FRIDAY

BASEBALL

CLASS 2A

Section 8 • Championship

• Roseau 3, Perham 2

CLASS 1A

Section 6 • Championship

• New York Mills 13, Kerkhoven-M-S 3

STATE TOURNAMENTS

GOLF • BOYS

CLASS 3A

At Bunker Hills G.C. in Coon Rapids

Tuesday

• First round, 7:30 am

Wednesday

• Second round, 7:30 am

CLASS 2A

At Ridges at Sand Creek in Jordan

Tuesday

• First round, 7:30 am

Wednesday

• Second round, 7:30 am

CLASS 1A

At Pebble Creek G.C. in Becker

Tuesday

• First round, 7:30 am

Wednesday

• Second round, 7:30 am

GOLF • GIRLS

CLASS 3A

At Bunker Hills G.C. in Coon Rapids

Tuesday

• First round, noon

Wednesday

• Second round, noon

CLASS 2A

At Ridges at Sand Creek in Jordan

Tuesday

• First round, noon

Wednesday

• Second round, noon

CLASS 1A

At Pebble Creek G.C. in Becker

Tuesday

• First round, noon

Wednesday

• Second round, noon

SOFTBALL

At Caswell Park

CLASS 4A

Thursday • Quarterfinals

• Brainerd 4, East Ridge 3

• Forest Lake 6, Centennial 3

• Hopkins 3, Chanhassen 1

• White Bear Lake 3, Lakeville South 0

Semifinals

• Brainerd 5, Hopkins 2

• Forest Lake 3, White Bear Lake 2

Consolation semifinals

• Centennial 5, Lakeville South 3

• East Ridge 4, Chanhassen 2

Friday • Fifth place

• Centennial 4, East Ridge 2

Third place

• Hopkins 6, White Bear Lake 0

Championship

• Forest Lake 6, Brainerd 0

Class 3A

Thursday • Quarterfinals

• Chisago Lakes 6, Benilde-St. Margaret's 1

• Mankato West 5, Monticello 1

• Simley 3, St. Anthony 2

• Winona 9, Rocori 0

Semifinals

• Mankato West 4, Simley 3

• Winona 4, Chisago Lakes 0

Consolation semifinals

• Benilde-St. Margaret's 10, Rocori 0

• St. Anthony 16, Monticello 5

Friday • Fifth place

• St. Anthony 10, Benilde-St. Margaret's 0

Third place

• Chisago Lakes 8, Simley 2

Championship

• Mankato West 5, Winona 1

Class 2A

Thursday • Quarterfinals

• Chatfield 8, Mounds Park 5

• Dilworth-G-F 4, LeSueur-Henderson 2

• Maple Lake 4, St. Cloud Cathedral 1

• Proctor 7, Pipestone Area 6

Semifinals

• Chatfield 3, Dilworth-G-F 1

• Proctor 2, Maple Lake 1, 12 inn.

Consolation semifinals

• LeSueur-Henderson 3, Mounds Park 2

• Pipestone Area 5, St. Cloud Cathedral 4

Friday • Fifth place

• LeSueur-Henderson 6, Pipestone Area 5

Third place

• Maple Lake 4, Dilworth-G-F 0

Championship

• Chatfield 3, Proctor 2

Class 1A

Thursday • Quarterfinals

• Edgerton/SMC 3, Red Lake Falls 1

• Moose Lake-WR 8, Wabasha-Kellogg 0

• Nicollet 10, Menahga 0

• Randolph 5, Upsala 1

Semifinals

• Moose Lake-WR 3, Randolph 2

• Nicollet 4, Edgerton/SMC 1

Consolation semifinals

• Red Lake Falls 11, Menahga 1

• Wabasha-Kellogg 5, Upsala 1

Friday • Fifth place

• Red Lake Falls 9, Wabasha-Kellogg 4

Third place

• Randolph 6, Edgerton/SMC 3

Championship

• Nicollet 3, Moose Lake-Willow River 2

TENNIS • BOYS

CLASS 2A

At Baseline Tennis Center

Individual tournament

Friday • Semifinals

Doubles

• Tej Bhagra-Spencer Busch, Rochester Mayo, def. Brandon Pham-Sam Rathmanner, Mahtomedi, 5-7, 7-5, 6-2.

