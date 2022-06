CANTERBURY PARK WEDNESDAY'S RESULTS

1 5 furlongs. State-bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $25,000. Purse: $17,500.

5 • Deputy Law (Lara) 4.00 2.60 2.10

2 • Stillwater Brown (K. Lopez) 3.80 2.60

1 • Tapit Sam (Negron) 2.40

Time: :58.93. Exacta: 5-2, $7.00. Trifecta: 5-2-1, $9.35. Superfecta: 5-2-1-3, $5.20.

2 7½ furlongs. Turf. Open. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $4,000. Purse: $14,500.

6 • Shinny (Wade) 3.20 2.20 2.10

2 • Thirty Seconds Out (Negron) 2.80 2.10

3 • Fullbridledphantom (Lindsay) 2.20

Time: 1:28.29. Scratched: Perfect Come Back. Exacta: 6-2, $2.70. Trifecta: 6-2-3, $2.35. Superfecta: 6-2-3-1, $1.48. Daily double: 5-6, $3.70.

3 1 mile. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $4,000. Purse: $38,270.

3 • Ready to Runaway (Chirinos) 3.80 2.20 2.10

5 • Street of Dreams (L. Fuentes) 2.20 2.10

4 • Happy Happy Happy (K. Lopez) 2.40

Time: 1:36.68. Claimed: A Broken Breeze3, by Jonathan Wong. Exacta: 3-5, $2.80. Trifecta: 3-5-4, $3.30. Superfecta: 3-5-4-6, $3.30. Pick 3: 5-4/6-3, $3.65. Daily double: 6-3, $2.40.

4 1 mile. Turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $16,000. Purse: $16,300.

8 • Violin Maker (Negron) 58.60 17.80 8.60

5 • Light Cruiser (Valenzuela) 4.80 3.00

2 • Whiskey Plank (Quinonez) 3.00

Time: 1:37.17. Exacta: 8-5, $127.10. Trifecta: 8-5-2, $290.70. Superfecta: 8-5-2-7, $219.66. Pick 3: 4/6-3-8, $36.55. Pick 4: 5-4/6-3-8, $107.60. Daily double: 3-8, $59.80.

5 6½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $31,570.

2 • Asena (A. Canchari) 12.00 7.80 3.20

6 • Chai Tea (Harr) 16.40 6.00

1 • Lac Vieux Desert (Wade) 2.10

Time: 1:17.52. Scratched: Closing Account. Exacta: 2-6, $189.80. Trifecta: 2-6-1, $278.05. Superfecta: 2-6-1-4, $177.83. Pick 3: 3-8-2, $172.60. Daily double: 8-2, $193.80.

6 5 furlongs. Turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $30,000.

8 • Twirling Savi (Chirinos) 3.20 2.20 2.10

5 • Repasado (Negron) 3.40 2.60

4 • Mia Baby (Conning) 2.60

Time: :56.65. Exacta: 8-5, $3.90. Trifecta: 8-5-4, $10.55. Superfecta: 8-5-4-1, $9.68. Pick 3: 8-2-8, $139.90. Pick 4: 3-8-2-8, $295.10. Pick 5: 4/6-3-8-2-8, $420.40. Daily double: 2-8, $9.80.

7 250 yards. State-bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $20,000.

2 • The Minnesota Moon (Escobedo) 3.80 2.80 2.10

4 • Eos Apolitical Bunny (S. Ricardo) 6.20 3.40

8 • Favorite Gramma (Harr) 3.00

Time: :13.41. Exacta: 2-4, $8.70. Trifecta: 2-4-8, $16.85. Superfecta: 2-4-8-5, $32.63. Pick 3: 2-8-2, $16.85. Daily double: 8-2, $6.70.

8 250 yards. State-bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden. Purse: $19,000.

8 • Averys Rocket (Escobedo) 6.00 2.40 2.10

6 • Jjs Full Moon (S. Smith) 2.20 2.10

4 • Lady Capo (Suarez Ricardo) 2.10

Time: :13.62. Scratched: Caboose On the Loose; Karls Dirt Surfin. Exacta: 8-6, $3.90. Trifecta: 8-6-4, $3.30. Superfecta: 8-6-4-2, $1.13. Pick 3: 8-2-8, $5.05. Daily double: 2-8, $8.30.

9 330 yards. Open. 3-year-olds and up. Optional claiming: $10,000. Purse: $18,000.

2 • Im Louisiana Too (Escobedo) 7.40 4.00 2.20

3 • Coquettish (S. Smith) 9.00 3.00

4 • Tres Elegance (Suarez Ricardo) 2.10

Time: :16.98. Exacta: 2-3, $20.50. Trifecta: 2-3-4, $17.85. Pick 3: 2-8-2, $7.75. Daily double: 8-2, $9.80.

Total handle: $1,473,646. Live handle: $83,811.

Jay Lietzau's results: Wednesday: 4-9 (.444). Totals: 41-107 (.383). Lock of the day: 7-11 (.636).