WEDNESDAY

ADAPTED SOCCER

PI DIVISION

• Armstrong 11, Park Center 2

CROSS COUNTRY • BOYS

MINNEAPOLIS CITY

At Gale Woods Farm

• Southwest 28, Washburn 29, South 82, Roosevelt 118, Henry 150. Medalist (5k): Aidan Jones, Washburn, 15:16.3.

NORTHWEST SUBURBAN

At Elk River G.C.

• Armstrong 90, Blaine 96, Centennial 102, Osseo 105, Andover 128, Maple Grove 148, Champlin Park 158, Totino-Grace 177, Coon Rapids 190, Anoka 225, Spring Lake Park 265, Rogers 337, Elk River 439, Park Center 453. Medalist (5k): Noah Breker, Armstrong, 15:27.9.

MANKATO EAST INVITE

At Benson Park

• Mankato East 48, Bloomington Jefferson 51, Marshall 81, Owatonna 83, Mankato West 105, Waseca 193, Waconia 194, St. Louis Park 227, St. Peter 247. Medalist (5k): Adam Lueth, Bloomington Jefferson, 15:47.4.

CROSS COUNTRY • GIRLS

MINNEAPOLIS CITY

At Gale Woods Farm

• Southwest 30, Washburn 33, Roosevelt 68. Medalist (5k): Claire Picha, Washburn, 20:42.2.

NORTHWEST SUBURBAN

At Elk River G.C.

• Centennial 54, Champlin Park 109, Maple Grove 119, Andover 127, Armstrong 138, Rogers 147, Osseo 171, Elk River 201, Anoka 214, Coon Rapids 228, Blaine 270, Totino-Grace 293. Medalist (5k): Caitlyn Osanai, Armstrong, 19:07.6.

MANKATO EAST INVITE

At Benson Park

• Marshall 35, Owatonna 60, Waconia 91, Bloomington Jefferson 97, Waseca 129, Mankato East 135, Mankato West 146, St. Louis Park 251. Medalist (5k): Megan Lee, Bloomington Jefferson, 18:12.9.

