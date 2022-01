SATURDAY

BASKETBALL • BOYS

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 68, St. Francis 67

WRIGHT COUNTY

• Southwest Christian 80, Glencoe-Silver Lake 72

METROPOLITAN AREA

• Andover 86, Duluth East 79

• Atwater-Cosmos-GC 98, St. Paul Washington 72

• Cretin-Derham Hall 81, North St. Paul 71

• Edina 70, Bloomington Jefferson 57

• Hudson (Wis.) 68, Chisago Lakes 34

• Lakeville South 64, Rochester Mayo 53

• Lester Prairie 59, Dassel-Cokato 56

• Litchfield 36, Zumbrota-Mazeppa 28

• Minneapolis North 91, DeLaSalle 76

• Mound Westonka 59, Kasson-Mantorville 42

• North Branch 65, Grand Rapids 52

• Nova Classical 82, Kaleidoscope 77, OT

• Park of Cottage Grove 58, Owatonna 52

• Rochester Century 63, Red Wing 51

• Rosemount 68, Northfield 51

• Sauk Rapids-Rice 65, Hutchinson 56

• Shakopee 83, Eden Prairie 64

• South St. Paul 64, Austin 61

• Wayzata 75, Moorhead 60

• Whitney Young (Ill.) 75, Totino-Grace 67

BASKETBALL • GIRLS

MINNEAPOLIS CITY

• North 37, Edison 36

SUBURBAN EAST

• Stillwater 67, Woodbury 15

METROPOLITAN AREA

• Andover 65, Duluth East 32

• Atwater-Cosmos-GC 69, St. Paul Washington 20

• Foley 75, St. Paul Central 41

• Goodhue 54, St. Croix Lutheran 46

• Hutchinson 60, Alexandria 58

• Mankato West 78, Jordan 64

• Minnehaha Academy 56, Rochester Lourdes 48

• Orono 56, Delano 37

• Rochester John Marshall 56, Lakeville North 48

• Rochester Mayo 56, Lakeville South 55

• St. Anthony 58, St. Croix Prep 42

• St. Michael-Albertville 84, Bemidji 30

• St. Paul Como Park 74, Austin 69

• Simley 46, New Life Academy 24

GYMNASTICS • GIRLS

WATERTOWN-MAYER INVITATIONAL

• Watertown-Mayer/Mound Westonka 146.25, Stillwater 144.35, Dickinson (N.D.) 141.150, St. Peter 134.35, Forest Lake 132.9. All-around: Reagan Kelley, Watertown-Mayer/Mound Westonka, and Anne Mielke, Watertown-Mayer/Mound Westonka, 37.35.

HOCKEY • BOYS

LAKE

• Buffalo 2, St. Michael-Albertville 1

• Minnetonka 4, Wayzata 1

METRO EAST

• St. Thomas Academy 3, Mahtomedi 1

• Tartan 3, Two Rivers 1

METRO WEST

• Bloomington Kennedy 3, Waconia 2, OT

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine 8, Armstrong/Cooper 2

• Centennial 11, Anoka 0

• Elk River/Zimmerman 6, Spring Lake Park 5, OT

• Maple Grove 10, Coon Rapids 0

• Rogers 7, Totino-Grace 1

• Andover at Champlin Park

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 4, Burnsville 0

• Prior Lake 9, Shakopee 2

• Rosemount 2, Eastview 0

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 11, Roseville 0

• Forest Lake 5, East Ridge 2

• Park of Cottage Grove 9, Irondale 4

• Woodbury 4, Mounds View 0

METROPOLITAN AREA

• Becker/Big Lake 5, Breckenridge/Wahpeton 0

• Benilde-St. Margaret's 5, Edina 2

• Delano 5, St. Cloud Cathedral 2

• Gentry Academy 5, East Grand Forks 2

• Hastings 6, Northfield 2

• Hermantown 5, Eden Prairie 2

• Hibbing/Chisholm 4, Red Wing 3, OT

• Holy Angels 3, Hudson (Wis.) 2

• Hutchinson 4, Princeton 3, OT

• New Ulm 3, Minnesota River 1

• Northern Edge 10, St. Paul Highland Park 2

• Providence Academy 6, Duluth Marshall 5

• Rock Ridge 3, Minneapolis 2

• Roseau 6, Blake 1

• Simley 7, St. Paul Johnson 1

• Stillwater 5, Duluth East 0

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Edina 3, Eden Prairie 1

• North Wright County 2, Minnetonka 1

• Wayzata 3, Buffalo 0

METRO WEST

• Bloomington Jefferson 5, New Prague 4

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 6, Farmington 2

• Burnsville 7, Lakeville North 2

• Eastview 6, Rosemount 2

• Lakeville South 6, Eagan 0

• Shakopee 3, Prior Lake 1

SUBURBAN EAST

• East Ridge 9, Irondale/St. Anthony 0

• Roseville 3, Woodbury 2

METROPOLITAN AREA

• Andover 7, Grand Rapids/Greenway 0

• Benilde-St. Margaret's 6, Gentry 0

• Champlin Park/CR 6, Hopkins/SLP 3

• Cloquet-Esko-Carlton 2, Osseo/Park Center 1

• Duluth 7, Red Wing 3

• Holy Angels 9, Waconia 0

• Minneapolis 10, Hutchinson 4

• Mound Westonka 3, Blaine 2

• New Ulm 3, Minnesota River 0

• Orono 4, Northfield 0

• Owatonna 5, Hastings 1

• Proctor/Hermantown 10, Mahtomedi 0

• South St. Paul 7, Chisago Lakes 1

• Two Rivers/St. Paul 8, Minnehaha United 4

• Visitation 8, Morris/Benson Area 0

NORDIC SKIING • BOYS

MESABI EAST INVITATIONAL

At Giants Ridge in Biwabik

• Duluth East 479, Forest Lake 474, Wayzata 462, Minneapolis Washburn 448, Elk River/Zimmerman 426, St. Paul Highland Park and Stillwater 418, Little Falls and Rogers 412, Maple Grove 410.

• Brainerd 406, Minnetonka 399, Orono 396, Proctor/Hermantown 378, Mora 364, Moorhead 363, Winona 346, Andover 337, Ely 328, Mesabi East 310.

• Cloquet-Esko-Carlton 306, Bemidji 302, Coon Rapids 301, Duluth Denfeld and Spring Lake Park/St. Anthony 280, Fergus Falls 274, Roseville 256, Mahtomedi 243, Hayward (Wis.) 239, St. Paul Central 233.

