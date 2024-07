Tap the bookmark to save this article.

1 6 furlongs. Fillies and mares. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden special weight. Purse: $29,000.

5 • Valhalla Vixen (Carmona) 7.60 3.80 2.80

7 • Macy Red (Roman) 4.80 3.60

4 • Zongs Irish Frost (Harr) 2.80

Time: 1:12.78. Exacta: 5-7, $19.40. Trifecta: 5-7-4, $35.50. Superfecta: 5-7-4-2, $20.95.

2 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $20,000. Purse: $30,500.

4 • Franz Josef (Gallardo) 3.60 2.60 2.40

5 • Mr Navigator (Lindsay) 5.80 3.80

6 • Arrest (Da Silva) 3.60

Time: 1:33.99. Exacta: 4-5, $9.90. Trifecta: 4-5-6, $20.00. Superfecta: 4-5-6-8, $15.20. Daily Double: 5-4, $15.00.

3 1 mile. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Claiming: $7,500. Purse: $12,500.

1 • Deposit Insurance (Rodriguez) 4.60 3.20 2.60

10 • Proof of Purchase (Gallardo) 6.20 3.60

2 • Ukraine Strong (Barajas) 3.80

Time: 1:44.22. Exacta: 1-10, $18.00. Trifecta: 1-10-2, $44.90. Superfecta: 1-10-2-3, $87.15. Pick 3: 5-4-1, $22.60. Daily Double: 4-1, $9.60.

4 1 mile on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $16,390.

3 • Miss Carmen Cibo (Harr) 13.80 4.40 3.20

2 • Caly Bali (Carmona) 2.40 2.20

8 • Extra Indy (Rodriguez) 2.60

Time: 1:36.28. Scratched: I Came to Shame, Gi Gis Map, Laughintothebank, Holy Image. Exacta: 3-2, $11.80. Trifecta: 3-2-8, $21.00. Superfecta: 3-2-8-6, $10.79. Pick 3: 4-1-3, $38.70. Daily Double: 1-1, $3.80. Daily Double: 1-3, $41.40.

5 5 furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $14,780.

5 • Hurts So Good (DaSilva) 3.20 2.20 2.20

8 • Saint Charles (Fuentes) 3.80 3.20

2 • Boss Nine (Barandela) 8.40

Time: 0:56.47. Scratched: Devoted to You, Lucky Smile, Serendip Ruler. Exacta: 5-8, $5.70. Trifecta: 5-8-2, $53.20. Superfecta: 5-8-2-1, $36.03. Superfecta: 5-8-2-4, $96.45. Pick 3: 1-3-5/9/10/11, $31.70. Pick 4: 4-1-3-5/9/10/11, $37.15. Pick 5: 5-4-1-3-5/9/10/11, $188.20. Daily Double: 3-5, $19.20.

6 350 yards. Open. 2-year-olds. Trials. Purse: $7,330.

1 • Relentless Rocket (Garcia) 3.60 2.60 2.10

3 • I Told U Twice (Fonseca-Soto) 4.80 3.00

2 • Da Lie Lah (Alvidrez) 2.20

Time: 0:17.87. Exacta: 1-3, $7.80. Trifecta: 1-3-2, $9.35. Superfecta: 1-3-2-7, $3.36. Pick 3: 3-5/9/10/11-1, $30.40. Daily Double: 5-1, $14.20.

7 350 yards. Open. 2-year-olds. Trials. Purse: $7,930.

4 • Southurn Eagle (Alvidrez) 6.40 3.60 2.40

1 • L Conejo (Fonseca-Soto) 3.80 2.20

7 • Shes Hell Bent (Garcia) 2.40

Time: 0:18.03. Exacta: 4-1, $9.70. Trifecta: 4-1-7, $11.90. Superfecta: 4-1-7-5, $16.10. Pick 3: 5/9/10/11-1-4, $10.90. Daily Double: 1-4, $19.60.

8 350 yards. Open. 2-year-olds. Trials. Purse: $7,000.

5 • Curlie D (Garcia) 3.40 2.40 2.10

1 • Relentless Mogul (Alvidrez) 5.80 2.80

7 • Alcala Corona (Ramirez) 2.20

Time: 0:17.96. Exacta: 5-1, $10.70. Trifecta: 5-1-7, $11.25. Superfecta: 5-1-7-4, $6.95. Pick 3: 1-4-5, $22.70. Daily Double: 4-5, $14.60.

9 400 yards. Open. 3-year-olds. Trials. Purse: $7,000.

4 • Shes Sumoke Stacked (Garcia) 3.60 2.40 2.40

5 • Partylikearocstar (Alvidrez) 4.20 3.00

2 • Presido Pete (Fonseca-Soto) 3.00

Time: 0:20.15. Exacta: 4-5, $6.50. Trifecta: 4-5-2, $12.55. Superfecta: 4-5-2-6, $7.78. Pick 3: 4-5-4, $23.40. Daily Double: 5-4, $11.00.

10 400 yards. Open. 3-year-olds. Trials. Purse: $7,510.

2 • Relentless Robin (Garcia) 5.40 2.80 2.10

3 • Relentlessly Fast (Ramirez) 2.20 2.10

1 • Averys Treasure (Valenzuela) 2.20

Time: 0:20.19. Scratched: Sassyfrass T. Exacta: 2-3, $5.70. Trifecta: 2-3-1, $6.75. Superfecta: 2-3-1-6, $1.56. Pick 3: 5-4-2, $16.40. Pick 4: 4-5-4-2, $35.45. Pick 5: 1-4-5-4-2, $110.90. Consolation Double: 4-4, $3.40. Daily Double: 4-2, $13.80.

Total handle: $1,346,832. Live handle: $94,544. Jay Lietzau's results: Wednesday: 5-10 (.500). Totals: 54-208 (.260). Lock of the day: 10-24 (.417).