• Matias Maule-Sam Skanse, Orono, def. Kaushik Bukkuri-Luke Fridinger, East Ridge, 6-2, 6-1.

Singles

• Collin Beduhn, Wayzata, def. Ashton Adesoro, St. Paul Harding, 6-4, 6-1.

• Matthew Fullerton, Edina, def. Allen Gong, Eagan, 7-5, 6-1.

Championship

Doubles

• Maule-Skanse def. Bhagra-Busch, 6-2, 4-6, 6-4.

Singles

• Fullerton def. Beduhn, 7-6 (7-3), 6-7 (7-9), 7-6 (7-3).

CLASS 1A

At Reed-Sweatt Tennis Center

Individual tournament

Friday • Semifinals

Doubles

• Dylan Hahn-Jack Onkka, Thief River Falls, def. AJ Helmer-Andy Stevenson, Fridley, 6-1, 6-1.

• Ethan Leeser-Frederick Suhler, Rochester Lourdes, def. Leo Benson-Maik Nguyen, St. Paul Academy, 3-6, 6-4, 6-2.

Singles

• Evan Fraser, Mounds Park Academy, def. Tate Reichmann, Minnewaska Area, 6-2, 6-7 (7-4), 6-1.

• Isaac Maddock, Osakis, def. Marjan Veldic, Rochester Lourdes, 7-6 (7-2), 6-0.

Championship

Doubles

• Hahn-Onkka def. Leeser-Suhler, 7-6 (4), 6-7 (5), 6-3.

Singles

• Fraser def. Maddock, 6-3, 6-1.

TRACK AND FIELD • BOYS

At St. Michael-Albertville

CLASS 3A

• Saturday: Finals, 4 pm

CLASS 2A

Friday • Top 10 Teams

• Fergus Falls 18, Grand Rapids 16, Litchfield and Rockford 13, Blake and Fridley 12, Annandaleand Worthington 10, Alexandria 9, Mankato East and Mound Westonka 8

Individual events (Top 5)

• 3,200: 1. Shef West, Blake, 9:15.57; 2. Salvador Wirth, Annandale, 9:19.41; 3. Isaiah Anderson, Mankato East, 9:29.; 4. Noah Mahoney, Monticello, 9:30.64; 5. Charlie Power-Theisen, St. Paul Como Park, 9:30.94.

• Triple jump: 1. Anthony Borom, Fridley, 45-7; 2. Abagotte Opiew, Worthington, 44-10½; 3. William Heydt, Alexandria, 44-10¼; 4. Richard Obeakemhe, St. Thomas Academy, 43-0; 5. Owen Carlin, Faribault, 42-9¾.

• Shot put: 1. Jackson Weston, Grand Rapids, 58-2; 2. Dom Dietel, Litchfield, 56-2; 3. Alexander Jensen, Fergus Falls, 53-6½; 4. Peyton Byrne, Stewartville, 51-11¾; 5. Hank Artz, Fairmont, 50-11¾.

• Shot put (wheelchair): 1. Devin Filzen, Winona, 17-6.

• Pole vault: 1. Brian Schloeder, Rockford, 14-3; 2. Jordan Lee, Fergus Falls, 14-3; 3. Payton Kasper, Mound Westonka, 14-0; 4. Kole Guth, St. Peter, 13-6; 5. Owen Angell, Becker, 13-0.

• Saturday: Finals, 9 am

CLASS 1A

Friday • Top 20 Teams

• Nova Classical 47.5, Perham 47, Minneapolis North 46, Luverne 43, St. Cloud Cathedral 35, St. Croix Lutheran 33, Howard Lake-Waverly-Winsted 25, Triton 24, Dilworth-Glyndon-Felton 23, Greenway/Nashwauk-Keewatin and Pine Island 22.

• Maple River 21, Montevideo and Ogilvie 20, Esko 19, Chatfield Grand Meadow/LeRoy-Ostrander/Kingsland/Southland, Sauk Centre and Tracy-Milroy-Balaton 18, Mankato Loyola/Cleveland 17.