• Benilde-St. Margaret's 213, Duluth Marshall 208, St. Louis Park 192, White Bear Lake 185, Mounds Park Academy 175, Alexandria 173, Superiorland (Wis.) 160, Tartan 156, Mounds View 150, Lakeville 145.

• Two Harbors/Cook County 142, Sartell-St. Stephen/St. Cloud Cathedral 132, Detroit Lakes 126, Heritage Christian/Providence Academy 105, TrekNorth 104, St. John's Prep 102, Math & Science 44, Simley 39, Willmar 13, Sauk Rapids-Rice 4.

• Medalists: (Classical 5K) Nico Alexander, Minneapolis Washburn, 16:00.2; (Freestyle 5K) Ian Morse, Duluth East, 15:40.6.

NORDIC SKIING • GIRLS

MESABI EAST INVITATIONAL

At Giants Ridge in Biwabik

• St. Paul Highland Park 499, Duluth East 490, Stillwater 474, Forest Lake 471, Brainerd 437, Ely 428, St. Louis Park 422, Minneapolis Washburn 418, Elk River/Zimmerman 404, Bemidji 402.

• Wayzata 391, Grand Rapids 387, Mora 378, Duluth Marshall 377, Cloquet-Esko-Carlton 368, St. Paul Central 366, Proctor/Hermantown 341, Minnetonka 340, Mounds View 326, Winona 325.

• Roseville 324, Mahtomedi 320, Maple Grove 315, Two Harbors/Cook County 307, Alexandria 304, Orono 284, Sartell-St. Stephen/St. Cloud Cathedral 274, Mesabi East and Moorhead 270, Andover 251.

• Little Falls 243, Math & Science 242, Spring Lake Park/St. Anthony 219, Lakeville 204, Detroit Lakes 198, Duluth Denfeld 180, Fergus Falls 156, White Bear Lake 151, Simley 127, Superiorland (Wis.) 122.

• Coon Rapids 119, Rogers 103, Ishpeming (Mich.) 95, Hayward (Wis.) 93, Benilde-St. Margaret's 79, Tartan 72, Willmar 69, TrekNorth 57, Sauk Rapids-Rice 53, St. John's Prep 40, Heritage Christian/Providence Academy 35, South St. Paul 13.

• Medalists: (Classical 5K) Greta Hansen, Math & Science, 18:14.7; (Freestyle 5K) Molly Moening, St. Paul Highland Park, 18:30.5.

SWIMMING • BOYS

MAROON & GOLD INVITATIONAL

Gold Division

• Omaha Creighton Prep (Neb.) 650, Breck/Blake 567, Edina 512, Eden Prairie 406, Wayzata 366, Minnetonka 354, Chanhassen/Chaska 297, Eagan 262

Maroon Division

• East Ridge 561, Hudson (Wis.) 399, Lakeville South 394.5, Sartell-St. Stephen 341, Stillwater 335, Prior Lake 292, Eau Claire (Wis.) 269.5, Orono 256, Winona/Winona Cotter 206.5, Anoka 203.5, Hibbing 144, Coon Rapids 93

Bronze Division

• Lakeville North 510, St. Louis Park 506, Simley 504, Shakopee 406, Mankato West 376, St. Cloud Tech/Cathedral/Rocori 291, Cretin-Derham Hall 250, Apple Valley and River Falls (Wis.) 218.5, Osseo 135

Tiger Division

• Benilde-St. Margaret's 537, Minneapolis South/Washburn/Roosevelt 460, St. Cloud Apollo 451, St. Paul Highland Park/St. Paul Academy 398, White Bear Lake 339, Forest Lake 323.5, New Prague 284, Minneapolis Southwest 273.5, Hopkins 226, Mound Westonka 75

SPRING LAKE PARK INVITATIONAL

• Spring Lake Park 555, Monticello 494, Buffalo 427, Elk River 321, Dassel-Cokato/Litchfield 208, Cambridge-Isanti 126, Cooper 113, Fridley 58

WREStlING

BROOKLYN CENTER INVITATIONAL

• Monticello 221.5, Park Center 117, Fridley 90, Champlin Park 81, Minneapolis Henry 79, St. Paul Central 55.5, Minneapolis Washburn 45, Brooklyn Center/Concordia Academy 42, Minneapolis Roosevelt 20

BUFFALO INVITATIONAL

• Marshall 160.5, New Ulm 152, Medford 139, Buffalo 126.5, New London-Spicer 118.5, Staples-Motley 82.5, Centennial 57, Chaska/Chanhassen 56, Delano 43, Orono 39

FARMINGTON CLASSIC

• Farmington 39, Prior Lake 24

• Farmington 51, Westfield (Wis.) 25

• Prior Lake 46, Westfield (Wis.) 15

THE CLASH

At LaCrosse, Wis.

• Northfield 36, Bolivar (Mo.) 30

• Northfield 36, Holmen (Wis.) 24

• Northfield 51, Huntley (Ill.) 22

• Northfield 35, New Prague 33

• Northfield 41, North Scott (Iowa) 29

• Staley (Mo.) 36, Northfield 33

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Atwater-C-Grove City 98, St. Paul Washington 72

Atwater-Cosmos-Grove City 48 50-98

St. Paul Washington 40 32-72

Atwater-Cosmos-Grove City: Konekege 30, Denton 24, Pickle 15, Goerish 13, Powers 6, Gratz 4, Rouser 4, Blom 2. St. Paul Washington: Santiago 19, Allen 17, Birdsong 16, H. Kadir 11, Dumas 5, B. Kadir 4.

Cambridge-Isanti 68, St. Francis 67

Cambridge-Isanti 38 30-68

St. Francis 34 33-67

Cambridge-Isanti: Karels 22, Jones 20, Bickford 12, Troolin 7, Gusk 3, Skoglund 2, Dee 1, Ludwig 1. St. Francis: Bothun 37, Schultz 15, Stone 9, B. Johnson 4, W. Johnson 2.

Cretin-Derham Hall 81, North St. Paul 71

North St. Paul 30 41-71

Cretin-Derham Hall 44 37-81

North St. Paul: Jackson 29, Johnson 12, Edwards 12, Wright 9, Ajayi 7, Inman 2. Cretin-Derham Hall: Holloman 29, Cain 16, Plum 14, Bollinger 8, Little 6, Coyle 4, Melchior 4.

