WEDNESDAY

BASKETBALL • GIRLS

MINNESOTA

• South Ridge 101, Silver Bay 24

TUESDAY

BASKETBALL • BOYS

METRO WEST

• Chanhassen 86, St. Louis Park 73

BASKETBALL • GIRLS

METRO EAST

• Tartan 55, Two Rivers 51

MISSISSIPPI 8

• St. Francis 62, Big Lake 29

METROPOLITAN AREA

• Providence Academy 81, Roseville 54

• Spectrum 58, Blake 32

HOCKEY • BOYS

CLASS 2A

Section 2 • quarterfinals

• Chanhassen 9, Bloom. Jefferson 0

• Minnetonka 4, Chaska 0

Section 3 • quarterfinals

• Cretin-D.H. 7, Apple Valley/Burns. 0

• Eastview 4, Park of C.G. 3, OT

• Rosemount 7, Eagan 1

Section 5 • first round

• Spring Lake Park 5, Irondale 1

Section 6 • quarterfinals

• Benilde-St. Margaret's 7, Blake 1

• Edina 12, Armstrong/Cooper 0

• Holy Angels 5, St. Louis Park 4, OT

• Wayzata 9, Hopkins 1

Section 7 • quarterfinals

• Andover 11, Duluth Marshall 2

• Coon Rapids 6, Cloquet-E-C 3

• Duluth East 5, Blaine 0

• Grand Rapids 4, Forest Lake 1

Section 8 • quarterfinals

• Elk River/Zimmerman 3, Buffalo 1

• Moorhead 6, Brainerd 2

• Roseau 9, Bemidji 3

• Sartell-St. Stephen 4, St. Michael-Alb. 2

CLASS 1A

Section 1 • first round

• Faribault 7, Austin 1

• Rochester Lourdes 5, Waseca 4

• Winona 5, Red Wing 0

Section 2 • first round

• Waconia 3, Mound Westonka 0

Section 5 • quarterfinals

• Cambridge-Isanti 6, Princeton 4

• Little Falls 4, Sauk Rapids-Rice 2

• Monticello 2, Pine City Area 1

• St. Cloud Cathedral 5, River Lakes 0

Section 6 • quarterfinals

• Alexandria 14, Breckenridge 0

• Willmar at Northern Lakes, ppd.

• Morris/Benson at Wadena-DC, ppd.

• Prairie Centre at Fergus Falls, ppd.

Section 7 • quarterfinals

• Duluth Denfeld 7, Greenway 0

• Hermantown 15, North Shore 1

• Hibbing/Chisholm 2, Proctor 0

• Rock Ridge 9, International Falls 0

Section 8 • first round

• Bagley/Fosston 8, Lake of the Woods 5

• Park Rapids 2, Crookston 1

RANKINGS

BASKETBALL • BOYS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

• Class 4A: 1. Park Center (22-0); 2. Lakeville North (21-2); 3. Wayzata (18-4); 4. Minnetonka (17-6); 5. Eastview (17-6); 6. East Ridge (16-6); 7. Hopkins (16-7); 8. Andover (17-6); 9. Brainerd (19-3); 10. Edina (13-10).

• Class 3A: 1. Benilde-St. Margaret's (19-3); 2. Totino-Grace (15-7); 3. DeLaSalle (18-4); 4. St. Thomas Academy (18-5); 5. Mahtomedi (20-3); 6. Orono (18-5); 7. Alexandria (17-4); 8. Princeton (20-3); 9. South St. Paul (18-5); 10. Mankato East (18-5).

• Class 2A: 1. Holy Family (21-2); 2. Lake City (23-1); 3. Maranatha (21-3); 4. Lake Crystal-Wellcome Memorial (23-1); 5. Maple River (23-2); 6. Minneapolis North (15-7); 7. Albany (22-1); 8. Minnehaha Academy (16-8); 9. Perham (18-4); 10. Esko (18-3).

• Class 1A: 1. Goodhue (21-3); 2. Cass Lake-Bena (23-2); 3. New Life Academy (17-5); 4. Henning (22-1); 5. Cherry (18-4); 6. Russell-Tyler-Ruthton (23-0); 7. Spring Grove (23-1); 8. Hayfield (20-5); 9. Lyle-Pacelli (20-4); 10. Northland (21-2).

BASKETBALL • GIRLS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

• Class 4A: 1. Chaska (24-1); 2. Hopkins (22-2); 3. St. Michael-Albertville (22-3); 4. Wayzata (20-4); 5. Eden Prairie (16-9); 6. Minnetonka (16-9); 7. Maple Grove (21-4); 8. White Bear Lake (20-4); 9. East Ridge (21-4); 10. Stillwater (20-4)

• Class 3A: 1. Becker (221-3); 2. Benilde-St. Margaret's (19-6); 3. Grand Rapids (23-2); 4. Stewartville (23-2); 5. Jordan (22-2); 6. DeLaSalle (19-6); 7. Holy Angels (20-5); 8. Alexandria (21-4); 9. Detroit Lakes (22-3); 10. Mahtomedi (18-5).

• Class 2A: 1. Providence Academy (23-2); 2. Albany (24-1); 3. Goodhue (23-3); 4. Minnehaha Academy (18-8); 5. New London-Spicer (24-1); 6. St. Croix Lutheran (21-3); 7. Rochester Lourdes (22-4); 8. Pequot Lakes (21-3); 9. Perham (22-2); 10. Lake Crystal-Wellcome Memorial (24-1).

