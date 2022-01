FRIDAY

BASKETBALL • BOYS

MINNESOTA

• Hermantown 78, New Ulm 64

• Minneota 39, Murray Co. Central 38

• Renville 62, Canby 48

• Pipestone 52, Montevideo 41

• Sioux Falls Lincoln (S.D.) 76, Marshall 49

HOCKEY • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Blaine 4, Duluth East 4, OT

HOCKEYTOWN HOLIDAY CLASSIC

Third round

• Grafton/Park River (N.D.) 4, Osseo 2

• Warroad 8, International Falls 1

HOCKEY • GIRLS

ARMSTRONG/COOPER CLASSIC

Seventh place

• Bloomington Jefferson 4, Princeton 0

Fifth place

• Two Rivers/St. Paul 6, North Shore 0

Third place

• Osseo/Park Center 2, Bemidji 1

Championship

• Fergus Falls 3, Armstrong/Cooper 2

BLAKE/BRECK HOLIDAY TOURNAMENT

Fourth round

• Stillwater 3, Centennial/SLP 0

KAPOSIA CLASSIC

Seventh place

• Eagan 4, Irondale/St. Anthony 1

Fifth place

• Elk River/Zimm. 3, Hibbing/Chisholm 1

Third place

• South St. Paul 2, Roseville 1

Championship

• Champlin Park/CR 3, Woodbury 0

THURSDAY

WRESTLING

METROPOLITAN AREA

• Annandale/ML 49, Irondale 25

• Annandale/ML 54, Pine City/H-F 24

• Atwater-C-GC 39, Annandale/ML 36

• Centennial 44, St. Paul Wash. 24

• Cretin-D.H. 52, St. Paul Johnson 24

• Ogilvie 42, Centennial 30

• Ogilvie 70, North St. Paul 12

• Ogilvie 51, St. Paul Wash. 30

• Ogilvie 42, Tartan 35

• Shakopee 68, Beaver Dam (Wis.) 9

• St. Paul Johnson 52, North St. Paul 24

• St. Paul Washington 51, Hopkins 21

• Wis. Rapids Lincoln (Wis.) 31, Shakopee 25

BI-STATE CLASSIC

At La Crosse, Wis.

Division 1

• Top 10: Marshfield (Wis.) 292.5, Holmen (Wis.) 251, Stoughton (Wis.) 224.5, Hastings 205.5, Wausau West (Wis.) 204.5, Bay Port (Wis.) 158.5, Hudson (Wis.) 151, Pulaski (Wis.) 149, Port Washington (Wis.) 120, Eastview 117. Others: 19. Winona/Cotter 37; 20. Orono 34.

Division 2

• Top 5: 1. Luxemburg-Casco (Wis.) 227; 2. Lodi (Wis.) 216; 3. Zumbrota-Mazeppa 206.5; 4. Caledonia/Houston 165; 5. Prairie du Chien (Wis.) 161.5. Others: 11. Cannon Falls/Randolph 82; 15. Lewiston-Altura/Rushford-Peterson 65.5; 21. Medford 48; 23. South St. Paul 45; 26. La Crescent-Hokah 7.5.

Division 3

• Top 5: 1. La Crosse Aquinas (Wis.) 247.5; 2. Iowa-Grant/Highland (Wis.) 186; 3. Stratford (Wis.) 175; 4. Goodhue 173; 5. Chatfield 168.5.

EAU CLAIRE HOLIDAY DUALS

At Eau Claire, Wis.

• 1. Simley; 2. Ellsworth (Wis.); 3. Cambridge-Isanti; 4. Rocori; 5. Kenyon-Wanamingo; 6. Eau Claire North (Wis.; 7. Maple Grove; 8. Superior (Wis.); 9. Plainview-Elgin-Millville; 10. Mahtomedi; 11. Independence (Wis.); 12. Eau Claire Memorial (Wis.); 13. Whitehall (Wis.); 14. Durand (Wis.); 15. Mondovi (Wis.)