Individual events (Top 5)

• 100: 1. Ashton Sandbulte, Luverne, 10.91; 2. Jaivon Hill, Minneapolis North, 11.12; 3. Greg Schafer, Lakeview, 11.14; 4. Ethan Lebrija, Morris Area/Chokio-Alberta, 11.14; 5. Sebastian Hoiland, Nova Classical, 11.20.

• 100 (wheelchair): 1. Aidan Gravelle, Mankato Loyola/Cleveland, 16.15 (All-Time State Record); 2. Tyler Gunnarson, St. Charles, 17.04; 3. Tyler Shepersky, United North Central, 18.24; 4. Toby Hagen, River Valley, 31.61; 5. James Hagen, River Valley, 34.03.

• 200: 1. Sandbulte 21.94; 2. Ethan Lebrija, Morris Area/Chokio-Alberta, 22.09; 3. R.J. Sylak, Zumbrota-Mazeppa, 22.38; 4. Hoiland 22.51; 5. Cayden Lockhart, St. Croix Lutheran, 22.51.

• 200 (wheelchair): 1. Gravelle 30.49 (All-time State Record); 2. Gunnarson 32.48; 3. T. Hagen 1:04.40; 4. J. Hagen 1:11.24.

• 400: 1. Taevon Wells, Greenway/Nashwauk-Keewatin, 48.60; 2. Henry Grayson, Medford, 49.52; 3. James Howard, Grand Meadow/LeRoy-Ostrander/Kingsland/Southland, 50.05; 4. Kameron Clay, Minneapolis North, 50.74; 5. Jack Domeyer, Legacy Christian, 50.87.

• 800: 1. Jacob McCleary, Perham, 1:55.03; 2. Brandon Kampsen, Sauk Centre, 1:55.41; 3. Zach Martin, Trinity, 1:56.19; 4. Joseph Mikrot, Moose Lake-Willow River, 1:56.56; 5. Jayce Kiehne, Lanesboro/Fillmore Central/Mabel-Canton, 1:57.76.

• 800 (wheelchair): 1. Shepersky, 2:14.02; 2. Gunnarson, 2:15.80.

• 1,600: 1. McCleary, 4:21.12; 2. Finn McCormick, Nova Classical, 4:21.13; 3. Brandon Kampsen, Sauk Centre, 4:24.30; 4. Noah Foster, Cromwell-Wright, 4:26.84; 5. Luke Swanson, Northwest Nighthawks, 4:27.35.

• 1,600 (wheelchair): 1. Gravelle 4:13.26 (Class 1A Record); 2. Shepersky 4:35.90.

• 3,200: 1. McCormick 9:27.20; 2. Henry Karelitz, Nova Classical, 9:35.02; 3. Turner Schad, St. Cloud Cathedral, 9:38.60; 4. Mark Swanson, Northwest Nighthawks, 9:38.75; 5. Kevin Turlington, Rochester Lourdes, 9:44.60.

• 110 hurdles: 1. Owen Petersohn, Triton, 15.23; 2. Simon Morgan, Mankato Loyola/Cleveland, 15.25; 3. Aiden Voss, Pipestone Area, 15.32; 4. Sam Blomberg, Minnesota Valley Lutheran, 15.36; 5. Miles Flack, Lake Crystal-Wellcome Memorial/Nicollet 15.40.

• 300 hurdles: 1. Petersohn 39.97; 2. Griffin Paulsen, St. Croix Lutheran, 40.27; 3. Voss 40.32; 4. McKale Pierson, Dilworth-Glyndon-Felton, 41.27; 5. Caleb Karg, Howard Lake-Waverly-Winsted, 41.33.

• 4x100 relay: 1. Minneapolis North (Zelaun Black, Cameron Clay, Jayland Baker, Hill), 42.57 (Class 1A Record); 2. Luverne 43.72; 3. Chatfield 43.78; 4. Redwood Valley 43.79; 5. LaCrescent-Hokah 43.93.

• 4x200 relay: 1. Howard Lake-Waverly-Winsted (Collin Boese, Lance Luchsinger, Mitchell Mallak, Cam Jones) 1:30.89; 2. Chatfield 1:31.11; 3. Maple River 1:31.37; 4. Eden Valley-Watkins/Kimball Area 1:31.43; 5. Rochester Lourdes 1:31.90.