Edina 70, Bloomington Jefferson 57

Bloomington Jefferson 27 30-57

Edina 29 41-70

Bloomington Jefferson: Freitag 17, Holland 16, Jones 12, Atkins 10, Weber 2. Edina: Helgren 26, Hanson 20, Jobe 12, Molhoek 9, Ingram 3.

Hudson (Wis.) 68, Chisago Lakes 34

Hudson (Wis.) 38 30-68

Chisago Lakes 15 19-34

Hudson (Wis.): Renta 12, Healy 11, Tyler 10, Wichter 10, McConnell 8, Schwalbach 4, Berkhoff 3, Lawrence 3, Hamann 2, Jamieson 2, Lessard 2, Aschenbrenner 1. Chisago Lakes: Marquardt 12, Walker 10, Larsen 6, Beurmann 3, Thompson 3.

Lester Prairie 59, Dassel-Cokato 56

Lester Prairie 31 28-59

Dassel-Cokato 28 28-56

Lester Prairie: Behning 21, Schauer 11, Radtke 8, Scheevel 7, Gatlin-Coellner 5, Hodny 5, Harrison 2. Dassel-Cokato: Aamot 22, Schrupp 9, Warner 8, Verhey 6, Aamot 3, Clark 2, Gillman 2, Keith 2, Thinesen 2.

Litchfield 36, Zumbrota-Mazeppa 28

Litchfield 21 15-36

Zumbrota-Mazeppa 11 17-28

Litchfield: Weseloh 14, Dietel 6, Aller 5, King 5, Draeger 4, Kohls 2. Zumbrota-Mazeppa: Rodric 13, Angerman 5, Burdick 3, C. Christopherson 3, D. Christopherson 2, Mercer 2.

Minneapolis North 91, DeLaSalle 76

DeLaSalle 29 47-76

Minneapolis North 31 60-91

DeLaSalle: Whitlock 27, Johnson 20, Everett 12, Chavis 11, Dillon-Parks 2, Moses 2, Todd 2. Minneapolis North: Wilson 19, McCrimmon 18, Butler 17, Anderson 14, Sager 10, Stevens 8, Rich 5.

Nova Classical 82, Kaleidoscope 77, OT

Kaleidoscope 34 34 9-77

Nova Classical 38 30 14-82

Kaleidoscope: Jude 27, M. Aasen 18, T. Aasen 13, Lesyinski 10, Kargel 6, Sieber 3. Nova Classical: Borell 23, Ehlerbracht 19, Kleingarn 15, Deroos 12, Engelking 9, Frost 2, Larkins 2.

Rosemount 68, Northfield 51

Rosemount 34 34-68

Northfield 31 20-51

Rosemount: Ramlall 18, Siwek 18, Kuseske 15, Theisen 5, Mohabir 4, Archer 3, Young 3, Richter 2. Northfield: Journell 13, DiMaggio 9, Richardson 9, Schlaak 6, Gustina 5, Stanton 5, Koep 4.

Sauk Rapids-Rice 65, Hutchinson 56

Sauk Rapids-Rice 29 36-65

Hutchinson 26 30-56

Sauk Rapids-Rice: Harren 22, Omoke 11, Lund 7, Mathies 7, Harren 6, Walrath 4, Loesch 3, Moilanen 3, Rudolph 2. Hutchinson: Rensch 24, Elliot 10, Starke 9, Hutson 8, Verhasselt 5.

Shakopee 83, Eden Prairie 64

Eden Prairie 28 36-64

Shakopee 48 35-83

Eden Prairie: Obiazor 23, Frisch 11, Lorenson 6, Rapp 6, Smith 6, Kelley 5, Taylor 4, Arneson 2, Mertens 1. Shakopee: Rose Jr. 23, McGraw 17, Snell 10, Boegeman 9, Mohamud 9, Snell 6, Magin 6, Langsy 3.

South St. Paul 64, Austin 61

South St. Paul 28 36-64

Austin 31 30-61

South St. Paul: Newsome 23, Dodd 12, West-Zimpel 9, Moua 7, Moore 6, Ramontr. Harmon 4, Ramonta. Harmon 3. Austin: Duop 13, Lang 12, Idris 10, Manyuon 8, Okey 8, Murley 5, Manahan 3, Guy 2.

Southwest Christian 80, Glencoe-Silver Lake 72

Glencoe-Silver Lake 33 39-72

Southwest Christian 39 41-80

Glencoe-Silver Lake: Jaskowiak 34, Ehrke 16, Lemke 12, Mickolichek 4, Kaczmarek 3, Stoltenburg 2, Baumgarten 1. Southwest Christian: Zimmerman 27, Burke 26, Arnold 10, Riddle 6, Simonson 6, Berg 3, Beckering 2.

Wayzata 75, Moorhead 60

Wayzata 44 31-75

Moorhead 31 29-60

Wayzata: Bjerke 20, Tibbits 18, McAndrew 12, Harvey 10, Berkland 7, Hall 6, Barnette 2. Moorhead: Zimmerman 16, Jenkins 13, Elmore 10, Wachenheim 8, Hagen 6, Dixon 3, Haugo 2, Jenkins 2.

BASKETBALL • GIRLS

Atwater-C-Grove City 69, St. Paul Washington 20

Atwater-Cosmos-Grove City 46 23-69

St. Paul Washington 14 6-20

Atwater-Cosmos-Grove City: Roemeling 16, Klinger 10, Powers 10, Kaehler 9, Tagtow 8, Johnson 7, Schultz 4, Brekke 3, Weseman 2. St. Paul Washington: Sims 11, Hardin 9.

Foley 75, St. Paul Central 41

Foley 35 40-75

St. Paul Central 19 22-41

Foley: Beier 15, Hageman 15, Zawacki 13, Wheeler 9, P. Osborne 7, K. Osborne 4, Baron 4, Hunt 4, Duevel 3, Dietl 1. St. Paul Central: Cordes 15, Blum 14, Thompson 4, Freberg 2, Murdoch Meyer 2, Northrop-Kiel 2, Roste 2.

Goodhue 54, St. Croix Lutheran 46

St. Croix Lutheran 25 21-46

Goodhue 27 27-54

St. Croix Lutheran: Hauge 21, Washington 12, Oakland 5, Beekman 4, Orvik 2, Penn 2. Goodhue: Schafer 11, Gadient 10, Ryan 9, Buck 8, Miller 7, Lodermeier 5, Beck 4.

