

• Hastings 42, Two Rivers 31

METROPOLITAN AREA

• St. Paul Central 14, North St. Paul 7

MINNESOTA

• Blooming Prairie 54, Gibbon-F-W 8

• Mankato West 76, Austin 0

• St. Peter 44, Marshall 18

SOCCER • BOYS

LAKE

• Minnetonka 1, Wayzata 1, OT

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 8, Big Lake 0

METROPOLITAN AREA

• Armstrong 1, Hopkins 0

• Benilde-St. Margaret's 1, Holy Family 0

• Breck 6, Cooper 1

• Chanhassen 2, Buffalo 1

• Cristo Rey Jesuit 2, St. Paul Harding 1

• Duluth Marshall 2, North Branch 0

• Edina 3, Cretin-Derham Hall 0

• Heritage Christian 5, C. Minn. Christian 2

• Hill-Murray 7, Fridley 1

• Kasson-Mantorville 1, Red Wing 0

• Mahtomedi 2, Totino-Grace 0

• Mpls. Southwest 3, North St. Paul 0

• Mpls. Washburn 3, St. Louis Park 1

• Moorhead 3, Waconia 1

• New Prague 1, Faribault 0

• Orono 3, Blake 1

• Park Center 4, Mounds View 2

• Rogers 4, Brainerd 1

• St. Michael-Albertville 4, Elk River 0

• St. Paul Central 3, Mpls. South 0

• Schaeffer Academy 1, Tri-City United 0

SOCCER • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Benilde-St. Margaret's 0, Hill-Murray 0, OT

• Blake 2, Orono 1

• Brainerd 1, Rogers 1, OT

• Breck 0, Winona Cotter 0, OT

• Chanhassen 3, Buffalo 0

• Chisago Lakes 7, Hibbing/Chisholm 0

• Elk River 0, St. Michael-Albertville 0, OT

• Mpls. Southwest 3, St. Paul Highland Park 1

• Mounds View 3, Spring Lake Park 2

• New Life Academy 1, Heritage Christian 0

• Park Center 2, Fridley 1

• Roseville 3, Chaska 0

• St. Louis Park 1, Mpls. Washburn 0, OT

• St. Paul Academy 3, DeLaSalle 1

• Sartell-St. Stephen 2, Cambridge-Isanti 0

• Schaeffer Academy 1, Tri-City United 1, OT

• Tartan 3, Forest Lake 0

• Totino-Grace 2, Rochester Lourdes 0

• Two Rivers 3, Mpls. South 0

• United Christian 1, St. Paul Humboldt 0

VOLLEYBALL

METROPOLITAN AREA

• Mayer Lutheran def. Concordia Academy, 25-14, 25-14, 25-18

• Moorhead def. Buffalo, 25-20, 25-27, 25-21, 25-20

BROOKLYN CENTER TOURNAMENT

Pool A

• Brooklyn Center def. Eagle Ridge, 25-22, 25-16

• Lakes International Language def. Brooklyn Center, 21-25, 25-14, 15-9

• Lakes International Language def. Eagle Ridge, 22-25, 25-10, 15-5

• Minneapolis Edison def. Brooklyn Center, 25-14, 25-14

• Minneapolis Edison def. Eagle Ridge, 23-25, 25-12, 15-7

• Minneapolis Edison def. Lakes International Language, 25-13, 21-25, 15-13

Pool B

• Minneapolis Roosevelt def. North Lakes, 25-13, 25-13

• PACT def. Minneapolis Roosevelt, 25-21, 25-12

• PACT def. North Lakes Academy, 25-8, 25-5

• PACT def. St. Paul Humboldt, 25-20, 25-8

• St. Paul Humboldt def. Minneapolis Roosevelt, 25-23, 25-11

• St. Paul Humboldt def. North Lakes, 25-12, 25-11

Seventh place

• Eagle Ridge def. North Lakes, 22-25, 25-14, 15-9

Fifth place

• Minneapolis Roosevelt def. Brooklyn Center, 25-21, 23-25, 16-14

Third place

• St. Paul Humboldt def. Lakes International Language, 25-22, 25-7

Championship

• PACT def. Minneapolis Edison, 25-20, 25-14

MESABI EAST INVITATIONAL

Championship pool

• Barnum def. Ely, 27-25, 25-12

• Mesabi East def. Barnum, 25-20, 25-17

• Mesabi East def. Ely, 25-22, 25-23

ROCH. JOHN MARSHALL INVITATIONAL

Fourth-place playoff

• Minnehaha Academy def. Richfield, 25-14, 25-13

Third place

• Minnehaha Academy def. Dassel-Cokato, 25-22, 23-25, 15-11

Championship

• Byron def. Rochester John Marshall, 25-20, 25-15

SUMMARIES

FOOTBALL

Byron 50, Red Wing 13

Byron 9 14 21 6 - 50

Red Wing 0 7 0 6 - 13

B-Durst 22 pass from Robinson (Pavon kick)

B-Safety

RW-Seeley 21 pass from Chandler (Cruz-Huerta kick)

B-Thompson 32 run (Pavon kick)

B-Brakke 48 pass from Robinson (Pavon kick)

B-Thompson 8 run (Pavon kick)

B-Glynn 14 run (Connelly kick)

B-Glynn 7 run (Connelly kick)

B-Scheuer 34 run (kick failed)

RW-Chandler 4 run (pass failed)

Eagan 27, Hopkins 14

Eagan 7 7 6 7 - 27

Hopkins 0 0 0 14 - 14

E-Tonsager 2 run (Rodman kick)

E-Phillips 15 pass from Schwamb (Rodman kick)

E-Tonsager 3 run (run failed)

E-Schwamb 1 run (Rodman kick)

H-Hams 88 pass from Ottmar (kick failed)

H-Piere.Tousant 19 pass from Fox (Wade pass from Fox)

Hastings 42, Two Rivers 31

Hastings 14 21 7 0 - 42

Two Rivers 0 2 7 22 - 31

H-Arnold 1 run (Fillion kick)

H-Reifenberger 13 pass from Arnold (Fillion kick)

TR-Safety

H-Freiermuth 5 run (Fillion kick)

H-Cooper 7 pass from Arnold (Fillion kick)

H-Bezdicek 34 pass from Arnold (Fillion kick)

H-Bezdicek 31 run (Fillion kick)

TR-Moynihan 2 run (Boyken kick)

TR-Moynihan 10 run (Goldenman run)

TR-Moynihan 23 run (Boyken kick)

TR-Goldenman 35 run (Boyken kick)

St. Paul Central 14, North St. Paul 7

North St. Paul 0 7 0 0 - 7

St. Paul Central 0 0 14 0 - 14

NSP-Edwards 2 run (Garcia kick)

SPC-Fee 2 run (kick failed)

SPC-Dunkins 65 pass from Fee (Edwards pass from Fee)

Simley 27, Tartan 21

Tartan 0 7 0 14 - 21

Simley 7 7 13 0 - 27

S-DuVal 11 run (Makar kick)

T-Chelley 78 interception return (Burback kick)

S-Jioklow 47 pass from Renslow (Makar kick)

S-DuVal 17 run (kick failed)

S-Jioklow 5 pass from Renslow (Makar kick)

T-Kaemmer 1 run (kick failed)

T-Stroeing 3 pass from Kaemmer (Stroeing pass from Kaemmer)