• 4x400 relay: 1. St. Cloud Cathedral (Emanuel Kutzera, Henry Ebel, Benjamin Fromelt, Jacob Eickhoff), 3:27.69; 2. Pine Island 3:28.20; 3. Lake Crystal-Wellcome Memorial/Nicollet 3:28.41; 4. St. Croix Lutheran 3:28.58; 5. Perham 3:29.0.

• 4x800 relay: 1. St. Cloud Cathedral (Turner Schad, Fromelt, Maxwell Tomczik, Ebel) 8:07.05; 2. Lanesboro/Fillmore Central/Mabel-Canton 8:10.64; 3. Park Rapids Area 8:14.77; 4. Perham 8:19.05; 5. Northwest Nighthawks 8:21.06.

• High jump: 1. Jory Peters, Minneapolis North, 6-5; 2. Chris Pieper, Caledonia/Spring Grove, 6-4; 3. Maxim Sergeyev, St. Croix Lutheran, 6-3; 4. Andrew Berg, Ogilvie, 6-3; 5. (tie) Brayden Ecker, Pelican Rapids, and Jasper Timm, Duluth Marshall, 6-2.

• Long jump: 1. Makoi Perich, Esko, 21-5¾; 2. Joshua Schmidt, Kenyon-Wanamingo/Goodhue, 21-¾; 3. Connor Korvela, United North Central, 21-¾; 4. Berg, 20-11¼; 5. Isaiah O'Connor, Twin Cities Academy/Great River, 20-10¾.

• Triple jump: 1. Joshua Finseth, Dilworth-Glyndon-Felton, 46-1½; 2. Dylan Serreyn, Windom Area, 44-7¾; 3. Andrew Berg, Ogilvie, 44-1¾; 4. Joe Nedoroscik, Browerville, 43-7½; 5. Laden Neison, Kenyon-Wanamingo/Goodhue, 43-6½.

• Shot put: 1. Tony Nelson, Tracy-Milroy-Balaton, 57-3; 2. Francis O'Malley, Montevideo, 54-7; 3. Cole Boltjes, Adrian/Ellsworth, 53-11; 4. Garrett Bonow, Lewiston-Altura, 53-¾; 5. Thomas Loeffler, St. Clair/Immanuel Lutheran, 50-2½.

• Shot put (wheelchair): Category 1-1. Gunnarson 15-7¾; Category 2-1. T. Hagen 12-2¼; 2. J. Hagen 9-8½.

• Discus: 1. Ethan Fischer, Maple River, 191-0; 2. O'Malley, 164-8; 3. Connor Kostynick, Perham, 158-1; 4. Nelson, 155-11; 5. Caleb Vancura, Jackson County Central, 151-8.

• Discus (wheelchair): Category 1-1. Gravelle 46-9; Category 2-1. T. Hagen 30-6.

• Pole vault: 1. Jarod White, Pine Island, 16-0; 2. Brady Domier, Wadena-Deer Creek, 14-6; 3. Jeff Thoreson, St. Charles, 14-0; 4. (tie) Gavin Gullikson, West Marshall, and Nick Nierenhausen, Crosby-Ironton, 13-6.

TRACK AND FIELD • GIRLS

At St. Michael-Albertville

CLASS 3A

• Saturday: Finals, 4 pm

CLASS 2A

Friday • Top 10 Teams

• Cloquet 26, Foley 16, Monticello 14, St. Paul Highland Park 13, Albany, Fairmont, Fergus Falls and Holy Angels 12, Alexandria 11, Winona 10

Top 5 Individuals

• 3,200: 1. Olivia Goebel, Albany, 10:34.40; 2. Luna Scorzelli, St. Paul Highland Park, 10:35.43; 3. Isabelle Schmitz, Hutchinson, 10:43.14; 4. Laura Thompson, Fairmont, 10:51.79; 5. Emma Ecker, Alexandria, 11:01.56.

