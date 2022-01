WEDNESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

At Buck Hill

• Blake 235, St. Paul Academy 208, Breck 188, Mound Westonka/Providence 154, Minnehaha Academy 94, West Lutheran 47, Holy Angels 38. Medalist: Joshua Nelson, West Lutheran, 43.45.

ALPINE SKIING • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

At Buck Hill

• Blake 298, Breck 240, St. Paul Academy 230, Mound Westonka/Providence 220, Holy Angels 198, Minnehaha Academy 164. Medalist: Grace Torgeson, Minnehaha Academy, 47.91.

BASKETBALL • BOYS

METRO EAST

• Mahtomedi 89, Hastings 63

• North St. Paul 73, Hill-Murray 70

• St. Thomas Academy 68, Two Rivers 61

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 71, Burnsville 44

• Eastview 83, Lakeville South 59

TRI-METRO

• St. Anthony 95, Brooklyn Center 75

METROPOLITAN AREA

• Minnehaha Acad. 82, Mpls. Henry 50

BASKETBALL • GIRLS

METRO EAST

• Hill-Murray 76, North St. Paul 42

• Mahtomedi 91, Hastings 56

• Simley 51, Two Rivers 29

MINNEAPOLIS CITY

• Southwest 59, South 32

• Roosevelt 73, Edison 33

ST. PAUL CITY

• Humboldt 52, Harding 29

TRI-METRO

• Holy Angels 68, Visitation 58

METROPOLITAN AREA

• Hope Academy 47, St. Paul Wash. 31

• Minnetonka 79, Prior Lake 58

• Osseo 55, South St. Paul 42

• Zimmerman 69, St. Cloud Cathedral 36

GYMNASTICS • GIRLS

ST. PAUL CITY

• Central/Como Park 115.825, Johnson 99.95. All-around: Zamaria Scott, Central/Como Park, 29.65.

HOCKEY • BOYS

METRO EAST

• Mahtomedi 10, Two Rivers 2

SUBURBAN EAST

• Stillwater 4, Irondale 2

METROPOLITAN AREA

• Lakeville South 3, Eden Prairie 1

HOCKEY • GIRLS

MINNESOTA

• Mankato East 5, Mankato West 0

WREStlING

ST. PAUL CITY

• Harding 66, Central 12

• Humboldt 54, Johnson 23

METROPOLITAN AREA

• Park of C.G. 72, St. Paul Central 12

• Park of C.G. 54, St. Paul Harding 27

• St. Paul High. Park 39, Hopkins 30

• St. Paul High. Park 47, Mpls. North 27

• St. Paul High. Park 42, North St. Paul 34

• St. Paul Humb. 72, Mpls. Roosevelt 12

TUESDAY

GYMNASTICS • GIRLS

LAKE

• St. Michael-Albertville 138.850, Hopkins 136.975. All-around: Jackie Bergeron, St. Michael-Albertville, 36.7.

RANKINGS

BASKETBALL • BOYS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

Class 4A

• 1. Park Center; 2. Shakopee; 3. Wayzata; 4. Lakeville North; 5. East Ridge; 6. Hopkins; 7. Eastview; 8. Minnetonka; 9. Osseo; 10. Owatonna.

Class 3A

• 1. Totino-Grace; 2. Columbia Heights; 3. South St. Paul; 4. DeLaSalle; 5. Princeton; 6. Alexandria; 7. Simley; 8. Orono; 9. North Branch; 10. Mankato West.

Class 2A

• 1. Minneapolis North; 2. Caledonia; 3. Morris Area/Chokio-Alberta; 4. Minnehaha Academy; 5. Lake City; 6. Lake Crystal-Wellcome Memorial; 7. Maple River; 8. Plainview-Elgin-Millville; 9. Albany; 10. Annandale.

Class 1A

• 1. Hayfield; 2. Cass Lake-Bena; 3. Martin County West; 4. Sleepy Eye St. Mary's; 5. New York Mills; 6. Henning; 7. Rushford-Peterson; 8. Fertile-Beltrami; 9. Ashby; 10. North Woods.

BASKETBALL • GIRLS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

Class 4A

• 1. Hopkins; 2. Chaska; 3. Minnetonka; 4. Eden Prairie; 5. St. Michael-Albertville; 6. Stillwater; 7. Wayzata; 8. Maple Grove; 9. Rosemount; 10. Shakopee.

Class 3A

• 1. Austin; 2. Becker; 3. Holy Angels; 4. St. Paul Como Park; 5. Benilde-St. Margaret's; 6. DeLaSalle; 7. Mankato East; 8. Mankato West; 9. Grand Rapids; 10. Totino-Grace.

