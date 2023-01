Tap the bookmark to save this article.

Anyone can read, no subscription required

Gift this Article

Gift this Article Anyone can read, no subscription required

WEDNESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

At Buck Hill

• Blake 563, Mound Westonka/Providence 521, Breck 498. Medalist: Henry Giles, St. Paul Academy, 41.05.

ALPINE SKIING • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

At Buck Hill

• Blake 555, Breck 533, Mound Westonka/Providence 511. Medalist: Emily Gustafson, Mound Westonka/Providence, 47.39.

BASKETBALL • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• TCA/GR 95, Community of Peace 33

MINNEAPOLIS CITY

• Edison 74, Henry 56

• Washburn 72, South 59

SKYLINE

• Concordia Acad. 81, St. Croix Prep 57

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 63, Forest Lake 51

• East Ridge 76, Stillwater 62

• Irondale 50, Park of C.G. 49

• Mounds View 68, Roseville 66

• White Bear Lake 58, Woodbury 43

METROPOLITAN AREA

• Maranatha Chr. 79, Providence Acad. 45

• Minnetonka 85, Chanhassen 82

• St. Croix Luth. 55, Mound Westonka 47

• St. Paul Wash. 64, Math & Science 58

• Wayzata 73, Benilde-St. Margaret's 62

BASKETBALL • GIRLS

SUBURBAN EAST

• East Ridge 57, Stillwater 54

• Forest Lake 49, Cretin-D.H. 47

• Park of C.G. 47, Irondale 23

• Roseville 72, Mounds View 34

• White Bear Lake 52, Woodbury 23

METROPOLITAN AREA

• Cristo Rey Jesuit 42, Eagle Ridge Acad. 34

• Duluth East 74, Zimmerman 37

• Edina 58, Waconia 54

• St. Agnes 56, Hope Academy 37

• St. Croix Prep 67, Columbia Heights 42

• St. Paul Acad. 48, Math & Science 36

• Wayzata 80, St. Paul Como Park 48

GYMNASTICS • GIRLS

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine 126.2, Osseo 111.675. All-around: Sophia Larson, Blaine, 34.95.

HOCKEY • BOYS

METROPOLITAN AREA

• East Ridge 4, Eagan 3

• Minneapolis 2, St. Paul High. Park 0

• St. Louis Park 4, Hastings 3, OT

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Edina 3, Eden Prairie 0

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 3, Lakeville North 2, OT

METROPOLITAN AREA

• Breck 2, Waconia 1

NORDIC SKIING • BOYS

LAKE

At Hyland Park Reserve

• Wayzata 546, Eden Prairie 541, Minnetonka 448, Edina 446, Hopkins 416. Medalist (5k): Benon Brattebo, Eden Prairie, 13:10.5.

METRO WEST

At Elm Creek Park Reserve

• Orono 464, Bloomington 457, St. Louis Park 424, Chaska/Chanhassen 405, Richfield 322, Benilde-St. Margaret's 317, DeLaSalle 294. Medalist (5.4k): Anders Westanmo, Bloomington, 12:17.7.

NORDIC SKIING • GIRLS

LAKE

At Hyland Park Reserve

• Wayzata 552, Eden Prairie 539, Minnetonka 455, Hopkins 451, Edina 448. Medalist (5k): Courtney Fussy, Eden Prairie, 15:37.6.

METRO WEST

At Elm Creek Park Reserve

• St. Louis Park 479, Bloomington 459, Chaska/Chanhassen 412, Orono 408, Benilde-St. Margaret's 341, Richfield 292, DeLaSalle 113. Medalist (5.4k): Hanna Wilsey, St. Louis Park, 13.56.3.

WRESTLING

ST. PAUL CITY

• Como Park 30, Central 15

• Humboldt 41, Harding 36

TUESDAY

NORDIC SKIING • BOYS

METROPOLITAN AREA

At Theo Wirth Park

• St. Paul Highland Park 482.5, Mpls. South/Roosevelt 452.5, Mpls. Washburn 420.5, Mpls. Southwest 418.5, St. Paul Central 379, Scott West 283.5, St. Paul Como Park 254.5, Northside 195, Mound Westonka 174.5, Holy Family 160, Parnassus Prep 124, Avalon/GRS 63.5, Cooper 43. Medalist (5k): Davis Isom, St. Paul Highland Park, 12:48.