• High jump: 1. Ainsley Hansen, Fergus Falls, 5-7; 2. Olivia Jameson, Cloquet, 5-6; 3. Bryn Greenwaldt, Foley, 5-5; 4. Danica Pederson, New London-Spicer, 5-4; 5. Lexi Karge, Mankato East, 5-2.

• Long jump: 1. Olivia Keller, Holy Angels, 17-6¼; 2. Thalia Mendoza-Brunotte, Monticello, 17-5¾; 3. Noelle Hackenmueller, St. Cloud Apollo, 17-4½; 4. Ellie Hernes, Fairmont, 17-1½; 5. Lauren Dimler, Mankato West, 16-11¼.

• Discus: 1. Bella Harriman, Cloquet, 122-4; 2. Shay Berlin-Burns, Winona, 119-10; 3. Ella Duevel, Foley, 118-5; 4. Reese Jorgenson, St Francis, 116-10; 5. Grace Counts, Providence Academy, 115-9.

• Discus (wheelchair): 1. Tayla Gassman, Big Lake, 28-4.

• Saturday: Finals, 9 am

CLASS 1A

Friday • Top 20 Teams

• Eden Valley-Watkins/Kimball Area 81, Concordia Academy 68, Grand Meadow/LeRoy-Ostander/Kingsland/Southland and Zumbrota-Mazeppa 48, Luverne 41, St. Cloud Cathedral 36, Minnewaska Area 32, Murray County Central and Pierz 26, Legacy Christian and Nevis 24.

• Perham 23½, Crookston 19, Lake Crystal-Wellcome Memorial/Nicollet 19, Northome-Kelliher/Blackduck 18, Esko and Minnehaha Academy 17, Bagley/Fosston, Lake City, Montevideo, Pine Island and Winona Cotter 14.

Top 5 Individuals

• 100: 1. Hope Schueller, St. Cloud Cathedral, 12.42; 2. Anika Reiland, Grand Meadow/LeRoy-Ostrander/Kingsland/Southland, 12.48; 3. Chantle Reiland, Grand Meadow/LeRoy-Ostrander/Kingsland/Southland, 12.65; 4. Ava Phrakonkham, Bagley/Fosston, 12.66; 5. Emily Rengo, Esko, 12.70.

• 100 (wheelchair): 1. Emily Sullivan, LeSueur-Henderson, 29.68.

• 200: 1. Shaina Zinter, Concordia Academy, 24.98; 2. A. Reiland, 25.83; 3. Natalie Bremer, Lake City, 25.84; 4. Schueller, 26.28; 5. Riika Tirkkonen, Bagley/Fosston, 26.31.

• 200 (wheelchair): 1. Sullivan, 1:05.40.

• 400: 1. Ellie Kuechle, Eden Valley-Watkins/Kimball Area, 55.86; 2. McKenzie Luetmer, Minnewaska Area, 58.24; 3. Addison Hoof, Lester Prairie, 58.69; 4. Reese Koenen, Pine Island, 59.34; 5. Brylei Schreier, Murray County Central, 59.89.

• 800: 1. Tenley Nelson, Luverne, 2:14.68; 2. Katrina Sortland, Zumbrota-Mazeppa, 2:17.48; 3. Reanna Cruz, Legacy Christian, 2:17.95; 4. Brookelyn Kuechle, Eden Valley-Watkins/Kimball, 2:18.43; 5. Olivia Danielson, Minnewaska Area, 2:19.22.

• 1,600: 1. Jade Rypkema, Nevis, 5:04.16; 2. Natasha Sortland, Zumbrota-Mazeppa, 5:07.36; 3. Olivia Pauly, St. John's Prep, 5:15.51; 4. Grace Moeller, Lake Crystal-Wellcome Memorial/Nicollet, 5:16.99; 5. Lexi Bright, West Central Area, 5:20.83.

• 3,200: 1. Rypkema 10:36.99; 2. Amanda Overgaauw, Murray County Central, 10:51.56; 3. N. Sortland 11:05.75; 4. Kaylee Walklin, Windom Area, 11:17.72; 5. Clara Schad, St. Cloud Cathedral, 11:24.30.