SUMMARIES

HOCKEY • BOYS

Blaine 4, Duluth East 4 [OT]

Duluth East 3 1 0 0-4

Blaine 1 3 0 0-4

First: D-Teng (Winkler), 0:52. D-Downs, 10:48. D-peterson (Christian, Winkler), 11:31. B-Laager (Steffen), 15:22, pp. Second: B-Steffen (Laager), 0:45. B-Anderson (Mikan), 0:57. D-Peterson (Christian, Winkler), 4:51, pp. B-Swanson (Puder), 5:56. Saves: Duluth East: Ziemski 8-15-4-2-29. Blaine: Wallin 11-15-10-4-40.

HOCKEY • GIRLS

Bloom. Jefferson 4, Princeton 0

Bloomington Jefferson 1 2 1-4

Princeton 0 0 0-0

First: B-Longhenry, 14:27. Second: B-Longhenry, 14:55, pp. B-Schuck (Lesch), 15:43. Third: B-Lawrence (Panvica, Wolfe), 1:19. Saves: Bloomington Jefferson: Rash 4-3-2-9. Princeton: Ulm 14-7-8-29.

Elk River/Zimm. 3, Hibbing/Chisholm 1

Elk River/Zimmerman 0 1 2-3

Hibbing/Chisholm 0 0 1-1

Second: E-Christian (Huseth), 16:08. Third: E-Christian, 10:38, sh. H-Gherardi (Sullivan), 12:53, pp. E-Flahaven (Hansberger, Christian), 16:37. Saves: Elk River/Zimmerman: Brandt 1-5-6-12. Hibbing/Chisholm: Hess 11-12-8-31.

Fergus Falls 3, Armstrong/Cooper 2

Fergus Falls 1 2 0-3

Armstrong/Cooper 1 0 1-2

First: R-Loidolt (Vigen), 6:12. F-Hulter (Brimhall), 9:49, pp. Second: F-Andrews, 10:13. F-Hulter (Brimhall, Andrews), 16:33, pp. Third: R-College (Monogue, Riestenberg), 9:37. Saves: Fergus Falls: Jyrkas 4-12-3-19. Armstrong/Cooper: Kahl 9-15-9-33.

Two Rivers/St. Paul 6, North Shore 0

Two Rivers/St. Paul 2 1 3-6

North Shore 0 0 0-0

First: T-Johnson, 5:00. T-Daly (Shetka), 7:50. Second: T-Shetka, 4:55. Third: T-Nowak (Johnson), 1:26. T-Shetka, 7:00. T-Van Siclen, 16:09. Saves: Two Rivers/St. Paul: Graham 7-7-12-26. North Shore: Larson 6-12-13-31.

Osseo/Park Center 2, Bemidji 1 [OT]

Osseo/Park Center 0 1 0 1-2

Bemidji 0 0 1 0-1

Second: O-Kraemer (Strand, Lewis), 0:45, pp. Third: B-Berg, 0:34. OT: O-Albers, 2:46. Saves: Osseo/Park Center: White 6-3-8-2-19. Bemidji: Weidemann 10-9-13-2-34.

South St. Paul 2, Roseville 1

Roseville 0 1 0-1

South St. Paul 1 0 1-2

First: S-Ramirez (Danielson), 0:17. Second: R-Ray, 1:14. Third: S-Pachl (Jerikovsky, Matuzak), 16:44, pp. Saves: Roseville: Jones 13-8-4-25. South St. Paul: Norman 7-7-12-26.

Stillwater 3, Centennial/SLP 0

Stillwater 1 2 0-3

Centennial/Spring Lake Park 0 0 0-0

First: S-Johnson (Reardon), 2:36. Second: S-Johnson (Schuster), 10:30. S-St. Martin (Cheney), 16:37. Saves: Stillwater: Timmons 6-8-6-20. Centennial/Spring Lake Park: Groess 12-8-10-30.