Hutchinson 60, Alexandria 58

Alexandria 32 26-58

Hutchinson 30 30-60

Alexandria: Thul 30, Haabala 8, Scholl 8, Linow 6, Beyer 4, McGrane 2. Hutchinson: Beffert 22, Schlueter 20, Stamer 15, Watzke 2, Verhasselt 1.

Minnehaha Academy 56, Rochester Lourdes 48

Minnehaha Academy 28 28-56

Rochester Lourdes 29 19-48

Minnehaha Academy: Mack 14, Graham 13, Lewis 11, Al-Hameed 10, Cupito 5, Parten 2, Schroeder 1. Rochester Lourdes: Adamsen 15, Bretton 12, Hopkins 12, Browon 4, Daly 3, Restovich 1, Skinner 1.

Orono 56, Delano 37

Delano 18 19-37

Orono 23 33-56

Delano: Tool 14, T. Peterson 6, Stowman 5, Danielson 5, Pietila 4, K. Peterson 3. Orono: Knudson 17, Moore 9, McKown 8, Youngs 8, Kallenbach 5, Kompelien 3, Lundell 3, Pearce 3.

St. Anthony 58, St. Croix Prep 42

St. Croix Prep 13 29-42

St. Anthony 31 27-58

St. Croix Prep: Doely 13, White 12, Jensen 8, Lothenbach 8, Lothenbach 1. St. Anthony: Timmins 21, Bauman 12, Abraham 8, Zielsdorf 7, Maile 6, Cassidy 2, Lamerand 2.

St. Paul Como Park 74, Austin 69

St. Paul Como Park 34 40-74

Austin 33 36-69

St. Paul Como Park: Porter 24, J. James 17, Asberry 10, K. James 7, Walker 6, Dmytruk 4, Singer 4, Kenney 2. Austin: Dudycha 26, Walsh 16, Dudycha 13, Shute 8, Schmitt 6.

Simley 46, New Life Academy 24

Simley 26 20-46

New Life Academy 17 7-24

Simley: Thoemice 11, Bosin 8, Larson 8, Renslow 7, Danso 6, Miller 4, Osman 2. New Life Academy: Anderstrom 11, Linton-Slettedahl 5, Moseman 5, Salgado 3.

Stillwater 67, Woodbury 15

Woodbury 11 4-15

Stillwater 40 27-67

Woodbury: Henry 5, Buckhalton 4, Rosenthal 3, Alleman 2, Kothe 1. Stillwater: Holder 18, Karlen 10, Thompson 10, Buckhalton 8, Dieterle 7, Knutson 6, Peper 6, Schaffer 2.

HOCKEY • BOYS

Andover 5, Champlin Park 4, OT

Andover 3 0 1 1-5

Champlin Park 2 2 0 0-4

First: CP-Peterson (Ronn, Williams), :59, pp. A-Gravink, 3:10. CP-Mus (Trombley, Blodgett), 5:58. A-Thoreson, 13:21, pp. A-Knox , 15:44. Second: CP-Blodgett (Belleson, Williams), 1:46, pp. CP-Peterson (Ronn, Trombley), 5:24, pp. Third: A-Zinda (Casey, Thoreson), 6:30. Overtime: A-Gravink , 1:17. Saves: Andover: Brauns 3-8-3-0-14. Champlin Park: Neu 13-9-13-1-36.

Becker/Big Lake 5, Breckenridge/Wahpeton 0

Becker/Big Lake 2 3 0-5

Breckenridge/Wahpeton 0 0 0-0

First: BBL-Tobako (Graning, Polacec), 1:26. BBL-Sellner (Beckstrom), 5:29, sh. Second: BBL-Beckstrom (Bordson, Scheideman), 5:09. BBL-Beckstrom (Scheideman, Slepica), 10:28, pp. BBL-Wright (Baker, Lillemo), 12:10, pp. Saves: Becker/Big Lake: Holm 1-2-5-8. Breckenridge/Wahpeton: Pfeiff 16-10-15-41.

Blaine 8, Armstrong/Cooper 2

Blaine 3 3 2-8

Armstrong/Cooper 0 1 1-2

First: B-Steffen (Shaffer, Parent), 1:38. B-Steffen (Steffen), 6:50. B-Loftus (Jorgenson, Laager), 16:07. Second: AC-Rausch (Essen), 1:09. B-Steffen (Loftus, Laager), 6:37. B-Mikan (Laager, Loftus), 12:29. B-Mikan (Loftus), 16:50. Third: B-Penner (Mikan, Parent), :48. B-Laager (Steffen), 7:43. R-Yeager (Cook ), 13:25. Saves: Blaine: Wallin 3-7-6-16. Armstrong/Cooper: Lucas 13-18-8-39.

Bloomington Kennedy 3, Waconia 2, OT

Waconia 0 1 1 0-2

Bloomington Kennedy 1 0 1 1-3

First: BK-Magnusson (Jost, Dosan), 11:52, pp. Second: W-Rieck (Wiese), 14:30. Third: BK-Dosan (Deutsch, Manning), 7:25. W-Vacek (Molinari, Machtemes), 12:31. Overtime: BK-Manning (Manning, Jost), 1:57. Saves: Waconia: Johnson 11-9-8-0-28. Bloomington Kennedy: Walton 6-11-9-3-29.

Buffalo 2, St. Michael-Albertville 1

Buffalo 1 1 0-2

St. Michael-Albertville 0 0 1-1

First: B-Marr (Roethke, Winter), 1:55. Second: B-Ward (Ylitalo), 13:00. Third: STM-Raymond (Wise, Jordan), 12:23. Saves: Buffalo: Varner 6-7-7-20. St. Michael-Albertville: Deitrich 6-6-7-19.

Centennial 11, Anoka 0

Centennial 1 4 6-11

Anoka 0 0 0- 0

First: C-Carls (Hoylo, Searles), 9:13. Second: C-Ramirez (Carls, Schmeck), 3:08. C-Ramirez (Carls), 5:56. C-Carls (Johnson), 6:58. C-Searles (Carls), 8:18. Third: C-Pass (Ramirez, Hoylo), 1:49, pp. C-Pass (Hoylo), 7:04, pp. C-Blair (Everson, Van Tassel), 9:04, pp. C-Petersen (Ramirez), 10:41, pp. C-Searles (Blair), 14:16. C-Menne (Johnson), 15:34. Saves: Centennial: Fuller 3-7-5-15. Anoka: Olson 15-16-15-46.