Class 2A

• 1. Minnehaha Academy; 2. Goodhue; 3. Holy Family; 4. St. Croix Lutheran; 5. Providence Academy; 6. New London-Spicer; 7. Montevideo; 8. Sauk Centre; 9. Albany; 10. Pequot Lakes.

Class 1A

• 1. Mountain Iron-Buhl; 2. Mayer Lutheran; 3. Sleepy Eye St. Mary's; 4. Hayfield; 5. Hancock; 6. Minneota; 7. Belgrade-Brooten-Elrosa; 8. Cass Lake-Bena; 9. Sleepy Eye; 10. Tracy-Milroy-Balaton.

GYMNASTICS • GIRLS

BY THE COACHES ASSOCIATION

Class 2A

• 1. Stillater 145.442; 2. Wayzata 144.083; 3. New Prague 143.808; 4. Owatonna 143.508; 5. Elk River/Zimmerman 141.742; 6. Bemidji 141.692; 7. Cambridge-Isanti 141.342; 8. Anoka 141.083; 9. Hopkins 141.05; 10. Sartell-St. Stephen 140.592.

Class 1A

• 1. Watertown-Mayer/Mound Westonka 146.15; 2. Big Lake 144.7; 3. Worthington 143.342; 4. Melrose 141.883; 5. Mankato West 141.475; 6. New London-Spicer 141.467; 7. Detroit Lakes 140.783; 8. Perham 140.1; 9. Becker 137.608; 10. Mahtomedi 137.133.

HOCKEY • BOYS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Andover; 2. Cretin-Derham Hall; 3. Roseau; 4. Hill-Murray; 5. Benilde-St. Margaret's; 6. Edina; 7. Centennial; 8. Moorhead; 9. Grand Rapids; 10. Lakeville South.

Class 1A

• 1. Hermantown; 2. Warroad; 3. Mahtomedi; 4. Duluth Denfeld; 5. Little Falls; 6. Minneapolis; 7. Delano/Rockford; 8. Alexandria; 9. Fergus Falls; 10. Detroit Lakes.

HOCKEY • GIRLS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Andover; 2. Edina; 3. Lakeville South; 4. Minnetonka; 5. Holy Family; 6. Maple Grove; 7. Rogers; 8. Benilde-St. Margaret's; 9. Wayzata; 10. Rosemount.

Class 1A

• 1. Warroad; 2. Orono; 3. Proctor/Hermantown; 4. Mound Westonka; 5. Holy Angels; 6. Simley; 7. Fergus Falls; 8. Duluth Marshall; 9. Luverne; 10. Cloquet-Esko-Carlton.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Eagan 71, Burnsville 44

Burnsville 17 27-44

Eagan 36 35-71

Burnsville: Bettis 20, Saykeo 11, Sherlock 6, Buchanan 5, Belton 2. Eagan: Schmitter 27, Carruthers 14, Schmidt 9, Anderson 7, Mitoro 5, New 3, Buslee 2, Foreman 2, Jafferi 2.

Eastview 83, Lakeville South 59

Eastview 44 39-83

Lakeville South 26 33-59

Eastview: Ambrose 27, Hassan 15, Scales 12, Ma. Adams 9, Omweno 8, Kloss 6, Batala 2, Mi. Adams 2, Mckennon 2. Lakeville South: Ressler 17, Mast 11, Swanson 9, Fliehe 8, Beauchamp 7, Gerl 4, Volk 3.

Mahtomedi 89, Hastings 63

Hastings 30 33-63

Mahtomedi 51 38-89

Hastings: Mitchell 17, Hubbard 11, Arnold 7, Watson 6, Lee-Dean 5, Siebenaler 5, Hubbard 3, McGinnis 3, Maher 2, Nuytten 2. Mahtomedi: Carlson 27, Armitage 17, Ecker 8, Harvey 8, McKeown 6, Hull 5, Schmidt 4, Granec 2, Breien 2, Morrell 2, T. Holley 2.

North St. Paul 73, Hill-Murray 70

North St. Paul 36 37-73

Hill-Murray 38 32-70

North St. Paul: Wright 20, Jackson 15, Edwards 12, Johnson 7, Ajayi 7, Suttles 6, Gate 4, Hale 2. Hill-Murray: Schoenecker 22, Montague 15, B. Nicholson 10, M. Nicholson 10, Daniels 9, Reece 4.

St. Anthony 95, Brooklyn Center 75

St. Anthony 45 50-95

Brooklyn Center 37 38-75

St. Anthony: Hauser 25, Asai 20, Randle 13, Lucas 11, Siroin 10, Rodkewich 4, Igherighe 4, Culhane 3, Brocks 3, Evans 1, Kitila 1. Brooklyn Center: Douglas 39, Taylor 20, Navongsa 8, Nzimi 4, Powell 2, Pongsak 2.

