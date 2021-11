WEDNESDAY

BASKETBALL • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Duluth East 74, Princeton 55

• East Ridge 65, Elk River 48

MINNESOTA

• Hibbing 71, Greenway 48

HOCKEY • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Holy Angels 9, Rochester Lourdes 0

• Roseville 6, Minnehaha Academy 3

MINNESOTA

• Red Lake Falls 7, Park Rapids 4

HOCKEY • GIRLS

SUBURBAN EAST

• White Bear Lake 1, Irondale/St. Anthony 0

METROPOLITAN AREA

• Holy Angels 4, Hastings 0

• Rosemount 3, Simley 2

RANKINGS

BASKETBALL • GIRLS

STATE PRESEASON RANKINGS

By Minnesota Basketball News

Note: Listed with 2020-21 records

Class 4A

• 1. Hopkins (16-1)

• 2. Chaska (18-0)

• 3. Minnetonka (15-5)

• 4. Wayzata (11-7)

• 5. Eden Prairie (14-6)

• 6. Rosemount (20-4)

• 7. Stillwater (21-1)

• 8. St. Michael-Albertville (9-0)

• 9. East Ridge (15-6)

• 10. Centennial (21-2)

Class 3A

• 1. Becker (19-3)

• 2. Austin (11-5)

• 3. Benilde-St. Margaret's (9-9)

• 4. Mankato East (14-6)

• 5. St. Croix Lutheran (14-6)

• 6. St. Paul Como Park (12-1)

• 7. DeLaSalle (11-7)

• 8. Holy Angels (20-3)

• 9. Grand Rapids (18-4)

• 10. Hill-Murray (20-2)

Class 2A

• 1. Providence Academy (22-2)

• 2. Minnehaha Academy (17-4)

• 3. Fergus Falls (18-4)

• 4. Lake City (19-4)

• 5. Sauk Centre (18-4)

• 6. Holy Family Catholic (10-9)

• 7. Albany (24-1)

• 8. Hawley (13-8)

• 9. Crosby-Ironton (17-4)

• 10. Rochester Lourdes (11-9)

Class 1A

• 1. Mountain Iron-Buhl (19-5)

• 2. Minneota (25-0)

• 3. Cass Lake-Bena (17-6)

• 4. Mayer Lutheran (19-3)

• 5. Sleepy Eye St. Mary's (23-1)

• 6. Hayfield (14-7)

• 7. West Central Area (17-6)

• 8. New York Mills (14-5)

• 9. Breckenridge (12-7)

• 10. Walker-Hackensack-Akeley (8-11)

HOCKEY • BOYS

STATE RANKINGS

By Let's Play Hockey

Class 2A

• 1. Maple Grove; 2. Cretin-Derham Hall; 3. Moorhead; 4. Hill-Murray; 5. Andover; 6. Lakeville South; 7. Edina; 8. Benilde-St. Margaret's; 9. Grand Rapids; 10. Wayzata.

Class 1A

• 1. Hermantown; 2. East Grand Forks; 3. Warroad; 4. Mahtomedi; 5. Delano; 6. Duluth Denfeld; 7. Alexandria; 8. Fergus Falls; 9. Breck; 10. Northern Lakes.

HOCKEY • GIRLS

STATE RANKINGS

By Let's Play Hockey

Class 2A

• 1. Andover (4-0); 2. Edina (3-0); 3. Minnetonka (3-1); 4. Stillwater (2-1); 5. Wayzata (5-0); 6. Hill-Murray (2-2); 7. Benilde-St. Margaret's (0-2-1); 8. Centennial (4-0): 9. Holy Family (3-0-1); 10. Gentry Academy (2-2).

Class 1A

• 1. Warroad (3-1-1); 2. Orono (4-0); 3. Proctor/Hermantown (1-2); 4. Mound Westonka (5-1); 5. Simley (2-1); 6. South St. Paul (1-3-1); 7. Holy Angels/Richfield (3-0); 8. Cloquet-Esko-Carlton (2-2); 9. Chisago Lakes (1-3); 10. River Lakes (3-1).

SUMMARIES

BASKETBALL • GIRLS

East Ridge 65, Elk River 48

East Ridge 31 34-65

Elk River 25 23-48

East Ridge: Knupp 17, Klauer 10, Rekstad 10, Wildman 7, Fanneh 7, Ritzer 6, Christenson 6, Schmidt 2. Elk River: Christy 15, Berg 15, Langbehn 7, Kanenwisher 6, Demar 2, Johnson 2, Ege 1.

HOCKEY • BOYS

Holy Angels 9, Rochester Lourdes 0

Rochester Lourdes 0 0 0-0

Holy Angels 2 3 4-9

First: HA-Larson (Hermanson), 11:52. HA-Nelson (Lechner), 12:36. Second: HA-Johnson (Nelson), 8:31. HA-Larson (Welsch), 11:04. HA-Lechner (Nelson), 13:51. Third: HA-Nelson (Lechner, Lesnar), 4:47. HA-Johnson, 5:27. HA-Nelson (Johnson, Lechner), 7:10, pp. HA-Welsch (Hermanson), 10:00. Saves: Rochester Lourdes: Carter-Kleven 15-18-8-41. Holy Angels: Hess 2-10-3-15.

HOCKEY • GIRLS

Holy Angels 4, Hastings 0

Holy Angels 2 0 2-4

Hastings 0 0 0-0

First: HA-Loichle (Grarton, LaMere), 13:39. HA-LaMere (Garton), 16:03. Third: HA-Loichle (Dean), 13:00. HA-Lesnar (Garton), 13:34. Saves: Holy Angels, Rimstad 7-9-9-25. Hastings, Dubej, 4-9-x-13, VanderHeyden, x-x-5-5.

Rosemount 3, Simley 2

Rosemount 1 2 0-3

Simley 1 1 0-2

First: R-Hanson (Tuttle, Sundgren), 7:23, pp. S-DuVal, 10:12. Second: R-Hanson (Sundgren, Tuttle), 6:33. R-Tuttle, 7:21, pp. S-McGown (Ralston, Arneson), 9:21, pp. Saves: Rosemount: Chittajallu 6-17-3-26. Simley: Gibson 3-2-8-13.

White Bear Lake 1, Iron./St. Anth. 0

Irondale/St. Anthony 0 0 0-0

White Bear Lake 0 0 1-1

Third: W-Domschot (Lee), 5:30. Saves: Irondale/St. Anthony: Rupp 4-15-8-27. White Bear Lake: Marston 10-9-11-30.