SOCCER • BOYS

CLASS 3A

Section 4 • first round

• Certin-Derham Hall 3, White Bear Lake 0

• Stillwater 5, Tartan 0

• St. Paul Central 2, East Ridge 1, SO

• Woodbury 5, North St. Paul 0

Section 5 • first round

• Osseo 3, Park Center 2

CLASS 2A

Section 3 • first round

• Holy Angels 3, South St. Paul 1

• Richfield 4, St. Paul Highland Park 0

• Simley 2, Bloomington Kennedy 1

• St. Thomas Academy 2, Two Rivers 1

Section 4 • first round

• Chisago Lakes 1, St. Paul Como Park 0

• Columbia Heights 4, St. Paul Harding 0

• Hill-Murray 18, Fridley 0

• Totino-Grace 3, Mahtomedi 1

CLASS 1A

Section 1 • quarterfinals

• La Crescent-Hokah 2, Dover-Eyota 1

• Roch. Lourdes 5, Schaeffer Academy 0

• St. Charles/L-A 2, Lake City 1

• Winona Cotter 7, Stewartville 1

Section 5 • first round

• Cristo Rey Jesuit 3, Metro Prep 1

• Hope Academy 1, Prairie Seeds 0

• Maranatha 2, Lincoln International 1

SOCCER • GIRLS

CLASS 3A

Section 4 • quarterfinals

• East Ridge 2, Cretin-D.H. 1, shootout

• White Bear Lake 3, Tartan 0

• Woodbury 3, St. Paul Central 0

Section 8 • quarterfinals

• Buffalo 1, Rogers 0, shootout

• Elk River 3, Brainerd 0

• Sartell-St. Stephen 3, Moorhead 0

• St. Michael-Albertville 2, Bemidji 0

CLASS 2A

Section 3 • quarterfinals

• Bloom. Kennedy 2, St. Paul Highland Park 1

• Holy Angels 3, Richfield 1

• Simley 1, South St. Paul 0

• Two Rivers 1, Visitation 0

Section 4 • quarterfinals

• Chisago Lakes 6, St. Paul Como Park 0

• Hill-Murray 12, St. Paul Harding 0

• Mahtomedi 10, North St. Paul 0

• Totino-Grace 11, Columbia Heights 0

Section 6 • quarterfinals

• Big Lake 3, Becker 0

• Monticello 10, Princeton 1

• St. Francis 12, Hutchinson/GSL 2

• Zimmerman 4, Willmar 0

Section 8 • quarterfinals

• Alexandria 10, Rocori 0

• Detroit Lakes 1, Little Falls 0

• East Grand Forks 8, St. Cloud Apollo 0

• St. Cloud Tech 4, Sauk Rapids-Rice 1

CLASS 1A

Section 1 • quarterfinals

• Dover-Eyota 3, Caledonia 0

• La Crescent-Hokah 3, Lake City 1

• Winona Cotter 6, Plainview-E-M 0

Section 5 • first round

• Cristo Rey Jesuit 1, Fridley 0

Section 7 • semifinals

• Esko 5, Two Harbors 1

• Spectrum 2, Legacy Christian 1

TENNIS • GIRLS

CLASS 2A

Section 4 • championship

• Mounds View 6, Roseville 1

Section 5 • championship

• Maple Grove 5, Wayzata 2

VOLLEYBALL

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Minnehaha Academy def. Blake, 25-17, 25-10, 25-9

• Mounds Park Academy def. Providence Academy, 25-20, 25-18, 25-23

LAKE

• Minnetonka def. Buffalo, 25-17, 25-20, 25-13

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's def. Waconia, 25-22, 25-22, 25-22

• Bloom. Jefferson def. St. Louis Park, 25-20, 25-22, 25-13

• Chanhassen def. New Prague, 25-23, 25-17, 25-23

• Chaska def. Orono, 25-22, 26-24, 25-23

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial def. Osseo, 25-20, 25-7, 25-14

ST. PAUL CITY

• Harding def. Washington, 25-19, 22-25, 25-16, 25-11

TRI-METRO

• Cooper def. Brooklyn Center, 25-14, 25-6, 25-5

METROPOLITAN AREA

• Bloomington Kennedy def. Mpls. Henry, 25-19, 25-17, 15-25, 25-17

• Maple Grove def. Edina, 21-25, 25-17, 25-18, 25-18

• Mpls. Southwest def. DeLaSalle, 25-17, 25-16, 25-16

• St. Paul Como Park def. Mpls. Washburn, 19-25, 25-17, 25-11, 25-14

RANKINGS

FOOTBALL

STATE RANKINGS

Based on votes of media members from across Minnesota and compiled by the Star Tribune's Jim Paulsen. Includes first-place votes in parentheses and total voting points.

Class 6A Record Points

1. Maple Grove (8) 6-0 89

2. Rosemount (1) 6-0 82

3. Stillwater 6-0 72

4. Shakopee 5-1 63

5. Eden Prairie 4-2 51

6. Lakeville South 4-2 47

7. Prior Lake 4-2 33

8. Centennial 4-2 29

9. Forest Lake 5-1 14

10. Woodbury 5-1 8

• Others receiving votes: Minnetonka 3, East Ridge 2, White Bear Lake 2.

Class 5A Record Points

1. Mankato West (8) 6-0 97

2. St. Thomas Academy (2) 6-0 92

3. Elk River 6-0 81

4. Armstrong 6-0 68

5. St. Francis 6-0 54

6. Mahtomedi 5-1 51

7. Chanhassen 5-1 48

8. Rochester Mayo 5-1 35

9. Sauk Rapids-Rice 5-1 15

10. Waconia 4-2 6

• Others receiving votes: Andover 4. St. Paul Harding/Humboldt 3, Bloomington Kennedy 1, Spring Lake Park 1.

