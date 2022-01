WEDNESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

METROPOLITAN AREA

At Buck Hill

• Blake 286, St. Paul Academy 235, Mound Westonka 217, Breck 202, Holy Angels 117, Minnehaha Academy 116.5, West Lutheran 54. Medalist: Joshua Nelson, West Lutheran, 42.83.

ALPINE SKIING • GIRLS

METROPOLITAN AREA

At Buck Hill

• Blake 246, Mound Westonka 216, Breck 210, St. Paul Academy 152, Holy Angels 145, Minnehaha Academy 96. Medalist: Ava Pihlstrom, Blake, 45.96.

BASKETBALL • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Osseo 70, Spring Lake Park 58

ST. PAUL CITY

• Johnson 62, Central 50

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 77, Forest Lake 54

• East Ridge 80, Stillwater 69

• Mounds View 64, Roseville 47

• Park of Cottage Grove 67, Irondale 46

• Woodbury 58, White Bear Lake 52

TRI-METRO

• Fridley 70, Brooklyn Center 55

METROPOLITAN AREA

• Eden Prairie 65, Mpls. South 55

• Edina 69, Mpls. North 68

BASKETBALL • GIRLS

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 60, Forest Lake 56

• Roseville 72, Mounds View 55

• Stillwater 71, East Ridge 61

• White Bear Lake 66, Woodbury 27

METROPOLITAN AREA

• Concordia Acad. 47, St. Paul Acad. 39

• Minnehaha Academy 56, Prior Lake 45

• Minnetonka 69, Hill-Murray 28

GYMNASTICS • GIRLS

METRO EAST

• Hastings 123.825, Simley 120.275. All-around: Linnea Hedin, Hastings, 33.025.

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine 119.9, Park Center 112.95. All-around: Sophia Larson, Blaine, 33.55.

• Rogers 127.475, Osseo 126.725. All-around: Mandy Carlson, Osseo, 34.075.

HOCKEY • BOYS

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 3, Northern Edge 2

METROPOLITAN AREA

• Holy Angels 5, Gentry Academy 4, OT

HOCKEY • GIRLS

METRO EAST

• Hill-Murray 10, Mahtomedi 1

METROPOLITAN AREA

• Eastview 6, Dodge County 0

• Minnehaha United 5, Hopkins/StLP 2

NORDIC SKIING • BOYS

LAKE

At Carver Park Reserve

• Eden Prairie 547, Wayzata 518, Minnetonka 493, Hopkins 477, Edina 444. Medalist (5k skate): Andrew DeFor, Edina, 15:56.5.

METROPOLITAN AREA

At Hyland Park Reserve

• Prior Lake 245, Winona 239, ISD #196 237, Northfield and Burnsville 200, Eagan 198, Lakeville 186. Medalist (5k): Sam Folland, Northfield, 12:17.2.

NORDIC SKIING • GIRLS

LAKE

At Carver Park Reserve

• Eden Prairie 554, Wayzata 523, Edina 491, Minnetonka 456, Hopkins 375. Medalist (5k skate): Maggie Wagner, Edina, 18:02.4.

METROPOLITAN AREA

At Hyland Park Reserve

• Eagan/Eastview 263, Rosemount 243, Winona and Prior Lake 233, Lakeville 203, Burnsville 178, Northfield 152. Medalist (5k): Grete Engels, Lakeville, 14:35.2.

SWIMMING • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 98, Park Center 78

WREStlING

METRO EAST

• South St. Paul 58, Mahtomedi 16

ST. PAUL CITY

• Humboldt 69, Central 10

• Washington 48, Harding 26

METROPOLITAN AREA

• Chisago Lakes 48, Mahtomedi 24

• South St. Paul 61, Chisago Lakes 18

• St. Paul Humboldt 66, St. Croix Luth. 18

RANKINGS

BASKETBALL • BOYS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

Class 4A

• 1. Park Center; 2. Shakopee; 3. Wayzata; 4. Lakeville North; 5. East Ridge; 6. Hopkins; 7. Eastview; 8. Minnetonka; 9. Osseo; 10. Buffalo.

Class 3A

• 1. Totino-Grace; 2. Columbia Heights; 3. DeLaSalle; 4. South St. Paul; 5. Princeton; 6. Alexandria; 7. North Branch; 8. Simley; 9. Mankato West; 10. Orono.

Class 2A

• 1. Minneapolis North; 2. Caledonia; 3. Morris Area/Chokio-Alberta; 4. Minnehaha Academy; 5. Rockford; 6. Minneapolis Edison; 7. Lake City; 8. Lake Crystal-Wellcome Memorial; 9. Maple River; 10. Annandale.