• Class 1A: 1. Mountain Iron-Buhl (21-3); 2. Mayer Lutheran (20-3); 3. Buffalo Lake-Hector-Stewart (24-1); 4. Hayfield (24-3); 5. BOLD (20-5); 6. Badger-Greenbush-Middle River (22-3); 7. Grand Meadow (24-2); 8. Underwood (22-3); 9. Henning (23-2); 10. Belgrade-Brooten-Elrosa.

STATE TOURNAMENTS

GYMNASTICS • GIRLS

STATE MEET

At Roy Wilkins Auditorium

Team championships

• Friday: Class 2A, 11 am; Class 1A, 6 pm

Individual championships

• Saturday: Class 2A, 11 am; Class 1A, 6 pm

HOCKEY • GIRLS

CLASS 2A

Games Thursday

Quarterfinals

• Andover vs. Rosemount, 11 am

• Edina vs. Lakeville North, 1 pm

• Centennial/Spring Lake Park vs. Minnetonka, 6 pm

• Gentry Academy vs. Moorhead, 8 pm

Games Friday

Consolation semifinals

• Quarterfinal losers, 10 am and noon

Semifinals

• Quarterfinal winners, 6 pm and 8 pm

Games Saturday

Consolation final

• Consolation semifinal winners, 10 am

Third place

• Semifinal losers, 11 am

Championship

• Semifinal winners, 7 pm

CLASS 1A

Results Wednesday

Quarterfinals

• Orono 6, Luverne 0

• Proctor/Hermantown 4, Mankato East 3

• South St. Paul 1, Fergus Falls 0, 2 OT

• Warroad 15, Albert Lea 1

Games Thursday

Consolation semifinals

• Luverne vs. Mankato East, 10 am

• Albert Lea vs. Fergus Falls, noon

Games Friday

Semifinals

• Orono vs. Proctor/Hermantown, 11 am

• South St. Paul vs. Warroad, 1 pm

Games Saturday

Consolation final

• Consolation semifinal winners, 8 am

Third place

• Semifinal losers, 9 am

Championship

• Semifinal winners, 4 pm

SUMMARIES

BASKETBALL • GIRLS

TUESDAY

Providence Acad. 81, Roseville 54

Providence Academy 26 55-81

Roseville 28 26-54

Providence Academy: Greenway 33, Hohenecker 13, G. Counts 11, H. Counts 10, Flies-Peterson 9, Millerbernd 5. Roseville: Johnston 13, Barnes 12, Peper 10, M. Sundberg 9, Jackson 8, L. Sundberg 2.

HOCKEY • GIRLS

CLASS 1A QUARTERFINALS

Orono 6, Luverne 0

Luverne 0 0 0-0

Orono 3 2 1-6

First: O-Grandy (Fortin), 5:43, pp. O-Rasmussen (Kimbrel), 7:07. O-Lopez (Fortin), 11:12. Second: O-Grandy (Bickett, Kimbrel), 5:21. O-Lopez (Fortin), 10:09. Third: O-Kimbrel (Bickett), 12:40. Saves: Luverne: Von Tersch 12-14-7-33. Orono: Dahl 3-5-5-13.

Proctor/Hermantown 4, Mankato East 3

Mankato East 0 0 3-3

Proctor/Hermantown 1 2 1-4

First: P-Sieger (Heitzman, Eckstrom), 9:00. Second: P-Heitzman (Sandelin, Eckstrom), 5:11. P-Rothe (Kalkbrenner, Hooey), 9:27. Third: M-Eykyn, 2:15. M-Newton, 2:31. P-Heitzman (Sieger, LaValley), 4:53. M-Keller (Newton), 10:16. Saves: Mankato East: Rader 5-23-9-37. Proctor/Hermantown: McLeod 3-3-5-11.

South St. Paul 1, Fergus Falls 0 (2OT)

Fergus Falls 0 0 0 0 0-0

South St. Paul 0 0 0 0 1-1

Second OT: S-Wincentsen, 10:10. Saves: Fergus Falls: Jyrkas 9-10-10-6-6-41. South St. Paul: Norman 5-6-5-0-3-19.

Warroad 15, Albert Lea 1

Albert Lea 0 1 0- 1

Warroad 4 5 6-15

First: W-Bartz (Ka. Johnson, Hendrickson), 3:16, pp. W-Bartz (Ka. Johnson, Hendrickson), 5:45. W-Skogman (Hardwick), 8:07. W-Bartz, 12:13. Second: W-Hendrickson (Ka. Johnson, Bartz), 2:36, pp. W-Ka. Johnson (Bartz, Hendrickson), 5:22. A-Evans (Cichosz, Kolker), 8:03, pp. W-Skogman (Lindquist), 10:34. W-Ka. Johnson (Hendrickson, Comstock), 14:53, pp. W-Chamernick (Sandy), 15:57. Third: W-Ka. Johnson (Bartz, Lindquist), 0:26. W-Sandy (Reule, Lanctot), 1:33. W-Lorenson (Skogman, Kirkeby), 3:21. W-Curtis (Kat. Johnson), 3:46. W-Bartz (Hendrickson, Kirkeby), 7:19. W-Skogman (Lorenson), 11:47. Saves: Albert Lea: Moyer 22-21-3-46; Doppelhammer 0-0-6-6. Warroad: Stephens 2-2-0-4; Werk 0-0-2-2.