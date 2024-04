Tap the bookmark to save this article.

Anyone can read, no subscription required

Gift this Article

Gift this Article Anyone can read, no subscription required

2023-24 AP BOYS' BASKETBALL ALL-STATE TEAM

PLAYER OF THE YEAR – (asterisk)Kon Knueppel, Wisconsin Lutheran

COACH OF THE YEAR – Ryan Walz, Wisconsin Lutheran

FIRST TEAM

Will Hornseth, 6-8, sr., De Pere

(asterisk)Nick Janowski, 6-4, sr., Pewaukee

(asterisk)Kon Knueppel, 6-6, sr., Wisconsin Lutheran

Nolan Minessale, 6-5, sr., Milwaukee Marquette

Xzavion Mitchell, 6-7, jr., Oshkosh North

(asterisk)Unanimous

SECOND TEAM

Bennett Basich, 6-6, sr., Hartland Arrowhead

Davion Hannah, 6-6, jr., Glendale Nicolet

Eric Kenesie, 6-1, sr., Kenosha St. Joseph Catholic Academy

Zach Kinziger, 6-3, jr., De Pere

Amari McCottry, 6-6, sr., Milwaukee Saint Thomas More

THIRD TEAM

Chris Davis Jr., 6-5, jr., Sun Prairie West

Dupree Fletcher, sr., Milwaukee Carmen Northwest

Jaquan Johnson, 5-11, sr., Milwaukee Pius XI Catholic

Kai Rogers, 6-11, jr., Wauwatosa West

Cody Schmitz, 6-4, sr., Gale-Ettrick-Trempealeau

FOURTH TEAM

Evan Anderson, 6-4, sr., Onalaska

Brady Corso, 6-1, sr., Neenah

Ty Fernholz, 6-2, sr., Stoughton

Tim Franks, 6-5, sr., Mequon Homestead

Sekou Konneh, 6-9, sr., Milwaukee Saint Thomas More

High Honorable Mention (received at least two votes)

A.J. Bender, 6-3, jr., Lake Mills

Stevie Clark, 6-6, sr., Oshkosh North

Jace Gilbert, 6-5, sr., Hartland Arrowhead

Gavin Gores, 6-9, jr., Cumberland

LaTraveon Fenderson, 6-5, jr., The Prairie School

Emmitt Konieczny, 6-1, sr., Marshfield Columbus Catholic

Manasseh 'MJ' Stackhouse, 6-7, sr., Kenosha Indian Trail

Honorable Mention

Ayden Goll, sr., Milton; Lucas Ludlum, sr., Platteville; Josh Manchester, so., Mount Horeb; Will Murray, sr., Darlington; Sawyer Schipper, sr., Stoughton; James Seagreaves, sr., Monroe; Landon Thousand, sr., Mineral Point; Jimmitrius Davison, sr., Madison Abundant Life; J.J. Douglas, sr., Janesville Parker; Will Garlock, jr., Middleton; Kasey Helgeson, sr., Barneveld.

Drew Murphy, jr., Verona; Wes Rahn, so., Lakeside Lutheran; Gavin Van Wie, sr., Sun Prairie East; Logan Bahr, sr., Onalaska Luther; Walter Berns, sr., La Crosse Aquinas; Kyle Hehli, jr., West Salem; Noah Hemmersbach, sr., Cashton; Tamarrein Henderson, sr., West Salem; Henry Meyer, sr., La Crosse Central; Isaac Skemp, sr., Onalaska; Grant Chandonais, jr., Stevens Point.

Brooks Hinson, jr., Marshfield; Blake Jakobi, sr., Marshfield Columbus Catholic; Tyson Lucas, sr., Cameron; Grant Warren, sr., Marathon; Tyler Brightman, sr., Appleton Xavier; Drew Daoust, jr., Southern Door; Joey LaChapell, sr., Appleton East; Adam Loberger, sr., Fox Valley Lutheran; Ethan Joling, so., Hortonville; Jon O'Neill, sr., Kaukauna.

Colin Schultz, jr., Pulaski; Drew Tomashek, sr., Ashwaubenon; Keegan Van Kauwenberg, jr., Kaukauna; Pierce Arenz, sr., Kiel; Grady Geiger, sr., Brillion; Trent Grunewald, jr., Howards Grove; Keenan Rahn, sr., Omro; Thomas Stangel, sr., Kewaunee; Tanner Hraby, sr., Medford; Ayden Phillips, jr., Almond-Bancroft; Connor Roffers, sr., Burlington.

Termarion Brumby, sr., Racine Case; Lamont Hamilton, so., Racine St. Catherine's; Isaiah Robinson, jr., Racine Park; Aaron Womack III, jr., Whitefish Bay Dominican; Jamarion Batemon, jr., Milwaukee Academy of Science; Devin Brown, jr., Milwaukee Academy of Science; Jack Daugherty, sr., Brookfield Central; Ky'moni Hunt, sr., Milwaukee Hamilton.

Cahlil Jones, so., Germantown; Aiden Konop, sr., Sussex Hamilton; Michael McNabb, jr., Grafton; Logan Rindfleisch, sr., Wisconsin Lutheran; Aaron Womack III, jr., Whitefish Bay Dominican. Joey Butz, sr., River Falls; Dallas Wallin, sr., Prescott; Tyson Lucas, sr., Cameron; Gunnar Greuel, sr., Winter; Ryan Popowich, sr., Bruce.