CANTERBURY PARK WEDNESDAY'S RESULTS

1 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $12,500. Purse: $22,000.

1 • T Bones Trick (H. Hernandez) 4.40 3.20 2.20

2 • Tashkent (Quinonez) 7.60 4.60

4 • Perfect Dude (Lopez) 3.00

Time: 1:37.90. Exacta: 1-2, $11.90. Trifecta: 1-2-4, $31.20.

2 5½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $17,000.

4 • Faded Memories (Harr) 8.40 3.80 2.20

5 • Silly Notion (Quinonez) 4.80 2.40

6 • Wildly Dramatic (H. Hernandez) 2.20

Time: 1:04.01. Exacta: 4-5, $15.40. Trifecta: 4-5-6, $13.70. Superfecta: 4-5-6-1, $5.15. Daily Double: 1-4, $14.90.

3 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $5,000. Purse: $18,150.

7 • Lolly Express (Lopez) 9.80 4.80 3.60

2 • Candy Cove (Quinonez) 4.60 3.60

1 • Conquest Cobra (Wade) 3.00

Time: 1:38.13. Exacta: 7-2, $31.60. Trifecta: 7-2-1, $69.90. Superfecta: 7-2-1-3, $74.50. Pick 3: 1-4-7, $33.40. Daily Double: 4-7, $31.80.

4 1 mile on turf. State bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $36,000.

8 • Hold the Spice (H. Hernandez) 5.20 3.40 2.60

4 • Loring Park (L. Fuentes) 3.60 2.60

7 • Gabriel's Legend (Harr) 5.60

Time: 1:35.90. Exacta: 8-4, $9.70. Trifecta: 8-4-7, $26.75. Superfecta: 8-4-7-6, $53.42. Pick 3: 4-7-8, $43.05. Pick 4: 1-4-7-8, $148.00. Daily Double: 7-8, $19.50.

5 1 mile. State bred. Open 3-year-olds and up. Maiden claiming: $25,000. Purse: $17,500.

1 • Brother Harold (L. Fuentes) 3.00 2.20 2.10

5 • Guest Check (Lopez) 4.60 2.40

7 • Itwasthedevilsidea (Chirinos) 2.20

Time: 1:39.41. Exacta: 1-5, $4.10. Trifecta: 1-5-7, $4.70. Superfecta: 1-5-7-3, $3.56. Pick 3: 7-8-1, $15.60. Daily Double: 8-1, $5.50.

6 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $30,000.

3 • Ardanwood (Gallardo) 2.80 2.10 2.10

7 • Runaway Harry (L. Fuentes) 4.20 2.80

2 • Portsmouth (Harr) 2.40

Time: 1:35.75. Exacta: 3-7, $5.50. Trifecta: 3-7-2, $6.50. Superfecta: 3-7-2-8, $3.04. Pick 3: 8-1-3, $3.65. Daily Double: 1-3, $1.90.

7 6½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $14,440.

6 • Bold Minister (H. Hernandez) 7.80 3.80 2.40

5 • My Dominator (Carter) 5.40 3.00

3 • Warrior Boss (L. Fuentes) 2.20

Time: 1:17.19. Exacta: 6-5, $14.80. Trifecta: 6-5-3, $19.90. Superfecta: 6-5-3-4, $10.11. Pick 3: 1-3-6, $5.55. Daily Double: 3-6, $5.00.

8 5 furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $20,000. Purse: $19,500.

4 • Karalinka (Quinonez) 10.00 4.80 2.60

7 • Hamazing Lace (L. Fuentes) 3.60 2.60

3 • And Isles (Lara) 4.60

Time: 0:57.11. Exacta: 4-7, $17.60. Trifecta: 4-7-3, $55.55. Superfecta: 4-7-3-5, $35.75. Pick 3: 3-6-4, $20.00. Pick 4: 1-3-6-4, $33.30. Pick 5: 8-1-3-6-4, $181.15. Daily Double: 6-4, $18.50.

9 250 yards. State bred. Open. 2-year-olds. Maiden. Purse: $19,000.

2 • Iza B Quick (Valenzuela) 15.80 3.40 2.80

5 • Peaceful Reign (Escobedo) 2.10 2.10

6 • Stevie B (Cervantes) 2.60

Time: 0:13.74. Exacta: 2-5, $16.60. Trifecta: 2-5-6, $21.35. Superfecta: 2-5-6-1, $13.49. Pick 3: 6-4-2, $41.10. Daily Double: 4-2, $44.10.

10 300 yards. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden. Purse: $19,000.

1 • Flinging Paint (Suarez Ricardo) 3.00 2.10 2.10

5 • Runamok (Quiroz) 2.10 2.10

2 • Cuervo On Rocks (Estrada) 2.60

Time: 0:15.84. Exacta: 1-5, $2.10. Trifecta: 1-5-2, $4.70. Superfecta: 4-2-1, $24.15. Daily Double: 2-1, $10.90.

Total handle: $1,705,849. Live handle: $85,126.

Jay Lietzau's results: Wednesday: 1-10 (.100). Totals: 48-143 (.336). Lock of the day: 8-15 (.533).