BASKETBALL • GIRLS

Holy Angels 68, Visitation 58

Visitation 21 37-58

Holy Angels 30 38-68

Visitation: Johanns 21, Wills 15, Breyen 12, Sexton 5, Fenlon 3, Abbott 2. Holy Angels: Buer 22, Massaquoi 17, Pritchard 8, Kay. Caron 8, Kas. Caron 7, Pierce 3, Kennedy 2, Carter 1.

Mahtomedi 91, Hastings 56

Mahtomedi 47 44-91

Hastings 30 26-56

Mahtomedi: Greene 20, Wilson 17, Centers 15, Kletti 12, Potthoff 12, Stockness 4, Bjork 2, Coy 2, Jespersen 2, Frazier 2, Gile 2, Seevers 1. Hastings: Nuytten 23, Bakker 12, McVicker 9, Strain 4, Schlottman 4, Caflisch 2, Wagner 1, Cheney 1.

Minnetonka 79, Prior Lake 58

Prior Lake 25 33-58

Minnetonka 36 43-79

Prior Lake: Pawlyshyn 14, Bowman 10, McNair 8, Van-Helden 7, Thoms 6, Carter 5, Shaver 4 Moeller 2, Holmberg 2. Minnetonka: Crump 22, Lockett 17, Dasovich 12, Ware 7, McKinney 6, Wright 5, Lewis 3, Hamdorf 3, Keenan 2, Arndt 2.

Mpls. Southwest 59, Mpls. South 32

Minneapolis Southwest 33 26-59

Minneapolis South 11 21-32

Mpls. Southwest: London 11, Johnson 10, Hill 9, Barnes 9, Ewert 6, Gendler 5, Schoenke 4, Youngdahl 3, Kramer 2. Mpls. South: Cox 10, McArthur 8, Carlson 7, Athanasellis 5, Luhmann 2.

Simley 51, Two Rivers 30

Simley 29 22-51

Two Rivers 11 19-30

Simley: Danso 10, Bosin 10, Larson 9, Renslow 9, Osman 5, Gw. Gorter 2, Gl. Gorter 2, Miller 2, Thoemice 2. Two Rivers: Parnell 12, Kirchner 9, Wilson 3, Amundson 2, Gibson 2, Taurinskas 2.

St.P. Humboldt 52, St.P. Harding 29

St. Paul Harding 15 14-29

St. Paul Humboldt 28 24-52

St. Paul Harding: Chavez 20, Johnson 4, Kyles 3, Burks 2. St. Paul Humboldt: Wilson 25, Soe 9, Hobday 7, Moreno 6, Mann 5.

HOCKEY • BOYS

Lakeville South 3, Eden Prairie 1

Eden Prairie 0 0 1-1

Lakeville South 1 1 1-3

First: L-Willis (Pritchard, Ludtke), 13:33. Second: L-Dahms (Miller), 14:13. Third: E-Luloff (Andor), 5:47. L-Ludtke (Willis), 16:34. Saves: Eden Prairie: Paulnock 10-9-8-27. Lakeville South: Hochsprung 6-8-8-22.

Mahtomedi 10, Two Rivers 2

Two Rivers 1 1 0- 2

Mahtomedi 4 4 2-10

First: M-Gulenchyn (Marshall, Bohmert), 6:20, pp. T-Karlen (Rash, Herschbach), 9:50. M-Wolsfeld (Bohmert), 13:12. M-Doggett (Dardis), 13:25. M-Egan (Beiersdorf, Doggett), 13:42. Second: M-Gulenchyn, 1:05. M-Drage (Wolsfeld), 1:59. M-Bohmert (Marshall, Wolsfeld), 4:52, pp. M-Poganski (Swanson), 6:35. T-Schuehle (Shepherd, Eckman), 14:17. Third: M-Gulenchyn (Gulenchyn), 10:38. M-Marshall (Marshall), 12:17. Saves: Two Rivers: Altier 21-20-10-51. Mahtomedi: Dardis 5-4-0-9; Appert 0-2-5-7.

Stillwater 4, Irondale 2

Irondale 0 1 1-2

Stillwater 0 3 1-4

Second: S-Bernier(Bies, Briere), 3:50. I-Kvaal (Loahr), 5:54. S-Tuccitto(Anderson , Mosley), 14:06. S-Miller (Bies), 16:43. Third: I-Loahr (Diebold, Pearson), 15:09. S-Bies (Skuza), 15:29. Saves: Irondale: Sabev 14-9-14-37. Stillwater: Swartz 7-5-7-19.