Class 4A Record Points

1. Stewartville (7) 6-0 90

2. Hutchinson (1) 5-1 86

3. Simley (1) 6-0 82

4. Mound Westonka 6-0 68

5. Becker (1) 5-1 66

6. Marshall 6-0 53

7. Grand Rapids 6-0 41

8. North Branch 5-1 18

9. Willmar 5-1 16

10. Rocori 5-2 9

• Others receiving votes: Holy Angels 6, Winona 6, Princeton 3.

Class 3A Record Points

1. Esko (8) 6-0 95

2. Dilworth-Glyn.-Fel. (2) 6-0 89

3. Dassel-Cokato 5-1 74

4. Rochester Lourdes 5-1 72

5. Cannon Falls 5-1 52

6. Waseca 5-1 45

7. Milaca 5-1 34

8. Watertown-Mayer 5-1 30

9. Minneapolis Henry 6-0 22

10. New London-Spicer 5-1 19

• Others receiving votes: Plainview-Elgin-Millville 11, Pierz 3, Pequot Lakes 1.

Class 2A Record Points

1. Chatfield (9) 6-0 99

2. Minneapolis North (1) 6-0 89

3. Barnesville 6-0 78

4. Jackson County Central 6-0 67

5. Caledonia 5-1 55

6. Eden Valley-Watkins 6-0 52

7. Kimball Area 6-0 37

8. St. Clair/Loyola 6-0 27

9. Pipestone Area 5-1 14

10. Blue Earth Area 5-1 11

• Others receiving votes: Concordia Academy 7, Rush City 6, West Central Area/Ashby 3, St. Agnes 2, Osakis 1.

Class 1A Record Points

1. BOLD (7) 6-0 94

2. Lester Prairie (2) 6-0 86

3. Mahnomen/Waubun 6-0 76

4. Fillmore Central 6-0 65

5. Deer River (1) 6-0 58

6. Mayer Lutheran 5-1 45

7. Minneota 5-1 39

8. Martin Co. West 6-0 34

9. Lakeview 5-1 17

9. New York Mills 5-1 17

• Others receiving votes: Dawson-Boyd 9, Rushford-Peterson 5, Ottertail Central 3, Gibbon-Fairfax-Winthrop 1.

Nine-man Record Points

1. Wheaton/H-N (6) 6-0 92

2. Lanesboro (1) 6-0 78

3. Fertile Beltrami (2) 6-0 75

4. Mountain Iron-Buhl 6-0 67

5. Verndale (1) 6-0 62

6. Spring Grove 6-0 60

7. Renville County West 6-0 50

8. Kittson Co. Central 6-0 32

9. Hancock 5-1 10

10. Cherry 5-1 9

• Others receiving votes: Nevis 7, Mabel-Canton 5, Warren-Alvarado-Oslo 3.

• The voters: Randy Shaver, KARE-11 TV; Joe Brown, West Central Tribune, Willmar; Pat Ruff and Alex VandenHouten, Rochester Post Bulletin; Ron Haggstrom, Star Tribune; David La Vaque, Star Tribune; Chad Courrier, Mankato Free Press; Brian Jerzak, prepredzone.com; Jim Paulsen, Star Tribune; Jace Frederick, St. Paul Pioneer Press; Gary Giombetti, Mesabi Tribune.

THURSDAY

FOOTBALL

Note: All games 7 pm unless noted

BIG SOUTHEAST RED

• New Prague at Owatonna

METRO-GOLD SOUTH

• Farmington at Lakeville North

• Shakopee at Lakeville South

SOUTH CENTRAL BLUE

• Maple River at LeSueur-Henderson

SUBURBAN MAROON

• Apple Valley at St. Thomas Academy

TWIN CITY RED

• Mpls. Edison at Mpls. South, 6 pm

METROPOLITAN AREA

• Bloomington Jefferson at Hastings

• Holy Angels at Chanhassen

• Mayer Lutheran at Lester Prairie