Class 1A

• 1. Sleepy Eye St. Mary's; 2. Cass Lake-Bena; 3. Martin County West; 4. Rushford-Peterson; 5. Hayfield; 6. New York Mills; 7. Henning; 8. Cherry; 9. Fertile-Beltrami; 10. North Woods.

BASKETBALL • GIRLS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

Class 4A

• 1. Hopkins; 2. Minnetonka; 3. Chaska; 4. Eden Prairie; 5. Wayzata; 6. St. Michael-Albertville; 7. Stillwater; 8. Maple Grove; 9. Rosemount; 10. Shakopee.

Class 3A

• 1. Austin; 2. Becker; 3. Holy Angels; 4. St. Paul Como Park; 5. Totino-Grace; 6. Benilde-St. Margaret's; 7. Mankato East; 8. DeLaSalle; 9. Mankato West; 10. Grand Rapids.

Class 2A

• 1. Minnehaha Academy; 2. Providence Academy; 3. Goodhue; 4. St. Croix Lutheran; 5. Holy Family; 6. New London-Spicer; 7. Perham; 8. Montevideo; 9. Sauk Centre; 10. Albany.

Class 1A

• 1. Mountain Iron-Buhl; 2. Mayer Lutheran; 3. Sleepy Eye St. Mary's; 4. Hayfield; 5. Hancock; 6. Minneota; 7. Belgrade-Brooten-Elrosa; 8. Cass Lake-Bena; 9. Sleepy Eye; 10. Cromwell-Wright.

GYMNASTICS • GIRLS

BY THE COACHES ASSOCIATION

Class 2A

• 1. Stillwater 144.517; 2. Wayzata 143.2; 3. New Prague 142.417; 4. Hopkins 141.05; 5; Monticello 140.058; 6. Elk River/Zimmerman 140.0; 7. Anoka 139.850; 8. Cambridge-Isanti 139.77; 9. Lakeville South 139.325; 10. Bemidji 139.233.

Class 1A

• 1. Watertown-Mayer/Mound Westonka 146.15; 2. Worthington 143.225; 3. Big Lake 142.917; 4. Mankato West 141.475; 5. New London-Spicer 141.467; 6. Melrose Area 141.183; 7. Perham 140.1; 8. Detroit Lakes 139.833; 9. New Ulm 136.842; 10. Becker 136.55.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Cretin-Derham Hall 77, Forest Lake 54

Cretin-Derham Hall 47 30-77

Forest Lake 28 26-54

CDH: Cain 31, Holloman 17, Melchior 10, Bollinger 5, Coyle 3, Plum 2, Sheehan 2, Owusu 2, Koopmeiners 2, Oturu 2, Little 1. Forest Lake: Bartlett 18, Waldoch 14, Dumonceaux 9, Sauvageau 8, Olson 5.

East Ridge 80, Stillwater 69

East Ridge 39 41-80

Stillwater 31 38-69

East Ridge: Cook 21, Blue 20, Mattes 16, Theis 11, Bern 10, Meuler 2. Stillwater: Shikenjanski 41, Johnson 13, Thomson 10, Hoheisel 3, Koehn 2.

Eden Prairie 65, Mpls. South 55

Minneapolis South 24 31-55

Eden Prairie 26 39-65

Minneapolis South: Larkins 17, Williams Jr. 14, Davis 12, Omotoyibo 6, Houts 3, Ring 3. Eden Prairie: Obiazor 25, Kelley 9, Smith 7, Rapp 6, Lorenson 6, Flom 5, Frisch 5, Holje 2.

Edina 69, Mpls. North 68

Edina 29 40-69

Mpls. North 33 35-68

Edina: Helgren 25, Hanson 20, Jobe 11, Dickey 5, Deets 4, Himley 4. Mpls. North: Anderson 13, Stevens 12, Butler 10, Wilson 10, Sager 8, Rich 7, McCrimmon 5, Sanders 3.

Fridley 70, Brooklyn Center 55

Fridley 34 36-70

Brooklyn Center 24 31-55

Fridley: Cooper 16, Williams 13, Ahmed 11, Smith 9, Dean 9, Powell 4, Newton 4, Kpou 4. Brooklyn Center: Douglas 31, Jones 11, Powell 4, Nzimi 3, Flowers 2, Tarr 2, Holliday 2.

