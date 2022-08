The Vikings open preseason play on Sunday vs. Las Vegas (3:25 p.m., Ch. 9), the team released its first official depth chart this week.

Offense

Quarterback

Kirk Cousins

Sean Mannion/Kellen Mond

Running back

Dalvin Cook

Alexander Mattison

Kene Nwangwu

Ty Chandler

Bryant Koback

Wide receiver 1

Justin Jefferson

Ihmir Smith-Marsette

Myron Mitchell

Dan Chisena

Albert Wilson

Wide receiver 2

Adam Thielen

K.J. Osborn

Bisi Johnson

Trishton Jackson/Jalen Nailor

Tight end

Irv Smith Jr.

Johnny Mundt

Ben Ellefson

Zach Davidson

Nick Muse

Left tackle

Christian Darrisaw

Blake Brandel

Vederian Lowe

Left guard

Ezra Cleveland

Chris Reed

Kyle Hinton

Center

Garrett Bradbury

Austin Schlottmann

Josh Sokol

Right guard

Jesse Davis

Ed Ingram

Wyatt Davis

Right tackle

Brian O'Neill

Olisaemeka Udoh

Timon Parris

Fullback

C.J. Ham

Jake Bargas

Defense

Outside linebacker 1

Danielle Hunter

Patrick Jones II

Luiji Vilain

Andre Mintze

Defensive end

Armon Watts

Jonathan Bullard

Jaylen Twyman

Jullian Taylor

Nose tackle

Harrison Phillips

T.J. Smith

T.Y. McGill

Tyarise Stevenson

Defensive end

Dalvin Tomlinson

James Lynch

Esezi Otomewo

Outside linebacker 2

Za'Darius Smith

D.J. Wonnum

Janarius Robinson

Zach McCloud

Will linebacker

Jordan Hicks

Brian Asamoah

Blake Lynch

William Kwenkeu

Weakside linebacker

Eric Kendricks

Troy Dye

Chazz Surratt

Cornerback 1

Cameron Dantzler

Andrew Booth Jr.

Kris Boyd

Parry Nickerson

Cornerback 2

Patrick Peterson

Chandon Sullivan

Akayleb Evans

Harrison Hand

Safety 1

Harrison Smith

Josh Metellus

Mike Brown

Safety 2

Camryn Bynum

Lewis Cine

Myles Dorn

Special Teams

Kicker

Greg Jopseh

Punter

Jordan Berry

Ryan Wright

Holder

Jordan Berry

Ryan Wright

Long snapper

Andrew DePaola

Kick returner

Kene Nwangwu

K.J. Osborn

Ty Chandler

Punt returner

Ihmire Smith-Marsette

Jalen Nailor