Cretin-Derham Hall 11, Roseville 0

Cretin-Derham Hall 2 5 4-11

Roseville 0 0 0- 0

First: CDH-Sondreal (Jamieson, Fisher), 14:01. CDH-Cernohous (Houge, Cardenas), 15:53. Second: CDH-Sondreal (Jamieson, Cardenas), :51. CDH-Fisher (Sondreal, Sondreal), 5:53, pp. CDH-McCarthy (Cernohous, Houge), 6:27. CDH-Cernohous (Sondreal, Fisher), 10:48. CDH-Fisher (Sondreal), 11:30. Third: CDH-Fisher (McCarthy, Fisher), :39. CDH-Cernohous (Holm, Houge), 4:44. CDH-Spaniol (Sondreal, Jamieson), 10:40. CDH-Odlaug (Rasmussen), 15:50. Saves: Cretin-Derham Hall: Cavanagh 2-7-3-12. Roseville: Heiple 4-9-8-21.

Delano 5, St. Cloud Cathedral 2

St. Cloud Cathedral 1 1 0-2

Delano 1 1 3-5

First: D-Brown, 4:26, sh. SCC-Widman (Windfeldt, Gebhardt), 4:42, pp. Second: D-Paulson (Peterson), 10:53. SCC-Windfeldt (Schmidt), 12:32. Third: D-Peterson (Kruse, Paulson), 13:22. D-Halonen (Coppin, Schmidt), 14:40. D-Peterson (Paulson), 14:54. Saves: St. Cloud Cathedral: Hansen 10-12-18-40. Delano: Dorsey 6-5-2-13.

Elk River/Zimmerman 6, Spring Lake Park 5, OT

Spring Lake Park 1 1 3 0-5

Elk River/Zimmerman 1 3 1 1-6

First: ERZ-Davis (Grassel, Schutt), 2:35. SLP-Lueck (Theisen), 3:27. Second: ERZ-Pilich (Rinehart, Hughes), 3:51. ERZ-Johnson (Fritel), 8:33, sh. SLP-Lueck (Ross), 9:52, pp. ERZ-Johnson (Fritel, Davis), 13:02. Third: ERZ-Pilich (Bassett), 2:40. SLP-Lueck (Theisen), 9:13. SLP-Lueck (Larsen, Roell), 13:26. SLP-Ross (Theisen, Lueck), 15:12. Overtime: ERZ-Johnson (Schutt, Davis), 2:15, pp. Saves: Spring Lake Park: Bergdahl 6-8-15-5-34. Elk River/Zimmerman: Stockman 15-14-13-1-43.

Gentry Academy 5, East Grand Forks 2

Gentry Academy 1 2 2-5

East Grand Forks 0 0 2-2

First: GA-Joshi (Dean), 15:16. Second: GA-Dean (Parkinson), 6:12. GA-Rickey, 16:21. Third: GA-Hall (Rickey), 4:47, pp. EGF-Schultz (Magner, Panzer), 7:47, pp. EGF-Schmiedeberg (Panzer, Schultz), 10:23. GA-Berg (Rickey), 15:24. Saves: Gentry Academy: Willson 9-12-6-27. East Grand Forks: Mero 9-4-6-19.

Hermantown 5, Eden Prairie 2

Eden Prairie 0 1 1-2

Hermantown 2 1 2-5

First: H-Vieau (Plante, Hanson), 4:54, pp. H-Vieau (Peterson, Plante), 10:39, pp. Second: EP-Luloff (Townsend), 13:04. H-Kohanski (Peterson, Hanson), 15:47, pp. Third: H-Kohanski, 6:21. H-Vieau (Thomas, Blomdahl), 8:36. EP-Saterdalen (Fronek, Pramenko), 16:26. Saves: Eden Prairie: Schowalter 9-14-8-31. Hermantown: Callaway 7-6-8-21.

Hibbing/Chisholm 4, Red Wing 3, OT

Hibbing/Chisholm 1 1 1 1-4

Red Wing 2 1 0 0-3

First: RW-Larson (Tripp), 3:14. HC-Frider (Kubena), 15:07, pp. RW-Ramstad (Ahern, Ulvenes), 16:21. Second: RW-Ulvenes (Ramstad, Peterson), 7:13. HC-Edmonds (Taylor), 11:05. Third: HC-Frider (Kemp, Lehman), 12:02, pp. Overtime: HC-Taylor (Janezich, Dickson), 1:27. Saves: Hibbing/Chisholm: Radovich 8-4-x-x-12, Boyer x-3-5-0-8. Red Wing: Ehlers 16-16-22-3-57.

Holy Angels 3, Hudson (Wis.) 2

Hudson Raiders 1 1 0-2

Holy Angels 0 2 1-3

First: H-Giblin (Mauer), 4:17. Second: HA-Nelson (Bartfield, Lechner), 1:40. H-Giblin, 10:12, pp. HA-Welsch (Lesnar, Hermanson), 14:37, pp. Third: HA-Hermanson (Nelson), 1:08. Saves: Hudson (Wis.): Tepper-Engh 7-9-15-31. Holy Angels: Hess 13-9-11-33.

Hutchinson 4, Princeton 3, OT

Hutchinson 1 1 1 1-4

Princeton 1 0 2 0-3

First: P-Wood (Wille), 8:35. H-Knorr (Starrett), 16:58. Second: H-Knorr, 13:31, sh. Third: P-Baumann, 8:53, sh. P-Patnode, 14:35. H-Knorr (Ladwig, Miller), 14:56. Overtime: H-Knorr (Starrett), 7:36. Saves: Hutchinson: Lien 15-5-6-8-34. Princeton: Koecher 11-9-6-4-30.

Maple Grove 10, Coon Rapids 0

Coon Rapids 0 0 0- 0

Maple Grove 4 3 3-10

First: MG-Gunderson (Brink), :07. MG-Steenerson (Skanson), 4:36. MG-Giuliani (Gunderson, Wente), 11:03. MG-Giuliani (Brink, Gunderson), 14:32. Second: MG-Kernan (Margenau, Nelson), 7:36. MG-Gunderson (Margenau), 8:47. MG-Giese (Busch, Ellingson), 12:45. Third: MG-Giuliani (Gunderson), 5:38. MG-Nelson (Steenerson), 6:45. MG-Jaglo, 8:48. Saves: Coon Rapids: Wagner 16-16-11-43. Maple Grove: Roach 6-8-1-15.