BASKETBALL • GIRLS

Cretin-Derham Hall 60, Forest Lake 56

Forest Lake 27 29-56

Cretin-Derham Hall 31 29-60

Forest Lake: Krieger 23, Pitzl 16, Carson 6, Thompson 5, Joesting 3, Frechette 2, Warner 1. Cretin-Derham Hall: Robinson 22, Bengtson 15, Kronschnabel 9, Caruso 6, Nunez-Willams 3, Halderman 2, Dornan 2, Edwards 1.

Minnehaha Academy 56, Prior Lake 45

Prior Lake 24 21-45

Minnehaha Academy 31 25-56

Prior Lake: Bowman 12, Pawlyshyn 11, McNair 6, Moeller 5, Van-Helden 4, Holmberg 3, Carter 2, Thoms 2. Minnehaha Academy: Mack 23, Graham 11, Lewis 11, Parten 4, Reuben 4, Schroeder 3.

Minnetonka 69, Hill-Murray 28

Minnetonka 38 31-69

Hill-Murray 10 18-28

Minnetonka: Crump 20, McKinney 12, Lockett 11, Dasovich 10, Ware 4, Arndt 4, Hamdorf 3, Lewis 2, Wright 2, Corkery 1. Hill-Murray: Runyon 15, Wolgamot 4, Groppoli 3, Mackley 2, Vaske 2, McGrath 1.

St. Paul Johnson 62, St. Paul Central 50

St. Paul Johnson 20 42-62

St. Paul Central 29 21-50

St. Paul Johnson: David 18, Thomas 13, Tucker 9, Jones 7, Mays 6, Kabanuk 5, Hale 4. St. Paul Central: Langford 14, Cardenas 10, Lopez-Hernandez 8, Musabyimana 7, Acker 6, Moseman 5.

Stillwater 71, East Ridge 61

Stillwater 42 29-71

East Ridge 31 30-61

Stillwater: Holder 20, Scalia 16, Karlen 13, Thompson 11, Knutson 11. East Ridge: Christenson 23, Knupp 15, Sanneh 12, Ritzer 7, Wildman 4.

HOCKEY • BOYS

Cambridge-Isanti 3, Northern Edge 2

Cambridge-Isanti 1 1 1-3

Northern Edge 0 1 1-2

First: C-Overby (O'Donovan), 10:42. Second: C-Overby, 6:30. N-Ripley (Langevin, Iacono), 9:48. Third: C-Overby (O'Donovan, Brown), 2:34, pp. N-Langevin (Thorson, Baumgardt), 16:27. Saves: Cambridge-Isanti: Sibell 6-6-8-20. Northern Edge: Kolb 8-9-7-24.

Holy Angels 5, Gentry Academy 4 [OT]

Holy Angels 1 0 3 1-5

Gentry Academy 3 0 1 0-4

First: G-Hall (Shaw, Geyer), 0:25. HA-Hermanson (Schmitz, Hermanson), 2:54, pp. G-Hammer, 6:19. G-Joshi (Milles), 7:34, sh. Third: G-Hall (Berg, Hammer), 4:03. HA-Larson (Cline), 5:31. HA-Johnson (Nelson, Lechner), 8:26. HA-Johnson (Margarit), 13:43. OT: HA-McDonough (Margarit, Daravingas), 1:16. Saves: Holy Angels: Hess 13-15-8-2-38. Gentry Academy: Zolezzi 3-7-7-1-18.

HOCKEY • GIRLS

Hill-Murray 10, Mahtomedi 1

Hill-Murray 5 3 2-10

Mahtomedi 1 0 0- 1

First: H-Boreen (Stinnett), 3:46. M-Nelson, 4:25. H-Franco (Vennemann, Kaufman), 11:12. H-Franco (Boreen, Kaufman), 13:50. H-Jerylo (Boreen), 15:15. H-Weyandt (Dochniak, Hause), 16:25. Second: H-Flohrs (Boyer, Hornung), 1:54. H-Jerylo (Stinnett), 2:54. H-Boreen (Stinnett), 7:23. Third: H-Weyandt (Dochniak), 9:11. H-Franco (Kaufman), 11:30. Saves: Hill-Murray: Zhan 3-3-4-10. Mahtomedi: Galeazzi 13-15-9-37.

Minnehaha United 5, Hopkins/StLP 2

Hopkins/St. Louis Park 0 2 0-2

Minnehaha United 2 0 3-5

First: M-Bond (Wasserman), 2:11. M-Wasserman (Anderson, Bond), 10:58. Second: H-Shaw, 1:34. H-Etzell (Shaw), 15:37, pp. Third: M-Bond (Wasserman), 0:22. M-Bond (Goings), 4:30. M-Wasserman (Deuel), 6:18. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Bosch 9-9-12-30. Minnehaha United: Magnuson 7-10-6-23.