NORDIC SKIING • GIRLS

METROPOLITAN AREA

At Theo Wirth Park

• St. Paul Highland Park 480, Mpls. Washburn 444, St. Paul Central 422, Mpls. South/Roosevelt 396, Mpls. Southwest 388, Visitation 288, Scott West 254, Northside 210, Mound Westonka 136.5, Holy Family 129.5, St. Paul Como Park 69, Parnassus Prep 63.5, Avalon/GRS 34, Cooper 32. Medalist (5k): Hanna Koch, St. Paul Highland Park, 15:06.

RANKINGS

BASKETBALL • BOYS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

• Class 4A: 1. Park Center; 2. Lakeville North; 3. Hopkins; 4. Maple Grove; 5. Eden Prairie; 6. Eastview; 7. Minnetonka; 8. Farmington; 9. Wayzata; 10. Shakopee.

• Class 3A: 1. Totino-Grace; 2. Benilde-St. Margaret's; 3. DeLaSalle; 4. Orono; 5. Mahtomedi; 6. Alexandria; 7. Princeton; 8. Mankato East; 9. Austin; 10. Hermantown.

• Class 2A: 1. Lake City; 2. Holy Family; 3. Minneapolis North; 4. Maranatha; 5. Maple River; 6. Minnehaha Academy; 7. Perham; 8. Albany; 9. Lake Crystal-Wellcome Memorial; 10. Esko.

• Class 1A: 1. New Life Academy; 2. Cass Lake-Bena; 3. Cherry; 4. Hayfield; 5. Belgrade-Brooten-Elrosa; 6. Henning; 7. Goodhue; 8. Russell-Tyler-Ruthton; 9. Mankato Loyola; 10. Legacy Christian.

BASKETBALL • GIRLS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

• Class 4A: 1. Hopkins; 2. St. Michael-Albertville; 3. Chaska; 4. Wayzata; 5. Rosemount; 6. Eden Prairie; 7. East Ridge; 8. Minnetonka; 9. Maple Grove; 10. Lakeville North.

• Class 3A: 1. Benilde-St. Margaret's; 2. Becker; 3. Jordan; 4. Holy Angels; 5. Marshall; 6. Grand Rapids; 7. Stewartville; 8. Cloquet; 9. Detroit Lakes; 10. Alexandria.

• Class 2A: 1. Providence Academy; 2. Minnehaha Academy; 3. St. Croix Lutheran; 4. Lake Crystal-Wellcome Memorial; 5. New London-Spicer; 6. Albany; 7. Goodhue; 8. Rochester Lourdes; 9. Sauk Centre; 10. Perham.

• Class 1A: 1. Mayer Lutheran; 2. Mountain Iron-Buhl; 3. Buffalo Lake-Hector-Stewart; 4. Hayfield; 5. Hancock 6. Fosston; 7. Kelliher-Northome; 8. Braham; 9. Badger-Greenbush-Middle River; 10. Breckenridge.

GYMNASTICS • GIRLS

CLASS 2A

• 1. New Prague 143.325; 2. Owatonna 141.842; 3. Hopkins 141.333; 4. St. Cloud Tech 141.183; 5. East Ridge 141.15; 6. Lakeville South 140.883; 7. Anoka 140.333; 8. Minnetonka 139.808; 9. Wayzata 138.308; 10. Cambridge-Isanti 137.608.

CLASS 1A

• 1. Big Lake 142.875; 2. Mankato West 141.517; 3. Worthington 140.7; 4. Detroit Lakes 140.375; 5. Melrose 138.633; 6. Becker 137.125; 7. New London-Spicer 136.558; 8. Byron 136.017; 9. Winona 135.35; 10. Mahtomedi 134.917.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Concordia Academy 81, St. Croix Prep 57

Concordia Academy 52 29-81

St. Croix Prep 23 34-57

Concordia Academy: Swanson 18, Greene 18, Raymond 17, Olson 12, Quiggle 6, Greene 3, Sell 3, Hugo 2, Brown 2. St. Croix Prep: Myers 16, B. Nelson 7, Hanson 6, C. Nelson 6, Brown 6, Gremmels 5, Weeldreyer 5, Harbinson 3, Benson 3.

Cretin-D.H. 63, Forest Lake 51

Forest Lake 26 25-51

Cretin-Derham Hall 33 30-63

Forest Lake: Turk 20, Waldock 8, Dumonceaux 7, Sauvageau 5, Olson 5, Lukkason 3, Westman 3. Cretin-D.H.: Little 22, Dixon 11, Tauer 10, Jacobson 8, Bollinger 6, Johnson 4, Koopmeiners 2.