Minneapolis 3, Rock Ridge 2

Rock Ridge 0 0 2-2

Minneapolis 0 2 1-3

Second: M-Soderberg (Hanson, Pankratz), :24. M-Soderberg (Hanson, Hanson), 6:43. Third: RR-Flatley (Troutwine, Lamppa), 7:17. RR-Troutwine (Flatley), 10:01, pp. M-Zoia (Hanson, Pitts), 15:29. Saves: Rock Ridge: Kangas 4-8-3-15. Minneapolis: Lamont 5-6-8-19.

Minnetonka 4, Wayzata 1

Wayzata 0 0 1-1

Minnetonka 1 2 1-4

First: M-Chartier, 14:19, sh. Second: M-Garry (Moore, Hupka), 12:07. M-Garry (Hupka, Stout), 14:26, pp. Third: W-Mattson (Gardner), :14. M-Burrows (Whipple, Moore), 10:27. Saves: Wayzata: Ingemann 14-8-2-24. Minnetonka: McKenzie 9-13-6-28.

New Ulm 3, Minnesota River 1

Minnesota River 0 1 0-1

New Ulm 1 1 1-3

First: NU-Hansen (Kraus, Hoffmann), 14:02. Second: NU-Hansen (Hansen, Hoffmann), 14:39. MR-O'Keefe (Narum), 15:27. Third: NU-Hoffmann (Hansen), 15:54. Saves: Minnesota River: Kotek 9-6-13-28. New Ulm: Sellner 8-6-5-19.

Northern Edge 10, St. Paul Highland Park 2

St. Paul Highland Park 0 2 0- 2

Northern Edge 3 4 3-10

First: NE-Ripley (Langevin, Sabby), 7:32. NE-Dubois, 12:50. NE-Sabby (Ripley, Langevin), 14:08. Second: NE-Husby (Thorson), :52. NE-Ripley (Young, Scarborough), 8:40, pp. SPHP-Bradford (Bell, Howatt), 10:38. SPHP-Bell (Howatt), 11:08. NE-Langevin (Ripley), 13:47, pp. NE-Dubois (Reintjes, Iacono), 14:48, pp. Third: NE-Dubois (Reintjes), 9:53. NE-Thorson (Dubois), 12:04. NE-Fisher (Langevin), 16:16. Saves: St. Paul Highland Park: 15-7-13-35. Northern Edge: 11-8-9-28.

Prior Lake 9, Shakopee 2

Shakopee 1 0 1-2

Prior Lake 2 7 0-9

First: PL-Kingery (Boyce, Simonson), 5:16. S-Toward (Roder), 7:56. PL-Dueber (Eiter), 12:05. Second: PL-Dicke (Emerson), 3:15, pp. PL-Bump (Anderson), 6:19. PL-Rice (Schumacher, Bump), 9:11. PL-Rice, 11:24. PL-Schumacher (Bump), 14:59, sh. PL-Kingery (Rice), 15:18, sh. PL-Bump (Rice), 16:54. Third: S-Larson (Vogel), :19. Saves: Shakopee: Huson 11-11-x-22, Ungar x-3-5-8. Prior Lake: Mickett 6-3-2-11.

Rogers 7, Totino-Grace 1

Rogers 1 3 3-7

Totino-Grace 1 0 0-1

First: R-Peluf (Ranallo, Miller), 7:24. TG-Johnson (Jeppesen, Moore), 12:01. Second: R-Sinjem (Cheslock, Ranallo), 1:06. R-Frederickson (Cheslock, Jenson), 11:09, pp. R-Lomen (Cheslock, Newman), 14:28. Third: R-Sinjem (Ranallo, Peluf), 4:28. R-Sinjem (Peluf, Ranallo), 8:07. R-Sinjem (Peluf, Newman), 10:18. Saves: Rogers: Chapman 6-9-4-19. Totino-Grace: Johnson 16-8-11-35.

Roseau 6, Blake 1

Blake 0 0 1-1

Roseau 2 2 2-6

First: R-Byfuglien (Urness), 12:41, pp. R-Murphy (Severson), 16:47, sh. Second: R-Urness (George), 8:15. R-Gunderson (Murphy, Severson), 15:50. Third: R-Urness, 9:10. R-Gunderson (Murphy, Severson), 12:58. B-Krenke (Carlson, Sugalski), 14:11. Saves: Blake: Spaeth 8-9-6-23. Roseau: Woidke 6-9-9-24.

Rosemount 2, Eastview 0

Eastview 0 0 0-0

Rosemount 0 0 2-2

Third: R-Peterson (Hedlund), 2:36, pp. R-Hendrikson (Peterson, Hedlund), 4:48, pp. Saves: Eastview: Svaren 8-16-17-41. Rosemount: Pasch 5-5-14-24.

St. Thomas Academy 3, Mahtomedi 1

Mahtomedi 0 1 0-1

St. Thomas Academy 0 1 2-3

Second: M-Haycraft (Gulenchyn), 1:20, pp. STA-Candon (Skahan, Cronin), 8:35. Third: STA-Howard (Skahan, Cronin), 13:34, pp. STA-Cronin, 15:57, sh. Saves: Mahtomedi: Dardis 9-11-8-28. St. Thomas Academy: Schoephoerster 16-2-6-24.

Simley 7, St. Paul Johnson 1

Simley 1 4 2-7

St. Paul Johnson 0 0 1-1

First: S-Roitman (Seidl, Binsfeld), 16:07. Second: S-Painter (Renslow, McKnight), 3:35. S-Milner (Difronzo, Stanton), 3:57. S-Seidl, 5:41, sh. S-Seidl, 15:21. Third: SPJ-Themes (Maidl, Ochocki), :20. S-Renslow (Luedke), :53. S-Painter (Roitman, Hilsgen), 6:47. Saves: Simley: Davidson 5-8-12-25. St. Paul Johnson: Weldon 15-11-7-33.

Tartan 3, Two Rivers 1

Two Rivers 0 1 0-1

Tartan 1 0 2-3

First: T-Axberg (Bertelsen, Resch), 5:38. Second: TR-Zweber, 12:16, sh. Third: T-Ashton (Axberg), 8:20. T-Milan, 11:30. Saves: Two Rivers: Ouren 13-15-6-34. Tartan: Kelley 6-3-9-18.

Woodbury 4, Mounds View 0

Mounds View 0 0 0-0

Woodbury 1 2 1-4

First: W-Gordon (Fotopoulos), 3:39. Second: W-Gordon, 9:08. W-Gordon (Miller), 14:37, pp. Third: W-Pelke, 14:49, sh. Saves: Mounds View: Petrich 9-12-6-27. Woodbury: Carlson 14-9-6-29.