• 100 hurdles: 1. Zinter,14.53 (Class 1A Record); 2. Ashley Kimman, Pierz, 14.87; 3. Brielle Kuechle, Eden Valley-Watkins/Kimball Area, 14.87; 4. Breanna Kressin, Crookston, 15.44; 5. Jessa Kimman, Pillager, 15.83

• 300 hurdles: 1. Zinter, 42.43 (Class 1A Record); 2. Kressin, 45.27; 3. Lucea Wales, Ashby/Brandon-Evansville, 46.58; 4. Kimman, 46.60; 5. Jocelyn Zoller, Eden Valley-Watkins/Kimball, 46.92.

• 4x100 relay: 1. Minnehaha Academy (Imani Sullivan Glenn, Cadence Mitchum, Liza Timm, Grazina Troup), 50.07; 2. Winona Cotter 50.31; 3. Rochester Lourdes 50.72; 4. Esko 50.72; 5. Eden Valley-Watkins/Kimball 50.80.

• 4x200 relay: 1. Grand Meadow/LeRoy-Ostrander/Kingsland/Southland (Anna Oehlke, C. Reiland, Breeley Galle, A. Reiland) 1:45.03; 2. Zumbrota-Mazeppa 1:45.98; 3. Eden Valley-Watkins/Kimball Area 1:46.05; 4. St. Cloud Cathedral 1:46.76; 5. Minnehaha Academy 1:47.34.

• 4x400 relay: 1. Eden Valley-Watkins/Kimball (Zoller, Hope Kuechle, Bro. Kuechle, E. Kuechle), 4:01.39; 2. Zumbrota-Mazeppa 4:04.05; 3. Luverne 4:04.80; 4. Canby/Minneota 4:04.45; 5. Minnewaska Area 4:07.71.

• 4x800 relay: 1. Luverne (Elizabeth Wagner, Tiana Lais, Jenna DeBates, Tenley Nelso) 9:35.81; 2. Murray County Central 9:36.93; 3. Minnewaska Area 9:37.98; 4. Lake City 9:46.58; 5. Staples-Motley 9:48.91.

• High jump: 1. Annaka Forsberg, Blooming Prairie, 5-6; 2. Kimman 5-3; 3. Ellie Becker, Eden Valley-Watkins/Kimball Area, 5-3; 4. Lucy McCallum, Parnassus Prep, 5-2; 5. Aidyn Bruns, Canby/Minneota, 5-2.

• Long jump: 1. Bri. Kuechle 18-4¾; 2. Zinter 18-½; 3. Haley Lentsch, Kenyon-Wanamingo/Goodhue, 17-8; 4. Jackie Cole, Medford, 17-1¾; 5. E. Kuechle 17-1¼.

• Triple jump: 1. Grace VanErp, Ottertail Central, 37-5¼; 2. Avery Koenen, Montevideo, 37-0; 3. Jaden Hackel, Perham, 36-7; 4. Kendall Huhnerkoch, Redwood Valley, 35-6; 5. Hannah Pederson, West Marshall, 35-3¾.

• Shot put: 1. Monica Johnson, Northome-Kelliher/Blackduck, 46-4¾ (Class 1A Record); 2. Nora Wilhelm, Concordia Academy, 42-5¾; 3. Lexy Foster, Grand Meadow/LeRoy-Ostrander/Kingsland/Southland, 39-7¾; 4. Kiely Kranz, Osakis, 39-3¼; 5. Emily Lorentz, Lake Crystal-Wellcome Memorial/Nicollet, 38-3¾.

• Shot put (wheelchair): 1. Sullivan 15-1.

• Discus: 1. Wilhelm, 134-5; 2. Zayda Priebe, Chatfield, 131-0; 3. Olivia Schwarzrock, Gibbon-Fairfax-Winthrop, 129-11; 4. Johnson, 124-5; 5. Jadyn Hart, Luverne, 122-0.

• Pole vault: 1. Cecily Fager, Legacy Christian, 11-3; 2. Gracie Morris, Perham, 11-0; 3. Sarena Schwartz, Tracy-Milroy-Balaton, 10-6; 4. Ellie Zimmerman, Paynesville, 10-6; 5. Adeline Miner, Lanesboro-Fillmore Central-Mabel-Canton, 10-0.