East Ridge 76, Stillwater 62

Stillwater 28 34-62

East Ridge 33 43-76

Stillwater: Shikenjanski 25, Thomson 14, Wiese 7, Hilde 6, Hoheisel 5, Hammond 3, Zollar 2. East Ridge: Theis 21, Mattes 16, Tomes 10, Thomas 10, Wellman 9, Bern 4, Miley 4, Koland 2.

Irondale 50, Park of C.G. 49

Irondale 24 26-50

Park of Cottage Grove 22 27-49

Irondale: D. Dedominces 18, Smith 11, Edwards 8, Bagget 5. J. Dedominces 2, O'Brien 2, McCollor 2, Tamba 2. Park of C.G.: Omot 17, Ola-Kazim 15, Stewart 5, Brown 3, Esayas 3, Batts 2, Schluetter 2, Brummond 2.

Minnetonka 85, Chanhassen 82

Chanhassen 30 52-82

Minnetonka 48 37-85

Chanhassen: Woods 26, Johnson 19, Murray 15, Muffenbier 9, Boll 5, Tollefson 4, Och 2, Pelowski 2. Minnetonka: Jo. Cain 19, Ja. Cain 17, Jones 16, El-amin 12, Stefonowicz 11, Uelmen 5, Richardson 5.

Mounds View 68, Roseville 66

Mounds View 38 30-68

Roseville 35 31-66

Mounds View: Fretheim 23, Becher 21, Deluce 6, Roe 6, Kahl 5, Hass 4, Ebben 3. Roseville: Fischer 19, Mensah 16, Aabdi 8, Hatteberg 8, DeVries 7, Ivy 5, Coleman 3.

St. Croix Lutheran 55, Mound Westonka 47

Mound Westonka 27 20-47

St. Croix Lutheran 24 31-55

Mound Westonka: Kraay 23, Vanderwilt 14, Reinbold 5, Mobagi 3, Wallace 2. St. Croix Lutheran: Neish 18, Blumer 12, Skrien 11, Barack 7, Garcia 5, Valleau 2.

TCA/GR 95, Community of Peace 33

Community of Peace 16 17-33

Twin Cities Academy/GR 60 35-95

Community of Peace: Matthews-Jones 13, Taylor Jr. 8, Allen 5, Terrell 3, T. Yang 3, A. Yang 1. TCA/GR: Stiele 35, Randle 16, Mkali 14, Alonso 13, Normil 11, Emelife 4, Newman 1, O'Dowd 1.

Wayzata 73, Benilde-St. Marg. 62

Wayzata 39 34-73

Benilde-St. Margaret's 26 36-62

Wayzata: Tibbits 28, McAndrew 22, Beeninga 8, Hall 7, Nepstad 5, Schmitt 3. Benilde-St. Margaret's: Wilson 14, Daisy 11, Wells 9, Lee 8, Keita 8, Donley 7, Wiggins 5.

White Bear Lake 58, Woodbury 43

White Bear Lake 32 26-58

Woodbury 25 18-43

White Bear Lake: Janicki 21, Hawks 16, Misgen 16, Doghor 4, Piper 1. Woodbury: Narum 16, Beasley 15, Bolin 4, Bonfig 3, Cobb-Butler 2, Norman 2, Brown 1.

BASKETBALL • GIRLS

Duluth East 74, Zimmerman 37

Duluth East 38 36-74

Zimmerman 24 13-37

Duluth East: Guenther 24, Hagen 23, Zwak 9, Fuller 6, Kuettel 6, Kuklock 2, Olson 2, Winesett 2. Zimmerman: Paulsen 13, McEachern 9, Haas 6, Becker 4, Christie 4, Rivers 1.

Edina 60, Waconia 54

Edina 28 32-60

Waconia 29 25-54

Edina: Nelson 20, Willette 11, Richter 8, Thorsen 8, Yuan 5, Carpenter 4, Moe 4. Waconia: Roitenberg 23, Lauwagie 16, Bryfczynski 8, Hanson 4, Keaveny 3.

Forest Lake 49, Cretin-Derham Hall 47

Cretin-Derham Hall 16 31-47

Forest Lake 25 24-49

Cretin-Derham Hall: Hahs 19, Bengtson 9, Gorman 6, Dornan 6, Hodges 3, Edwards 2, Kronschnabel 2. Forest Lake: Hultman 18, Pitzl 14, Jerde 5, Espelien 5, Syring 4, DeReu 2, Dowdall 1.