HOCKEY • GIRLS

Andover 7, Grand Rapids/Greenway 0

Andover 3 2 2-7

Grand Rapids/Greenway 0 0 0-0

First: A-Little (Sauer, Thoreson), 7:41. A-Boerger (Brown), 8:23, pp. A-Thoreson (Boerger, Brown), 12:16. Second: A-Goettl (Brown), 6:12. A-Goettl (Boerger, Brown), 11:32, pp. Third: A-Brown (Mumm), 1:00, pp. A-Kaiser (Engler, Little), 11:04. Saves: Andover: Stagman 2-4-3-9. Grand Rapids/Greenway: Cole 9-12-6-27.

Apple Valley 6, Farmington 2

Farmington 0 2 0-2

Apple Valley 1 2 3-6

First: AV-Ryan (Mak. Moran, Vonderhaar), 5:35. Second: AV-Dougan (Mak. Moran, Vonderhaar), 4:22. F-Kadrlik (Bethke, Kadrlik), 9:02, pp. F-Meier (Kadrlik), 13:49, pp. AV-Dougan (Mak. Moran, Mar. Moran), 14:24. Third: AV-Mar. Moran (Cozy), 4:50. AV-Vonderhaar, 5:35. AV-Ryan (Mak. Moran), 5:51. Saves: Farmington: Moudry 5-7-10-22. Apple Valley: Cozy 13-6-10-29.

Benilde-St. Margaret's 6, Gentry Academy 0

Gentry Academy 0 0 0-0

Benilde-St. Margaret's 2 3 1-6

First: BSM-Hoen (Peschel, Mortenson), 6:35, pp. BSM-Juckniess (Zavoral, Mortenson), 9:29. Second: BSM-Duffy (Peschel), 7:06. BSM-Hassler, 12:17, sh. BSM-Mortenson (Hoen, Zavoral), 15:15, sh. Third: B-Junker (Duffy), 9:04. Saves: Gentry Academy: Laming 11-6-7-24. Benilde-St. Margaret's: Van Stelten 4-9-3-16.

Bloomington Jefferson 5, New Prague 4

Bloomington Jefferson 1 4 0-5

New Prague 2 0 2-4

First: B-Lesch, 8:08. NP-Prochaska (Robasse, Moravchik), 11:08. NP-Hansen (Madsen, Picka), 12:44. Second: B-Schuck (Longhenry, Panvica), :50. B-Lesch (Johnson, Wozniak), 3:55. B-Bartsh (Longhenry), 10:38. B-Schuck (Wozniak), 13:42. Third: NP-Robasse (Prochaska, Moravchik), 7:53, pp. NP-Robasse (Prochaska, Peterson), 12:28, pp. Saves: Bloomington Jefferson: Rash 5-5-2-12. New Prague: Smith 10-12-10-32.

Burnsville 7, Lakeville North 2

Lakeville North 0 2 0-2

Burnsville 1 2 4-7

First: B-Dundon (Krumholz), 15:30. Second: B-Glassen, 5:55. B-Colin (Katzmarek, Dundon), 7:46. LN-Olson (Jensen, Wagenbach), 7:55. L-Jensen, 15:17. Third: B-Bowlby (Dundon), 1:18, sh. B-Tilbury (Thomas), 6:05, pp. B-Katzmarek (Colin, Dundon), 8:07. B-Katzmarek (Dundon), 14:44. Saves: Lakeville North: Weiland 8-19-7-34. Burnsville: Tilbury 5-9-10-24.

Champlin Park/CR 6, Hopkins/St. Louis Park 3

Hopkins/St. Louis Park 0 2 1-3

Champlin Park/Coon Rapids 2 2 2-6

First: CPCR-Scott (Terebayza), 3:23. CPCR-Qualley (Bolander), 5:50. Second: CPCR-Ness (Scott), 3:56. HSLP-Shaw, 10:49. HSLP-Stoldorf, 12:18. CPCR-McKenzie (Strouse, Qualley), 12:57. Third: CPCR-Ness (Bolander, Johnson), 2:01, pp. CPCR-Bolander (Scott), 6:55, pp. HSLP-Hoffman, 9:23. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Osland 15-2-3-20. Champlin Park/Coon Rapids: Boshea 1-11-11-23.

Cloquet-Esko-Carlton 2, Osseo/Park Center 1

Cloquet-Esko-Carlton 1 0 1-2

Osseo/Park Center 1 0 0-1

First: CEC-Dostal (Lilly), :31. OPC-Albers (Anderson), 0:51. Third: CEC-Jones (Stewart, Dostal), :30. Saves: Cloquet-Esko-Carlton: Kiminski 6-8-8-22. Osseo/Park Center: Olson 5-10-9-24.

Duluth 7, Red Wing 3

Duluth 2 0 5-7

Red Wing 2 0 1-3

First: D-Horvat (Benson, Cochran), 11:24. RW-Kruger (Zylka), 11:38. RW-Snyder (Kruger), 13:46. D-Martin (Benson), 15:04. Third: D-Fellman (Martin, Coole), :34. D-McCarthy (Horvat), 1:32. D-Lorentz (Benson, Moline), 2:37. D-Clough (Fellman, Fellman), 8:05, pp. RW-Snyder (Hintz), 8:57. D-Moline, 9:52. Saves: Duluth: Brisbois 6-8-2-16. Red Wing: Vogel 9-15-10-34.

East Ridge 9, Irondale/St. Anthony 0

East Ridge 4 3 2-9

Irondale/St. Anthony 0 0 0-0

First: ER-Andre (Roth, Paul), :38. ER-Fetch, 1:30. ER-Ferrell (Andre, Paul), 15:41. ER-Schmidt (Fetch, Hollenback), 16:55. Second: ER-Barry (Roth), 2:39. ER-Roth (Fetch), 8:56, pp. ER-Barry (Groch, Schmidt), 9:51. Third: ER-Meyer (Downie), 1:20. ER-Fetch (Schmidt), 14:30. Saves: East Ridge: Limpert 4-3-1-8. Irondale/St. Anthony: Rupp 17-19-10-46.

Eastview 6, Rosemount 2

Eastview 2 3 1-6

Rosemount 0 0 2-2

First: E-Stepan (Farrington), 6:24, pp. E-Hayward (Wilhelm), 16:05. Second: E-Holman (Keating, Bjerke), 2:48, pp. E-Hayward (Chesek, Stepan), 14:12, pp. E-Chesek (Hayward), 14:57. Third: R-Hanson (Tuttle), 4:31, pp. R-Stramel (Tuttle, Hanson), 11:07. E-Wilhelm, 15:23. Saves: Eastview: Lombardi 6-11-16-33. Rosemount: Chittajallu 7-4-x-11, Burton x-x-4-4.

