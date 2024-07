Tap the bookmark to save this article.

1 350 yards. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $18,110.

2 • Five Bar Fantasy (Harr) 6.00 2.40 2.10

1 • Beep Beep Rev Rev (Alvidrez) 2.20 2.10

3 • Relentless Babe (Valenzuela) 2.40

Time: 0:17.86. Exacta: 2-1, $4.90. Trifecta: 2-1-3, $6.40. Superfecta: 2-1-3-4, $1.89.





2 300 yards. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $15,680.

6 • Shes Sumoke Stacked (Vega) 9.80 4.20 2.80

7 • Relentless Corona (Alvidrez) 2.80 2.20

1 • Runnin Mann (Harr) 2.60

Time: 0:16.53. Scratched: Dominyun Reins. Exacta: 6-7, $10.40. Trifecta: 6-7-1, $13.75. Superfecta: 6-7-1-3, $5.16. Daily Double: 2-6, $28.20.





3 300 yards. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $16,280.

3 • Relentless Robin (Alvidrez) 3.60 2.20 2.10

7 • Relentless Minnie (Valenzuela) 3.20 2.20

1 • My Vgw Hero (Vega) 2.10

Time: 0:15.65. Scratched: Sheza Streakin Carte. Exacta: 3-7, $4.70. Trifecta: 3-7-1, $3.40. Superfecta: 3-7-1-5, $1.70. Pick 3: 2-6-2/3, $37.60. Daily Double: 6-2, $9.20. Daily Double: 6-3, $22.40.





4 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $30,000. Purse: $31,500.

1 • Tony's Tapit (Da Silva) 3.00 2.20 2.10

3 • Exxel (Gallardo) 5.40 2.80

4 • Minister of Soul (Quinonez) 3.00

Time: 1:09.71. Exacta: 1-3, $6.70. Trifecta: 1-3-4, $11.05. Superfecta: 1-3-4-2, $5.55. Pick 3: $18.50. Daily Double: 3-1, $8.20.





5 1 mile on turf. State bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $34,000.

6 • Found Jordan (Gallardo) 8.80 4.40 3.20

3 • Outofthedark (Quinonez) 3.80 3.00

1 • Kal El (Rodriguez) 4.80

Time: 1:37.45. Scratched: Win Over Wyatt. Exacta: 6-3, $14.30. Trifecta: 6-3-1, $38.25. Superfecta: 6-3-1-5, $23.11. Pick 3: 2/3-1-6, $20.60. Pick 4: 6-2/3-1-6, $68.95. Pick 5: 2-6-2/3-1-6, $215.80. Daily Double: 1-6, $29.00.





6 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $20,000. Purse: $20,240.

9 • Mister Muldoon (Carmona) 4.80 3.60 2.80

2 • Toomanynames (Roman) 6.40 4.20

3 • Face Value (Lindsay) 2.80

Time: 1:28.02. Scratched: O Dogg, Uxmal. Exacta: 9-2, $22.30. Trifecta: 9-2-3, $35.00. Superfecta: 9-2-3-8, $16.30. Pick 3: 1-6-5/9/10, $37.60. Daily Double: 6-9, $31.40.





7 6 furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $34,000.

1 • Superstar Swank (Carmona) 5.40 3.00 2.20

4 • General Battle Axe (Quinonez) 3.00 2.20

3 • Victorius Vanda (Roman) 3.00

Time: 1:12.24. Exacta: 1-4, $6.80. Trifecta: 1-4-3, $9.80. Superfecta: 1-4-3-2, $2.64. Pick 3: 6-5/9/10-1, $52.90. Pick 4: 1-6-5/9/10-1, $69.95. Daily Double: 9-1, $19.00.





8 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $31,200.

7 • Mr Navigator (Da Silva) 17.60 8.80 4.80

11 • Loring Park (Rodriguez) 14.60 9.20

5 • Skippy's Strike (Barandela) 12.60

Time: 1:35.08. Scratched: Divine Leader. Exacta: 7-11, $92.90. Trifecta: 7-11-5, $1,187.85. Superfecta: 7-11-5-6, $5,377.24. Pick 3: 5/9/10-1-7, $75.80. Daily Double: 1-7, $33.80.





9 5 furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $20,000. Purse: $30,500.

5 • Jacks Outlaw (Da Silva) 5.80 3.60 2.20

1 • Bayou Colonel (Fuentes) 9.80 3.80

4 • Twentyone N Change (Barajas) 2.20

Time: 0:55.97. Scratched: Euromantic. Exacta: 5-1, $23.00. Trifecta: 5-1-4, $23.75. Superfecta: 5-1-4-3, $30.52. Pick 3: 1-7-5, $79.50. Daily Double: 7-5, $39.40.





10 1 mile. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden claiming: $7,500. Purse: $12,500.

7 • Preparedness (Harr) 6.00 3.20 2.20

8 • Proof of Purchase (Gallardo) 8.40 3.00

1 • Lucky Super Nova (Fuentes) 2.10

Time: 1:42.47. Scratched: More Money Mo, Cloudless Blue. Exacta: 7-8, $30.10. Trifecta: 7-8-1, $26.30. Superfecta: 7-8-1-3, $19.22. Pick 3: 7-5-7, $69.10. Pick 4: 1-7-5-7, $127.80. Pick 5: 5/9/10-1-7-5-7, $594.90. Daily Double: 5-7, $15.80.

Total handle: $1,623,079. Live handle: $266,332. Jay Lietzau's results: Wednesday: 2-10 (.200). Totals: 34-142 (.239). Lock of the day: 5-17 (.294).