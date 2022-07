CANTERBURY PARK WEDNESDAY'S RESULTS

1 6½ furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $40,000. Purse: $22,000.

4 • K C's First B M W (Quinonez) 28.60 14.60 6.40

5 • Smart One (Lara) 8.20 4.60

7 • R Voo's Taboo (Lopez) 2.60

Time: 1:18.76. Exacta: 4-5, $91.40. Trifecta: 4-5-7, $208.55. Superfecta: 4-5-7-1, $164.63.

2 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $13,740.

7 • Xtreme V.I.P. (L. Fuentes) 3.80 2.80 2.10

2 • Hightail Cowboy (Valenzuela) 5.40 2.60

3 • Marquee Ride (Wade) 2.20

Time: 1:37.70. Exacta: 7-2, $7.80. Trifecta: 7-2-3, $7.85. Superfecta: 7-2-3-5, $3.92. Daily Double: 4-7, $26.10.

3 6 furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $11,500.

1 • Devoted to You (L. Fuentes) 3.40 2.60 2.40

5 • Passthecat (Valenzuela) 9.40 3.40

2 • Ruby's Red Devil (Canchari) 3.60

Time: 1:11.57. Exacta: 1-5, $12.30. Trifecta: 1-5-2, $22.40. Superfecta: 1-5-2-6, $13.80. Pick 3: 4-7-1, $28.05. Daily Double: 7-1, $3.70.

4 11⁄16 miles on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $30,000.

10 • Desert Glow (Conning) 56.00 20.80 7.60

8 • Fortunata (Valenzuela) 6.60 3.60

5 • Cerulean (Wade) 3.40

Time: 1:43.06. Exacta: 10-8, $236.10. Trifecta: 10-8-5, $533.90. Superfecta: 10-8-5-9, $880.00. Pick 3: 7-1-10, $45.75. Pick 4: 4-7-1-40, $924.05. Daily Double: 1-10, $61.90.

5 6½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $31,000.

1 • Rickey B (Lopez) 9.00 4.80 3.00

3 • Kierkegaard (L. Fuentes) 4.20 2.40

6 • Lookin For Eight (Quinonez) 2.20

Time: 1:16.29. Scratched: Mrs. Beans. Exacta: 1-3, $20.10. Trifecta: 1-3-6, $27.55. Superfecta: 1-3-6-2, $36.29. Pick 3: 1-10-1, $127.90. Daily Double: 10-1, $125.90.

6 7½ furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $14,500.

8 • Hoity Toity (H. Hernandez) 5.80 4.00 2.80

4 • Indawin (Wade) 11.20 5.40

3 • Lizz a Bee (L. Fuentes) 2.80

Time: 1:29.53. Exacta: 8-4, $22.40. Trifecta: 8-4-3, $40.30. Superfecta: 8-4-3-11, $31.18. Superfecta: 8-4-3-7, $35.38. Pick 3: 10-1-8, $328.45. Daily Double: 1-8, $12.50.

7 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Allow. opt. claim.: $25,000. Purse: $31,000.

10 • Joker Matt (Bridgmohan) 7.00 4.20 3.20

5 • Shadowless (Wade) 10.60 6.40

12 • Tonka Warrior (Canchari) 3.60

Time: 1:30.29. Scratched: Saint Charles, Magic Revolution. Exacta: 10-5, $44.00. Trifecta: 10-5-12, $136.60. Superfecta: 10-5-12-7, $162.62. Pick 3: 1-8-10, $46.70. Pick 4: 10-1-8-10, $1,535.05. Pick 5: 1-10-1-8-10, $4,456.10. Daily Double: 8-10, $17.40.

8 350 yards. State bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $20,000.

9 • Trippin Guns (Cervantes) 7.60 3.40 2.40

8 • Flinging Paint (Ricardo) 4.00 2.60

3 • Tomi Guns (Frink) 2.10

Time: :17.79. Scratched: Pr Little Miss Guns. Exacta: 9-8, $17.00. Trifecta: 9-8-3, $21.80. Superfecta: 9-8-3-5, $16.52. Pick 3: 8-10-9, $35.30. Daily Double: 10-2, $4.40. Daily Double: 10-9, $30.70.

9 350 yards. Open. 2-year-olds. Futurity. Purse: $61,220.

5 • Alotta Oh La La (Smith) 16.40 7.00 5.20

4 • My Candys Relentless (Gtrrz) 20.60 10.20

9 • Relentless Okie (Valenzuela) 3.20

Time: :17.65. Scratched: Naughtee Or Nice. Exacta: 5-4, $71.70. Trifecta: 5-4-9, $166.40. Superfecta: 5-4-9-3, $194.05. Pick 3: 10-9-5, $92.10. Daily Double: 9-5, $35.20.

10 350 yards. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden. Purse: $19,000.

7 • Michael B (Ricardo) 3.20 2.60 2.10

4 • Eos Saving Interest (Quiroz) 4.80 2.10

6 • Jjs Full Moon (Escobedo) 2.10

Time: :17.91. Scratched: Karls Dirt Surfin. Exacta: 7-4, $6.50. Trifecta: 7-4-6, $4.55. Superfecta: 7-4-6-2, $5.17. Pick 3: 9-5-3/7, $36.95. Daily Double: 5-3, $6.00. Daily Double: 5-7, $15.40.

T.H.: $1,914,846. L.H.: $126,794. Lietzau's results: Wed.: 4-10 (.400). Totals: 98-291 (.337). LOD: 16-30 (.533).