Edina 3, Eden Prairie 1

Edina 2 0 1-3

Eden Prairie 0 1 0-1

First: E-Kuehl (Zawoyski), 6:11. E-Halverson, 8:08. Second: EP-Konrad (Pottinger, Mehta), 12:25. Third: E-Halverson (Hankinson, Horton), 15:02. Saves: Edina: Corniea 5-7-6-18. Eden Prairie: Knuth 8-6-7-21.

Holy Angels 9, Waconia 0

Waconia 0 0 0-0

Holy Angels 2 4 3-9

First: HA-B. Loichle (L. Loichle), 2:27. HA-LaMere (Garton), 8:18. Second: HA-Lesnar (Anderson, Dean), :46. HA-Lesnar (Anderson, B. Loichle), 1:57. HA-E. Clow (LaMere, Brama), 4:59. HA-Garton (E. Clow), 11:45. Third: HA-E. Clow (Mak. Clow, Mar. Clow), 3:40. HA-Anderson (Johnson, Lesnar), 13:40. HA-Mar. Clow (Dean), 14:43. Saves: Waconia: Elvebak 12-12-11-35. Holy Angels: Rimstad 3-2-3-8.

Minneapolis 10, Hutchinson 4

Hutchinson 3 0 1- 4

Minneapolis 4 4 2-10

First: H-Rahne (Hauan, Wagner), 1:10. H-Fitterer (Piehl), 2:10. M-Midtbo (Moen, Davis), 6:13. M-Moen (Midtbo), 6:30. M-Midtbo (Moen, Davis), 12:00. H-Wagner, 12:49. M-Moen (McKinney), 13:01. Second: M-Midtbo (Davis), :42. M-Christman (Sorock, Lawless), 2:29. M-Midtbo (McKinney, Lieb), 8:39. M-Anderson (Christman, Weaverling), 16:42. Third: M-Hardcopf (Weaverling, Anderson), 3:00. M-Davis (McKinney), 4:28. H-Hauan (White, Fitterer), 13:40. Saves: Hutchinson: Docken 18-20-5-43. Minneapolis: Taylor 3-7-10-20.

Mound Westonka 3, Blaine 2

Mound Westonka 2 0 1-3

Blaine 0 0 2-2

First: MW-Pioske, :44. MW-Pioske (Hardacre), 6:22. Third: MW-Courneya (Leonard, Pioske), 9:19, pp. B-Anderson, 14:22. B-Ronn (Janssen), 15:49. Saves: Mound Westonka: Roth 11-9-8-28. Blaine: Hansen 11-5-3-19.

New Ulm 3, Minnesota River 0

Minnesota River 0 0 0-0

New Ulm 1 1 1-3

First: NU-Anderson(Hulke), 9:20. Second: NU-Hulke, 5:07. Third: NU-Schaefer (Hornick), 5:14. Saves: Minnesota River: Messer 7-17-17-41. New Ulm: Brennan 5-5-5-15.

North Wright County 2, Minnetonka 1

Minnetonka 0 1 0-1

North Wright County 2 0 0-2

First: NWC-Finnerty (Petersen), 5:17. NWC-Petersen (Gillespie, Finnerty), 7:07, pp. Second: M-Lindsay (LaRoche), :15. Saves: Minnetonka: Johnson 1-6-8-15. North Wright County: Weiser 13-13-12-38.

Orono 4, Northfield 0

Northfield 0 0 0-0

Orono 2 1 1-4

First: O-Niccum (Ryskamp, Niccum), 4:11. O-Niccum (Paulsen, Ryskamp), 14:31, pp. Second: O-Ryskamp (Lopez), 4:33, pp. Third: O-Niccum (Lopez, Niccum), 4:49. Saves: Northfield: Malecha 12-10-11-33. Orono: Dahl 7-8-5-20.

Proctor/Hermantown 10, Mahtomedi 0

Mahtomedi 0 0 0- 0

Proctor/Hermantown 4 5 1-10

First: PH-Fairchild (Anick, Gilbertson), 6:54, pp. PH-Graves (Anick, Sieger), 11:21. PH-Eckstrom (Sieger, Burke), 13:42. PH-Fairchild (Gunderson), 14:49. Second: PH-Burke (Hooey, Annala), 3:40. PH-Burke (Yokom, Hooey), 3:54. PH-Annala (Burke, Hooey), 6:55, pp. PH-Eckstrom (Sieger), 8:48. PH-Lavalley (Graves, Eckstrom), 16:58. Third: PH-Sieger (Graves, Eckstrom), 14:56. Saves: Mahtomedi: Galeazzi 11-8-9-28. Proctor/Hermantown: Pajari 5-5-x-10, Langley x-x-4-4.

Roseville 3, Woodbury 2

Woodbury 1 0 1-2

Roseville 0 2 1-3

First: W-Roepke (Herrig), 4:04. Second: R-Haug, 11:22. R-Ray (Zarembinski), 13:56. Third: R-Haug, :49. W-Mischacoff (Herrig), 3:21. Saves: Woodbury: Tuman 8-10-7-25. Roseville: Jones 7-8-8-23.

South St. Paul 7, Chisago Lakes 1

Chisago Lakes 0 1 0-1

South St. Paul 2 3 2-7

First: SSP-Johnson (Buchan, Evazich), 3:05. SSP-Johnson, 8:54. Second: SSP-Wincentsen (Vesper, Ramirez), :22, pp. CL-Brunette (DeVries, DeVries), 4:37. SSP-Vesper (Ramirez, Pachl), 6:02, pp. SSP-Vesper (Wincentsen), 12:08. Third: SSP-Ramirez (Vesper, Dwelle), 10:20. SSP-Ramirez (Pachl, Wincentsen), 12:34, pp. Saves: Chisago Lakes: Ritter 11-7-x-18, Reedy x-5-4-9. South St. Paul: Norman 5-9-5-19.

Wayzata 3, Buffalo 0

Wayzata 2 1 0-3

Buffalo 0 0 0-0

First: W-Reem (Mathe, Fults), 12:18. W-Matthews (Coffin, Mathe), 12:53. Second: W-Matthews, 2:50. Saves: Wayzata: Podiak 21-9-20-50. Buffalo: Mootz 2-3-4-9.