Roseville 72, Mounds View 34

Mounds View 20 14-34

Roseville 41 31-72

Mounds View: Abed 10, Stenstrom 8, Roeber 6, Eischens 4, Kluz 2, Kirk 2, Jackson 2. Roseville: Barnes 21, Johnston 18, Peper 11, Salanoa 9, Jackson 6, Grosse 4, Sundberg 3.

St. Agnes 56, Hope Academy 37

St. Agnes 29 27-56

Hope Academy 18 19-37

St. Agnes: Sandifer 15, Clyde 15, T. Fischer 9, DiPietro 7, M. Fischer 6, Schmitz 4. Hope Academy: Johnson 9, Moody 9, Monge 7, Dube 4, Snyder 2, Ziegler 2, Timm 2, Reed 2.

White Bear Lake 52, Woodbury 23

Woodbury 19 4-23

White Bear Lake 30 22-52

Woodbury: Henry 9, Orbell 5, Pelke 4, Vaske 3, Scanlan 2. White Bear Lake: Schmittdiel 13, Poepard 11, Barber 8, Adebisi 5, Post 4, O'Brien 3, Wallek 3, Post 3, Sommerhause 2.

HOCKEY • BOYS

East Ridge 4, Eagan 3

East Ridge 1 3 0-4

Eagan 1 1 1-3

First: ER-Tauscher (Kohnen), 1:56. Eag-Schreiber (Robbins, Clark), 12:42. Second: ER-Widen (Zuber), 5:11. ER-Lanahan (Kohnen), 5:42. Eag-Murray (Lachenmayer), 12:46. ER-Kohnen (Elliott), 16:24. Third: Eag-Goihl (Martin), 14:31. Saves: East Ridge: Hodgins 13-8-6-27. Eagan: Gleich 5-8-11-24.

Minneapolis 2, St. Paul High. Park 0

Minneapolis 0 0 2-2

St. Paul Highland Park 0 0 0-0

Third: M-Kelker (Bebler, Snodgrass), 1:05. M-Pankratz (Bebler, Kronick), 7:46, pp. Saves: Minneapolis: Shroat 4-3-7-14. St. Paul Highland Park: Olson 14-6-19-39.

St. Louis Park 4, Hastings 3 [OT]

St. Louis Park 0 3 0 1-4

Hastings 0 2 1 0-3

Second: H-Williams (Larsen, Vandehoef), 3:22. S-Ma. Rider (Krone, Mi. Rider), 12:08, pp. H-Iovino (DeNoyer, Harris), 13:01. S-Mi. Rider (Fuller), 14:56. S-Ma. Rider (Mi. Rider, Fuller), 16:29, pp. Third: H-Larsen (Teigland), 8:14. OT: S-Krone (Mi. Rider, Schultz), 5:05. Saves: St. Louis Park: Middleton 4-8-6-3-21. Hastings: Niederkorn 14-19-14-1-48.

HOCKEY • GIRLS

Breck 2, Waconia 1

Breck 1 1 0-2

Waconia 0 1 0-1

First: B-Berman (Berman), 1:56. Second: W-Schluck (Kelley), 1:25. B-LaFleur (Berman), 15:05. Saves: Breck: Abbott 3-4-5-12. Waconia: Pena 11-10-8-29.

Edina 3, Eden Prairie 0

Eden Prairie 0 0 0-0

Edina 1 1 1-3

First: Edina-Horton (Halverson, Nelson), 11:11. Second: Edina-Halverson (McConnell, Horton), 15:35. Third: Edina-Horton (Nelson, Dubuc), 5:05. Saves: Eden Prairie: Swanson 6-9-12-27. Edina: Corniea 4-6-3-13.

Eastview 3, Lakeville North 2 [OT]

Eastview 1 0 1 1-3

Lakeville North 0 1 1 0-2

First: E-Cords (Schaefer), 15:33. Second: L-Mayer (Ruppert), 8:40, pp. Third: E-Speegle (Wilhelm), 4:01. L-Ruppert (Smith, Bowlby), 13:17, pp. OT: E-Wilhelm (Speegle, Groebner). Saves: Eastview: Hanson 21-11-10-2-44. Lakeville North: Weiland 2-11-8-3-24.